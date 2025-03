Wie Sie wirksame Akzeptanzkriterien für Ihr Team erstellen

Wann gilt eine Aufgabe als erledigt? Wenn die Aufgabe ihre Anforderungen erfüllt. Anforderungen können jedoch absichtlich vage oder auf hohem Niveau formuliert sein. Während Anforderungen uns sagen, was das Produkt insgesamt zu erledigen hat, definieren sie nicht alle Standards, die es erfüllen sollte.

Das ist die Aufgabe eines anderen agiles Projektmanagement artefakt namens Abnahmekriterien. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, was Abnahmekriterien sind, warum Sie sie brauchen und wie Sie Abnahmekriterien für Ihr Projekt schreiben.

Was sind Abnahmekriterien?

Ursprünglich aus der Softwareentwicklung stammend, sind Abnahmekriterien eine Reihe von Bedingungen, die ein neues Feature/Erweiterung erfüllen muss, um als abgeschlossen zu gelten.

Wörtlich genommen handelt es sich um die Kriterien, auf deren Grundlage ein Feature vom Eigentümer des Produkts oder vom Kunden akzeptiert wird.

Charakteristika effektiver Akzeptanzkriterien

Akzeptanzkriterien sind der letzte Prüfpunkt dafür, ob das Produkt/Feature für den Benutzer bereit ist. Sie sind das Gütesiegel dafür, dass das Produkt/Feature gut genug für die Produktion ist.

Um effektiv zu sein, müssen Akzeptanzkriterien sein:

Benutzerorientiert: Teams erstellen Akzeptanzkriterien aus der Sicht des Benutzers, um die Übereinstimmung mit den Geschäftszielen zu gewährleisten.

Ergebnisorientiert: Im Gegensatz zu einer Benutzer-Story definieren die Akzeptanzkriterien das gewünschte Ergebnis. Daher müssen sie auch messbar sein.

Spezifisch: Jedes Kriterium muss spezifisch sein und sich auf einen Aspekt des Features beziehen.

Ein Beispiel: "Muss die OWASP-Top-Ten-Schwachstellen erfüllen" kann ein effektives Kriterium sein, da es sich ausschließlich auf die Sicherheit bezieht.

Kurz: Sie müssen in kurzen Sätzen formuliert sein. Sie müssen eine Sprache und Nomenklatur verwenden, die das Entwicklungsteam verwendet und mit der es vertraut ist.

Unabhängig: Es sollte sichergestellt werden, dass ein Abnahmekriterium nicht von einem anderen abhängt, wodurch ein Netz von Komplexitäten entsteht.

Testbar: Dies ist der wichtigste Aspekt. Ein gutes Akzeptanzkriterium muss testbar sein. In der Regel in der Form von Ja- oder Nein-Ergebnissen.

Warum sind Akzeptanzkriterien wichtig?

Jedes Software Team weiß

wie man Anforderungen in agilem Vorgehen sammelt

um genau zu definieren, was der Eigentümer des Produkts/Kunde braucht. Warum brauchen wir dann noch ein weiteres Artefakt, fragen Sie sich? Hier ist der Grund.

Gemeinsamer Kontext

Akzeptanzkriterien schaffen ein gemeinsames Verständnis zwischen Eigentümern, Entwicklern und Qualitätsanalysten über jedes Feature. Sie vermeiden Verwirrung, subjektive Interpretationen und mögliche Missverständnisse.

Produktausrichtung

Akzeptanzkriterien dienen als Maßstab für die Ausrichtung des Produkts/Features an den Anforderungen, Zielen und Vorgaben. Sie stellen eine Verbindung zwischen dem Code und dem Geschäft her.

Effizienz der Tests

Wenn Sie klar definierte Abnahmekriterien haben, können Ihre Qualitätsteams die Tests automatisieren und beschleunigen agiles Testen prozess. Sie schaffen auch Wiederholbarkeit über Sprints hinweg.

