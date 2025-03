Kostenlose Vorlagen für Workflows in Excel für ein effizientes Projektmanagement

Im Raum verstreute Papiere, surrende Erinnerungen auf Ihrem Telefon und Post-its, die von Ihrem Schreibtisch fallen. In all dem Chaos spüren Sie, wie die Fristen näher rücken, sich die Aufgaben stapeln und der Überblick verloren geht.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Selbst die Besten der Besten fühlen sich ohne ein effektives Organisationssystem überfordert.

Umfassende Workflow-Vorlagen in Microsoft Excel bieten eine unkomplizierte Möglichkeit, die Kontrolle wiederzuerlangen. Sie helfen Ihnen, Aufgaben zu sortieren, Prozesse zu automatisieren und mehrere Projekte gleichzeitig zu verwalten, ohne dass Informationen verloren gehen.

In diesem Blog stellen wir Ihnen kostenlose Excel-Vorlagen für Workflows vor, die das Projektmanagement rationalisieren und die Produktivität insgesamt verbessern. 🎯

Was macht eine gute Excel Workflow Vorlage aus?

Eine gut gestaltete Workflow-Vorlage in Excel dient als Fahrplan, der Teams durch ihre Aufgaben führt.

Schauen wir uns an, was wirklich eine gute Vorlage für Ihren Workflow ist. 👇

Klare Struktur: Ordnen Sie Zeilen und Spalten logisch an, um Aufgabennamen, Beschreibungen, zugewiesene Mitglieder und zusätzliche Workflow-Elemente abzugrenzen

Anpassbare Optionen: Fügen Sie Regeln für die Automatisierung von Workflows hinzu, ändern Sie Spalten und fügen Sie Validierungsparameter ein, um einzigartige Geschäftsprozesse zu berücksichtigen

Automatisierte Features: Implementierenworkflow-Automatisierung durch Excel-Funktionen, um manuelle Fehler zu reduzieren und Bearbeitungszeit zu sparen

Collaborative tools: Ermöglicht den Mitgliedern des Teams den Zugriff und Echtzeit-Updates, um die funktionsübergreifende Kommunikation zu fördern

Berichterstellung: Generieren Sie aufschlussreiche Berichte mit Pivottabellen und visuellen Diagrammen für datengesteuerte Entscheidungsfindung

Kostenlose Workflow Excel Vorlagen

Kostenlose Workflow-Excel-Vorlagen erleichtern die Verwaltung von Aufgaben, Genehmigungen und Projektschritten erheblich. Sie bieten ein strukturiertes Format zum Organisieren verschiedener workflow-Modelle effektiv.

Schauen wir uns ein paar davon an! 📃

1. Prozesskarte Vorlage von HubSpot

über HubSpot Die Vorlage für Prozesskarten von HubSpot ist ein benutzerfreundliches, vielseitiges Tool. Es ist mit Excel und Google Tabellen kompatibel und kann ohne spezielle Software direkt in bestehende Workflows integriert werden.

Diese Vorlage legt den Schwerpunkt auf visuelle Klarheit, indem sie Swimlanes-Spalten zur Organisation von Aufgaben auf der Grundlage von Abteilungen oder Rollen verwendet und so eine klare Ansicht der Eigentümerschaft des Workflows bietet. Sie ist so strukturiert, dass Teams Zuständigkeiten schnell erkennen, die Verantwortlichkeit fördern und die Kommunikation rationalisieren können.

Darüber hinaus bieten Entscheidungspunkte, die durch rautenförmige Formen gekennzeichnet sind, eine unkomplizierte Möglichkeit, kritische Entscheidungen hervorzuheben.

Ideal für: Teams, die eine klare Eigentümerschaft und Verantwortlichkeit für ihre Aufgaben benötigen.

2. Basic Cash Flow Diagramm Vorlage von WPS

über WPS Die Vorlage für ein einfaches Cash Flow Diagramm von WPS hilft Ihnen, den Cash Flow zu visualisieren und effektiv zu verwalten. Sie ermöglicht Ihnen die einfache Nachverfolgung von Mittelzu- und -abflüssen über einen bestimmten Zeitraum und bietet verschiedene Abschnitte für unterschiedliche Arten von Transaktionen.

