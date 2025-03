35+ Tipps für den Lebenslauf, um auf dem heutigen Arbeitsmarkt hervorzustechen

Der Arbeitsmarkt entwickelt sich ständig weiter, und es ist ein Schlüssel zum beruflichen Fortschritt, mit den neuesten Trends Schritt zu halten.

Über 75 % der Personalvermittler nutzen systeme zur Nachverfolgung von Bewerbern (ATS) um Lebensläufe zu prüfen, ist es entscheidend, dass Ihr Lebenslauf Ihre Fähigkeiten zur Geltung bringt und diese automatisierten Filter passiert, bevor er überhaupt in die Hände von Menschen gelangt.

Aber das ist noch nicht alles - Personalverantwortliche legen zunehmend Wert auf Lebensläufe, die auf bestimmte Stellenbeschreibungen zugeschnitten sind. Da der Wettbewerb um Rollen immer härter wird, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Lebenslauf in einem überfüllten Feld hervorsticht.

In diesem Blogbeitrag haben wir 35+ umsetzbare Tipps zusammengestellt, die Ihnen helfen, einen Lebenslauf zu erstellen, der auffällt. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie einen Lebenslauf erstellen können, der einen bleibenden Eindruck bei Personalverantwortlichen hinterlässt und Sie Ihrem Traumjob einen Schritt näher bringt.

✍️Tips für das Schreiben eines großartigen Lebenslaufs

Die Erstellung eines überzeugenden Lebenslaufs erfordert eine ausgewogene Strategie, Präzision und Kreativität. Jeder Abschnitt sollte Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen widerspiegeln und gleichzeitig mit dem übereinstimmen, was der Personalverantwortliche sehen möchte. Im Folgenden finden Sie 35+ umsetzbare Tipps, die sicherstellen, dass Ihr Lebenslauf einen starken Eindruck hinterlässt.

Um einen guten Lebenslauf zu schreiben, der sowohl das System zur Nachverfolgung von Bewerbern als auch potenzielle Arbeitgeber beeindruckt, ist eine Mischung aus Klarheit, Relevanz und Strategie erforderlich. Hier finden Sie einige grundlegende Tipps, die sicherstellen, dass Ihr Lebenslauf einen starken Eindruck hinterlässt.

1. Passen Sie Ihren Lebenslauf an die Stellenbeschreibung an

Passen Sie Ihren Lebenslauf für jede Stelle an, indem Sie ihn auf die spezifischen Anforderungen der Stellenbeschreibung abstimmen. Personalverantwortliche suchen nach relevanten Fähigkeiten und Erfahrungen, also lesen Sie die Stellenausschreibung genau durch und spiegeln Sie genau diese Fähigkeiten in Ihrem Lebenslauf wider.

📌 Beispiel

Wenn in der Stellenausschreibung Kenntnisse im Projektmanagement und in der Datenanalyse verlangt werden, sollten Sie diese Begriffe in den Abschnitten über Ihre Erfahrungen und Fähigkeiten aufführen. Durch diese benutzerdefinierten Angaben zeigen Sie den Personalverantwortlichen, dass Sie für die Rolle qualifiziert sind.

2. Verwenden Sie die richtigen Schlüsselwörter

Bei der Verwendung der richtigen Schlüsselwörter geht es nicht nur darum, das ATS zu überlisten, sondern auch darum, die Sprache des Personalchefs zu sprechen. Verwenden Sie branchenspezifische Begriffe und berufsspezifische Fähigkeiten direkt aus der Stellenausschreibung.

Als Faustregel gilt, dass 20-30 % der Schlüsselwörter in Ihrem Lebenslauf mit denen in der Stellenbeschreibung übereinstimmen sollten, um Ihre Chancen zu erhöhen, die ATS-Filter zu passieren.

📌 Beispiel

Wenn Sie sich für eine Rolle im Marketing bewerben, fügen Sie Begriffe wie "SEO", "Inhaltsstrategie" oder "Google Analytics" in Ihren Lebenslauf ein.

3. Erfolge hervorheben und Ergebnisse quantifizieren

Verwenden Sie, wann immer möglich, Zahlen, um die Wirkung Ihrer Arbeit zu verdeutlichen. Quantifizierbare Ergebnisse machen Ihre Leistungen konkret und einprägsam. Diese Strategie eignet sich besonders für Rollen in den Bereichen Vertrieb, Marketing oder Betrieb, in denen messbare Ergebnisse erwartet werden.

