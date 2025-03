Wie Sie visuelle Kommunikation in Ihrem Workflow einsetzen (+Beispiele)

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, heißt es. Denn ein klares und aussagekräftiges Bild kann viel effektiver als die längste Beschreibung dazu beitragen, Informationen zu fühlen, zu verstehen, zu fesseln und abzurufen.

In Anbetracht der durchschnittlichen menschliche Aufmerksamkeitsspanne nur 47 Sekunden beträgt ist die visuelle Kommunikation wichtiger als je zuvor.

In diesem Blogbeitrag untersuchen wir, was visuelle Kommunikation ist und wie Sie sie nutzen können, um die Effektivität Ihrer Arbeit zu verbessern.

Was ist visuelle Kommunikation?

Visuelle Kommunikation ist der Prozess, bei dem visuelle Elemente wie Fotos, Videos und Grafiken als Teil der Botschaft verwendet werden. Dabei wird die visuelle Wirkung der Botschaft gegenüber den verbalen Aspekten in den Vordergrund gestellt.

Das bedeutet nicht, dass auf Worte völlig verzichtet wird. Vielmehr nutzt eine wirksame visuelle Kommunikation mehrere Methoden, um ein klares und umfassendes Bild zu zeichnen.

Arten der visuellen Kommunikation

Visuelle Kommunikation ist allgegenwärtig. Sie findet sich in der grafischen Benutzeroberfläche (GUI), die wir auf unseren Telefonen und Computern verwenden, in den Emojis/Gifs, die wir uns gegenseitig schicken, und in den Listen und Präsentationen, die wir erstellen. Einige der gängigsten Arten der visuellen Kommunikation sind die folgenden.

Bilder und Fotografie

Seit ihrer Erfindung in den 1800er Jahren ist die Fotografie ein hervorragendes Format für die visuelle Darstellung von Geschichten. Zeitungen und Zeitschriften haben sie genutzt, um Menschen zu inspirieren, Kriege zu beenden und große soziale Veränderungen herbeizuführen.

das Glückshintergrundbild von Windows XP von Charles O'Rear (Quelle: Wikimedia Commons #/media/Datei:Bliss(WindowsXP).png) )_

In der digitalen Welt haben Bilder unbestreitbar eine zentrale Phase erreicht.

Mit der dramatischen Verbesserung der fotografischen Fähigkeiten eines Standard-Smartphones können Sie heute so gute Bilder machen wie jeder andere und sie nutzen, um Menschen zu informieren und zu bewegen.

Illustrationen und Infografiken

Illustrationen und Infografiken stellen ein Konzept, einen Prozess oder Daten visuell in Form von Diagrammen, Flussdiagrammen, Karten, Präsentationen usw. dar. Sie zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus,:

Abstrakte Konzepte oder Datenzusammenhänge zu vereinfachen

Dichte Informationen zugänglich und schmackhaft zu machen

Das Publikum dazu zu bringen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Das längerfristige Erinnern zu erleichtern

In der Geschäftswelt verwenden Teams ständig Infografiken, Prozesskarten, Kreisdiagramme usw.

eine Infografik darüber, wie das ClickUp Marketing Team ClickUp einsetzt ClickUp

Symbole und Icons

Symbole und Piktogramme vermitteln Botschaften schnell und effizient mit Hilfe von allgemein anerkannten visuellen Hinweisen. Sie eignen sich besonders gut für Situationen, in denen Sie sprachneutrale Kommunikation benötigen. Emojis sind ein gutes Beispiel dafür.

Ein Beispiel: Das 👍-Zeichen ist in einem Büro-Chat leicht zu verstehen. Das 💾-Symbol ist in einem Word-Dokument leicht zu merken.

Digitale Schnittstellen und UX-Design

Apropos Schaltfläche: Digitale Schnittstellen um uns herum nutzen visuelle Kommunikation, um intuitive und interaktive Produkte wie Apps, Websites und Software zu schaffen.

