Wie man die Erfahrung der Menschen verbessert, um die Kultur am Arbeitsplatz zu verbessern

Sie wollen Ihre Business Ziele erreichen, aber geht das ohne Menschen?

Die Antwort ist ein klares Nein!

Engagierte Mitarbeiter sind die Grundlage für ein florierendes Unternehmen. 41% der Mitarbeiter verlassen das Unternehmen unter Berufung auf Probleme mit der Unternehmenskultur und mangelnde berufliche Entwicklung.

Statistiken wie diese unterstreichen eine entscheidende Wahrheit: Investitionen in strategien für das Wohlbefinden der Mitarbeiter ist nicht nur vorteilhaft - es ist unerlässlich.

In diesem Blog-Beitrag werden wir uns mit Strategien befassen, die die Erfahrung der Menschen (px) am Arbeitsplatz verbessern, die Mitarbeiterbindung erhöhen und das Versprechen einer guten Work-Life-Balance erfüllen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Förderung einer positiven Kultur: Schaffung eines unterstützenden, integrativen und engagierten Arbeitsumfelds

Schaffung eines unterstützenden, integrativen und engagierten Arbeitsumfelds bei der People Experience (PX) geht es darum, wie sich die Mitarbeiter fühlen. Das Ziel ist, dass sie sich willkommen, glücklich und gehört fühlen

geht es darum, wie sich die Mitarbeiter fühlen. Das Ziel ist, dass sie sich willkommen, glücklich und gehört fühlen Starke PX führt zu: Geringere Fluktuation, bessere Einstellungen, höheres Engagement, verbesserte Kundenerfahrung, Innovation

Geringere Fluktuation, bessere Einstellungen, höheres Engagement, verbesserte Kundenerfahrung, Innovation 7 Säulen der PX-Strategie: Verstehen der Belegschaft, kulturelle Anpassung, Einbindung der Führungskräfte, Personalisierung, Feedback-Mechanismen, Lernen und Entwicklung, Initiativen zum Wohlbefinden

Verstehen der Belegschaft, kulturelle Anpassung, Einbindung der Führungskräfte, Personalisierung, Feedback-Mechanismen, Lernen und Entwicklung, Initiativen zum Wohlbefinden PX messen: Umfragen nutzen, Leistungsfeedback analysieren, Nachverfolgung von Bindung und Fluktuation

Umfragen nutzen, Leistungsfeedback analysieren, Nachverfolgung von Bindung und Fluktuation Herausforderungen angehen: Feindseliges Arbeitsumfeld, unterbewertete Mitarbeiter und Remote-Arbeit

Feindseliges Arbeitsumfeld, unterbewertete Mitarbeiter und Remote-Arbeit Technologie nutzen: HR-Software wie ClickUp einsetzen, um Prozesse zu rationalisieren, Aufgaben zu automatisieren und Mitarbeiterdaten zu verfolgen

HR-Software wie ClickUp einsetzen, um Prozesse zu rationalisieren, Aufgaben zu automatisieren und Mitarbeiterdaten zu verfolgen Feedback priorisieren: Regelmäßige Feedbackschleifen einführen und auf Erkenntnisse reagieren

Die Erfahrung der Mitarbeiter verstehen

Nehmen wir an, Sie sind gerade in ein neues Marketing Team eingetreten. Dabei geht es nicht nur um die Planung von Kampagnen, sondern auch darum, wie der Leiter des Teams mit Ihnen umgeht, wie freundlich Ihre Kollegen sind und sogar wie angenehm Ihre An- und Abmeldezeiten sind.

Es geht darum:

Willkommensgefühl: Erkennt das Team Ihre Leistungen und das, was Sie in die Tabelle einbringen, an?

Erkennt das Team Ihre Leistungen und das, was Sie in die Tabelle einbringen, an? Glücklich sein: Macht es Ihnen Spaß, Brainstorming-Sitzungen abzuhalten und Zeit mit anderen zu verbringen?

Macht es Ihnen Spaß, Brainstorming-Sitzungen abzuhalten und Zeit mit anderen zu verbringen? Sich gehört fühlen: Wenn Sie sich unwohl oder festgefahren fühlen, bemerkt das jemand und hilft Ihnen?

Wenn sich alles gut anfühlt, möchte man im Team bleiben, sich anstrengen und Spaß haben. Aber wenn sich die Dinge ungerecht oder einsam anfühlen, möchten Sie vielleicht gehen.

Unterschiede zwischen People Experience und Employee Experience

Bleiben wir bei dem Beispiel des Marketing Teams. die Mitarbeitererfahrung ist die Summe aller Schritte und Momente, die Sie als Mitglied eines Teams durchlaufen. Es geht um Ihre Reise mit einer Organisation. Businesses versuchen, diese Reise so einzustellen, dass die Arbeit für das Unternehmen reibungsloser und besser wird.

Diese Reise umfasst:

Beitritt zum Team: Wie Sie in der Arbeitsumgebung willkommen geheißen werden

Wie Sie in der Arbeitsumgebung willkommen geheißen werden Einbindung in das Team: Wie der Zeitplan organisiert ist, damit Sie sich verbessern und auf Ihr persönliches Wachstum konzentrieren können

Wie der Zeitplan organisiert ist, damit Sie sich verbessern und auf Ihr persönliches Wachstum konzentrieren können Zu erledigen: Was passiert, wenn Sie aufhören, wie leicht wird Ihnen der Übergang gemacht?

