Wie man ChatGPT zum Schreiben des Lebenslaufs verwendet

Haben Sie Angst, dass die KI Ihnen Ihren Job wegnehmen wird? Was wäre, wenn sie Ihnen stattdessen helfen könnte, einen zu bekommen?

Die Befürchtung ist real - Forschungen deuten darauf hin, dass KI folgende Arbeitsplätze verdrängen könnte 300 Millionen Arbeitsplätze von 2030.

Aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille: Tools wie ChatGPT verändern die Stellensuche und bieten Ihnen neue Möglichkeiten, sich in einem überfüllten Markt abzuheben.

Instanz kann ChatGPT Ihnen dabei helfen, einen maßgeschneiderten Lebenslauf zu erstellen, ihn für die richtigen, aufmerksamkeitsstarken Schlüsselwörter zu optimieren und Sie bei vorbereitung auf Vorstellungsgespräche indem Sie relevante Fragen und Antworten entwickeln.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ChatGPT für das Verfassen von Lebensläufen nutzen können, um zu beweisen, dass KI mehr als nur ein Disruptor sein kann - sie kann Ihr Partner sein, um Ihren Traumjob zu bekommen.

Wie man ChatGPT für das Schreiben von Lebensläufen verwendet

Personalverantwortliche sind zunehmend offen für generative KI, mit rund 90 % unterstützen ihre Rolle in Bewerbungsunterlagen.

Viele Menschen beauftragen einen professionellen Lebenslaufschreiber, andere nutzen Tools wie ChatGPT, um ihren bestehenden Lebenslauf zu verbessern, zu überarbeiten oder ganz neu zu erstellen.

Lassen Sie uns herausfinden, wie ChatGPT den Prozess des Lebenslaufschreibens vereinfachen kann.

1. Erstellen Sie eine personalisierte Zusammenfassung

Arbeitssuchende bewerben sich selten bei nur einem Unternehmen. Stattdessen verschicken sie mehrere Lebensläufe, in der Hoffnung, das perfekte Angebot zu finden. Aber hier ist der Fehler, den viele machen: Sie schicken identische Lebensläufe an jeden Arbeitgeber.

👀 Wussten Sie schon? Personalvermittler wenden im Durchschnitt nur etwa sieben Sekunden jeden Lebenslauf, den sie sich ansehen, überprüfen.

Ganz gleich, ob Sie sich für ähnliche Rollen in verschiedenen Unternehmen oder Branchen bewerben, mit dem gleichen allgemeinen Ansatz werden Sie nicht weiterkommen. Wenn Sie Ihr berufliches Resümee für jedes Unternehmen auf dessen spezifische Bedürfnisse und Erwartungen abstimmen, können Sie Ihre Sichtbarkeit in den Systemen zur Bewerbernachverfolgung (ATS) erhöhen und Ihre Chancen auf ein Weiterkommen im Einstellungsprozess steigern.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie mit ChatGPT eine zielgerichtete Zusammenfassung schreiben können, die auf die Anforderungen eines bestimmten Unternehmens abgestimmt ist:

Schritt #1: Sammeln Sie die erforderlichen Details

Zuallererst sollten Sie alle notwendigen Informationen für Ihre Bewerbung zusammentragen. Diese Details können Folgendes umfassen:

Stellenbeschreibungen für die Rolle, auf die Sie sich bewerben

Ihr beruflicher Werdegang, Ihre Leistungen und Fähigkeiten

Relevante Bildungs- und Berufsabschlüsse

Ihre Markenelemente, wie ein bestimmter Tonfall, ein bestimmter Lebenslaufstil usw.

Schritt #2: Füttern Sie ChatGPT mit den Details

Jetzt kommt der entscheidende Teil des Prozesses: Sie bitten ChatGPT, die richtige Zusammenfassung zu erstellen. Bei der Erstellung Ihrer Lebenslaufzusammenfassung ist es wichtig, relevante Fähigkeiten hervorzuheben, wie z. B. Führungsqualitäten, wenn Sie sich für eine Position als Abteilungsleiter bewerben, und Ihre wichtigsten Leistungen im Lebenslauf zu präsentieren, um Ihre Bewerbung überzeugend und maßgeschneidert zu gestalten.

