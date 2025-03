die 20 besten Beispiele für Content-Management-Systeme zur Umwandlung Ihrer Inhalte

In der Vergangenheit waren für die Aktualisierung von Website-Inhalten Kenntnisse in HTML, CSS oder Backend-Programmierung erforderlich. Das bedeutete, dass die Vermarkter selbst bei kleinen Änderungen ständig auf Entwickler angewiesen waren.

Beliebte Content-Management-Systeme (CMS) wie WordPress und Drupal haben mit benutzerfreundlichen Oberflächen, Drag-and-Drop-Editoren und WYSIWYG-Tools (What You See is What You Get) vieles einfacher gemacht.

Jetzt können mehrere Benutzer in Marketing-Teams gemeinsam Inhalte erstellen, bearbeiten und veröffentlichen, ohne dass technische Kenntnisse erforderlich sind. Aber wie wählt man bei so vielen Optionen auf dem Markt die richtige aus?

In diesem Artikel erklären wir, was ein CMS ist und was es zu erledigen vermag, und stellen die 20 besten Beispiele für Content-Management-Systeme für Geschäfte vor. Fangen wir an. 👇

Was ist ein Content Management System (CMS)?

**Ein Content Management System (CMS) ist eine Softwareplattform, mit der Sie Inhalte einer Website auf einfache Weise erstellen, bearbeiten und verwalten können, ohne technische Kenntnisse zu benötigen

Sie können Blogbeiträge veröffentlichen, das Layout Ihrer Website anpassen oder Ihre Unternehmenswebsite aktualisieren - alles über ein benutzerfreundliches Dashboard.

Die meisten CMS-Plattformen bestehen aus zwei Schlüsseln: der Content-Management-Anwendung [CMA], mit der Sie Inhalte erstellen und verwalten, und der **Content-Delivery-Anwendung [CDA], die steuert, wie der Inhalt auf Ihrer Website erscheint

Sie bieten auch Web-Hosting an, so dass Ihr Team problemlos zusammenarbeiten und Aktualisierungen veröffentlichen kann, ohne Entwickler zu benötigen. Außerdem bieten CMS-Plattformen SEO-Tools und Sicherheits-Features, um Ihre Inhalte zu optimieren und Ihr Publikum zu erreichen.

Spaßfaktor: Nachforschungen zufolge verwenden mehr als 76 Millionen Websites ein Content-Management-System (CMS). Von den 1 Million Websites mit dem höchsten Besucheraufkommen werden über 790.000 mit einem CMS betrieben.

Worauf sollte man bei einem Content Management System achten?

Um den Industriestandards zu entsprechen, sollte ein gutes CMS die folgenden Schlüssel-Features aufweisen:

Benutzerfreundlichkeit: Das System sollte benutzerfreundlich sein und es Ihrem Team ermöglichen, Inhalte auch ohne technische Kenntnisse wie HTML, CSS usw. einfach zu verwalten. Wenn es zu kompliziert ist, werden Sie am Ende Zeit mit einfachen Aktualisierungen verschwenden

Das System sollte benutzerfreundlich sein und es Ihrem Team ermöglichen, Inhalte auch ohne technische Kenntnisse wie HTML, CSS usw. einfach zu verwalten. Wenn es zu kompliziert ist, werden Sie am Ende Zeit mit einfachen Aktualisierungen verschwenden Vielseitigkeit: Ihr CMS sollte verschiedene Arten von Inhalten verwalten können - ob Blogbeiträge, Produktseiten oder bildlastige Portfolios -, ohne dabei an Leistung einzubüßen. So bleibt es effektiv, wenn Ihre Website oder Ihr Geschäft wächst

Ihr CMS sollte verschiedene Arten von Inhalten verwalten können - ob Blogbeiträge, Produktseiten oder bildlastige Portfolios -, ohne dabei an Leistung einzubüßen. So bleibt es effektiv, wenn Ihre Website oder Ihr Geschäft wächst Sicherheit: Starke Sicherheit ist entscheidend. Achten Sie auf Features wie Benutzer-Authentifizierung, regelmäßige Updates und SSL-Support, um Ihre Website vor Viren und unerwünschten Bedrohungen zu schützen

