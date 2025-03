15 beste Explainer Video Software für 2025

Haben Sie schon einmal versucht, eine komplexe Idee in einem Meeting zu erklären, und sind dann auf leere Blicke gestoßen?

Das haben wir alle schon erlebt. Die Sache ist die, dass manche Konzepte zu kompliziert sind, um verbal erklärt zu werden. Sie brauchen visuelle Darstellungen.

✨Fun Fact: Die Zuschauer erinnern sich 95% der Informationen aus einem Video, aber nur 10 %, wenn sie denselben Inhalt als Text lesen.

Ergo: Erklärvideos. Ein gutes Erklärvideo verwandelt selbst die kompliziertesten Themen in leicht verdauliche Inhalte.

Das Beste daran ist, dass Sie kein Experte für Videobearbeitung sein müssen, um hochwertige Erklärvideos zu erstellen. Verwenden Sie einfach eine professionelle Software zur Videobearbeitung! Die Auswahl ist so groß, dass Sie die Qual der Wahl haben.

In diesem Artikel gebe ich meine Top-Tipps für Software-Tools frei, die ich persönlich verwendet und getestet habe, um erstklassige Erklärvideos zu erstellen. Beginnen wir damit, zu verstehen, worauf Sie bei der besten Software für Erklärvideos achten sollten.

Worauf sollten Sie bei Software für Erklärvideos achten?

Die beste Software zur Erstellung von Erklärvideos vereinfacht die Erstellung und Bearbeitung von Videos und hilft Ihnen dabei, mühelos professionell aussehende Videos zu erstellen.

Hier ist, was meiner Meinung nach zu den Must-Haves gehört:

Anpassbare Elemente: Achten Sie auf Flexibilität bei Animationen, Schriftarten und Übergängen

Achten Sie auf Flexibilität bei Animationen, Schriftarten und Übergängen Vielfalt an Stilen: Vermeiden Sie es, Ihr Publikum mit Videos zu langweilen, die alle gleich aussehen. Wählen Sie eine Software, die verschiedene Videoformate anbietet, z. B. animierte Videos, Whiteboard-Videos oder Live-Action-Erklärvideos

Vermeiden Sie es, Ihr Publikum mit Videos zu langweilen, die alle gleich aussehen. Wählen Sie eine Software, die verschiedene Videoformate anbietet, z. B. animierte Videos, Whiteboard-Videos oder Live-Action-Erklärvideos Bearbeitung in Echtzeit: Dies ist wichtig für Erklärvideos, die von mehreren Mitgliedern eines Teams gemeinsam erstellt werden. Alle sollten in der Lage sein, direkt in der Plattform für die Videobearbeitung Aktualisierungen vorzunehmen und Feedback zu geben

Dies ist wichtig für Erklärvideos, die von mehreren Mitgliedern eines Teams gemeinsam erstellt werden. Alle sollten in der Lage sein, direkt in der Plattform für die Videobearbeitung Aktualisierungen vorzunehmen und Feedback zu geben Vorgefertigte Vorlagen: Video-Vorlagen und Archiv-Videomaterial helfen Zeit zu sparen, besonders für Anfänger

Video-Vorlagen und Archiv-Videomaterial helfen Zeit zu sparen, besonders für Anfänger Einfache Benutzeroberfläche: Sie sollten nicht einmal ein Tutorial benötigen, um loszulegen!

Sie sollten nicht einmal ein Tutorial benötigen, um loszulegen! Benutzerfreundlichkeit: Vermeiden Sie es, Stunden mit komplizierten Oberflächen zu verschwenden. Suchen Sie nach intuitiven Drag-and-Drop-Editoren, die nur minimale Einarbeitung erfordern

Hier ist meine Liste der 15 besten Software für Erklärvideos, in der ich die herausragenden Features, die Preise und die potenziellen Einschränkungen hervorhebe.

Die 15 beste Software für Erklärvideos

Diese Liste hilft Ihnen, das richtige Tool zu finden, das auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist video-Produktion ziele.

Fangen wir an.

