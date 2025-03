Notebook LM vs. Obsidian: Welche App zur Erstellung von Notizen ist besser?

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, in einem Meer von Notizen zu ertrinken? Meeting-Notizen, die in einer App verstreut sind, Listen mit Aufgaben für das Team, die in ein Tagebuch gekritzelt wurden, und große Ideen, die Ihnen durch die Finger gleiten, bevor sie Form annehmen können.

Das kann überwältigend sein.

Hier kann die richtige App für Notizen alles ändern. Tools wie NotebookLM und Obsidian rationalisieren Ihre Arbeitsabläufe, verbinden Ihre Gedanken und bringen Ordnung in das Chaos.

In diesem Blogbeitrag vergleichen wir diese beiden Tools und gehen auf ihre einzigartigen Features, Stärken und Unterschiede ein, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welches Tool zu Ihrem Stil passt. Und wenn Ihnen keines der beiden Tools so recht zusagt, dann bleiben Sie dran - wir haben eine Joker-Option, die Ihnen die Show stehlen könnte.

Lassen Sie uns in die Debatte zwischen Notebook LM und Obsidian einsteigen und die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse im Bereich der Notizerstellung finden.

Was ist NotebookLM?

über Notizbuch LM Entwickelt von Google Labs, NotebookLM ist ein innovatives KI-Tool für die Erstellung von Notizen, das einen Wechsel von statischen Repositorys zu dynamischen, interaktiven Wissenssystemen darstellt.

Es verwandelt sich in einen Experten, indem es PDFs, Videos, Dokumente und Websites hochlädt. Es fasst die hochgeladenen Dateien zusammen und generiert kreative Ergebnisse, die sich auf Ihre Materialien stützen und mit relevanten Quellen abgeschlossen sind.

Und da es sich um Ihr Notebook handelt, werden Ihre Daten niemals zum Trainieren des NotebookLM-Algorithmus verwendet.

NotebookLM beste Features

NotebookLM bietet mehrere Features, die Studenten, Forschern, Freiberuflern und Geschäften helfen, ihre Produktivität zu steigern.

Schauen wir mal wie Sie NotebookLM verwenden können um Ihren Workflow zu verbessern:

Feature #1: Audioübersichten

Stellen Sie sich vor, Sie verwandeln Ihre Dokumente in podcastähnliche Unterhaltungen zwischen zwei KI-Stimmen. Mit einem einzigen Klick können Sie sich diese "Deep Dive"-Diskussionen anhören und die hochgeladenen Informationen unterwegs aufnehmen.

NotebookLM scannt transkribierte Unterhaltungen, um bestimmte Informationen aufzuspüren, und erspart Ihnen so das lästige Durchkämmen langer Audiodateien nach wichtigen Details. Außerdem können Sie einen öffentlichen Audio-Link erstellen und ihn für Ihr Team freigeben.

Feature #2: Beschaffung von Zitaten

NotebookLM ruft Antworten auf Ihre Fragen mit Zitaten ab, die direkt mit den Originalquellen verknüpft sind. Das bedeutet, dass Sie immer wissen, woher die Informationen stammen, ohne Zeit mit der manuellen Überprüfung der Fakten in Suchmaschinen zu verschwenden.

Das wichtigste Feature ist, dass die Antworten im Chat nur auf den von Ihnen angegebenen Quellen basieren, es sei denn, Sie bitten das Programm, etwas Kreatives zu erledigen, z. B. eine Geschichte umzuschreiben.

📌 Notiz: NotebookLM unterstützt derzeit verschiedene Quellentypen, darunter Google Docs, Google Slides, PDF-Dateien, Markdown-Dateien, Web-URLs, YouTube-URLs von öffentlichen Videos und Audiodateien.

Feature #3: Multi-Dokumenten-Analyse

NotebookLM kann mehrere Artikel und Dokumente gleichzeitig analysieren und hilft Ihnen, gemeinsame Themen, unterschiedliche Meinungen und neue Trends in verschiedenen Quellen zu finden.

Es ist, als hätte man einen Forschungsassistenten mit Superkräften, der eine große Menge an Informationen schnell verstehen kann und so Zeit und Aufwand spart.