Die Mitarbeitererfahrung konzentriert sich auf bestimmte Schritte während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Arbeit, um zu sehen, ob alles gut organisiert ist. Es geht eher um die Vereinfachung des Prozesses, während es bei der Mitarbeitererfahrung darum geht, wie man sich in all diesen Momenten fühlt.

Hier ist eine Tabelle, die Ihnen den Vergleich erleichtert:

Personalerfahrung (px) | Mitarbeitererfahrung |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Konzentriert sich auf Emotionen, Beziehungen und das Gesamterlebnis: wie Mitarbeiter ihr Arbeitsumfeld, ihren Zweck und die Verbindungen mit anderen empfinden. | Sie konzentriert sich auf Prozesse und Systeme, einschließlich spezifischer Berührungspunkte wie Einstellung, Einarbeitung und Austritt aus dem Unternehmen. |

| Beispiel: Hatten Sie das Gefühl, zum Team zu gehören?Hat der Teamleiter Sie unterstützt und motiviert? | Beispiel: Hat der Leiter des Teams die Meetings im Voraus gut organisiert? Wurden alle Perspektiven gehört? |

Ziel: Ein Gefühl der Zugehörigkeit, des Glücks und des Vertrauens schaffen. | Ziel: Die Reise jedes Mitarbeiters soll reibungslos, effizient und einheitlich verlaufen. |

**Einfach ausgedrückt, ist die Mitarbeitererfahrung das "Was" der Arbeitsplatzreise, und die Menschenerfahrung ist das "Wie", das sich anfühlt, Teil dieser Reise zu sein

Vorteile einer starken Mitarbeitererfahrung

Wenn wir das Beste aus den Menschen herausholen wollen, müssen auch wir die Saat der Ermutigung säen

Joel Osteen, amerikanischer Pastor und Fernsehevangelist

Wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter ermutigen, fördert dies das Engagement, die Moral und die Produktivität - die wichtigsten Schlüssel für ein positives Mitarbeiterengagement.

Kleine Gesten wie die Organisation von Lern- und Entwicklungsprogrammen oder aktivitäten zur Einbindung der Mitarbeiter können zu ihrem ganzheitlichen Wohlbefinden beitragen, was wiederum dem Ruf Ihres Unternehmens zugute kommt.

Im Folgenden finden Sie fünf konkrete Vorteile einer Investition in Programme zum Wohlbefinden der Mitarbeiter:

Senkung der Fluktuationsrate: Setzen Sie auf die Erfahrung der Mitarbeiter, um die Fluktuation zu verringern und gleichzeitig Kosten für die Einstellung und Schulung neuer Mitarbeiter zu sparen.

👀 Wussten Sie schon? Unternehmen können bis zu sechs Monate oder länger brauchen, um die Gewinnzone zu erreichen für ihre Investition in eine Neueinstellung.

Qualitativ hochwertige Einstellungen: Recherchieren Sie vor der Bewerbung Unternehmen und sprechen Sie mit ehemaligen Mitarbeitern - die Qualität Ihrer Unternehmenskultur ist direkt proportional zu den Bewerbungen, die Sie erhalten

Recherchieren Sie vor der Bewerbung Unternehmen und sprechen Sie mit ehemaligen Mitarbeitern - die Qualität Ihrer Unternehmenskultur ist direkt proportional zu den Bewerbungen, die Sie erhalten Höheres Engagement: Schätzen Sie Ihre Mitarbeiter, machen Sie ihre berufliche Entwicklung zu einer Priorität, und sie werden aktiv zum Wachstum des Geschäfts beitragen

Schätzen Sie Ihre Mitarbeiter, machen Sie ihre berufliche Entwicklung zu einer Priorität, und sie werden aktiv zum Wachstum des Geschäfts beitragen Verbessertes Kundenerlebnis: Zufriedene Mitarbeiter investieren genug in die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens, um personalisierte Erfahrungen zu liefern und zur Kundenzufriedenheit beizutragen

Zufriedene Mitarbeiter investieren genug in die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens, um personalisierte Erfahrungen zu liefern und zur Kundenzufriedenheit beizutragen Positive Mitarbeiterumfragen: Das Versprechen und die Bereitstellung eines positiven Mitarbeitererlebnisses (px) spiegelt sich in unternehmensinternen Umfragen wider und zieht schließlich die besten Talente an

Das Versprechen und die Bereitstellung eines positiven Mitarbeitererlebnisses (px) spiegelt sich in unternehmensinternen Umfragen wider und zieht schließlich die besten Talente an Innovative Denkweise: Zufriedene Mitarbeiter denken über den Tellerrand hinaus, probieren neue Ansätze aus und überschreiten Grenzen. Dies ist für die Entwicklung neuer Dienstleistungen/Produkte und die Weiterbildung in einem wettbewerbsintensiven Markt unerlässlich

Scheinen diese Vorteile nicht genial zu sein, um Ihre Organisation zu verbessern? Lesen Sie weiter, um einen strukturierten und detaillierten PX-Plan für Ihr nächstes Quartal zu erstellen HR Ziele .