1. ClickUp (am besten geeignet für die Erstellung und Transkription von Erklärvideos)

ClickUp ist ein leistungsstarkes Tool für die Erstellung und Transkription von Erklärvideos. Es bietet eine vielseitige Reihe von Features, die den gesamten Prozess der Erstellung von Videos vereinfachen.

Zum Beispiel, ClickUp Clips ermöglicht Ihnen die mühelose Aufnahme von qualitativ hochwertigen Videoclips direkt auf der ClickUp-Plattform für Ihr Erklärvideo. Es kombiniert das Freigeben von Bildschirminhalten, Sprachaufnahmen und visuelle Kommunikation in einem einzigen Tool.

Und nach der Aufnahme, Der KI-Assistent von ClickUp kann Ihr Video automatisch transkribieren, so dass Sie Schlüsselerkenntnisse extrahieren und Folgeaktionen einfacher gestalten können.

Verwenden Sie ClickUp Clips, um mundgerechte Bildschirmaufnahmen für Ihre Erklärvideos zu erstellen

Hier sind einige der wichtigsten Features und Vorteile von ClickUp Clips:

Einfache Aufnahme: Starten Sie die Aufnahme Ihres Bildschirms, Audios oder beides mit nur wenigen Klicks

Starten Sie die Aufnahme Ihres Bildschirms, Audios oder beides mit nur wenigen Klicks Anpassbare Aufnahmeeinstellungen: Passen Sie den Aufnahmebereich, die Bildrate und andere Einstellungen an Ihre Bedürfnisse an

Passen Sie den Aufnahmebereich, die Bildrate und andere Einstellungen an Ihre Bedürfnisse an Anmerkungen und Zeichnungen: Fügen Sie Ihren Aufnahmen Anmerkungen, Pfeile und andere visuelle Elemente hinzu, um Schlüsselpunkte hervorzuheben oder zusätzlichen Kontext zu liefern

Fügen Sie Ihren Aufnahmen Anmerkungen, Pfeile und andere visuelle Elemente hinzu, um Schlüsselpunkte hervorzuheben oder zusätzlichen Kontext zu liefern Direkte Integration mit ClickUp: Sobald Sie die Aufnahme beendet haben, wird Ihr Video automatisch in Ihrem ClickUp Aufgabe oder Projekt

Sobald Sie die Aufnahme beendet haben, wird Ihr Video automatisch in Ihrem oder Projekt Zusammenarbeit: Teilen Sie Ihre Aufzeichnungen mit Teamkollegen für Feedback oder Überprüfung

Als Nächstes erstellen Sie überzeugende Skripte und Transkripte ganz einfach mit ClickUp Gehirn der KI-Assistent von ClickUp. Skizzieren Sie Ihr Skript für ein Erklärvideo visuell und wandeln Sie es dann durch die nahtlose Integration von ClickUp Brain in ein ausgefeiltes Textdokument um.

Fassen Sie Ihre Notizen für Erklärvideos mit ClickUp Brain zusammen

Und was ist das Besondere? Die kollaborativen Features von ClickUp ermöglichen die Zusammenarbeit in Echtzeit - Sie können während der Erstellung eines Videos Ideen und Aktualisierungen mit Mitgliedern Ihres Teams freigeben. Dieses Feature ist besonders nützlich bei der Erstellung von Erklärvideos, da mehrere Fachexperten an der Erstellung der Inhalte teilnehmen können.

Verwenden Sie @mentions in ClickUp Chat um in Echtzeit mit Ihrem Team zu kommunizieren und Feedback zum Erklärvideo zu erhalten.

