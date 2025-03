Die 10 besten RingCentral-Alternativen und Konkurrenten für 2025

Ganz gleich, ob Sie ein Startup, ein kleines oder mittleres Unternehmen oder einen multinationalen Konzern leiten, Sie benötigen ein Cloud-Telefonsystem für die Kommunikation im Geschäft.

RingCentral ist eine der am häufigsten verwendeten Business-Telefonanlagen. Es bietet Features wie Omnichannel Contact Center-Lösungen, einen persönlichen KI-Assistenten für Team-Messaging und Notizen sowie ein integriertes VoIP-Telefonsystem.

Aufgrund von Herausforderungen wie Compliance-Gebühren, überhöhten Gebühren für erweiterte Features, zeitlichen Limits für aktive Anrufe und Problemen mit dem Support suchen kampferprobte VoIP-Anwender nach RingCentral-Konkurrenten, die diese Mängel ausgleichen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten RingCentral-Alternativen und ihre Vor- und Nachteile vor, damit Sie die richtige Wahl treffen können.

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung

Dialpad: Optimal für KI-basierte Kommunikations-Workflows OpenPhone: Am besten geeignet für Startups und kleine Geschäfte Nextiva: Am besten für hybride und dezentrale Teams Zoom Telefon: Am besten für Teams im Zoom-Ökosystem 8×8: Am besten für unbegrenzte internationale Anrufe Ooma Office: Am besten für Teams mit kleinem Budget Vonage: Am besten für benutzerdefinierte Workflows Grasshopper: Am besten für Solopreneure Ringover: Am besten für erweiterte Kundenanalysen Phonexa: Am besten für die Nachverfolgung von Anrufen über mehrere Kanäle

Worauf sollten Sie bei RingCentral-Alternativen achten?

Gibt es eine ideale cloud-Telefonsystem für Ihre Anforderungen?

Der Hauptzweck von VoIP-Systemen besteht darin, über das Internet zu telefonieren. Aber das richtige tool für Ihr Business muss auch die folgenden Features haben:

Cloud-basierte Flexibilität: Wählen Sie eine Cloud-basierte Kommunikationsplattform, auf die Ihr Team von überall aus zugreifen kann und die Remote-Arbeit ohne Effizienzeinbußen ermöglicht

Wählen Sie eine Cloud-basierte Kommunikationsplattform, auf die Ihr Team von überall aus zugreifen kann und die Remote-Arbeit ohne Effizienzeinbußen ermöglicht Premium-Anrufqualität: Wählen Sie ein Tool, das eine klare Audioqualität und nur wenige Gesprächsabbrüche bietet

Wählen Sie ein Tool, das eine klare Audioqualität und nur wenige Gesprächsabbrüche bietet Detaillierte und umsetzbare Einblicke: Wählen Sie eine Alternative, die die Nachverfolgung des Anrufvolumens und der Teamleistung ermöglicht, um datengestützte Verbesserungen zu implementieren

Wählen Sie eine Alternative, die die Nachverfolgung des Anrufvolumens und der Teamleistung ermöglicht, um datengestützte Verbesserungen zu implementieren Großer Bereich an Integrationen: Wählen Sie eine Plattform, die mit anderen CRM- und Produktivitätstools integriert werden kann, um das ständige Wechseln zwischen Apps zu reduzieren

Wählen Sie eine Plattform, die mit anderen CRM- und Produktivitätstools integriert werden kann, um das ständige Wechseln zwischen Apps zu reduzieren Anrufaufzeichnung und -weiterleitung: Entscheiden Sie sich für ein Tool mit diesen fortschrittlichen Features, da sie bei der Qualitätssicherung und Schulung helfen

Entscheiden Sie sich für ein Tool mit diesen fortschrittlichen Features, da sie bei der Qualitätssicherung und Schulung helfen KI-gestützte Datenanalyse: Wählen Sie ein Tool, das KI-gestütztes Routing und Stimmungsanalysen unterstützt, um einen personalisierten Kundenservice zu ermöglichen

Die 10 besten RingCentral-Alternativen

Hier ist unsere Liste mit den 10 besten RingCentral-Alternativen. Egal, ob Sie die Zusammenarbeit zwischen entfernten Teams verbessern wollen oder ein Tool für internationale Anrufe suchen, diese Optionen zeichnen sich durch ihre einzigartigen Funktionen aus.

