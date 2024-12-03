Whatsapp Business vs. Privat: Welches Messaging tool soll ich wählen?

WhatsApp kam 2009 auf den Markt, und schon bald war jeder, vom Teenager in der High School bis hin zum erfolgreichen Unternehmer, vom Text fasziniert.

Bei all dem Trubel nahmen die Geschäfte Notiz davon. Sie erkannten, dass WhatsApp ein echtes Potenzial für die Kundenkommunikation hat. Mit WhatsApp Business wurde eine Version speziell für - Sie ahnen es - geschäftliche Interaktionen entwickelt.

Dennoch bleibt die wichtige Frage bestehen: ist WhatsApp besser für den privaten Gebrauch geeignet oder kann es für Geschäfte genauso effektiv sein?Ist WhatsApp Business vs. Personal wirklich zwei Seiten derselben Medaille oder handelt es sich um grundlegend unterschiedliche Plattformen?

Lassen Sie uns die Unterschiede aufschlüsseln und herausfinden, welche die richtige für Ihre Bedürfnisse ist.💡

Einführung in WhatsApp

Im Juni 2024 feierte der von allen bevorzugte Modern Family-Cast ein überraschendes Comeback - diesmal in einer WhatsApp-Werbung

!

Warum, fragen Sie? Um die Leistungsfähigkeit des WhatsApp-Features für Gruppenchats zu demonstrieren.

Mit den klassischen Macken der Zeichen und einem treffenden Drehbuch versprach WhatsApp den Zuschauern ein nahtloses Messaging-Erlebnis. aber wie gut ist WhatsApp für den täglichen Gebrauch?

Übersicht über WhatsApp

Es ist kein Schock - WhatsApp ist die weltweit meistgenutzte mobile Messenger App.

Mit 2 Milliarden aktiven Benutzern weltweit ist es klar, dass WhatsApp den Nerv der Menschen überall getroffen hat.

also, was ist der Reiz?

Es ist nicht nur sicher und funktioniert reibungslos unter iOS und Android, sondern ist auch kostenlos zu benutzen.

Während fast jeder schon einmal von WhatsApp gehört hat, sind viele nicht mit seinem unternehmenstauglichen Geschwisterchen vertraut: WhatsApp Business.

Der Aufstieg von WhatsApp Business

Bevor wir uns mit den Details der WhatsApp-Optionen beschäftigen, sollten wir eine kurze Bestandsaufnahme erledigen:

WhatsApp Messenger

WhatsApp Business

WhatsApp Business API

Jedes dieser Programme dient einem bestimmten Zweck und ist auf unterschiedliche Anforderungen an die Nachrichtenübermittlung zugeschnitten.

Wie Mark Zuckerberg in einem interview mit Reuters "Die Realität ist, dass business-Nachrichten wird wahrscheinlich die nächste wichtige Säule unseres Geschäfts sein, da wir daran arbeiten, WhatsApp und Messenger stärker zu monetarisieren."

Und er hatte nicht Unrecht!

In der Tat, mehr als 40 Millionen Menschen durchsuchen jeden Monat einen WhatsApp Business-Katalog - eine beeindruckende Leistung für etwas, das als einfache Messaging App begann

🌟 Fun Fact: Nachdem er 2009 von Facebook abgelehnt wurde, gab WhatsApp-Mitbegründer Brian Acton nicht auf. Stattdessen baute er WhatsApp auf - nur um 2014 von Facebook für 19 Milliarden Dollar aufgekauft zu werden.

WhatsApp Personal erkunden

WhatsApp Personal ist die beliebteste App für Messaging, und das hat seinen Grund. Sehen wir uns das mal an.

Die wichtigsten Features von WhatsApp Personal

Wie jede großartige Messaging-Plattform ist auch WhatsApp Personal vollgepackt mit wichtigen Funktionen, die es zu einem weltweiten Favoriten gemacht haben. Zu diesen wichtigsten Features gehören:

End-zu-End-Verschlüsselung : Nachrichten, Anrufe und Medien sind so geschützt, dass nur Sie und der Empfänger sie lesen können. Nicht einmal WhatsApp selbst kann so sicher sein wie ein Banktresor

: Nachrichten, Anrufe und Medien sind so geschützt, dass nur Sie und der Empfänger sie lesen können. Nicht einmal WhatsApp selbst kann so sicher sein wie ein Banktresor Sprach- und Videoanrufe: Sie können kostenlose Sprach- und Videoanrufe tätigen, einschließlich Gruppenanrufe für bis zu acht Personen. Perfekt für virtuelle Familientreffen oder zwanglose Zusammenkünfte

{vom} WhatsApp

Sprachnachrichten : Für diejenigen, die lieber reden als tippen, machen Sprachnachrichten das Leben einfacher. Einfach aufnehmen und senden - der Empfänger kann jede Nuance Ihrer Geschichte hören

: Für diejenigen, die lieber reden als tippen, machen Sprachnachrichten das Leben einfacher. Einfach aufnehmen und senden - der Empfänger kann jede Nuance Ihrer Geschichte hören Dokumente freigeben : Überspringen Sie den E-Mail-Stress! Senden Sie PDFs, Tabellen und Folien direkt über WhatsApp. Denn seien wir mal ehrlich, manchmal möchte man einfach keine weitere App starten

: Überspringen Sie den E-Mail-Stress! Senden Sie PDFs, Tabellen und Folien direkt über WhatsApp. Denn seien wir mal ehrlich, manchmal möchte man einfach keine weitere App starten Fotos und Videos freigeben : Teilen Sie Fotos und Videos ohne Qualitätsprobleme. Gestochen scharfe Bilder und keine Pixel - der Traum eines jeden Fotografen

: Teilen Sie Fotos und Videos ohne Qualitätsprobleme. Gestochen scharfe Bilder und keine Pixel - der Traum eines jeden Fotografen Desktop-Zugang: WhatsApp ist auf Ihrem Mac oder PC verfügbar. Denn das Tippen auf einer vollständigen Tastatur ist einfach... schön