ClickUp beste Features

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Projekte zur Erstellung von Erklärvideos mit den Kanban-Boards und Kalender-Ansichten von ClickUp

Nutzen Sie die Berichterstellung in ClickUp, um den Fortschritt zu messen und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren

Beschleunigen Sie die Erstellung Ihrer Videos mit KI für die Ideenfindung, die Erstellung von Skripten, die Transkription von Videos und die Erstellung von Ausschnitten mit Zeitstempeln

Geben Sie Videos über einen öffentlichen Link oder eine heruntergeladene Datei für andere frei

Verbinden Sie ClickUp mit Videobearbeitungssoftware, Stock Footage-Bibliotheken und mehr mit ClickUp-Integrationen ClickUp Beschränkungen

Einige Benutzer haben eine Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features von ClickUp erwähnt

ClickUp Preise

Free Forever

Forever Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Workspace und Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9,500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ Bewertungen)

2. InVideo (am besten für schnelle und professionelle Erklärvideos)

über InVideo InVideo ist eine vielseitige Plattform, die das Erstellen professioneller Erklärvideos vereinfacht. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen, Assets und benutzerdefinierten Optionen ermöglicht InVideo den Benutzern die schnelle Produktion von hochwertigen Videos, ohne dass umfangreiche technische Kenntnisse erforderlich sind.

InVideo beste Features

Schnelles Umwandeln von Skripten in Video-Inhalte durch KI-gesteuerte Automatisierung

Zugriff auf Millionen kostenloser Bilder, Video-Clips und Audiospuren

Gleichzeitige Arbeit mit Mitgliedern des Teams zur Bearbeitung und Überprüfung von Projekten

Erstellen und Übersetzen von Videos in über 50 Sprachen

InVideo Beschränkungen

Für Benutzer, die eine umfassende Bearbeitung von Videos benötigen, ist InVideo möglicherweise nicht die beste Wahl

Einige Benutzer berichten, dass Vorlagen weniger Flexibilität für stark benutzerdefinierte Projekte bieten

InVideo Preise

free : kostenlos

kostenlos Business : $30/Monat

: $30/Monat Unlimited : $60/Monat

: $60/Monat InVideo KI Plus : $25/Monat

: $25/Monat InVideo KI Max: $60/Monat

InVideo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (150+ Bewertungen)

: 4.5/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (350+ Bewertungen)

3. Toonly (Am besten für einfache Cartoon-Erklärvideos)

über Nur für Toonly (jetzt Teil von Voomly Cloud) ist perfekt für Geschäfte oder Ersteller, die einfache Erklärvideos im Cartoon-Stil produzieren möchten. Seine unkomplizierte Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht es Benutzern, lustige, ansprechende Videos zu erstellen, ohne dass sie fortgeschrittene Bearbeitungskenntnisse benötigen.

Die Software bietet viele Zeichen und Szenen, was sie zu einer soliden Wahl für schnelle und einfache Erklärvideos macht.

Toonly beste Features

Mit den integrierten Voiceover-Tools können Sie Ihre Videos aufnehmen und mit Voiceover versehen

Erstellen Sie mühelos Videos mit mehreren Szenen und wechseln Sie zwischen verschiedenen Animationssequenzen, ohne den Flow des Videos zu unterbrechen

Exportieren Sie Ihre Videos in einer Vielzahl von Formaten, darunter MP4, MOV und GIF

Nur Limits

Toonly verfügt nicht über Features für die Zusammenarbeit im Team, so dass mehrere Benutzer nicht gleichzeitig an einem Projekt arbeiten können

Toonly Preise

Standard : $49/Monat

: $49/Monat Enterprise: $79/Monat

Toonly Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

4. Animaker (Am besten für benutzerdefinierte Erklärvideos)

über Animaker Animaker ist eine vielseitige Plattform mit einem breiten Bereich an Features für die Erstellung von ansprechenden Erklärvideos. Es bietet eine Vielzahl von Animationsstilen, von Whiteboard bis zu 2D-Animationen.

Animaker ist vollgepackt mit Vorlagen, die Sie benutzerdefinieren können, was den Prozess erheblich beschleunigt. Zu erledigen ist das Ganze über eine intuitive, benutzerfreundliche Plattform.