Strategien für die Mitarbeitererfahrung

🧠 Fun Fact: Initiativen zur Mitarbeiterbindung können die Rentabilität um 23% steigern .

Dieser Anstieg ist eine einfache Korrelation zwischen der Erfahrung der Mitarbeiter und ihrem Engagement. Je glücklicher und begeisterter die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen sind, desto besser ist ihre Arbeitserfahrung.

Berücksichtigen Spotify die berühmte hyper-personalisierte Musikplattform.

über Spotify Spotify hat seine Strategie für die Mitarbeitererfahrung durch die Förderung einer wachstumsorientierten Kultur aufgebaut, die auf kontinuierliche Förderung, Entwicklung und Karrierewachstum setzt.

Die Spotify Band-Manifest umreißt das Engagement des Unternehmens, aus Fehlern zu lernen, Herausforderungen anzunehmen und Mitarbeiter zu ermutigen, Risiken einzugehen.

Die Mitarbeiter nehmen ihr Leistungsmanagement selbst in die Hand, indem sie einen persönlichen Entwicklungsplan erstellen, in dem ihre Ziele und umsetzbaren Schritte beschrieben werden. Die Vorgesetzten überprüfen diese Pläne, aktualisieren sie regelmäßig und helfen dem Einzelnen, die Karriereleiter zu erklimmen.

🤖 Um die berufliche Entwicklung zu unterstützen, bietet Spotify seinen Mitarbeitern Möglichkeiten, neue Rollen innerhalb des Unternehmens zu erkunden Echo, ein interner, von KI unterstützter Talentmarktplatz .

Spotifys Growth Mindset-Ansatz zeigt daher, wie Leistungsmanagement und Karrieremobilität in eine People-Experience-Strategie integriert werden können, um eine Kultur zu schaffen, in der sich Mitarbeiter motiviert, wertgeschätzt und bei der Ausschöpfung ihres vollen Potenzials unterstützt fühlen.

Auch Sie können eine Strategie entwickeln wie Spotify und viele andere erfolgreiche Marken. Passen Sie einfach diese Sieben Säulen für eine effektive Mitarbeitererlebnisstrategie an, um die Arbeitszufriedenheit Ihrer Mitarbeiter und die Leistung Ihres Geschäfts zu verbessern.

1. Ihre Belegschaft verstehen

Um eine Strategie für das Mitarbeitererlebnis zu entwickeln, müssen Sie wissen, wer für Sie arbeitet. Sie können damit beginnen, ein tiefes, nuanciertes Verständnis Ihrer Belegschaft zu erlangen, um die Stimmung der Mitarbeiter zu kennen.

Dies geht über demografische Daten hinaus und beinhaltet:

Durchführung umfassender Umfragen und Bewertungen zur Ermittlung allgemeiner und persönlicher Herausforderungen

Erstellung detaillierter Mitarbeiter-Personas, um ihre Kompatibilität mit der Unternehmenskultur zu bewerten

Karte der Mitarbeiterreise und Identifizierung von Schlüsselpunkten und kritischen Momenten

Erkennen der unterschiedlichen Bedürfnisse, Motivationen und Erwartungen der einzelnen Mitarbeiter, um benutzerdefinierte Erlebnisse zu schaffen

Profi-Tipp: Verwenden Sie das in den Umfragen erhaltene Feedback für Mitarbeiter-Personas und erstellen Sie fiktive Profile, die den Eigenschaften, Verhaltensweisen, Motivationen usw. der vorhandenen Mitarbeiter ähneln. Zu erledigen: Erstellen Sie ein Diagramm der fiktiven Employee Journeys dieser Personas und vergleichen Sie sie mit den vorhandenen Daten.

2. Kulturelle Ausrichtung

Organisationskultur und Mitarbeiterorientierung sind für eine langfristige Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung. Sie verbinden Teamkollegen, fördern das Verhalten, setzen realistische Erwartungen und erhöhen die Arbeitszufriedenheit.

Eine starke Strategie für die Mitarbeitererfahrung (px) muss:

Die zentralen Werte der Organisation und die Markenwahrnehmung klar definieren und kommunizieren

Sicherstellen, dass die internen Richtlinien diese Werte widerspiegeln

Möglichkeiten für die Mitarbeiter schaffen, die kulturellen Grundsätze des Unternehmens zu leben und zu verinnerlichen

Ein integratives Umfeld fördern, das Vielfalt zelebriert und Zugehörigkeit fördert

Die kulturelle Ausrichtung sorgt dafür, dass sich die Mitarbeiter mit etwas verbunden fühlen, das über ihre Rolle hinausgeht, was die Loyalität erhöht und emotionale Anhänge schafft. Dies trägt weiter zum Erfolg des Unternehmens bei.

3. Akzeptanz durch die Führung

Unternehmen können eine Kultur schaffen, in der sich die Mitarbeiter sicher fühlen, indem sie ihre Führungskräfte zu aktiven Teilnehmern und Befürwortern der Erfahrungen ihrer Mitarbeiter machen. Eine starke Beteiligung der Führungskräfte stellt auch sicher, dass diese Initiativen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern in der Organisation ernsthaft umgesetzt werden.