📌 Beispiel

Anstatt zu sagen: "Ich habe ein Vertriebsteam geleitet", sagen Sie: "Ich habe ein 10-köpfiges Vertriebsteam geleitet und den Umsatz in sechs Monaten um 30 % gesteigert.

4. Prägnant und spezifisch sein

Vermeiden Sie lange Absätze und unnötige Details. Beschränken Sie sich auf prägnante, aussagekräftige Aufzählungspunkte, die Ihre Leistungen hervorheben. Bemühen Sie sich um 1-2 Sätze pro Aufzählungspunkt und konzentrieren Sie sich auf messbare Ergebnisse.

📌 Beispiel

Anstatt "Verantwortlich für die Steigerung der Produktivität des Teams" zu schreiben, sagen Sie: "Steigerung der Produktivität des Teams um 20 % durch vereinfachte Prozesse."

5. Vermeiden Sie allgemeine Formulierungen

Vermeiden Sie überstrapazierte Phrasen wie "harter Arbeiter" oder "Teamplayer" Sie fügen Ihrem Lebenslauf kaum einen Wert hinzu. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf bestimmte Tätigkeiten und deren Ergebnisse.

📌Beispiel

Anstatt "zielorientierte Person" zu sagen, beschreiben Sie, wie Sie Ergebnisse erzielt haben, indem Sie erwähnen: "Durch strategische Planung und Pflege der Beziehungen zu den Kunden haben Sie die vierteljährlichen Verkaufsziele kontinuierlich um 20 % übertroffen."

6. Verwenden Sie aussagekräftige Aktionsverben

Beginnen Sie jeden Aufzählungspunkt mit einem Aktionsverb, das Ihrem Lebenslauf Energie und Klarheit verleiht. Verben wie "produziert", "eingeführt", "erleichtert" oder "optimiert" können helfen, ein klares Bild Ihrer Beiträge zu zeichnen und Ihren Lebenslauf ansprechender zu gestalten. Aktionsverben vermitteln Initiative und lassen Ihre Leistungen greifbar erscheinen.

7. Schreiben Sie für die Rolle, die Sie wollen, nicht nur für die Rolle, die Sie hatten

Betrachten Sie jede in Ihrem Lebenslauf aufgeführte Stelle als einen Schritt auf dem Weg zu Ihrer gewünschten Rolle. Heben Sie Verantwortlichkeiten und Leistungen hervor, die mit den Fähigkeiten und relevanten Qualifikationen übereinstimmen, die für Ihre angestrebte Position erforderlich sind, auch wenn Sie einen anderen Titel hatten. Madeline Mann, ein renommierter Karriere-Coach, bietet eine einzigartige Perspektive: "Beginnen Sie damit, sich Ihre Traumrolle vorzustellen und gestalten Sie dann Ihren Lebenslauf so, dass er mit dieser Vision übereinstimmt."

8. Limitieren Sie Jargon und branchenspezifische Begriffe

Es ist zwar gut, relevante Branchenbegriffe zu verwenden, aber verwenden Sie nicht zu viel Fachjargon, der Nicht-Experten unter den Personalverantwortlichen verwirren könnte. Halten Sie die Sprache einfach und dennoch spezifisch, so dass ATS und Menschen Ihre Qualifikationen klar verstehen können.

9. Sorgfältig korrekturlesen

Ein Lebenslauf mit Tipp- oder Grammatikfehlern kann sofort ein rotes Tuch sein. Wenn Sie Ihren Lebenslauf laut lesen, können Sie ungünstige Formulierungen und Fehler entdecken, die Sie sonst übersehen würden. Sie können Korrektur-Tools verwenden, um sicherzustellen, dass Ihr Lebenslauf keine Tipp- oder Grammatikfehler enthält.

💡Pro-Tipp: Versuchen Sie ClickUp Gehirn , der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp, um Ihren Lebenslauf auf grammatikalische Fehler oder Ungereimtheiten zu überprüfen. Fügen Sie Ihren gesamten Lebenslauf ein und fordern Sie ClickUp Brain auf, Ihnen Tipps zur Verbesserung zu geben.