Banner, Schaltflächen, Zitate, Infoboxen, Fehlermeldungen - jeder Aspekt des User Experience (UX) Designs ist Teil der visuellen Kommunikationsstrategie.

beispiel für eine visuelle 404 Seite (Quelle: Awwwards )_

Videos und Animationen

Ein Schritt weiter als ein statisches Bild ist ein bewegtes Bild. Da die Kosten für die Produktion von Videos und Animationen mit moderner Technologie und generativer KI sinken, wird diese Form der visuellen Kommunikation immer beliebter.

Aber denken Sie bei Videos nicht nur an YouTube, Filme oder Fernsehwerbung. Auch eine einfache Bildschirmaufnahme eines Prozesses für Bildungszwecke ist eine gute Möglichkeit, Videos zu nutzen.

ein Beispiel-GIF, das einen Anwendungsfall von_ ClickUp Gehirn

Typografie

Worte müssen nicht nur Worte sein. Sie können auch visuell sein, wenn Sie eine gute Typografie verwenden, eine strategische Auswahl von Schriftarten, Größen, Abständen und Layout für den Text. Typografie ist in der Tat ein wesentlicher Bestandteil der modernen grafikdesign-Workflow .

toyota-Anzeige von 2009 (Quelle: Werbeanzeigen der Welt )_

Trotz ihrer vielen Vorteile ignorieren Unternehmen oft die visuelle Kommunikation und halten sich an lange Prosa in E-Mails, Präsentationen, internen Memos usw. Zu erledigen, ist eine große Chance, die Sie sich entgehen lassen.

Warum visuelle Kommunikation wichtig ist

Visuelle Darstellungen sind ein schnellerer, einfacherer und besserer Weg, eine Botschaft zu vermitteln. Hier ist, was visuelle Kommunikation so wichtig macht.

Zugänglichkeit

Visuelle Kommunikation überwindet sprachliche und kulturelle Barrieren - jeder versteht die Ampel überall auf der Welt! Sie schlägt eine Brücke zwischen verschiedenen Zielgruppen und ist damit ein unschätzbares Tool für die internationale Kommunikation.

Geschwindigkeit

Das Überfliegen einer Infografik spart Zeit im Vergleich zum Lesen eines 10.000 Wörter umfassenden Berichts. Diagramme, Flussdiagramme und Infografiken können komplexe Ideen zusammenfassen und so dem Kommunikator und dem Publikum Zeit sparen.

Einfachheit

Stellen Sie sich vor, Sie erklären jemandem, was ein Elefant ist, ohne das Wort "Elefant" oder seine Synonyme zu verwenden. Wie viele Wörter bräuchten Sie dazu? Nun stellen Sie sich vor, Sie zeichnen einen.

Visuelle Darstellungen vereinfachen die Dinge. Von der Benutzerführung bis zur Softwarearchitektur - visuelle Kommunikation macht es allen Beteiligten leichter, den Kontext und die Details zu verstehen.

Verständlichkeit

Visuelle Darstellungen machen Beziehungen auf eine Art und Weise deutlich, wie es Worte nicht können. Sehen Sie sich die folgende Abbildung an beispiel für eine Konzeptkarte von James Gelöschs Zone des langfristigen Wachstums. Es handelt sich nur um zwei Linien und eine Kurve. Aber es zeigt uns auf eindrucksvolle Weise, was offensichtlich ist.

Quelle: JamesClear.com

Entscheidungsfindung

Wenn die Informationen klar, prägnant und offensichtlich sind, ist auch die Entscheidungsfindung besser und schneller. Das einfachste Beispiel für ein visuelles tool zur Entscheidungsfindung ist ein Flow Diagramm oder ein Entscheidungsbaum. Sie können jedoch mit nahezu jedem visuellen Bericht Erkenntnisse gewinnen und Anpassungen besser vornehmen.

zu erledigen: Was sagt dieses ClickUp Dashboard über die abrechenbaren Stunden des Teams aus?