{vom} WhatsApp

Broadcast-Nachrichten : Senden Sie eine Nachricht an mehrere Personen gleichzeitig mit dem Broadcast Feature von WhatsApp. Das ist der VIP-Raum für Textnachrichten

: Senden Sie eine Nachricht an mehrere Personen gleichzeitig mit dem Broadcast Feature von WhatsApp. Das ist der VIP-Raum für Textnachrichten Zweistufige Überprüfung: Fügen Sie eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu, um neugierige Augen fernzuhalten. Ein Muss für jeden, der es mit seinen Daten ernst meint

Auch gelesen: Beste E-Mail-Alternativen für die Business-Kommunikation WhatsApp hat sein Spiel mit einigen wirklich köstlichen Features aufgemöbelt. Schauen wir uns einige der coolsten Neuerungen an:

Nachrichtenbearbeitung : Schon mal zu schnell auf "Senden" gedrückt? Jetzt haben Sie bis zu 15 Minuten Zeit, um Ihre Nachricht zu bearbeiten und so Tippfehler oder "Ups"-Momente zu vermeiden

: Schon mal zu schnell auf "Senden" gedrückt? Jetzt haben Sie bis zu 15 Minuten Zeit, um Ihre Nachricht zu bearbeiten und so Tippfehler oder "Ups"-Momente zu vermeiden Stillmodus für unbekannte Anrufer : Haben Sie genug von Spam-Anrufen? Sie können jetzt Anrufe von Nummern, die sich nicht in Ihren Kontakten befinden, stummschalten, um ein ruhigeres Erlebnis zu haben

: Haben Sie genug von Spam-Anrufen? Sie können jetzt Anrufe von Nummern, die sich nicht in Ihren Kontakten befinden, stummschalten, um ein ruhigeres Erlebnis zu haben Chatsperre : Mit dem Fingerabdruck- oder Passcode-Schutz können Sie bestimmte Chats mit einer zusätzlichen Ebene des Datenschutzes versehen, sodass bestimmte Unterhaltungen privat bleiben

: Mit dem Fingerabdruck- oder Passcode-Schutz können Sie bestimmte Chats mit einer zusätzlichen Ebene des Datenschutzes versehen, sodass bestimmte Unterhaltungen privat bleiben Personalisierte Chat-Hintergrundbilder : Benutzerdefinierte Chat-Hintergrundbilder zur schnellen Unterscheidung von Unterhaltungen und für eine persönliche Note

: Benutzerdefinierte Chat-Hintergrundbilder zur schnellen Unterscheidung von Unterhaltungen und für eine persönliche Note KI-generierte Sticker: Beschreiben Sie Ihre Idee, und die KI von WhatsApp erstellt benutzerdefinierte Sticker, die Ihren Chats mehr Ausdruck verleihen

{vom} WhatsApp

Angeheftete Nachrichten in Gruppen : Mit angehefteten Nachrichten bleiben wichtige Infos in Gruppenchats ganz oben, damit alle den Überblick behalten

: Mit angehefteten Nachrichten bleiben wichtige Infos in Gruppenchats ganz oben, damit alle den Überblick behalten Meta KI Sprach-Chat: Sie haben zu viel zu tun, um zu tippen? Sie können Meta KI auf WhatsApp Sprachanweisungen senden

Persönliche WhatsApp-Nutzungsfälle

Nehmen wir Emma, die die Überraschungsparty für ihre beste Freundin plant. So bleibt sie mit WhatsApp Personal immer auf dem Laufenden:

Verwaltung des Datenschutzes : Sie stellt ihre Datenschutzeinstellungen so ein, dass nur die Personen ihre Status-Updates sehen können (keine Party-Spoiler erlaubt)

: Sie stellt ihre Datenschutzeinstellungen so ein, dass nur die Personen ihre Status-Updates sehen können (keine Party-Spoiler erlaubt) Ereigniserinnerungen mit angehefteten Nachrichten : Emma heftet die Adresse und das Thema der Party ganz oben im Gruppen-Chat an, damit niemand die wichtigen Details vergisst

: Emma heftet die Adresse und das Thema der Party ganz oben im Gruppen-Chat an, damit niemand die wichtigen Details vergisst Senden von Wegbeschreibungen mit Live-Speicherort : Damit sich niemand verirrt, gibt Emma ihren Speicherort auf dem Weg zum Veranstaltungsort für die Gäste frei

: Damit sich niemand verirrt, gibt Emma ihren Speicherort auf dem Weg zum Veranstaltungsort für die Gäste frei KI-Aufkleber für den Sieg : Emma erstellt ein paar benutzerdefinierte KI-Sticker, darunter ein "Party Time!"-Banner und lustige Emoji-Gesichter, um den Chat zu beleben

: Emma erstellt ein paar benutzerdefinierte KI-Sticker, darunter ein "Party Time!"-Banner und lustige Emoji-Gesichter, um den Chat zu beleben Bildschirmfreigabe bei Videoanrufen : Emma gibt ihren Bildschirm während eines Videoanrufs frei, um das Layout zu zeigen, das sie für Dekoration und Platz geplant hat

: Emma gibt ihren Bildschirm während eines Videoanrufs frei, um das Layout zu zeigen, das sie für Dekoration und Platz geplant hat Sperren des Gruppenchats : Sie sperrt den Gruppenchat, um die Pläne für die Party privat zu halten - keine Spoiler für alle, die nicht eingeladen sind

: Sie sperrt den Gruppenchat, um die Pläne für die Party privat zu halten - keine Spoiler für alle, die nicht eingeladen sind Reagieren auf Antwortschreiben mit Umfragen: Anstatt die Eingeladenen mit einer Flut von Nachrichten zu überhäufen (was, wie wir alle wissen, schnell chaotisch wird), erstellt Emma eine Umfrage im Gruppenchat, um alle Gäste über Optionen wie Essen, Dress Code und Aktivitäten abstimmen zu lassen

{vom} WhatsApp

Verschwindende Nachrichten zum Aufräumen: Nach der Party stellt Emma ein, dass die Nachrichten in der Gruppe verschwinden, damit die Fotos und Updates aller Teilnehmer den Chat nicht für immer verstopfen

💡 Pro-Tipp: Verbessern Sie die Gruppenkoordination mit "Geplante Gruppenanrufe" Planen Sie Anrufe im Voraus mit geplanten Erinnerungen, damit alle synchronisiert bleiben.