Tipps zum Formatieren des Lebenslaufs

Die Formatierung spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Ihren Lebenslauf lesbar und optisch ansprechend zu gestalten, damit Personalverantwortliche Ihre Qualifikationen schnell erkennen können. Hier sind einige der besten format des Lebenslaufs tipps und Praktiken zu befolgen.

10. Wählen Sie ein sauberes, professionelles Layout

Verwenden Sie ein sauberes, einfaches Design ohne übermäßige Farben, Grafiken oder Schriftarten. Halten Sie sich an eine oder zwei Standardschriftarten wie Arial, Calibri oder Times New Roman, um Professionalität und Lesbarkeit zu gewährleisten. Fetten Sie die Kopfzeilen Ihrer Abschnitte fett ein und verwenden Sie reichlich Space, damit Ihr Lebenslauf leicht zu lesen ist.

11. Priorisieren Sie wichtige Abschnitte

Ordnen Sie Ihre Abschnitte strategisch an und stellen Sie die wichtigsten Erfahrungen und Fähigkeiten an den Anfang.

📌 Beispiel

Wenn Sie über umfangreiche Arbeitserfahrungen verfügen, sollten Sie diese vor dem Abschnitt "Ausbildung" auflisten. Bei Hochschulabsolventen hingegen sollten Sie die Ausbildung und die relevanten Projekte anführen. Behalten Sie den abschnitt Hobbys und Zinsen am Ende.

👀 Wussten Sie schon? Personalverantwortliche überfliegen Ihren Lebenslauf mit der F-Methode. Heben Sie daher Ihre Leistungen am Anfang hervor und erwähnen Sie wichtige Details vorne und in der Mitte.

12. Verwenden Sie Aufzählungspunkte für mehr Klarheit

Präsentieren Sie Ihre Leistungen und Verantwortlichkeiten in Aufzählungspunkten und nicht in Absätzen. Das macht es für Personalverantwortliche einfacher, Ihre Erfahrungen zu überfliegen und sich schnell auf Ihre Leistungen zu konzentrieren. Setzen Sie sich 3-5 Aufzählungspunkte pro Stelle zum Ziel und heben Sie Ihre wichtigsten Leistungen hervor.

13. Beschränken Sie Ihren Lebenslauf auf eine Seite (oder zwei, wenn nötig)

Wenn Sie weniger als 10 Jahre Berufserfahrung haben, sollte Ihr Lebenslauf eine Seite lang sein. Für erfahrenere Bewerber ist ein zweiseitiger Lebenslauf akzeptabel, aber sicherstellen, dass der Inhalt relevant ist. Personalverantwortliche nehmen sich bei der ersten Durchsicht nur 6-7 Sekunden Zeit, also legen Sie Wert auf Prägnanz.

14. Optimieren für ATS

Bewerbernachverfolgungssysteme (ATS) haben möglicherweise Schwierigkeiten, bestimmte Designelemente zu lesen. Vermeiden Sie Textfelder, Tabellen, Grafiken und ungewöhnliche Schriftarten, die ATS-Software verwirren können. Bleiben Sie bei einfachem Text und einfachen Formaten, damit Ihr Lebenslauf leicht zu analysieren ist.

👀 Wussten Sie schon? 88 % der Lebensläufe werden wegen des Hinzufügens von Fotos abgelehnt

15. Verwenden Sie einheitliche Schriftarten

Achten Sie auf eine einheitliche Größe der Schriftart im gesamten Lebenslauf. In der Regel sollte Ihr Name die größte Schriftart sein (ca. 18-20 pt), die Kopfzeilen der Abschnitte etwas kleiner (14-16 pt) und der Text in einer lesbaren Größe (10-12 pt). Eine einheitliche Schriftart trägt zu einem professionellen, ausgewogenen Erscheinungsbild bei.

16. Verwenden Sie Abschnittstrennungen

Verwenden Sie klare Trennlinien, z. B. dünne horizontale Linien, um verschiedene Abschnitte voneinander zu trennen. Trennlinien helfen Personalverantwortlichen, schnell zwischen den Abschnitten über Ihre Erfahrung, Ihren Bildungshintergrund und Ihre Fähigkeiten zu navigieren, sodass sie die wichtigsten Informationen leicht finden können.

