13 beste Cloud-Kommunikationssoftware für 2025

Das Leben im Business bewegt sich in einem unglaublich schnellen Tempo, egal ob man von einem Team von 1 auf 10, 100 oder 1000 skaliert. In den letzten zehn Jahren habe ich beobachtet, wie sich Cloud-Kommunikationsplattformen weiterentwickelt haben, um den Anforderungen wachsender Teams und steigender Workloads gerecht zu werden und beides einfacher zu verwalten.

Aber wie können Sie bei der Vielzahl der heute verfügbaren Optionen die richtige Lösung für Ihr Geschäft herausfinden? Jede bietet unterschiedliche Features und Vorteile, aber nicht alle passen zu den Arbeitsabläufen Ihres Teams oder kommunikationsstrategien .

Nachdem ich zahlreiche Plattformen getestet habe, habe ich mich auf 13 vielseitige Optionen beschränkt, die einen Bereich von Geschäftsanforderungen abdecken. Schauen wir uns diese an, damit Sie die perfekte Lösung finden.

Worauf sollten Sie bei Cloud-Kommunikationssoftware achten?

Sie möchten nicht in etwas investieren, das einfach nur die vor Ort installierte Hardware ersetzt. Sie müssen eine Plattform wählen, die Ihnen umfassende team-Verwaltung features, verbessert die Zusammenarbeit und steigert die betriebliche Effizienz.

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Features, die Sie bei der Evaluierung Ihrer Optionen berücksichtigen sollten:

Chat: Wählen Sie ein Tool mit integrierter Chat-Funktion, um die Kommunikation im Team zu zentralisieren und Nachrichten, Dateien und Aktualisierungen an einem Ort zu verwalten

CRM-Integration: Wählen Sie ein Tool, das sich nahtlos in Ihr CRM integrieren lässt, um die Kommunikation mit dem Client zu optimieren und die Effizienz zu steigern, da Sie nicht zwischen mehreren Tools wechseln müssen

Anrufe mit Aufzeichnung: Entscheiden Sie sich für eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Anrufe aufzuzeichnen und zu speichern, um sicherzustellen, dass wichtige Unterhaltungen und Entscheidungen dokumentiert und für künftige Referenzen zugänglich sind

Bearbeitungshistorie und Zeitstempel: Das Tool Ihrer Wahl sollte transparente Bearbeitungshistorien und Zeitstempel bieten, damit Ihr Team Änderungen nachverfolgen, Aufgaben nachverfolgen und Fristen verantwortlich einhalten kann

Gemeinsame Dashboards und Aufgabenverwaltung: Wählen Sie eine Lösung mit gemeinsamen Dashboards, die die Zuweisung von Aufgaben, die Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit und den einfachen Zugriff auf wichtige Dokumente für alle Mitglieder des Teams ermöglichen

13 Beste Cloud-Kommunikationssoftware

1. ClickUp (am besten für Unified Communications)

Wenn Sie auf der Suche nach einem Cloud-Kommunikationstool sind, das Zusammenarbeit, Aufgabenmanagement und Echtzeit-Feedback mühelos miteinander verbindet, sticht ClickUp als eine der dynamischsten Plattformen auf dem Markt hervor - und lassen Sie mich Ihnen im Detail sagen, warum.

Einer der von mir bevorzugten Aspekte von ClickUp ist seine Erkennung von Kollaboration feature. Egal, ob Sie eine Aufgabe entwerfen, Kommentare hinzufügen oder an der Dokumentation arbeiten, Sie werden immer wissen, wenn jemand anderes dieselbe Aufgabe tippt oder ansieht.

Eliminieren Sie Missverständnisse mit dem ClickUp Feature Collaboration Detection

Dies macht die Zusammenarbeit zu einem Kinderspiel, besonders wenn mehrere Mitglieder eines Teams an einem schnell voranschreitenden Projekt beteiligt sind.