📌 Lassen Sie uns dies anhand eines Beispiels besser verstehen.

Hier ist eine Stellenbeschreibung, die von einem Unternehmen namens Skipta für die Rolle eines Drupal Content Managers veröffentlicht wurde:

Skipta sucht einen Drupal Content Manager, der den Betrieb, die Entwicklung und die Implementierung von gesponserten Werbemitteln für Fachleute im Gesundheitswesen in den sozialen Medien von Skipta beaufsichtigen wird. Der Programmkoordinator ist direkt dem Produktionsleiter unterstellt und für die Unterstützung des Kontos und die rechtzeitige Durchführung der zugewiesenen Programme verantwortlich. Die Programme umfassen die Erstellung von Online-Assets, wie z. B. In-Stream-Posts in digitalen Medien, Microsites, Anzeigen und Umfragen, für die Förderung und Forschung in der Gesundheits- und Biowissenschaftsbranche.

Verantwortlichkeiten:

Verwaltung der Einrichtung, Qualitätssicherung (QA) und des Genehmigungsprozesses für gesponserte Materialien und Sicherstellung des erfolgreichen Go-Live

Durchführung regelmäßiger QA/QC-Prüfungen der Skipta-Plattform, der Funktionen und der Komponenten des Sponsorenprogramms während ihres gesamten Lebenszyklus

Nachverfolgung und Dokumentation der Programmressourcen während ihres Lebenszyklus, um eine reibungslose Durchführung sicherzustellen

Hauptansprechpartner für operative und technologische Anforderungen bei gesponserten Kampagnen, einschließlich Fehlerbehebung

Jetzt können Sie diese Eingabeaufforderung zusammen mit Ihren eigenen Details in ChatGPT einspeisen, um eine passende Zusammenfassung zu erstellen. Dazu können Sie eine Aufforderung wie-"Ich möchte, dass Sie als strenger Personalverantwortlicher agieren, der nach Kandidaten für die Rolle des Drupal Content Managers sucht. Hier ist die Stellenbeschreibung-[Fügen Sie die Stellenbeschreibung hier ein]."

Geben Sie dann Ihre Daten ein und bitten Sie das Programm, Ihnen eine entsprechende Zusammenfassung zu geben. Bitte sehen Sie sich den Screenshot unten an.

über ChatGPT Wir haben also eine Zusammenfassung, die mit relevanten Schlüsselwörtern gespickt ist, um im ATS-System aufzufallen. Aber wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass sie ein wenig zu langatmig ist. Der nächste Schritt könnte also darin bestehen, die Zusammenfassung zu kürzen, etwa so:

Schritt #3: Überprüfen und verfeinern

Nun kommen wir zum letzten Schritt. Auch wenn die beiden Versionen fast perfekt aussehen, sollten Sie beide schnell durchlesen. So können Sie überprüfen, ob die Zusammenfassungen sinnvoll sind, ob sie die richtigen Informationen enthalten und ob Sie sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wenn Sie etwas finden, das nicht stimmt, können Sie es bearbeiten.

👀 Wussten Sie schon? Nur 2.5% der Kandidaten für eine beliebige Position schaffen es bis zum letzten Gespräch. Das zeigt, dass der Kampf hart umkämpft ist und die Personalisierung Ihre Waffe ist, um ihn zu gewinnen. Und Ihre Zusammenfassung des Lebenslaufs ist das beste Mittel, um diese Waffe einzusetzen.

2. Fügen Sie markante Aufzählungspunkte hinzu

Die kleinen Aufzählungspunkte in Ihrem Lebenslauf machen einen großen Unterschied. Sie müssen klar und prägnant sein, um die Neugierde des Personalverantwortlichen zu wecken. Es gibt einige Möglichkeiten, wie ChatGPT Ihnen dabei helfen kann.

Leistungen quantifizieren

Einen Job zu bekommen, ist heutzutage kein Kinderspiel mehr. Vage und allgemeine Leistungen wie "Leitung eines Teams für den Kundenerfolg", "Erstellung von B2B-Kampagnen für soziales Marketing" oder "Entwicklung von iOS-Apps für den Gesundheitssektor" funktionieren nicht mehr.

