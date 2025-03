Wie man ein Ursache-Wirkungs-Diagramm zur Problemlösung verwendet

Von der Chaostheorie bis hin zur Marketing-Analytik: Die menschliche Suche nach Sinn hängt oft von Ursache und Wirkung ab. **Für jede Erfahrung wollen wir die Ursache kennen. Für jede Handlung wollen wir die Folgen oder Auswirkungen vorhersehen

Dies ist besonders in der Geschäftswelt üblich, wo die gesamte Arbeit aus einer Reihe konjunktiver Aufgaben besteht, was bedeutet, dass alles wie ein Kartenspiel zusammenfällt, wenn eine Aufgabe schief geht.

Um dies zu verhindern, verwenden Unternehmensleiter und Projektmanager ein Tool namens Ursachen- und Wirkungsdiagramm, das Auslöser und Gründe für bestimmte Ereignisse kartiert.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie diese Ursache-Wirkungs-Diagramme in Ihrem Unternehmen einsetzen können, um komplexe Probleme zu lösen.

Was ist ein Ursache-Wirkungs-Diagramm?

Ein Ursache-Wirkungs-Diagramm ist eine visuelle Darstellung der potenziellen Ursachen für ein bestimmtes Ereignis. Das Diagramm stellt die Hypothese auf, dass jede Ursache (d. h. Abweichung, Unvollkommenheit oder Fehler) eine Quelle für die Variation des Endergebnisses ist.

Einfach ausgedrückt: Wenn Sie Ihrem Kaffee zwei Tassen Zucker statt der empfohlenen zwei Löffel hinzufügen (ein Fehler), wird Ihr Getränk zu süß sein! Wenn Sie zu viel Milch hinzufügen (eine Abweichung), wird der Kaffee zu schwach sein.

Ursache-Wirkungs-Diagramme, auch Fischgräten-Diagramme oder Ishikawa-Diagramme genannt, wurden von dem bekannten Organisationstheoretiker Kaoru Ishikawa in den 1920er Jahren entwickelt und sind leistungsstarke tools für systemdenken . Sie helfen dabei, komplexe industrielle Prozesse zu verstehen und effizient zu verwalten.

beispielhaftes Ishikawa-Diagramm (Quelle: Wikimedia Commons )_

Wichtigkeit von Ursache-Wirkungs-Diagrammen

Ein gutes Ursache-Wirkungs-Diagramm trennt im Grunde genommen die Spreu vom Weizen. Es identifiziert eindeutig die Faktoren, die zum Problem beitragen, und lässt alles andere beiseite. Dies kann ein hervorragendes Tool für die Problemlösung in allen Branchen sein.

Im Business, vor allem in der Produktentwicklung, verwenden Teams das Fishbone-Diagramm, um die Ursachen eines unerwarteten Ereignisses zu untersuchen.

Wenn es zum Beispiel zu einem ungeplanten Ausfall kommt, könnte das IT Ops Team das Fischgrätdiagramm verwenden, um alle beitragenden Faktoren zu verstehen, bevor die eigentliche Ursache ermittelt wird.

Im Projektmanagement wird das Fischgrätdiagramm häufig bei der Ressourcenplanung eingesetzt. Projektmanager simulieren Versionen des erwarteten Ergebnisses auf der Grundlage einer Kombination von Kausalfaktoren, wie Menschen, Prozesse und Technologie.

In der Qualitätskontrolle, wie sie von Ishikawa angestrebt wird, legen Teams die beitragenden Faktoren wie Messungen, Material, Menschen, Prozesse, Maschinen usw. fest, um die Ursache des fehlerhaften Ergebnisses zu ermitteln.

In allen Branchen sind die Vorteile von Ursache-Wirkungs-Diagrammen unbestreitbar.