Mit ClickUp Whiteboards mit ClickUp Whiteboards werden Brainstorming-Sitzungen dynamischer, da das Team in Echtzeit auf einer freigegebenen digitalen Leinwand zusammenarbeitet. Ich habe dies für die Kartierung von agilen Workflows, für Strategiesitzungen und sogar für einfache Ideen-Brainstormings verwendet.

Verwandeln Sie Ideen sofort in Aktionen mit ClickUp Whiteboards

Sie können Aufgaben direkt vom Whiteboard aus erstellen und sie mit relevanten Dateien, Aufgaben oder sogar Dokumenten verknüpfen. Und die Drag-and-Drop-Schnittstelle in diesem software für visuelle Zusammenarbeit ermöglicht es Ihnen, Ideen einfach zu verknüpfen und Verbindungen zwischen Konzepten in Sekundenschnelle herzustellen. ClickUp Chat ist eine Alles-App, die Chatten und Arbeit zusammenbringt.

Indem sie Ihre Diskussionen und Aufgaben in einer einzigen Plattform zusammenführt, stellt sie sicher, dass alles, was Sie für die Kommunikation und Zusammenarbeit benötigen, nahtlos integriert ist. Dies führt zu besserer Produktivität, klarerer Kommunikation und einem konzentrierteren Workflow - und das alles, ohne dass Sie zwischen Apps wechseln müssen.

Sie können Nachrichten mit einem Klick in Aufgaben umwandeln und den Kontext aufrechterhalten, indem Sie verwandte Dokumente, Chats und Aufgaben automatisch verknüpfen. Außerdem wird Ihre Kommunikation durch die KI unterstützt.

Erreichen Sie mit ClickUp Chat eine unvergleichliche Produktivität

Statt langwieriger E-Mail-Threads oder verlorener Nachrichten ist in ClickUp alles miteinander verbunden - Ankündigungen, Aktualisierungen und Nachfassaktionen.

Wenn Sie die Ansicht von Aufgaben und Projekten auf der Plattform benutzerdefiniert gestalten möchten, dann ClickUp Ansichten wird Ihre Erwartungen übertreffen.

Ich wechsle je nach Projektphase zwischen Listen-, Board- und Kalender-Ansichten, und jede erfüllt ihren Zweck perfekt. Das Organisieren von Aufgaben nach Priorität, Fälligkeitsdatum oder benutzerdefinierten Tags war noch nie so einfach - dank der über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp.

Sehen Sie Ihre Arbeit auf Ihre Weise mit ClickUp Views

Außerdem ist der Speicher kein Problem mit ClickUp's Cloud Speicher Integrationen mit Diensten wie Google Drive, Dropbox, Box und OneDrive. Dies macht das Anhängen von Dateien an Aufgaben mühelos.

Egal, ob ich unterwegs arbeite oder mit Clients zusammenarbeite, ich kann wichtige Dateien von mehreren Konten abrufen und alles auf der Plattform zentralisieren.

Und wenn Übersichtlichkeit gefragt ist, geht nichts über ClickUp Clips . Anstatt lange Threads mit Kommentaren zu hinterlassen, kann ich schnell meinen Bildschirm aufzeichnen, meine Ideen erklären und sie sofort freigeben. Ich kann Feedback geben oder einem Teamkollegen zeigen, wie man ein bestimmtes Feature navigiert.

Sorgen Sie mit ClickUp Clips für schnelle, klare Videokommunikation

Ich liebe es, wie ClickUp Clips die Kommunikation kristallklar macht.

