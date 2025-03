13 beste Google Drive-Alternativen

Google Drive ist die bevorzugte Cloud-Speicherlösung für dash billionen Menschen rund um den Globus und es ist leicht zu verstehen, warum.

Die benutzerfreundliche Oberfläche und die nahtlose Integration mit Google Workspace Apps wie Google Docs, Google Fotos und Google Tabellen bieten den Benutzern leistungsstarke Tools für Zusammenarbeit, Dokumentenmanagement und müheloses Freigeben. ✨

Als jemand, der seit Jahren auf Google Drive vertraut, schätze ich dessen Fähigkeit, meinen Workflow zu verwalten und die Teamarbeit zu verbessern. Nachdem ich jedoch verschiedene Alternativen ausprobiert hatte, fand ich Optionen, die den Fähigkeiten von Google Drive entsprachen und sie oft sogar übertrafen.

Ausgehend von meinen persönlichen Erfahrungen und den Erkenntnissen meines Teams bei ClickUp habe ich eine Liste mit erstklassigen Google Drive-Alternativen zusammengestellt. Diese Optionen erfüllen die Anforderungen Ihres Geschäfts und bieten gleichzeitig erhöhte Sicherheit und Wert

In diesem Beitrag werden wir diese sicheren Cloud-Speicher-Dienste im Detail untersuchen und ihre einzigartigen Features, Preisstrukturen und Möglichkeiten zur Verbesserung Ihres Dateifreigabeprozesses hervorheben.

Fangen wir an! 💡

Worauf sollten Sie bei einer Google Drive-Alternative achten?

Die Wahl einer Google Drive-Alternative geht über eine einfache Suche hinaus. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten, um sicherzustellen, dass Sie eine sichere Cloud-Speicherlösung wählen, die Ihren Anforderungen entspricht:

Speicherkapazität: Vergewissern Sie sich, dass das Tool genügend Cloud-Speicherplatz für Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen bietet. Wenn Sie große Dateien bearbeiten, suchen Sie nach Lösungen mit großzügigem oder unbegrenztem Speicher

Vergewissern Sie sich, dass das Tool genügend Cloud-Speicherplatz für Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen bietet. Wenn Sie große Dateien bearbeiten, suchen Sie nach Lösungen mit großzügigem oder unbegrenztem Speicher Sicherheitsfeatures: Wählen Sie Cloud-Speicherdienste, die robuste Sicherheitsmaßnahmen bieten, einschließlich Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Diese Features schützen Ihre Dateien und sichern Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff

Speicheroptionen: Beginnen Sie mit einem kostenlosen Plan, falls verfügbar, um die Fähigkeiten des Dienstes zu testen, bevor Sie sich zu einem kostenpflichtigen Plan verpflichten

Beginnen Sie mit einem kostenlosen Plan, falls verfügbar, um die Fähigkeiten des Dienstes zu testen, bevor Sie sich zu einem kostenpflichtigen Plan verpflichten Benutzerfreundliche Schnittstelle: Entscheiden Sie sich für einen Dienst mit einer intuitiven Schnittstelle, die die Bedienung vereinfacht/%href/. Ein benutzerfreundliches Design reduziert die Lernkurve, so dass Sie schnell und effizient loslegen können

Sicherungs- und Wiederherstellungsoptionen: Überprüfen Sie, ob der Dienst Backup- und Wiederherstellungsfeatures zum Schutz vor Datenverlusten aufgrund versehentlicher Löschungen oder Beschädigungen bietet

Überprüfen Sie, ob der Dienst Backup- und Wiederherstellungsfeatures zum Schutz vor Datenverlusten aufgrund versehentlicher Löschungen oder Beschädigungen bietet Kosteneffizienz: Überprüfen Sie die Preisstrukturen und finden Sie eine Lösung, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erschwinglichkeit und den wesentlichen Features, die Sie benötigen, bietet

💡 Profi-Tipp: Erkunden Sie einige /%href/ die Ihnen helfen, sich zu organisieren.