Vorteile von WhatsApp Personal

WhatsApp bietet eine Reihe von Vorteilen, die es zu einer der beliebtesten Messaging-Plattformen weltweit machen:

Globale Reichweite : Mit über 2 Milliarden Benutzern in 180 Ländern ist WhatsApp überall präsent. Auf Wiedersehen, internationale SMS-Gebühren

: Mit über 2 Milliarden Benutzern in 180 Ländern ist WhatsApp überall präsent. Auf Wiedersehen, internationale SMS-Gebühren Plattformübergreifende Verfügbarkeit : WhatsApp funktioniert nahtlos auf Android, iOS und sogar auf Desktops, sodass Sie unabhängig vom Gerät immer in Kontakt bleiben können

: WhatsApp funktioniert nahtlos auf Android, iOS und sogar auf Desktops, sodass Sie unabhängig vom Gerät immer in Kontakt bleiben können Werbefrei : Im Gegensatz zu den meisten Apps ist WhatsApp vollkommen werbefrei, sodass Sie ohne Ablenkung Nachrichten austauschen können

: Im Gegensatz zu den meisten Apps ist WhatsApp vollkommen werbefrei, sodass Sie ohne Ablenkung Nachrichten austauschen können Kosteneffektiv : WhatsApp ist kostenlos für Texte, Sprach- und Videoanrufe und spart so internationale Kommunikationskosten

: WhatsApp ist kostenlos für Texte, Sprach- und Videoanrufe und spart so internationale Kommunikationskosten Hohe Öffnungsrate von Nachrichten : WhatsApp-Nachrichten werden mit höherer Wahrscheinlichkeit geöffnet und gelesen, was es zu einer ersten Wahl für wichtige Updates und Kundenbindung macht

: WhatsApp-Nachrichten werden mit höherer Wahrscheinlichkeit geöffnet und gelesen, was es zu einer ersten Wahl für wichtige Updates und Kundenbindung macht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung : Datenschutz ist die Priorität Nummer eins, mit robusten Sicherheits-Features, die Unterhaltungen schützen

: Datenschutz ist die Priorität Nummer eins, mit robusten Sicherheits-Features, die Unterhaltungen schützen Listen und Gruppen : Verwalten Sie problemlos mehrere Unterhaltungen, sei es für geschäftliche Aktualisierungen oder gesellschaftliche Zusammenkünfte

: Verwalten Sie problemlos mehrere Unterhaltungen, sei es für geschäftliche Aktualisierungen oder gesellschaftliche Zusammenkünfte Freigeben von Speicherorten : Ideal zur Nachverfolgung von Treffen oder um die Sicherheit von Angehörigen zu gewährleisten

: Ideal zur Nachverfolgung von Treffen oder um die Sicherheit von Angehörigen zu gewährleisten Benutzerfreundlich: Die Benutzeroberfläche ist einfach und für alle Altersgruppen geeignet, so dass sie leicht zugänglich und intuitiv ist

Einschränkungen von WhatsApp Personal

Obwohl WhatsApp fantastisch ist, gibt es ein paar Einschränkungen, die man beachten sollte:

Internetabhängigkeit : Ohne Internetzugang ist WhatsApp im Gegensatz zu normalen SMS unbrauchbar

: Ohne Internetzugang ist WhatsApp im Gegensatz zu normalen SMS unbrauchbar Risiko der Sperrung des Kontos : Verstöße gegen die Richtlinien von WhatsApp können zur Sperrung des Kontos führen, was für Geschäfte, die auf WhatsApp angewiesen sind, ein Problem darstellt

: Verstöße gegen die Richtlinien von WhatsApp können zur Sperrung des Kontos führen, was für Geschäfte, die auf WhatsApp angewiesen sind, ein Problem darstellt Auswirkungen auf die psychische Gesundheit : Der Druck, ständig erreichbar zu sein, kann zu Stress und "Benachrichtigungsmüdigkeit" führen

: Der Druck, ständig erreichbar zu sein, kann zu Stress und "Benachrichtigungsmüdigkeit" führen Speicherverbrauch : Häufiges Freigeben von Medien kann den Speicher schnell aufbrauchen und erfordert regelmäßige Bereinigungen

: Häufiges Freigeben von Medien kann den Speicher schnell aufbrauchen und erfordert regelmäßige Bereinigungen Support für den Kunden: Der Kundensupport für einzelne Benutzer kann limitiert und langsam sein

Eintauchen ins WhatsApp Business

Mit 56% der Vermarkter da wir uns einig sind, dass Business Messaging dazu beiträgt, dass sich Kunden stärker mit Geschäften verbunden fühlen, sollten wir uns die wichtigsten Features von WhatsApp Business ansehen und herausfinden, ob es die richtige Lösung für Sie ist.

🧠 Wussten Sie schon? Menschen überprüfen ihr Telefon bis zu 58 Mal täglich? Für Android-Benutzer bedeutet das etwa 38 Minuten pro Tag allein auf WhatsApp - eine hervorragende Gelegenheit für Marken, Kunden auf einer vertrauenswürdigen Plattform anzusprechen.

