Wie man KI für die Übersetzung einsetzt (Anwendungsfälle & Tools)

Dank führender KI-Übersetzungstools stellen Sprachbarrieren in der heutigen globalisierten Welt keine Herausforderung mehr dar.

Diese fortschrittlichen Lösungen überbrücken Lücken und ermöglichen es Unternehmen und Privatpersonen, mühelos über Grenzen hinweg zu kommunizieren.

Der globale Markt für Übersetzungsdienstleistungen wird voraussichtlich 1,85 Milliarden Dollar bis 2031 steigt die Nachfrage nach schnellen, präzisen und skalierbaren Sprachlösungen exponentiell an.

In diesem Blog erklären wir, wie KI die Arbeit von Übersetzern verändert, welche Tools diese Innovation vorantreiben und welche Beispiele aus der Praxis zeigen, wie verschiedene Branchen davon profitieren. 🎯

Verständnis der KI-Übersetzungstechnologien

Bevor wir uns mit dem Einsatz von KI in der Übersetzung befassen, stellen wir einige Schlüsseltechnologien vor, die diese Fortschritte ermöglichen.

Legen wir los! 💪

Neuronale maschinelle Übersetzung (NMT)

NMT verwendet künstliche neuronale Netze, um genauere und natürlichere Übersetzungen zu liefern. Anstatt Wort für Wort zu übersetzen, verarbeitet NMT ganze Sätze und erfasst den Kontext für einen besseren Flow

Der Aufmerksamkeitsmechanismus verbessert die Übersetzungsqualität, indem er Schlüsselelemente des Eingangssatzes hervorhebt. Dieser Ansatz sorgt für flüssigere, grammatikalisch korrekte Übersetzungen, insbesondere bei längeren Texten.

Wussten Sie schon? Pirahã, eine Sprache, die von einem Amazonas-Stamm gesprochen wird, hat kein direktes Wort für "Hallo" Übersetzungstools mit künstlicher Intelligenz müssen sich auf den kulturellen Kontext stützen, um mit solchen einzigartigen Sprachen umgehen zu können!

Transformatoren und große Sprachmodelle (LLMs)

Transformatoren, das Rückgrat von Modellen wie dem generativen Pre-Training-Transformator (GPT) und der bidirektionalen Encoder-Repräsentation von Transformatoren (BERT), verarbeiten große Datensätze, um Wortbedeutungen auf der Grundlage des Kontexts zu erfassen.

GPT ist darauf spezialisiert, kohärente und kontextuell relevante Texte zu generieren und eignet sich daher ideal für Anwendungen wie die Erstellung von Inhalten und KI in der Unterhaltung. BERT hingegen zeichnet sich durch das Verständnis der Beziehungen zwischen Wörtern in einem Satz aus. Dank dieser Fähigkeit kann es Aufgaben wie die Beantwortung von Fragen und die Übersetzung von Sprachen mit bemerkenswerter Genauigkeit durchführen.

Sie sind sehr effektiv bei längeren Texten und erkennen satzübergreifende Muster. Diese Fähigkeit gewährleistet konsistente und genaue Ergebnisse, selbst bei komplexen Inhalten.

Generative KI

Generative KI-Übersetzungstools wie ChatGPT und Claude schließlich gehen bei KI-Übersetzungen über die wörtliche Bedeutung hinaus. Sie berücksichtigen Redewendungen, kulturelle Nuancen und den Tonfall und liefern so natürliche und adressatengerechte Ergebnisse.

**Die Fähigkeit der generativen KI, KI-Übersetzungen an Stil und Kontext anzupassen, macht sie zu einer idealen Wahl für die Geschäftskommunikation

📖 Lies auch: 7 kostenlose Vorlagen für KI-Prompts für ChatGPT Wie man KI effektiv für die Übersetzung nutzt KI-Übersetzungstools verändern die Art und Weise, wie Unternehmen, Ersteller, Übersetzer und Studenten in verschiedenen Sprachen kommunizieren.