1. Dialpad (am besten für KI-basierte Kommunikations-Workflows)

über Wähltastatur Dialpad ist eine großartige RingCentral-Alternative, die Sprach-, Video-, Messaging- und Contact Center-Tools in einer störungsfreien, einfach zu bedienenden Cloud-basierten Plattform vereint.

Besonders beeindruckend ist das Feature Voice Intelligence (Vi), das Echtzeit-Transkription, Stimmungsanalyse und Anruf-Coaching bietet. Sie kann sogar zusammenfassungen automatisch generieren und Nachverfolgung von Schlüsselwörtern, damit Sie besser kommunizieren können.

Dialpad beste Features

KI-gestützter Meeting-Assistent : Verwenden Sie 'KI Recaps' - Zusammenfassungen und Notizen für Meetings - damit alle auf der gleichen Seite sind

: Verwenden Sie 'KI Recaps' - Zusammenfassungen und Notizen für Meetings - damit alle auf der gleichen Seite sind Integrationen: Integration mit gängigen CRM-Systemen und Produktivitätstools wie Zendesk, Salesforce usw.

Dialpad-Einschränkungen

Einige Benutzer berichten über eine uneinheitliche Anrufqualität, insbesondere in Gebieten mit schlechter Internetverbindung

Dem Tool fehlt es an Flexibilität bei der Anrufbearbeitung und Weiterleitung für Abteilungen

Preise für Dialpad

Business Kommunikation

Standard: $27/Monat pro Benutzer

$27/Monat pro Benutzer Pro: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

/AI Meetings*

Free

Business: $20/Monat pro Benutzer

Dialpad Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,800+ Bewertungen)

4.4/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (500+ Bewertungen)

2. OpenPhone (Am besten für Start-ups und kleine Geschäfte)

über OpenPhone Mit OpenPhone können Sie Anrufe tätigen, Texte versenden und Geschäftszeiten mit benutzerdefinierten Ansagen von einem beliebigen Gerät Ihrer Wahl aus festlegen. Weitere bemerkenswerte Features sind die Voicemail-Transkription, die automatische Anrufbeantworterfunktion und die Integration von E-Mails.

Das Tool lässt sich nahtlos in HubSpot integrieren, um Anrufe, Texte und Sprachnachrichten automatisch zu protokollieren, sodass Sie Ihre Kundendaten ohne manuelle Eingabe aktualisieren können.

OpenPhone beste Features

KI-Antworten : Erhalten Sie KI-Vorschläge für Textantworten, die auf dem Kontext der Unterhaltung basieren

: Erhalten Sie KI-Vorschläge für Textantworten, die auf dem Kontext der Unterhaltung basieren Nachrichtenfilter : Verwenden Sie Filter und Beschreibungen, um bestimmte Unterhaltungen schnell zu kategorisieren und zu lokalisieren

: Verwenden Sie Filter und Beschreibungen, um bestimmte Unterhaltungen schnell zu kategorisieren und zu lokalisieren Voicemail-Transkriptionen: Erhalten Sie Transkriptionen zusammen mit Audioaufnahmen aller Anrufe, die auf der Voicemail eingehen, wenn Sie nicht verfügbar sind, um Anrufe anzunehmen

OpenPhone-Einschränkungen

Der anfängliche Setup-Prozess kann verwirrend sein, insbesondere bei der Konfiguration von Integrationen oder benutzerdefinierten Features

Es fehlt eine erweiterte Anrufanalyse, die für Teams hilfreich wäre, die tiefere Einblicke in die Anrufleistung benötigen

OpenPhone Preise

Free

Starter: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Business: $33/Monat pro Benutzer

$33/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

OpenPhone Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (50+ Bewertungen)

3. Nextiva (am besten für hybride und entfernte Teams)

über Nextiva Nextiva bietet ein einheitliches Kundenerlebnis mit wichtigen Features wie unbegrenzte Inlandsgespräche, Konferenzgespräche, Räume für die Zusammenarbeit, Voicemail-Transkription und eine mehrstufige Vermittlung. Außerdem lässt es sich mit mehr als 24 Tools integrieren, darunter Zendesk, ConnectWise und Microsoft Teams.