Effizienz des Projektmanagement

Gute Abnahmekriterien ermöglichen eine bessere Überwachung, Nachverfolgung und Kontrolle des Projekts. Sie bieten eine klare Sichtbarkeit, warum ein Feature zur Überarbeitung zurückgegeben wurde, und helfen dem Projektmanagement bei der Prozessoptimierung.

Positiver Abschluss

Im Kern umreißen Akzeptanzkriterien die

definition von Zu erledigen in agilem Vorgehen

projekten. Wenn also alle Abnahmekriterien erfüllt sind, können Sie ein Produkt mit der Gewissheit ausliefern, dass Sie alles Notwendige zu erledigen haben.

Wenn Sie das davon überzeugt hat, Akzeptanzkriterien in Ihre Projekte einzubauen, erfahren Sie hier, wie Sie damit beginnen können.

Abnahmekriterien schreiben

So verlockend es auch sein mag, das Schreiben von Abnahmekriterien ist keine Aufgabe für eine einzelne Person. Um effektiv zu sein, müssen die Akzeptanzkriterien die Beiträge verschiedener Interessengruppen einbeziehen. In der Regel schreibt der Eigentümer des Produkts die Abnahmekriterien zusammen mit dem technischen Input des Entwicklungsteams.

Im Folgenden finden Sie einen strategischen und umfassenden Ansatz für das gemeinsame Schreiben von Abnahmekriterien mit Hilfe eines All-in-One

produktmanagement-Tools wie ClickUp

.

1. Verstehen Sie den Zweck von Akzeptanzkriterien

Der erste Schritt besteht darin, herauszufinden, warum Sie Akzeptanzkriterien schreiben. Sind sie nur für die QAs zur Durchführung von Tests gedacht? Wurden sie vom Kunden vorgegeben? Handelt es sich um Compliance-Anforderungen? Ist dies eine prüfung des Konzepts ? Verstehen Sie den Zweck der Akzeptanzkriterien, um sicherzustellen, dass sie für die jeweilige Zielgruppe und den jeweiligen Bedarf effektiv sind.

Während die eigentlichen Akzeptanzkriterien klar und prüfbar sein werden, wird das Dokument des Zwecks das Warum im Detail untersuchen. Ein Beispiel: Eines der Akzeptanzkriterien lautet: "Kontrastschema für Sehbehinderte ermöglichen"

In der Absichtserklärung könnte es heißen: "Features für Sehbehinderte sind für unsere App von grundlegender Bedeutung, da wir Kunden über 50 Jahre bedienen. Ein Produkt, das für diese Zielgruppe einfach zu bedienen ist, wird die Belastung durch Hausbesuche für unser Team vor Ort drastisch reduzieren."

ClickUp Dokumente

ist ein hervorragender Ort, um alle Informationen zusammenzutragen und Ihren Zweck zu definieren. Verwenden Sie dies als Leseanleitung, um alle Beteiligten auf die gleiche Seite zu bringen (im wahrsten Sinne des Wortes!), was die Notwendigkeit und Bedeutung von Akzeptanzkriterien angeht.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, nehmen Sie Bearbeitungen vor, hinterlassen Sie Kommentare und markieren Sie Personen, um Feedback zu erhalten. Zu erledigen, können Sie auch Aufgaben direkt aus Ihren ClickUp Dokumenten heraus erstellen.

aufschreiben und Gelöscht werden mit ClickUp Docs_

Bonus: Eine Fibel über

epics vs. Features

um Ihnen beim Schreiben Ihrer Benutzer-Stories zu helfen.

2. Beginnen Sie mit Benutzergeschichten

Nun, da der Kontext eingestellt ist, ist es an der Zeit, mit dem Schreiben zu beginnen. Beginnen Sie mit der User Story. Schauen Sie sich den Weg des Benutzers an, den jedes Feature ermöglichen soll, und schreiben Sie entsprechende Akzeptanzkriterien.