Animaker beste Features

Zusammenarbeit in Echtzeit mit Teammitgliedern zum einfachen Freigeben von Ideen und Verfeinern von Inhalten

Vereinfachen Sie Produktions-Workflows und generieren Sie hochwertige Videos mit innovativen KI-Tools für die Drehbucherstellung und Sprachaufnahmen

Einfache Erstellung und benutzerdefinierte Anpassung von Szenen für Ihre Videos mit dem Scene Builder von Animaker

Limits von Animaker

Einige Benutzer finden den Bereich der Animationen und Effekte im Vergleich zu anderen fortschrittlichen Plattformen limitiert

Komplexe Animationen können zu längeren Renderzeiten führen, was die Produktivität beeinträchtigen kann

Animaker Preise

free : kostenlos

kostenlos Basic : $27/Monat

: $27/Monat Starter : $45/Monat

: $45/Monat Pro : $79/Monat

: $79/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Animaker Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

4.7/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

5. VideoScribe (Am besten geeignet für Whiteboard-Animationen und Erklärungen)

über VideoScribe Die benutzerfreundliche Oberfläche von VideoScribe richtet sich an Pädagogen, Vermarkter und Ersteller von Inhalten und ist somit für jeden zugänglich, der fesselnde Whiteboard-Erklärvideos produzieren möchte.

Videoscribe zeichnet sich durch seine einzigartigen Features aus: automatische Handanimationen, die einen gezeichneten Effekt simulieren, Voiceover-Synchronisation für eine nahtlose audiovisuelle Abstimmung und flexible Branding-Optionen, die es dem Benutzer ermöglichen, seine Logos einzubinden und Farben anzupassen.

VideoScribe beste Features

Einfaches Erstellen von ansprechenden Whiteboard-Animationen mit Drag-and-Drop-Oberflächen

Müheloses Hinzufügen von Bildern, Text und Musik

Schnelle Umsetzung mit einer umfangreichen Bibliothek von Bildern und Vorlagen für verschiedene Themen

Integration mit anderen Plattformen, z. B. PowerPoint, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und vorhandene Inhalte in neue Video-Projekte einzubinden

VideoScribe Limitierungen

Gelegentliche Probleme mit der Leistung, z. B. Verzögerungen bei komplexen Projekten, die den Workflow stören können

Einige Features sind möglicherweise nicht sofort intuitiv, so dass die Benutzer Zeit benötigen, um sich damit vertraut zu machen

Preise für VideoScribe

kostenlose Testversion

Testversion Plus : $26,15/Monat pro Benutzer

: $26,15/Monat pro Benutzer Pro: $39,22/Monat pro Benutzer

VideoScribe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (60+ Bewertungen)

4.1/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

6. Powtoon (am besten für interaktive animierte Erklärvideos)

über Powtoon Powtoon eignet sich gut, wenn Sie anklickbare Schaltflächen und Links hinzufügen möchten, um das Video ansprechender zu gestalten.

Egal, ob Sie Tutorials oder Marketing-Präsentationen erstellen, Powtoon bietet Flexibilität bei der Gestaltung von Videos, die sowohl visuell dynamisch als auch interaktiv sind.

Powtoon beste Features

Nutzen Sie eine Bibliothek von Zeichen und Requisiten zur Erstellung Ihrer Videos

Erkunden Sie einen umfangreichen Bereich von anpassbaren Vorlagen, die für verschiedene Themen entwickelt wurden, wie z. B. Geschäftspräsentationen, Lehrvideos und Inhalte für soziale Medien

Erstellen Sie flüssige und professionell aussehende Animationen mit fortschrittlichen Animationstechniken, einschließlich Bewegungspfaden und Timing-Anpassungen

Powtoon-Einschränkungen

Die kostenlose Version limitiert die Anzahl der Exporte und enthält Wasserzeichen auf Videos

Gelegentliche Probleme mit der Leistung bei großen Projekten, da die Software bei der Verarbeitung von hochauflösenden Assets verzögert oder einfriert

Preise für Powtoon

Lite : $50/Monat

: $50/Monat Professionell : $190/Monat

: $190/Monat Business: $120/Monat (jährliche Abrechnung)

Powtoon Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

7. Vyond (am besten für animierte Videos im Business-Bereich)

über Jenseits Vyond ist ein Animationstool, mit dem Benutzer ansprechende animierte Videos erstellen können, die für verschiedene Anwendungen wie Marketing, Schulung und interne Kommunikation geeignet sind.