Starke Sicherheit ist entscheidend. Achten Sie auf Features wie Benutzer-Authentifizierung, regelmäßige Updates und SSL-Support, um Ihre Website vor Viren und unerwünschten Bedrohungen zu schützen Integrationen: Ein gutes CMS sollte sich leicht mit anderen Tools wie Marketingplattformen oder Zahlungssystemen integrieren lassen. Stellen Sie sicher, dass es Plugins oder APIs für reibungslose Verbindungen unterstützt

Ein gutes CMS sollte sich leicht mit anderen Tools wie Marketingplattformen oder Zahlungssystemen integrieren lassen. Stellen Sie sicher, dass es Plugins oder APIs für reibungslose Verbindungen unterstützt Support: Ein reaktionsschneller Kundensupport ist der Schlüssel. Sie werden Hilfe brauchen, wenn Sie auf Probleme stoßen oder neue Features ausprobieren wollen

📖 Lies auch: 15 beste KI Writing Tools für Inhalte Da Sie nun wissen, worauf Sie bei einem CMS achten sollten, wollen wir uns nun die Optionen ansehen, die Ihnen die Verwaltung von Inhalten erleichtern können.

20 beste Content-Management-Systeme

Die Wahl des richtigen Content-Management-Systems (CMS) kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Bei der großen Auswahl kann es schwierig sein, das beste System für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.

Deshalb haben mein Team und ich bei ClickUp diese Liste mit den 20 besten Beispielen für Content-Management-Systeme zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Online-Präsenz problemlos erstellen, verwalten und optimieren können. Sind Sie bereit, tiefer einzutauchen? 👇

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform, die die Erstellung von Inhalten und die Zusammenarbeit im Team vereinfacht. Mit seinen verschiedenen Tools und Features können Sie Ihre digitalen Inhalte nahtlos verwalten. Lassen Sie uns gemeinsam die zahlreichen Features der Plattform erkunden.

ClickUp Dokumente

Zum Beispiel, ClickUp Dokumente ermöglicht es Ihnen, Inhalte in einem zentralen Hub zu erstellen und zu organisieren, so dass Ihre Ersteller und Editoren nahtlos an allen inhaltsbezogenen Projekten zusammenarbeiten können.

Mit Features wie der Bearbeitung in Echtzeit, Inline-Kommentaren und der Versionshistorie kann sich Ihr Team abstimmen und Änderungen nachverfolgen, ohne einen Takt zu verpassen. Sie können auch Aufgaben einbetten, Dokumente verknüpfen und Elemente direkt im Dokument zuweisen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten konzentriert und produktiv an ihren jeweiligen Abschnitten arbeiten.

ClickUp Aufgaben

Mit ClickUp Docs problemlos Inhalte erstellen, bearbeiten, freigeben und vorschlagen

Dann haben Sie ClickUp Aufgaben ist ein Feature zum Planen, Organisieren und Zusammenarbeiten an beliebigen Marketingprojekten. Mit Tasks können Sie einen perfekten Prozess für die Produktion von Inhalten einrichten und dafür sorgen, dass er nahtlos zwischen Ihren Autoren, Editoren oder Ihrem SEO-Team abläuft.

Ganz gleich, ob Sie mehrere Inhalte verwalten oder größere Kampagnen abwickeln, Tasks sorgt dafür, dass alles organisiert und effizient abläuft.

Durch die Zentralisierung der Kommunikation und der Aufgabenverwaltung werden Engpässe beseitigt, so dass Projekte in jeder Phase reibungslos ablaufen können und sich Ihr Team auf die Produktion hochwertiger Inhalte konzentrieren kann.

Erstellen von ClickUp Aufgaben, um Verantwortlichkeiten zuzuweisen, Fristen zu setzen und den Fortschritt zu verfolgen

Kombinieren Sie dies mit KI-unterstützte Automatisierung von Workflows und Sie erhalten ein Content-Management-System, das Ihnen einen großen Teil der Arbeit abnimmt. Zum Beispiel weist das System einen Beitrag automatisch Ihrem Editor zu, sobald ein Autor ihn einreicht.