WhatsApp Business Kernfeatures

WhatsApp Business-Profil : Präsentieren Sie Ihr Geschäft mit einem Profil, das Ihr Logo, Ihre Geschäftsbeschreibung, Ihre Öffnungszeiten und einen Link zu Ihrer Website enthält, und schaffen Sie so ein kleines Schaufenster direkt auf WhatsApp

: Präsentieren Sie Ihr Geschäft mit einem Profil, das Ihr Logo, Ihre Geschäftsbeschreibung, Ihre Öffnungszeiten und einen Link zu Ihrer Website enthält, und schaffen Sie so ein kleines Schaufenster direkt auf WhatsApp Grußbotschaften: Senden Sie automatisch eine personalisierte Willkommensnachricht an neue Kunden, um die Unterhaltung auf dem richtigen Fuß zu beginnen

via WhatsApp

Schnellantworten : Sparen Sie Zeit mit anpassbaren Schnellantworten für häufig gestellte Fragen, so dass Sie mit nur einem Fingertipp schneller antworten können

: Sparen Sie Zeit mit anpassbaren Schnellantworten für häufig gestellte Fragen, so dass Sie mit nur einem Fingertipp schneller antworten können Abwesenheitsnachrichten: Stellen Sie automatische Antworten außerhalb der Geschäftszeiten ein, um Ihre Kunden zu informieren, wann Sie wieder da sind, und halten Sie sie auf dem Laufenden

{vom} WhatsApp

Labels : Organisieren und kategorisieren Sie Unterhaltungen mit Beschreibungen, um wichtige Nachrichten schnell zu finden und zu beantworten

: Organisieren und kategorisieren Sie Unterhaltungen mit Beschreibungen, um wichtige Nachrichten schnell zu finden und zu beantworten Meta-verifiziertes Abzeichen : Erhöhen Sie die Glaubwürdigkeit mit einem Abzeichen zur Überprüfung, das Kunden hilft, Ihr offizielles Konto zu identifizieren und das Vertrauen zu stärken

: Erhöhen Sie die Glaubwürdigkeit mit einem Abzeichen zur Überprüfung, das Kunden hilft, Ihr offizielles Konto zu identifizieren und das Vertrauen zu stärken Katalog und Warenkorb: Zeigen Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen in einem Katalog an und ermöglichen Sie Ihren Kunden, Elemente in den Warenkorb zu legen, um das Durchsuchen und die Reihenfolge zu erleichtern

via WhatsApp

Broadcast-Nachrichten : Erreichen Sie mehrere Kunden auf einmal, indem Sie Broadcast-Nachrichten für Ankündigungen oder Aktionen an Ihre Liste senden

: Erreichen Sie mehrere Kunden auf einmal, indem Sie Broadcast-Nachrichten für Ankündigungen oder Aktionen an Ihre Liste senden Anzeigen, die auf WhatsApp klicken: Leiten Sie neue Kunden von Facebook- und Instagram-Anzeigen direkt in einen WhatsApp-Chat und schaffen Sie so einen reibungslosen Eintrag für Unterhaltungen

via WhatsApp

Call-to-action Schaltflächen auf Social Media: Fügen Sie auf Ihren Facebook- und Instagram-Profilen Schaltflächen "Nachricht senden" ein, um potenzielle Kunden dazu anzuleiten, sofort einen Chat mit Ihnen zu beginnen

WhatsApp Business Best Practices

Gelöschte Business-Zeiten : Lassen Sie Ihre Kunden wissen, wann Sie erreichbar sind, und verwenden Sie außerhalb der Geschäftszeiten Abwesenheitsnachrichten, um eine konsistente Kommunikation zu gewährleisten

: Lassen Sie Ihre Kunden wissen, wann Sie erreichbar sind, und verwenden Sie außerhalb der Geschäftszeiten Abwesenheitsnachrichten, um eine konsistente Kommunikation zu gewährleisten Nutzen Sie Schnellantworten für FAQs : Richten Sie Schnellantworten für häufig gestellte Fragen ein, um Zeit zu sparen und die Kundeninteraktion zu optimieren

: Richten Sie Schnellantworten für häufig gestellte Fragen ein, um Zeit zu sparen und die Kundeninteraktion zu optimieren Werben Sie für Ihren WhatsApp-Kanal : Verwenden Sie QR-Codes, kurze Links und Schaltflächen für soziale Medien, um Ihre Kunden wissen zu lassen, dass sie Sie auf WhatsApp erreichen können

: Verwenden Sie QR-Codes, kurze Links und Schaltflächen für soziale Medien, um Ihre Kunden wissen zu lassen, dass sie Sie auf WhatsApp erreichen können Nutzen Sie das Meta-verified Abzeichen: Erwerben Sie das Abzeichen, um das Vertrauen zu erhöhen, was besonders in Branchen hilfreich ist, in denen Authentifizierung entscheidend ist

WhatsApp Business Anwendungsfälle

Bank Mandiri (Bankwesen): Die Bank Mandiri nutzt WhatsApp Business, um Kunden durch automatisierte Benachrichtigungen über Überprüfungen von Kreditkarten und Angebote für Ratenzahlungen an sich zu binden. Die Plattform erhöhte die Nettomarge bei den Zinsen um 42% und die Antwortquoten für Überprüfungen von Kreditkarten um 56 %, wodurch WhatsApp zum wichtigsten Kanal der Bank für Konversionen wurde und SMS, Telesales und die Website übertraf

via WhatsApp

Max Life Insurance (Versicherung) : Um Kunden in ganz Indien anzusprechen, arbeitete Max Life Insurance mit Haptik zusammen, um das Sprachunterstützungs-Feature der WhatsApp Business Platform zu implementieren und Dienstleistungen in sieben regionalen Sprachen anzubieten. Mit nur zwei Klicks können die Kunden ihre bevorzugte Sprache auswählen und erhalten dann eine40 % Abschlussquote für Kundeninteraktionen in der von ihnen gewählten Sprache