Die intuitive Benutzeroberfläche und die umfangreichen Features ermöglichen es sowohl Anfängern als auch erfahrenen Erstellern, hochwertige Animationen zu erstellen, die das Publikum fesseln.

Vyond zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus und ermöglicht es den Benutzern, komplexe Ideen auf visuell ansprechende Weise zu vermitteln.

Vyond beste Features

Vereinfachen Sie die Erstellung von Videos mit der Text-to-Speech Funktion, die geschriebene Texte in natürlich klingende Voiceovers umwandelt

Benutzerdefinierte animierte Zeichen mit beeindruckender Detailgenauigkeit, die physische Attribute und Kleidungsstile anpassen, um das Zielpublikum oder die Markenidentität besser widerzuspiegeln

Erstellen Sie eine Vielzahl von Videos mit einer umfangreichen Bibliothek von vorgefertigten Vorlagen und Assets für verschiedene Branchen

Vyond Beschränkungen

Steile Lernkurve für Benutzer, die mit Animationssoftware nicht vertraut sind, da die Beherrschung aller Features und Tools Zeit und Übung erfordern kann

Preise für Vyond

Wesentlich : 49 $/Benutzer pro Monat

: 49 $/Benutzer pro Monat Premium : $89/Benutzer pro Monat

: $89/Benutzer pro Monat Profi : 179 $/Benutzer pro Monat

: 179 $/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Vyond Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

8. Runway AI (Beste Nutzung von KI für die Automatisierung)

über Landebahn KI Runway AI ist auf die Forschung und Technologien im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz spezialisiert und konzentriert sich auf die Entwicklung von Produkten und Modellen für die Generierung von Videos, Bildern und verschiedenen Multimedia-Inhalten.

Die Tools von Runway AI sollen Ersteller von Inhalten dabei unterstützen, Ideen nahezu in Echtzeit zu erforschen und produktionsreife Inhalte schnell, kontrolliert und originalgetreu zu generieren

Runway AI beste Features

Automatisieren Sie zeitaufwändige Aufgaben wie das Entfernen von Objekten und Ersetzen von Hintergründen mit fortschrittlicher KI-Technologie

Wählen Sie aus über 30 verschiedenen Tools, die direkt in Ihrem Browser zur Verfügung stehen, darunter Rotoskopie, Bewegungsverfolgung und Transkription

Nahtlose Arbeit mit Teammitgliedern in Echtzeit für sofortiges Feedback und vereinfachte video-Kommunikation ### 11. Synthesia (am besten für KI-generierte Videos)

über Synthesia Wenn Sie Videos mit menschlichem Touch erstellen möchten, ohne zu filmen, ist Synthesia die Antwort.

Diese KI-gesteuerte Plattform ermöglicht es Benutzern, realistische Avatare zu generieren, die Inhalte in mehreren Sprachen präsentieren können. Geben Sie Ihr Skript ein, und Synthesia generiert mithilfe von KI automatisch ein Video. Das macht es unglaublich effizient für Geschäfte, die schnell Inhalte produzieren müssen

Synthesia beste Features

Erstellen Sie lebensechte Avatare, die Ihr Skript in verschiedenen Sprachen sprechen können, um die Zugänglichkeit für ein globales Publikum zu verbessern

Passen Sie Hintergründe, Requisiten und visuelle Elemente an Ihre Marke oder Botschaft an und schaffen Sie so einen einzigartigen Präsentationsstil

Nahtlose Integration von Synthesia in LMS-Plattformeninteraktive Schulungsmaterialien zu erstellen Grenzen von Synthesia

Abonnement-Pläne können relativ hoch sein, was für kleinere Geschäfte oder einzelne Ersteller möglicherweise nicht machbar ist

Benutzer empfinden die von der KI generierten Avatare möglicherweise als weniger authentisch als echte Schauspieler, was die persönliche Note, die manche Projekte erfordern, beeinträchtigen könnte

Synthesia Preise

Free Plan

Plan Starter : 29 $/Benutzer pro Monat

: 29 $/Benutzer pro Monat Ersteller : $89/Monat pro Benutzer

: $89/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Synthesia Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

Diese Softwarelösung für Erklärvideos bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kreativität und Funktion und ist damit ideal für die Erstellung überzeugender visueller Geschichten.