Klarheit : Verständnis der verschiedenen sich überschneidenden Faktoren, die das Auftreten eines Fehlers oder Ereignisses verursachen

: Verständnis der verschiedenen sich überschneidenden Faktoren, die das Auftreten eines Fehlers oder Ereignisses verursachen Geschwindigkeit : Beschleunigung der Problemlösung auf der Grundlage einer umfassenden Karte aller zusammenhängenden Elemente des Prozesses

: Beschleunigung der Problemlösung auf der Grundlage einer umfassenden Karte aller zusammenhängenden Elemente des Prozesses Effizienz : Fähigkeit, mögliche Ergebnisse von Prozessänderungen zu simulieren und entsprechend anzupassen

: Fähigkeit, mögliche Ergebnisse von Prozessänderungen zu simulieren und entsprechend anzupassen Wirksamkeit: Abgrenzung von Ursachen und Symptomen, um zu verstehen, was wirklich vor sich geht

Schauen wir uns an, wie dies in der Praxis funktionieren würde.

Komponenten eines Ursache-Wirkungs-Diagramms

Obwohl das Ursache-Wirkungs-Diagramm sehr einfach ist, enthält es eine Reihe von Komponenten, wie z. B.:

Panels: Das Ursache-Wirkungs-Diagramm wird in zwei Teilen dargestellt. Auf der linken Seite befinden sich alle potenziellen Ursachen oder beitragenden Faktoren, wie Material, Arbeit, Umwelt usw. Auf der rechten Seite befindet sich die Wirkung oder das Problem.

Zentraler Stachel: Das zentrale Rückgrat verbindet die beiden Seiten von links nach rechts und ist dann mit den verschiedenen primären und sekundären Faktoren verbunden.

Primäre Ursachen: Jeder beitragende Faktor hat in der Regel eine Hauptursache. Zum Beispiel könnte eine schlechte Materialqualität die Hauptursache für den Fehler sein, was in dem Diagramm als solche dargestellt wird.

Sekundäre Ursachen: Es kann auch sekundäre Ursachen für den Defekt geben, die die Hauptursache verstärken. Zum Beispiel könnte die Lagerung des minderwertigen Materials in einem feuchten Lager die Leistung beeinträchtigt haben.

Je nach Struktur Ihrer Organisation und Ihres Prozesses kann es eine beliebige Nummer von beitragenden Faktoren geben, die als Fischgräten visualisiert werden.

Nachdem Sie nun gelernt haben, wofür die einzelnen Formen im Diagramm stehen, können wir uns daran machen, eines zu erstellen.

Wie man ein Ursache-Wirkungs-Diagramm erstellt

Die Erstellung eines Ursache-Wirkungs-Diagramms ist auch eine Möglichkeit, die Prozesse im Detail zu verstehen. Achten Sie also darauf und erkunden Sie jeden Schritt.

1. Identifizieren Sie die Wirkung

Das Ursache-Wirkungs-Diagramm wird am besten von rechts gezeichnet. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie die Auswirkung, den Fehler, das Problem oder das Problem identifizieren. Definieren Sie die Auswirkung genau und für alle Beteiligten leicht verständlich.

Anstatt beispielsweise zu sagen: "Die Qualität ist gesunken", könnten Sie die Auswirkung wie folgt definieren: "Die Zahl der Fehler im Code der Produktion ist in den letzten drei Monaten um 20 % gestiegen."

Hier sind einige vorlagen für Problemstellungen zur Inspiration.

Zeichnen Sie nun das dünne zentrale Rückgrat mit einem Pfeil, der auf den Effekt zeigt.

2. Identifizieren Sie die Faktoren, die dazu beitragen

Denken Sie daran, dass es eine beliebige Zahl von Faktoren geben kann, die das Ergebnis auf die eine oder andere Weise beeinflussen. Am besten ist es, wenn Sie alle in Ihrem Diagramm auflisten. Um diese Hauptkategorien von Faktoren zu identifizieren, können Sie eine der folgenden Methoden anwenden.

Brainstorming: Bringen Sie Ihr Team zusammen, um Ideen an ein Board zu werfen. Stellen Sie den betreffenden Mitgliedern des Teams Fragen dazu, was sie zu erledigen haben, wie sie es tun und warum.

Zum Beispiel könnten Sie Business-Analysten, Entwickler und Tester zu einem Meeting zusammenbringen, um herauszufinden, warum die Zahl der Bugs zugenommen hat. ClickUp Whiteboards ist eine großartige Möglichkeit, Haftnotizen, Text, Kommentare und mehr hinzuzufügen.