Während Sie

ClickUp Aufgaben

für Ihre User Stories können Sie benutzerdefinierte Felder für spezifische Details wie die Rolle des Benutzers, das Ziel, das gewünschte Ergebnis, Abhängigkeiten usw. erstellen. Mit all diesen Informationen an einem Ort können Sie sich überlegen, wie "erledigt" aussehen soll.

Wenn Sie ganz neu auf diesem Gebiet sind, finden Sie hier eine anfängerfreundliche Vorlage, die Ihnen den Einstieg erleichtert. Verwenden Sie

ClickUp's User Story Vorlage

um Stories zu verwalten, sie in Aufgaben zu unterteilen, Features zu priorisieren, sie zu entwickeln und erstklassige Produkte zu liefern.

3. Schreiben Sie die Akzeptanzkriterien

Schreiben Sie auf der Grundlage der Benutzer-Story die Akzeptanzkriterien. Zu erledigen ist dies am einfachsten in Form einer Checkliste. Wenn Sie zum Beispiel ein Formular mit einem Feld für Newsletter-Abonnements erstellen, könnte Ihre Liste der Akzeptanzkriterien so aussehen:

Der Benutzer sollte seine E-Mail Adresse eingeben können

Das System sollte eine Bestätigungs-E-Mail an die angegebene und überprüfte E-Mail Adresse senden

ClickUp Aufgabe Checklisten

können Sie all dies direkt in der Aufgabe erledigen, die Sie für die Benutzer-Story erstellt haben. Fügen Sie unter jeder Aufgabe Checklisten für die zugehörigen Akzeptanzkriterien hinzu.

Haben Sie gemeinsame Sicherheits- oder Leistungskriterien, die für alle Aufgaben gelten? Kein Problem! Erstellen Sie eine Vorlage für eine Checkliste und wenden Sie diese automatisch auf alle relevanten Aufgaben an.

halten Sie Ihre Akzeptanzkriterien nah an der Aufgabe mit *[_Klickauf]( http://www.clickup.com)*

4. Verwenden Sie das Given-When-Then Format

Eine weitere Möglichkeit, Akzeptanzkriterien zu definieren, ist die Verwendung des GWT-Formats (Given-When-Then). Einfach ausgedrückt, sieht das folgendermaßen aus.

Gegeben : Ausgangszustand oder Kontext der Software

: Ausgangszustand oder Kontext der Software Wann : Aktion oder Ereignis, das der Benutzer durchführt

: Aktion oder Ereignis, das der Benutzer durchführt Dann: Erwartetes Ergebnis

Im Wesentlichen bedeutet dies, dass in einem das eintreten sollte, wenn der Benutzer eine durchführt. Lassen Sie uns das als Beispiel betrachten.

Wenn Sie das gleiche Feature für das Abonnement eines Newsletters entwickeln,

Gegeben : Der Benutzer versucht, sich für den Newsletter anzumelden

: Der Benutzer versucht, sich für den Newsletter anzumelden Wenn : Der Benutzer gibt seine gültige offizielle E-Mail Adresse ein

: Der Benutzer gibt seine gültige offizielle E-Mail Adresse ein Dann: Es wird eine automatisierte E-Mail zur Bestätigung des Abonnements verschickt

5. Mit Stakeholdern zusammenarbeiten

Gute Abnahmekriterien werden nicht in einem Silo geschrieben. In der Regel bringen die Produktmanager die Perspektive des Benutzers und die Anforderungen des Geschäfts ein. Das Design Team konzentriert sich auf Benutzererfahrung, Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit, usw. Das Entwicklungsteam trägt zu den technischen Spezifikationen bei. DevOps kümmert sich um die Leistung und die Ressourcennutzung.

Um sicherzustellen, dass Ihr Produkt all diese Anforderungen erfüllt, müssen Sie die Abnahmekriterien gemeinsam erstellen. Mit ClickUp kann das trügerisch einfach sein.

