10 beste minimalistische Apps zum Zu erledigen im Jahr 2025

Haben Sie schon einmal Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben auf einen Notizzettel geschrieben, um sie dann Minuten später zu verlieren? Oder mehr Zeit damit verbracht, Aufgaben zu organisieren, als sie abzuschließen?

Auf der Suche nach Produktivität tappen viele von uns in die Falle allzu komplizierter Systeme oder endloser Apps mit vielen Features, die das Verwalten von Aufgaben wie einen Vollzeitjob erscheinen lassen.

Da kommen minimalistische Apps für Zu erledigen-Listen gerade recht. Diese auf Einfachheit und Konzentration ausgerichteten Apps beseitigen Ablenkungen und helfen Ihnen, organisiert zu bleiben und Ihre Liste zu erledigen.

Ganz gleich, ob Sie als Student mit Abgabeterminen jonglieren, als Berufstätiger Meetings abwägen oder daran denken müssen, die Pflanzen zu gießen - mit einer übersichtlichen App können Sie Ihre Aufgaben erfrischend einfach verwalten. Sehen wir uns die 10 besten Apps für minimalistische Zu erledigen-Listen an.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Remember The Milk : Am besten für einfaches Freigeben von Aufgaben und Erinnerungen

: Am besten für einfaches Freigeben von Aufgaben und Erinnerungen ClickUp : Am besten für KI-gestütztes Aufgabenmanagement

: Am besten für KI-gestütztes Aufgabenmanagement Todoist : Am besten geeignet für die nahtlose Erfassung von Aufgaben und die Eingabe in natürlicher Sprache

: Am besten geeignet für die nahtlose Erfassung von Aufgaben und die Eingabe in natürlicher Sprache TickTick : Am besten geeignet für fokussierte Produktivität mit integriertem Pomodoro Timer

: Am besten geeignet für fokussierte Produktivität mit integriertem Pomodoro Timer Notion : Am besten geeignet für die Verwaltung mehrerer Zu erledigen-Listen in einem Workspace

: Am besten geeignet für die Verwaltung mehrerer Zu erledigen-Listen in einem Workspace Microsoft To Do: : Am besten geeignet für die nahtlose Integration in das Microsoft-Ökosystem

: Am besten geeignet für die nahtlose Integration in das Microsoft-Ökosystem Any.do : Am besten für die Verwaltung von persönlichen, familiären und Team-Aufgaben an einem Ort

: Am besten für die Verwaltung von persönlichen, familiären und Team-Aufgaben an einem Ort Google Tasks : Am besten für die nahtlose Integration mit Google Workspace

: Am besten für die nahtlose Integration mit Google Workspace Things : Am besten geeignet für Apple Benutzer, die einen einfachen, aber leistungsstarken Aufgabenmanager suchen

: Am besten geeignet für Apple Benutzer, die einen einfachen, aber leistungsstarken Aufgabenmanager suchen Workflowy: Am besten geeignet für die Erstellung von minimalistischen Listen und Gliederungen

Worauf sollten Sie bei einer minimalistischen App für Zu erledigen-Listen achten?

Die beste minimalistische apps für die Liste der zu erledigenden Aufgaben konzentrieren sich auf praktische Features, die Ihnen helfen, Aufgaben ohne unnötigen Schnickschnack zu verwalten.

Mit 51% der Arbeitstage werden oft mit Aufgaben von geringem Wert verbracht. Eine App, die hilft, Prioritäten zu setzen und Ablenkungen zu beseitigen, kann die Produktivität erheblich steigern. Suchen Sie nach Tools, die die Produktivität steigern und gleichzeitig dem Ethos des Minimalismus treu bleiben.