Aufmerksamkeit und Bindung

Ein Bild ist attraktiv und erregt Aufmerksamkeit. Das menschliche Gehirn verarbeitet visuelle Inhalte 60.000 Mal schneller als Text . Das bedeutet, dass Sie in den 47 Sekunden, die Sie sich konzentrieren, viel mehr in Ihr Gehirn aufnehmen können.

Andererseits haben visuelle Elemente einen stärkeren Einfluss auf das Gedächtnis. Forscher sagen, dass "wir uns drei Tage nach dem Lesen eines Textes an 10 % der Informationen erinnern können, aber wenn wir sie mit einem Bild kombinieren, können wir uns wahrscheinlich an 65 % dieser Informationen erinnern

Darüber hinaus trägt der Einsatz visueller Kommunikation dazu bei, den Wiedererkennungswert und das Vertrauen in eine Marke deutlich zu steigern. Die konsequente Verwendung visueller Elemente, wie Logos, Farben und Typografie, bringt die Marke in den Vordergrund. Im Laufe der Zeit schaffen diese Elemente Wiedererkennbarkeit und Vertrauen beim Publikum, was wiederum die Loyalität und das Vertrauen in die Marke stärkt.

Mal sehen, wie sich das in der Praxis auswirkt.

Beispiele für visuelle Kommunikation

Die häufigste Form der visuellen Kommunikation findet sich im Marketing. Werbung, Beiträge in sozialen Medien, E-Mail-Newsletter usw. sind bekanntermaßen stark visuell geprägt. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Unabhängig von der Rolle, die Sie in Ihrem Unternehmen spielen, können Sie visuelle Kommunikation in Ihren täglichen Arbeitsabläufen einsetzen. Hier sind einige Beispiele.

Projektmanagement

Bei einem guten Projektmanagement geht es darum, ein qualitativ hochwertiges Produkt pünktlich und innerhalb des Budgets zu liefern. Dies lässt sich am besten in Form einer visuellen Nachverfolgung verfolgen, bei der die verbleibende Zeit und das verbleibende Budget markiert werden. Visuelles Projektmanagement erledigt genau das.

mit der ClickUp Gantt Diagramm-Ansicht erhalten Sie eine klare Sichtbarkeit der Aufgaben

Ein Beispiel: Ein Gantt Diagramm hilft bei der Darstellung der Zeitleiste eines Projekts und hebt die Abhängigkeiten von Aufgaben und potenziellen Engpässen hervor. Eine Kalender-Ansicht zeigt, wie viel Arbeit pro Tag, Woche oder Monat geplant ist. Eine Workload-Ansicht zeigt, wie stark jedes Mitglied des Teams ausgelastet ist.

kundensupport ###

Kundensupport-Teams verwenden visuelle Hilfsmittel, um die Klarheit und die Lösungszeiten zu verbessern. Sie können zum Beispiel eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit kommentierten Screenshots oder ein Erklärungsvideo bereitstellen, das zeigt, wie ein Konto in Ihrer Software eingestellt wird.

Diese visuellen Hilfsmittel verringern die Verwirrung und helfen den Kunden, Probleme selbständig zu lösen, was die Zufriedenheit erhöht und den Workload des Supports reduziert.

Schulung und Onboarding Visualisierungstechniken verbessern die Lernergebnisse. Der Einsatz von Video-Tutorials oder interaktiven Infografiken hilft den Mitarbeitern, Ihre Organisation schnell zu verstehen. Was gibt es Besseres als ein gutes altes Diagramm, um den Mitarbeitern zu helfen, Ihre Unternehmenslandschaft zu verstehen?

organigramm von vor über 100 Jahren! (Quelle: Wikimedia Commons )_

Finanzverwaltung

Angenommen, Sie haben in diesem Jahr 2 Millionen Dollar für Werbung ausgegeben. Ist das eine gute oder eine schlechte Sache?