Beste Features

Erstellen Sie ClickUp Dokumente , Wikis und Wissensdatenbanken mit verschachtelten Seiten, Styling-Optionen und Vorlagen

Automatische Rechtschreibprüfung in Ihren Dokumenten und Aufgaben, ohne Plugins oder Erweiterungen mit ClickUp Gehirn Bleiben Sie mit der automatischen Zeitleiste und der Nachverfolgung des Fortschritts auf dem Laufenden und stellen Sie sicher, dass alle auf der gleichen Seite sind mit ClickUp Ziele Optimieren Sie Ihren Kommunikationsaufwand mit vorgefertigtenvorlagen für Kommunikationspläne die für verschiedene Anwendungsfälle zugeschnitten sind

Profitieren Sie von den robusten Sicherheits-Features der Plattform, einschließlich 256-Bit-SSL-Verschlüsselung, Sicherheit im physischen Rechenzentrum und Zwei-Faktor-Authentifizierung

ClickUp Beschränkungen

Die Eingewöhnung in ClickUp kann einige Zeit in Anspruch nehmen, da es viele Features zu entdecken gibt

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Person pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

über GoogleWorkspace Google Workspace vereint Kommunikations- und Produktivitätstools in einer Plattform und wurde entwickelt, um Teams an entfernten Standorten und im Büro zu unterstützen, egal ob Sie kleine Aufgaben oder große Projekte verwalten.

Google Workspace beste Features

Zugriff auf wichtige Cloud-Kommunikationstools wie Google Mail, Google Chat und Google Meet sowie Apps für die Zusammenarbeit wie Google Docs, Google Tabellen und Drive - alles in einem Abonnement

Einfaches Hinzufügen neuer Benutzer, Verwalten von Berechtigungen und sicheres Freigeben von Dokumenten, ohne die Sicherheit zu gefährden

Bleiben Sie mit Ihrem Team von überall aus über mobile Apps für alle Workspace-Tools in Verbindung; arbeiten Sie auch unterwegs zusammen

Google Workspace Limits

Um fast alle Arbeiten in Google Workspace zu erledigen, sind Sie stark von der Internetverbindung abhängig

Google Docs, Google Tabellen und Google Slides fehlen einige der wichtigen Features von Microsoft tools wie Word, Excel und PowerPoint

Preise für Google Workspace

Free Forever

Business Starter: 7,20 $/Monat pro Benutzer

7,20 $/Monat pro Benutzer Business Standard: $14,40/Monat pro Benutzer

$14,40/Monat pro Benutzer Business Plus: 21,60 $/Monat pro Benutzer

21,60 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42,500+ Bewertungen)

4.6/5 (42,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (16,000+ Bewertungen)

3. Zoom Workplace (Am besten für Videokonferenzen und Zusammenarbeit)

über Zoom Wenn Videoanrufe für den Aufwand Ihrer Teamzusammenarbeit wichtig sind, ist Zoom Workplace ein unverzichtbares Tool für Videokonferenzen. Mit Features wie Breakout-Rooms, Live-Whiteboards und sicheren Meeting-Kontrollen auf der Plattform werden Diskussionen zum Erlebnis. Es eignet sich perfekt für große Webinare und kleine Meetings im Team.

Zoom Workplace beste Features

Wählen Sie sich ein, um mit Ihren Teammitgliedern über Audioanrufe mit dem Zoom-Telefon in Verbindung zu treten

Planen Sie Meetings und fügen Sie sie hinzu zufreigegebene Kalender Apps direkt auf der Plattform

Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Meeting-Räume, da Zoom den Gastgebern die Möglichkeit bietet, zu kontrollieren, wer wann dem Meeting beitritt und wen sie in das Meeting einlassen möchten, und die Mitglieder ganz einfach in Nebenräume zu verschieben

Zoom Workplace Limits

Zoom bietet nicht die beste Video-Qualität, so dass eine 4K-Auflösung möglicherweise nicht erreicht werden kann

Updates werden automatisch durchgeführt, so dass Sie manchmal warten müssen, bis sie beendet sind, bevor Sie an einem wichtigen Meeting teilnehmen

Preise für Zoom Workplace

Free Forever

Pro: $14.99/Monat pro Benutzer

$14.99/Monat pro Benutzer Business: $21.99/Monat pro Benutzer

Zoom Workplace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (55,000+ Bewertungen)

4.5/5 (55,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,900+ Bewertungen)

4. Twilio (Am besten für anpassbare Cloud-Kommunikationslösungen)

über Twilio Twilio zeichnet sich als flexible Kommunikationsplattform aus und bietet ein Pay-as-you-go-Preismodell, bei dem Geschäfte nur für die Features zahlen, die sie auch nutzen.