Feature #4: Strukturierte Formate für Schreibprojekte

NotebookLM verwandelt unordentliche Notizen in strukturierte Dokumente. Wählen Sie eine Reihe von Notizen und bitten Sie das Tool, etwas Neues zu erstellen. Auf der Grundlage Ihrer Anfrage schlägt es Formate wie eine thematische Gliederung oder einen Studienführer vor.

Sie können benutzerdefinierte Anweisungen eingeben, um Ihre Notizen in Form eines E-Mail-Newsletters, eines Drehbuchentwurfs, eines Marketingplans usw. zu gestalten. Sobald Sie den Entwurf abgeschlossen haben, können Sie ihn zur endgültigen Bearbeitung in Google Docs exportieren.

NotebookLM Preise

Free to use (derzeit in der Beta-Phase)

Was ist Obsidian?

über ObsidianObsidian ist eine flexible, auf den Datenschutz ausgerichtete App für Notizen mit mehreren Plugins und Themen, die sich an Ihre Denk- und Arbeitsweise anpassen. Sie speichert Notizen lokal auf Ihrem Gerät, so dass Sie schnell darauf zugreifen können, auch offline.

Obsidian beste Features

Mehrere Features in Obsidian machen das Erstellen von Notizen zum Kinderspiel. Lassen Sie uns diese gemeinsam erkunden:

Feature #1: Zu erledigen-Listen

Obsidian ermöglicht es Ihnen, ein standardisiertes Format für Ihre Zu erledigen-Liste zu entwerfen und Aufgaben in Abschnitte zu unterteilen, z. B. Meetings mit Kunden, Trainingspläne oder kreative Projekte.

Außerdem können Sie damit Aufgaben in Ihrem gesamten Obsidian-Depot nachverfolgen und verwalten. Sie können Aufgaben abfragen, sie von überall aus als erledigt markieren und Features wie Fälligkeitsdaten, Wiederholende Aufgaben, Erledigungsdaten, Checklisten-Untergruppen und erweiterte Filterung nutzen.

Feature #2: Grafische Ansicht

Die grafische Ansicht in Obsidian bietet Ihnen eine Ansicht Ihres gesamten Tresors aus der Vogelperspektive, die zeigt, wie alle Ihre Notizen miteinander verbunden sind.

Jede Notiz erscheint als Knoten, und Linien stellen Verknüpfungen zwischen ihnen dar. Sie können in bestimmte Cluster hineinzoomen, nach Tags oder Links filtern und das Erscheinungsbild benutzerdefiniert anpassen, um komplexe Ideen visuell leichter zu erkunden.

Feature #3: Canvas-Visualisierung

Obsidian verfügt über ein eingebautes Tool namens 'Canvas', mit dem Sie Ideen als Karten auf einem Board abbilden können. Sie können diese Karten nach Belieben verschieben, gruppieren und miteinander verbinden und so eine nicht-lineare Darstellung Ihrer Gedanken erstellen.

Sie können einbetten online-Haftnotizen bilder, PDFs, Videos, Audiodateien und Artikel direkt einbinden. Außerdem werden die Canvas-Dateien lokal in einem offenen JSON-Format gespeichert, sodass sie leicht in andere Tools, Apps, Skripte und andere Anwendungen integriert werden können Obsidian-Vorlagen .

Feature #4: Vielfältige Veröffentlichungsoptionen

Sie können jetzt Ihre Nur-Text Notizen und Bilder in eine gemeinsam nutzbare Website verwandeln. Mit Obsidian Publish können Sie ein öffentliches Wiki, eine Wissensdatenbank oder einen digitalen Garten erstellen und Ihre Gedanken und Informationen online zugänglich machen.

Sie können das Aussehen Ihrer Obsidian Publish-Site mit CSS und Javascript vollständig benutzerdefinieren. Weitere Features sind Hover-Previews für schnelle Popover von verknüpften Seiten und schnelle Textbearbeitung, alles dank der Einfachheit von Markdown.

Sie können auch gestapelte Seiten verwenden, um Links in horizontalen Fenstern zu durchsuchen, wie beim Durchblättern von Zeitungen, und Backlinks, die automatisch Seiten auflisten, die auf die Seite verweisen, die Sie gerade betrachten.