Hier erfahren Sie, wie verschiedene Branchen KI-Übersetzungstools nutzen, um ihre Ziele zu erreichen:

1. eCommerce

KI-Übersetzung ermöglicht es eCommerce-Unternehmen, durch die Übersetzung von Produktbeschreibungen, Kundenrezensionen und Kommunikation mit globalen Kunden in Verbindung zu treten. 🛍️

Diese Technologie überwindet Sprachbarrieren und ermöglicht es Unternehmen, ihre Reichweite zu vergrößern und verschiedene Zielgruppen effektiv in ihrer Zielsprache anzusprechen.

Beispiel: Amazon Translate ist ein leistungsstarkes Tool, das große Mengen an Text in Echtzeit verarbeiten kann und damit ideal für eCommerce-Plattformen ist, die internationale Märkte mühelos bedienen wollen. Dieser Service gewährleistet genaue Übersetzungen und ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung der Terminologie, so dass Marken ihre Identität in allen Sprachen beibehalten können.

Mit Features wie der automatischen Spracherkennung und der Fähigkeit, sich nahtlos in verschiedene Anwendungen zu integrieren, steigert Amazon Translate das Engagement der Benutzer und kann den Umsatz durch den Abbau von Sprachbarrieren erheblich steigern. 🛒

🔍 Wussten Sie schon? Google Translate nutzt die natürliche Sprachverarbeitung mit Zero-Shot-Übersetzung um zwischen zwei Sprachen zu übersetzen, die es nicht direkt gelernt hat, indem es eine Zwischensprache als Brücke benutzt.

2. Kundensupport

KI-Übersetzungstools revolutionieren den Kundensupport, indem sie Sprachbarrieren abbauen und Geschäften die Möglichkeit geben, Kunden in ihrer Muttersprache zu unterstützen. Diese Integration verbessert die Kommunikation und erhöht die Kundenzufriedenheit und -loyalität.

Beispiel: Airbnb nutzt KI-Übersetzung, um sprachliche Unterschiede zwischen Gastgebern und Gästen zu überbrücken. KI-gestützte Tools übersetzen Anfragen in Echtzeit und ermöglichen es den Agenten, genau und schnell zu antworten und so die Beziehungen zu den Kunden zu verbessern.

Diese Fähigkeit sorgt dafür, dass sich Gäste verstanden und wertgeschätzt fühlen, was für die Pflege und Vertiefung von Beziehungen in einem vielfältigen Markt entscheidend ist.

📖 Lies auch: Wie man KI im Projektmanagement einsetzt (Anwendungsfälle & tools)

3. Rechtliche Dokumentation

Im juristischen Feld, wo es auf Präzision ankommt, sorgt die KI-Übersetzung dafür, dass Verträge, Fallakten und Dokumente schnell und präzise übersetzt werden.

Beispiel: BeringAI von Bering Lab kann komplexe juristische Begriffe bei multinationalen Fusionen effizient übersetzen und die Konsistenz von Dokumenten sicherstellen. Plattformen wie Unbabel kombinieren KI-Übersetzung mit menschlichem Fachwissen zur Qualitätssicherung. 🧑‍⚖️

4. Marketing und Werbung

Marken setzen KI-Übersetzungstools ein, um durch die Übersetzung von Marketingkampagnen und Inhalten für soziale Medien eine einheitliche Sprache zu gewährleisten.

Es passt Botschaften an lokale Zielgruppen an und hilft Geschäften, kulturell relevante Inhalte zu erstellen, die auf Resonanz stoßen und das Engagement fördern.

Beispiel: Coca-Cola nutzt KI-gesteuerte Tools für die Übersetzung, um Marketingkampagnen auf globalen Märkten anzupassen und so eine enge Verbindung zu lokalen Verbrauchern herzustellen. Diese Strategie stärkt die Markenbindung und fördert die Kundenloyalität. 🥤

5. Bildung

KI-Übersetzung unterstützt inklusives Lernen und übersetzt Unterrichtsmaterialien für Schüler mit unterschiedlichem kulturellen und sprachlichen Hintergrund. Sie können auch mehrsprachige KI-Transkriptionstools um bei Video-Vorträgen und -Konferenzen den Kontext zu liefern.