Fügen Sie für jede Aufgabe einer Benutzer-Story die Akzeptanzkriterien hinzu, entweder als Checkliste, benutzerdefiniertes Feld, Beschreibung oder Kommentar. Verwenden Sie die verschachtelten Kommentare von ClickUp, um jedes Akzeptanzkriterium zu diskutieren und @mention für

stakeholder-Kommunikation

. Zuweisung von Elementen für Maßnahmen und mehr.

benutzerdefinierte Felder, Kommentare und mühelos projektzusammenarbeit mit ClickUp Tasks

6. Halten Sie es einfach und prägnant

Versuchen Sie, keine Konjunktionen in Ihren Annahmekriterien zu verwenden. Kein 'und' oder 'oder' Fassen Sie sich kurz, am besten in einem einfachen Satz. Verwenden Sie die Wörter "sollte" und "muss" anstelle von "kann", "darf" oder "könnte"

7. Prüffähigkeit sicherstellen

Um sicherzustellen, dass Ihre Abnahmekriterien erfüllt werden, müssen Sie sie testen. Die Art und Weise, wie Sie das Kriterium formulieren, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Akzeptanzkriterium für das Schreiben von Testfällen eignet. Erweitern wir das vorherige Beispiel.

Wenn das Akzeptanzkriterium lautet: "Der Benutzer sollte in der Lage sein, seine E-Mail Adresse einzugeben", dann würde der Testfall lauten:

Schritte:

E-Mail Adresse eingeben

Eingabetaste drücken

Ergebnis:

Wenn nein, erscheint die Meldung "Bitte geben Sie Ihre offizielle E-Mail Adresse ein"

Bestätigen Sie die E-Mail als offizielle Adresse

Wenn ja, erscheint die Meldung "Vielen Dank für Ihr Abonnement. Wir haben Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung geschickt

8. Überprüfung und Überarbeitung

Überwachen und optimieren Sie während des gesamten Entwicklungsprozesses Ihre Akzeptanzkriterien. Mit ClickUp können Sie auch Berichte für die einzelnen Kriterien einrichten, um zu sehen, worauf Sie achten müssen.

Verwenden Sie

ClickUp Dashboards

um anpassbare Widgets für die Akzeptanzkriterien zu erstellen, die für Sie wichtig sind. Erkennen Sie, welche Features hinterherhinken, und entwickeln Sie Strategien, um die Ursache zu beseitigen.

messen, worauf es ankommt - mit ClickUp Dashboards

Damit haben Sie gelernt, was Sie zu erledigen haben. Wenden wir uns nun dem zu, was wir nicht erledigen sollten.

Gebräuchliche Fehler, die beim Schreiben von Akzeptanzkriterien vermieden werden sollten

Bei technischen, funktionalen und betrieblichen Parametern können Sie beim Schreiben von Abnahmekriterien eine ganze Reihe von Fehlern machen. Hier sind die häufigsten Fehler, die Teams im Allgemeinen machen.

Alleine zu erledigen

Eigentümer von Produkten fühlen sich oft unter Druck gesetzt, die Abnahmekriterien selbst zu schreiben. Auch wenn dies gut gemeint ist, kann dieser Ansatz das technische Fachwissen des Entwicklungsteams außer Acht lassen.

Schreiben Sie die Abnahmekriterien immer in Zusammenarbeit.

Ignorieren des Benutzers

Da die Abnahmekriterien am Ende des Entwicklungsprozesses stehen, vergisst man leicht die Erfahrungen der Benutzer. Dies ist ein schwerer Fehler.

Stellen Sie Ihre Akzeptanzkriterien immer auf den Endbenutzer ab.

Fokussierung auf das Wie

Bei den Akzeptanzkriterien geht es nicht darum, wie ein Software tool arbeiten sollte. Es geht darum, welche Ergebnisse es liefern soll. Das Schreiben von Akzeptanzkriterien, die definieren, "wie" das Feature zu schreiben ist, kann kontraproduktiv sein.

Konzentrieren Sie sich immer auf die erwarteten Ergebnisse und Resultate.