Speichern Sie Ihren Lebenslauf unter einem professionellen Dateinamen, der Ihren vollständigen Namen enthält, z. B. Vorname_Nachname_Lebenslauf.pdf. So wirkt Ihr Lebenslauf ausgefeilt und ist für Personalverantwortliche leicht auffindbar. Vermeiden Sie allgemeine Namen wie "Lebenslauf.pdf", da diese unprofessionell wirken.

Tipps zur Optimierung Ihres Lebenslaufs für ATS

Bewerberverfolgungssysteme (ATS) filtern Lebensläufe auf der Grundlage bestimmter Schlüsselwörter und Formatierungsregeln, bevor sie überhaupt einen Personalverantwortlichen erreichen. Hier sind die Schlüsselstrategien, um sicherzustellen, dass Ihr Lebenslauf ATS-freundlich ist.

18. Halten Sie sich an die Standardüberschriften der Abschnitte

Verwenden Sie konventionelle Kopfzeilen wie "Berufserfahrung", "Ausbildung", "Fähigkeiten" und "Zertifizierungen" ATS-Software erkennt möglicherweise keine unkonventionellen Titel wie "Wo ich gearbeitet habe" oder "Meine Fähigkeiten", wodurch Ihr Lebenslauf direkt im Spam-Ordner landen könnte.

19. Vermeiden Sie komplexe Formate

Verzichten Sie auf Grafiken, Tabellen, Textfelder und Spalten, da diese Probleme bei der Auswertung durch das ATS verursachen können. Verwenden Sie ein einspaltiges Format und achten Sie darauf, dass alles links ausgerichtet ist, um ein einfaches, sauberes Layout zu erhalten, das die ATS-Software leicht lesen kann.

20. Fügen Sie sowohl lange Formulare als auch Akronyme für wichtige Begriffe ein

Geben Sie bei Branchenbegriffen oder Zertifizierungen sowohl das Akronym als auch die vollständige Form an, da einige ATS möglicherweise nur nach einer Version suchen.

Schreiben Sie zum Beispiel "Suchmaschinenoptimierung (SEO)" oder "Certified Public Accountant (CPA)"

21. Verwenden Sie keine Kopfzeilen und Fußzeilen

Einige ATS-Systeme ignorieren Kopf- und Fußzeilen. Vermeiden Sie daher, wichtige Informationen wie Ihre Kontaktdaten in diesen Bereichen zu platzieren. Führen Sie stattdessen Ihre Kontaktinformationen oben im Hauptteil des Dokuments auf.

22. Vermeiden Sie die übermäßige Verwendung von Schlüsselwörtern

Auch wenn die Verwendung von Schlüsselwörtern wichtig ist, sollten Sie "Keyword-Stuffing" oder die übermäßige Wiederholung von Begriffen vermeiden, da dies unprofessionell wirken kann. Konzentrieren Sie sich darauf, Schlüsselwörter in relevante Zusammenhänge einzubauen, z. B. bei der Beschreibung Ihrer Aufgaben und Leistungen, anstatt sie mehrfach zu verwenden.

23. Betonen Sie Ihre Kernkompetenzen in einem eigenen Abschnitt "Fähigkeiten"

Erstellen Sie einen separaten Abschnitt "Fähigkeiten", in dem Sie Ihre wichtigsten Qualifikationen unter Verwendung bestimmter Schlüsselwörter auflisten. Dies hilft dem ATS, Schlüsselqualifikationen zu erkennen, die der Stellenbeschreibung entsprechen, und erhöht Ihre Chancen, das erste Screening zu bestehen.

Tipps zum Abschnitt "Ausbildung

Im Abschnitt "Ausbildung" Ihres Lebenslaufs werden Ihr akademischer Hintergrund und alle relevanten Zeugnisse oder Berufsausbildungen aufgeführt. Hier sind einige Tipps, wie Sie diese Informationen wirkungsvoll präsentieren können.

24. Liste der Ausbildung in umgekehrter chronologischer Reihenfolge

Beginnen Sie mit Ihrem letzten oder höchsten Abschluss und arbeiten Sie rückwärts. So können Personalverantwortliche Ihre wichtigste Ausbildung zuerst sehen.

📌 Beispiel

Wenn Sie eine technischen Lebenslauf und mit einem Master-Abschluss in Technik, listen Sie ihn vor Ihrem Bachelor-Abschluss auf.