Dynamische tools passen den Inhalt an die individuellen Bedürfnisse an und verbessern den Zugang und die Ergebnisse in mehrsprachigen Klassenzimmern.

📌 Beispiel: Wordly bietet Live-Übersetzungsdienste für Bildungseinrichtungen. Diese Plattform ermöglicht es Lehrkräften, während der Vorlesungen Echtzeitübersetzungen bereitzustellen, so dass sich auch Nicht-Muttersprachler besser einbringen können. 🎒

Wussten Sie schon? Einige KI-Tools, wie Postwise.ai Emoji Translator und Merlin AI Emoji Translator, können Emojis als ein Formular der universellen Kommunikation interpretieren und sie in sinnvolle Sätze in verschiedenen Sprachen übersetzen.

6. Technische Dokumentation

Branchen, die präzise Übersetzungen benötigen, wie z. B. Maschinenbau oder IT, profitieren von der Fähigkeit der KI, Fachbegriffe zu verarbeiten. Die Automatisierung manueller Übersetzungen in Anleitungen und Handbüchern spart Zeit und gewährleistet gleichzeitig Qualität und Konsistenz in globalen Teams.

Beispiel: Acolad hat KI erfolgreich zur Übersetzung technischer Dokumente für ein großes Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie eingesetzt. Die Automatisierung der Übersetzung von Handbüchern und Leitfäden hilft Unternehmen, Zeit zu sparen und qualitativ hochwertige Standards für komplexe Prozesse einzuhalten. ✈️

7. Medien und Unterhaltung

KI erleichtert die Lokalisierung von Inhalten durch Untertitelung und Synchronisation, und erfüllt damit die Nachfrage nach kulturell relevanten Übersetzungen. Ersteller nutzen die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um den Kontext und die Absicht zu bewahren und gleichzeitig sicherzustellen, dass der Inhalt in der Zielsprache ankommt.

Beispiel: Netflix setzt KI-gesteuerte Tools ein, um den Untertitelungs- und Synchronisierungsprozess zu automatisieren, so dass Sendungen und Filme schnell in mehrere Sprachen übersetzt werden können und gleichzeitig kulturelle Nuancen erhalten bleiben. 🍿

Die Netflix-Originalserie "Money Heist" erlangte weltweit große Popularität. Die Plattform nutzte KI, um präzise Untertitel zu erstellen, die bei den unterschiedlichsten Zuschauern Anklang fanden und so zu ihrem globalen Erfolg beitrugen.

🧠 Fun Fact: Echtzeit KI-Sprachübersetzung wurde bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio erfolgreich eingesetzt und ermöglichte eine nahtlose Kommunikation zwischen Athleten, Offiziellen und Medien in über 10 Sprachen.

8. Reisen und Gastfreundschaft

KI-Übersetzung vereinfacht die Kommunikation in der Reisebranche durch die sofortige Übersetzung von Buchungsplattformen, Werbematerialien und Kundenanfragen. Dies verbessert das Kundenerlebnis und rationalisiert die Abläufe, so dass Unternehmen Reisende effektiver bedienen können.

Beispiel: Booking.com setzt KI ein, um seine umfangreichen Listen und den Inhalt des Kundensupports in mehrere Sprachen zu übersetzen, damit Benutzer weltweit schnell Unterkünfte finden und buchen können. Diese Fähigkeit verbessert die Zugänglichkeit für Nicht-Muttersprachler erheblich, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und mehr Buchungen führt. 🏩

📖 Lies auch: Wie man KI für die Produktivität einsetzt (Anwendungsfälle & tools) Schlüssel-Tools und -Software für die KI-gesteuerte Übersetzung