: Um Kunden in ganz Indien anzusprechen, arbeitete Max Life Insurance mit Haptik zusammen, um das Sprachunterstützungs-Feature der WhatsApp Business Platform zu implementieren und Dienstleistungen in sieben regionalen Sprachen anzubieten. Mit nur zwei Klicks können die Kunden ihre bevorzugte Sprache auswählen und erhalten dann eine40 % Abschlussquote für Kundeninteraktionen in der von ihnen gewählten Sprache Mercedes-Benz Türkei (Automobilindustrie) : Mercedes-Benz Türkei hat die WhatsApp Business Plattform integriert, um kommerzielle Transporter zu bewerben, Leads zu generieren und Kunden direkt anzusprechen. Durch hybride Kampagnen, die WhatsApp und traditionelle Kanäle kombinierten, erreichten sie eine63% inanstieg der Kaufabsicht und eine Umsatzsteigerung von 93 %, während die Kosten pro qualifiziertem Lead um 78 % gesenkt wurden

: Mercedes-Benz Türkei hat die WhatsApp Business Plattform integriert, um kommerzielle Transporter zu bewerben, Leads zu generieren und Kunden direkt anzusprechen. Durch hybride Kampagnen, die WhatsApp und traditionelle Kanäle kombinierten, erreichten sie eine63% inanstieg der Kaufabsicht und eine Umsatzsteigerung von 93 %, während die Kosten pro qualifiziertem Lead um 78 % gesenkt wurden Lenovo (Technologie): Lenovo Indonesien führte WhatsApp Flows ein, um die Buchung von Serviceterminen zu vereinfachen, was zu einer 8,2-fach höheren Konversionsrate im Vergleich zu ihrer Website und einer44.5%ige Steigerung des Engagements auf WhatsApp. Dieser nahtlose Self-Service-Kanal ermöglicht es Kunden, Termine vollständig über WhatsApp zu buchen, zu verschieben oder zu stornieren

WhatsApp

Die Vorteile von WhatsApp Business

Verbessertes Kundenengagement : Messaging-Kanäle ermöglichen es Businesses, während der gesamten Customer Journey in Verbindung zu bleiben. Dank schneller Antwortraten und Automatisierung können Geschäfte mit Kunden zu deren Bedingungen interagieren

: Messaging-Kanäle ermöglichen es Businesses, während der gesamten Customer Journey in Verbindung zu bleiben. Dank schneller Antwortraten und Automatisierung können Geschäfte mit Kunden zu deren Bedingungen interagieren Hohe Öffnungsraten : WhatsApp rühmt sich einer beeindruckenden98% Öffnungsrate für Business nachrichten und übertrifft damit andere Kanäle

: WhatsApp rühmt sich einer beeindruckenden98% Öffnungsrate für Business nachrichten und übertrifft damit andere Kanäle Kundenzufriedenheit : Durch das Meeting mit den Kunden dort, wo sie sich am wohlsten fühlen, steigert WhatsApp Business die Kundenzufriedenheit und -loyalität

: Durch das Meeting mit den Kunden dort, wo sie sich am wohlsten fühlen, steigert WhatsApp Business die Kundenzufriedenheit und -loyalität Kosteneffiziente Kommunikation : Automatisierung und schnelle Antworten senken die Betriebskosten und steigern die Effizienz

: Automatisierung und schnelle Antworten senken die Betriebskosten und steigern die Effizienz Umsatzsteigerung: WhatsApp Business verbessert die Konversionsraten, wobei Studien zeigen, dass sich Live-Chats positiv auf den Umsatz und die Kundentreue auswirken können

WhatsApp Business Limits

Beschränktes Nachrichtenkontingent : Ohne Überprüfung ist der Versand von Nachrichten auf 5.000 pro Monat begrenzt, was für größere Geschäfte einschränkend sein kann

: Ohne Überprüfung ist der Versand von Nachrichten auf 5.000 pro Monat begrenzt, was für größere Geschäfte einschränkend sein kann Keine Integration von Drittanbietern : WhatsApp Business hat keinen API Support, was die Integration mit anderen Anwendungen limitiert und die Effizienz des Workflows reduziert

: WhatsApp Business hat keinen API Support, was die Integration mit anderen Anwendungen limitiert und die Effizienz des Workflows reduziert Limitierte Automatisierung : Die Automatisierungsoptionen auf WhatsApp Business sind einfach, verglichen mit der WhatsApp Business API, die fortschrittlichere Chatbots und Nachrichtenweiterleitung bietet

: Die Automatisierungsoptionen auf WhatsApp Business sind einfach, verglichen mit der WhatsApp Business API, die fortschrittlichere Chatbots und Nachrichtenweiterleitung bietet Eingeschränkte Gerätenutzung : WhatsApp Business unterstützt nur zwei Geräte und limitiert damit die Nummer der Agenten, die Kundenunterhaltungen verwalten können

: WhatsApp Business unterstützt nur zwei Geräte und limitiert damit die Nummer der Agenten, die Kundenunterhaltungen verwalten können Katalogeinschränkungen : Das Feature "Katalog" ist in seinem Umfang begrenzt, sodass Kunden für weitere Optionen Ihre Website oder E-Commerce-Plattform besuchen müssen

: Das Feature "Katalog" ist in seinem Umfang begrenzt, sodass Kunden für weitere Optionen Ihre Website oder E-Commerce-Plattform besuchen müssen Fehlen eines grünen Häkchens: Ohne Überprüfung fehlt bei WhatsApp Business Konten das grüne Häkchen, was das Vertrauen der Kunden aufgrund des erhöhten Phishing-Bewusstseins beeinträchtigen könnte

💡 Pro-Tipp: Wenn Ihr Team die Nachrichtenobergrenze von WhatsApp Business erreicht oder Schwierigkeiten hat, Kundenunterhaltungen zu organisieren, sollten Sie WhatsApp Business API in Betracht ziehen. Ohne Limit für Geräte und mit fortschrittlicher Automatisierung ist sie für größere Teams mit hohem Nachrichtenaufkommen geeignet.