Fakten haben für sich genommen wenig Bedeutung. Sie gewinnen erst im Kontext an Bedeutung. Wenn Sie zum Beispiel 4 Millionen Dollar verdient haben, ist das gut. Wenn Sie im letzten Jahr nur 100.000 Dollar ausgegeben haben, um 3 Millionen Dollar zu verdienen, ist das schlecht! Um Fakten im Kontext darzustellen, verwenden Teams aus dem Finanzbereich Balkendiagramme, Kreisdiagramme, Venn-Diagramme usw.

globale Investitionen in die Energiewende (Quelle: {Wikimedia Commons_} )_

Diese Beispiele bieten zwar einige Anregungen, aber die Möglichkeiten sind wirklich endlos. Sie können die visuelle Kommunikation in Ihrem Alltag auf zahlreiche Arten nutzen. Lassen Sie uns ein paar davon erkunden.

Wie Sie visuelle Kommunikation am Arbeitsplatz einsetzen

Wenn Sie Emojis verschicken oder einen Teil Ihres Textes in E-Mails fett drucken, nutzen Sie bereits visuelle Kommunikation am Arbeitsplatz. Hier erfahren Sie, wie Sie einige professionelle visuelle Kommunikationsstrategien mit einem All-in-One Projektmanagement tool wie ClickUp nutzen können.

1. Ideen brainstormen

Das Gehirn denkt nicht in Zeilen, Spalten oder Listen. Warum es also zwingen? Nutzen Sie die saubere Leinwand von ClickUp Whiteboards zum Brainstorming und zur kohärenten Erfassung von Ideen, egal wie chaotisch sie erscheinen.

Fügen Sie Haftnotizen, Formen, Linien, Bilder und Text zu einem einzigen Whiteboard hinzu

Verbinden Sie Elemente mit Linien und Pfeilen

Verknüpfen Sie externe Quellen wie Zeitungsausschnitte oder Inspirationsbilder

Skizzieren Sie freihändig auf Ihrem Tablet

Holen Sie sich ClickUp Brain für weitere Ideen

Arbeiten Sie gemeinsam an Ihren Ideen und organisieren Sie sie in Echtzeit. Für diejenigen, die nicht am Meeting teilnehmen konnten, können Sie einfach einen Link freigeben und Kommentare einladen.

Ganz gleich, ob Sie einem Produkt neue Features hinzufügen oder ein Weihnachtsereignis für Ihr Unternehmen planen, Sie können mühelos Ideen sammeln. Anschließend können Sie sie direkt in ClickUp Whiteboards in Aufgaben umwandeln.

bringen Sie Ihr Team mit ClickUp Whiteboards in den virtuellen Konferenzraum

2. Erstellen Sie eine Roadmap

Sie entwickeln eine Software? Starten Sie eine Influencer-Kampagne? Oder planen Sie Ihr neues Jahr? Bringen Sie alles, was Ihnen durch den Kopf geht, auf eine Seite mit ClickUp Mindmaps .

Beginnen Sie auf einer leeren Leinwand oder mit einer der zahlreichen Vorlagen von ClickUp

Bringen Sie komplexe Informationen oder multidirektionale Flows in eine zusammenhängende Karte

Benutzen Sie benutzerdefinierte Farben für Ihre Formen, um die Bearbeitung zu erleichtern

Umwandlung von Knoten in Aufgaben im Handumdrehen

Bereinigen Sie unordentliche Karten mit dem Re-Layout Feature

mit ClickUp Mind Maps können Sie herausfinden, was in Ihrem Kopf vorgeht

3. Verwalten von Abhängigkeiten

Eines der größten Probleme im Projektmanagement ist, dass die verschiedenen Komponenten oft wie ein Stapel Karten aufgebaut sind. Fällt eines davon herunter, bricht prompt alles zusammen. Vermeiden Sie diese Eventualitäten mit einem visuellem Aufgabenmanagement software, die Abhängigkeiten hervorhebt, um die damit verbundenen Risiken zu mindern.

