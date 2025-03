Die 10 besten Kindle Scribe-Alternativen

Heutzutage können Notizen mit digitalen Notizbüchern gemacht werden - und davon gibt es eine ganze Reihe.

Tatsächlich wird der Markt für digitale Notizbücher in diesem Jahr bis 2030 3,82 Milliarden Dollar erreichen kann die Nummer der Optionen überwältigend sein. Obwohl der Kindle Scribe den Markt beherrscht, habe ich beschlossen, einige Alternativen zu untersuchen.

Nach umfangreichen Recherchen und praktischen Tests mit Hilfe meines Teams habe ich eine Liste mit 10 außergewöhnlichen Tools zur Erstellung von Notizen zusammengestellt, die sich von anderen abheben. Jedes tool unterstützt effektive strategien zur Erstellung von Notizen sie helfen Ihnen, Informationen zu behalten und organisiert zu bleiben, was letztendlich Ihre Produktivität steigert.

Was sollten Sie bei Kindle Scribe-Alternativen beachten?

Egal, ob Sie lesen, skizzieren oder hauptsächlich Notizen machen, es gibt für jede Aufgabe ein geeignetes Gerät. Bei der Auswahl geht es darum, zu verstehen und abzuwägen, was Sie am meisten brauchen - etwas, das sich leicht in Ihre vorhandenen Tools integrieren lässt und gleichzeitig eine solide Erfahrung bei der Erstellung von Notizen bietet.

Geräte wie der reMarkable 2 oder der Kobo Elipsa stechen heraus, aber die Wahl hängt letztendlich von Ihrem individuellen Anwendungsfall ab.

Hier ist, was ich bei der Suche nach einer geeigneten Alternative am wichtigsten fand:

Hauptanwendungsfall: Wollen Sie ein Gerät zum Lesen, Zeichnen oder Notizen machen? Die Antwort auf diese Frage bildet die Grundlage für Ihre Wahl

Kompatibilität: Prüfen Sie, ob das Gerät gut mit Ihren bevorzugten Apps oder Cloud-Diensten zusammenarbeitet

Displayqualität: Eine hohe Auflösung und die Größe des Bildschirms sind wichtig, insbesondere wenn Sie mit detaillierten Inhalten arbeiten

Akkulaufzeit: Ein Gerät, das den ganzen Tag ohne ständiges Aufladen durchhält, ist ein großes Plus

Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Software und benutzerfreundliche Schnittstellen können den Unterschied in der Produktivität ausmachen

Diese Überlegungen haben mir geholfen, die besten E-Ink-Tablets auszuwählen.

The 10 Best Kindle Scribe Alternatives to Use

Da wir nun wissen, worauf wir bei Tools für die Erstellung von Notizen achten sollten, wollen wir uns einige Optionen ansehen, die zu verschiedenen Arbeitsstilen und Lebensstilen passen. Hier sind 10 Tools, die alle eine gute Kindle Scribe-Alternative sein könnten.

reMarkable 2 (am besten für minimalistisches, ablenkungsfreies Schreiben)

Wenn Sie sich nach einem einfachen, konzentrierten Schreiberlebnis sehnen, wird Sie dieser eBook-Reader beeindrucken. Er fühlt sich an wie eine Brücke zwischen traditionellem Papier und digitalem Komfort.

Auch wenn er nicht den ganzen Schnickschnack anderer E-Reader bietet, ist er perfekt für alle, die Grafikromane lesen und Gedanken notieren möchten. Ich konnte all dies ohne Ablenkung erledigen, da keine Benachrichtigungen oder App-basierten Benachrichtigungen meine Konzentration unterbrachen.

