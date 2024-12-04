Todoist vs. Apple-Erinnerungen: Welches tool ist besser?

Jeder hat ein fotografisches Gedächtnis; manche haben nur nicht den Film.

Steven Wright, Comedian, Schauspieler und Autor

Wenn Sie auf der Suche nach einem Film sind, der Ihnen hilft, sich an Ihren vollen Terminkalender zu erinnern, dann ist der richtige erinnerung App kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie eine App für Erinnerungen zur Verwaltung von Aufgaben benötigen.

Zwei beliebte Konkurrenten sind Todoist und Apple Reminders. Beide versprechen, Sie bei der Verwaltung Ihrer Listen zu erledigen und Ihre Produktivität zu steigern.

In diesem Artikel vergleichen wir die Features, die Preise und den Gesamtwert der beiden Apps, damit Sie herausfinden können, welche App für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.

Was ist Todoist?

Todoist ist software zur Verwaltung von Aufgaben wurde entwickelt, um Einzelpersonen und Teams bei der Organisation mehrerer Aufgaben und Projekte zu unterstützen. Sie ist über Geräte wie Telefone, Tablets und Computer zugänglich.

Todoist ist bekannt für seine übersichtliche Benutzeroberfläche, robuste Features und Drag-and-Drop-Gesten und ist für Menschen gedacht, die eine flexible und dennoch einfache Möglichkeit benötigen, alles zu verwalten - von täglichen Aufgaben bis hin zu langfristigen Zielen.

Sein Hauptzweck ist es, Benutzern zu helfen, ihre To-Do-Listen zu verwalten, Arbeit effektiv zu priorisieren und letztendlich mehr zu erledigen in weniger Zeit.

Todoist Features

Todoist verfügt über Features, die Ihnen helfen, Zeit und Aufgaben zu verwalten, zusammenzuarbeiten und organisiert zu bleiben, unabhängig davon, wie komplex Ihre Liste ist.

1. Organisation und Priorisierung von Aufgaben

über Todoist Todoist ermöglicht es Benutzern, Aufgaben in verschiedene Kategorien einzuteilen und so Arbeit, Privates und Nebenprojekte zu trennen. Sie können Aufgaben auch mit farbcodierten Beschreibungen wie "Priorität 1" priorisieren, um sicherzustellen, dass Sie schnell sehen können, was sofortige Aufmerksamkeit erfordert.

2. Natürliche Spracheingabe

über Todoist Eines der herausragenden Features von Todoist ist die natürliche Sprachverarbeitung. Sie können Aufgaben wie "Treffen Sie John morgen um 13 Uhr zum Mittagessen" diktieren oder tippen und Todoist plant automatisch die Erinnerung, was Ihnen Zeit spart, indem es die Eingabe von Aufgaben und die Planung schneller und intuitiver macht.

3. Nachverfolgung der Produktivität

über Todoist Mit dem Feature 'Karma' macht die Nachverfolgung der Produktivität mehr Spaß. Sie erhalten Punkte für das Abschließen von Aufgaben und verlieren Punkte für das Aufschieben von Aufgaben, was Ihrer Aufgabenverwaltung ein unterhaltsames Gamification-Element hinzufügt. Verlieren Sie keine Stunden mehr mit zeitblindheit -Sie können genau sehen, was Sie in der Zeit, die Sie für Ihre Arbeit aufgewendet haben, erreicht haben.

über Todoist Sie können Projekte und Aufgaben ganz einfach für andere freigeben, indem Sie sie einladen, Verantwortlichkeiten zuweisen und Kommentare hinterlassen. Dieses Feature für die Zusammenarbeit ist nützlich für Einstellungen im Team oder für die Koordinierung von Hausarbeiten.

5. Plattformübergreifende Integration

über Todoist Todoist lässt sich in über 60 Apps integrieren, darunter Google Kalender, Slack und Trello, und ermöglicht es Ihnen, Ihre Workflows zu vereinfachen und alles von einem Ort aus zu verwalten.

Todoist Preise

Anfänger: Free

Free Pro: $5/Benutzer pro Monat

$5/Benutzer pro Monat Business: $8/Benutzer pro Monat

Was ist Apple Erinnerungen?

Apple Reminders ist ein einfaches, integriertes Tool zur Verwaltung von Aufgaben für Benutzer innerhalb des Apple-Ökosystems. Es hilft Benutzern von Apple-Geräten dabei, Listen zu erstellen, Erinnerungen einzustellen und Aufgaben auf allen Apple-Geräten zu organisieren, wobei eine nahtlose Synchronisierung zwischen iPhone, iPad, Mac und Apple Watch erfolgt.