Sie können auch die eingebauten Formeln verwenden, die automatisch Summen und den Netto-Cash Flow berechnen und so manuelle Fehler reduzieren. Das übersichtliche Design verbessert die Lesbarkeit und sorgt dafür, dass Sie Ihre finanzielle Situation schnell beurteilen können.

Ideal für: Geschäfte, die Zu- und Abflüsse von Barmitteln effektiv visualisieren und verwalten wollen.

3. Team Workflow Gantt Diagramm Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Die Team Workflow Gantt Diagramm Vorlage von Template.net verbessert projektmanagement Workflows und Zusammenarbeit mit seinem visuell ansprechenden Layout, das die Zeitleisten und Aufgaben eines Projekts nachverfolgt. Seine farbcodierten Leisten helfen, den Status jeder Aufgabe auf einen Blick zu erkennen.

Hinzu kommt seine Flexibilität: Sie können es an unterschiedliche Projektanforderungen anpassen, egal ob Sie ein kleines Team oder ein größeres Unternehmen leiten.

Sie können auch Meilensteine hinzufügen, um wichtige Errungenschaften innerhalb der Zeitleiste des Projekts deutlich zu markieren und so die strategische Planung zu fördern.

Ideal für: Projektmanager, die Zeitleisten und den Status von Aufgaben visuell nachverfolgen möchten.

4. Prozess Workflow Gantt Diagramm Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Die Vorlage für ein Gantt Diagramm zum Prozess-Workflow stellt Zeitleisten und Arbeitsabläufe von Projekten dar. Die Kombination aus Gantt Diagrammen und Tools für das Workflow-Management ermöglicht die gleichzeitige Nachverfolgung des Projektzeitplans und des Fortschritts der Aufgaben durch verschiedene Phasen.

Die Vorlage legt den Schwerpunkt auf den Flow des Prozesses und integriert nahtlos die Abhängigkeiten von Aufgaben und Meilensteinen. Außerdem enthält sie klar definierte Abschnitte für Aufgabennamen, Start- und Enddatum und Dauer, die die Eingabe Ihrer Projektdetails erleichtern.

Ideal für: Teams, die Projektzeitpläne entlang der Phasen des Workflows überwachen müssen.

5. Approval Workflow Vorlage by Exceldemy

über Exceldemy Die Vorlage für den Approval Workflow von Exceldemy ist ein praktisches Tool zur Vereinfachung von Genehmigungsprozessen für Projekte. Sie arbeitet mit Microsoft Power Automate und ermöglicht die Einrichtung automatisierter Workflows, die Zeit sparen und zusätzliche Schritte im Arbeitsablauf ausschließen.

Anstatt manueller Aktualisierungen oder Nachverfolgungen sendet die Vorlage Genehmigungen und Status-Updates in Echtzeit direkt an Excel.

Sie können auch Genehmigungsanfragen auf der Grundlage der in der Tabelle durchgeführten Aktionen versenden. Keine endlosen E-Mail-Ketten mehr!

Ideal für: Unternehmen, die ihre Genehmigungsprozesse für Projekte durch Automatisierung rationalisieren möchten.

6. Struktur Diagramm Mind Mapping Vorlage von WPS

über WPS Die Vorlage für das Strukturdiagramm Mind Mapping ist ein hervorragendes tool, um komplexe Ideen klar und visuell zu organisieren. Durch seine workflow-Diagramme und sauberem Layout können Sie effektiv Brainstorming-Mindmaps für Projektplanungsstrukturen und andere visuelle Ideenorganisationen erstellen.

Es funktioniert plattformübergreifend - ob unter Windows, Mac oder Android -, sodass Sie von fast jedem Gerät aus darauf zugreifen können.

Da sie speziell für das Mindmapping eines Workflow-Diagramms konzipiert ist, vereinfacht diese Vorlage die Erstellung von Hierarchien und Beziehungen zwischen Konzepten innerhalb eines Geschäftsprozesses.

Ideal für: Einzelpersonen oder Teams, die ein Brainstorming durchführen und komplexe Ideen visuell ordnen.