Nachdem Sie nun wissen, wie Sie KI-Tools für die Übersetzung einsetzen können, wollen wir uns nun einige KI-Übersetzungsprogramme für verschiedene Anwendungsfälle ansehen:

Google Translate: Die erste Adresse für die Echtzeit-Übersetzung von Text, Sprache und Bildern in über 100 Sprachen. Ideal für den täglichen Gebrauch und schnelle Übersetzungen

Die erste Adresse für die Echtzeit-Übersetzung von Text, Sprache und Bildern in über 100 Sprachen. Ideal für den täglichen Gebrauch und schnelle Übersetzungen DeepL: Bekannt für kontextbezogene und hochpräzise Übersetzungen in mehr als 30 Sprachen, was es zu einem Favoriten unter Fachleuten und Geschäften macht

Bekannt für kontextbezogene und hochpräzise Übersetzungen in mehr als 30 Sprachen, was es zu einem Favoriten unter Fachleuten und Geschäften macht Microsoft Translator: Lässt sich nahtlos in Office, Teams und Skype integrieren und unterstützt über 70 Sprachen sowie anpassbare Modelle, die auf branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten sind

Lässt sich nahtlos in Office, Teams und Skype integrieren und unterstützt über 70 Sprachen sowie anpassbare Modelle, die auf branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten sind Amazon Translate: Eine Cloud-basierte Lösung für große Projekte, die schnelle, sichere und skalierbare Übersetzungen mit API-Integration bietet

was aber, wenn Sie ein Tool benötigen, das über die Übersetzung hinausgeht? ClickUp die Alles-App für die Arbeit, hat dich im Griff. 🤩

Sie hilft nicht nur bei der Übersetzung, sondern vereinfacht die Verwaltung von Aufgaben, Dokumenten und Kommunikation in Teams.

ClickUp Brain

Sein KI-gestützter Assistent, ClickUp Gehirn verbindet das Wissen, die Wikis und die Workflows Ihres Unternehmens in einem zentralen Hub.

Ganz gleich, ob Sie globale Teams koordinieren oder komplexe Projekte verwalten, ClickUp sorgt dafür, dass alle Informationen organisiert und zugänglich bleiben, damit Sie intelligenter und nicht härter arbeiten können.

Übersetzen Sie Texte in jeder Sprache mit ClickUp Brain

Hier sind drei Schlüssel-Anwendungsfälle, die die Fähigkeiten von ClickUp Brain veranschaulichen:

⚡ Mehrsprachiges Projektmanagement: Die Plattform erleichtert die nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Teams durch die Übersetzung von Notizen, Schriftsätzen und Berichten in Echtzeit. Diese Funktion hilft, Sprachbarrieren zu überwinden, so dass alle Mitglieder des Teams unabhängig von ihrer Muttersprache effektiv mitarbeiten können.

⚡ Automatisierte Einblicke und Zusammenfassungen: ClickUp Brain vereinfacht die Recherche durch die Analyse von gespeicherten Informationen, Dokumenten und Aufgaben. Es generiert Zusammenfassungen von langen Berichten, extrahiert Schlüsselerkenntnisse und liefert schnelle Antworten auf projektbezogene Abfragen, was wertvolle Zeit und Aufwand spart.

Erstellung und Bearbeitung von Inhalten: ClickUp Brain ist in den KI Writer integriert und unterstützt Benutzer bei der Erstellung neuer Inhalte, der Verfeinerung der Sprache und der Korrektur von Fehlern. Ganz gleich, ob es sich um rollenspezifische Updates, Marketingtexte oder detaillierte Projektunterlagen handelt, dieses Feature verbessert die Klarheit und sorgt für qualitativ hochwertige Inhalte.

Wussten Sie schon? Tools für die maschinelle Übersetzung werden darauf trainiert, gesprochene Sprachen zu übersetzen, die kein schriftliches Formular haben, wie z. B. viele indigene Sprachen, um sie für künftige Generationen zu bewahren.