Effektives Brainstorming mit ClickUp Whiteboards

Wenn Sie neu in der virtuellen Zusammenarbeit oder in der Verwendung des Ishikawa-Diagramms sind, probieren Sie ClickUp's Vorlage für ein Ursache-Wirkungs-Diagramm . Diese vollständig anpassbare, einsteigerfreundliche Whiteboard-Vorlage hilft dabei, kausale Beziehungen zu kartieren und Ursachen effektiv zu identifizieren.

ClickUp's Vorlage für Ursache-Wirkungs-Diagramme

Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, können Sie auch die fishbone-Diagramm in Excel zeichnen .

Prozessabbildung: Gehen Sie Schritt für Schritt vor, um den gesamten Prozess zu kartieren, der zu den Auswirkungen führt. Im Fall von Softwarefehlern könnte dies zum Beispiel Schritte wie diese umfassen:

Kodierung

Code-Überprüfung

Testen

Nachverfolgung von Fehlern

Einsatz in der Produktion

Bonus Read: Verwenden Sie jede flussdiagramm-Vorlage um diesen Schritt zu beschleunigen.

Verwendung eines Frameworks: Als sehr beliebtes tool gibt es eine Reihe von Frameworks und Vorlagen, die das Ursache-Wirkungs-Diagramm unterstützen.

Zum Beispiel werden in der Fertigung die fünf M - Arbeitskräfte, Material, Methoden, Maschinen und Messungen - als beitragende Faktoren identifiziert.

In ähnlicher Weise können Sie eine Vorlage finden, die für Ihr Geschäft geeignet ist. Platzieren Sie die beitragenden Faktoren in einzelnen Rechtecken auf der linken Seite. Zeichnen Sie Verbindungspfeile zum zentralen Rückgrat.

3. Identifizieren Sie die Hauptursachen

Listen Sie unter jedem beitragenden Faktor die Hauptursachen auf. Zum Beispiel könnten die möglichen Ursachen für eine Zunahme von Softwarefehlern wie folgt lauten.

Coding : Programmierfehler, Logikfehler

: Programmierfehler, Logikfehler Code-Überprüfung : Prozesslücke, Zeitmangel für erfahrene Entwickler

: Prozesslücke, Zeitmangel für erfahrene Entwickler Testing : Unzureichende Tests, unvollständige Anwendungsfälle

: Unzureichende Tests, unvollständige Anwendungsfälle Fehlerverfolgung: Manuelle Nachverfolgung, unvollständige Fehlerbeschreibungen

Zeichnen Sie Verbindungen von jeder Hauptursache zum zentralen Rückgrat, um die kausale Beziehung zu verdeutlichen.

4. Identifizieren Sie sekundäre Ursachen (falls vorhanden)

Manchmal gibt es einen Grund dafür, dass eine der Hauptursachen auftritt.

Zum Beispiel könnte es zu einer Zunahme von Programmierfehlern kommen, weil es keine organisationsweiten Standards für die Erstellung von qualitativ hochwertigem Code gibt.

Außerhalb des technischen Bereichs können logische Fehler auftreten, weil ungeeignete oder unerfahrene Kandidaten eingestellt werden.

Zeichnen Sie Konnektoren von der Sekundärquelle zur Primärquelle, um erweiterte Beziehungen darzustellen. Zu erledigen, sieht Ihr Diagramm ähnlich aus wie das folgende.

struktur des Ishikawa-Diagramms (Quelle: Wikimedia Commons )_

5. Bestätigen Sie die Richtigkeit und Gültigkeit

Wenn Sie das gesamte Ursache-Wirkungs-Diagramm gezeichnet haben, ist es an der Zeit, alles noch einmal zu überprüfen. Stellen Sie das sicher:

Jede Ursache folgt einer logischen Kette zur Wirkung

Jeder Schritt in den operativen Rahmen der untersuchten Wirkung passt

Alle Ursachen dritter oder vierter Reihenfolge genau integriert sind

Alle beitragenden Faktoren bis ins kleinste Detail erforscht wurden, so dass alle umfassenden Ursachen abgedeckt sind

Das sind die Grundlagen. Mit einigen Tipps und Tricks können Sie noch mehr aus Ihren Ursache-Wirkungs-Diagrammen herausholen. Und so geht's.

