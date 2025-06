Gemma Hart arbeitet remote von so vielen Cafés aus, wie sie finden kann. Seit ihrem Abschluss vor vielen Jahren hat Gemma Erfahrung in verschiedenen Rollen im Personalwesen gesammelt, konzentriert sich nun aber darauf, ihre persönliche Marke aufzubauen und sich mit führenden Experten für Produktivität und berufliche Weiterentwicklung zu vernetzen. Sie können sich mit ihr auf Twitter verbinden: @GemmaHartTweets .

Damit Ihr Geschäft wachsen kann, brauchen Sie Ziele.

Vielleicht möchten Sie bis Ende des Jahres fünf weitere Mitarbeiter einstellen oder den nächsten finanziellen Meilenstein erreichen. Was auch immer Ihre Ziele sind, die Festlegung von Zielen ist eine gute Möglichkeit, um das zu erreichen, was Sie sich vorgenommen haben.

Ein Unternehmen aufzubauen erfordert viel Arbeit. Manchmal hat man das Gefühl, alles gleichzeitig unter einen Hut bringen zu müssen. Sie wissen, dass Ihr Unternehmen wachsen muss, aber Sie wissen nicht, wie Sie das erreichen sollen, geschweige denn, wo Sie die Zeit dafür finden sollen! Wir verstehen das. Geschäftsziele festzulegen ist eine Sache, sie zu erreichen eine andere.

Glücklicherweise ist es mehr als möglich, Ihre Geschäftsziele zu erreichen – Sie brauchen nur die richtigen tools!

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Geschäftsziele schnell erreichen können.

Wählen Sie eine großartige Software zur Nachverfolgung Ihrer Ziele

Um Ihr Geschäft auszubauen und Ihre Ziele schnell zu erreichen, müssen Ihre Mitarbeiter an Bord sein. Sie müssen wissen, für welche Aufgaben sie verantwortlich sind und wie sie zum Erfolg beitragen können.

Staples hat 300 kleine Unternehmen befragt und herausgefunden, dass 80 % ihre Geschäftsziele nicht nachverfolgen – während 77 % ihre Vision nicht erreichen. Die Festlegung klarer Ziele, Erwartungen und Updates zu laufenden Projekten ist eine hervorragende Möglichkeit, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Hier kommt eine Software zur Zielverfolgung ins Spiel!

Arten von Einzelzielen innerhalb der Zielfunktion von ClickUp

ClickUp ist eine der besten Apps zur Zielverfolgung, die es gibt. Mit ihr können Sie alle Ihre Geschäftsziele, Projekte und Teams an einem Ort verwalten. Mit allem, was Sie brauchen, von Chat-Features und To-Do-Listen bis hin zu virtuellem Teammanagement und Fortschrittsverfolgung, gibt es keinen schnelleren Weg, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Mit ClickUp müssen Sie nicht mehr zwischen Plattformen wechseln, mehrere Kalender öffnen oder sich bei zahlreichen Apps anmelden. ClickUp ist eine App für alle Ihre organisatorischen Anforderungen. Planen und erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten, Aufgaben, Kalender, Dokumente, Tabellen, Zeitleisten, Ziele und vieles mehr, damit Sie Ihre Ziele erreichen!

Arbeiten Sie allein oder mit einem Team über ein übersichtliches Dashboard. Kalender und Erinnerungen können über die App synchronisiert werden, sodass alle auf dem neuesten Stand sind und ihre Aufgaben planmäßig erledigen können. Die perfekte Lösung für die unternehmensweite Kommunikation, Organisation und Erreichung Ihrer Ziele.

Darüber hinaus können Sie auch andere Arbeiten aus bestehenden Apps importieren, sodass Sie alles, was Sie brauchen, an einem Ort haben. ClickUp ist die perfekte App zum Setzen von Zielen. Sie ist zeitsparend, benutzerfreundlich und produktiver denn je.

Setzen Sie sich SMART-Ziele

Das Setzen von Zielen ist eines der wichtigsten Dinge, die Sie zu Beginn eines Geschäfts tun können.

Das Setzen von Zielen hilft Ihnen dabei, auf bestimmte Einzelziele hinzuarbeiten, wie z. B. Gewinnsteigerung, Aufbau von Markenautorität, Verbesserung der Mitarbeiterbindung und Einhaltung des Kurses für eine langfristige Geschäftsentwicklung. Ohne festgelegte Ziele könnte es sein, dass Ihrem Unternehmen die Richtung und der Fokus fehlen. Wir empfehlen das Setzen von SMART-Zielen:

Spezifisch: Es ist wichtig, konkret zu sein! Vage Ziele sind für niemanden nützlich und sicherlich nicht hilfreich, um ein effektives Geschäftswachstum voranzutreiben. Wenn Sie also Ziele für Ihr Unternehmen festlegen, achten Sie darauf, dass diese so konkret wie möglich sind.