Personal- und Business-Führungskräfte sollten mit den folgenden Punkten beginnen:

Vorleben der gewünschten Verhaltensweisen im Unternehmen: Wenn Innovation einen hohen Stellenwert hat, sollten sie offen für neue Ideen sein und die Bereitschaft zeigen, Risiken einzugehen

Bereitstellung erheblicher Ressourcen und Budgets für Programme zur Förderung der Mitarbeitererfahrung

Konzentration auf einfühlsames Zuhören über die traditionelle Kommunikation hinaus

Erörterung und Festlegung von Prioritätenmetriken für das Mitarbeiterengagement in Foren und Meetings

Ein echtes Engagement der Führungskräfte, ungeachtet des Status, signalisiert eine einladende und integrative Arbeitskultur.

Fallstudie: Microsofts Wandel unter Satya Nadella

Unter der Führung von Satya Nadella hat Microsoft einen bedeutenden kulturellen Wandel vollzogen und sich eine "Wachstumsmentalität" zu eigen gemacht Nadella lebte die gewünschten Verhaltensweisen vor, indem er die Offenheit für Innovationen und das Eingehen von Risiken förderte - vor allem durch die Einführung von Cloud Computing (Azure) und Übernahmen wie LinkedIn und GitHub durch das Unternehmen.

Nadellas aktive Beteiligung an der Förderung von Innovation und Empathie wirkte sich auch auf die Mitarbeiter aus. Er betonte die psychologische Sicherheit, bei der sich die Mitarbeiter sicher fühlten, wenn sie mutige Ideen vorschlugen, ohne Angst vor dem Scheitern zu haben. Von den Führungskräften wurde erwartet, dass sie dies widerspiegeln, indem sie das Experimentieren unterstützen, auch wenn einige Initiativen nicht sofort erfolgreich waren.

Dieses Engagement blieb nicht bei Worten stehen, sondern wurde in die Praxis umgesetzt, indem die Führungskräfte regelmäßig Feedbackschleifen einrichteten, innovative Ideen feierten und den Erfahrungen der Mitarbeiter Priorität einräumten.

4. Personalisierte Ansätze

Die Zeiten, in denen Mitarbeitererlebnisse in einer bestimmten Größe für alle gelten, sind vorbei. Moderne Strategien setzen auf Personalisierung durch:

Flexible Arbeitsregelungen wie komprimierte Arbeitswochen, Remote-Einstellungen oder unterschiedliche Arbeitszeiten

🧠 Fun Fact: Zu den Vorteilen der Arbeit bei ClickUp gehören Remote-Arbeit und hybride Arbeitsumgebungen. Unser Team ist über den ganzen Globus verteilt, von unserem Hauptsitz in San Diego in den USA bis nach Irland, Großbritannien, Australien, Indien, den Philippinen und mehr.

Benutzerdefinierte Lern- und Entwicklungspfade wie die Analyse von Kompetenzlücken und gezielte Schulungen

Individualisierte Karriereplanung wie interne Mobilitätsprogramme oder funktionsübergreifende Einsätze

Maßgeschneiderte Belohnungs- und Anerkennungsprogramme wie Fitness-Club-Mitgliedschaften oder individuelle Leistungsboni

Technologie, die die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter unterstützt, wie z. B. kontinuierliche Feedback-Mechanismen, Nachverfolgung des Fortschritts oder personalisierte Lernempfehlungen

Hyper-Personalisierung gibt den Mitarbeitern das Gefühl, sich wohl zu fühlen, und zeigt, dass das Unternehmen sie als einzigartige Individuen sieht und wertschätzt, nicht nur als Ressourcen.

5. Feedback-Mechanismen

Kontinuierliches, transparentes und umsetzbares Feedback ist entscheidend für den Erfolg Ihres Unternehmens und die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter.

Erledigen Sie die folgenden Aufgaben:

Führen Sie regelmäßige Pulse-Umfragen durch

Schaffen Sie mehrere Kanäle für die Sammlung von Mitarbeiterfeedback

Entwickeln Sie transparente Prozesse, um auf Feedback zu reagieren

Nutzen Sie fortschrittliche Analysemethoden, um Stimmungen und Trends zu verstehen

Schließen Sie den Feedback-Kreislauf, indem Sie die ergriffenen Maßnahmen kommunizieren

Kontinuierliche Weiterentwicklung ist ein attraktiver Grund, sich für ein Unternehmen einzusetzen.

6. Lernen und Entwicklung

Investitionen in die Entwicklung der Mitarbeiter sind ein entscheidender Bestandteil der Mitarbeitererfahrung.

Dies beginnt mit der Entwicklung umfassender Programme zur Kompetenzentwicklung, die den Mitarbeitern die Tools an die Hand geben, die sie benötigen, um in ihren Rollen zu glänzen und sich an die Veränderungen der Branche anzupassen. Das Angebot von Mentoren- und Coaching-Möglichkeiten verleiht dem Ganzen eine persönliche Note und fördert persönliche Beziehungen, in denen die Mitarbeiter wertvolle Einblicke und Ratschläge von erfahreneren Kollegen erhalten können.