Unabhängig davon, ob Sie die Customer Journey personalisieren oder wichtige Kommunikationsaufgaben automatisieren möchten, erhalten Sie mit Twilio die Tools, um maßgeschneiderte Cloud-Kommunikationssysteme zu erstellen, ohne an langfristige Verträge gebunden zu sein.

Twilio beste Features

Verwenden Sie das Lookup Feature, um sicherzustellen, dass die Anrufe von verifizierten Quellen kommen

Nutzen Sie die dynamische Kundendatenplattform, um auf der Grundlage von Echtzeitdaten personalisierte Erlebnisse zu schaffen

Sparen Sie Zeit durch die Automatisierung von Aufgaben wie Anrufaufzeichnungen, Transkriptionen und Benachrichtigungen

Twilio-Einschränkungen

Es ist eher für technisch versierte Personen geeignet

Die UI-Integration ist komplex und nicht einfach zu verstehen

Twilio-Preise

Free Forever

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Twilio-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (470+ Bewertungen)

4.2/5 (470+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (450+ Bewertungen)

5. Vonage (Bester Anbieter für Kommunikation in Unternehmen)

über Vonage Vonage ist eine leistungsstarke Business-Kommunikations-Suite, die eine Vielzahl von APIs für Sprache, Video, Messaging und mehr bietet. Egal, ob Sie ein kleines Geschäft führen oder ein globales Unternehmen leiten, Sie werden die intuitive Benutzeroberfläche zu schätzen wissen, die eine einfache benutzerdefinierte Anpassung ermöglicht.

Es besteht auch die Möglichkeit, Ihren Vonagedesktop und Ihre mobile App mit führender Software wie Salesforce, Slack und G Suite zu integrieren.

Vonage beste Features

Zuverlässige Betriebszeit für Ihre Kommunikation auf Enterprise-Niveau

Verfolgen und analysieren Sie Ihr Wachstum mit dem Feature "Report", das verschiedene Diagramme und Grafiken für Einblicke bietet

Nutzen Sie die Mobilitätsfeatures von Vonage, um Anrufe weiterzuleiten und mit Teams zusammenzuarbeiten, egal wo sie sich befinden

Grenzen von Vonage

Die Benutzeroberfläche kann für diejenigen, die mit API-basierten Plattformen nicht vertraut sind, ein wenig komplex sein

Einige Benutzer haben über Probleme mit der Anrufqualität berichtet, insbesondere in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung

Preise von Vonage

Free Forever

Unified Communications Basic: $13,99/Monat pro Anschluss

$13,99/Monat pro Anschluss Unified Communications Basic: $20,99/Monat pro Anschluss

$20,99/Monat pro Anschluss Unified Communications Basic: $27,99/Monat pro Leitung

$27,99/Monat pro Leitung Contact Center Pläne: Benutzerdefinierte Preise

Vonage Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (460+ Bewertungen)

4.3/5 (460+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (300+ Bewertungen)

6. Telnyx (am besten für hochwertige Kommunikation und Zuverlässigkeit)

über Telnyx Telnyx ist bekannt für die Bereitstellung erstklassiger Kommunikationsdienste, einschließlich Sprach-, Messaging- und Datenübertragung über private IP-Netzwerke. Mit seinem Schwerpunkt auf der Bereitstellung eines konsistenten, zuverlässigen Dienstes ist Telnyx eine hervorragende Option für Geschäfte, die rund um die Uhr und mit minimalen Ausfallzeiten mit Kunden auf der ganzen Welt verbunden bleiben müssen.