Sie müssen Ihre Aussagen mit Zahlen untermauern, um greifbar und beeindruckend zu sein. Arbeitgeber suchen Bewerber, die Ergebnisse vorweisen können. Die Angabe von Zahlen ist ein konkreter Beweis für Ihre Fähigkeiten. Konzentrieren Sie sich statt auf die Aufzählung von Aufgaben darauf, was Sie erreicht haben und wie dies dem Unternehmen einen Wert verschafft hat.

📌 Schreiben Sie zum Beispiel nicht: "Verwaltete Pay-per-Click-Kampagnen für die Gesundheitsbranche." Stattdessen können Sie sagen: "Entwickelte Pay-per-Click-Kampagnen, die den bezahlten Traffic um 230 % und die Konversionen um 25 % erhöhten."

Hier ist ein Beispiel für eine Aufforderung, die Sie an ChatGPT senden können:

Wenn Sie Ihre Leistungen in einem greifbaren Formular wie diesem niederschreiben, wecken Sie das Vertrauen der Arbeitgeber. Dies wiederum erhöht Ihre Glaubwürdigkeit und vervielfacht Ihre Chancen auf eine Einstellung.

Strukturieren Sie einen Abschnitt über Ihre Fähigkeiten, der auffällt

Fähigkeiten lassen Ihren Lebenslauf nicht nur beeindruckend aussehen - sie können über den Erfolg Ihres Einstellungsverfahrens entscheiden. Mit ChatGPT können Sie Ihren Kompetenzbereich von einer statischen in eine dynamische Liste verwandeln, die Ihre Eignung für die Rolle hervorhebt.

Anstatt einfach nur "Linkaufbau" oder "Backlinkaufbau" aufzulisten, hilft ChatGPT dabei, Ihre Fähigkeiten entsprechend den Erwartungen des Arbeitgebers zu formulieren.

beispiel: Wenn Sie sich für eine Rolle im Bereich Marketing bewerben, geben Sie ChatGPT die folgenden Informationen:

"Ich bewerbe mich für eine Rolle im digitalen Marketing, die SEO, Content Marketing und Datenanalyse erfordert. Können Sie mir dabei helfen, einen Abschnitt über meine Fähigkeiten zu strukturieren, in dem diese effektiv hervorgehoben werden?

ChatGPT könnte Folgendes vorschlagen:

Technische Fähigkeiten: Suchmaschinenoptimierung, Google Analytics, Datenvisualisierung (Tableau)

Suchmaschinenoptimierung, Google Analytics, Datenvisualisierung (Tableau) Kernkompetenzen: Strategische Planung von Inhalten, A/B-Tests, Management von Marketingkampagnen

Vorzeigeprojekte und Zertifizierungen

Seien wir ehrlich - diese Zertifizierungs- und Projektverknüpfungen in einem Lebenslauf fühlen sich trocken an. Aber Sie können ChatGPT fragen, um sie interessanter zu machen. Sie können eine Aufforderung wie "Wie kann ich meine [Zertifizierungen und Projekte] in meinem Lebenslauf für eine Rolle im datengesteuerten Marketing interessant darstellen?" verwenden

Hier ist die Antwort:

Überprüfen Sie die Vorschläge und übernehmen Sie sie entsprechend, wenn sie Ihnen gefallen.

💡Pro-Tipp: Überprüfen Sie die Ausgabe (vor allem, wenn Sie keine Nummern in die Eingabeaufforderung eingegeben haben), da ChatGPT einige Daten selbstständig fabrizieren kann.

3. Passen Sie Ihren Lebenslauf für verschiedene Rollen an

Irgendwann denkt jeder über seinen Weg in der Arbeit nach. Manche erwägen vielleicht sogar eine karrierewechsel . Viele Bewerber versuchen, sich für verschiedene Rollen innerhalb ihres Fachgebiets zu bewerben. Instanzen, die Inhalte verfassen, können sich zum Beispiel als technische Redakteure, UX-Autoren oder KI-Schreiben spezialisten für ihren nächsten Auftrag.