🎨 Organisieren Sie Dateien mit farbcodierten Ordnern für eine schnelle visuelle Identifizierung

🌍 Richten Sie Offline-Zugriff ein, um jederzeit und überall an Ihren Dokumenten arbeiten zu können

📄 Erstellen Sie Vorlagen für sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen und die Konsistenz in Ihren Projekten zu wahren

🔔 Stellen Sie Benachrichtigungen für Dokumentenaktualisierungen ein, um über Änderungen anderer informiert zu bleiben

🔍 Nutzen Sie das Explore tool, um Themen zu recherchieren und Informationen direkt in Ihrem Dokument zu sammeln

13 Google Drive-Alternativen

Hier ist meine kuratierte Liste der 13 sichersten Google Drive-Alternativen, die robuste Sicherheit bieten, ohne auf benutzerfreundliche Features zu verzichten:

ClickUp Projektmanagement

Wenn Sie eine robuste Alternative zu Google Drive suchen, die Ihren Speicheranforderungen und kollaborativen Prozessen gerecht wird, ClickUp ist eine ausgezeichnete Wahl. Als All-in-One-Tool für das Projektmanagement hat es die Art und Weise, wie mein Team und ich arbeiten, völlig verändert. Es ist mehr als nur ein Aufgabenmanager, es streamlined alles vom einfachen Freigeben von Dateien bis hin zu komplexen Projekt-Workflows.

ClickUp Google Drive-Integration ClickUp's Google Drive-Integration war für mein Team ein entscheidender Faktor. Mit dieser

drive Integration Feature mit der Google Drive-Integrationsfunktion können Sie Google Drive-Dateien direkt an Ihre Aufgaben anhängen und so die relevanten Dokumente verknüpfen.

Wir haben unzählige Stunden gespart, indem wir Dateien per Drag & Drop in Aufgabenkommentare gezogen oder direkt an Aufgabenkarten angehängt haben. Außerdem können Sie Google Docs, Google Tabellen oder Folien erstellen und in ClickUp in der Vorschau anzeigen, ohne die Plattform zu wechseln.

Verbundene Suche

Ein weiteres herausragendes Feature ist die ClickUp Verbundene Suche feature, mit dem Sie jede beliebige Datei in Ihrem gesamten ClickUp-Workspace durchsuchen können, was das Auffinden von Dateien, Aufgaben und Dokumenten erleichtert.

Und das Beste daran? Es werden sogar alle verbundenen Apps durchsucht, einschließlich Google Drive. Wenn ich also Dateien in Google Drive, Aufgaben in ClickUp und Unterhaltungen in Slack verstreut habe, kann ich die Universal Search von ClickUp nutzen, um schnell ein bestimmtes Dokument zu finden, das in Google Drive gespeichert ist - ohne zwischen den Apps umschalten zu müssen.

verbinden Sie Dokumente einfach mit Ihren Workflows mit ClickUp Docs

ClickUp Docs

Zusätzlich, ClickUp Dokumente hebt die Erstellung von Dokumenten und die Zusammenarbeit im Team auf die nächste Stufe. Seine Vielseitigkeit - von Wikis bis hin zu Roadmaps - macht es zu einem Kraftpaket für die Dateiverwaltung, das gleichzeitig die Produktivität steigert und die effektive Teamarbeit fördert. Mein Team nutzt dieses Feature, um Dokumente mit eingebetteten Dateien, Links und Widgets zu erstellen, was uns hilft, Ideen ohne Verzögerungen umzusetzen.

Was mir an ClickUp Docs gefällt, ist, dass es nicht nur zum Schreiben geeignet ist, sondern auch vollständig in die Verwaltung von Aufgaben integriert ist. Sie können eine datenbank sie können Dokumente mit Aufgaben verknüpfen, Elemente zuweisen und Dateien wie Bilder, Google Drive-Dokumente, Tabellenkalkulationen oder Notizen zu Meetings einbetten, so dass alles an einem Ort organisiert ist. Diese Zentralisierung erleichtert uns die Zusammenarbeit und stellt sicher, dass jeder auf die notwendigen Informationen zugreifen kann.