Wideo beste Features

Einfache Organisation und Neuanordnung von Videoabschnitten mit dem Tool zur Szenenverwaltung

Mit der Audiosynchronisation lassen sich Soundeffekte und Voiceovers mühelos mit dem Bildmaterial abstimmen

Nachverfolgung von Zuschauerinteraktion und Metriken mit dem integrierten Analysetool

Wideo Beschränkungen

Die kostenlose Version schränkt die Exportqualität ein, was die Nutzbarkeit für professionelle Präsentationen oder Marketingmaterialien limitieren kann

Wideo Preise

Free Plan

Plan Basic : $59/Monat pro Benutzer

: $59/Monat pro Benutzer Pro : $99/Monat pro Benutzer

: $99/Monat pro Benutzer Pro +: $199/Monat pro Benutzer

+: $199/Monat pro Benutzer Business: Benutzerdefinierte Preise

Wideo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (50+ Bewertungen)

: 4.3/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (40+ Bewertungen)

13. Moovly (Am besten für nahtlose Video- und Animationsmischung)

Über Moovly Moovly ist eine Softwareplattform für Erklärvideos, die auf Teams zugeschnitten ist, die gemeinsam Videos produzieren möchten. Sie ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung und erleichtert damit Gruppenprojekte, bei denen sofortiges Feedback wichtig ist.

Darüber hinaus ermöglicht der API-Zugang die Integration mit anderen Anwendungen und vereinfacht die Arbeitsabläufe für technisch versierte Benutzer und Geschäfte, die ihre Videoproduktionsprozesse automatisieren möchten.

Moovly beste Features

Bearbeiten Sie Videos direkt in Ihrem Browser mit Moovly Studio - keine Installationen, Updates oder Plugins erforderlich

Konvertieren Sie Text in Voiceover mit einem einzigen Klick. Wählen Sie aus mehreren Stimmen in mehr als 20 Sprachen und nutzen Sie die KI-gestützte Text-to-Speech-Funktion, um natürliches Audio zu erzeugen

Zugriff auf eine Medienbibliothek mit Millionen von Bildern, Sounds und Videos

Vereinfachte Dateiverwaltung durch Integration mit verschiedenen Drittanbieteranwendungen wie Dropbox und Google Drive

Moovly-Einschränkungen

Einige Benutzer haben darauf hingewiesen, dass die Kosten für ein Abonnement im Vergleich zu ähnlichen Plattformen relativ hoch sein können

Obwohl die Benutzeroberfläche im Allgemeinen benutzerfreundlich ist, könnten neue Benutzer Schwierigkeiten haben, sich in den umfangreichen verfügbaren Features zurechtzufinden

Moovly Preise

Free Plan

Plan Zahlung zum Mitnehmen: $25/Video

$25/Video Abonnement : 99 $/Benutzer pro Monat

: 99 $/Benutzer pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Moovly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (70+ Bewertungen)

: 4.5/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (60+ Bewertungen)

14. Rawshorts (Am besten für die KI-gestützte Erstellung von Videos)

über Rawshorts Rawshorts ist eine innovative Plattform, die den Prozess der Videoproduktion vereinfacht. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und leistungsstarken KI-gesteuerten Funktionen ermöglicht Rawshorts Benutzern die mühelose Erstellung von animierten Videos in professioneller Qualität.

Zu den herausragenden Funktionen gehören die Videoproduktion aus Text, Bildern oder Clips und die Erzeugung hochwertiger Bilder aus einfachen Eingabeaufforderungen. Für Audio-Enthusiasten bietet es Tools zur Verbesserung und Erstellung umfangreicher Audio-Inhalte.