Einschränkungen bei der Verwendung von Excel zur Rationalisierung von Workflows

Excel ist zwar ein gutes tool für workflow-Management hat sie ihre Grenzen. Mit zunehmender Komplexität der Projekte wird die Verwaltung von Aufgaben und die Zusammenarbeit über Tabellenkalkulationen umständlich.

Von Problemen mit der Skalierbarkeit bis hin zur eingeschränkten Automatisierung - wenn man sich nur auf Excel verlässt, wird das Team oft ausgebremst. Sehen wir uns einige Nachteile an.

Eingeschränkte Möglichkeiten der Zusammenarbeit: Es fehlen robuste Echtzeit-Features, die verhindern, dass geeignete Mitglieder des Teams gleichzeitig an Dokumenten arbeiten können

Es fehlen robuste Echtzeit-Features, die verhindern, dass geeignete Mitglieder des Teams gleichzeitig an Dokumenten arbeiten können Schwierige Handhabung komplexer Projekte: Schwierigkeiten bei der Visualisierung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, Ressourcenzuweisung, Zeitleisten und Budgetverfolgung

Schwierigkeiten bei der Visualisierung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, Ressourcenzuweisung, Zeitleisten und Budgetverfolgung Mangel an integrierten Features für das Projektmanagement: Fehlende Funktionen für das Risikomanagement, die Nachverfolgung von Problemen und die automatische Zuweisung von Aufgaben

Fehlende Funktionen für das Risikomanagement, die Nachverfolgung von Problemen und die automatische Zuweisung von Aufgaben Skalierbarkeitsprobleme: Kann große Datensätze und gleichzeitige Projekte nicht verarbeiten, ohne unhandlich zu werden

Alternative kostenlose Workflow Excel Vorlagen

Brauchen Sie Hilfe beim Organisieren Ihrer Projekte? Geben Sie ein ClickUp , ein tool für Projektmanagement mit einer Vielzahl von Vorlagen! 🤩

Unser workflow-Vorlagen eignen sich für eine Vielzahl von Projekten, von einfachen Listen mit Aufgaben bis hin zu detaillierten Genehmigungsworkflows. Probieren Sie verschiedene Stile aus, um herauszufinden, was für Ihr Team am besten geeignet ist, oder kombinieren Sie verschiedene Elemente, um ein benutzerdefiniertes Setup zu erstellen. 💁

1. ClickUp Einfache Mind Map Workflow Vorlage

Mit der ClickUp Simple Mind Map Workflow-Vorlage können Sie Strategien und Taktiken aufschlüsseln

Die ClickUp Einfache Mind Map Workflow Vorlage erleichtert das Brainstorming und die Organisation Ihrer Ideen ohne großen Aufwand.

Mit einem übersichtlichen Layout und flexiblem Design ermöglicht Ihnen diese Vorlage, Ihre Gedanken sinnvoll zu ordnen.

Sie können damit schnell Bereiche hinzufügen, um verschiedene Ideen oder Aufgaben zu erfassen und eine grundlegende Flussdiagramm-Vorlage ohne zusätzlichen Aufwand erstellen.

Mit den Optionen für die Farbcodierung und den Symbolen können Sie Themen oder Kategorien hervorheben und die Karte optisch ansprechend gestalten.

Ideal für: Einzelpersonen und Teams, die nach einer unkomplizierten, visuellen Möglichkeit suchen, Ideen zu organisieren und zu brainstormen, ohne unnötige Komplexität.

2. ClickUp Swimlane Flussdiagramm Vorlage

ClickUp's Swimlane Flowchart Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Schritte eines Prozesses zu visualisieren, zu dokumentieren und zu verfolgen.

Die ClickUp Swimlane Flussdiagramm-Vorlage bietet Teams eine rationelle Möglichkeit, Prozesse zu kartografieren, um Arbeitsabläufe klarer und übersichtlicher zu gestalten.

Es hilft Ihnen, auf einen Blick zu sehen, wer für jeden Teil eines Prozesses verantwortlich ist, was besonders hilfreich ist, um komplexe Projekte zu organisieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Flussdiagrammvorlagen werden die Aufgaben in spezifische Pfade für jedes Team oder jede Abteilung unterteilt, so dass die Verbindung zwischen den Zuständigkeiten und der Fortschritt leicht zu verfolgen sind.