Das beeindruckendste Feature von Nexativa ist seine hohe Qualität asynchrone Video-Konferenz (die mehr als 250 Teilnehmer unterstützt) und eignet sich damit perfekt für Teams, die von außerhalb kommen.

Nextiva beste Features

Leistungsmetriken in Echtzeit : Anzeige von SLAs und KPIs auf Widgets auf der Startseite, um die Verantwortlichkeit innerhalb von Teams zu erhöhen und die Produktivität zu steigern

: Anzeige von SLAs und KPIs auf Widgets auf der Startseite, um die Verantwortlichkeit innerhalb von Teams zu erhöhen und die Produktivität zu steigern Zentrale Kommunikation : Konsolidierung von Unterhaltungen im Team über Telefonanrufe, Texte, Chats, Videos und mehr auf einer Plattform

: Konsolidierung von Unterhaltungen im Team über Telefonanrufe, Texte, Chats, Videos und mehr auf einer Plattform Benutzerdefinierte Dashboards: Analysieren Sie Daten auf benutzerdefinierten und intuitiven Dashboards, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Nextiva Grenzen

Der Dienst ist unzuverlässig und nicht besonders intuitiv und benutzerfreundlich

Manchmal funktioniert die Nextiva App nicht richtig und man kann den Alarm auf dem Desktop nicht abstellen, ohne in den Modus "Nicht stören" zu gehen

Nextiva Preise

Kleines Geschäft Digital: $25/Monat pro Benutzer Core: $36/Monat pro Benutzer Engage: $50/Monat pro Benutzer Power Suite: $75/Monat pro Benutzer

Enterprise Essential: $129/Monat pro Agent Professional: $159/Monat pro Vermittler Premium: $199/Monat pro Vermittler



Nextiva Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (3,200+ Bewertungen)

4.5/5 (3,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (900+ Bewertungen)

4. Zoom Phone (Am besten für Teams im Zoom-Ökosystem)

über Zoom Telefon Die Cloud-basierte VoIP-Lösung von Zoom Phone ist vollgepackt mit Features wie Voicemail-Transkription, unbegrenzte automatische Vermittlungsplätze und Anrufaufzeichnung. Außerdem kann der KI Companion, der für jedes Geschäft eine enorme Zeitersparnis bedeutet, Zusammenfassungen nach dem Anruf erstellen und Aufgaben aus Sprachnachrichten extrahieren.

Zoom Phone beste Features

Zusammenarbeit im Team : Führen Sie 1:1- oder Gruppenunterhaltungen mit Ihren Teammitgliedern, geben Sie Dateien frei und erhalten Sie Zusammenfassungen von Chat-Threads, um sich schnell auf den neuesten Stand zu bringen

: Führen Sie 1:1- oder Gruppenunterhaltungen mit Ihren Teammitgliedern, geben Sie Dateien frei und erhalten Sie Zusammenfassungen von Chat-Threads, um sich schnell auf den neuesten Stand zu bringen Anrufaufzeichnung: Zeichnen Sie Anrufe auf und nutzen Sie Transkriptionen und Playbacks, um Informationen schnell wiederzufinden

Zoom Phone Limits

Einige Benutzer berichteten, dass der Setup-Prozess verwirrend, die Anrufweiterleitung und andere Funktionen sehr unklar und schwer einzustellen waren

Wenn die Verbindung zum Internet nicht stabil ist, kann die Qualität des Meetings beeinträchtigt werden