Preise für Obsidian

Persönliche Nutzung: Free Forever für immer

Kommerzielle Nutzung: $50/Jahr pro Benutzer

Synchronisierung (Add-On): $5/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

Veröffentlichen (Add-On): $10/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

Bonus: ClickUp vs. Obsidian

NotebookLM vs. Obsidian: Features im Vergleich

Auf den ersten Blick kann es schwierig sein, NotebookLM und Obsidian allein anhand ihrer wichtigsten Features zu unterscheiden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Unterschiede.

Feature NotebookLM Obsidian KI-Assistent ✅ ❌ Zusammenarbeit in Echtzeit ✅ ✅ Knowledge Graph ❌ ✅ Backlinking ❌ ✅ Mobile App ✅ ✅ Geräteübergreifende Synchronisierung ✅ ❌ Offline Funktionen ❌ ✅ Support für Markdown ❌ ✅ Rechtschreibprüfung ✅ ✅ API-Support ❌ ✅ Einbetten von Websites Dritter ✅ ✅

Kommen wir nun zu den Feinheiten.

Feature #1: Benutzeroberfläche und Forschungsorganisation

NotebookLM vereinfacht Ihren Workflow, indem es Ihnen hilft, Dokumente zu kombinieren und Schlüsselerkenntnisse zu extrahieren, was es perfekt für Aufgaben wie Studium oder Brainstorming macht. **Zum Beispiel kann es Kapitel zusammenfassen, Fragen beantworten und Lernhilfen erstellen, damit Sie sich auf das Lernen konzentrieren können

Obsidian hingegen bietet ein anpassbares Tresor-System mit Features wie geteilten Ansichten. So können Sie an mehreren Notizen nebeneinander arbeiten, was sich hervorragend für Multitasking und die Erforschung von Verbindungen zwischen Ideen eignet.

Gewinner 🏆

Beide KI-Tools sind großartig, also wählen Sie das Tool, das am besten zu Ihrem Workflow passt!

Wenn Sie Wert auf KI-gestützte Zusammenfassungen und Automatisierung legen, glänzt NotebookLM

Wenn Sie jedoch benutzerdefinierte Zusammenfassungen und Kontrolle benötigen, ist Obsidian die erste Wahl

Feature #2: Backlinking und Wissensmanagement

NotebookLMs wissensmanagement-System konzentriert sich auf die Verknüpfung von Quellen. Bei der Zusammenfassung oder Beantwortung von Fragen stellt es eine Verbindung zwischen den Antworten und den Originalquellen her, nachdem es durch das Internet gesurft ist. Diese Transparenz macht es super praktisch für Forscher oder jeden, der den Überblick darüber behalten muss, woher seine Informationen stammen.

Im Gegensatz dazu verfolgt Obsidian einen grafischen Ansatz. Mit Obsidian können Sie ein "Netz" aus miteinander verbundenen Gedanken und Ideen erstellen, das sich perfekt für den Aufbau persönlicher Wikis oder langfristiger Wissenssysteme eignet. Mit dem Feature Canvas können Sie auf einer übergeordneten Ansicht sehen, wie alles zusammenhängt.

Gewinner 🏆

Wieder ist es ein Unentschieden!

NotebookLM ist großartig für die Nachverfolgung von Quellen, perfekt für Akademiker und Forscher

ist großartig für die Nachverfolgung von Quellen, perfekt für Akademiker und Forscher Obsidian glänzt mit seinen visuellen tools, ideal für den Aufbau vernetzter Wissenssysteme

Feature #3: Zusammenarbeit im Team

Wenn Ihr Team Google Workspace verwendet, lässt sich NotebookLM nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe integrieren. Dieses KI-Tool ermöglicht es Ihnen, eine Marketingpräsentation hochzuladen, Zusammenfassungen oder Erkenntnisse zu generieren und diese direkt mit Kollegen freizugeben, wodurch die Ausrichtung und Produktivität gesteigert wird.

Obsidian hingegen ist eher auf die individuelle Nutzung zugeschnitten. Gemeinsame Tresore sind zwar mit Plugins oder Tools von Drittanbietern möglich, aber sie sind nicht so nahtlos wie die Collaboration-Features von NotebookLM.