Wenn Sie für jede Rolle einen ähnlichen Lebenslauf verschicken, führt dies zu einer Absage. ChatGPT kann Ihnen helfen, Ihren Lebenslauf auf bestimmte Titel zuzuschneiden und Ihre Chancen auf Erfolg zu erhöhen. Brauchen Sie einen einfacheren oder mehr technischen Lebenslauf ? Sie kann einen Lebenslauf erstellen und so Ihre Einstellungschancen erhöhen.

So geht's:

Stellenbeschreibungen analysieren: Geben Sie Stellenbeschreibungen für Ihre Einzelziele frei. So können Sie Schlüsselqualifikationen, Tools und Terminologien identifizieren (z. B. Stakeholder-Management, KI-Integration oder funktionsübergreifende Zusammenarbeit) und sicherstellen, dass diese in Ihrem Lebenslauf berücksichtigt werden

Geben Sie Stellenbeschreibungen für Ihre Einzelziele frei. So können Sie Schlüsselqualifikationen, Tools und Terminologien identifizieren (z. B. Stakeholder-Management, KI-Integration oder funktionsübergreifende Zusammenarbeit) und sicherstellen, dass diese in Ihrem Lebenslauf berücksichtigt werden Neuschreiben der Arbeitserfahrung: Mit gezielten Aufforderungen wie "_Neuschreiben Sie meine Erfahrung, um sich auf die Fähigkeiten der [gewünschten Rolle] zu konzentrieren" können Sie rollenspezifische Errungenschaften erhalten

Mit gezielten Aufforderungen wie "_Neuschreiben Sie meine Erfahrung, um sich auf die Fähigkeiten der [gewünschten Rolle] zu konzentrieren" können Sie rollenspezifische Errungenschaften erhalten Mehrere Versionen erstellen: Dieses KI-Tool kann Ihnen helfen, sich anzupassenlebenslauf-Vorlagen für verschiedene Rollen (z.B. Marketing vs. Analytik) anzupassen, wobei sichergestellt wird, dass der Kerninhalt konsistent bleibt und gleichzeitig die jobspezifischen Prioritäten betont werden

Mit maßgeschneiderten Lebensläufen heben Sie sich als Kandidat hervor, der weiß, was Arbeitgeber wollen und wie sie es umsetzen können.

4. Korrekturlesen und Sprache aufpolieren

ChatGPT ist sehr hilfreich, wenn es darum geht, Inhalte zu korrigieren, Feedback vorzuschlagen und Ihren Text in eine bessere Version seiner selbst zu verwandeln. Aber hier ist der Haken. All diese Vorteile gelten normalerweise für lange Formulare.

Ihr Lebenslauf ist kein Blogpost. Er ist ein knappes, einseitiges Dokument, das in der Regel 200-300 Wörter lang ist und hauptsächlich aus ein- bis zweistufigen Aufzählungen besteht.

Sie können aber trotzdem chatGPT verwenden um den Inhalt Ihres Lebenslaufs, insbesondere die Zusammenfassung, Korrektur zu lesen.

Fragen Sie einfach das tool: "Lesen Sie die Zusammenfassung Ihres Lebenslaufs Korrektur und schlagen Sie Änderungen vor, um sie zu verbessern: [Ihre Lebenslaufzusammenfassung]."

Überprüfen Sie die Vorschläge sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie sinnvoll sind, bevor Sie Änderungen vornehmen.

Pro-Tipp: Überprüfen Sie den Inhalt des Abschnitts "Fähigkeiten, Qualifikationen und Leistungen" immer schnell, um die Richtigkeit und Relevanz sicherzustellen.

Einschränkungen bei der Verwendung von ChatGPT für den Lebenslauf

Obwohl ChatGPT eine großartige Lösung ist, hat es einige Limitierungen bei der Erstellung von Lebensläufen.

Lassen Sie uns diese Limits untersuchen, damit Sie besser verstehen, wo ChatGPT versagt und warum ein umfassenderes Tool für die Erstellung des perfekten Lebenslaufs notwendig sein könnte.

ChatGPT kann Ihre einzigartige Stimme nicht einfangen

Haben Sie sich jemals gefragt, warum ein YouTube-Kanal wie Kurzgesagt sich unter Tausenden von Erklärungskanälen einen Namen gemacht hat? Oder wie Schriftsteller wie Gabriel García Márquez in einer Welt voller Schriftsteller aufblühten.