Einige der wichtigsten Features einer minimalistischen App für Zu erledigen-Listen sind:

Mehrere To-Do-Listen: Erstellen Sie verschiedene Listen für die Arbeit, persönliche Aufgaben oder bestimmte Projekte

Erstellen Sie verschiedene Listen für die Arbeit, persönliche Aufgaben oder bestimmte Projekte Wiederholende Aufgaben: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Bezahlen von Rechnungen oder wöchentliche Meetings

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Bezahlen von Rechnungen oder wöchentliche Meetings Ansicht des Kalenders: Visualisieren Sie Ihre Aufgaben neben Fristen und Terminen

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben neben Fristen und Terminen Fokusmodus: Ein ablenkungsfreier Modus, der unnötige Elemente während der Arbeit blockiert

Ein ablenkungsfreier Modus, der unnötige Elemente während der Arbeit blockiert Pomodoro Timer: Eingebaute Timer helfen, Sitzungen und Pausen effizient zu verwalten

Eingebaute Timer helfen, Sitzungen und Pausen effizient zu verwalten Aufgabenpriorisierung: Organisieren Sie Aufgaben nach Wichtigkeit oder Dringlichkeit mithilfe von Prioritätsmarkierungen

Organisieren Sie Aufgaben nach Wichtigkeit oder Dringlichkeit mithilfe von Prioritätsmarkierungen Farbcodierung : Weisen Sie Aufgaben oder Listen zur besseren visuellen Organisation Farben zu

: Weisen Sie Aufgaben oder Listen zur besseren visuellen Organisation Farben zu Plattformübergreifende Synchronisierung : Greifen Sie nahtlos auf Ihre Listen über mobile, Desktop- oder Web-Apps zu

: Greifen Sie nahtlos auf Ihre Listen über mobile, Desktop- oder Web-Apps zu Google Aufgaben oder Kalender-Integration: Synchronisierung mit gängigen Tools zur Optimierung der Planung

Diese Features sorgen dafür, dass eine minimalistische Web App die Produktivität unterstützt und gleichzeitig die Dinge sauber und einfach hält.

➡️ Mehr lesen: Erfahren Sie, wie Sie Ihre Produktivität erstellen, verwalten und maximieren können, indem Sie nahtlose Synchronisierung von Aufgaben mit dem Google Kalender 🗓️

Die 10 besten minimalistischen Apps für Zu erledigen-Listen

Bringen wir es auf den Punkt - darum geht es beim Minimalismus. Egal, ob Sie auf der Suche nach einer zu erledigen-Liste für ADHS oder eine rationelle Lösung zum Organisieren und Abschließen von Aufgaben suchen, sind diese Apps darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, Ihre Ziele effektiv zu erreichen.

Hier sind die zehn besten minimalistischen Apps zum Erledigen von Aufgaben:

1. ClickUp (am besten für KI-gestütztes Aufgabenmanagement)

vereinfachen Sie Aufgaben mit Listen, die Sie je nach Status, Mitarbeitern und Priorität benutzerdefinieren können mit ClickUp TasksClickUp ist Ihr Partner in Sachen Produktivität, der alles von einfachen Listen bis hin zu komplexen Projekten erledigen kann. ClickUp's Online Zu erledigen Liste sorgt dafür, dass Sie nie etwas verpassen. Es hilft Ihnen, Listen zu erstellen, zu benutzerdefinieren und zu organisieren, die Ihren Bedürfnissen entsprechen, mit Features wie Aufgabenpriorisierung, Erinnerungen und Checklisten-Vorlagen. ClickUp Aufgaben vereinfacht die Erstellung, benutzerdefinierte Anpassung und Organisation von Listen mit Features wie Priorisierung, Erinnerungen und Vorlagen. Sie können von jedem Gerät aus auf Ihre Aufgaben zugreifen und sie mithilfe von Formatierung, Farbcodierung und verknüpften Elementen in umsetzbare Workflows verwandeln.

ClickUp's KI-Integration, ClickUp Gehirn automatisiert die Erstellung von Aufgaben und schlägt kontextabhängig Unteraufgaben vor. Diese KI App für Zu erledigen-Listen bietet sogar tägliche Zusammenfassungen, um sicherzustellen, dass nichts durch die Maschen rutscht.

minimalistische App für Zu erledigen-Listen

ClickUp's tägliche Zu erledigen Liste Vorlage ist perfekt, um Ihre tägliche Routine zu organisieren und dabei konzentriert zu bleiben. Zerlegen Sie Aufgaben in überschaubare Unteraufgaben, vergeben Sie Fristen und kategorisieren Sie sie mit benutzerdefinierten Feldern wie "Priorität", "Speicherort" oder "Streifenzähler"

Um sich besser konzentrieren zu können, richten Sie Workflows ein, die sich an Ihren langfristigen Zielen orientieren, und feiern Sie kleine Erfolge mit Meilensteinen.