über reMarkierbar 2

reMarkable 2 beste Features

Konvertiert Handschrift in Text, was ich beim Brainstorming sehr nützlich fand

Automatische Synchronisierung mit der reMarkable Cloud, so dass Notizen auf allen Geräten leicht zugänglich sind

Bietet 47 integrierte Layouts für Seiten und Haftnotizen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit und Ihre persönlichen Notizen zu organisieren

reMarkable 2 Beschränkungen

Sie können Dateien nur ansehen, wenn sie mit anderen Geräten synchronisiert wurden - Sie können sie nicht bearbeiten

Es gibt eine leichte Verzögerung bei der Verwendung des Stifts, an die ich mich jedoch nach einiger Zeit gewöhnt habe

reMarkable 2 Preise

Tablet: 379 $

2. Onyx Boox Tab Ultra (am besten für Multitasking mit Android Apps)

Die Onyx Boox Registerkarte Ultra ist ein einzigartiger Hybrid und meiner Meinung nach eines der vielseitigsten E-Ink-Tablets auf dem Markt. Es läuft mit Android, sodass ich auf Google Play zugreifen und Apps wie E-Mail, Browser und sogar Produktivitätstools herunterladen konnte - etwas, das man bei den meisten anderen E-Ink-Tablets nicht findet.

Es ist eine solide Wahl, wenn Sie nach einem Ebook-Reader suchen, der über das reine Lesen oder Notizen machen hinausgeht.

über Onyx Boox Registerkarte Ultra

Onyx Boox Registerkarte Ultra beste Features

Scannt Dokumente mit einer eingebauten Kamera

Arbeitet mit verschiedenen Dateiformaten, einschließlich PDF, EPUB und MOBI. Dank dieser Flexibilität können Sie mehrere Dokumenttypen importieren und mit Anmerkungen versehen, sodass Sie auf Ihre Notizen aus verschiedenen Quellen zugreifen können

Multitasking durch Verwendung von zwei Apps nebeneinander

Onyx Boox Registerkarte Ultra Beschränkungen

Tipp- oder Eingabeaufgaben können sich manchmal verzögern, insbesondere bei intensiver Nutzung wie der Bearbeitung von Dokumenten

Im Vergleich zu anderen E-Ink-Tablets ist das Gerät aufgrund seiner Multitasking-Fähigkeiten schneller erschöpft

Preise für Onyx Boox Tab Ultra

Einstiegspreis: $649

3. Kobo Elipsa 2E (Bestes umweltfreundliches Design)

Als ich den Kobo Elipsa 2E testete, war eines der ersten Dinge, die meine Aufmerksamkeit erregten, sein Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Das Gerät besteht zu 85 % aus recyceltem Kunststoff, was umweltbewusste Benutzer wie mich sofort anspricht.

Das E-Ink-Tablet hat ein 10,3-Zoll-Display, das sich gut als E-Reader und für Notizen eignet.

Obwohl die Bildschirmauflösung (227 PPI) nicht so scharf ist wie bei anderen E-Book-Readern wie dem Kindle Scribe, wird die Aufgabe damit erledigt.

über Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E beste Features

Lesen, Schreiben und Skizzieren auf dem großen 10,3-Zoll-Touchscreen-Display

Stellen Sie Helligkeit und Farbtemperatur ein, um das Lesen angenehmer zu gestalten

Konvertieren Sie Handschrift in Text und zeichnen oder kommentieren Sie Ihre Dokumente direkt mit Online-Klebenotizen

Einschränkungen des Kobo Elipsa 2E

Gelegentliches unerwünschtes Umblättern der Seite beim schnellen Schreiben

Das Design fühlt sich im Vergleich zu Alternativen mit Metallgehäuse weniger hochwertig an

Preise für Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E: $399,99 (einschließlich Kobo Stylus 2 und SleepCover)

4. Fujitsu Quaderno A5 (Bestes leichtes Gerät zur Aufnahme von Notizen)

Als ich den Fujitsu Quaderno A5 zum ersten Mal ausprobierte, war ich von seinem leichten Design und seinem dünnen Profil begeistert. Dieses Gerät ist ideal für alle, die ständig unterwegs sind. Mit einem Gewicht von nur 240 Gramm ist es super tragbar.

Das E-Ink-Tablet hat ein 10,3-Zoll-Display, auf dem man bequem Notizen machen kann.

Was jedoch hervorstach, war das organische Schreibgefühl des Geräts. Es passte die Linienstärke an, je nachdem, wie stark ich drückte, und fühlte sich dadurch sehr ähnlich an wie das Schreiben auf Papier.