Sie können auch Auslöser für Folgeaufgaben festlegen, wie z. B. die Benachrichtigung des SEO-Teams, sobald der Inhalt genehmigt ist, und so sicherstellen, dass jeder Schritt des Prozesses ohne manuelle Eingriffe abläuft.

Diese Automatisierung sorgt für einen reibungslosen Ablauf des Workflows und macht eine ständige Kontrolle überflüssig.

ClickUp Kalender Ansicht

Synchronisieren Sie Ihre Aufgaben im Content Management mit der ClickUp Kalender-Ansicht

Außerdem, ClickUp Kalender Ansicht hilft Ihren Teams, bei der Veröffentlichung und Bearbeitung von Inhalten und vielem mehr den Zeitplan einzuhalten. Es ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Aufgaben zur Verwaltung von Inhalten auf einer visuellen Plattform, was die Lesbarkeit erheblich verbessert.

Sie können Aufgaben auch direkt in der Ansicht des Kalenders planen und Warnungen und Erinnerungen einrichten, um sicherzustellen, dass Sie keine Fristen für die Veröffentlichung oder Bearbeitung von Inhalten verpassen.

Und wenn Sie nicht bei Null anfangen möchten, um ein Content-Management-System mit den verschiedenen Optionen von ClickUp zu erstellen, können Sie sich auf vorgefertigte dokumentenvorlagen . ClickUp verfügt über eine Bibliothek mit mehr als 1000 Vorlagen, mit denen die Erstellung von Inhalten zum Kinderspiel wird. Schauen wir sie uns an.

ClickUp Vorlage für das Inhaltsmanagement

ClickUp's Content Management Template wurde entwickelt, um Sie bei der Organisation und Verwaltung von Projekten zur Erstellung von Inhalten zu unterstützen.

Die ClickUp Content Management Vorlage ist eine der besten in dieser Hinsicht. Es hilft Ihnen, inhaltsbezogene Aufgaben wie Erstellung und Veröffentlichung auf einer einzigen, einheitlichen Plattform zu planen, auf der mehrere Mitglieder eines Teams an der Verwaltung Ihrer beeindruckenden Inhalte arbeiten können.

Diese Vorlage auch:

Bietet eine strukturierte Möglichkeit zum Planen, Nachverfolgen und Messen der Leistung von Inhalten und verbessert die Koordination im Team

Bietet Sichtbarkeit des Fortschritts von Inhalten mit integrierten Dashboards

Konsistente Formatierung und einfache Aktualisierung oder Überarbeitung von Inhalten

Zeitersparnis durch Rationalisierung des Veröffentlichungsprozesses, wodurch eine schnelle Bereitstellung von Inhalten gewährleistet wird

ClickUp beste Features

Erstellen Sie gemeinsam nutzbare Dokumente und bearbeiten Sie sie in Echtzeit. Sie können Ihre Workflows verbinden mit ClickUp Dokumente verbinden, um nahtlos zusammenzuarbeiten und Ideen mit Ihrem Team zu verwirklichen. Geben Sie Ihre Inhalte in Docs ein und lassen Sie Ihre Teammitglieder live Vorschläge und Bearbeitungen machen

Wählen Sie aus 100+ Automatisierungen zur Rationalisierung des Inhaltsmanagements und automatisieren Sie Prozesse für Veröffentlichungen, E-Mail-Inhalte und Marketingkampagnen mit ClickUp Automatisierungen . Sie können sogar Ihre eigene Automatisierung mit einem einfachen Wenn-Dann-System erstellen

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben und sparen Sie unzählige Stunden mit ClickUp Automations

Verbessern Sie die Erstellung von Inhalten mit ClickUp Gehirn einem KI-gesteuerten Assistenten, der Ideen generiert, das Schreiben verbessert und den Prozess von der Ideenfindung bis zur endgültigen Bearbeitung rationalisiert

Mit ClickUp Brain unternehmensweite Wissensdatenbanken erstellen und als persönlicher Assistent für die Verwaltung von Inhalten nutzen