ClickUp beste Features

Integrieren Sie ClickUp nahtlos mit Ihren bevorzugten tools wie Slack, Asana und Google Drive ClickUp Integrationen um einen einheitlichen Workspace zu schaffen

Kommunizieren und kooperieren Sie mit Ihrem Team direkt innerhalb von Aufgaben oder Projekten mit ClickUp Chat Effizientes Erstellen, Zuweisen und Nachverfolgen von Aufgaben und Aufteilen von Projekten in kleinere Schritte mit ClickUp Aufgaben Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren.

Verwenden Sie vorgefertigteClickUp Vorlagen um Projekte und Aufgaben zu starten, ohne bei Null anfangen zu müssen

ClickUp Beschränkungen

Einige Integrationen erfordern ein anfängliches Setup, das zeitaufwändig sein kann

Der mobilen App fehlen einige Features für den Desktop

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7/Monat pro Mitglied im Workspace

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

💡 Pro-Tipp: Fragt sich wie man sein Google Drive aufräumt ? Hier sind einige Strategien, die Sie befolgen können:

📂 Erstellen Sie eine klare Ordnerstruktur, um Dateien logisch zu kategorisieren

🏷️ Benennen Sie Dateien mit eindeutigen, beschreibenden Titeln um, um sie leichter identifizieren zu können

🗑️ Überprüfen und entfernen Sie regelmäßig nicht mehr benötigte Dateien, um kostenlosen Speicherplatz zu schaffen

⭐ Markieren Sie wichtige Dateien für einen schnellen Zugriff, damit Sie Ihre wichtigsten Dokumente immer griffbereit haben

2. Dropbox (Bester Cloud-Speicherdienst für kleine Geschäfte)

{vom} Dropbox Dropbox ist einer der ältesten sicheren Cloud-Speicherdienste dieser Liste und zeichnet sich als zuverlässige Alternative zu Google Drive aus. Dropbox bietet eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für mehr Sicherheit und eine automatische Synchronisierung der Geräte, sodass Ihre Dateien immer zugänglich sind.

Das Feature "Versionsverlauf" verhindert, dass wichtige Änderungen versehentlich verloren gehen, und das Feature "Papier" ermöglicht es Ihnen, Dokumente gemeinsam mit Ihrem Team zu erstellen, zu bearbeiten und zu kommentieren. Ich verwende es häufig, um Projektdateien zu organisieren und Ressourcen mit meinen Kollegen freizugeben, da die benutzerfreundliche Oberfläche die Zusammenarbeit einfach und effizient macht.

Dropbox beste Features

Speichern und Abrufen von Dokumenten, Fotos und Videos - jederzeit und überall

Halten Sie Ihre Dateien dank automatischer Synchronisierung geräteübergreifend auf dem neuesten Stand

Sichern Sie wichtige Daten und schützen Sie sie vor versehentlichem Löschen

Dropbox Beschränkungen

Der kostenlose Free-Plan bietet nur 2 GB Speicher

Limitierter Versionsverlauf im kostenlosen Plan

Dropbox-Preise

Plus: $11.99/Monat

$11.99/Monat Essentials : $19.99/Monat

: $19.99/Monat Business: $18/Benutzer/Monat

$18/Benutzer/Monat Business Plus: 30 $/Benutzer/Monat

30 $/Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Dropbox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (27,000+ Bewertungen)

4.4/5 (27,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (21,000+ Bewertungen)

3. Box (Beste Lösung für die Zusammenarbeit an Dokumenten und die Verwaltung von Inhalten im Unternehmen)

{vom_ Box Wenn Sie Ihr Content-Management-System komplett umstellen möchten, ist Box eine hervorragende Alternative zu Google Drive. Seine KI-gestützte Plattform, die Intelligent Content Cloud, verbessert die sichere Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen.