🧠 Spaßfaktor: Die Pomodoro-Technik, die von Produktivitätsprofis weltweit angewendet wird, wurde nach einem Timer in Form einer Tomate benannt. Mit den anpassbaren Workflows von ClickUp können Sie diese unterhaltsame Technik ganz einfach in Ihre tägliche Routine integrieren, um einen konzentrierten Tag zu erleben. ⏰

ClickUp beste Features

Wechseln Sie zwischen verschiedenen ClickUp Board Ansichten wie Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen oder einer klassischen Listen-Ansicht, um einen Überblick über alle Ihre Listen zu erhalten

Erreichen Sie alle Ihre Einzelziele für tägliche, wöchentliche und projektspezifische Aufgaben mit ClickUp Ziele Erstellen Sie Dokumente für alle Ihre Listen mit Lesezeichen, Tabellen und mehr mit ClickUp Dokumente 15+ anpassbare Ansichten für Aufgaben, darunter Kanban-, Kalender- und Gantt-Diagramm-Formate

Nahtlose Integration mit Tools wie Google Kalender, Slack und anderen

ClickUp Limits

Leichte Lernkurve für Anfänger, die mit Feature-lastigen Plattformen nicht vertraut sind

Erweiterte Features wie KI-Tools erfordern zusätzliche kostenpflichtige Add-Ons

ClickUp Preise

Free Forever: Grundlegende Features zur Verwaltung von Aufgaben

Grundlegende Features zur Verwaltung von Aufgaben Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: $7/Monat pro Benutzer (zusätzlich zu jedem bezahlten Plan)

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

💡 Pro-Tipp: Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Ihre wöchentlichen Aufgaben Sie leiten und nicht umgekehrt? Mit ClickUp's Arbeit Zu Erledigen Vorlage verwandelt das Chaos in Klarheit. Priorisieren Sie Aufgaben, unterteilen Sie sie in mundgerechte Stücke und verfolgen Sie Ihren Fortschritt visuell in einem einfach zu bedienenden Tool.

2. Todoist (am besten für nahtlose Aufgabenerfassung und natürliche Spracheingabe)

{vom} Todoist Todoist ist ideal für Benutzer, die ihre Aufgaben schnell und intuitiv organisieren wollen. Mit dem Feature der natürlichen Spracheingabe können Sie schnell Aufgaben wie "Reichen Sie einen Bericht bis Freitag ein" hinzufügen, ohne durch Menüs zu navigieren.

Die App ist ideal für Einzelpersonen, die persönliche Projekte verwalten, oder für Teams, die einen einfachen, aber leistungsstarken Aufgabenmanager benötigen. Die App für die Liste der zu erledigenden Aufgaben bietet Flexibilität mit anpassbaren Filtern, Beschreibungen und einer Kalenderintegration, die das Priorisieren und Abschließen von Aufgaben erleichtert.

Todoist beste Features

Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben mit benutzerdefinierten Zeitplänen und Erinnerungen

Ansicht von Aufgaben und Terminen mit integrierten Kalender-Ansichten

Nahtlose Zusammenarbeit durch freigegebene Workspaces und Aufgabenzuweisungen

Todoist Beschränkungen

Das Hinzufügen von Unteraufgaben erfordert zusätzliche Schritte, die den Workflow unterbrechen können

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen bei kostenlosen und niedrigeren Plänen im Vergleich zu anderen Anbietern

Todoist Preise

Anfänger: Free

Free Pro: $4/Monat pro Benutzer (jährlich abgerechnet)

$4/Monat pro Benutzer (jährlich abgerechnet) Business: $6/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Todoist Überprüfung und Bewertung

G2: 4.4/5 (800+ Bewertungen)

4.4/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,500+ Bewertungen)

3. TickTick (am besten für fokussierte Produktivität mit eingebautem Pomodoro Timer)

{vom} TickTick TickTick ist mit seiner einzigartigen Mischung aus Aufgabenmanagement und Tools zur Verbesserung der Konzentration ein Kraftpaket für die Produktivität. Die Eisenhower Matrix und die anpassbaren Filter ermöglichen eine nahtlose Priorisierung von Aufgaben, während Features wie wiederholende Erinnerungen und Gewohnheitsstatistiken für Konsistenz sorgen.