WhatsApp Business API

Die WhatsApp Business API unterscheidet sich von der WhatsApp Business App.

Sie wurde für mittelgroße und große Geschäfte entwickelt und öffnet die Türen zu erweiterten Marketing-Tools und mühelosen Integrationen, die für die Kundeninteraktion in großem Umfang entwickelt wurden.

Im Gegensatz zur Business App verfügt die API nicht über eine native Schnittstelle. Stattdessen wird sie über einen Meta-Geschäftspartner direkt mit dem Front-End einer beliebigen integrierten Plattform verbunden.

Dieses Setup ermöglicht es Ihnen, die Reichweite und Leistung von WhatsApp direkt in Ihre bestehenden Systeme einzubetten.

Schon neugierig geworden? Hier erfahren Sie mehr:

Verbinden Sie sich mit Ihren Kunden, wo immer sie sind : Treffen Sie Ihre Kunden dort, wo sie bereits auf WhatsApp aktiv sind - ein vertrauter und komfortabler Space für Ihr Engagement

: Treffen Sie Ihre Kunden dort, wo sie bereits auf WhatsApp aktiv sind - ein vertrauter und komfortabler Space für Ihr Engagement Unterhaltungen in beide Richtungen: Fördern Sie interaktive Marketing-, Vertriebs- und Support-Erlebnisse und unterstützen Sie Ihre Kunden während des gesamten Prozesses

via WhatsApp

Erinnerungswürdige Interaktionen: Nutzen Sie Rich Media, dynamische Produktlisten und interaktive CTAs, um ansprechende, einzigartige Erlebnisse in großem Umfang zu liefern

Skalierung des Marketingaufwands mit WhatsApp Business API

Hier sind beliebte Anwendungsfälle, die zeigen, wie Geschäfte die API nutzen, um das Wachstum zu fördern und die Kundenerfahrung zu verbessern:

Benachrichtigungen : Halten Sie Ihre Kunden mit zeitnahen Updates wie Auftragsbestätigungen, Sendungsverfolgung oder Erinnerungen an Termine auf dem Laufenden

: Halten Sie Ihre Kunden mit zeitnahen Updates wie Auftragsbestätigungen, Sendungsverfolgung oder Erinnerungen an Termine auf dem Laufenden Personalisierte Aktionen : Erhöhen Sie Upsell-Möglichkeiten, gehen Sie gegen Warenkorbabbrüche vor, und senden Sie hyperrelevante Angebote, um den Marketing-ROI zu maximieren

: Erhöhen Sie Upsell-Möglichkeiten, gehen Sie gegen Warenkorbabbrüche vor, und senden Sie hyperrelevante Angebote, um den Marketing-ROI zu maximieren Handel : Lassen Sie Ihre Kunden direkt in WhatsApp stöbern, Fragen stellen und Bestellungen aufgeben, um ein reibungsloses Einkaufserlebnis zu schaffen

: Lassen Sie Ihre Kunden direkt in WhatsApp stöbern, Fragen stellen und Bestellungen aufgeben, um ein reibungsloses Einkaufserlebnis zu schaffen Kundenbetreuung: Automatisieren Sie Routineabfragen mit Conversational Flows und leiten Sie Kunden nur bei Bedarf an Live-Agenten weiter, um die Support-Kosten zu senken

via WhatsApp

Überprüfungen : Vereinfachen Sie die Authentifizierung von Konten mit sicheren, einmaligen Passwörtern oder Multi-Faktor-Abfragen

: Vereinfachen Sie die Authentifizierung von Konten mit sicheren, einmaligen Passwörtern oder Multi-Faktor-Abfragen Benutzerdefinierte Flows: Entwerfen Sie Ihre eigenen einzigartigen Unterhaltungen, um Engagement und Loyalität zu fördern

📌Beispiel: Zendesk migrierte von einer lokalen API auf die Cloud API für WhatsApp Business, wodurch 100 % der Aktivierungskosten entfielen und die Entwicklungszeit um 90 % reduziert wurde. Mit der Cloud API verdoppelte Zendesk seine Nachrichtenausgaberate, verbesserte die Lösung von Tickets und steigerte die Nachfrage der Kunden nach WhatsApp.

Integration von ClickUp mit WhatsApp Business API ClickUp ist ein Synonym für Projektmanagement.

Die Kombination der vielseitigen Automatisierungs- und Integrationsfunktionen von ClickUp mit der WhatsApp Business API öffnet neue Türen für die Automatisierung von Aufgaben und die Skalierung der Kommunikation in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Beste aus dieser leistungsstarken Kombination herausholen:

Verkauf und Akquise : Für Vertriebsteams hilft diese Integration bei der Automatisierung von Aufgaben in ClickUp, sobald ein neuer Lead auf Plattformen wie LinkedIn identifiziert wird. Benachrichtigungen können dann per WhatsApp verschickt werden, wenn ein Geschäft Fortschritte macht, so dass Vertriebsmitarbeiter schneller reagieren und die Lead-Konversion verbessern können

: Für Vertriebsteams hilft diese Integration bei der Automatisierung von Aufgaben in ClickUp, sobald ein neuer Lead auf Plattformen wie LinkedIn identifiziert wird. Benachrichtigungen können dann per WhatsApp verschickt werden, wenn ein Geschäft Fortschritte macht, so dass Vertriebsmitarbeiter schneller reagieren und die Lead-Konversion verbessern können CRM : Verwenden Sie ClickUp CRM können Sie die Interaktionen mit Ihren Clients organisieren und Ihre Vertriebskette mühelos nachverfolgen. Die Automatisierung kann Aufgaben zur Nachverfolgung erstellen und Erinnerungen auf WhatsApp senden, um sicherzustellen, dass die Vertriebsmitarbeiter sich umgehend um die Clients kümmern