Nehmen Sie die ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht zum Beispiel. Sie stellt Aufgaben, Abhängigkeiten und Fristen in einer einzigen Glasscheibe dar. Wenn also eine abhängige Aufgabe früher geplant wird, als die vorherige Aufgabe abgeschlossen ist, können Sie sie in dieser Ansicht nicht übersehen. So können Sie kritische Pfade erkennen und die Pufferzeit in Ihren Plänen für das Projekt berücksichtigen.

finden Sie Ihre Hindernisse mit der ClickUp Gantt Diagramm-Ansicht

4. Organisieren Sie Workloads

Wenn das Projekt anläuft, kommt es häufig vor, dass einige Mitglieder des Teams überlastet sind, was zu Unzufriedenheit, mangelndem Engagement, Burnout und sogar Abwanderung führt. Ein guter Projektmanager weiß, wie er die Workloads effektiv managen kann.

Eine visuelle Darstellung des Workloads des Teams kann sehr hilfreich sein. Mit roten, gelben und grünen Markierungen können Sie auf einen Blick erkennen, wer über/unter seiner Kapazität arbeitet, wie sich die Schätzungen mit der Zeiterfassung decken usw. ClickUp Workload-Ansicht schafft das automatisch.

clickUp Workload-Ansicht für effektives Projektmanagement

5. Fortschritte nachverfolgen

Leistungsstarke Teams schließen jeden Tag Dutzende von Aufgaben ab. Google Cloud hat festgestellt, dass die leistungsstärksten Teams bis zu viermal am Tag Software bereitstellen ! Die Geschwindigkeit dieser Arbeit ist ohne visuelle Anhaltspunkte nur schwer zu verfolgen und zu merken.

Verwenden Sie ClickUp Dashboards um Ihre KPIs zu visualisieren. Richten Sie Widgets mit Kreisdiagrammen für Workloads, Balkendiagrammen für die Burnup/Burndown-Berichterstellung, Zahlen für die Gesamtverkaufszahlen und vieles mehr ein.

Bonus: Sehen Sie sich andere Dashboard Beispiele in ClickUp zur Inspiration.

erstellung von Echtzeit-Berichten mit ClickUp Dashboards

Manchmal kann selbst die beste Dokumentation nicht mit einer einfachen Bildschirmaufnahme mithalten. Verwenden Sie ClickUp Clips um Videos aufzunehmen und sie sofort zu teilen, indem Sie sie in ClickUp einbetten, einen öffentlichen Link freigeben oder die Datei selbst herunterladen. Wenn Sie sie für die spätere Verwendung durchsuchbar machen wollen, transkribieren Sie Videos mit KI und legen Sie sie weg!

besser kommunizieren mit ClickUp Clips

Und wenn Sie schon dabei sind, können Sie es auch gleich professionell machen.

Wie Sie Ihre visuelle Kommunikation professionell aussehen lassen

Bildmaterial hat eine größere Wirkung als Worte. Daher kann ein unangemessenes Bild auch eine größere negative Wirkung haben. Vermeiden Sie dies mit den folgenden Tipps, wenn Sie visuell kommunizieren.

Seien Sie absichtlich: Es ist heute üblich, bei der Arbeit GIFs und Memes zu verwenden. Das fördert die Kameradschaft. Achten Sie jedoch darauf, welche visuellen Inhalte Sie verschicken. Achten Sie darauf, dass er für die Arbeit geeignet ist. Wenn Sie es nicht auf einem T-Shirt tragen und zur Arbeit gehen wollen, schicken Sie es nicht an einen Kollegen.

Denken Sie an Ihr Einzelziel: Nehmen wir an, Sie haben einen Bericht mit 10.000 Wörtern geschrieben. Selbst wenn Sie ihn mit Dutzenden von Bildern untermalen, ist es unwahrscheinlich, dass CXOs ein so langes Dokument lesen. Andererseits benötigt der Qualitätsanalytiker in Ihrem Team eine umfassende Dokumentation aller Benutzer-Stories und Szenarien. Erstellen Sie also visuelle Darstellungen mit Blick auf die Zielgruppe.