Arbeiten Sie in einem Team? Mit der App können Sie dringende Aufgaben, an denen Sie gemeinsam arbeiten, für eine unkomplizierte Zeiterfassung verfolgen.

Diese App für die Liste der zu erledigenden Aufgaben verfügt über integrierte Tools wie den Pomodoro Timer und die Ansicht des Kalenders, damit Sie nicht ständig zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln müssen und gleichzeitig produktiv bleiben.

TickTick beste Features

Organisieren Sie Zeitpläne visuell mit fortschrittlichen Kalender Formaten, einschließlich Agenda und monatlichen Ansichten

Aufbau produktiver Gewohnheiten mit einem Tracker mit detaillierten Einblicken und Berichterstellungen

Synchronisierung mit Kalendern von Drittanbietern zur mühelosen Rationalisierung Ihres Workflows

TickTick-Einschränkungen

Die Migration von anderen Tools erfordert die manuelle Wiederherstellung verschachtelter Aufgaben

Limitierte erweiterte Features in der kostenlosen Version im Vergleich zur Premium-Version

TickTick Preise

Free: Grundlegende Aufgabenverwaltung

Grundlegende Aufgabenverwaltung Premium: $2,99/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

TickTick Überprüfung und Bewertung

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 100 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Der durchschnittliche Arbeitnehmer verbringt 9% seines Jahres zwischen Apps wechseln. Die Komplettlösung von TickTick mit integriertem Pomodoro Timer hilft Ihnen, sich ohne unnötiges Umschalten zu konzentrieren.

4. Notion (am besten geeignet für die Verwaltung mehrerer Zu erledigen-Listen in einem Workspace)

{vom} Notion Notion kombiniert Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit und Erstellung von Dokumenten in einem hochgradig anpassbaren Workspace. Es ist ideal für Einzelpersonen und Teams, die ihre Arbeitsabläufe zentralisieren möchten, von der Verwaltung persönlicher Aufgaben bis zur Durchführung komplexer Projekte.

Zeigen Sie alle wichtigen Aufgaben nach Status, Mitarbeitern oder Fälligkeitsdaten an, damit Sie mit einem optimierten Workflow den Überblick über Ihre Projekte behalten.

Die flexible Struktur dieser Liste ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Dashboards zu erstellen, Datenbanken zu verknüpfen und Aufgaben mit Dokumenten zu integrieren, um eine nahtlose Organisation zu gewährleisten.

Notion beste Features

Flexible Visualisierung von Aufgaben in Kalender-, Kanban- oder Zeitleisten-Ansichten

Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit Integrationen wie Slack, GitHub und Zapier

Automatisierung von Workflows und Generierung von Erkenntnissen mithilfe von KI-gestützten Tools

Bewegungseinschränkungen

Steile Lernkurve für Anfänger, insbesondere bei der Einstellung komplexer Systeme

Limitierte Integrationen mit Tools wie Google Kalender im Vergleich zu anderen Plattformen

Preise von Notion

Free

Plus: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notionsüberprüfung und Bewertung

G2: 4.7/5 (5,800+ Bewertungen)

4.7/5 (5,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,400+ Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: Entdecken Sie gebrauchsfertige Vorlagen für Zu erledigen-Listen, um die Verwaltung von Aufgaben zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern diese 20 kostenlosen Vorlagen für Aufgabenlisten für Projekte . 📋

5. Microsoft Zu erledigen (am besten für eine nahtlose Integration in das Microsoft-Ökosystem)

{vom_ Microsoft Microsoft Zu erledigen ist perfekt für Benutzer, die bereits in das Microsoft-Ökosystem eingebettet sind. Es bietet eine nahtlose Integration mit Tools wie Outlook und Microsoft 365.

Diese auf Einfachheit ausgelegte App für Aufgabenlisten hilft Ihnen, persönliche Aufgaben zu erledigen oder mit Teams über freigegebene Listen zusammenzuarbeiten. Mit dem Feature "Mein Tag" können Sie personalisierte Tagespläne erstellen, während Erinnerungen und Fälligkeitsdaten dafür sorgen, dass nichts übersehen wird.