Die Unterstützung des kontinuierlichen Lernens durch digitale Plattformen - wie E-Learning-Kurse, Zertifizierungen und virtuelle Workshops - gewährleistet, dass die Mitarbeiter die Flexibilität haben, sich in ihrem eigenen Tempo weiterzubilden. Darüber hinaus fördert die Schaffung von funktions- und abteilungsübergreifenden Lernerfahrungen die Zusammenarbeit, erweitert die Perspektiven und hilft den Mitarbeitern zu verstehen, wie ihre Beiträge mit den breiteren Unternehmenszielen übereinstimmen.

Profi-Tipp: Gestalten Sie Ihre Lern- und Entwicklungsprogramme mit Hilfe von Spielen, um sie ansprechender und unterhaltsamer zu machen. Verwenden Sie Quiz, Herausforderungen und Belohnungen, um Mitarbeiter zur Teilnahme und zum Lernen zu motivieren.

7. Initiativen zum Wohlbefinden

Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Versprechen einer ausgewogenen Work-Life-Balance und deren Umsetzung. Die meisten Unternehmen erledigen Ersteres und vergessen, es umzusetzen.

Die SHRM-Forschungsreihe zur psychischen Gesundheit von Arbeitnehmern hat einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, dass 44% der 1.405 befragten U.S.-Angestellten fühlen sich bei der Arbeit ausgebrannt, 45 % fühlen sich "emotional ausgelaugt" und 51 % fühlen sich am Ende des Tages "ausgelaugt"

Aus diesem Grund wird ganzheitliches Wohlbefinden zu einem Anliegen moderner Arbeitsplatzstrategien.

Folgen Sie diesem Ansatz:

Schaffen Sie umfassende Programme zur Unterstützung der psychischen Gesundheit

Unterstützen Sie Initiativen für körperliches Wohlbefinden

Unterstützung bei finanziellen Wellness-Ressourcen

Förderung von Stressmanagement und Resilienztraining

Umsetzung unterstützender Maßnahmen für familiäre und persönliche Herausforderungen

👉🏼 Sie können sich eine Scheibe von ClickUp abschneiden

Wir gehen über oberflächliche Initiativen hinaus, indem wir Wellness in unsere Arbeitsplatzstrategien einbinden.

Um die psychische Gesundheit zu unterstützen, erhalten ClickUp-Mitarbeiter Zugang zu psychischen Ressourcen wie Therapiesitzungen durch unser Employee Assistance Program (EAP). Darüber hinaus bieten wir unbegrenztes PTO an, das es den Mitarbeitern ermöglicht, sich bei Bedarf für ihre psychische oder persönliche Gesundheit freizunehmen.

Was das körperliche Wohlbefinden betrifft, so bietet ClickUp Leistungen wie Zuschüsse für das Setup von Heimarbeitsplätzen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter eine komfortable und gesunde Arbeitsumgebung vorfinden, und bietet Wellness-Rückerstattungen, die für Fitness-Mitgliedschaften oder andere gesundheitsbezogene Ausgaben verwendet werden können.

Diese sieben Säulen bilden zwar ein starkes Fundament für eine positive Arbeitsplatzkultur, doch ihre Gestaltung und Umsetzung kann alltägliche Aufgaben behindern - wenn sie manuell erledigt werden!

Warum nutzen wir also nicht die Technologie? Die Organisation und benutzerdefinierte Anpassung der Strategie an die Bedürfnisse der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen kann ihre Wirkung verstärken. Schließlich unterstützen moderne Arbeitsplätze Effizienz, Personalisierung und datengestützte Erkenntnisse - alles Dinge, die Technologie ermöglicht.

Entscheiden Sie sich für software zur Mitarbeiterbeteiligung zur Vereinfachung von Feedbackschleifen und Nachverfolgung der Mitarbeiterentwicklung klingt nur fair. Schauen wir es uns an!

ClickUp zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung

Mit Sicherheit unsere bevorzugte HRM-Lösung, ClickUp kann auch Ihre Antwort auf eine komplexe Belegschaft sein.

Es ist nicht nur eine Alles-App für die Arbeit, sondern funktioniert auch als anpassbare Software für das Engagement der Mitarbeiter.

Verwalten Sie das Onboarding, die Leistung und die Mitarbeitererfahrung Ihrer Mitarbeiter mit der ClickUp HR-Management-Plattform

Hier sind alle Möglichkeiten, die ClickUp's HR Management Plattform kann Ihnen helfen, die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter zu verbessern:

1. Mitarbeiterverwaltung leicht gemacht

ClickUp zentralisiert alle Aufgaben der Personalabteilung - Einstellung, Einarbeitung, Leistungsbeurteilung und Entwicklung - auf einer einzigen Plattform. Durch die Aktivierung anpassbarer Workflows können HR-Teams nahtlos Kandidaten nachverfolgen, neue Mitarbeiter einarbeiten und das Mitarbeiterwachstum verwalten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status in der ClickUp HR-Management-Plattform, um einen Workflow zu definieren, der sich an Ihre Prozesse anpasst Benutzerdefinierte Felder in ClickUp helfen Ihnen bei der Nachverfolgung wichtiger Mitarbeiterdaten, wie z. B. Zertifizierungen, Schulungsfortschritte und Metriken zur Leistung. Und ClickUp Aufgaben-Abhängigkeiten stellen automatisch sicher, dass Aufgaben, wie z. B. Onboarding-Schritte, in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden, um Verzögerungen zu vermeiden.