Preise für Zoom Phone

US & Kanada Metered: Ab $10/Monat pro Benutzer

Ab $10/Monat pro Benutzer USA & Kanada Unlimited: Ab $15/Monat pro Benutzer

Ab $15/Monat pro Benutzer Pro Plus: $21.99/Monat pro Benutzer

$21.99/Monat pro Benutzer Business Plus: $26.99/Monat pro Benutzer

Zoom Phone Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

5. 8×8 (Am besten für unbegrenzte Auslandsgespräche)

über 8×8 8×8 bietet unbegrenzte Sprachanrufe in 14 Ländern. Es ist eine zuverlässige Alternative zu RingCentral, das Anrufe und Texte auf die USA und Kanada limitiert und für internationale Anrufe extra berechnet.

Neben den standardmäßigen Kommunikationsfeatures bietet 8×8 Sprachanalyse für Echtzeiteinblicke in Unterhaltungstrends, Kundenstimmung und Agentenaktivität. Außerdem erhalten Sie automatisch erstellte Gesprächsprotokolle, die Sie mit anderen teilen können.

8×8 beste Features

Anrufüberwachung : Coachen Sie Agenten während Live-Anrufen oder schreiten Sie bei Bedarf direkt mit dem Call Barge Feature ein

: Coachen Sie Agenten während Live-Anrufen oder schreiten Sie bei Bedarf direkt mit dem Call Barge Feature ein Audio- und Videokonferenzen : Führen Sie Meetings mit bis zu 500 Teilnehmern durch und erhalten Sie von der KI generierte Zusammenfassungen, Schnappschüsse von Inhalten, Aufzeichnungen, Chat-Verläufe und mehr

: Führen Sie Meetings mit bis zu 500 Teilnehmern durch und erhalten Sie von der KI generierte Zusammenfassungen, Schnappschüsse von Inhalten, Aufzeichnungen, Chat-Verläufe und mehr Datenanalyse: Sammeln und analysieren Sie Daten aus der Kommunikation in der Cloud, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen

8×8 Limits

Die Benachrichtigungen der Desktop-App und der mobilen App sind nicht in Echtzeit miteinander verknüpft

Die Features für Videokonferenzen sind ein wenig fehlerhaft, was es zu einer ungeeigneten Allround-Lösung für Remote-Arbeit macht

8×8 Preise

Benutzerdefinierte Preise

8×8 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (700+ Bewertungen)

4.2/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (300+ Bewertungen)

6. Ooma Office (Am besten für Teams mit kleinem Budget)

über Ooma Büro Ooma Office ist eine solide Wahl für kleine Geschäfte mit kleinem Budget. Sein grundlegender Plan umfasst erweiterte Features wie Automatische Telefonzentrale, virtuelles Faxen, Rufgruppen und ein Lautsprechersystem.

Darüber hinaus bietet dieses Tool Voicemail, Anrufweiterleitung und 500 kostenlose Gesprächsminuten pro Monat. Sie können unbegrenzte Anrufe innerhalb der USA und Kanadas und unbegrenzte internationale Anrufe in über 60 Länder tätigen. Die intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche lässt sich mit CRM-Tools wie Salesforce, Microsoft 365 und Google Workspace integrieren.

Ooma Office beste Features

Virtuelle Empfangsdame : Leiten Sie Anrufe an relevante Erweiterungen weiter und erstellen Sie benutzerdefinierte Nachrichten für verschiedene Funktionen, Betriebszeiten und Speicherorte des Geschäfts

: Leiten Sie Anrufe an relevante Erweiterungen weiter und erstellen Sie benutzerdefinierte Nachrichten für verschiedene Funktionen, Betriebszeiten und Speicherorte des Geschäfts Ringgruppen : Erstellen Sie Klingelgruppen für verschiedene Abteilungen und lassen Sie die zugehörigen Nummern nacheinander oder alle auf einmal klingeln

: Erstellen Sie Klingelgruppen für verschiedene Abteilungen und lassen Sie die zugehörigen Nummern nacheinander oder alle auf einmal klingeln Videokonferenzen: Machen Sie Team Meetings produktiver mit Features wie Hintergrundgeräuschunterdrückung, gleichzeitiges Freigeben von Bildschirmen, Online-Whiteboards usw.