Microsoft Zu erledigen beste Features

Verwalten Sie Aufgaben an einem Ort durch Synchronisierung mit Outlook und Microsoft 365 tools

Mühelose Aktualisierung von Listen über Web, Desktop und mobile Apps

Vereinfachen Sie die Teamarbeit mit freigegebenen Listen für die Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben

Microsoft Zu Erledigen Einschränkungen

Starke Abhängigkeit vom Microsoft-Ökosystem für volle Funktionen

Limitierte benutzerdefinierte Funktionen zur Markierung von Aufgaben und keine Features zur Nachverfolgung von Zeiterfassung

Microsoft To Do Preise

Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$6/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$12,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Premium: $22/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft Zu Erledigen Überprüfung und Bewertung

G2: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

4.4/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,900+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Im Durchschnitt schauen die Mitarbeiter auf ihr Telefon 96 Mal am Tag . Nutzen Sie die Erinnerungen von Microsoft To Do und die geräteübergreifende Synchronisierung, um Aufgaben ohne Ablenkung zu erledigen.

6. Any.do (am besten geeignet für die Verwaltung von persönlichen, familiären und Team Aufgaben an einem Ort)

{vom} Zu erledigen Any.do vereinfacht die Verwaltung von Aufgaben durch sein intuitives Design und seine vielseitigen Features, die sich an Einzelpersonen, Familien und Teams richten. Es bietet Tools für alles, von der Organisation Ihrer priorität-Liste zur Planung von Familienprojekten oder zur Verwaltung von Team-Workflows.

Diese App für Zu erledigen-Listen verfügt über ein hohes Maß an benutzerdefinierten Funktionen, sodass Sie Ihre Aufgaben mit farbigen Tags, Listen und effektiven Integrationsfunktionen auf Ihre Weise verwalten können.

Mit Features wie freigegebenen Listen, WhatsApp-Erinnerungen und KI-gesteuerten Vorschlägen für Aufgaben verbessert Any.do sowohl die Produktivität als auch die Zusammenarbeit.

Die besten Features von Any.do

Organisieren Sie Familienaufgaben mit freigegebenen Boards für Einkäufe, Urlaube oder Projekte zu Hause

Visualisieren Sie Fortschritte mit Kanban-Boards, Kalender-Ansichten und benutzerdefinierten Workflows

Optimieren Sie die Zusammenarbeit im Team mit unbegrenzten Boards undchecklisten-Vorlagen für Teams

Zu erledigende Limits

Fehlende Integration des Apple Kalenders in der Mac App, was die plattformübergreifende Synchronisierung limitiert

Aufgaben in der Ansicht des Kalenders sind auf 30-Minuten-Slots festgelegt und haben keine einstellbare Dauer

Preise von Any.do

Free

Premium: $4,99/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$4,99/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Familie: $8,33/Monat (bis zu 4 Mitglieder) (jährliche Abrechnung)

$8,33/Monat (bis zu 4 Mitglieder) (jährliche Abrechnung) Teams: $4,99/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Zu erledigen.do Rezension und Bewertung

G2: 4.2/5 (190+ Bewertungen)

4.2/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (170+ Bewertungen)

7. Google Tasks (am besten für die nahtlose Integration mit Google Workspace)

{vom_ Google-Aufgaben Google Tasks ist ein einfaches und leichtgewichtiges Tool zum Verwalten von Zu erledigen-Listen, ideal für Benutzer, die auf Google Workspace angewiesen sind. 82 % der Menschen verfügen nicht über ein spezielles oder strukturiertes Zeitmanagementsystem. Google Tasks löst dieses Problem mit intuitiven Integrationen direkt in Google Mail und Kalender und macht die Verwaltung von Aufgaben mühelos.

Die tiefe Integration mit Google Mail, Kalender und Google Docs macht es einfach, Aufgaben zu erstellen, zuzuweisen und die Nachverfolgung Ihrer Aufgaben direkt in diesen Apps. Mit Features wie Fälligkeitsdaten, Benachrichtigungen und Unteraufgaben vereinfacht Google Tasks die Aufgabenverwaltung ohne unnötige Komplexität.