Telnyx beste Features

Mit dem flexiblen Preismodell von Telnyx zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen

Personalisieren Sie Kundeninteraktionen mit KI-gestützter Interaktion

Nachverfolgung von Anrufen und Nachrichten in Echtzeit für eine bessere Entscheidungsfindung

Telnyx Beschränkungen

Setup kann schwierig sein, vor allem für nicht technisch versierte Benutzer

Limitierter Kundensupport für kleinere Pläne

Telnyx-Preise

Pay as you go: Unterschiedliche Preise je nach Nutzung

Unterschiedliche Preise je nach Nutzung Volumenbasierte Preise: Preise auf Anfrage

Telnyx-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (410+ Bewertungen)

4.7/5 (410+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (110+ Bewertungen)

7. Webex Suite (Am besten für sichere und zuverlässige Videokonferenzen)

über Webex-Suite Unter allen cloud collaboration tools webex Suite zeichnet sich durch seine fortschrittlichen Sicherheits-Features und die Integration mit verschiedenen Business-Tools aus. Sie bietet die dringend benötigte Zuverlässigkeit für Remote-Teams und große Unternehmen. Mir hat besonders gefallen, wie einfach es war, mit Webex Suite hochauflösende Video- und Audioanrufe zu führen.

Webex Suite beste Features

Sichern Sie Ihre Meetings mit End-to-End-Verschlüsselung

Nutzen Sie KI-gestützte Features wie Rauschunterdrückung und automatische Transkription, um die Qualität Ihrer Meetings zu verbessern

Streamen Sie Ihre Meetings direkt auf Plattformen wie Facebook oder YouTube und erreichen Sie so leichter ein größeres Publikum

Einschränkungen der Webex Suite

Die Preise für fortgeschrittene Pläne sind im Vergleich zur Konkurrenz hoch

Die Benutzeroberfläche kann für einige Benutzer veraltet wirken

Webex Suite Preise

Free

Meet: $14,50/Monat pro Benutzer

$14,50/Monat pro Benutzer Suite: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Webex Suite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (18,200+ Bewertungen)

4.2/5 (18,200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (7,300+ Bewertungen)

8. Wrike (Am besten für Projektmanagement und Kommunikation)

über Wrike Wrike ist ein vielseitiges Cloud-basiertes Projektmanagement-Tool, das Aufgabenmanagement mit Kommunikationsfeatures kombiniert. Es ist eine gute Wahl für Teams, die eine effiziente Zusammenarbeit anstreben und gleichzeitig den Überblick über Aufgaben und Fristen behalten wollen.

Was mir an diesem Tool am besten gefallen hat, war seine benutzerfreundliche Oberfläche. Es lässt sich auch mit anderen Lösungen wie Google Workspace und Slack integrieren, was Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen kommunikationsziele effektiv.

Wrike beste Features

Freigeben von Dateien und Aktualisierungen in Echtzeit für eine bessere Koordination im Team

Priorisierung von Aufgaben für reibungslose Remote-Arbeit und Zusammenarbeit, insbesondere bei knappen Fristen

Verfolgen Sie den täglichen Fortschritt mit anpassbaren Dashboard-Ansichten, die Ihnen die volle Kontrolle darüber geben, wie Sie Ihre Projekte visualisieren

Wrike Limitierungen

Erweiterte Features sind nur in den höheren Plänen verfügbar

Aufgabenaktualisierungen werden nicht freigegeben, wenn Sie die Aufgabe einem anderen Mitglied des Teams neu zuweisen

Wrike Preise

Free: $0/Monat pro Benutzer

$0/Monat pro Benutzer Team: $9.80/Monat pro Benutzer

$9.80/Monat pro Benutzer Business: $24.80/Monat pro Benutzer

$24.80/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,700+ Bewertungen)

4.2/5 (3,700+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,600+ Bewertungen)

9. Ringover (Bestes Cloud Telefon- und Kommunikationssystem)

über Ringover Ringover ist ein Cloud-basiertes Telefonsystem, das maßgeschneiderte VoIP-Dienste für Geschäfte bietet. Wenn Vertrieb und Kundensupport ein sehr wichtiger Teil Ihres Betriebs sind, kann Ringover helfen, Workflows zu rationalisieren und die Effizienz Ihrer Teams zu verbessern.