25. Geben Sie für jeden Eintrag relevante Details an

Geben Sie für jeden Abschluss oder Studiengang die folgenden Informationen an:

Name des Abschlusses oder der Zertifizierung (z. B. Bachelor of Science in Marketing)

Name der Einrichtung

Datum des Abschlusses (oder voraussichtliches Abschlussdatum, falls zutreffend)

Ehrungen oder Auszeichnungen

26. Erwähnen Sie relevante Kursarbeiten oder Projekte (falls zutreffend)

Wenn Sie erst vor kurzem Ihren Abschluss gemacht haben oder nur über begrenzte Arbeitserfahrung verfügen, geben Sie relevante Studienarbeiten, Projekte oder Forschungsarbeiten an, die mit der Stellenbeschreibung übereinstimmen.

📌 Beispiel

Wenn Sie sich für eine Rolle im digitalen Marketing bewerben, fügen Sie hinzu: "Ein Projekt zur digitalen Marketingstrategie für E-Commerce-Unternehmen fertiggestellt" Dies ist besonders hilfreich für Studenten oder Berufseinsteiger, die einschlägige Erfahrungen sammeln wollen.

27. Fügen Sie Zertifizierungen und Zusatzausbildungen hinzu

Führen Sie alle Zertifizierungen, Lizenzen oder Berufsausbildungsprogramme auf, die Sie abgeschlossen haben und die für die Stelle relevant sind.

📌 Beispiel

Wenn Sie sich für eine Rolle im Projektmanagement bewerben, kann eine "Project Management Professional (PMP)"-Zertifizierung Ihren Ausbildungsabschnitt ergänzen.

28. Halten Sie es einfach für erfahrene Fachleute

Wenn Sie mehr als 5-10 Jahre Berufserfahrung haben, reicht es in der Regel aus, wenn Sie Ihren Abschluss und Ihre Institution auflisten. Es ist nicht nötig, Einzelheiten über Studiengänge oder außerschulische Aktivitäten aufzuführen, es sei denn, sie sind für die Stelle direkt relevant.

29. Platzieren Sie den Abschnitt "Ausbildung" an einer strategischen Stelle

Wenn Sie erst kürzlich Ihren Abschluss gemacht haben, platzieren Sie den Abschnitt über Ihre Ausbildung am Anfang Ihres Lebenslaufs, um Ihren akademischen Hintergrund hervorzuheben. Berufserfahrene können ihn am Ende der Liste platzieren, damit Ihre Arbeitserfahrung Priorität hat.

Tipps zum Abschnitt Fähigkeiten

Der Abschnitt "Fähigkeiten" ist eine hervorragende Gelegenheit, um die besonderen Fähigkeiten hervorzuheben, die Sie zu einem starken Kandidaten für die Stelle machen. Hier erfahren Sie, wie Sie sich hervorheben können.

30. Unterteilen Sie Ihre Fähigkeiten in Kategorien

Ordnen Sie Ihre Fähigkeiten in relevante Kategorien wie "Technische Fähigkeiten", "Soft Skills" und "Branchenspezifische Fähigkeiten " ein, um sie leichter lesbar und übersichtlicher zu gestalten. Diese Struktur hilft Personalverantwortlichen, die Fähigkeiten schnell zu finden, und kann Ihr Fachwissen in Schlüsselbereichen hervorheben.

31. Geben Sie eine Mischung aus Hard- und Soft Skills an

Achten Sie auf eine ausgewogene Mischung aus Hard Skills (wie "Python-Programmierung" oder "SEO") und Soft Skills (wie "Kommunikation" oder "Teamführung"). Hard Skills zeigen technisches Fachwissen , während Soft Skills wertvolle zwischenmenschliche Fähigkeiten in kooperativen Einstellungen widerspiegeln.

32. Vermeiden Sie allgemeine Fähigkeiten, die keinen Wert schaffen

Verzichten Sie auf allgemeine oder übermäßig verbreitete Kenntnisse wie "Microsoft Office", es sei denn, sie werden in der Stellenbeschreibung ausdrücklich verlangt. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf spezialisierte Tools oder Programme (wie "Salesforce", "Google Analytics" oder "SQL"), die relevanter sind und Ihr Fachwissen unterstreichen.