Kombinieren Sie Ihre Aufgaben, Dokumente, Automatisierungen und Teams mit Brain, um Ihren Mitarbeitern sofortigen Zugriff auf das benötigte Wissen zu ermöglichen. Brain kann Sie über den Fortschritt Ihrer Content-Strategie auf dem Laufenden halten

Treiben Sie Content-Initiativen voran mit ClickUp Ziele um klare Ziele einzustellen, den Fortschritt zu verfolgen und von der Planung bis zum Abschluss fokussiert zu bleiben

Mit ClickUp Goals behalten Sie den Überblick über jede Aufgabe und halten die Arbeit im Flow

Kombinieren Sie die Erstellung von Inhalten mit der Nachverfolgung und Zuweisung von Aufgaben für eine effiziente Zusammenarbeit und Veröffentlichung mit Tasks and Goals

ClickUp Limitierungen

Die benutzerdefinierten Optionen sind zwar äußerst nützlich, ihre Einstellung kann jedoch sehr zeitaufwändig sein

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7/Monat pro Mitglied

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Wir nutzen ClickUp, um die Erstellung unserer Inhalte für soziale und digitale Medien zu verwalten und nachzuverfolgen. So können wir den Status jedes Inhalts (In Bearbeitung, muss bearbeitet werden, geplant, etc.) zusammen mit dem verantwortlichen Designer sehen. Außerdem entfällt die gesamte Hin- und Her-Kommunikation per E-Mail, da der Kommentarbereich für jede Aufgabe dazu genutzt werden kann, Aufgaben und nächste Schritte zu besprechen und zu delegieren (was der Nachverfolgung unseres Zyklus zur Erstellung von Inhalten dient).

Sid Babla, Koordinator des Wohlfühlprogramms, Dartmouth College

2. WordPress (am besten geeignet für die benutzerfreundliche Erstellung von Websites mit umfangreichen Plugins und Themen)

Über: WordPress WordPress ist eine der beliebtesten CMS-Plattformen für Geschäfte. Es ist eine hochflexible Open-Source-Plattform, die auch für Anfänger recht benutzerfreundlich ist. Im Gegensatz zu den meisten Content-Management-Systemen können Sie mit dem Bereich der Themes und Plugins Ihre Inhalte leicht anpassen, und das System zur Bearbeitung von Blöcken bietet eine mühelose Möglichkeit, Ihre Blogs und Websites zu bearbeiten.

WordPress beste Features

Erstellen Sie eine beliebige Website, einen Blog, einen Online-Shop oder eine Portfolio-Website mit Shop, Analysefunktionen, Newsletter und Integration sozialer Medien

Hinzufügen von Features wie zusätzlichen Animationen und dynamischer Personalisierung von Inhalten ohne Code mit Tausenden von kostenpflichtigen und kostenlosen Plugins

Erhalten Sie SEO-freundliche URL-Strukturen, Tags und Kategorien für alle Inhalte

WordPress-Einschränkungen

Die Verwendung von mehreren Buildern, Plugins und Themes für benutzerdefinierte CMS-Erfahrungen kann zu Leistungseinbußen und Sicherheitsrisiken führen

Benutzer haben berichtet, dass einige Plugins mit anderen inkompatibel sein können

WordPress-Preise

Personal: $4/Monat

$4/Monat Premium: $8/Monat

$8/Monat Business: $25/Monat

$25/Monat Handel: $45/Monat

$45/Monat Unternehmen: Ab $25.000/Jahr

WordPress-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,500+ Bewertungen)

4.4/5 (2,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (14,900+ Bewertungen)

Fun Fact: WordPress hat mit 62,7% den größten CMS-Marktanteil, laut einer Studie . Darüber hinaus gibt es schätzungsweise 38.000.000 aktive WordPress-Websites auf der ganzen Welt. Wahnsinn!