Messbar: Sie müssen Ihre Ziele messen können. Wir können diesen Punkt nicht genug betonen. Beispiel: Versenden Sie 50 E-Mails zur Akquise oder erstellen Sie 2–3 Inhalte pro Woche. All dies sind messbare Ziele, die nachverfolgt und verbessert werden können.

Attainable: Manchmal kann das Setzen von Zielen demotivierend sein. Das mag kontraproduktiv klingen, ist aber wahr. Der Grund dafür ist, dass viele Menschen unerreichbare Ziele setzen. Wenn Sie Ihr Geschäft schnell ausbauen möchten, stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele erreichbar sind. Es ist zwar großartig, nach den Sternen zu greifen und eine große Vision für Ihr Unternehmen zu haben, aber um dorthin zu gelangen, brauchen Sie kurzfristige Ziele, die leichter zu erreichen sind. Dies wird Ihnen auch dabei helfen, schnelle Erfolge zu erzielen, die alle motivieren und den Schwung aufrechterhalten.

Relevant: Stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele mit Ihrem übergeordneten Business-Plan übereinstimmen und dass es sich um Ziele handelt, für die es sich derzeit lohnt, zu arbeiten.

Time-based: oft werden Meetings geplant, Ziele gesetzt und dann passiert nichts. Wenn Sie möchten, dass Ihr Geschäft schnell wächst, müssen Sie sich an die Arbeit machen. Eine der besten Möglichkeiten, motiviert zu bleiben und Ihre Geschäftsziele zu erreichen, ist, sie zeitbasiert zu gestalten. So können Sie Termine effektiver einhalten und Ihre Ziele schneller erreichen, als Sie es sonst vielleicht getan hätten.

Zerlegen Sie Ihre Ziele

Nachdem Sie nun einen Rahmen mit SMART-Zielen für Ihre Arbeit haben, ist es an der Zeit, Ihre Ziele in überschaubare Schritte zu unterteilen. Das kann Zeit und etwas zusätzlichen Aufwand erfordern, aber glauben Sie uns, wenn wir Ihnen sagen, dass es sich auf lange Sicht lohnt.

Eine gute Möglichkeit, Ihre Geschäftsziele aufzuschlüsseln, ist die Erstellung eines detaillierten Aktionsplans und/oder einer Vorlage für eine Zusammenfassung, die alle Ihre Geschäftsziele und die einzelnen Schritte zu deren Erreichung enthält. Wir betrachten diese Phase gerne als die ersten kleinen Schritte. Manchmal reicht es schon aus, jeden Tag ein kleines bisschen Fortschritt zu machen, um Ihr Geschäft schnell wachsen zu lassen. Selbst kleine, tägliche Erfolge können einen großen Unterschied machen.

Messbare Einzelziele in ClickUp festlegen

Mit ClickUp können Sie den Fortschritt Ihrer Ziele auf eine Weise visualisieren, die für Sie funktioniert.

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte, indem Sie Ziele in Ordnern gruppieren und den Fortschritt visuell anhand von Prozentmarkierungen nachverfolgen. Oder erstellen Sie numerische Ziele, wie z. B. "Diese Woche 5 Blogbeiträge schreiben", und ClickUp ordnet die Ziele in numerische Ziele, um die Nachverfolgung und Organisation zu vereinfachen.

Und um die Dinge ganz einfach zu halten, können Sie die Nachverfolgung von Zielen mit "Ja/Nein" verwenden, bei der Benutzer neben verschiedenen Aufgaben auf "Ja" oder "Nein" klicken können, um anderen mitzuteilen, ob ein Veranstaltungsort bezahlt oder Flyer erstellt wurden.

Visuelle Organisation vom Feinsten!

Wenn Sie eine einfache Möglichkeit suchen, alle Ihre Aufgaben zu synchronisieren und effektiv auf Ihre Geschäftsziele hinzuarbeiten, gibt es keine bessere App als ClickUp.

Teamwork ist die Arbeit, von der man träumt, wie man so schön sagt. Aber mit ClickUp ist die Synchronisierung von Aufgaben und die Zusammenarbeit so einfach, dass die Arbeit im Team wirklich zum Traum wird!

Commit zu deinen Zielen

Effektive Zielsetzung erfordert Engagement und Hingabe. Man kann nicht einfach Ziele setzen und dann nicht daran arbeiten, sie zu erreichen. Wir empfehlen, so viele Menschen aus Ihrem Team wie möglich einzubeziehen.

Auf diese Weise können Sie bestimmte Aufgaben an bestimmte Personen delegieren und sich dazu verpflichten, das Ziel als Team zu erreichen.

Suchen Sie Verantwortung und Support

Ein wachsendes Unternehmen erfordert, dass Sie Mitarbeiter einstellen, Kunden gewinnen, Lagerbestände verwalten und zahlreiche weitere Aufgaben übernehmen.

Für viele Menschen gibt es Zeiten, in denen all dies sehr überwältigend sein kann. Daher kann es äußerst hilfreich sein, sich nach Verantwortlichkeit und Unterstützung umzusehen.