Ideal für: Teams, die klare, übersichtliche Formen von Flussdiagrammen verwenden möchten, um Verantwortlichkeiten in komplexen Projekten abteilungs- oder rollenübergreifend zu verfolgen.

🌻 Wussten Sie schon? ClickUp's Vorlagen-Bibliothek verfügt über mehr als 100 vorgefertigte Workflows, die alles von der Planung von Inhalten bis hin zur Softwareentwicklung abdecken - eine Vorlage für praktisch jedes Geschäft!

3. ClickUp Concept Map Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für eine Konzeptkarte soll Ihnen helfen, Ideen zu organisieren, Beziehungen zwischen Konzepten herzustellen und Fortschritte zu verfolgen.

Die ClickUp Konzept Karte Vorlage eignet sich perfekt, um Ideen visuell abzubilden und zu verbinden. Sie verfügt über benutzerdefinierte Optionen, mit denen Sie schnell Knoten und Verknüpfungen hinzufügen können, um zu zeigen, wie verschiedene Konzepte zusammenhängen.

Die Vorlage verfügt über ein einfaches Drag-and-Drop-Interface, das das Einfügen von Registerkarten-Konzepten erleichtert. Es gibt auch eine strukturierte Möglichkeit, komplexe Informationen zu visualisieren, Daten zu analysieren und sinnvolle Schlussfolgerungen zu ziehen.

Außerdem bietet sie voreingestellte Kategorien und Strukturen, sodass Sie nicht bei Null anfangen müssen. Und schließlich macht die Vorlage die Zusammenarbeit zum Kinderspiel: Mehrere Personen können in Echtzeit gemeinsam daran arbeiten, wodurch sie sich hervorragend für Projekte im Team eignet.

Ideal für: Alle, die einen visuellen Ansatz suchen, um Ideen zu verbinden und in Beziehung zu setzen, um komplexe Informationen leicht zu erfassen und Geschäftsprozesse auf einen Blick zu rationalisieren.

4. ClickUp Grafikdesign Workflow Vorlage

Verbessern Sie den Workflow von Grafikdesignern und kreativen Teams mit der ClickUp Grafikdesign Workflow Vorlage

Die ClickUp Grafikdesign Workflow Vorlage wurde speziell für Grafikdesigner und kreative Teams entwickelt.

Diese Vorlage wurde mit Blick auf die visuelle Organisation entwickelt und enthält geeignete Spaces für Brainstorming, Feedback und Überarbeitungen. Sie ist so eingestellt, dass die Kreativität im Flow bleibt und die Reihenfolge eingehalten wird.

Außerdem lässt sie sich nahtlos in andere ClickUp Features integrieren, so dass Sie Aufgaben, Fristen und Notizen direkt in Ihren Design-Workflow einfügen können.

Ideal für: Kreative Teams, die einen strukturierten, visuellen Space benötigen, um Designprojekte von der Ideenfindung bis zur letzten Überarbeitung zu verwalten.

5. ClickUp Erledigte Dinge Workflow Vorlage

Implementieren Sie die beliebte GTD-Technik täglich mit der ClickUp Getting Things Erledigt Workflow-Vorlage

Die ClickUp Getting Things Erledigt Workflow Vorlage macht die GTD-Methode einfach zu implementieren.

Sie folgt den GTD-Prinzipien von David Allen und konzentriert sich darauf, Aufgaben in überschaubare Aktionen aufzuteilen. Die Vorlage wird mit fünf verschiedenen Ansichten geliefert, darunter Liste, Board, Dokumente, Kalender und eine anpassbare Ansicht, sodass Sie das Layout wählen können, das zu Ihrem Stil passt.

Heften Sie zugehörige Notizen, SOPs und Details zu Meetings in dieser Vorlage an, um den Zugriff zu erleichtern. So bleibt Ihr Team auf der gleichen Seite und alles ist an einem Ort zusammengefasst.

Ideal für: Personen, die der GTD-Methode folgen und ein praktisches System benötigen, um Aufgaben zu unterteilen und täglich organisiert zu bleiben.

6. ClickUp Social Media Strategie Workflow Vorlage

ClickUp's Social Media Strategy Workflow Template wurde entwickelt, um Sie bei der Erstellung, Planung und Verwaltung von Social Media Strategien für Ihr Geschäft zu unterstützen.