Ooma Office Beschränkungen

Einige Benutzer berichteten über Probleme mit nicht empfangenen Nachrichten und nicht weitergeleiteten Anrufen

Voicemail wird nicht immer richtig aufgezeichnet oder transkribiert

Ooma Office Preise

Essentials: $19.95/Monat pro Benutzer

$19.95/Monat pro Benutzer Pro: $24.95/Monat pro Benutzer

$24.95/Monat pro Benutzer Pro Plus: 29,95 €/Monat pro Benutzer

Ooma Office Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

7. Vonage (Am besten für benutzerdefinierte Workflows)

über Vonage Die Cloud-basierte VoIP-Lösung von Vonage verfügt über eine umfangreiche API-Bibliothek, mit der Unternehmen Kommunikations-Apps benutzerdefinieren und direkt in ihr Unternehmenstelefonsystem integrieren können. Sie bietet außerdem Add-Ons wie Kunden-SMS, Anrufaufzeichnung, Warteschlangen und virtuelles Fax und ermöglicht das Hosten und virtuelle Konferenzen planen mit bis zu 200 Teilnehmern.

Mit Vonage können Sie unbegrenzt und in hoher Qualität telefonieren, an Team-Chats teilnehmen und videokonferenzen und nutzen Sie intelligente Kommunikations-Features wie automatische Antworten, Warteschlangen, IVR und Anrufaufzeichnung.

Vonage beste Features

Kollaboratives Brainstorming : Brainstorming mit Ihren Teammitgliedern während Meetings auf einem virtuellen Whiteboard

: Brainstorming mit Ihren Teammitgliedern während Meetings auf einem virtuellen Whiteboard Flexible Preisgestaltung : Beginnen Sie mit einem grundlegenden Plan und zahlen Sie nur für die Features, die Sie wählen, und bestimmen Sie die Kosten entsprechend Ihren Bedürfnissen

: Beginnen Sie mit einem grundlegenden Plan und zahlen Sie nur für die Features, die Sie wählen, und bestimmen Sie die Kosten entsprechend Ihren Bedürfnissen KI-Assistent: Nutzen Sie einen KI-gesteuerten virtuellen Assistenten für die Anrufweiterleitung oder die grundlegende Automatisierung des Supports

Vonage Beschränkungen

Einige Benutzer waren der Meinung, dass die Integration von Drittanbieteranwendungen in Vonage eine Herausforderung darstellte und spezielles technisches Fachwissen erforderte

Gesprächsabbrüche, Verzögerungen, Echos und schlechte Verbindungen beeinträchtigen häufig das Gesamterlebnis des Benutzers

Preise von Vonage

Mobil: $19,99/Monat pro Erweiterung

$19,99/Monat pro Erweiterung Premium: 29,99 $/Monat pro Erweiterung

29,99 $/Monat pro Erweiterung Erweitert: $39,99/Monat pro Erweiterung

Vonage Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

4.3/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (300+ Bewertungen)

8. Grasshopper (am besten für Solopreneure)

über Grashüpfer Wenn Sie eine Ein-Personen-Armee sind und ein einfaches, aber professionelles cloud-Telefonanlage dann ist Grasshopper eine gute Wahl. Mit Grasshopper können Sie Anrufe an jedes Gerät weiterleiten, unbegrenzte Erweiterungen erstellen und benutzerdefinierte Ansagen für Ihr Geschäft einrichten. Es transkribiert sogar Sprachnachrichten und sendet sie per E-Mail an Sie, damit Sie keine wichtigen Nachrichten verpassen.

Wenn Sie sich bei Grasshopper anmelden, können Sie zwischen gebührenfreien, lokalen oder Vanity-Nummern wählen oder sogar Ihre bestehende Nummer übertragen. Außerdem erhalten Sie Zugang zu Tools wie unbegrenzte SMS, automatische Antworten und Erweiterungen Ihrer Nummer.