3. Ghost (am besten geeignet für die Erstellung minimalistischer, schneller und SEO-freundlicher Publishing-Websites)

Über: Geist Ghost ist ein Headless CMS, das für professionelle Verlage entwickelt wurde. Es bietet einen intuitiven Editor, der Markdown unterstützt und es den Autoren ermöglicht, sich ohne Ablenkungen auf ihre Inhalte zu konzentrieren. Neben der Verwaltung von Webinhalten bietet Ghost verwaltetes Webhosting, um das Setup zu vereinfachen.

Ghost beste Features

Schnelle Ladegeschwindigkeit von Inhalten (bis zu 19 Anfragen gleichzeitig)

Automatische Generierung benutzerdefinierter Metadaten für Suchmaschinen und strukturierter Daten für soziale Netzwerke mit detaillierten XML-Sitemaps

Ermöglichen Sie es Ihrem Team, den direkten ROI des Inhaltsmarketings mit integrierter Lead-Generierung und E-Mail-Newslettern zu zeigen

Ghost-Beschränkungen

Fehlen einer speziellen App für mobile Geräte

Einige Benutzer haben sich über das Fehlen einer integrierten Analyse der Seitenbesuche oder des Verhaltens der Benutzer beschwert

Es gibt keine direkten Optionen zur Formatierung von Rich Text

Geisterpreise

Starter: $9/Monat für 500 Mitglieder

$9/Monat für 500 Mitglieder Ersteller: $25/Monat für 1000 Mitglieder

$25/Monat für 1000 Mitglieder Team: $50/Monat für 1000 Mitglieder

$50/Monat für 1000 Mitglieder Business: $199/Monat für 10.000 Mitglieder

Ghost-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (30+ Bewertungen)

4.1/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

Wussten Sie schon? Ein Headless CMS ist ein Content Management System, das die Präsentationsschicht (in der die Inhalte präsentiert werden) vom Backend (in dem die Inhalte verwaltet werden) trennt. Diese Art von CMS ermöglicht es Ihnen, Inhalte an einem Ort zu verwalten und diese Inhalte auf jedem beliebigen digitalen Kanal bereitzustellen.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI zur Automatisierung von Aufgaben einsetzt

4. Wix (am besten für Anfänger, die einen intuitiven Drag-and-Drop-Website-Builder suchen)

Über: Wix Wix bietet eine leistungsstarke Kombination aus einem Content-Management-System und einem Website-Builder, die den Benutzern eine abschließende Lösung für die Erstellung, Verwaltung und Skalierung ihrer Websites bietet. Die benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche macht es auch Anfängern leicht, den Einstieg zu finden.

Wix beste Features

Schnelle und einfache benutzerdefinierte Anpassung beliebiger Inhalte Ihrer Website ohne Code

Erstellen Sie automatisch mehrere Seiten mit einem einzigen Design, die über dynamische Seiten mit Ihrem Inhalt verbunden sind

Erhöhen Sie die Platzierung Ihrer Website in Suchmaschinen mit integrierten SEO-Tools

Wix-Einschränkungen

Einige Benutzer haben sich über langsame Ladegeschwindigkeiten auf mobilen Geräten beschwert

Beim Hinzufügen von Elementen aus einer anderen Quelle können die benutzerdefinierten Optionen limitiert sein

Wix-Preise

Light: $17/Monat

$17/Monat Core: $29/Monat

$29/Monat Business: $36/Monat

$36/Monat Business Elite: $159/Monat

Wix-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,600+ Bewertungen)

4.2/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (9,700+ Bewertungen)

Via: {\an8}Squarespace_ Squarespace ist als All-in-One-Plattform für die Verwaltung von Website-Inhalten bekannt.

Das Tool bietet über 100 anpassbare Vorlagen, integrierte Blogging-Funktionen, eCommerce-Funktionen und Terminplanungs-Features für Websites. Es hilft Ihnen auch bei der Nachverfolgung Ihrer Inhalte, um die beliebtesten Beiträge durch den Website-Traffic zu ermitteln.