Meiner Erfahrung nach ist Box entscheidend für die sichere Verwaltung und das Freigeben von Dateien mit meinem Team von überall aus. Die starken Datenschutz- und Produktivitätstools machen es zu einem wertvollen Aktivposten für jedes Geschäft, bei dem Effizienz und Sicherheit im Vordergrund stehen.

Box beste Features

Integration mit anderen Produktivitätstools wie Google Workspace (Google Docs) und Microsoft 365

Nutzen Sie die eSignature Funktion, um Dokumente digital zu unterschreiben

Verwalten von Berechtigungen für Benutzer und Zugriffsebenen für Dateiänderungen oder Kommentare

Box-Begrenzungen

Spürbare Latenz beim Hochladen neuer Dateien, was das Freigeben und die Zusammenarbeit verlangsamt

Einige Benutzer berichteten, dass die mobile App langsam ist und häufig abstürzt

Keine kostenlose Testversion für Features auf Unternehmensebene

Box-Preise

Business: $20/Monat

$20/Monat Business Plus: $33/Monat

$33/Monat Unternehmen: $47/Monat

$47/Monat Enterprise Plus: Benutzerdefinierte Preise

Box-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (4,000+ Bewertungen)

4.2/5 (4,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (5,000+ Bewertungen)

/via_ iCloud-Laufwerk iCloud Drive ist eine beliebte Alternative zu Google Drive für die Synchronisierung von Dateien auf allen Apple-Geräten und ist auch für Windows-Benutzer zugänglich. Mit iCloud Drive können Sie über die App "Dateien" ganz einfach auf Ihre Dateien auf dem iPhone zugreifen, wobei alle Änderungen sofort auf Ihrem Mac und iPad aktualisiert werden. Dank dieser Synchronisierung in Echtzeit können Sie arbeiten, ohne sich Gedanken über die Versionskontrolle machen zu müssen.

Die Einfachheit der Plattform ist ein wesentlicher Vorteil. Das Hochladen von Dateien ist so einfach wie das Klicken auf das Cloud-Symbol, und das Freigeben ist ebenso einfach - ob ich nun zusammenarbeiten oder eine Kopie senden möchte, ich kann es mit nur wenigen Fingertipps erledigen. Insgesamt steigert iCloud Drive die Produktivität und sorgt für Ordnung in meinen Dateien, was es zu einer verlässlichen Wahl für jeden im Apple-Ökosystem macht.

iCloud Drive beste Features

Nahtlose Synchronisierung von Dateien über alle Apple-Geräte und Windows

Automatisches Sichern Ihrer Geräte, um sicherzustellen, dass Fotos, Videos und App-Daten sicher gespeichert und bei Bedarf leicht abrufbar sind

Zusammenarbeit in Echtzeit mit iCloud Paper, das es mehreren Benutzern ermöglicht, gleichzeitig Dokumente zu erstellen, zu bearbeiten und zu kommentieren und so die Teamarbeit zu verbessern

Wiederherstellung gelöschter Dateien für bis zu 30 Tage, damit nichts dauerhaft verloren geht

iCloud Drive Beschränkungen

Fehlen eines eingebauten Versionierungssystems für Dateien, was es schwierig macht, frühere Versionen von Dokumenten wiederherzustellen, wenn sie überschrieben oder gelöscht wurden

Langsame Synchronisierung bei der Bearbeitung großer Dateien

Die kostenlose Cloud-Speicher-Option ist auf 5 GB limitiert, was den Bedürfnissen von Power-Benutzern möglicherweise nicht gerecht wird

iCloud Drive Preise

50GB : $0,99/Monat

: $0,99/Monat 200GB : $2.99/Monat

: $2.99/Monat 2TB : $9.99/Monat

: $9.99/Monat 6TB : $29,99/Monat

: $29,99/Monat 12TB: $59.99/Monat

iCloud Drive Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

{vom} MEGA MEGA bietet solide Sicherheits-Features, darunter eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die dafür sorgen, dass Ihre Dateien auch bei MEGA sicher bleiben. Als software zum Freigeben von Dateien bietet eine Speicherlösung, die das Freigeben sicherer, passwortgeschützter Dateien ermöglicht und die Zusammenarbeit mit Clients vereinfacht. Außerdem erhalten neue Benutzer von Anfang an 20 GB kostenlosen Speicher.