über Fujitsu Quaderno A5

Fujitsu Quaderno A5 beste Features

Wählen Sie aus anpassbaren Papiervorlagen, darunter linierte, gerasterte und leere Seiten, die auf verschiedene Arten von Notizen und Bedürfnisse abgestimmt sind

Hervorheben, Unterstreichen und Kommentieren mit größerer Präzision dank fortschrittlicher PDF-Anmerkungs- und Texterkennungsfunktionen

Setzen Sie Lesezeichen für wichtige Seiten in Ihren Notizen oder Dokumenten, um sofort auf wichtige Informationen zugreifen zu können

Einschränkungen des Fujitsu Quaderno A5

Fehlende erweiterte Features wie die Umwandlung von Handschrift in Text

Das Gerät limitiert Sie auf seine eingebauten Features, da es keine Apps von Drittanbietern unterstützt

Preise des Fujitsu Quaderno A5

Fujitsu Quaderno A5: $499,99 (inklusive Eingabestift)

iPad Pro (am besten für vielseitige Arbeiten und Medienkonsum)

Das iPad Pro ist ein Multitasking-Kraftpaket. Es ist einen Schritt weiter als herkömmliche E-Ink-Tablets, denn es bietet viel mehr als nur das Notieren von Notizen. Ich konnte zeichnen, Videos bearbeiten und schnell zwischen Apps für Arbeit und Unterhaltung wechseln.

über Apple

iPad Pro beste Features

Erledigen Sie Notizen, Zeichnungen und professionelle Aufgaben mit Leichtigkeit

Erleben Sie eine Latenzzeit von fast null mit einer fehlerfreien Umwandlung von Handschrift in Text

Ein brillantes und detailreiches Display, perfekt zum Lesen, Schreiben und Gestalten

Zugriff auf Tausende von Apps für Notizen, Produktivität und Kreativität

iPad Pro Limitierungen

Eine der teuersten Optionen, insbesondere mit Zubehör wie dem Apple Pencil und dem Magic Keyboard

Bei intensiver Nutzung kann die Batterielaufzeit schneller abnehmen als bei einem dedizierten E-Ink-Tablet

iPad Pro Preise

11-Zoll iPad Pro: Ab 999 $

Ab 999 $ 12,9-Zoll-iPad Pro: Ab 1.299 Euro

6. MeeBook (Am besten für preisbewusste Benutzer)

Als ich das MeeBook getestet habe, war ich überrascht, wie viele Funktionen es für ein Gerät in diesem Preissegment bietet. Es ist eine großartige Alternative, wenn Sie etwas Erschwingliches suchen, ohne zu viele Kompromisse bei den Grundlagen einzugehen.

Das 10,3-Zoll-Display des MeeBook ermöglichte ein reibungsloses Erfassen von Notizen, vor allem in Verbindung mit dem Stylus.

Auch wenn es sich nicht so hochwertig anfühlt und nicht die gleichen fortschrittlichen Features bietet wie Geräte wie das iPad Pro oder das reMarkable 2, ist es ein solides Gerät, wenn Sie hauptsächlich digitale Notizen machen wollen.

über Meebook

MeeBook beste Features

Einfaches Markieren und Speichern von Änderungen in PDFs

Organisieren Sie Ihre Notizen und Dokumente, ohne dass Sie Apps von Drittanbietern benötigen

Zugriff auf Ihre Notizen von mehreren Geräten aus, da sie immer gesichert und aktuell sind

MeeBook Beschränkungen

Erlaubt keine Apps von Drittanbietern, was zusätzliche Funktionen einschränken könnte

Es fehlen erweiterte Features wie die Umwandlung von Handschrift in Text, was den Nutzen für professionelle Benutzer limitieren könnte

Preise für MeeBook

MeeBook P10 Pro: $295,83 (einschließlich Eingabestift)

7. Supernote (am besten für Schriftsteller)

Wenn Sie ein reibungsloses, unkompliziertes Schreiberlebnis schätzen, ist Supernote Ihre Lösung.

Sein herausragendes Feature ist der selbstheilende Bildschirm - die glatte Oberfläche gibt dir das Gefühl, auf Papier zu schreiben, und Kratzer verschwinden innerhalb von 24 Stunden. Der Bildschirm ist nicht ganz so reaktionsschnell wie der des iPad Pro, aber für die täglichen Notizen ist er ausreichend.