Grasshopper beste Features

Automatischer Anrufbeantworter : Nutzen Sie die 24/7-Automatik, um Anrufe entgegenzunehmen, Kunden zur Selbstbedienung zu leiten und Nachrichten entgegenzunehmen

: Nutzen Sie die 24/7-Automatik, um Anrufe entgegenzunehmen, Kunden zur Selbstbedienung zu leiten und Nachrichten entgegenzunehmen Sofortige Antworten : Stellen Sie automatische Textantworten mit Bildern und Hyperlinks ein, um auf Kunden zu reagieren, die sich außerhalb der Geschäftszeiten melden

: Stellen Sie automatische Textantworten mit Bildern und Hyperlinks ein, um auf Kunden zu reagieren, die sich außerhalb der Geschäftszeiten melden Anrufweiterleitung: Leiten Sie routinemäßige Abfragen an informative Erweiterungen weiter und verwenden Sie benutzerdefinierte Ansagen, um Kunden während der Wartezeit zu beschäftigen

Grasshopper-Einschränkungen

Sie können keine Massentexte oder mehrere Texte an mehrere Personen senden, ohne dass diese die Nummern der anderen sehen können

Einige Benutzer berichteten, dass die Plattform langsam und optisch veraltet sei und die App für Smartphones mehrere Fehler aufweise

Preise für Grasshopper

True Solo: $14/Monat

$14/Monat Solo Plus: 25 $/Monat

25 $/Monat Kleines Geschäft: $55/Monat

Grasshopper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (100+ Bewertungen)

4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

9. Ringover (Am besten für erweiterte Kundenanalysen)

über Ringover Ringover ist aufgrund seiner KI-gestützten Echtzeit-Analysen und intelligenten Einblicke eine solide Option für Vertriebs- und Kundendienstteams. Das Tool transkribiert nicht nur Anrufe, sondern kennzeichnet und kategorisiert sie auf der Grundlage von Stimmungen, Schlüsselwörtern und Anrufqualität.

Erweiterte Stimmungsanalyse und Nachverfolgung von Schlüsselwörtern helfen Teams bei der Erstellung von konferenz-Agenden und Diskussionspunkte zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und -bindung.

Ringover beste Features

Analytik und Berichterstellung : Verschaffen Sie sich einen abschließenden Überblick über die Aktivitäten und Leistungen Ihrer Teammitglieder auf einem Dashboard in Echtzeit, das über mobile und Desktop-Apps zugänglich ist

: Verschaffen Sie sich einen abschließenden Überblick über die Aktivitäten und Leistungen Ihrer Teammitglieder auf einem Dashboard in Echtzeit, das über mobile und Desktop-Apps zugänglich ist Integrationen : Integration mit CRM-, Kommunikations-, Speicher- und Produktivitätstools zur Rationalisierung von Geschäftsabläufen

: Integration mit CRM-, Kommunikations-, Speicher- und Produktivitätstools zur Rationalisierung von Geschäftsabläufen Zieleinstellung und KPIs: Legen Sie klare Ziele und KPIs fest, um den Fortschritt zu messen und Benchmarks zu setzen

Ringover Beschränkungen

Es gibt einige Probleme mit der Stabilität der Kommunikation, und die Software (Desktop-App) ist mit zahlreichen Fehlern behaftet

Einige Benutzer hatten Probleme beim Wechsel von einer Telefonleitung zur anderen

Ringover Preise

Smart: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Business: $54/Monat pro Benutzer

$54/Monat pro Benutzer Erweitert: $64/Monat pro Benutzer

Ringover Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

10. Phonexa (Am besten für Marketing Teams)

über Phonexa Phonexa, eine beliebte RingCentral-Alternative, ist eine Mehrzwecklösung für die Automatisierung des Marketings, die Nachverfolgung von Anrufen, Verteilung von Leads und Analysen in einem einheitlichen System vereint.

Die 'Call Logic'-Plattform verwaltet und verfolgt Anrufe mit detaillierten Einblicken über Kanäle wie bezahlte Suche, soziale Medien, E-Mail-Kampagnen und Offline-Marketing. Sie hilft Marketingfachleuten, eine vollständige Sichtbarkeit der Anrufqualität, der Konversionsraten und der Dauer von Anrufen zu erlangen.