Ringover beste Features

Führen Sie unbegrenzte Anrufe zu über 90 Zielen, damit die Kommunikation über Grenzen hinweg im Flow bleibt

Verfolgen Sie die Leistung mit detaillierten Funktionen zur Anrufanalyse und Berichterstellung

Aufzeichnung von Anrufen und Transkription von Sprachnachrichten für einfache Nachfassaktionen

Ringover-Beschränkungen

Die benutzerdefinierten Optionen für kleinere Geschäfte sind limitiert

Manchmal haben Benutzer eine Verzögerung bei Sprachanrufen festgestellt

Ringover Preise

Smart: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Business: $54/Monat pro Benutzer

$54/Monat pro Benutzer Erweitert: $64/Monat pro Benutzer

Ringover Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

4.6/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (470+ Bewertungen)

10. Runrun.it (Am besten für Aufgabenmanagement und Kommunikation)

über Runrun.it Runrun.it ist eine Cloud-basierte Lösung für das Aufgabenmanagement, mit der Sie Aufgaben, Zeiterfassung und den Fortschritt von Projekten effizient verfolgen können. Seine visuellen Aufgaben-Boards und anpassbaren Features machen es ideal für zusammenarbeit am Arbeitsplatz , damit sich alle an den Zielen und Fristen orientieren.

Besonders gut gefallen hat mir, dass man Entscheidungen, Anhänge und Unterhaltungen mit internen und externen Beteiligten an einem zentralen Ort aufbewahren kann.

Runrun.it beste Features

Erstellen Sie Automatisierungen, die die Aufgaben im Team verteilen, Fristen setzen und Genehmigungen einholen

Erstellen Sie Formulare, um die für Ihr Projekt notwendigen Informationen zu erhalten; vermeiden Sie unnötiges Hin und Her

Organisieren und optimieren Sie Ihren Workflow in einem intelligenten Kanban Board mit erweiterten Suchfiltern

Runrun.it Beschränkungen

Es mangelt an klaren Erklärungen für alle Features, insbesondere für Benutzer, die zum ersten Mal damit arbeiten

Doppelte Benachrichtigungen sind häufig, was zu Verwirrung führt

Preise für Runrun.it

Free

Geschäft: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: $25/Monat pro Benutzer

Runrun.it Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,100+ Bewertungen)

4.7/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

11. Avaya (Bester Anbieter für Cloud-Kommunikationssysteme auf Unternehmensebene)

über Avaya Avaya ist ein bekannter Name im Bereich der auf Cloud-Technologie basierenden Geschäftskommunikation.

Wenn Ihr Geschäft eine leistungsstarke Cloud-Kommunikationsplattform für Sprache, Video, Messaging und Team-Zusammenarbeit benötigt, ist Avaya eine Überlegung wert - vor allem, wenn Sie mit funktionsübergreifenden Teams arbeiten oder komplexe Workflows bewältigen.

Beste Features von Avaya

Verwenden Sie Avaya als physisches Telefon oder als digitale Plattform auf Desktops

Schützen Sie Ihre sensiblen Daten mit Sicherheits-Features auf Enterprise-Niveau

Richten Sie Voicemail-Aufzeichnungen ein und senden Sie Faxe direkt von Ihrem Computer aus, indem Sie sie in Tools wie Salesforce und Microsoft Teams integrieren

Avaya-Einschränkungen

Die Software ist inkonsistent und stürzt häufig ab, sodass Benutzer sich abmelden und neu starten müssen

Der Support ist unzuverlässig, da die Benutzer häufig zwischen Agenten hin- und hergeschoben werden, die sich mit dem System nicht auszukennen scheinen

Avaya Preise

Preise erfragen Sie bitte beim Vertrieb

Avaya Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (170+ Bewertungen)

4.1/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

12. Connecteam (am besten geeignet für die Verwaltung von Teams aus der Ferne und von mobilen Mitarbeitern)

über Connecteam Für Geschäfte in Branchen wie Fertigung, Logistik und anderen, in denen die meisten Rollen über die traditionellen Schreibtischjobs hinausgehen, muss die Cloud-Kommunikationssoftware die besonderen Anforderungen dieser Belegschaften erfüllen. Genau hier glänzt Connecteam.