über Supernote

Supernote beste Features

Genießen Sie die lange Nutzungsdauer dieses Geräts, da es wochenlang mit einer einzigen Ladung auskommt

Machen Sie Notizen in einer speziellen Schreibumgebung ohne Ablenkungen wie Benachrichtigungen, Social Media Feeds oder Werbung

Synchronisierung mit Cloud-Diensten wie Dropbox und OneDrive für einfachen Zugriff auf Notizen

Supernote Beschränkungen

Limitiert auf die eingebauten Features, also kein Zugriff auf zusätzliche Software

Der Bildschirm wird im Vergleich zu anderen Geräten etwas langsamer aktualisiert, was die Navigation etwas verlangsamen kann

Supernote Preise

Supernote: $299

8. MobiScribe (Am besten für benutzerdefinierte Anwendungen)

MobiScribe ist der perfekte Reisebegleiter für alle, die ein leichtes, tragbares Gerät für Notizen brauchen. Ich schätze sein kompaktes Design - es ist klein genug, um in eine Tasche zu passen und unglaublich einfach zu transportieren.

Mit der MobiScribe Origin-Software können Sie Ihre Notizen weiter benutzerdefinieren, indem Sie die Stifttypen anpassen und die Dokumente in Ordnern organisieren.

über MobiScribe

MobiScribe beste Features

Notizen machen und sie mit dem Feature der Handschrifterkennung schnell in Text umwandeln

Augenschonendes Arbeiten und ein papierähnliches Gefühl dank E-Ink-Display

Synchronisierung mit Google Drive und Dropbox, um Dateien zu speichern und freizugeben

Mehrere Tage Nutzungsdauer mit einer einzigen Aufladung

MobiScribe Limitierungen

Kein Support für Apps von Drittanbietern für erweiterte Anwendungsfälle

Langsame Aktualisierungsrate beim Navigieren in größeren Dokumenten oder PDFs

Preise für MobiScribe

MobiScribe Origin: $269

9. Rocketbook (Bester in der Kategorie wiederverwendbare Notizbücher)

Rocketbook zeichnet sich durch sein wiederverwendbares Design aus: Sie können Ihre Notizen mit einem speziellen Stift schreiben und die Seiten mit einem feuchten Tuch abwischen, wenn Sie erledigt sind. Dieses Feature kann für jemanden, der viele Notizen macht und Papier verschwendet, ein entscheidender Vorteil sein.

Rocketbook hat diese Punktraster-Seiten, die die Flexibilität zum Schreiben, Zeichnen oder Erstellen von Diagrammen bieten.

über Rocketbook

Rocketbook beste Features

Nutzen Sie die intelligenten Scanfunktionen, um handschriftliche Notizen einfach zu erfassen und zu organisieren

Wählen Sie aus verschiedenen Seitenvorlagen, wie z. B. linierten, grafischen und leeren Seiten, sowie speziellen Vorlagen für Zu erledigen-Listen, Planer und mehr

Organisieren Sie Ihre handschriftlichen Notizen ganz einfach online mit benutzerdefinierten QR Codes: Es ist so, als hätten Sieonline-Haftnotizen

Rocketbook Beschränkungen

Limitiertes Schreibgefühl im Vergleich zu einem speziellen E-Ink-Tablet

Erfordert spezielle Stifte, die möglicherweise nicht das beste Schreibgefühl bieten, wie der Stift von Kindle Scribe

Rocketbook Preise

Rocketbook: $34 (Inklusive Stift und Mikrofasertuch)

10. Sony DPT-RP1 (am besten für professionelle Forscher)

Nachdem ich den Sony DPT-RP1 getestet hatte, stellte ich fest, dass er sich an eine bestimmte Zielgruppe richtet - an diejenigen, die regelmäßig mit PDFs und großen Dokumenten arbeiten.

Dieses E-Ink-Tablet hat einen 13,3 Zoll großen E-Ink-Bildschirm und ist damit eines der größten auf dem Markt. Diese Größe ist ein echter Vorteil beim Lesen von detaillierten Berichterstellungen oder wissenschaftlichen Arbeiten. Sie müssen nicht so oft zoomen oder scrollen, vor allem im Vergleich zu kleineren E-Ink-Geräten wie dem Rocketbook oder MobiScribe.