Ein einfacher Grund - ihre einzigartige Stimme.

Um herauszustechen, egal ob Sie mit YouTubern um Viralität oder mit anderen Bewerbern um einen Job konkurrieren, müssen Sie eine einzigartige Stimme haben. Und Ihr Lebenslauf muss sie widerspiegeln.

Letztendlich ist ChatGPT nur ein KI-Tool. **Es kann nicht die Leidenschaft, die Eigenheiten und die Erfahrungen wiedergeben, die Sie ausmachen. Es kann zwar eine solide Grundlage und einige Vorlagen für den Lebenslauf bieten, aber denken Sie daran, dass das Herz und die Seele Ihres Lebenslaufs von Ihnen selbst kommen sollten.

📌 Ein witziger Programmierer mit einem Händchen für Code und Wortspiele könnte zum Beispiel eine Zusammenfassung wie diese verfassen:

_"Ich kompiliere meine Gedanken in elegante Algorithmen. Mit einem Händchen für Debugging und einer Leidenschaft für Wortspiele verwandle ich Kaffee in Code. Lassen Sie uns aus unserer Zusammenarbeit weniger '404' und mehr 'Erfolg gefunden' machen - denn gemeinsam können wir Software entwickeln, die wahre Brillanz in 'Byte'-Größe darstellt."

Aber ChatGPT wird nur selten eine solch nuancierte Stimme erfassen. Stattdessen generiert es oft allgemeinere Zusammenfassungen wie:

_Dynamischer Softwareentwickler mit 12 Jahren Erfahrung, spezialisiert auf Python und Angular. Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung hochwertiger, skalierbarer Anwendungen und innovativer Lösungen. Ich bin versiert in der Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams, um Projekte vom Konzept bis zum Abschluss voranzutreiben und den Erfolg in jeder Phase sicherzustellen

Die perfekte Eingabeaufforderung gibt es nicht

Es gibt nicht so etwas wie eine perfekte Eingabeaufforderung -zumindest ist es sehr schwierig, eine zu finden. Einfache Prompts führen zu vorgefertigten Antworten, während komplexe Prompts das Tool verwirren. Es gibt keine spezifische Formel für die Erstellung einer Aufforderung, die garantiert das ideale Ergebnis liefert, das Ihnen und dem Personalverantwortlichen gefällt.

Der Schlüssel liegt im Experimentieren - passen Sie Ihre Eingaben immer wieder an, um die Ergebnisse zu verfeinern. Verlassen Sie sich jedoch nicht ausschließlich auf ChatGPT. Wenn Sie von endlosen Anpassungen der Eingabeaufforderung fehlerfreie Antworten erwarten, können Sie in einen zeitraubenden Zyklus geraten, der den Zweck der Zeitersparnis zunichte macht.

Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Überwachung der Ergebnisse und die Bearbeitung nach Bedarf, was uns zum nächsten Punkt bringt.

Es ist nichts weiter als ein Assistent

Seit seiner Einführung ist ChatGPT dank der Fortschritte bei der Verarbeitung natürlicher Sprache immer intelligenter geworden.

Eine Studie, in der die Leistung von MSc-Studenten in der Prüfung für klinische Chemie mit der KI verglichen wurde, ergab, dass ChatGPT übertraf die Studenten in bemerkenswerter Weise .

Während die durchschnittliche Punktzahl der Schüler, die auch die Benchmark war, 40,05 ± 7,23 (66,75%) betrug, übertraf ChatGPT-4 diese mit einer Punktzahl von 54/60 (90,00%).

Aber lassen Sie sich von dieser Intelligenz nicht täuschen. ChatGPT ist nur so gut wie die Daten, auf denen es trainiert wurde, und es fehlt die menschliche Fähigkeit, sich anzupassen, kritisch zu denken oder persönliche Einsichten zu bieten. Es ist zwar ein leistungsstarkes Tool, aber es ist unvollkommen und kann irrelevante oder ungenaue Ergebnisse liefern.

Deshalb ist es wichtig, ChatGPT als Hilfsmittel - und nicht als Ersatz - zu betrachten und seine Ergebnisse sorgfältig zu überprüfen und zu verfeinern.