KI in ClickUp Docs

Generieren Sie lange Inhalte mit ClickUp Brain

Auch integriert in ClickUp Dokumente , ClickUp's software für die Zusammenarbeit an Dokumenten clickUp Brain verbessert den Übersetzungsprozess durch die Generierung von Text auf der Grundlage benutzerdefinierter Eingabeaufforderungen.

Fassen Sie alles zusammen, von Meeting-Notizen bis hin zu langen Forschungsdokumenten mit ClickUp Brain

Mit diesem Feature können Benutzer rollenspezifische Inhalte, Projekt-Updates und Marketingtexte erstellen und dabei die Klarheit und Konsistenz der Dokumente gewährleisten.

Hier sehen Sie, wie es Wert schafft:

Zentrales Dokumentenmanagement: Erstellen, bearbeiten und übersetzen Sie Inhalte direkt in ClickUp Docs und stellen Sie sicher, dass alle projektbezogenen Materialien an einem Ort organisiert bleiben

Erstellen, bearbeiten und übersetzen Sie Inhalte direkt in ClickUp Docs und stellen Sie sicher, dass alle projektbezogenen Materialien an einem Ort organisiert bleiben Automatisierung der Arbeitsabläufe: Brain organisiert Aufgaben automatisch in Workflows, weist Verantwortlichkeiten zu und verfolgt den Fortschritt, damit die Teams aufeinander abgestimmt sind

Brain organisiert Aufgaben automatisch in Workflows, weist Verantwortlichkeiten zu und verfolgt den Fortschritt, damit die Teams aufeinander abgestimmt sind Echtzeit-Prüfung und -Reviews: Mit integrierten Tools für die Prüfung, Automatisierung und Nachverfolgung von Versionen können Teams mühelos zusammenarbeiten und die Konsistenz von Dokumenten wahren

Mit integrierten Tools für die Prüfung, Automatisierung und Nachverfolgung von Versionen können Teams mühelos zusammenarbeiten und die Konsistenz von Dokumenten wahren Benutzerdefinierte Inhalte: Mithilfe von KI-gestützten Eingabeaufforderungen generiert ClickUp Brain benutzerdefinierte Texte für Marketingkampagnen, Projektaktualisierungen und andere Anforderungen und stellt sicher, dass die Botschaften klar und auf Ihre Ziele abgestimmt sind

Fun Fact: KI-Übersetzung und engagierte menschliche Übersetzer haben Shakespeares Stücke in der fiktiven Star Trek-Sprache Klingonisch verfügbar gemacht!

Best Practices für KI und ethische Überlegungen

Zu das Beste aus der KI herauszuholen für die Übersetzung zu nutzen, ist es wichtig, Best Practices zu befolgen, die Genauigkeit gewährleisten, den Datenschutz schützen und die kulturelle Sensibilität respektieren. Diese werden im Folgenden näher erläutert:

🤖 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

Selbst kleine Übersetzungsfehler können in sensiblen Branchen wie dem Gesundheitswesen und dem Rechtswesen zu erheblichen Risiken führen. Immer verifizieren KI vs. menschliche Inhalte um den Ton und die Absicht zu bestätigen, insbesondere wenn es um spezialisierte Teams oder Inhalte mit hohem Risiko geht.

🤖 Kultureller Kontext und Nuancen

KI-Modelle übersehen oft kulturelle Bezüge, Redewendungen oder emotionale Untertöne. Die Schulung der KI mit relevanten Daten und die Einbeziehung menschlicher Übersetzer sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Übersetzungen kultursensibel und angemessen sind.

Außerdem sollten Sie vermeiden, die KI zu einer wortgetreuen Übersetzung aufzufordern. Dadurch kann die ursprüngliche Bedeutung verfälscht werden. Sie können verwenden KI writing tools um sich auf die Vermittlung der beabsichtigten Botschaft zu konzentrieren und dabei lokale Ausdrücke und Empfindlichkeiten zu berücksichtigen.