"Wir alle können eine Million Ausreden finden, um nicht das zu tun, was wir uns vorgenommen haben, also […] hält ein Accountability-Partner Sie auf Kurs und hilft Ihnen, Ihr Geschäft voranzubringen", sagt Galindo, Unternehmer. Ein Mentor, ein Freund oder ein Familienmitglied an Ihrer Seite kann Ihnen helfen, motiviert und fokussiert zu bleiben.

Workload-Ansicht in ClickUp

Wie Sie im obigen Dashboard sehen können, bietet ClickUp eine großartige Möglichkeit, die Nachverfolgung von Zielen zu visualisieren und über die Fortschritte der Mitarbeiter auf dem Laufenden zu bleiben. In großen Unternehmen kann es schwierig sein, den Überblick über verschiedene Teams zu behalten, geschweige denn über einzelne Mitarbeiter.

Erreichen sie ihre wöchentlichen Ziele? Leisten sie ihren Beitrag? Gibt es etwas, bei dem sie Hilfe benötigen?

Mit ClickUp können Geschäftsinhaber und Manager den Fortschritt ihrer Mitarbeiter sehen. Dies ist nicht nur hilfreich, um Ziele schnell zu erreichen, sondern verbessert auch die Verantwortlichkeit und ermöglicht es Managern, Aufgaben zuzuweisen und bei Bedarf Hilfe anzubieten. Unabhängig davon, ob Ihr Team vollständig remote oder im Büro arbeitet, ist das ClickUp-Dashboard der perfekte Ort, um Ihr Team zusammenzuhalten und sicherzustellen, dass alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten.

Ziele und Vorgaben regelmäßig neu bewerten

Wenn Sie Ihre ersten Geschäftsziele erreicht haben, kann es oft verlockend sein, sich zurückzulehnen und zu entspannen. Dies ist jedoch der beste Zeitpunkt, um Ihre bisherigen Erfolge zu bewerten, zu analysieren, was gut funktioniert hat und was nicht, und Ihre Ziele anzupassen, um weitere Fortschritte zu erzielen.

Wenn Sie Ihre Geschäftsziele regelmäßig auf diese Weise hinterfragen und verbessern, bleibt Ihr Unternehmen wettbewerbsfähig, flexibel gegenüber den Bedürfnissen der Verbraucher und steigt weiter die Erfolgsleiter hinauf.

Die wöchentlichen Scorecards von ClickUp (siehe oben) sind eine einfache Möglichkeit, den Fortschritt Ihrer Ziele zu verfolgen. Jede Scorecard bietet eine Datenvisualisierung in Form von Prozentangaben, die schnell und einfach aufzeigt, wie viel Fortschritt jede Woche bei einem bestimmten Ziel erzielt wurde. Eine übersichtliche, prägnante und zufriedenstellende Methode, um den Fortschritt Ihres Teams zu messen!

Nachverfolgung des Fortschritts mehrerer miteinander verbundener Ziele durch Gruppierung in Ordnern in ClickUp

Tägliche Ziele setzen

Wenn Sie ein Unternehmen führen, kann es leicht passieren, dass Sie sich in der Hektik verlieren und in einen Überlebensmodus verfallen, um alles zu erledigen. Das ist nicht immer die effektivste Art zu arbeiten und kann dazu führen, dass Ihre Ziele in den Hintergrund geraten.

Das Setzen von Zielen für jeden Tag ist eine großartige Möglichkeit, fokussiert, produktiv und motiviert zu bleiben, um Dinge zu erledigen. Das tägliche Setzen von Zielen hilft Ihren Teams, die Aufgaben zu priorisieren, die erledigt werden müssen. Es gibt keinen Spielraum, Dinge aufzuschieben oder schwierige Aufgaben auf das Ende der Woche zu verschieben. Mit täglichen Zielen können große Unternehmensziele in kleine, erreichbare Ziele für jeden Tag unterteilt werden. Indem Sie sich diesen kleinen Zielen committen, erreichen Sie Ihre größeren Ziele schneller!

Mit ClickUp können Sie Dashboard-Ordner erstellen, um Sprint-Zyklen, wöchentliche Mitarbeiter-Scorecards und zahlreiche Teamziele zu verfolgen. Tägliche Ziele können durch Verknüpfung von Aufgaben mit einem Ziel verfolgt werden. ClickUp verfolgt dann automatisch Ihren Fortschritt, sobald eine Aufgabe fertiggestellt ist. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um tägliche Ziele zu setzen und zu verfolgen, den Fortschritt zu überwachen und den ganzen Tag über motiviert und auf Kurs zu bleiben.

Schlusswort

Ein erfolgreiches Geschäft zu führen, das stetig wächst, erfordert harte Arbeit und Geduld. Leider ist es nicht möglich, alle Ziele über Nacht zu erreichen. Durch das Setzen erreichbarer Ziele können Sie jedoch Ihre Träume schneller verwirklichen und langfristiges Wachstum und Erfolg erzielen. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und bringen Sie Ihre Produktivität auf die nächste Stufe!