Sie enden oft mit formelhaften Lebensläufen

Sie können so viele Informationen in ChatGPT eingeben, wie Sie wollen, aber Sie werden trotzdem eine Antwort nach Schema F erhalten. Obwohl ChatGPT auf einem großen Datensatz trainiert wurde, generiert es oft nur Vorlagen.

Haben Sie schon einmal versucht, mit dem Tool eine Einleitung für einen Blogbeitrag zu schreiben? Sie werden feststellen, dass es die Einleitung oft mit etwas wie "In der heutigen digitalen Landschaft", "In der heutigen sich entwickelnden Welt der KI-Tools" usw. beginnt.

Wenn Sie eine Schlussfolgerung schreiben, werden Sie ebenfalls Wörter wie "Von", "Erinnern" usw. finden.

Sie können ChatGPT zwar bitten, kreativ zu sein, aber seine Kreativität ist auch durch Vorlagen vorgegeben. Und das ist das Letzte, was Sie wollen, wenn Sie Ihren Traumjob finden wollen.

KI macht auch Fehler wie Menschen

Ein KI-Tool zu sein, macht ChatGPT nicht unfehlbar. Von veralteten Informationen bis hin zu irrelevanten Fähigkeiten kann es mehrere Dinge in Ihren Lebenslauf einfügen, die eine Delle in Ihrer Professionalität hinterlassen.

Nehmen wir an, Sie bewerben sich für eine projektleiter rolle, für die Sie einen soliden Befehl über Google Workspace haben müssen. Möglicherweise sind Sie darin sehr versiert, aber da für viele Stellen als Projektmanager Kenntnisse in Agile oder Scrum verlangt werden, kann ChatGPT diese ungewollt zu Ihren Fähigkeiten hinzufügen.

Achten Sie jedoch auf solche Ergebnisse, denn Sie sollten sich nicht zu sehr auf etwas festlegen, das Sie nicht erledigen können.

Wenn Sie einen ausgefeilten, E-Mail-fähigen Lebenslauf benötigen, ist ChatGPT aufgrund seiner Limits ungeeignet. Um diese Lücke zu schließen, kann eine Alternative mit einem breiteren Spektrum an Features den entscheidenden Unterschied ausmachen. Werfen wir einen Blick auf eine solche Option.

ClickUp für das Schreiben von Lebensläufen verwenden

Die Verwaltung des Lebenslaufs sollte nicht das Jonglieren mit mehreren Tools erfordern. ClickUp vereinfacht die Aufgabe als die Alles-App für die Arbeit. Sie ermöglicht es Ihnen, jeden Aspekt des Lebenslaufprozesses an einem Ort zu verwalten.

Schreiben und verfeinern Sie Ihre Lebensläufe mit ClickUp Dokumente organisieren Sie Bewerbungen mit ClickUp Aufgaben und Benutzerdefinierte Felder, und stellen Sie Erinnerungen für Wiedervorlagen mit ClickUp Automatisierungen. Arbeiten Sie mit Mentoren oder Freunden zusammen? Die ClickUp-Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen ein nahtloses Freigeben und Bearbeiten. Sie brauchen Inspiration? Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen oder die KI-gestützte Schreibhilfe, um überzeugende Lebensläufe und Anschreiben zu verfassen, die auf Ihre Traumrolle zugeschnitten sind.

Vom Brainstorming über Karriereziele bis hin zur Nachverfolgung von Vorstellungsgesprächen - ClickUp vereint alle Tools, die Sie brauchen, um Ihre Jobsuche effizient und effektiv zu gestalten, ohne jemals die App zu wechseln.

Vor ClickUp, wir arbeiteten wir an zwei verschiedenen tools . Das häufige Hin- und Herwechseln zwischen einem Tool für das Aufgabenmanagement und einem anderen für die Dokumentation war für unser Team ineffizient.

Davide Mameli, Business Unit Manager, ICM.S (Teil von Accenture)

Entwürfe in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain erstellen

ClickUp Brain bietet vor allem eine robuste alternative zu ChatGPT die es Ihnen ermöglicht, Lebensläufe an einem Ort zu erstellen, zu bearbeiten und zu verwalten.