2. Besserer Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter

Verbinden Sie ClickUp Docs mit Ihren Workflows und zentralisieren Sie wichtige Informationen

Die HR-Plattform von ClickUp macht das Onboarding schnell, effektiv und stressfrei, indem sie Folgendes bietet:

Checklisten: Bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen für neue Mitarbeiter zum Abschließen von Aufgaben wie dem Einreichen von Unterlagen oder der Einstellung von Konten

Bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen für neue Mitarbeiter zum Abschließen von Aufgaben wie dem Einreichen von Unterlagen oder der Einstellung von Konten Dokumente & Wikis: Speichern Sie alle Schulungsmaterialien an einem Ort, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen ClickUp Dokumente mit der Möglichkeit, sie in Echtzeit zu aktualisieren

Speichern Sie alle Schulungsmaterialien an einem Ort, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen ClickUp Dokumente mit der Möglichkeit, sie in Echtzeit zu aktualisieren Vorlagen: Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für das Onboarding, um Zeit zu sparen und die Konsistenz zu wahren

3. Kommunikation klar und offen halten

ClickUp fördert den offenen Dialog zwischen Mitarbeitern, Managern und Führungskräften durch ClickUp Chat .

Nutzen Sie ClickUp Chat, um sich mit der gesamten Organisation zu verbinden und alle auf die gleiche Seite zu bringen

So hilft es:

Bietet einen zentralen Speicherort für Mitarbeiter und Manager, um miteinander zu kommunizieren. Dies kann dazu beitragen, die Teamarbeit und die Zusammenarbeit zu verbessern und alle auf der gleichen Seite zu halten

Ermöglicht Echtzeit-Feedback, was sowohl für Mitarbeiter als auch für Manager hilfreich sein kann. Mitarbeiter können sofort Feedback zu ihrer Arbeit erhalten, und Manager können zeitnah Feedback geben

Kann integriert werden mit ClickUp Aufgaben integriert werden, was eine bessere Verwaltung von Aufgaben ermöglicht. Manager können über den ClickUp Chat Aufgaben zuweisen und nachverfolgen, und Mitarbeiter können auf derselben Plattform, auf der auch die Arbeit stattfindet, Fragen stellen und Klarheit über Aufgaben erhalten

Verbessert die Arbeitsmoral der Mitarbeiter durch eine sozialere und kooperativere Arbeitsumgebung. Mitarbeiter können über ihre Arbeit und persönliche Ereignisse chatten, was den Aufbau von Beziehungen und den Teamgeist fördern kann

4. Nachverfolgung der Leistung, um die Mitarbeiter zu fördern

Die Tools zur Leistungsverfolgung von ClickUp helfen Managern dabei, Ziele einzustellen, Fortschritte zu überwachen und zeitnahes Feedback zu geben.

Nutzen Sie ClickUp Dashboards zur Überwachung der KPIs für das Mitarbeiterengagement ClickUp Dashboards instanzen ermöglichen es Ihnen beispielsweise, Leistungstrends zu visualisieren und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren, indem Sie das Feedback aus Umfragen, Leistungsbewertungen und Formularen zur Mitarbeiterbeteiligung in einer einzigen, anpassbaren Oberfläche zusammenfassen.

_Als Business-Analyst ist es mit dem Dashboard Feature von click-up viel einfacher geworden, Daten schön und zielgerichtet darzustellen. Die Vergleichsfunktion ist benutzerdefiniert und ermöglicht es, Daten auf sinnvolle Weise abzuschließen und sehr leicht zu verstehen Shikha Chaturvedi Business Analyst bei Cedcoss Technologies Private Limited

5. Verwenden Sie eine vorgefertigte Vorlage

Wenn Sie über diese Tools hinaus eine strukturierte Vorlage für HR-Prozesse verwenden möchten, ist die ClickUp People Operations Vorlage ist genau das, was Sie brauchen, um alles zu verwalten.

ClickUp People Operations Vorlage

Diese Vorlage zentralisiert alle Funktionen des Personalwesens, von der Rekrutierung und dem Onboarding bis hin zu Leistungsbeurteilungen und Umfragen zum Engagement. Sie eignet sich daher perfekt zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung und zur effizienten Verwaltung der Personalvorgänge.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Check-Ins planen, Diskussionspunkte nachverfolgen und verwertbare Erkenntnisse protokollieren und so eine konsistente Feedbackschleife schaffen, indem Sie integrierte Features zur Organisation und Dokumentation von 1:1-Meetings nutzen

Herausforderungen angehen und mit anpassbaren Feldern und Status Aktualisierungen vor Ort bereitstellen

Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen um Erinnerungen für Feedback-Sitzungen zu versenden, Aufgabenüberprüfungen zu veranlassen oder Manager zu benachrichtigen, wenn Meilensteine erreicht wurden

Messung der Mitarbeitererfahrung

Die Mitarbeitererfahrung umfasst alles, was während des Lebenszyklus eines Mitarbeiters passiert - vom Onboarding-Prozess bis zum Austrittsgespräch. Um das Wohlbefinden in all diesen Phasen zu gewährleisten, müssen Unternehmen regelmäßig Schlüsselfaktoren messen und analysieren, die sich darauf auswirken, wie sich Mitarbeiter bei der Arbeit fühlen und was sie leisten.