Rawshorts beste Features

Generieren Sie Inhalte für Erklärvideos mithilfe von KI, indem Sie Text automatisch in animierte Videoskripte umwandeln und so den Erstellungsprozess rationalisieren

Schnelles Anpassen Ihrer Videos mit einer umfangreichen Bibliothek von vorgefertigten Vorlagen und Assets

Detaillierte Analysen, z. B. zu Ansichten, Engagement-Raten und demografischen Merkmalen der Zuschauer nach der Veröffentlichung, zur Optimierung künftiger Inhalte

Rawshorts-Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für fortgeschrittene Benutzer, die komplizierte Gestaltungsmöglichkeiten suchen

Fehlender Support für komplexe Animationen, was anspruchsvollere Video-Projekte einschränken kann

Rawshorts Preise

Einsteiger : Kostenlose Testversion

: Kostenlose Testversion Essential : 49 $/Benutzer pro Monat

: 49 $/Benutzer pro Monat Business: $89/Benutzer pro Monat

Rawshorts Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

15. Adobe Express (am besten für Videos in professioneller Qualität)

über Adobe Adobe Express ist eine vielseitige Plattform für die Erstellung ansprechender Erklärvideos. Dieses benutzerfreundliche Tool kombiniert leistungsstarke Bearbeitungsfunktionen mit einer Fülle von Ressourcen, mit denen Benutzer - vom Unternehmer bis zum Pädagogen - ihre Ideen in überzeugende visuelle Erzählungen verwandeln können.

Es vereinfacht die Erstellung von Posts für soziale Medien, Grafikdesigns, Videos und Fotobearbeitungen mit intuitiven Tools. Durch die Nutzung von KI-gestützten Features durch Adobe Firefly können Benutzer Aufgaben automatisieren und mühelos einzigartige Kunstwerke erstellen.

Beste Features von Adobe Express

Präzise Bearbeitung von Video-Clips mit der Zeitleiste, die das einfache Zuschneiden, Teilen und Neuanordnen von Material ermöglicht, um einen nahtlosen Flow zu erzeugen

Müheloses Einbinden von Voiceover und Soundtracks mit den integrierten Audio-Tools zur Aufnahme und Bearbeitung von Ton direkt in der Plattform

Integration mit der Creative Cloud von Adobe und nahtlose Arbeit mit Plattformen wie InDesign und Lightroom

Beschränkungen von Adobe Express

Die Kosten für ein Abonnement können für Benutzer, die nur gelegentlich grundlegende Tools für die Erstellung von Videos benötigen, ein Problem darstellen

Verwirrung mit der Benutzeroberfläche, berichtet von neuen Benutzern, insbesondere bei der Navigation durch alle Features und Optionen

Preise für Adobe Express

Free : kostenlos

: kostenlos Premium : 9,99 $/Benutzer pro Monat

: 9,99 $/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Adobe Express Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (400+ Bewertungen)

: 4.5/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 1.000 Bewertungen)

Auswahl des perfekten Video-Erklärers Software

Letztendlich hängt die Wahl der richtigen Software für Erklärvideos von Ihren spezifischen Bedürfnissen ab - ob es um Zusammenarbeit, Animationsstil oder KI-gesteuerte Tools geht.

Jede Plattform hat ihre eigenen Stärken, und egal, ob Sie dynamische Animationen oder eher geradliniges Storytelling suchen, es gibt ein Tool für Sie.

Erkunden Sie Ihre Optionen, testen Sie sie, und finden Sie das Tool, das am besten zu Ihrem Stil und Ihren Zielen passt.

Wenn Sie jedoch nicht nur die Vorteile der Erstellung von Videos, sondern auch die des Projekt- und Aufgabenmanagements nutzen möchten, dann sollten Sie sich ClickUp! ansehen Mit anpassbaren Features wie Clips, Brain und Tools zur Berichterstellung wird die Erstellung von Erklärvideos so einfach wie nie zuvor. Anmeldung bei ClickUp heute!