Obsidian bietet jedoch eine vollständige Versionshistorie für jede Notiz, was die Nachverfolgung von Änderungen erleichtert, was besonders hilfreich ist, wenn mehrere Benutzer beteiligt sind.

Gewinner 🏆

NotebookLM übernimmt die Führung! Für Teams eröffnen die nahtlose Integration von NotebookLM in Google Workspace und die Features des KI-Tools für die Zusammenarbeit das volle Potenzial der gemeinsamen Produktivität. Obsidian glänzt bei individuellen Workflows, ist aber bei der nativen Zusammenarbeit im Team unterlegen.

NotebookLM arbeitet fast ausschließlich in der Cloud und verlässt sich auf die Server von Google, um Ihre Dokumente zu analysieren und zu organisieren. Das bedeutet, dass Sie eine Internetverbindung benötigen, um die Features nutzen zu können.

Obwohl NotebookLM für die Zugänglichkeit und die Zusammenarbeit vorteilhaft ist, wird es Benutzer, die starke Offline-Funktionen benötigen oder sich Sorgen um den Datenschutz machen, möglicherweise nicht zufriedenstellen.

Im Gegensatz dazu ist Obsidian stolz auf seine Offline-Fähigkeit. Es verwendet offene, nicht-proprietäre Dateien, die ein Einschließen verhindern und hochgeladene Daten bewahren. Dieser Ansatz gibt Ihnen Sicherheit in Bezug auf den Datenschutz und stellt sicher, dass Sie auch ohne Internetverbindung weiterarbeiten können.

Gewinner 🏆

Obsidian gewinnt in diesem Bereich. Sein Offline-First-Design und die Verwendung von nicht-proprietären Dateiformaten stellen sicher, dass die Benutzer die volle Eigentümerschaft über ihre Daten behalten, während sie ohne Verbindung arbeiten.

NotebookLM vs. Obsidian auf Reddit

Als wir NotebookLM gegen Obsidian untersuchten, verwendeten wir Reddit um festzustellen, was die Benutzer denken.

Wie ein Benutzer drückt es so aus:

Alles, was ich in Obsidian einstelle, gehört mir, für immer, und wenn ich will, ganz privat und lokal. Alles, was ich in NotebookLM eintrage, gehört mir nicht, solange Google dies beschließt, und ist weit davon entfernt, privat zu sein, unabhängig davon, was ich will. Der "Cool"-Faktor ist für mich irrelevant, wenn ich nicht sicher sein kann, dass meine Daten sicher sind und mir für immer gehören.

Die Kehrseite der Medaille, ein anderer Redditor lobt den Nutzen von NotebookLM für Lernende, die unter Zeitdruck stehen:

Ich verarbeite im Moment wie verrückt Whitepapers zum Thema Sicherheit. Ich habe oft mehrere Quellen, und die sind meist verwirrend. Ich füttere es mit allen Infos, die ich habe, höre mir die Übersicht an und hinterfrage sie dann wie verrückt. Ich frage nach Beispielen in verwandten Feldern, die ich besser verstehe, frage nach FAQs und dann nach Backtests.

Da ich Vollzeitstudent bin und zwei Jobs habe, erledige ich vieles davon zu, wenn ich im Bus sitze, zwischen den Vorlesungen, während der Schicht usw. Es ist, als hätte ich einen Vollzeit-Administrator für ein ganz bestimmtes Thema.

Obwohl NotebookLM und Obsidian auf Reddit viele andere Benutzerrezensionen haben, haben beide Tools auch ihre Kritiker. Zu erledigen sind in diesem Kampf der KI-Tools für die Erstellung von Notizen ?

Halten Sie diesen Gedanken fest, denn wir möchten Sie mit einer All-in-One-Plattform für Produktivität vertraut machen.

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu NotebookLM vs. Obsidian

Sowohl NotebookLM als auch Obsidian sind auf ihre eigene Weise hervorragend. Was aber, wenn Sie mehr als nur Notizen machen wollen? Was ist, wenn Sie Ihre Notizen mit Aufgabenmanagement, Teamzusammenarbeit und Projektnachverfolgung an einem Ort kombinieren möchten?