Google Tasks beste Features

Unterteilen Sie größere Ziele in Unteraufgaben, um die Organisation und Übersichtlichkeit zu verbessern

Verwalten Sie Aufgaben direkt über das Seitenpanel in Google Workspace Apps

Zugriff auf und Aktualisierung von Aufgabenlisten von unterwegs mit Unterstützung für mobile Apps

Einschränkungen von Google Tasks

Keine eigenständige erweiterte Zeiterfassung oder detaillierte Analysefunktionen für Aufgaben

Limitierte Entwicklungstools für lokale Aufgabenintegration und Tests

Google Tasks Preise

Free: In Google Workspace-Produkten enthalten

Google Tasks Überprüfung und Bewertung

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

💡 Pro-Tipp: Sie möchten Ihren Workflow vereinfachen, haben aber ein knappes Budget? Mit diesen Vorlagen für Aufgabenlisten können Sie Ihre Arbeitsabläufe mühelos organisieren kostenlose Vorlagen für Aufgabenlisten und Zuweisungen .💹

8. Things (am besten für Apple Benutzer, die einen einfachen, aber leistungsstarken Aufgabenmanager suchen)

{vom} Dinge Things ist eine hochwertige App zur Verwaltung von Aufgaben, die ausschließlich für Apple-Geräte entwickelt wurde. Sie bietet eine nahtlose Erfahrung für Benutzer im iOS App-Ökosystem.

Diese effiziente App für Zu erledigen-Listen kombiniert Einfachheit und robuste Funktionen und ist damit ideal für Personen, die Wert auf eine saubere, ablenkungsfreie Oberfläche legen.

Von der Planung täglicher dringender Aufgaben bis hin zur Organisation langfristiger Ziele hält Things alles mit Schlüssel-Features wie Unteraufgaben, Fälligkeitsdaten und natürlicher Spracheingabe für die schnelle Eingabe von Aufgaben strukturiert.

Things beste Features

Konzentrieren Sie sich auf die täglichen Prioritäten mit der intuitiven "Heute Ansicht" für eine optimierte Planung

Unterteilen Sie Projekte in umsetzbare Schritte mit dem integriertencheckliste für das Projektmanagement Hinzufügen detaillierter Notizen zu Aufgaben mit Markdown Support für besseren Kontext



Einschränkungen von Dingen

Limitierte Integration mit Automatisierungsplattformen wie Make oder Zapier

Erfordert separate Käufe für jedes Apple-Gerät, was die Kosten erhöht

Preise von Things

Mac: 34,99 $/Benutzer (einmaliger Kauf)

34,99 $/Benutzer (einmaliger Kauf) iPhone & Apple Watch: 6,99 $/Benutzer (einmaliger Kauf)

6,99 $/Benutzer (einmaliger Kauf) iPad: 13,99 $/Benutzer (einmaliger Kauf)

13,99 $/Benutzer (einmaliger Kauf) Vision Pro: 20,99 $/Benutzer (einmaliger Kauf)

Kritik und Bewertung von Things

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.8/5 (140+ Bewertungen)

💡 Pro-Tipp: Schau mal rein praktische Beispiele für Zu erledigen-Listen um Aufgaben zu organisieren und den Überblick über Ihre Prioritäten zu behalten, damit Sie Aufgaben schnell und konzentriert abschließen können. Entdecken Sie Vorlagen für Zu erledigen-Listen, die auf die Anforderungen Ihrer Branche abgestimmt sind. ⌛

9. Workflowy (am besten für minimalistische Listen und Gliederungen)

{vom} Workflowy Workflowy wurde für Benutzer entwickelt, die eine saubere, ablenkungsfreie Oberfläche bevorzugen, während sie komplexe Aufgaben verwalten oder Ideen sammeln.

Es zeichnet sich durch seine einzigartige, auf Aufzählungspunkten basierende Struktur aus, die es Benutzern ermöglicht, Aufgaben und Informationen unendlich zu verschachteln. Die Features von Workflowy sind auf alle zugeschnitten, die ihre Gedanken gerne hierarchisch kartografieren, sei es für die Planung von Projekten, das Notieren von Notizen oder kreative Unternehmungen.