: Verwenden Sie ClickUp CRM können Sie die Interaktionen mit Ihren Clients organisieren und Ihre Vertriebskette mühelos nachverfolgen. Die Automatisierung kann Aufgaben zur Nachverfolgung erstellen und Erinnerungen auf WhatsApp senden, um sicherzustellen, dass die Vertriebsmitarbeiter sich umgehend um die Clients kümmern Verwaltung von Marketingkampagnen : Optimieren Sie die Erstellung, Nachverfolgung und Berichterstellung von Kampagnen, indem Sie Aufgaben in ClickUp verwalten und über WhatsApp sofortige Updates an Stakeholder und Mitglieder Ihres Teams senden, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind

: Optimieren Sie die Erstellung, Nachverfolgung und Berichterstellung von Kampagnen, indem Sie Aufgaben in ClickUp verwalten und über WhatsApp sofortige Updates an Stakeholder und Mitglieder Ihres Teams senden, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind Zielverfolgung: Setzen Sie messbare Vertriebs- oder Marketingziele mit ClickUp Ziele und verfolgen Sie ihren Fortschritt mit benutzerdefinierten Feldern und visuellen Ansichten. Nutzen Sie WhatsApp, um Status-Updates zu senden oder Meilensteine mit dem Team zu feiern

WhatsApp API Preise und Überlegungen für Businesses

Die Preise für die WhatsApp Business API basieren auf einem Modell, das auf Unterhaltungen basiert und pro 24-stündiger Sitzung berechnet wird. Hier ist die Aufschlüsselung:

Arten von Unterhaltungen

Jede Art von Unterhaltung dient einem anderen Zweck und Preispunkt:

Marketingunterhaltungen : Diese Konversationen werden für die Bewerbung von Produkten oder Dienstleistungen verwendet und sind etwas teurer, da sie darauf ausgelegt sind, die Kundenbindung und den Verkauf zu fördern

: Diese Konversationen werden für die Bewerbung von Produkten oder Dienstleistungen verwendet und sind etwas teurer, da sie darauf ausgelegt sind, die Kundenbindung und den Verkauf zu fördern Unterhaltungen zu Nutzzwecken : Transaktionsnachrichten wie Auftragsbestätigungen oder Versandaktualisierungen fallen hierunter und sind budgetfreundlicher als Marketingnachrichten

: Transaktionsnachrichten wie Auftragsbestätigungen oder Versandaktualisierungen fallen hierunter und sind budgetfreundlicher als Marketingnachrichten Unterhaltungen zur Authentifizierung : Für sichere Überprüfungen von Benutzern (z. B. OTPs), die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Erschwinglichkeit bieten

: Für sichere Überprüfungen von Benutzern (z. B. OTPs), die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Erschwinglichkeit bieten Unterhaltungen über Dienstleistungen: Vom Kunden initiierte Interaktionen werden als Serviceunterhaltungen kategorisiert, eine kostengünstige Wahl für Support und Anfragen

Die wichtigsten Kostenfaktoren

Initiierung von Unterhaltungen : Die Kosten variieren je nachdem, ob das Geschäft oder der Kunde die Unterhaltung initiiert

: Die Kosten variieren je nachdem, ob das Geschäft oder der Kunde die Unterhaltung initiiert Länderspezifische Preise : Die Preise schwanken je nach Land des Empfängers, daher sollten Sie bei einem globalen Publikum regionale Kostenunterschiede berücksichtigen

: Die Preise schwanken je nach Land des Empfängers, daher sollten Sie bei einem globalen Publikum regionale Kostenunterschiede berücksichtigen Länge der Sitzung: Jeder Austausch innerhalb eines 24-Stunden-Fensters zählt als eine Unterhaltung, so dass die Preise für umfassende Interaktionen stabil bleiben

Vergleich von WhatsApp, WhatsApp Business und WhatsApp Business API

Der Schlüssel zum Unterschied liegt in den Einzelzielen der Benutzer: WhatsApp Messenger ist für den privaten Gebrauch, WhatsApp Business ist für kleine bis mittlere Geschäfte und WhatsApp Business API ist für größere Unternehmen mit erweiterten Marketinganforderungen.

Hier ist eine Tabelle für einen schnellen Vergleich:

Feature WhatsApp Messenger WhatsApp Business WhatsApp Business API Nutzungszweck Persönlich Kleine bis mittlere Geschäfte (SMBs) Mittlere bis große Geschäfte Messaging 1:1-Messaging Ad-hoc-Kundendienst, Marketing in kleinem Rahmen Massen-Messaging-Kampagnen, strategischer Kundendienst Zugang App, Browser App, Browser Erfordert Solution Provider Interface Device Limit Ein Benutzer, zwei Geräte (Telefon & Desktop) Ein Benutzer, zwei Geräte (Telefon & Desktop) Unlimited users and devices Business Tools Keine Business-Profil, Produktkatalog, begrenzte Broadcast- & automatisierte Nachrichten Business-Profil, Produktkatalog, Broadcast-Nachrichten, automatisierte Chatbots Green Tick Verification Nicht verfügbar Nicht verfügbar Verfügbar für offizielle Konten Kontaktquelle Kontakte vom Telefon Kontakte vom Telefon Importiert von einer Opt-in-Liste Preisgestaltung Free Free Paid

Die richtige Wahl treffen

Textnachrichten sind heutzutage unser wichtigstes Kommunikationsmittel - und eine effektive Kommunikation kann die produktivität um bis zu 72% steigern .

Es kommt also darauf an, die richtige Plattform zu wählen.

WhatsApp ist zwar unbestreitbar eine fantastische Messaging App, aber Teams brauchen oft ein separates Projektmanagement tool, um Unterhaltungen nachzuverfolgen, zu organisieren und umsetzbar zu halten.