Connecteam wurde speziell für Teams entwickelt, die nicht am Schreibtisch arbeiten, und bietet die Tools, die Ihr Geschäft benötigt, um alle Mitarbeiter miteinander zu verbinden und zu synchronisieren, unabhängig davon, wo die Arbeit stattfindet.

Connecteam beste Features

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Schichten, die Zuweisung von Ausrüstung, die Genehmigung von Urlaubsanträgen und vieles mehr - alles über eine einzige Plattform

Verschaffen Sie sich einen abschließenden Überblick über geplante Nachrichten und bearbeiten oder löschen Sie diese ganz einfach innerhalb der Chat App

Verfolgen Sie die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter und verbinden Sie sie mit Ihrem Gehaltsabrechnungssystem für eine einfache Verarbeitung

Connecteam Beschränkungen

Manager können Teammitglieder bei Bedarf nicht abstellen

Die Integration muss verbessert werden, insbesondere mit QuickBooks Online (QBO), da die Zeiteinträge nicht mit dem Format von QBO übereinstimmen

Preise für Connecteam

Free: $0

$0 Basic: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Erweitert: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Experte: 99 $/Monat pro Benutzer

Connecteam Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (760+ Bewertungen)

4.7/5 (760+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (330+ Bewertungen)

13. TextP2P (Am besten für SMS Marketing und Kommunikation)

über TextP2P Wenn Ihr Kundenbeziehungsmanagement in erster Linie auf Chat-Diensten beruht und keine Videokonferenzen, Telefonsysteme oder gar die beste E-Mail-Alternativen ist TextP2P eine hervorragende Option für die Kundenkommunikation.

Es ist eine der besten collaboration tools für kleine Geschäfte und mittelgroße Unternehmen, die eine schlanke, effiziente Lösung suchen.

TextP2P beste Features

Einrichten von Drip-Kampagnen zum Senden von Textnachrichten, E-Mails und Anrufbeantwortern in vordefinierten Abständen

Senden Sie automatisierte Umfragen per Textnachricht, um auf einfache Weise Feedback von Kunden zu erhalten

Speichern und verwalten Sie unbegrenzte Kontakte in den Datenbanken von TextP2P

TextP2P Beschränkungen

Es fehlt die Möglichkeit, Sprach- oder Videoanrufe zu tätigen, was die Kommunikationsmöglichkeiten limitiert

Zeichen Limits bei SMS können die Länge der Kommunikation einschränken

Preise für TextP2P

Starter 500: $21/Monat

$21/Monat Pro 1000: $42/Monat

$42/Monat Business 2000: $84/Monat

$84/Monat Abrechnung nach Aufwand: $5/Monat

TextP2P Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.9/5 (110+ Bewertungen)

Unified Communications Plattform für unterschiedliche Teams

Sie können es sich nicht leisten, dass unterbrochene oder langwierige Kommunikationswege Ihre Arbeit verlangsamen.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ihr Produktteam ist in Verhandlungen mit Lieferanten und in der Kostenkalkulation gefangen, während Ihr Betriebsteam auf Aktualisierungen wartet, um Produkte auf den Marktplatz hochzuladen, ohne dass eine klare Zeitleiste in Sicht ist.

Genau hier kann ClickUp einen großen Unterschied machen.

Durch die Förderung einer reibungslosen und transparenten Kommunikation sorgt es dafür, dass Ihre Teams in Echtzeit miteinander verbunden und auf dem neuesten Stand bleiben. Ganz gleich, ob Sie Ihr Geschäft skalieren oder Ihre interne und externe Kommunikation optimieren möchten, ClickUp bietet eine Plattform, die alle Ihre Anforderungen unterstützt.

Lassen Sie sich nicht von Kommunikationslücken aufhalten kostenlos bei ClickUp anmelden und fangen Sie noch heute an.