Ziel ist es, den Benutzern eine einfache, schnörkellose Möglichkeit zu bieten, ihre täglichen Aufgaben zu verwalten und dabei das vertraute Design von Apple zu nutzen.

Apple Reminders Features

Apple Reminders ist zwar eine einfachere Todoist-Alternative hat mehrere nützliche Features, die es für Benutzer innerhalb des Apple-Ökosystems effektiv machen.

1. iCloud-Synchronisierung

über Apple Apple Reminders synchronisiert sich automatisch mit allen Apple-Geräten und stellt sicher, dass jede Änderung, die Sie auf einem Gerät vornehmen, sofort auf allen anderen Geräten übernommen wird. Dies ist ein wichtiges Verkaufsargument für diejenigen, die tief im Apple-Ökosystem verwurzelt sind.

2. Speicherortbasierte Erinnerungen

über Apple Mit Apple können Sie Speicherorte als Erinnerung einstellen, d. h. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie einen bestimmten Ort erreichen oder verlassen. Sie können zum Beispiel eine Erinnerung an die Abholung von Nudeln im Supermarkt einstellen.

3. Siri-Integration

über Apple Apple Reminders integriert sich nahtlos in Siri, den digitalen Assistenten von Apple, und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben per Sprachbefehl hinzuzufügen. Sagen Sie einfach: "Hey Siri, erinnere mich daran, Jane morgen um 14 Uhr anzurufen" oder "Füge "Flüge buchen" zu meiner Liste für die Urlaubsplanung hinzu", und schon ist es erledigt.

Wenn eine solche Liste nicht existiert, fragt Siri, ob Sie sie erstellen möchten. Bestätigen Sie einfach mit "Ja".

4. Unteraufgaben und Notizen

über Apple Sie können Unteraufgaben innerhalb Ihrer Aufgaben erstellen und Notizen hinzufügen, um große Aufgaben in kleinere, umsetzbare Schritte zu unterteilen und bei Bedarf Kontext hinzuzufügen.

5. Zusammenarbeit mit der Familie Freigeben

über Apple Mit dem Feature "Family Sharing" der App können Sie zu erledigen-Listen mit Familienmitgliedern und koordinieren Hausarbeiten oder Ereignisse.

Auch gelesen: Wie man eine ADHS-To-Do-Liste erstellt, um Aufgaben abzuschließen (mit Vorlagen)

Apple Erinnerungen Preise

Free mit Apple Konten für iOS- und Mac-Geräte

Todoist vs. Apple Reminders: Features im Vergleich

Sowohl Todoist als auch Apple Reminders bieten Features, die Ihnen helfen, Aufgaben zu verwalten und organisiert zu bleiben. Aber wie schneiden sie im Vergleich zueinander ab?

Hier ist ein kurzer Vergleich ihrer Features:

Feature Todoist Apple Reminders Plattformverfügbarkeit iOS, Android, Windows, macOS, Web, Linux iOS, macOS, iPadOS, Apple Watch Aufgabenorganisation Projekte, Unterprojekte, Beschreibungen, Filter Listen, Unteraufgaben, Tags Natürliche Spracheingabe Ja, unterstützt natürliche Sprache zur Erstellung von Aufgaben Ja, unterstützt natürliche Sprache zur Erstellung von Aufgaben Zusammenarbeit Ja, Aufgaben und Projekte freigeben, Aufgaben zuweisen Ja, über Family Sharing Erinnerungen und Benachrichtigungen Benutzerdefinierte Erinnerungen mit Fälligkeitsdatum, wiederkehrende Aufgaben Zeit- und speicherortbasierte Erinnerungen Plattformübergreifende Synchronisierung Synchronisierung über mehrere Plattformen und Geräte Synchronisierung nur innerhalb des Apple-Ökosystems (über iCloud) Produktivitätsverfolgung Karma-Punktesystem zur Nachverfolgung der Produktivität Keine Features zur Nachverfolgung der Produktivität Integrationen Mehr als 60 Integrationen (Google Kalender, Slack, Trello) Die Integration erfolgt nur innerhalb des Apple-Ökosystems (iCloud, Siri, Kalender, etc.). Sprachunterstützung Siri, Google Assistant, Alexa Siri Preisgestaltung - Einsteiger: Free- Pro: $5 pro Monat- Business: $8 pro Monat Free

Hier ein Preisvergleich der beiden tools:

Plan Todoist Apple Reminders Free-Plan Hat ein Limit von fünf persönlichen Projekten. Enthält grundlegende Funktionen wie flexible Layouts, drei gefilterte Ansichten und Integration mit E-Mail, Kalender usw. Volle Funktionalität kostenlos enthalten Pro-Plan Erweiterte Features wie UI-Hilfe, bis zu 300 persönliche Projekte zum Projektmanagement, Erinnerungen an Aufgaben, 150 gefilterte Ansichten und unbegrenzter Aktivitätsverlauf NA Business-Plan Team-Management-Features wie freigegebene Workspaces, 500 Projekte, detaillierte Protokolle für Team-Aktivitäten, freigegebene Vorlagen, zentrale Team-Abrechnung und Team-Rollen und Berechtigungen NA

Lassen Sie uns nun die Features im Detail vergleichen und sehen, welches Programm am besten abschneidet:

1. Aufgabenverwaltung und Organisation

Todoist glänzt in diesem Bereich mit fortgeschrittenen Features wie Projekt-Hierarchien, Unterprojekten und farblich gekennzeichneten Prioritäten. Apple Reminders hält die Dinge einfacher, mit Listen und Unteraufgaben, aber es fehlt die granulare Projektorganisation Tools, die Todoist bietet.

*Gewinner:🏆 Todoist

2. Benutzerfreundlichkeit und Schnittstelle

Apple Reminders profitiert davon, Teil des Apple-Ökosystems zu sein, mit einer nahtlosen Schnittstelle und einem Design, das dem benutzerfreundlichen Ansatz von Apple entspricht. Todoist bietet zwar viele Features, ist aber vor allem für neue Benutzer etwas komplexer.

Gewinner: Apple Reminders

3. Plattformübergreifende Kompatibilität

Ob auf Windows, Android oder sogar Linux, Todoist ist auf allen Plattformen verfügbar und funktioniert nahtlos. Apple Reminders hingegen ist nur auf Apple-Geräten verfügbar.

🏆 Gewinner: Todoist

Todoist vs. Apple Reminders: Auf Reddit

Sowohl Todoist als auch Apple Reminders haben treue Fans auf Reddit. Apple Reminders scheint wegen seiner Benutzerfreundlichkeit beliebt zu sein, während Todoist bei der akribischen Verwaltung von Aufgaben gewinnt.

Ich verwende Apple Reminders für Dinge, die ich noch am selben Tag erledigen werde (z. B. mich daran erinnern, dass ich mein Essen bekomme, wenn ich ins Auto steige). Todoist für alles andere. Lbstanford _Gleich. Vor allem, wenn man beim Autofahren an etwas denkt, das man zu erledigen hat. Es ist so einfach, es Siri einfach zuzurufen. Außerdem habe ich das Widget "Erinnerungen" gut sichtbar auf meinem Telefon angebracht, damit die Erinnerung nicht untergeht oder später vergessen wird. Wenn es an diesem Tag nicht erledigt werden muss, füge ich es zu Todoist hinzu und lösche die Erinnerung Wbmw3w Während viele Benutzer das Feature der Apple Reminders mit Speicherort bevorzugen, haben einige mit der Benutzeroberfläche zu kämpfen. Todoist wird eher für die Benutzeroberfläche der Aufgabenverwaltung gelobt.

Todoist bietet eine bessere und schnellere Aufgabenverwaltung für mich. Ich verwende Todoist für Aufgaben bei der Arbeit (dort werden mehr Aufgaben erstellt und abgeschlossen) und Erinnerungen für Aufgaben zu Hause _Ich habe versucht, komplett auf Reminders umzusteigen, aber ich habe gemerkt, dass es mir zu lange dauert, meine Aufgaben zu verwalten, also habe ich meine Aufgaben für die Arbeit wieder umgestellt, aber meine Aufgaben für zu Hause dort behalten, weil mir die bessere Integration mit Siri, Kalender und Benachrichtigungen immer noch gefällt. Zerbrochener Spatz12 Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Todoist vs Apple Reminders

Todoist und Apple Reminders sind zwar ausgezeichnete tools, ClickUp ist eine gute Alternative für Benutzer, die das Beste aus beiden Welten wollen.

_Unsere Produktivität hat sich seit der Einführung von ClickUp weltweit deutlich erhöht. Wir haben derzeit über 50 Benutzer auf 5 Kontinenten, die gemeinsam an sehr detaillierten Projekten arbeiten. Dadurch konnten wir die Lieferzeiten für Projekte erheblich verkürzen Jack Kosakowski geschäftsführer (US-Abteilung) bei der Agentur für die Erstellung

Mit fortschrittlichen Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben und einem breiten Bereich von Optionen zur Anpassung des Workflows bietet ClickUp für jeden etwas - vom einzelnen Benutzer bis zum Team.