Phonexa beste Features

Anrufweiterleitung : Nachverfolgung von Leads aus verschiedenen Marketingkanälen und Weiterleitung an die richtigen Vertriebsmitarbeiter

: Nachverfolgung von Leads aus verschiedenen Marketingkanälen und Weiterleitung an die richtigen Vertriebsmitarbeiter IVR : Nutzen Sie IVR-Funktionen und ein Sprachstudio für Self-Service und Rückrufplanung

: Nutzen Sie IVR-Funktionen und ein Sprachstudio für Self-Service und Rückrufplanung Benutzerdefinierte Dashboards: Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in die Kampagnenleistung auf dynamischen und anpassbaren Dashboards

Phonexa-Einschränkungen

Es ist nicht möglich, Leads nach Telefonnummern zu suchen, anstatt nur nach E-Mail-Adressen und Lead IDs

ML- und KI-Fähigkeiten zur Durchführung von Tiefenanalysen fehlen

Phonexa Preise

Lite: $250/Monat

$250/Monat Premium: $500/Monat

$500/Monat Enterprise: $1000/Monat

$1000/Monat Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Phonexa Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (100+ Bewertungen)

4.9/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (60+ Bewertungen)

Es gibt mehr zu team-Kommunikation als unbegrenzte Anrufe und Textnachrichten. Das ideale Tool vereinfacht nicht nur die Zusammenarbeit im Team, sondern kümmert sich auch um alle anderen Aspekte Ihres Geschäfts mit demselben Know-how.

Trommelwirbel 🥁: ClickUp , die Alles App für die Arbeit, passt am besten zu diesem integrierten Ansatz.

Als KI-gesteuerte Projektmanagement-Plattform zentralisiert ClickUp die Kommunikation und hält Ihre Produktivität auf dem Laufenden - alles auf einer Plattform.

ClickUp: Die beste Lösung für durchgängiges Projektmanagement und Zusammenarbeit

Vom Projektmanagement bis zur Zusammenarbeit im Team - mit ClickUp können Sie alles in einem einzigen Workspace verwalten

ClickUp vereint Arbeitskommunikation und Aufgabenmanagement an einem Ort und hilft Ihnen, Dinge schneller zu erledigen, ohne zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen zu müssen. ClickUp Chat verwandelt mit einem einzigen Klick eine Nachricht in eine Aufgabe, und die zugehörigen Informationen in Chats, Dokumenten, Notizen usw. werden automatisch verknüpft. Auf diese Weise geht der Kontext nicht verloren, und alle sind immer auf derselben Seite.

Zentralisierung oder Konvergenz, wie wir es nennen, ist ein großartiges Feature, wenn Sie Hunderte von Anrufen pro Tag bearbeiten.

Unabhängig davon, ob Sie RingCentral oder seine Alternativen verwenden, können Sie ClickUp nutzen, um alle Notizen des Anrufs in einem ClickUp Dokument , erstellen Sie Aktions-Elemente aus den Notizen mit ClickUp Aufgaben , Weisen Sie sie den richtigen Personen zu, und schon sind Sie fertig!

Verabschieden Sie sich vom Kontextwechsel mit ClickUp Chat, das Ihre Arbeit und Unterhaltungen auf einer Plattform vereint

Außerdem haben Sie ClickUp SyncUps sind schnelle Zusammenkünfte, bei denen Sie sofort mit Ihren Teamkollegen in Verbindung treten können, um problemlos in Echtzeit zu kommunizieren, sei es im Einzel- oder Gruppenchat.

Sie möchten ein Meeting oder eine Besprechung speichern? Clippen Sie sie einfach.