Mein Team findet die Sicherheits-Features von MEGA unglaublich vorteilhaft für die Gewährleistung der Vertraulichkeit. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die Zwei-Faktor-Authentifizierung geben uns Sicherheit beim Speichern und Freigeben sensibler Dateien.

MEGA beste Features

Akzeptieren von Dateien von MEGA-Benutzern und sogar von anderen

Wiederherstellung älterer Versionen von Dateien bei versehentlichen Änderungen oder Löschungen

Einstellen von Ablaufdaten und Passwortschutz für freigegebene Dateien

MEGA-Beschränkungen

Kostenlose Konten haben eine begrenzte Kapazität für die Übertragung

Keine Tools für die Bearbeitung von Microsoft Office-Dokumenten direkt in der Cloud; das bedeutet, dass Benutzer Dateien herunterladen müssen, um Änderungen vorzunehmen, was ihren Workflow stören könnte

MEGA-Preise

Pro Lite: $5,34/Monat

Pro I : $10.96/Monat

: $10.96/Monat Pro II : $21,94/Monat

: $21,94/Monat Pro III: $32,91/Monat

MEGA-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

www.wnCloud. de ownCloud ownCloud ist eine kostenlose Google Drive-Alternative, die Dateien geräteübergreifend synchronisiert und auf dem neuesten Stand hält. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sorgt dafür, dass sensible Daten während der Übertragung sicher bleiben.

Außerdem ermöglicht ownCloud die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten und damit die Arbeit an gemeinsamen Projekten mit Kollegen in Echtzeit über Office 365 oder Collabora. Diese Kombination aus Sicherheit und Zusammenarbeit macht ownCloud zu einem wertvollen Tool für Projekte im Team.

Beste Features von ownCloud

Wiederherstellen früherer Dateiversionen mit Versionsverlauf

Zusammenarbeit in Echtzeit an Dokumenten mit integrierten Bearbeitungstools

Einrichten privater Dateiverknüpfungen für sicheres, zeitlich begrenztes Freigeben von Dateien

EigeneCloud-Beschränkungen

Erweiterte Features sind nur in der Enterprise-Edition verfügbar

Free-Plan bietet keinen Kundensupport, was ein Nachteil für Benutzer sein kann, die Hilfe beim Setup oder bei der Fehlerbehebung benötigen

EigeneCloud-Preise

Community Edition : Free

: Free ownCloud gehostet auf Ihrem Server (Standard Abonnement): Ungefähr $5.70/Benutzer/Monat

ownCloud auf Ihrem Server gehostet (Enterprise Abonnement): Ungefähr $17,50/Benutzer/Monat

ownCloud Online (Teams - 1 bis 4 Benutzer): $13,92/Benutzer/Monat

$13,92/Benutzer/Monat ownCloud Online (Einzelne Benutzer): $16,06/Benutzer/Monat

ownCloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

via Microsoft OneDrive Wenn Sie auf der Suche nach einer sicheren Lösung zum Freigeben von Dateien für Ihr Geschäft sind, die sich mühelos in Microsoft 365 integrieren lässt, sollten Sie Microsoft OneDrive in Betracht ziehen, eine robuste Alternative zu Google Drive. Es ermöglicht Ihnen das Speichern, den Zugriff und die effiziente Verwaltung von Dateien über mehrere Geräte hinweg.

Meiner Erfahrung nach sind die Desktop- und mobilen Apps von OneDrive für den nahtlosen Zugriff auf Dateien unerlässlich, egal ob ich an meinem Schreibtisch oder unterwegs arbeite. Die Echtzeit-Synchronisierung und die Funktionen zur Wiederherstellung von Dateien haben dafür gesorgt, dass Team-Projekte im Zeitplan bleiben und die Datenintegrität gewahrt wird.