Tipps für wirksame Ursache-Wirkungs-Diagramme

Wenn eine Wirkung einfach ist, wie z. B. ein süßer Kaffee, lassen sich die Ursachen leicht auf einer Karte darstellen. Business-Probleme sind jedoch selten einfach zu erklären. Etwas scheinbar Offensichtliches, wie ein Fehler im Code, kann eine Reihe von Ursachen haben. Befolgen Sie diese Best Practices, um Ursache-Wirkungs-Diagramme effektiv zu zeichnen und zu verwenden.

Verwenden Sie es als Rahmen (nicht als Beweis)

Das Ursache-Wirkungs-Diagramm ist kein Beweis für ein Problem. Es ist lediglich ein tool, das Ihnen hilft, eine Theorie zu entwickeln. Es veranschaulicht alle Faktoren, die das Problem verursachen könnten. Der beste Nutzen des Fischgrätdiagramms besteht darin, es als Rahmen für die Untersuchung der tatsächlichen Ursache des Problems zu verwenden.

⚡️Vorlage Archiv: Vorlagen für Fishbone-Diagramme

Machen Sie es umfassend (nicht komplex)

Gute Ursache-Wirkungs-Diagramme müssen dem Prüfer eine umfassende Liste mit allem geben, was zu untersuchen ist. Achten Sie also darauf, dass Sie nichts übersehen, weil Sie annehmen, dass es trivial ist oder keinen Bezug zur Wirkung hat.

Achten Sie jedoch beim Zu erledigen darauf, dass Sie nicht zu viele irrelevante Elemente hinzufügen. Dies könnte das Diagramm unübersichtlich und schwer zu interpretieren machen.

Wiederholungen (nicht Redundanzen) sind willkommen

Ein und dieselbe primäre oder sekundäre Ursache kann unter zwei beitragende Faktoren fallen. Im Beispiel der Software-Fehler kann mangelnde Kompetenz sowohl beim Code als auch beim Testen eine Hauptursache sein. Fügen Sie kostenlos beide Faktoren hinzu, denn sie sind unterschiedlich.

Achten Sie jedoch darauf, dass Sie sich nicht unnötig wiederholen. Zum Beispiel können mangelnde Fähigkeiten und mangelnde Erfahrung in diesem Zusammenhang das Gleiche bedeuten und müssen nicht wiederholt werden.

Verwenden Sie proaktiv (nicht nur reaktiv)

Häufig verwenden Teams das Ursache-Wirkungs-Diagramm, um die Wurzeln eines Problems zurückzuverfolgen. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Sie können das Diagramm auch verwenden, um die potenziellen Probleme einer von Ihnen getroffenen Entscheidung zu simulieren.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass bei der Codierung Programmierfehler eine Hauptursache sind. Sie könnten die Theorie aufstellen, dass eine Änderung der Programmiersprache das Ergebnis beeinflussen könnte. Auf dieser Grundlage können Sie simulieren, inwieweit das Problem dadurch gelöst werden kann, und entsprechende Entscheidungen treffen.

Lassen Sie uns das an einigen Beispielen verdeutlichen.

Beispiele für Ursache-Wirkungs-Diagramme

Ein Ursache-Wirkungs-Diagramm ist eine einfache Visualisierung einer Beziehung zwischen den Gründen und den Folgen. Sie können diese Karte in jedem Formular erstellen, das Ihnen am besten gefällt. Hier sind einige beispiele für Diagramme zur Inspiration.

Prozessanalyse

Prozessanalysediagramm (Quelle: TIBCO )

Beginnen wir mit einem der einfachsten beispiele für Workflow-Diagramme . Dieses Diagramm von TIBCO betrachtet den gesamten Prozess des Einschaltens einer Lampe, um mögliche Gründe für eine Fehlfunktion zu ermitteln.