ClickUp's One Up #1: ClickUp-Erinnerungen

Einfügen von Anhängen, Terminen und wiederkehrenden Zeitplänen in ClickUp-Erinnerungen

ClickUp's Reminders Feature ist fortschrittlicher als Todoist und Apple Reminders. Erinnerungen in ClickUp sind nicht eigenständig - Sie können sie sofort in ClickUp Aufgaben , abgeschlossen mit Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten, Prioritäten, Unteraufgaben und Anhängen. Durch diese nahtlose Verbindung wird sichergestellt, dass Erinnerungen stets umsetzbar und auf Ihre übergeordneten Projekte abgestimmt sind.

Todoist ermöglicht es Ihnen zwar, Erinnerungen in Aufgaben umzuwandeln, aber es fehlt der gleiche Grad an Integration mit einem umfassenden Projektmanagement-System.

Neben einfachen zeitbasierten Erinnerungen können Sie mit ClickUp auch Benachrichtigungen basierend auf Statusänderungen, Abhängigkeiten oder benutzerdefinierten Bedingungen auslösen. Dieses Maß an Automatisierung ist in Todoist oder Apple Reminders nicht zu finden.

💡Schnelle Tipps, um das Beste aus ClickUp Erinnerungen zu machen:

Erstellen Sie eine Erinnerung aus einem beliebigen Kommentar in einer Aufgabe oder Benachrichtigung. Diese Erinnerungen an Unterhaltungen sind eine gute Möglichkeit, um zu wissen, wann man nachfassen muss

Abhaken von fertiggestellten Erinnerungen, Zurückstellen, Verschieben oder Delegieren von Erinnerungen an Teammitglieder an einem Ort

Erstellen Sie wiederholende Erinnerungen für Aufgaben, die sich täglich, wöchentlich, monatlich oder mit benutzerdefinierter Häufigkeit wiederholen

Überprüfen Sie die tägliche Zusammenfassung von ClickUp, um den Überblick über fertiggestellte Aufgaben, Fälligkeitsdaten und den Stand der Projekte zu behalten

Delegieren Sie schnell jede Erinnerung an Ihr Team von Ihrer ClickUp Startseite oder indem Sie eine Erinnerung zu ihrem Profil hinzufügen

Auch gelesen: Timesheet-Erinnerungen, damit Ihr Team auf dem Laufenden bleibt

ClickUp's One Up #2: ClickUp Aufgaben Checklisten

Vereinfachen Sie Aufgaben mit den Drag-and-Drop- und Verschachtelungs-Features von ClickUp Aufgaben-Checklisten

Die anpassbare ClickUp Aufgabe Checklisten sind ideal, um komplexe Aufgaben in überschaubare Schritte zu unterteilen und nachverfolgung des Fortschritts einer Aufgabe in Echtzeit.

Hier erfahren Sie, wie Sie ClickUp Aufgaben-Checklisten nutzen können:

Checklistenelemente verschachteln , um hierarchische Strukturen zu schaffen

, um hierarchische Strukturen zu schaffen Status von Aufgaben benutzerdefinieren , um den Fortschritt genauer zu verfolgen

, um den Fortschritt genauer zu verfolgen **Mehrere Checklisten zu einer Aufgabe hinzufügen, um eine detaillierte Aufschlüsselung zu erhalten

Zuweisung einzelner Checklistenelemente an Teammitglieder zur effektiven Delegation

einzelner Checklistenelemente an Teammitglieder zur effektiven Delegation Integration von Checklisten mit anderen tools undchecklisten-Vorlagen und automatisieren Sie die Aktualisierung des Status

von Checklisten mit anderen tools undchecklisten-Vorlagen und automatisieren Sie die Aktualisierung des Status Personalisieren Sie Checklisten mit Benutzerdefinierte Felder in ClickUp ### ClickUp's One Up #3: ClickUp Kalender-Ansicht

Visualisieren Sie Arbeit, verschieben Sie Aufgaben und verwalten Sie Zeitleisten für Projekte mit der anpassungsfähigen ClickUp Kalender-Ansicht ClickUp's Kalender Ansicht hilft Ihnen, Ihre Aufgaben auf einer Zeitleiste zu visualisieren und bietet Ihnen eine bessere Kontrolle über Fristen und Zeitplanung.