Im Folgenden finden Sie eine Liste mit drei Methoden, die Sie anwenden können, um eine reibungslose Mitarbeiterreise zu gewährleisten und Ihre Unternehmenskultur zu verbessern:

1. Arten von Personen, die Umfragen erleben

Umfragen sind ein leistungsfähiges Tool, um zu ermitteln, wie die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz wahrnehmen, und um verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren. Hier sind einige Arten von Mitarbeiterbefragungen:

Engagement-Umfragen: Bewertung der allgemeinen Arbeitszufriedenheit, Motivation und Verbindung zum Unternehmen

Bewertung der allgemeinen Arbeitszufriedenheit, Motivation und Verbindung zum Unternehmen Pulse-Umfragen: Kurze, häufige Umfragen, um schnelles Feedback zu bestimmten Problemen wie Team-Dynamik oder Workload zu erhalten

Kurze, häufige Umfragen, um schnelles Feedback zu bestimmten Problemen wie Team-Dynamik oder Workload zu erhalten Einführungs- und Austrittsbefragungen: Messen Sie die Qualität der Einführungsprozesse und decken Sie die Gründe für das Ausscheiden von Mitarbeitern auf

Bewerten und verstehen Sie die Erfahrungen von Menschen mit dynamischen ClickUp Formularen ClickUp Formulare helfen dabei, Mitarbeiter-Feedback zu sammeln und die Erfahrungen der Mitarbeiter effektiv zu messen. Diese Formulare sind einfach zu verwenden, anpassbar und dynamisch. Durch sie erreicht das Feedback die richtigen Teams, wobei die Antworten in verfolgbare Aufgaben umgewandelt werden, was eine rechtzeitige Lösung für verschiedene Probleme ermöglicht.

2. Analyse des Leistungsfeedbacks von Mitarbeitern

Leistungsfeedback ist eine ergiebige Informationsquelle, um die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu verstehen und Wachstumsmöglichkeiten zu erkennen. Zu erledigen ist dies folgendermaßen:

360-Grad-Bewertungen: Sammeln Sie Feedback von Kollegen, Managern und direkten Mitarbeitern, um eine ganzheitliche Ansicht der Leistung und der zwischenmenschlichen Dynamik zu erhalten

Sammeln Sie Feedback von Kollegen, Managern und direkten Mitarbeitern, um eine ganzheitliche Ansicht der Leistung und der zwischenmenschlichen Dynamik zu erhalten Zielerreichungsdaten: Überwachen Sie den Fortschritt bei individuellen und Team-Zielen, um Muster in Bezug auf Engagement und Motivation zu erkennen

Überwachen Sie den Fortschritt bei individuellen und Team-Zielen, um Muster in Bezug auf Engagement und Motivation zu erkennen Feedback-Themen: Suchen Sie nach wiederkehrenden Themen in Leistungsbeurteilungen, wie z. B. Herausforderungen bei Ressourcen oder Kommunikation

3. Rolle von Metriken zur Mitarbeiterbindung und Fluktuation

Mitarbeiterbindung und Fluktuationsrate sind wichtige Indikatoren für die Erfahrung der Mitarbeiter:

Metriken zur Mitarbeiterbindung: Eine hohe Mitarbeiterbindung deutet häufig auf ein positives Umfeld hin, in dem sich die Mitarbeiter wertgeschätzt und unterstützt fühlen. Messen Sie den prozentualen Anteil der Mitarbeiter, die im Vergleich zum Vorjahr bleiben, und vergleichen Sie ihn mit anderen Abteilungen oder Rollen

Eine hohe Mitarbeiterbindung deutet häufig auf ein positives Umfeld hin, in dem sich die Mitarbeiter wertgeschätzt und unterstützt fühlen. Messen Sie den prozentualen Anteil der Mitarbeiter, die im Vergleich zum Vorjahr bleiben, und vergleichen Sie ihn mit anderen Abteilungen oder Rollen Metriken zur Fluktuation: Analysieren Sie Austrittsdaten, um Trends zu erkennen, z. B. warum Mitarbeiter gehen und ob die Fluktuation freiwillig oder unfreiwillig ist. Eine hohe Fluktuation kann auf Probleme wie schlechtes Management, mangelndes Karrierewachstum oder ungelöste Probleme am Arbeitsplatz hinweisen

Analysieren Sie Austrittsdaten, um Trends zu erkennen, z. B. warum Mitarbeiter gehen und ob die Fluktuation freiwillig oder unfreiwillig ist. Eine hohe Fluktuation kann auf Probleme wie schlechtes Management, mangelndes Karrierewachstum oder ungelöste Probleme am Arbeitsplatz hinweisen Kostenauswirkungen: Berechnen Sie anhand dieser Metriken die finanziellen Auswirkungen der Fluktuation und machen Sie deutlich, wie wichtig es ist, in eine starke Personalstrategie zu investieren