Qualitätsmanagement

leitfaden für die Qualitätskontrolle (Quelle: Universität von Alberta )_

Das nächste Beispiel stammt vom ursprünglichen Ersteller, Kauro Ishikawa, aus seinem Buch Guide to Quality Control. Dieses Diagramm veranschaulicht alles, was zur Herstellung von "leckerem Reis" erforderlich ist

Ursachenanalyse

ursachenanalyse von Dienstleistungsbeschwerden (Quelle: Six Sigma Studienführer )_

Wie der Name schon sagt, werden in einem Fischgrätdiagramm verschiedene mögliche Ursachen mit Hilfe von Fischgräten miteinander verbunden. In diesem Beispiel aus dem Six Sigma-Studienleitfaden wird das Ursache-Wirkungs-Diagramm verwendet, um die Gründe für Servicereklamationen aufgrund eines ungenauen Dichtungsdurchmessers zu untersuchen.

⚡️Vorlage-Center: Sonstiges vorlagen für die Ursachenanalyse zur Auswahl.

Problemkontrolle

ClickUp's Vorlage für die Ursachenanalyse

Wenn Sie in Ihrem Projektmanagement auf ein Problem stoßen, ist das Fischgrätdiagramm ein hervorragendes tool für die Diagnose. Hier ist wie man eine Ursachenanalyse durchführt mit einer Vorlage. ClickUp's Vorlage für die Ursachenanalyse ist ein vollständig anpassbares Rahmenwerk, das es Ihnen ermöglicht, Daten zu analysieren, den Kern des Problems zu identifizieren und effektive und nachhaltige Lösungen zu finden.

Ganz gleich, ob Sie die Quelle eines Softwarefehlers aufspüren oder Probleme in Ihrer Fertigungsstraße identifizieren wollen, diese Vorlage erleichtert die Problemlösung.

Verhaltensanalyse und Vorhersagen

modellvorhersagbarkeitsdiagramm für Systemzuverlässigkeitsingenieure (Quelle: Forschungstor )_

Diese Abbildung aus einer Forschungsstudie zeigt alle möglichen Ursachen und Unterursachen für Probleme mit der Systemzuverlässigkeit. Sie verwendet das Fischgrätdiagramm, um ein Tool für Zuverlässigkeitsingenieure zu erstellen, mit dem sie das Verhalten von Industriesystemen modellieren, analysieren und vorhersagen können.

Informationsmanagement

hindernisse für den effektiven Einsatz von Informationsressourcen (Quelle: Datenleiter )_

Dieses Ursache-Wirkungs-Diagramm fasst alle Hindernisse zusammen, die Unternehmen daran hindern, ihre Daten als Geschäftswert zu verwalten. Es stützt sich auf die Beiträge von Wissenschaftlern und Geschäftsführern aus Australien, Südafrika und den USA, um die Unterhaltung über effektives Informationsmanagement anzuregen.

Anpassbares Fishbone-Diagramm

ClickUp's kostenlose Fischgrätdiagramm-Vorlage

Wenn Sie einen so komplexen Prozess abbilden wollen, ist die ClickUp Fischgräten-Diagramm Vorlage ist ein guter Ausgangspunkt. Diese Vorlage für die mittlere Ebene hilft dabei, alle Ursachen in die Kategorien Umwelt, Maschine, Mensch, Material und Methode einzuteilen, um Verbindungen zwischen dem Problem und den Faktoren, die es beeinflussen, zu definieren.

Zusammenhängende Ursachen und Wirkungen

ursache-Wirkungs-Diagramm für Kostensteigerung (Quelle: Visuelles Paradigma )_

Dieses Diagramm, das sich von der traditionellen Fischgrätform abhebt, zeigt, wie die Wirkung eines Prozesses zur Ursache des nächsten werden kann. Dies ist ein nützliches Qualitätsinstrument zur Visualisierung der miteinander verbundenen Ursachen und Wirkungen eines jeden Prozesses.