Die ClickUp Social Media Strategie Workflow Vorlage ist ein hervorragendes tool für die Planung von Social Media von Anfang bis Ende.

Nutzen Sie es, um eine detaillierte, auf Ihr Einzelziel zugeschnittene Inhaltsstrategie zu erstellen, Leistungsmetriken zu analysieren, um Ihre Ergebnisse kontinuierlich zu verbessern, und Ihre soziale Präsenz organisiert, termingerecht und markenkonform zu halten.

Die Vorlage wird geliefert mit:

Ansicht der Phase der Erstellung: Organisieren und verfolgen Sie alle Ideen und Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrer Strategie für soziale Medien

Organisieren und verfolgen Sie alle Ideen und Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrer Strategie für soziale Medien Ansicht des Mood Boards: Visualisieren Sie Ihre Markenidentität und die Botschaft, die Sie vermitteln möchten

Visualisieren Sie Ihre Markenidentität und die Botschaft, die Sie vermitteln möchten ansicht: Soziale Medienstrategie Schritte: Folgen Sie einem Schritt-für-Schritt-Leitfaden, um eine effektive soziale Medienstrategie zu entwickeln

Folgen Sie einem Schritt-für-Schritt-Leitfaden, um eine effektive soziale Medienstrategie zu entwickeln ansicht: Markenrichtlinien: Stellen Sie mit klaren Markenrichtlinien die Konsistenz Ihrer Social-Media-Präsenz sicher

Mit ihren leistungsstarken Features für die Zusammenarbeit stellt diese Vorlage sicher, dass alle in Ihrem Team auf derselben Seite stehen und über Fristen und Best Practices informiert sind.

Ideal für: Social-Media-Manager und Teams, die eine zentrale Stelle für die effiziente Planung, Ausführung und Überwachung der Strategie für Inhalte suchen.

7. ClickUp Kanban Workflow Management Vorlage

Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams mit der ClickUp Kanban Workflow Management Vorlage

Die ClickUp Kanban Workflow Management Vorlage bietet Software-Entwicklungsteams eine klare, visuelle Möglichkeit, Workflows zu verwalten. Es verwendet Aufgabenkarten, um jeden Schritt im Zyklus der Entwicklung darzustellen und ermöglicht Teams die Nachverfolgung des Fortschritts, während sich die Aufgaben durch jede Phase bewegen.

Sie können anpassen ClickUp Kanban Boards um den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts gerecht zu werden und einen personalisierten Workflow zu erstellen, der dem Stil Ihres Teams entspricht.

Die Vorlage enthält auch Limits für den Fortschritt (IB), um eine Überlastung mit Aufgaben zu vermeiden, was einen reibungslosen Workflow ermöglicht und Engpässe vermeidet.

Ideal für: Software-Entwicklungsteams, die ein visuelles, anpassungsfähiges Kanban-System suchen, um den Flow von Projekten zu verbessern und ihren gesamten Prozess zu rationalisieren.

8. ClickUp E-Mail Marketing Workflow Vorlage

Die ClickUp Vorlage für E-Mail Marketing wurde entwickelt, um Ihnen bei der Verwaltung Ihrer E-Mail Kampagnen zu helfen.

Die ClickUp E-Mail Marketing Workflow Vorlage bietet Ihnen ein abschließendes Toolkit für die Verwaltung von E-Mail-Kampagnen mit einem strukturierten All-in-One-Ansatz.

Mit dieser Vorlage können Sie dank integrierter Projektmanagement-Features wie benutzerdefinierten Status E-Mails einfach planen, planen und überwachen.