Mit seinen leistungsstarken KI-Fähigkeiten generiert ClickUp Brain innerhalb von Sekunden einen vollwertigen, gut formatierten Lebenslauf oder eine Bewerbung.

ClickUp Brain

Folgen Sie diesen Schritten, um einen von der KI geschriebenen Lebenslauf mit ClickUp zu erstellen:

Navigieren Sie zu "Dokumente" in Ihrem ClickUp-Workspace

Fügen Sie einen Titel hinzu und geben Sie /Write With AI

Geben Sie die Details Ihrer beruflichen Leistungen und Highlights ein, wählen Sie den Tonfall und das Kreativitätsniveau und drücken Sie die Eingabetaste, um einen Lebenslauf zu erstellen

Klicken Sie auf "Unten einfügen", um den Inhalt zu Ihrem Dokument hinzuzufügen, und klicken Sie auf "Speichern" in der oberen rechten Ecke des Text Editors

Formatieren, speichern und freigeben mit ClickUp Docs

ClickUp Docs macht es Ihnen leicht, Ihren Lebenslauf zu verfeinern und ihn ästhetisch ansprechend zu gestalten. Anschließend können Sie ihn für Ihre Freunde und Familie freigeben, um Feedback zu erhalten, und für potenzielle Personalverantwortliche, um ihn zu prüfen.

Formatieren Sie Ihren Lebenslauf mit wenigen Klicks in ClickUp Docs nach Ihren Wünschen

So geht's:

Reiche Textformatierung: Verwenden Sie Überschriften, um Abschnitte wie Kontaktinformationen, Zusammenfassung, Arbeitserfahrung, Fähigkeiten und Ausbildung zu organisieren. Mit der Rich-Text-Formatierung von ClickUp können Sie Kopfzeilen gestalten, Aufzählungspunkte hinzufügen und Tabellen für strukturierte Informationen erstellen

Verwenden Sie Überschriften, um Abschnitte wie Kontaktinformationen, Zusammenfassung, Arbeitserfahrung, Fähigkeiten und Ausbildung zu organisieren. Mit der Rich-Text-Formatierung von ClickUp können Sie Kopfzeilen gestalten, Aufzählungspunkte hinzufügen und Tabellen für strukturierte Informationen erstellen Freigeben von Dateien : Geben Sie Ihr Dokument für Mentoren, Kollegen oder Karrierecoaches frei. Aktivieren Sie die Kommentarfunktion oder die Live-Bearbeitung, damit diese direkt Feedback zu bestimmten Abschnitten geben können. Die Zusammenarbeit in Echtzeit sorgt für schnellere Überarbeitungen und einen ausgefeilten endgültigen Entwurf

: Geben Sie Ihr Dokument für Mentoren, Kollegen oder Karrierecoaches frei. Aktivieren Sie die Kommentarfunktion oder die Live-Bearbeitung, damit diese direkt Feedback zu bestimmten Abschnitten geben können. Die Zusammenarbeit in Echtzeit sorgt für schnellere Überarbeitungen und einen ausgefeilten endgültigen Entwurf Versionskontrolle: Mit der Versionshistorie von ClickUp Docs können Sie frühere Bearbeitungen überprüfen und bei Bedarf frühere Versionen wiederherstellen. Dies ist ideal, um mit verschiedenen Layouts oder Formulierungen zu experimentieren

Mit der Versionshistorie von ClickUp Docs können Sie frühere Bearbeitungen überprüfen und bei Bedarf frühere Versionen wiederherstellen. Dies ist ideal, um mit verschiedenen Layouts oder Formulierungen zu experimentieren Exportoptionen : Sobald Ihr Lebenslauf fertig ist, können Sie ihn direkt aus ClickUp Docs als PDF exportieren. So erhalten Sie ein professionelles Format, das Sie an Personalverantwortliche weitergeben können

: Sobald Ihr Lebenslauf fertig ist, können Sie ihn direkt aus ClickUp Docs als PDF exportieren. So erhalten Sie ein professionelles Format, das Sie an Personalverantwortliche weitergeben können Projektmanagement: Speichern Sie Ihren Lebenslauf in einer Aufgabe, die mit Ihrem Bewerbungsworkflow in ClickUp verknüpft ist. Hängen Sie ihn an bestimmte Aufgaben an, setzen Sie Erinnerungen für die Nachverfolgung und verfolgen Sie, wo Sie sich beworben haben - alles von derselben Plattform aus

Wenn Sie sich bei mehreren Unternehmen oder Rollen bewerben, können Sie in Docs maßgeschneiderte Versionen Ihres aktuellen Lebenslaufs erstellen und das Anschreiben verwalten, das Sie für jedes Unternehmen erstellen. Auf diese Weise können Sie nachverfolgen, was Sie an welches Unternehmen geschickt haben, und Ihren Bewerbungsprozess verbessern.