über Sony DPT-RP1

Sony DPT-RP1 beste Features

Sanftes Schreiben mit modernster Stylustechnologie

Einrichten von anpassbaren Verknüpfungen für häufig verwendete Funktionen, z. B. für den Zugriff auf bestimmte Vorlagen oder Tools

Betrachten Sie zwei Dokumente nebeneinander mit der Split-Screen-Funktion. Notizen machen und dabei auf ein anderes Dokument verweisen oder zwei Notizen miteinander vergleichen

Einschränkungen des Sony DPT-RP1

Unterstützt in erster Linie PDFs und kommt mit anderen Dokumenttypen nicht gut zurecht

Fehlender Support für Apps von Drittanbietern oder umfangreichere Features für die Erstellung von Notizen

Preise des Sony DPT-RP1

Sony DPT-RP1: $599 (Standardmodell)

Auch wenn es sich nicht um ein digitales Notizbuch handelt, sticht ClickUp im Bereich der digitalen Notizen hervor, wenn Sie nach einer flexiblen Lösung suchen, die Aufgaben und Notizen nahtlos miteinander verbindet. ClickUp kombiniert die Erstellung von Notizen mit einer robusten Aufgabenverwaltung und ist damit ideal für mehr als nur das Notieren von Ideen. Sie können Notizen sowohl in einem strukturierten als auch in einem freien Stil schreiben und erstellen.

Werfen Sie einen Blick auf einige Features von ClickUp, die es zu einem Profi für digitale Notizen machen.

ClickUp Notepad: Einfach, schnell und zugänglich ClickUp Notepad eignet sich am besten als leichtgewichtige Lösung, um schnell Gedanken aufzuschreiben, ohne ein ganzes Dokument oder eine App zu öffnen.

Was sofort auffällt, ist, wie schnell und zugänglich es ist. Ich kann den Notepad von jedem Gerät aus öffnen - ob Desktop oder Mobiltelefon - und er wird sofort synchronisiert. Diese nahtlose Erfahrung ermöglicht es mir, meinen Flow beizubehalten, auch wenn ich zwischen den Geräten wechsle.

Organisieren und Notizen machen mit ClickUp Notepad

Ich mag die Einfachheit von ClickUp Notepad. Es ist nicht mit Features überladen, was es ideal für die Momente macht, in denen ich eine schnelle Idee festhalten oder eine Notiz machen muss zu erledigen-Liste .

Ich schätze auch die Integration in das größere ClickUp-Ökosystem. Sobald ich eine Notiz aufgeschrieben habe, kann ich sie schnell in eine Aufgabe oder ein Element verwandeln. Es ist perfekt, um alles organisiert zu halten, ohne mehrere Apps oder Plattformen zu benötigen.

Ich habe früher mit meinen schriftlichen Notizen gelebt, aber nach zwei Tagen, in denen ich ClickUp getestet habe, wusste ich, dass es das Richtige ist die Lösung für mich ._

Alaina Maracotta, Vida Health's Event Marketing

ClickUp Docs: Zentraler hub für alle Notizen ClickUp Dokumente ist meine erste Anlaufstelle für detaillierte Notizen. Probieren Sie es aus, wenn Sie einen Space zum Organisieren von Notizen für Meetings, Projektideen und sogar Brainstorming-Sitzungen benötigen. Was Sie beeindrucken wird, ist die Leichtigkeit, mit der Sie strukturierte Dokumente erstellen können, die nicht nur statische Notizen sind, sondern interaktiv. Sie können Aufgaben sofort verknüpfen, Dokumente einbetten und sie für Ihr Team freigeben.

Machen Sie Notizen und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen - mit ClickUp Docs

Einer der wichtigsten Vorteile von ClickUp Docs ist die Zusammenarbeit. Im Gegensatz zu anderen Tools für Notizen kann ich Teammitglieder einladen, Ideen direkt im Dokument zu bearbeiten, zu kommentieren und weiterzuentwickeln. Es ist wie ein Live Workspace, in dem sich Ideen in Echtzeit entwickeln.