Im Lieferumfang enthalten:

Team Workload-Ansicht: Weisen Sie den Mitgliedern des Teams Aufgaben zu und legen Sie klare Zeitleisten für den Abschluss des Projekts fest

Weisen Sie den Mitgliedern des Teams Aufgaben zu und legen Sie klare Zeitleisten für den Abschluss des Projekts fest Ansicht zur Nachverfolgung von E-Mail-Ergebnissen: Verfolgen und analysieren Sie die Kampagnenleistung, um Produktivität und Ergebnisse zu optimieren

Verfolgen und analysieren Sie die Kampagnenleistung, um Produktivität und Ergebnisse zu optimieren Ansicht "Status Board": Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den Fortschritt jeder Kampagne in Echtzeit

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den Fortschritt jeder Kampagne in Echtzeit Ansicht des Inhaltskalenders: Behalten Sie den Überblick durch Nachverfolgung anstehender Kampagnen und ihrer geplanten Versandtermine

Ideal für: Digital- und E-Mail-Vermarkter, die ein All-in-One-Tool zur Verwaltung von E-Mail-Kampagnen von der Planung bis zur Automatisierung und Nachverfolgung der Leistung suchen.

9. ClickUp Prozess-Diagramm Vorlage

Die ClickUp Vorlage für ein Diagramm zum Prozessablauf wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Schritte eines Prozesses zu visualisieren, zu dokumentieren und nachzuverfolgen.

Die ClickUp Prozess Diagramm Vorlage hilft Ihnen, Ihre Workflows zu visualisieren und zu verwalten. Mit dieser Vorlage können Sie klare, übersichtliche Diagramme erstellen, die jeden Schritt eines Prozesses abbilden und es Ihrem Team erleichtern, Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu verstehen.

Verwenden Sie Symbole und Formen, um Aktionen oder Entscheidungen darzustellen, so dass jeder Schritt auf einen Blick nachvollziehbar ist - ideal für die Einarbeitung neuer Mitglieder eines Teams oder die Präsentation von Ideen vor wichtigen Interessengruppen.

Sie können Ihre Flow Diagramme für Echtzeit-Feedback mit Ihren Kollegen freigeben. Dank des Whiteboard-Formats kann jeder seinen Beitrag leisten und so ein besseres Verständnis des Workflows erreichen.

Ideal für: Teams, die ihre Prozesse mit einem klaren, visuellen Layout standardisieren möchten, das die Arbeitsabläufe leicht nachvollziehbar und anpassbar macht.

10. ClickUp Benutzer Flow Vorlage

ClickUp's User Flow Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, eine visuelle Karte zu erstellen, wie ein Benutzer mit Ihrem Produkt oder Ihrer Website interagieren wird.

Die ClickUp Benutzer Flow Vorlage verwandelt komplexes User Journey Mapping in einen intuitiven Prozess, der Ihnen hilft, jeden Schritt der Erfahrung Ihrer Benutzer zu visualisieren und zu optimieren.

Mit leistungsstarken Visualisierungstools können Sie Karten mit Benutzerpfaden und kritischen Entscheidungspunkten erstellen, um Ihre Benutzer vom ersten Klick bis zur endgültigen Konvertierung zu binden, was es zu einer der effektivsten Workflow-Vorlagen macht.

Dank der integrierten Nachverfolgung des Benutzerverhaltens können Sie überwachen, wie sich die Benutzer tatsächlich durch Ihr Produkt oder Ihre Website bewegen. Indem Sie konkrete Benutzerdaten in diese umfassende Workflow-Vorlage einfügen, können Sie Reibungspunkte identifizieren, Konversionspfade optimieren und Ihre Designentscheidungen validieren.

Ideal für: Produktteams und UX-Designer, die intuitive, datengesteuerte Benutzererlebnisse erstellen müssen, die Besucher in treue Kunden verwandeln.

Excel im Projektmanagement mit ClickUp

Excel-Vorlagen sind fantastisch, um Arbeitsabläufe einzurichten, besonders wenn Sie nach schnellen, fertigen Lösungen für das Management von Projekten suchen.

Manuelle Aktualisierungen oder komplexe Setup-Prozesse können diese Erfahrung jedoch zunichte machen.

Die Workflow-Vorlagen von ClickUp geben Ihnen einen Vorsprung bei allen Arten von Aufgaben und Workflows, vom Projektmanagement über die Zusammenarbeit im Team bis hin zur Berichterstellung und darüber hinaus.

Sie wurden entwickelt, um das Setup zu vereinfachen, Zeit zu sparen und Teams zu organisieren, während sie gleichzeitig die Flexibilität bieten, sich an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Unabhängig von der Größe des Projekts oder des Teams bieten diese Vorlagen eine intelligente Möglichkeit, alles zu verwalten.