Nachverfolgung mit der ClickUp Vorlage für die Jobsuche

Die Vorteile von ClickUp für Ihre Jobsuche enden nicht bei Dokumenten und KI. Sehen Sie sich diese vorgefertigte ClickUp Vorlage für die Stellensuche um eine bessere Vorstellung zu bekommen.

Sie hilft Ihnen bei der effizienten Nachverfolgung von Bewerbungen, der Verwaltung von Interaktionen mit Arbeitgebern und der Organisation verschiedener Aspekte Ihrer Stellensuche.

ClickUp Vorlage für die Stellensuche

Hier ist, warum es nützlich ist:

Zentrale Stellenausschreibungen : Erfassen und verwalten Sie Stellenanzeigen aus mehreren Quellen an einem Speicherort.

: Erfassen und verwalten Sie Stellenanzeigen aus mehreren Quellen an einem Speicherort. Benutzerdefinierte Status : Verwenden Sie Benutzerdefinierte Status für Aufgaben in ClickUp um den Fortschritt der einzelnen Anwendungen zu überwachen (z. B. Offen, Fertiggestellt)

: Verwenden Sie Benutzerdefinierte Status für Aufgaben in ClickUp um den Fortschritt der einzelnen Anwendungen zu überwachen (z. B. Offen, Fertiggestellt) Aktionspläne : Erstellen Sie detaillierte Aktionspläne für jedes Einzelziel, einschließlich Aufgaben für Bewerbungen und Nachfassaktionen.

: Erstellen Sie detaillierte Aktionspläne für jedes Einzelziel, einschließlich Aufgaben für Bewerbungen und Nachfassaktionen. Nachverfolgung des Fortschritts: Setzen Sie Kontrollpunkte und Erinnerungen, um den Fortschritt während des gesamten Prozesses der Stellensuche zu gewährleisten

ClickUp Brain bietet auch eine automatisierte Verwaltung von Aufgaben und Erinnerungen, mit deren Hilfe Sie Bewerbungsfristen und Nachverfolgungsdaten leicht nachverfolgen können.

Diese Features vereinfachen die Erstellung von Lebensläufen und schaffen eine karrierekarte für eine bessere Planung und Organisation der Stellensuche. Außerdem können Sie damit personalisierte Lebensläufe erstellen, was Ihre Erfolgschancen erhöht.

Landen Sie Ihren Traumjob mit ClickUp

Die Erstellung eines beeindruckenden und individuellen Lebenslaufs kann eine Herausforderung sein. Aber mit Tools wie ChatGPT oder ClickUp wird der Prozess einfacher und durchdachter.

Aber am Ende ist Ihr Lebenslauf mehr als eine Liste von Erfolgen. Es ist Ihre Geschichte. Verleihen Sie ihm eine menschliche Note, Ihre einzigartige Stimme und echte Leistungen.

Ausgewogenheit ist der Schlüssel. Betrachten Sie diese Tools als Ihre Co-Autoren - wertvoll für Inspiration und Strukturierung - aber seien Sie sich darüber im Klaren, dass Ihr Urteilsvermögen die Authentizität ausmacht. Schließlich kennt kein Algorithmus Sie besser als Sie selbst.

Fangen Sie also an, experimentieren Sie, und verfeinern Sie Ihren Lebenslauf, bis er sich richtig anfühlt. Der Arbeitsmarkt mag hart sein, aber mit der richtigen Mischung aus Technik und persönlichem Aufwand sind Sie bereit, ihn zu zähmen. Und wenn Sie Ihre Jobsuche vereinfachen wollen, melden Sie sich für ClickUp an jetzt-es ist kostenlos!