33. Seien Sie spezifisch mit technischen Fähigkeiten

Für technische Rollen sollten Sie spezifische Programme, Sprachen oder Tools auflisten, die den Anforderungen der Stelle entsprechen.

📌 Beispiel

Anstatt nur "Code" zu sagen, sollten Sie spezifische Sprachen wie "Python, JavaScript und SQL" auflisten Auf diese Weise erhalten Personalverantwortliche eine bessere Vorstellung von Ihren technischen Fähigkeiten.

34. Priorisieren Sie Ihre stärksten Fähigkeiten

Führen Sie die wichtigsten Fähigkeiten am Anfang des Abschnitts auf, um die Aufmerksamkeit des Personalverantwortlichen auf sich zu ziehen. Wenn die Stelle von einer bestimmten Fähigkeit abhängt, stellen Sie sicher, dass sie in diesem Abschnitt früh und an prominenter Stelle erscheint.

35. Prägnant und sachlich bleiben

Es mag zwar verlockend sein, alle Ihre Fähigkeiten aufzulisten, aber konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten für die Position. Beschränken Sie sich auf 8-12 Fähigkeiten, die mit der Stellenbeschreibung zusammenhängen, um den Leser nicht mit irrelevanten Informationen zu überfordern.

Tipps für den Umgang mit Beschäftigungslücken oder einem Karrierewechsel

Lücken in der Beschäftigung und berufliche Veränderungen kommen immer häufiger vor und können in Ihrem Lebenslauf wirksam berücksichtigt werden, um Ihre Erfahrung in einem positiven Licht darzustellen. Hier erfahren Sie, wie Sie diese Situationen meistern können.

36. Seien Sie ehrlich und kurz über Beschäftigungslücken

Sprechen Sie Beschäftigungslücken direkt an, aber halten Sie Ihre Erklärung kurz und positiv. Wenn Sie aus persönlichen Gründen, für eine berufliche Pause oder zum Ausbau Ihrer Fähigkeiten eine Auszeit genommen haben, können Sie eine kurze Notiz in den Abschnitt "Erfahrungen" einfügen, z. B.: "Karrierepause (2021-2022) - Fokus auf persönliche Entwicklung und Kompetenzerweiterung" Kurze Erklärungen können Personalverantwortlichen die Gewissheit geben, dass die Unterbrechung beabsichtigt und produktiv war.

37. Übertragbare Fähigkeiten und Leistungen hervorheben

Identifizieren und betonen Sie Fähigkeiten aus früheren Rollen, die auf die neue Branche oder den neuen Jobtyp zutreffen.

📌 Beispiel

Fähigkeiten wie Projektmanagement, Kundendienst oder Datenanalyse können in allen Feldern von Bedeutung sein. Verwalten Sie Ihre Fähigkeiten wie in der Stellenbeschreibung angegeben.

Geben Sie genau an, wie diese Fähigkeiten in früheren Rollen zu greifbaren Erfolgen geführt haben. Damit zeigen Sie, dass Sie auch in einer neuen Branche einen wirksamen Beitrag leisten können.

38. Fügen Sie eine Zusammenfassung Ihrer Laufbahn oder ein Objekt hinzu

Eine Zusammenfassung oder Zielsetzung am Anfang Ihres Lebenslaufs kann Ihre berufliche Veränderung verdeutlichen und Personalverantwortlichen zeigen, warum Sie für die neue Rolle geeignet sind.

Erwähnen Sie in diesem Abschnitt kurz Ihre Erfahrungen und die Beweggründe für Ihre karrierewechsel und wie Ihre Fähigkeiten Sie zu einem guten Kandidaten machen.

📌 Beispiel

"Erfahrener Marketingspezialist, der in die Datenanalyse einsteigt und ein tiefgreifendes Verständnis von Zielgruppeneinblicken und analytischen Tools einsetzt, um datengestützte Entscheidungen zu treffen."

39. Freiwillige Arbeit oder freiberufliche Projekte hinzufügen

Wenn Sie während Ihrer Beschäftigungspause ehrenamtliche Arbeit, freiberufliche Projekte oder Nebenjobs ausgeübt haben, sollten Sie diese Erfahrungen in einem Abschnitt "Relevante Erfahrungen" oder "Ehrenamtliche Arbeit" auflisten.