Microsoft OneDrive beste Features

Synchronisieren Sie Ihre Dateien über alle Geräte hinweg, um sicherzustellen, dass Sie immer die neueste Version zur Hand haben

Arbeiten Sie gemeinsam mit Teamkollegen an Dokumenten und sehen Sie Aktualisierungen in Echtzeit

Laden Sie große Dateien mit bis zu 250 GB auf einmal hoch

Sichern Sie Ihre Dateien von mobilen Geräten aus automatisch

Bearbeiten Sie Dokumente auch unterwegs mit mobilen Apps für iOS und Android

Microsoft OneDrive Limitierungen

Der Free-Plan enthält keine leistungsstarken Apps für die Produktivität

Die kostenlose Version hat ein Limit von 5 GB Speicher, was für Benutzer mit größeren Dateien oder umfangreichem Datenbedarf unzureichend sein kann

Microsoft OneDrive Preise

OneDrive für Unternehmen (Plan 1): $5/Monat (jährliche Abrechnung)

$5/Monat (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat (jährliche Abrechnung)

$6/Monat (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat (jährliche Abrechnung)

Microsoft OneDrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9000+ Bewertungen)

4.3/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12000+ Bewertungen)

via Nextcloud Nextcloud ist eine vielseitige Cloud-Speicher-Plattform für die private und berufliche Datenverwaltung. Ihre Collaboration-Tools ermöglichen die Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit für Projekte im Team und das nahtlose Freigeben von Dateien mit Kollegen. Mit robusten Sicherheits-Features wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird sichergestellt, dass sensible Dateien sicher und vertrauensvoll gespeichert werden.

Nextcloud beste Features

Geräteübergreifende Synchronisierung von Dateien mit plattformübergreifender Kompatibilität

Benutzerdefinierte Oberfläche mit Themen und Branding-Optionen

Sichern Sie Ihre Daten mit End-to-End-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung

Nextcloud-Einschränkungen

Leistung bei stark frequentierten Servern

Der mobilen App fehlt es im Vergleich zur Desktop-Version an Features, was die Funktionen für einige Benutzer limitieren könnte

Keine offizielle kostenlose Testversion für die Cloud-Dienste; die kostenlose Version ist quelloffen und erfordert möglicherweise ein manuelles Setup, was für technisch nicht versierte Benutzer eine Herausforderung darstellen könnte

Nextcloud-Preise

Einzelne Benutzer: $19,26/Monat (jährliche Abrechnung)

$19,26/Monat (jährliche Abrechnung) Teams: $17,12/Monat (jährliche Abrechnung)

Nextcloud-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

via Synchronisierung Sync ist vor allem für seine starken Datenschutz- und Sicherheits-Features bekannt, die es zu einer Top-Alternative zu Google Drive machen. Wie viele andere in der Liste bietet das Cloud-Speicher-Tool eine End-to-End-Verschlüsselung. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten nimmt Sync jedoch eine kompromisslose Haltung in Bezug auf die Sicherheit ein, indem es seinem Team nicht erlaubt, Ihre Inhalte einzusehen, was eine zusätzliche Ebene des Vertrauens darstellt.

Meiner Erfahrung nach sind die erweiterten Steuerelemente von Sync zum Freigeben von vertraulichen Dokumenten unglaublich nützlich. Ich konnte Kennwortschutz und Ablaufdaten für freigegebene Links einstellen, so dass ich bei der Zusammenarbeit mit meinem Team an sensiblen Projekten beruhigt sein kann.