Bleiben Sie vage

Vage oder weit gefasste Akzeptanzkriterien erledigen das Gegenteil von dem, was sie bezwecken: Sie lassen Spielraum für Interpretationen. Das bedeutet, dass das Ergebnis je nach Tester, Umständen oder sogar der Umgebung variieren kann.

Machen Sie die Abnahmekriterien immer klar, spezifisch und eindeutig.

Zu viele Kriterien hinzufügen

Es gibt zwar keinen Maßstab dafür, was eine angemessene Nummer ist, aber es ist ein großer Fehler, zu viele zu schreiben. Zu viele Akzeptanzkriterien können sogar darauf hindeuten, dass Sie die Benutzer-Story selbst in weitere kleinere Teile aufteilen müssen. Betrachten Sie die agilen Story-Punkte auf die Benutzer-Story, um diese Theorie zu bestätigen.

Listen Sie immer nur die absolut notwendigen Akzeptanzkriterien auf.

Best Practices für das Schreiben von Akzeptanzkriterien

Akzeptanzkriterien sind ein wichtiges kollaborative Kommunikation tool für Software-Entwicklungsteams. In diesem Abschnitt werden wir uns darauf konzentrieren, wie Sie es so effektiv wie möglich gestalten können.

Seien Sie klar

Machen Sie die Abnahmekriterien für alle Beteiligten klar. Der Entwickler muss verstehen, was die Akzeptanzkriterien bedeuten. Und der Qualitätsanalytiker muss wissen, wie er sie in einen Testfall umsetzen kann.

Verwenden Sie eine einfache Sprache

Schreiben Sie Ihre Akzeptanzkriterien in einfachem Englisch. Verwenden Sie keine technische Sprache. Vor allem sollten Sie dem Entwickler nicht vorschreiben, wie der Code geschrieben werden muss.

Halten Sie die Ergebnisse binär

Ein Abnahmekriterium ist entweder erfüllt oder nicht. Es wird nicht teilweise erfüllt oder zu 80% abgeschlossen. Schreiben Sie Akzeptanzkriterien also als "bestanden" oder "nicht bestanden".

Machen Sie es messbar

Der einfachste Weg, um Ergebnisse zu erzielen, die bestanden oder nicht bestanden wurden, ist, sie messbar zu machen. Wenn Ihr Akzeptanzkriterium zum Beispiel "weniger als 3 Sekunden Ladezeit der Seite" lautet, ist es leicht zu testen und zu bestehen.

Stellen Sie nur vernünftige Annahmen auf

Oft halten Eigentümer von Produkten etwas für "offensichtlich", da sie dem Benutzer sehr nahe stehen. Für den Entwickler ist es vielleicht nicht so offensichtlich. Treffen Sie also keine Annahmen, wenn Sie es vermeiden können. Wenn es nötig ist, sollten Sie vernünftige Annahmen in Zusammenarbeit mit dem Team treffen.

Beispiele für Akzeptanzkriterien

Sehen wir uns einige Beispiele für Akzeptanzkriterien in der realen Welt an, nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern auch in anderen Funktionen.

Beispiel 1: Software-Entwicklung (mit Checklisten-Methode)

Aufgabe: Suchfunktion auf einer inhaltsgesteuerten Website.

Akzeptanzkriterien:

Es sollte ein Textfeld vorhanden sein, in das der Benutzer seine Abfrage eingeben kann

Die Ergebnisse sollten in einer Liste angezeigt werden

Die Ergebnisse sollten sich auf einer neuen Seite öffnen

Die Ergebnisse sollten paginiert sein

Beispiel 2: Software-Entwicklung (mit GTW-Methode)

Aufgabe: Terminbuchungs Feature

Akzeptanzkriterien:

Angenommen, ein bestehender Kunde möchte einen Termin buchen

Er gibt seine E-Mail ID ein und wählt den gewünschten Termin

Der Termin soll per E-Mail gebucht und bestätigt werden

Beispiel 3: Verfassen von Inhalten (mit Checklisten-Methode)