Die App für Zu erledigen-Listen verfügt über Funktionen wie Kanban-Boards, Live-Kopien und sofortige globale Suche, die Flexibilität bieten, ohne überwältigend zu sein.

Workflowy beste Features

Organisieren Sie Aufgaben und Ideen hierarchisch mit unendlicher Verschachtelung für ultimative Flexibilität

Sofortiges Auffinden von Aufgaben mit einer globalen Suche über alle Dokumente und Listen hinweg

Aktualisieren Sie Elemente in Echtzeit mit gespiegelten Kopien an mehreren Speicherorten

Workflowy Einschränkungen

Das visuelle Design der einfachen Zu erledigen-Liste kann für Benutzer, die ein ausgefeilteres Dashboard suchen, zu minimalistisch wirken

Die Sichtbarkeit von Aufzählungspunkten ist nicht intuitiv und kann kostenlose Benutzer verwirren

Workflowy Preise

Basic: Free

Free Pro: $6,99/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Workflowy Rezension und Bewertung

G2: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

4.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

🧠 Fun Fact: High Performer nutzen Zeitmanagement-Techniken wie die Eisenhower Matrix, um effektiv Prioritäten zu setzen. Workflowy's unendliche Verschachtelung und Echtzeit-Updates helfen Ihnen, Aufgaben sortiert und umsetzbar zu halten.

10. Remember The Milk (Am besten für einfaches Freigeben von Aufgaben und Erinnerungen)

{vom} Denken Sie an die Milch Remember The Milk ist eine benutzerfreundliche App, die sich perfekt für vielbeschäftigte Menschen eignet, die ihre Aufgaben zu erledigen haben und persönliche Aufgaben verwalten effektiv. Sein Markenzeichen ist Einfachheit gepaart mit intelligenten Erinnerungen.

Die App ist so konzipiert, dass sie nahtlos mit all Ihren Geräten synchronisiert werden kann. Das Feature zur Zusammenarbeit ermöglicht es Ihnen, Listen freizugeben und Aufgaben zu delegieren, was sie ideal für kleine Teams macht.

Mit flexiblen Speicherort-basierten Erinnerungen per E-Mail, Text oder App-Benachrichtigungen hält sie Sie mühelos auf dem Laufenden. Diese App ist ein zuverlässiger Begleiter, wenn Sie Wert auf ein einfaches und schnelles Setup statt auf komplizierte Features legen.

Erinnern Sie sich an die besten Features von The Milk

Erinnerungen über E-Mail-, Text- und App-Benachrichtigungen, um auf dem Laufenden zu bleiben

Automatische Synchronisierung von Aufgaben auf allen Geräten für nahtlose Aktualisierungen

Schnelles Hinzufügen von Aufgaben mit natürlicher Sprache zur schnelleren Erstellung von Listen

Erinnern Sie sich an die Limitierungen von The Milk

Limitierte Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Apps

Keine zentrale Verwaltung von Team Konten; individuelle Käufe erforderlich

Erinnerung an die Preise von The Milk

Free: Basic Features

Basic Features Pro: $4,16/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Remember The Milk Rezension und Bewertung

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

Aufgaben schnell abschließen mit ClickUp - Ihr Produktivitäts-Kraftpaket

Bei der Auswahl einer effizienten App für die Liste der zu erledigenden Aufgaben sollten Sie nicht nur auf die Features achten, sondern auch auf die Skalierbarkeit, die Integration und die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Anforderungen.

Lässt sie sich sowohl für private als auch für berufliche Aufgaben erledigen? Kann sie mit Ihnen wachsen, wenn sich Ihre Ziele erweitern?

Dies ist der Punkt, an dem ClickUp glänzt. Neben einer leistungsstarken Aufgabenverwaltung bietet die Plattform eine unübertroffene Flexibilität mit benutzerdefinierten Workflows, KI-gestützten Tools und einer nahtlosen Integration mit Apps wie Google Kalender und Slack.

Ganz gleich, ob Sie eine einfache Liste zu erledigen haben oder ein umfangreiches Projekt, ClickUp sorgt für mehr Produktivität. Sind Sie bereit, Ihre Aufgaben zu rationalisieren? Melden Sie sich noch heute an !