Sync.com beste Features

Wiederherstellung früherer Versionen von Dateien und Wiederherstellung gelöschter Versionen bis zu 365 Tage

Erstellen sicherer Links mit erhöhtem Datenschutz für sensible Datendateifreigabe Nachverfolgung von Aktivitäten in freigegebenen Ordnern mit detaillierten Ereignisprotokollen



Einschränkungen bei der Synchronisierung

Synchronisierung von Dateien in nur einem Ordner, was eine Anpassung der bestehenden Dateiorganisationsstruktur erfordert

Die Benutzeroberfläche, insbesondere in der Web Version, wird oft als klobig beschrieben, was die Navigation weniger intuitiv macht

Kostenloser Plan mit nur 5 GB Speicher

Preise von Synchronisierung.com

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Solo Basic : $8/Monat

: $8/Monat Solo Professional : $20/Monat

: $20/Monat Teams Standard : $6/Monat

: $6/Monat Teams+ Unlimited : $15/Monat

: $15/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Sync.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (30+ Bewertungen)

4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (mehr als 40 Bewertungen)

/via_ pCloud pCloud ist eine vielseitige Cloud-Speicherlösung, die es Benutzern ermöglicht, Dateien über ihre Desktop-App geräteübergreifend zu synchronisieren und ein virtuelles Laufwerk für einen sicheren und nahtlosen Zugriff zu erstellen. Die Plattform verfügt über eine öffentliche Freigabeoption, die es einfach macht, Dateien an Clients zu senden, während integrierte Media-Player es Benutzern ermöglichen, Videos zu streamen und Audio-Wiedergabelisten direkt aus der Cloud zu erstellen.

pCloud beste Features

Zugriff auf zusätzlichen Speicher, ohne lokalen Space auf Ihren Geräten zu belegen

Freigeben von Dateien mit Passwortschutz und Ablaufdatum

Verwenden Sie die Dateiversionierung, um ältere Versionen von Dateien wiederherzustellen

pCloud Beschränkungen

Limitierter kostenloser Speicher im Vergleich zur Konkurrenz

Es fehlen integrierte Tools für die Zusammenarbeit

Free-Plan hat ein Limit von 10 GB (mit abzuschließenden Aufgaben für den vollen Betrag), was für Power-Benutzer möglicherweise nicht ausreichend ist

pCloud-Preise

Business : $9,99/Monat

: $9,99/Monat Business Pro: $19.98/Monat

pCloud-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (150+ Bewertungen)

4.2/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (170+ Bewertungen)

11. Koofr (Am besten für die Integration mehrerer Cloud Speicher Konten)

/via_ Koofr Koofr ist eine Cloud-Speicherlösung, die mehrere Konten wie Google Drive, Dropbox und OneDrive in einer einzigen Oberfläche integriert. So können Benutzer auf ihre Dateien zugreifen und diese verwalten, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen.

Außerdem unterstützt sie das direkte Freigeben von Dateien mit Passwortschutz und Ablaufdatum und gewährleistet so die sichere Zusammenarbeit an sensiblen Projekten. Für mein Team hat sich diese Funktion als vorteilhaft für die Wahrung des Datenschutzes und der Integrität der freigegebenen Dateien erwiesen.

Koofr beste Features

Speichern Sie Web-Inhalte direkt mit der Koofr Chrome-Erweiterung

Vorschau von Bildern, Videos und PDFs, ohne sie herunterzuladen

Gelöschte Dateien bis zu 7 Tage lang wiederherstellen, ohne zusätzlichen Speicherplatz zu verbrauchen

Koofr Beschränkungen

Hat tägliche Limits für das öffentliche Freigeben

Verlangsamt sich beim Umgang mit großen Dateien

Free-Plan hat ein Limit von 10 GB

Koofr-Preise

Free Forever

Briefkasten S: $0.54/Monat

$0.54/Monat Aktenkoffer M: $1.07 /Monat

$1.07 /Monat Koffer L: $2.14/Monat

$2.14/Monat Koffer XL: $4.28/Monat

$4.28/Monat Koffer XXL: $10.70 /Monat

$10.70 /Monat Koffer 3XL: $21.40 /Monat

$21.40 /Monat Rate 5XL: $37.45 /Monat

Koofr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

www. backblaze.com /%img/ Backblaze Backblaze ist eine unkomplizierte, kostengünstige Cloud-Speicherlösung mit Schwerpunkt auf Backup und Dateispeicherung. Es sichert automatisch Daten von Ihrem Computer und bietet unbegrenzte Kapazität an Speicher.