Squarespace beste Features

Zugriff auf hochwertige, anpassbare Vorlagen zur Veröffentlichung visuell und strukturell einwandfreier Inhalte

Nutzen Sie Squarespace KI als Ihre Kreativagentur für Content-Starter-Ideen

Bewerben Sie Ihren Blog und steigern Sie die Besucherzahlen mit integrierten SEO-Tools, E-Mail-Kampagnen und integrierten Social-Media-Konten

Squarespace Beschränkungen

Keine erweiterten benutzerdefinierten Optionen für Designelemente

Limitierte Design-Flexibilität für Komponentenänderungen in einer bereits erstellten Website

Preise von SquareSpace

Persönlich: $16/Monat

$16/Monat Business: $23/Monat

$23/Monat Handel Basic: $28/Monat

$28/Monat Commerce Advanced: $52/Monat

Squarespace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,000+ Bewertungen)

6. Joomla (Am besten für Entwickler, die Flexibilität und umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen benötigen)

Über: Joomla.org Joomla ist ein flexibles CMS tool, das Benutzerfreundlichkeit und Funktionen in Einklang bringt. Zu seinen wichtigsten Features gehören einfache benutzerdefinierte Anpassung, Inhaltsverwaltung und professioneller Support. Es bietet eine Lokalisierung in über 70 Sprachen und eine sofort einsatzbereite SEO und SEF (Search Engine Friendly) URL.

Joomla beste Features

Verwenden Sie den WYSIWYG-Editor von Joomla, um Inhalte ohne Code-Kenntnisse zu bearbeiten

Bearbeiten Sie Ihre Inhalte, während Sie gleichzeitig auf Ihrer Website surfen, um eine Echtzeit-Vorschau mit dem Frontend-Bearbeitungssystem von Joomla zu erhalten

Greifen Sie auf integrierte SEO-Tools und Plugins von Drittanbietern zu, um die Platzierung in Suchmaschinen zu verbessern

Joomla Beschränkungen

Das Entwerfen benutzerdefinierter Websites ohne Entwicklererfahrung kann eine Herausforderung sein

Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Plugins und Module kann zu Versionskonflikten und zum Absturz von Updates führen

Joomla-Preise

Persönlich: $99/Jahr

$99/Jahr Geschäft: $199/Jahr

$199/Jahr Agentur: $399/Jahr

Joomla-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (380+ Bewertungen)

4/5 (380+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (600+ Bewertungen)

7. Drupal (Am besten für hoch skalierbare, sichere und komplexe Websites)

Über: Drupal Drupal ist ein Open-Source-CMS, das häufig für komplexe Websites mit hohem benutzerdefinierten Bedarf verwendet wird. Es ist extrem modular und flexibel, was es ideal für verschiedene Branchen macht, wie z.B. Einzelhandel, FinTech, Reisen, E-Commerce und mehr. Drupal unterstützt mehr als 100 Sprachen.

Drupal beste Features

Nutzen Sie die Multisite- und Content-as-a-Service (CaaS)-Features von Drupal für eine umfassende Verwaltung des Lebenszyklus digitaler Inhalte

Nutzung der mitgelieferten Themes und des Twig-Vorlagensystems für eine flexible Designanpassung

Verbessern Sie die Zugänglichkeit, indem Sie strukturierte Metadaten für Bildschirmleser verwenden und redaktionelle Tools einsetzen, um eine barrierefreie Erstellung von Inhalten zu gewährleisten

Drupal-Einschränkungen

Die Lernkurve ist steil und erfordert umfangreiche Kenntnisse in der Webentwicklung für Setup und Wartung

Regelmäßige Aktualisierungen können für Website-Administratoren mühsam sein

Drupal-Preise

Free zu verwenden

Drupal-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (400+ Bewertungen)

3.8/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (450+ Bewertungen)

8. Shopify (Am besten für E-Commerce-Shops mit nahtloser Bestands- und Verkaufsverwaltung)

Über: Shopify Shopify ist ein Synonym für eCommerce-Geschäfte. Sie können damit problemlos Online-Shops erstellen und verwalten. Mit Shopify erhalten Sie Tools für Webhosting, Bestandsverwaltung, Analysen und Vertriebskanäle. Die Omnichannel-Commerce-Funktionen von Shopify sorgen überall für ein einheitliches Kundenerlebnis.