Das Freigeben sensibler Daten durch KI wirft Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auf. Vermeiden Sie es, bei der Nutzung verschiedener KI-Tools allzu persönliche oder private Informationen anzugeben.

KI vereinfacht zwar die Übersetzung, kann aber auch zu einer Verschlechterung der Qualität der Übersetzung führen. Daher ist ein ausgewogener Ansatz, bei dem KI die menschlichen Übersetzer ergänzt, für eine optimale Qualität erforderlich.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps zur Erstellung präziser KI-Übersetzungen:

Nutzen Sie KI für ressourcenarme Sprachen: Verwenden Sie KI, um Übersetzungen für ressourcenarme Sprachen zu erstellen, bei denen herkömmliche Methoden Schwierigkeiten bereiten. Die Technologie nutzt neuronale Netze und Zero-Shot-Learning, die die Genauigkeit verbessern ✅

Verwenden Sie KI, um Übersetzungen für ressourcenarme Sprachen zu erstellen, bei denen herkömmliche Methoden Schwierigkeiten bereiten. Die Technologie nutzt neuronale Netze und Zero-Shot-Learning, die die Genauigkeit verbessern ✅ Einsatz von KI für die Erstellung und Umgestaltung von Inhalten: Einbindung von KI in lokale Prozesse zur Erstellung und Umgestaltung von Inhalten, um kulturell relevante Inhalte für verschiedene Einzelziele zu erstellen ✅

Einbindung von KI in lokale Prozesse zur Erstellung und Umgestaltung von Inhalten, um kulturell relevante Inhalte für verschiedene Einzelziele zu erstellen ✅ Feedback-Mechanismen einführen: Erkenntnisse von Benutzern und Übersetzern über die KI-Ausgabe sammeln, um Anpassungen der KI-Modelle vorzunehmen ✅

Erkenntnisse von Benutzern und Übersetzern über die KI-Ausgabe sammeln, um Anpassungen der KI-Modelle vorzunehmen ✅ Sauberer Ausgangstext: Stellen Sie sicher, dass der Ausgangstext vor der Übersetzung klar und gut strukturiert ist. Vermeiden Sie komplexe Grammatik, Jargon und Redewendungen, die das Modell verwirren könnten ✅

Stellen Sie sicher, dass der Ausgangstext vor der Übersetzung klar und gut strukturiert ist. Vermeiden Sie komplexe Grammatik, Jargon und Redewendungen, die das Modell verwirren könnten ✅ Testen Sie fortschrittliche Tools und Features: Profitieren Sie von Features wie Translation Memory und Terminologieverwaltung, um die Konsistenz des Projekts zu wahren, indem Sie frühere Übersetzungen abrufen ✅

🧠 Spaßfaktor: Google Translate verwendet ein neuronales Netzwerk namens Google Neuronale Maschinelle Übersetzung (GNMT) system, das ganze Sätze gleichzeitig übersetzt, was zu natürlicheren und genaueren Übersetzungen führt.

Das ultimative KI-Übersetzungstool: ClickUp Brain

KI revolutioniert die globale Kommunikation und erleichtert die Erstellung präziser und effizienter mehrsprachiger Inhalte. Ob im eCommerce, bei der Erstellung von Inhalten oder im Bildungswesen - mit den richtigen Tools können Sie ein größeres Publikum erreichen und Ihre Abläufe optimieren.

ClickUp geht über herkömmliche Übersetzungstools wie DeepL und Microsoft Translator hinaus. Es kombiniert fortschrittliche Übersetzungsfunktionen mit leistungsstarken Features für das Aufgaben- und Projektmanagement.

Mit dem KI-gestützten Assistenten ClickUp Brain können Sie Ihren Workflow zentralisieren, die Zusammenarbeit verbessern und die Produktivität steigern - alles auf einer Plattform.

Sind Sie bereit, die Art und Weise Ihrer Arbeit zu verändern? Melden Sie sich bei ClickUp an heute kostenlos! ✅