Und da ClickUp Docs vollständig mit anderen Features von ClickUp integriert ist, kann ich Elemente direkt aus dem Dokument heraus zuweisen und so Diskussionen in konkrete Aufgaben verwandeln. Dieses Feature macht meinen Workflow so viel reibungsloser.

ClickUp Brain: Notizen schneller und intelligenter machen

Wer dem Einsatz von KI für die Erstellung von Notizen skeptisch gegenübersteht, sollte Folgendes ausprobieren ClickUp Gehirn . Das KI-Schreibwerkzeug von ClickUp kann bei allem helfen, von der Zusammenfassung langer Notizen bis hin zu Vorschlägen für die Organisation von Inhalten.

Wenn ich unter Zeitdruck stehe, hilft ClickUp Brain, die Dinge zu beschleunigen, indem es Entwürfe schreibt oder meine Notizen in etwas Strukturierteres umwandelt.

Machen Sie sich Notizen über Ihre Fortschritte mit ClickUp Brain

Was ich an ClickUp Brain am meisten liebe, ist seine intuitive Bedienung. Wenn ich z. B. Notizen zu einem Meeting mache, kann ich das Tool bitten, die Schlüssel zusammenzufassen oder aus der Diskussion Elemente für Aktionen zu generieren. Und weil es eng mit ClickUp integriert ist, fasst es Informationen aus meinen Aufgaben, Dateien und Notizen zusammen. Das Ergebnis ist, dass ClickUp Brain alle Antworten auf meine Bedürfnisse zuschneidet.

ClickUp Vorlage für tägliche Notizen

Als ich das erste Mal die ClickUp Tägliche Notizen Vorlage ich habe nicht geahnt, wie sehr es meinen Tag vereinfachen würde. Diese vorlage für die Aufnahme von Notizen half mir, alles an einem Ort zu organisieren. Es ist nicht nur ein Ort, um Notizen zu machen, sondern strukturiert Ihren Tag, damit Sie konzentriert und produktiv bleiben können.

std markdown image: ClickUp Vorlage für tägliche Notizen std markdown link: Diese Vorlage herunterladen

So hat mir die Vorlage geholfen:

Strukturiert meinen Tag: Gliedert meinen Tag in überschaubare Abschnitte und bietet Space, um am Ende des Tages über meine Leistungen zu reflektieren

Gliedert meinen Tag in überschaubare Abschnitte und bietet Space, um am Ende des Tages über meine Leistungen zu reflektieren Verwaltet Aufgaben und Prioritäten: Ermöglicht mir die Nachverfolgung wichtiger und dringender Aufgaben und kategorisiert sie nach Priorität

Ermöglicht mir die Nachverfolgung wichtiger und dringender Aufgaben und kategorisiert sie nach Priorität Benutzerdefiniertes Layout: Verfügt über ein klares, leicht verständliches Format, das ich an meinen Workflow anpassen kann, einschließlich Abschnitten für Brainstorming undmeeting-Notizen Steigert die Produktivität: Bündelt alle meine täglichen Aufgaben an einem Ort und steigert so meine Produktivität insgesamt

Verfügt über ein klares, leicht verständliches Format, das ich an meinen Workflow anpassen kann, einschließlich Abschnitten für Brainstorming undmeeting-Notizen

ClickUp-Best Note-Taking App für Ihre Aufgaben

Nach der Erkundung und Bewertung verschiedener Kindle Scribe-Alternativen habe ich wertvolle Einblicke in die verschiedenen Optionen zur Verbesserung der Erstellung von Notizen und der Produktivität gewonnen. Jedes Notiz-Tool bietet einzigartige Features und Vorteile, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind, so dass es ganz einfach ist, das richtige Tool für Sie auszuwählen.

Als jemand, der Wert auf Effizienz und nahtlose Produktivität legt, kann ich ClickUp nur empfehlen app zum Aufnehmen von Notizen . Mit ihren verschiedenen Features und eng integrierten Funktionen ist sie eine gute Wahl für alle, die ihren Workflow verbessern wollen. Anmeldung für ClickUp und erleben Sie eine umfassende Plattform, die effizientes Projektmanagement, Aufgabenmanagement, einfache Notizen und eine reibungslose Zusammenarbeit ermöglicht.