Betonen Sie die in diesen Rollen erworbenen Fähigkeiten oder erzielten Erfolge, um Lücken zu füllen und Ihr proaktives Engagement zu demonstrieren, auch wenn es sich nicht um eine herkömmliche Beschäftigung handelte.

40. Heben Sie alle relevanten Schulungen, Zertifizierungen oder Kurse hervor

Wenn Sie während Ihrer Berufspause oder zur Vorbereitung auf ein neues Feld Kurse besucht oder Zertifizierungen erworben haben, sollten Sie diese in Ihrem Lebenslauf an prominenter Stelle aufführen. Durch das Hinzufügen eines Abschnitts "Ausbildung" oder "Berufliche Entwicklung" können Sie zeigen, dass Sie sich verpflichtet haben, auf dem Laufenden zu bleiben und für Ihr neues Feld relevante Fähigkeiten zu erwerben.

Jetzt, wo Ihr Lebenslauf beeindruckend ist, ist es an der Zeit, Ihre Stellensuche zu vereinfachen und Ihre Chancen auf Ihre Traumrolle zu erhöhen. Das ist der Punkt ClickUp kommt ins Spiel und wird Ihr Partner beim Verfassen von Lebensläufen.

ClickUp ist ein All-in-One-Produktivitätstool, das Ihre Jobsuche auf die nächste Stufe hebt. Sehen wir uns an, wie Sie ClickUp nutzen können, um Ihren Bewerbungsprozess nahtlos und organisiert zu gestalten.

organisieren Sie Ihre Jobsuche, verwalten Sie mehrere Versionen Ihres Lebenslaufs und verfolgen Sie Fristen mit ClickUp Docs_

ClickUp Docs hilft Ihnen:

Strukturieren Sie Ihren Lebenslauf in einem professionellen, sauberen Layout

Einfache Anpassung von Kopfzeilen, Aufzählungspunkten und Schriftarten, um sicherzustellen, dass Ihr Lebenslauf visuell ansprechend ist

Laden Sie andere Personen ein, Ihren Lebenslauf zu prüfen, so dass Sie leicht Feedback einholen und Anpassungen in Echtzeit vornehmen können

Speichern Sie mehrere Versionen Ihres Lebenslaufs in einem einzigen, übersichtlichen Workspace

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ordner oder Tags für jede Bewerbung und speichern Sie für jede Rolle eine eigene Version Ihres Lebenslaufs

Bearbeiten Sie Abschnitte, aktualisieren Sie Fähigkeiten oder fügen Sie neue Leistungen hinzu, um sicherzustellen, dass Ihr Lebenslauf immer aktuell und bereit für neue Chancen ist

*Lesen Sie mehr: 10 kostenlose Vorlagen für Lebensläufe für Microsoft Word

Verbessern Sie Ihren Lebenslauf mit KI ClickUp Gehirn , der KI-Assistent von ClickUp, ist ein

KI Schreib-Tool das Ihnen helfen kann, einen überzeugenden Lebenslauf zu erstellen, der auf Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und der Stellenbeschreibung basiert.

verbessern Sie Ihren Lebenslauf mit ClickUp Brain, um Ihren Traumjob zu bekommen

Hier erfahren Sie, wie Sie mit ClickUp Brain einen Lebenslauf erstellen können:

Relevante Fähigkeiten vorschlagen : Wenn Sie Ihre Leidenschaften oder Erfahrungen beschreiben, kann ClickUp Brain übertragbare Fähigkeiten vorschlagen, die zu Ihrer Stellensuche passen

: Wenn Sie Ihre Leidenschaften oder Erfahrungen beschreiben, kann ClickUp Brain übertragbare Fähigkeiten vorschlagen, die zu Ihrer Stellensuche passen Schlüsselerfolge erfassen : Es hilft, Leistungen, Projekte und Fähigkeiten in Echtzeit zu erfassen, um eine umfassende Historie für Ihren Lebenslauf zu erstellen

: Es hilft, Leistungen, Projekte und Fähigkeiten in Echtzeit zu erfassen, um eine umfassende Historie für Ihren Lebenslauf zu erstellen Korrekte Grammatik : ClickUp Brain fungiert als effektiver Grammatik-Checker und hilft, Fehler zu beseitigen, so dass Ihr Lebenslauf raffiniert und glaubwürdig wirkt