Das Feature der Plattform zur Versionskontrolle ermöglicht es Benutzern, ältere Versionen von Dateien bei Bedarf wiederherzustellen. Darüber hinaus bietet Backblaze die Möglichkeit, Daten physisch über eine USB-Festplatte zu empfangen, was besonders bei einer Systemwiederherstellung hilfreich sein kann.

Backblaze beste Features

Gewährleistung der Datensicherheit durch automatisierte Backups

Einfache Wiederherstellung von Dateien mit Optionen wie dem Herunterladen von Zip-Dateien oder physischen Festplatten

Konfigurieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit

Backblaze Beschränkungen

Unterstützt keine E-Mail Backups von Online Servern, wie z.BGmail Standard Dateiversionierung limitiert auf 30 Tage



Backblaze-Preise

Pay-As-You-Go: $6 pro TB/Monat

$6 pro TB/Monat B2 Reserve: $1560 pro 20TB/Jahr

Backblaze-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

4.7/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (130+ Bewertungen)

/img/ SpiderOak SpiderOak legt großen Wert auf Datenschutz und Sicherheit und bietet Features wie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Schutz vertraulicher Daten. Das macht es zu einer guten Google Drive-Alternative für diejenigen, die vertrauliche Dateien verwalten oder aus der Ferne zusammenarbeiten.

Ich schätze es sehr, dass SpiderOak Benutzern die Möglichkeit bietet, tägliche Backups für Arbeitsdokumente und freigegebene Ordner einzurichten, um sicherzustellen, dass alle Änderungen automatisch und ohne manuelles Eingreifen auf allen Geräten synchronisiert werden.

SpiderOak beste Features

Automatische Erstellung von Backups mit anpassbaren Zeitplanungsoptionen

Wiederherstellung früherer Versionen mit dem Feature zur Dateiversionierung, um unerwünschte Änderungen rückgängig zu machen

Synchronisieren Sie Daten zwischen verschiedenen Geräten mit dem plattformübergreifenden Support von SpiderOak

SpiderOak Beschränkungen

Hohe Preise im Vergleich zu anderen Diensten

Die Benutzeroberfläche kann schwierig zu navigieren sein

Bietet keinen kostenlosen Plan oder einen Zeitraum für eine Testversion an; Benutzer müssen sich für ein Abonnement verpflichten

Preise von SpiderOak

150 GB: $6/Monat

$6/Monat 400 GB: $11/Monat

$11/Monat 2 TB: $14/Monat

$14/Monat 5 TB: $29/Monat

SpiderOak-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

💡 Pro Tip: Lernen wie man KI in Google Docs verwendet um Ihren Schreibprozess zu verbessern, die Zusammenarbeit zu optimieren und die Formatierung zu automatisieren, um die Erstellung von Dokumenten effizienter zu gestalten!

Wenn Sie ein Upgrade von Google Docs suchen, sollten Sie unsere Liste mit folgenden Produkten durchsehen besten Alternativen die innovative Features und erweiterte Funktionen bieten, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Die Wahl des richtigen Cloud-Speicherdienstes ist entscheidend für die Organisation und Sicherheit Ihrer Dateien. 🔒

Bei der Vielzahl der verfügbaren Optionen kann es jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, herauszufinden, welcher Dienst den Anforderungen Ihres Geschäfts am besten entspricht. Die oben genannten Tools bieten solide Sicherheitsfeatures, verbessern die Zusammenarbeit und optimieren die Arbeitsabläufe.

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung, die sich als umfassende Google Drive-Alternative auszeichnet. Sie kombiniert nahtlos Dateiverwaltung, Zusammenarbeit bei Aufgaben und nahtlose Integration mit anderen Anwendungen. Mit anpassbaren Features und Vorlagen passt es sich an Ihren spezifischen Workflow an und erleichtert so die Verwaltung von Projekten und das Freigeben von Dokumenten. Anmeldung bei ClickUp und erleben Sie, wie Ihr Team zusammenarbeitet und organisiert bleibt!