Geben Sie ein ClickUp eine robuste NotebookLM vs. Obsidian-Alternative . Es ist ein abschließendes Produktivitäts-Kraftpaket, das Ihr Leben und Ihre Arbeit aufwertet.

Lassen Sie uns die Features gemeinsam erkunden. 👇

Mit den verschachtelten Seiten und den Backlinks können Sie außerdem eine vernetzte dokumenten-Management-System mit dem Bonus, dass sie mit Ihren Aufgaben und Projekten verknüpft werden können, um Ihren Workflow in Gang zu halten.

Erstellen Sie, arbeiten Sie zusammen und organisieren Sie Ihre Ideen nahtlos mit ClickUp Docs

Und hier kommt der Clou: Sie können jede Notiz in eine Aufgabe verwandeln, sie sich selbst oder einem Mitglied Ihres Teams zuweisen und den Fortschritt verfolgen, ohne das Dokument zu verlassen. Perfekt für alle, die ihre Ideen und Aufgaben im selben Space ablegen möchten

Zu erledigen? Das Freigeben Ihrer Dokumente innerhalb der Plattform ist ebenso einfach. Erzeugen Sie eine URL für die gemeinsame Nutzung und legen Sie die Berechtigungen fest, um zu entscheiden, wer sie bearbeiten darf - Ihr Team, externe Interessengruppen oder die Öffentlichkeit.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Notepad

Stellen Sie sich vor, Sie könnten mühelos flüchtige Gedanken, Links und Aufgaben festhalten, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen. ClickUp Notepad macht dies durch seine integrierte Lösung für die schnelle Erstellung von Notizen innerhalb Ihres bestehenden Workflows zur Realität.

Mit ClickUp Notepad können Sie Ihre Ideen sofort festhalten und organisieren. Die Notizen sind auf allen Geräten zugänglich und werden synchronisiert

Ihre Notizen befinden sich auf derselben Plattform wie Ihre Aufgaben, Kalender und Ziele, was es einfacher macht, den Aufwand des Teams zu koordinieren, ohne mit mehreren Apps jonglieren zu müssen.

Außerdem sind Ihre Notizen standardmäßig privat, sodass sie von niemandem in Ihrem Workspace eingesehen werden können. So können Sie persönliche Gedanken notieren, ohne sich Gedanken über das Freigeben sensibler Informationen zu machen.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp's Chrome Erweiterung können Sie Notizen von überall im Web erfassen. Sie können nur die Informationen speichern, die Sie benötigen, z. B. wichtige Links oder Schnipsel, mit nur einem Klick, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Kombinieren Sie Notizen mit künstlicher Intelligenz, und Sie schaffen ein System, in dem alles kontextbezogen ist. Das ist es, was ClickUp Gehirn bringt die Tabelle auf den Tisch.

Dieser KI-Assistent hilft Ihnen, intelligenter und schneller zu arbeiten - von der Ideenfindung bis hin zum Feinschliff Ihrer Arbeit.

Greifen Sie mit ClickUp Brain auf das gesamte Wissen Ihres Unternehmens zu

Eines der herausragenden Features von ClickUp Brain ist die Möglichkeit, Notizen mit Aufgaben und Projekten zu verknüpfen. Das bedeutet, dass Ihre Notizen nicht länger isolierte Ideen in einem Vakuum sind. Stattdessen können Sie eine Idee während eines Meetings notieren und sie in eine Aufgabe für ein bestimmtes Mitglied Ihres Teams verwandeln.

Schnellerer Zugriff auf Erkenntnisse und Maßnahmen aus Meeting-Notizen mit ClickUp Brain

Das Besondere an dieser Funktion für Notizen ist, dass Sie Ihre Gedanken mühelos verfeinern können.

Anstatt sich durch unordentliche Notizen oder unstrukturierte Ideen zu wühlen, lassen Sie ClickUp Brain die schwere Arbeit zu erledigen. Stellen Sie sich vor, Sie kritzeln während eines Meetings Schlüsselpunkte auf und haben in Sekundenschnelle eine professionelle E-Mail oder einen Entwurf für einen freizugebenden Inhalt. Das ist die Stärke von ClickUp Brain. 💪

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie detaillierte Eingabeaufforderungen, um bessere Ergebnisse von ClickUp Brain zu erhalten. Beispiel: 'Verwandeln Sie Notizen zu [Thema] in eine Blog-Gliederung' oder 'Verfassen Sie eine E-Mail über [Thema].' Geben Sie konkrete Aufgaben vor, und beobachten Sie, wie Ihre Ideen mühelos in organisierte Inhalte umgewandelt werden!