Bevorzugen Sie Einfachheit: Eine visuelle Darstellung soll einfach helfen, komplexe Ideen zu verstehen. Machen Sie Ihre Bilder also nicht zu kompliziert oder unübersichtlich. Konzentrieren Sie sich auf wie man Informationen für Mitglieder des Teams freigibt und nicht auf die Schönheit des Bildes selbst.

Multimedia verwenden: Sie müssen nicht alles mit einem Bild ausdrücken. Verwenden Sie verschiedene Formen von visuellen Medien wie Videos, Animationen, Memes usw. Fügen Sie auch Texte, Links usw. ein, um Ihre Botschaft zu vertiefen. Denken Sie daran, dass es nicht das Ziel ist, visuell zu sein. Das Ziel ist es, klar zu sein.

Seien Sie konsistent: Ändern Sie nicht ständig Ihre visuellen Formate. Wenn Sie zum Beispiel jeden Monat Berichte in Form von Balkendiagrammen verschicken, ändern Sie diese nicht plötzlich in Kreisdiagramme um. Wenn Sie grün verwenden, um ein positives Wachstum anzuzeigen, sollten Sie es im nächsten Bericht nicht blau machen. Halten Sie sich an eine einheitliche Farbpalette, Typografie und einen einheitlichen Designstil für alle Materialien.

Erstellen Sie hochwertiges Bildmaterial: Sorgen Sie dafür, dass Ihre Bilder, Videos und Grafiken gestochen scharf, angemessen skaliert und frei von Verzerrungen oder Verpixelungen sind. Es wäre hilfreich, wenn der Benutzer bei Bedarf hinein- und herauszoomen könnte.

Verwenden Sie Tools zur Datenvisualisierung: Sie müssen nicht alles mit Ihren bloßen Händen zeichnen. Lassen Sie ein software für visuelle Zusammenarbeit etwas Gewicht heben. Verwenden Sie flow Diagramm Vorlagen oder vorlagen für Grafikdesign damit Sie sofort loslegen können.

Wiederverwenden, was funktioniert: Wenn Sie schon einmal gutes Feedback zu einer Karte erhalten haben, kopieren Sie diese Struktur für andere verwandte Konzepte. Wenn Sie eine bestimmte vorlage für ein digitales Bulletin Board und duplizieren Sie sie einfach für ähnliche Zwecke. Operationalisieren Sie die visuelle Kommunikation.

Integrieren: Schließlich ist die visuelle Kommunikation kein Checklistenelement, das Sie einmal am Tag abhaken. Sie ist eine Art, Dinge zu erledigen. Überlegen Sie vor jeder Aufgabe, ob ein visuelles Element einen Wert für Ihre Botschaft darstellt. Instanz, wenn Sie einen Fehler berichten, sollten Sie einen Screenshot mit entsprechenden Anmerkungen hinzufügen.

visuelle Zusammenarbeit auf ClickUp Chat

Kommunikation, Ihr Weg mit ClickUp

Moderne wissensbasierte Arbeit ist fast vollständig von einer effektiven Kommunikation zwischen den Mitgliedern eines Teams abhängig. Doch wir leiden unter schwindenden Aufmerksamkeitsspannen, zu vielen Tools, Zoom-Müdigkeit und riesigen Lücken im Wissenstransfer.

Als die Alles-App für die Arbeit überbrückt die All-in-One-Projektmanagement-Plattform von ClickUp diese Lücken mit zahlreichen durchdachten Features rund um die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz.

Für Zeichnungen und Bilder gibt es Whiteboards und Mindmaps. Für Videoaufnahmen gibt es ClickUp Clips. Für die interaktive visuelle Berichterstellung gibt es Dashboards. Wenn Sie der Meinung sind, dass der beste Weg die Verwendung von Worten ist, gibt es auch dafür ClickUp Docs. Was auch immer Sie für den besten Weg halten, Ihre Botschaft zu vermitteln, ClickUp hat ein Feature für Sie. Testen Sie ClickUp jetzt kostenlos .