Mit ClickUp können Sie all das an einem Ort zusammenfassen.

ClickUp Chat: Eine leistungsstarke Alternative für das Business

ClickUp bringt die gesamte Kommunikation aus verschiedenen Kanälen wie E-Mails, Chats und WhatsApp an einen Ort. So wissen Sie, wo Sie die benötigten Infos finden.

Rosana Hungria, Projektleiterin

Denken Sie an ClickUp Chatten -die Alles App- ist eine Plattform, die alles, was Sie brauchen - von Team Chats bis hin zu Aufgaben-Updates - in einem übersichtlichen Space zusammenfasst:

💬 Sofortige Nachrichten: Mit dem Echtzeit-Chat können Sie direkt im ClickUp-Workspace in Einzel- oder Gruppenunterhaltungen einsteigen.

mit ClickUp Chat können Sie effektiv zusammenarbeiten, Dateien freigeben und gezielte Diskussionskanäle für bestimmte Projekte erstellen

📝 Aufgaben und Kommentare zuweisen: Verwenden Sie @mentions, um Kommentare zuzuweisen oder Teammitglieder zu benachrichtigen und einen reibungslosen Flow der Arbeit zu gewährleisten

📂 Dateien freigeben und Aufgaben verwalten: Verbinden Sie Chats nahtlos mit Aufgaben, geben Sie Dokumente frei und weisen Sie Elemente für Aktionen zu - alles in der Ansicht des Chats

🎬 ClickUp Clips: Überspringen Sie unnötige Meetings und senden Sie einen Video Clip mit ClickUp Clips um Ihre Gedanken visuell freizugeben

vereinfachen Sie die Kommunikation mit ClickUp Clips

Mit Tools wie ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards und ClickUp Brain wird die Zusammenarbeit einfacher

ClickUp Docs : Ideal für die Zusammenarbeit in Echtzeit, ClickUp Docs bieten robuste Formatierungsoptionen, Medieneinbettungen und Kommentare, mit denen Teams gemeinsam Ideen entwerfen, freigeben und verfeinern können

: Ideal für die Zusammenarbeit in Echtzeit, ClickUp Docs bieten robuste Formatierungsoptionen, Medieneinbettungen und Kommentare, mit denen Teams gemeinsam Ideen entwerfen, freigeben und verfeinern können ClickUp Whiteboards : Für Brainstorming und visuelle Planung, ClickUp Whiteboards ermöglichen es Teams, Ideen und Strategien interaktiv auf Karten darzustellen, was Meetings interessanter und produktiver macht

: Für Brainstorming und visuelle Planung, ClickUp Whiteboards ermöglichen es Teams, Ideen und Strategien interaktiv auf Karten darzustellen, was Meetings interessanter und produktiver macht ClickUp Automatisierung s: Planen Sie Erinnerungen, senden Sie Aktualisierungen und verwalten Sie Nachfassaktionen automatisch mit ClickUp-Automatisierungen so bleiben alle auf dem Laufenden, ohne dass man ständig nachfragen muss

s: Planen Sie Erinnerungen, senden Sie Aktualisierungen und verwalten Sie Nachfassaktionen automatisch mit ClickUp-Automatisierungen so bleiben alle auf dem Laufenden, ohne dass man ständig nachfragen muss ClickUp KI-Assistent: ClickUp Gehirn hilft bei der Erstellung klarer, ausgefeilter Botschaften und sorgt dafür, dass die Kommunikation im Team reibungslos verläuft und alle auf derselben Seite stehen - im wahrsten Sinne des Wortes

nachrichten automatisieren und planen mit ClickUp Brain

ClickUp's Vorlage für Sofortnachrichten

Die ClickUp Sofortnachrichten-Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen den sofortigen Einstieg in die Kommunikation im Team zu erleichtern.

ClickUp Vorlage für Sofortnachrichten

Richten Sie für jedes Thema separate Projekte ein und laden Sie die entsprechenden Mitglieder des Teams zu organisierten Diskussionen ein.

Verwenden Sie die Leiste der Vorlage, um Schlüssel zu finden und alte Nachrichten zu archivieren, damit Ihr Workspace immer aufgeräumt ist. Aktivieren Sie außerdem Benachrichtigungen, um auf dem Laufenden zu bleiben und sicherzustellen, dass die Antworten zeitnah erfolgen.

WhatsApp, was kommt als nächstes? 360-Grad-Kommunikation mit ClickUp

Jetzt, da Sie mit der WhatsApp-Suite - Privat, Business und API - vertraut sind, sollten wir den Tatsachen ins Auge sehen: Ihr Team wird es nicht zu schätzen wissen, wenn Sie WhatsApp für die Kommunikation auf der Arbeit nutzen.

Für zwanglose Chats ist es großartig, aber für echte Geschäfte kann es zu einem Problem werden. ständige Pings? Ja. schwierige Nachverfolgung von Threads?Ja, natürlich.

Und dann ist da noch der Speicherplatz, der schneller verschwindet als eine Happy Hour nach Feierabend. Es gibt einen Grund, warum dedizierte business-Kommunikationssoftware existiert!

Wenn Sie eine Plattform suchen, die es Ihrem Team ermöglicht, sich beim Abendessen zu trennen und im Büro organisiert zu bleiben, ist ClickUp Ihre Antwort. ClickUp vereint alle Projekt-Updates, die Nachverfolgung von Aufgaben und die Kommunikation im Team in einem Hub.

Mit ClickUp's Instant Messaging, Aufgabenzuweisungen, Whiteboards für Brainstorming und sogar KI, um Workflows und Kommunikation zu optimieren, kann Ihr Team eine perfekte Arbeitsumgebung genießen, die nicht in ihre persönliche Zeit hineinreicht.

sind Sie bereit, Ihr Arbeitsleben zu erleichtern? Anmeldung bei ClickUp kostenlos!