Durch die Integration Ihrer bevorzugten Apps, wie Google Drive, Slack und Figma, haben Sie Ihren gesamten technischen Stapel über eine einzige Leiste in ClickUp immer griffbereit.

Finden Sie Dateien und Informationen über ClickUp und verbundene Apps hinweg mit Connected Search

Und sie wird mit der Zeit immer leistungsfähiger. Während Sie sie nutzen, passt sie sich Ihren Bedürfnissen an und liefert personalisierte, relevantere Ergebnisse.

Instanz können Sie benutzerdefinierte Befehle hinzufügen, z. B. Verknüpfungen zu Links, und Text für später speichern, um eine intuitive Suche zu ermöglichen.

Mein Unternehmen verwendet ClickUp als Hauptprogramm zur Verwaltung von Aufgaben. Alle Mitglieder des Teams, einschließlich der Geschäftsleitung, verwenden ClickUp täglich für mehrere Abteilungen: Betrieb, Personal, Vertrieb und Marketing. Die ClickUp Dokumente enthalten alle unsere Unternehmensrichtlinien und -verfahren. Das Dashboard überwacht die Aufgaben und Projekte unserer Clients und des internen Unternehmens. Ihre Automatisierung hilft, doppelten Aufwand zu vermeiden. Die universelle Suchfunktion, mit der integrierte Programme durchsuchbar sind, spart viel Zeit. Mein Team hat bei der Erstellung von Verfahrenshandbüchern und der Zusammenfassung des Workloads, der täglichen Aufgaben und anderer Details von den neuen Funktionen der KI profitiert.

Cathy Baillargeon, Gründerin/CEO, Virtual Cathy

ClickUp's One Up #5: Vorgefertigte Vorlagen

Warum das Rad neu erfinden, wenn ClickUp 1000+ gebrauchsfertige Vorlagen für die Erstellung Ihrer strategien zur Aufnahme von Notizen strukturiert und professionell?

Nehmen Sie die ClickUp Meeting Notizen Vorlage zum Beispiel.

ClickUp Meeting Notizen Vorlage

Sie ist vollgepackt mit Features, die Ihnen helfen, Ihre beste Arbeit in kürzerer Zeit abzuliefern:

Verknüpfen Sie Ihre Dokumente und Aufgaben, damit Sie während der Arbeit einfach auf verwandte Informationen verweisen können

Importieren Sie frühere Inhalte aus anderen Apps für eine umfassende Formatierung und gemeinsame Bearbeitung

ClickUp Wissensdatenbank Vorlage ist eine weitere fantastische Ressource für den Übergang von Meeting-Notizen zum teamweiten Freigeben von Wissen. Mit Abschnitten für Wissensartikel, FAQs und Ressourcen ist sie perfekt geeignet, um Wissen im Team zu organisieren und freizugeben.

Persönliche Wissensmanagement-Software - ClickUp Wissensdatenbank-Vorlage

Um Ihnen mehr zu bieten, ist es integriert mit Verbundene KI und macht es einfacher denn je, Ihr Wissen mit Ihren Workflows zu verknüpfen.

Notizen auf intelligente Weise mit ClickUp machen

Sowohl NotebookLM als auch Obsidian sind solide tools. Sie können alle Ihre Notizen und Gedanken sammeln und sie auf die Art und Weise visualisieren, die Sie für richtig halten.

Aber was passiert, wenn sich Ihre Anforderungen weiterentwickeln, Teams wachsen und der Wechsel zwischen mehreren Tools lästig wird?

Dann brauchen Sie eine Lösung, die mit Ihnen mitwächst. ClickUp ist das perfekte Produktivitätstool für die Erstellung von Notizen, die Verwaltung von Aufgaben und die Durchführung von Projekten.

Deshalb sind wir die Alles-App für die Arbeit! Kostenlos bei ClickUp anmelden und überzeugen Sie sich selbst.