Wie Sie aus den obigen Beispielen ersehen können, gibt es keinen einzig richtigen Weg, ein Ursache-Wirkungs-Diagramm zu erstellen. Es gibt mehrere root-cause analysis tools für Ihre verschiedenen Bedürfnisse. Es gibt jedoch Fehler, die Sie vermeiden können.

Gebräuchliche Fehler zu vermeiden

Richtig eingesetzt, ist das Ursache-Wirkungs-Diagramm ein leistungsfähiges Tool. Wird es jedoch falsch verwendet, kann es negative Auswirkungen haben. Hier sind einige Fehler, die bei der Erstellung und Verwendung des Fischgrätdiagramms zu vermeiden sind.

Voreilige Entscheidung

Ein gutes Ursache-Wirkungs-Diagramm muss gründlich und umfassend sein. Oft zeichnen Teams ein einfaches Diagramm und beeilen sich, es für die Entscheidungsfindung zu verwenden, was die Nützlichkeit des Diagramms beeinträchtigt.

Zeichnen Sie das Diagramm sorgfältig und vollständig. Recherchieren Sie gründlich über den gesamten Prozess und stellen Sie sicher, dass Sie alles berücksichtigt haben. Zu erledigen, überprüfen Sie es noch einmal.

ungenaue Definition von Problemen

Das Ursache-Wirkungs-Diagramm ist nur so nützlich, wie es genau ist. Manchmal machen Teams den Fehler, dem Diagramm ungenaue oder unzusammenhängende Ursachen hinzuzufügen. Sie können auch falsche kausale Beziehungen erstellen.

Lassen Sie sich bei der Erstellung des Diagramms von Experten unterstützen. Überprüfen Sie das Diagramm mit mehreren Fachleuten, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

Das Ishikawa-Diagramm stellt lediglich alle möglichen Ursachen für eine Wirkung/ein Ereignis dar. Es liefert nicht unbedingt Daten darüber, welches Element die Ursache für das Ereignis ist.

Verwenden Sie das Ursache-Wirkungs-Diagramm, um Theorien zu formulieren. Testen Sie anschließend unabhängig voneinander die logische Konsistenz der Theorie und jeder kausalen Beziehung, bevor Sie zu einer Schlussfolgerung kommen.

Das Diagramm statisch halten

Das Ishikawa-Diagramm ist nur zum Zeitpunkt seiner Erstellung genau. Prozesse entwickeln und verändern sich im Laufe der Zeit. Wenn man es statisch hält, bleiben die jüngsten Änderungen unberücksichtigt, was es für die Lösung von Problemen unwirksam macht.

Aktualisieren Sie Ihr Ursachen- und Wirkungsdiagramm in regelmäßigen Abständen. Vergewissern Sie sich, dass es auf dem neuesten Stand ist, bevor Sie es für eine Ursachenanalyse verwenden.

Erzeugen Sie einen positiven Effekt mit ClickUp

Moderne Business-Prozesse sind komplex und oft unsichtbar. Nehmen wir das Beispiel der Software. Heutzutage zerlegen Teams große Software in winzige Features und stellen sie als unabhängige, aber miteinander verbundene Einheiten bereit. Das heißt, wenn ein Feature nicht funktioniert, kann das an den unzähligen anderen Features liegen, mit denen es verbunden ist.

In solchen Szenarien kann ein gutes Ursache-Wirkungs-Diagramm ein leistungsfähiges visuelles Tool sein, um Probleme bis zu ihren Lösungen zurückzuverfolgen. Es hilft, die Problemlandschaft klar zu verstehen. Als Ergebnis können Sie auch Lösungen modellieren und simulieren, um zu sehen, ob sie zu unbeabsichtigten Konsequenzen führen.

Ganz gleich, ob Sie ein komplexes Architekturdiagramm im Ursache-Wirkungs-Format zeichnen oder einfach Ihre Prozesse abbilden, ClickUp bietet alles, was Sie für das Management benötigen. ClickUp Whiteboards sind eine flexible, anpassbare und wiederholbare Methode zur Verwaltung von Ursachen und Wirkungen. Lösen Sie Probleme effektiv. Testen Sie ClickUp heute kostenlos .