Ganz gleich, ob Sie Prozesse dokumentieren, Schritte zur Fehlerbehebung erläutern oder über das Projekt informieren möchten, verwenden Sie ClickUp Clips um alles in einem Video festzuhalten, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Nach dem Meeting können die Clips für alle Mitglieder des Teams freigegeben werden, damit alle wissen, was zu erledigen ist und wie man es macht. Wenn Sie sie öffentlich zugänglich machen möchten, aktualisieren Sie einfach die Berechtigungen.

Sobald das Video aufgezeichnet ist, ClickUp Gehirn , der integrierte KI-Assistent von ClickUp, transkribiert automatisch. Sie können ganz einfach nach Schlüsselwörtern im Transkript suchen, um direkt zu den wichtigsten Teilen zu springen.

Erstellen Sie mit ClickUp Clips Tutorials oder kurze Diskussionsvideos für Ihr Team

Der Clou an der ganzen Sache ist ClickUp Meetings , das intelligente meeting-Agenden und Folgemaßnahmen mit einer Projektmanagement-Plattform.

Alle Aufzeichnungen von Meetings werden automatisch gespeichert und mit den entsprechenden Aufgaben verknüpft, so dass ein zugängliches Archiv für künftige Referenzen entsteht. Und es gibt noch mehr:

Integriertes Aufgabenmanagement : Planen, veranstalten und protokollieren Sie Meetings in demselben Workspace, in dem Sie auch Ihre Aufgaben und Ziele nachverfolgen

: Planen, veranstalten und protokollieren Sie Meetings in demselben Workspace, in dem Sie auch Ihre Aufgaben und Ziele nachverfolgen Zusammenarbeit in Echtzeit : Freigeben von Bildschirmen, Verknüpfen von Aufgaben und Live-Chatten mit bis zu 200 Personen in einem einzigen SyncUp

: Freigeben von Bildschirmen, Verknüpfen von Aufgaben und Live-Chatten mit bis zu 200 Personen in einem einzigen SyncUp Bildschirmfreigabe : Nehmen Sie Clips auf und hängen Sie sie an jede Unterhaltung oder Aufgabe an, kommentieren Sie bestimmte Abschnitte für gezielte Abfragen/Feedback und suchen Sie mit KI-gesteuerten Transkriptionen nach Informationen

: Nehmen Sie Clips auf und hängen Sie sie an jede Unterhaltung oder Aufgabe an, kommentieren Sie bestimmte Abschnitte für gezielte Abfragen/Feedback und suchen Sie mit KI-gesteuerten Transkriptionen nach Informationen Meeting Manager: Optimieren Sie Ihre Meetings mit ClickUp Aufgaben-Checklisten zur Nachverfolgung von Elementen der Tagesordnung und von Aktionen, ClickUp's Kommentare zuweisen um sicherzustellen, dass jede Aufgabe ihrem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet wird, und ClickUp's Wiederholende Aufgaben zur Automatisierung von Wiedervorlagen und Erinnerungen

Bringen Sie Ihr Team für Brainstorming, Projektplanung und mehr mit ClickUp Meetings zusammen

ClickUp Limits

ClickUp bietet ein riesiges Array von Features, die manchmal überwältigend sein können

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Unterhalten Sie sich ununterbrochen mit ClickUp

Moderne Teams, angetrieben von den besten tools, sind Meister der Business-Kommunikation.

Die besten RingCentral-Alternativen skalieren mit Ihrem Geschäft, bieten proaktiven Kundensupport und haben transparente Preise. Wenn Sie die Anrufe erledigt haben, brauchen Sie nur noch die richtige Plattform, um all diese Erkenntnisse in Ihr Geschäft zu integrieren.

Hierfür ist ClickUp die erste Wahl für VoIP-Führungskräfte, die Features wie ClickUp Chat, ClickUp Brain und ClickUp Clips mit Projektmanagement kombinieren.

Mit ClickUp können Sie nicht nur mit Ihren Teammitgliedern kommunizieren, sondern auch Aufgaben zuweisen, Ziele setzen und Fortschritte nachverfolgen - und damit Kommunikationssilos beseitigen.

Hier erfahren Sie, wie Projektmanagement Ihre Tools für die Kommunikation im Geschäft aufwertet, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an .