Sie kombiniert die besten Elemente der Features von Todoist und der Einfachheit von Apple Reminders und fügt gleichzeitig leistungsstarke Kalender-Integrationen hinzu.

Zu erledigen mit diesem Feature:

Ansicht der Aufgaben nach Tag, Woche oder Monat, um einen umfassenden Überblick über anstehende Aufgaben und Ereignisse zu erhalten

Ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag & Drop, um sie direkt im Kalender zu verschieben. Diese Funktion ist im Vergleich zu den Anpassungen des Fälligkeitsdatums in Todoist und der eingeschränkten Planungsoberfläche von Apple Reminders flüssiger und intuitiver

Ansicht mehrerer Listen, Projekte oder Spaces auf demselben Kalender, für bessere Sichtbarkeit und Verwaltung

Sehen Sie die Abhängigkeiten von Aufgaben und setzen Sie Meilensteine, was eine zusätzliche Ebene des Projektmanagements darstellt, die Todoist und Apple Reminders nicht bieten

Während Todoist einige Kalender-Synchronisationen bietet (z.B. mit Google Kalender), bietet ClickUp eine tiefere Integration mit externen Kalendern und ermöglicht eine Zwei-Wege-Synchronisation, die Ihnen Echtzeit-Updates über alle Plattformen hinweg ermöglicht.

ClickUp's One Up #4: ClickUp-Benachrichtigungen und ClickUp-Automatisierungen ClickUp Benachrichtigungen sorgen dafür, dass Sie in Echtzeit informiert bleiben, ohne überfordert zu werden.

Auslösen von Benachrichtigungen für jede Aktivität innerhalb von ClickUp durch benutzerdefinierte ClickUp Benachrichtigungen

Sie können Benachrichtigungen über Aktualisierungen von Aufgaben, Fristen und Kommentaren geräteübergreifend benutzerdefinieren, damit Teams aufeinander abgestimmt sind und schnell reagieren können. Dieses Feature ist ideal für nachverfolgung von Projektänderungen oder auf dem neuesten Stand zu bleiben, während man darauf wartet, dass eine Checkliste für eine Aufgabe abgeschlossen wird.

Zusätzlich, ClickUp Automatisierungen die Funktionen von ClickUp Automations verbessern das Aufgabenmanagement, indem sie Ihnen wiederkehrende Aufgaben abnehmen.

Optimieren Sie Arbeitsabläufe, erledigen Sie Routineaufgaben, verwalten Sie Projektübergaben und vieles mehr mit über 100 ClickUp Automatisierungen

Sie können zum Beispiel Erinnerungen, Aufgabenzuweisungen oder Status-Updates automatisieren. Wenn das Fälligkeitsdatum einer Aufgabe näher rückt, sendet ClickUp automatisch Benachrichtigungen oder verschiebt die Aufgabe in die nächste Phase. Dies ist besonders in komplexen Workflows mit mehreren Abhängigkeiten nützlich.

Im Gegensatz zu den einfachen Erinnerungen von Todoist oder den einfachen Zeit- oder Speicherort-Auslösern von Apple Reminders sind die Automatisierungen von ClickUp in hohem Maße anpassbar und machen Ihre Aufgabenverwaltung intelligenter und effizienter.

Diese Features ermöglichen es Ihnen, sich auf die Erledigung wichtiger Arbeiten zu konzentrieren, während ClickUp die Logistik im Hintergrund erledigt.

Auswahl der richtigen Apps für die Produktivität

Die Wahl zwischen Todoist und Apple Reminders hängt letztendlich von Ihren spezifischen Bedürfnissen ab. Wenn Sie ein Apple Benutzer sind und einen einfachen, intuitiven Aufgabenmanager innerhalb des Apple Ökosystems suchen, könnte Apple Reminders ausreichen, um Sie auf Kurs zu halten.

Wenn Sie jedoch ein robusteres Tool benötigen, das Flexibilität, leistungsstarke Features und eine bessere Kontrolle über komplexe Projekte bietet, ist Todoist die erste Wahl.

Wenn Sie jedoch eine Kombination aus beiden Tools suchen - etwas, das Einfachheit mit umfangreichen Funktionen kombiniert - ist ClickUp die beste Alternative. Mit Features wie detaillierten Checklisten für Aufgaben, vielseitigen kalender-Organisation , benutzerdefinierten Benachrichtigungen und Automatisierung bietet ClickUp unübertroffenen Support zur Steigerung der Produktivität.

Ob Sie persönliche Aufgaben verwalten oder Projekte im Team durchführen, ClickUp bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre beste Arbeit zu erledigen.

Testen Sie ClickUp noch heute!