Aufgabe: Schreiben Sie einen Blogbeitrag mit 1000 Wörtern über den neuesten Tom-Cruise-Film

Akzeptanzkriterien:

Verwenden Sie US-Englisch

Oxford Komma verwenden

Halten Sie die Einleitung auf weniger als 200 Wörter

3-5 interne Links einfügen

Beispiel 4: Marketing (mit GTW) Methode

Aufgabe: Führen Sie eine absichtsbasierte Anzeigenkampagne in der Google-Suche durch

Akzeptanzkriterien:

Der Benutzer befindet sich auf einer der Google-Suchoberflächen

Wenn der Benutzer ein Schlüsselwort in unserer Liste der eingibt

eingibt Dann wird angezeigt

Die Rolle von Akzeptanzkriterien in agilen Methoden

Wenn es bei agilen Methoden darum geht, Monolithen in kleine, überschaubare Teile zu zerlegen und sie schrittweise aufzubauen, dann unterstreichen Akzeptanzkriterien dies noch.

Ein Beispiel: Sie könnten Ihre große E-Commerce-Plattform in kleine Teile zerlegen, von denen einer das Add-to-Cart Feature ist.

Innerhalb der Add-to-Cart-Funktion kann es mehrere kleine Funktionen geben, z. B. was passiert, wenn das Produkt nicht vorrätig ist, oder wie der Benutzer die Menge anpassen kann, die in den Warenkorb gelegt werden soll. Gut formulierte Akzeptanzkriterien helfen dabei, in diese Details hineinzuzoomen.

Im Rahmen agiler Methoden helfen Akzeptanzkriterien bei:

Definition von Ergebnissen: Anhand von Abnahmekriterien erfährt das Qualitätsteam, wie ein fertiggestelltes Feature aussieht.

Erleichterung von Diskussionen: Bei der agilen Entwicklung geht es nicht nur um Code. Es geht darum, Business-Probleme mit Technik zu lösen. Akzeptanzkriterien erleichtern diese Diskussionen, um die richtigen Kompromisse und damit verbundenen Entscheidungen zu treffen.

Einbindung funktionsübergreifender Teams: Eigentümer, Business-Analysten, Designer, Entwickler, Tester und Ops-Teams gewinnen auf der Grundlage der Akzeptanzkriterien ein gemeinsames Verständnis für das Produkt.

Fortschritt ermöglichen: Sobald die Abnahmekriterien erfüllt sind, geht die Aufgabe in die nächste Phase des Softwareentwicklungszyklus über.

Mit ClickUp schneller bessere Produkte liefern

Einer der wichtigsten Schritte bei der Entwicklung guter Software ist das Meeting der festgelegten Abnahmekriterien. Zwischen den Dutzenden von Dokumenten, Berichten, Meetings, Planungen und Diskussionen kommt es jedoch häufig vor, dass einige Elemente durch die Maschen fallen. Vermeiden Sie dies mit einem Produktmanagement-Tool wie ClickUp.

ClickUp ist nicht nur ein Aufgabenmanager. Es ist eine umfassende Plattform, die speziell für Produktentwicklungsteams entwickelt wurde. Mit den leistungsstarken ClickUp Aufgaben planen und terminieren Sie Benutzer-Stories, fügen Akzeptanzkriterien hinzu, verknüpfen sie mit Testfällen und bringen sie schnell und effektiv durch die Pipeline.

Schneller liefern mit

ClickUp Gehirn

um Ideen zu entwickeln, Roadmaps zu erstellen, Diskussionen zusammenzufassen und Dokumentationen zu erstellen. Mit den ClickUp Dashboards haben Sie den Überblick über das Gesamtbild und die Details an einem Ort. Finden Sie heraus, ob ClickUp Ihre Akzeptanzkriterien für eine hervorragende Produktmanagementlösung erfüllt.

Testen Sie ClickUp heute kostenlos

.