Der Prozess läuft folgendermaßen ab:

**Feedback einholen ➡ Schwachstellen und Stärken analysieren ➡ Änderungen vornehmen, um die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen

Herausforderungen im Umgang mit Menschen angehen

Es ist schwer zu sagen, dass es keine Herausforderungen im People Experience Management gibt. Im Folgenden werden drei der dringendsten Herausforderungen genannt und Wege aufgezeigt, wie man sie effektiv bewältigen kann:

1. Bekämpfung eines feindseligen Arbeitsumfelds

Ein feindseliges Arbeitsumfeld kann sich auf die Arbeitsmoral, das Vertrauen und die Kommunikation der Mitarbeiter auswirken und die Erfahrungen der Mitarbeiter negativ beeinflussen. Hier erfahren Sie, wie Sie damit umgehen können:

Probleme identifizieren: Anonyme Hinweise verwendentools für Mitarbeiter-Feedback und Umfragen, um problematische Verhaltensweisen oder Praktiken aufzudecken

Anonyme Hinweise verwendentools für Mitarbeiter-Feedback und Umfragen, um problematische Verhaltensweisen oder Praktiken aufzudecken Klare Erwartungen setzen: Eine Null-Toleranz-Politik für Mobbing, Diskriminierung und Belästigung einführen und kommunizieren

Eine Null-Toleranz-Politik für Mobbing, Diskriminierung und Belästigung einführen und kommunizieren Förderung der Verantwortlichkeit: Schulung von Business-Führungskräften, um Feindseligkeit zu erkennen und anzusprechen und eine Kultur des Respekts durch Workshops und offene Kommunikation aufzubauen

2. Strategien zur Einbindung unterbewerteter Mitarbeiter

Mitarbeiter, die sich unterbewertet fühlen, weisen eine geringere Produktivität und eine höhere Fluktuation auf. Dagegen können Sie vorgehen:

Beiträge anerkennen: Regelmäßige Anerkennungsprogramme einführen, um die Leistungen des Einzelnen und des Teams zu würdigen

Regelmäßige Anerkennungsprogramme einführen, um die Leistungen des Einzelnen und des Teams zu würdigen Förderung der Mitarbeiterentwicklung: Bieten Sie Mentoring, Schulungsprogramme und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung an, um kontinuierliches Lernen zu fördern

Bieten Sie Mentoring, Schulungsprogramme und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung an, um kontinuierliches Lernen zu fördern Aktiv zuhören: Schaffen Sie Feedback-Schleifen, in denen die Mitarbeiter Bedenken und Vorschläge äußern können, um deren Bedeutung zu unterstreichen, und nutzen Sie die Vorschläge für kontinuierliche Verbesserungen

3. Verwaltung von Remote-Arbeit und flexiblen Richtlinien

Die Zunahme von Hybrid- und Remote-Arbeit stellt eine Herausforderung für die Aufrechterhaltung von Verbindung und Produktivität dar. Was Sie zu erledigen haben, erfahren Sie hier:

Fördern Sie die Verbindung: Nutzen Sie Aktivitäten zur Bildung virtueller Teams und regelmäßige Besprechungen, um Beziehungen und Zusammenarbeit zu pflegen

Nutzen Sie Aktivitäten zur Bildung virtueller Teams und regelmäßige Besprechungen, um Beziehungen und Zusammenarbeit zu pflegen Sorgen Sie für Klarheit: Legen Sie klare Erwartungen für das Leistungsmanagement fest und kommunizieren Sie Geschäftsziele, um ihre Rollen zu klären

Legen Sie klare Erwartungen für das Leistungsmanagement fest und kommunizieren Sie Geschäftsziele, um ihre Rollen zu klären Unterstützen Sie das Wohlbefinden: Stellen Sie Ressourcen wie ergonomische Tools, Unterstützung für die psychische Gesundheit und flexible Zeitplanung zur Verfügung, um die Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu unterstützen

Wert schaffen und Validierung mit ClickUp bieten

Zu einem angenehmen Arbeitsumfeld gehören ein positiver Workspace, reibungslose Kommunikationskanäle und Entwicklungsmöglichkeiten. Personalverantwortliche und Führungskräfte sollten mit ihren Mitarbeitern vor Ort in Kontakt bleiben, um Probleme zu erkennen und Lösungen zu finden.

Dies ist keine Aufgabe für eine Person oder eine Abteilung. Das gesamte Unternehmen muss zusammenarbeiten, um die Erfahrungen der Mitarbeiter zu verbessern - zu erledigen ist das jedoch nicht. Es ist unmöglich, jahrzehntelange Defizite innerhalb weniger Monate zu beheben, um die Bindungs- und Fluktuationsraten zu verbessern.

Sie benötigen eine benutzerfreundliche Oberfläche, die sich in Ihren Workspace integriert, Ihre Mitarbeiter kennenlernt, Ihre Richtlinien versteht und sich wiederholende Aufgaben automatisiert, während Sie Vorlagen und Tools nutzen, um die Mitarbeitererfahrung zu verbessern (px).

Sie brauchen ClickUp und seine anpassbaren Features, wie die umfassende HR-Plattform und die vorgefertigten Vorlagen!