: ClickUp Brain fungiert als effektiver Grammatik-Checker und hilft, Fehler zu beseitigen, so dass Ihr Lebenslauf raffiniert und glaubwürdig wirkt Lesbarkeit prüfen : Dieser KI-Assistent analysiert Ihre Texte auf Klarheit und Lesbarkeit. Durch die Vereinfachung komplexer Sprache oder die Umstrukturierung von Sätzen hilft ClickUp Brain Ihnen, Ihre Qualifikationen effektiv an Personalverantwortliche zu vermitteln

: Dieser KI-Assistent analysiert Ihre Texte auf Klarheit und Lesbarkeit. Durch die Vereinfachung komplexer Sprache oder die Umstrukturierung von Sätzen hilft ClickUp Brain Ihnen, Ihre Qualifikationen effektiv an Personalverantwortliche zu vermitteln Schlüsselwörter lernen : Es bietet eine Liste mit branchenspezifischen Schlüsselwörtern und Phrasen, um Ihren Lebenslauf für Applicant Tracking Systems (ATS) zu optimieren

: Es bietet eine Liste mit branchenspezifischen Schlüsselwörtern und Phrasen, um Ihren Lebenslauf für Applicant Tracking Systems (ATS) zu optimieren Referenznotizen für die Zusammenfassung: Sammeln Sie Überlegungen zu Ihremkarriereweg und Stärken, um eine überzeugende Zusammenfassung des Lebenslaufs zu erstellen

Optimieren Sie Ihre Jobsuche mit ClickUp

Das ist noch nicht alles! Die ClickUp Vorlage für die Stellensuche hilft Ihnen, Ihre Stellensuche zu organisieren und die richtigen Stellen im Einzelziel zu finden. Sie können alle Ihre Bewerbungen an einem Ort protokollieren, einschließlich Firmennamen, Positionen, Bewerbungsdaten und notizen zu Vorstellungsgesprächen um mit dieser Vorlage Ordnung zu halten.

ClickUp Vorlage für die Stellensuche

Erstellen Sie eine Liste mit interessanten Stellenangeboten, die Sie finden, um Ihren Lebenslauf auf bestimmte Bewerbungen zuzuschneiden. Fügen Sie Bewertungen für Unternehmen hinzu, die Sie recherchiert haben, um Bewerbungen zu priorisieren und sich auf diejenigen zu konzentrieren, die mit Ihrer bevorzugten Arbeitskultur übereinstimmen.

ClickUp Aufgaben management-Features helfen Ihnen bei der Automatisierung von Erinnerungen an wichtige Termine, wie z. B. Bewerbungsfristen und Nachfassaktionen für Vorstellungsgespräche. Richten Sie Aufgaben für jede Bewerbung ein, weisen Sie Fristen zu und fügen Sie sogar benutzerdefinierte Felder hinzu, um die Details der Rolle zu dokumentieren. So bleiben Sie organisiert und verpassen keinen wichtigen Termin.

übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Stellensuche mit ClickUp Tasks

Sie können auch wiederkehrende Erinnerungen für kritische Schritte wie das Einreichen von Bewerbungen, das Versenden von Nachfassaktionen und die Nachverfolgung von Vorstellungsgesprächen einrichten mit ClickUp Automatisierung features.

erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen zur Nachverfolgung des Fortschritts und der Fristen Ihres Lebenslaufs _mit ClickUp Automations

🚀Level Up Your Resume with ClickUp

Ihr Lebenslauf ist Ihr erster Eindruck, und ein gut gestalteter Lebenslauf kann Ihnen Türen zu spannenden Karrieremöglichkeiten öffnen. Wenn Sie diese Tipps befolgen und die Leistungsfähigkeit von ClickUp nutzen, können Sie einen Lebenslauf erstellen, der auffällt.

ClickUp ist Ihr strategischer Partner auf dem Weg zur Jobsuche. Von der Erstellung überzeugender Lebensläufe bis hin zur Nachverfolgung von Bewerbungen und der Einstellung von Erinnerungen automatisiert ClickUp Aufgaben, vereinfacht Prozesse und hilft Stellensuchenden letztendlich, ihren Traumjob zu finden.

sind Sie bereit, Ihren Lebenslauf auf die nächste Stufe zu heben? Anmelden für ClickUp kostenlos an und erleben Sie den Unterschied.