Beste Features von Shopify:

Vereinfachen Sie das Design Ihres Online-Shops mit den Abschnitten und Blöcken des Web-Editors

Optimieren Sie Ihre Shopify-Themen für Mobilgeräte, damit Ihr Shop auf allen Geräten gut funktioniert

Detaillierte Berichterstellung zu Verkäufen, Kundenverhalten und Marketing-Einblicken auf all Ihren Online-Plattformen

Shopify-Einschränkungen

Die Transaktions- und App-Kosten können sich schnell summieren, was es für kleine Geschäfte ziemlich teuer macht

Es fehlen erweiterte SEO-Tools

Shopify-Preise

Lite: $9/Monat

$9/Monat Basic: $29/Monat

$29/Monat Standard: $79/Monat

$79/Monat Erweitert: $299/Monat

Shopify-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (4,500+ Bewertungen)

4.4/5 (4,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (6,400+ Bewertungen)

9. Magento (am besten für fortgeschrittene eCommerce Geschäfte, die Skalierbarkeit und benutzerdefinierte Anpassung benötigen)

Über: Adobe Commerce Magento, jetzt Adobe Commerce, ist eine E-Commerce-Lösung mit einem CMS, mit dem Sie einzigartige und personalisierte B2B- und B2C-Erlebnisse in Ihren Online-Shops schaffen können.

Im Gegensatz zu anderen Content-Management-Systemen nutzt es KI, um relevante Inhalte und Aktionen in Echtzeit zu liefern und die Produktivität Ihres Teams mit KI-Merchandising-Tools zu steigern. Das API-first, headless CMS ermöglicht Ihnen eine schnelle benutzerdefinierte Anpassung.

Magento beste Features

Verwalten Sie sowohl Ihre B2B- als auch Ihre B2C-Inhalte über eine einzige Schnittstelle

Lokalisieren Sie alle Ihre Websites entsprechend Ihrer Marke, Ihrem Katalog, Ihrem Land und Ihrer Währung

Grenzenlose Personalisierung mit integrierten Adobe Experience Cloud-Lösungen

Magento-Einschränkungen

Die CMS-Gebühren für Entwicklung und Wartung können steigen, was die Kostenbelastung erhöht

Bevorzugt für Geschäfte, die über ein eigenes Entwicklungsteam verfügen

Magento-Preise

Adobe Commerce Pro: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Managed Services: Benutzerdefinierte Preise

Magento-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (500+ Bewertungen)

4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. TYPO3 (am besten geeignet für große Unternehmens-Websites mit mehrsprachiger und standortübergreifender Verwaltung)

Über: t3planet.com TYPO3 ist ein quelloffenes Enterprise CMS, das von einer großen, weltweiten Community getragen wird. Seine intelligente inhaltsverwaltungssystem unterstützt Sie bei der Bereitstellung Ihrer Inhalte auf mehreren digitalen Plattformen und bei der Verwaltung aller Inhalte mit intelligenten Autoren-Workflows, DAM und SEO.

TYPO3 beste Features

Verwalten Sie Inhalte auf unbegrenzten Websites mit den Multisite- und Multilingual-Funktionen von TYPO3, mit benutzerdefinierten Lokalisierungen in einer einzigen Installation

Konsistente und ansprechende Benutzererlebnisse über alle Geräte, Kanäle und Benutzer hinweg

Integrieren Sie Ihren gesamten digitalen Marketing-Trichter in das Backend von TYPO3, um eine nahtlose Verwaltung ohne ständige Systemwechsel zu ermöglichen

TYPO3 Beschränkungen

Einige Benutzer haben einen Leistungsabfall auf mobilen Geräten festgestellt

Benutzer sehen sich mit einem Mangel an kompetenten Entwicklern und einer Fülle von Benutzern konfrontiert, die nicht mit TYPO3 arbeiten

TYPO3-Preise

Free Forever für immer

TYPO3-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (30+ Bewertungen)

3.9/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (25+ Bewertungen)

📖 Auch gelesen: die 10 besten kreativen Tools für die Automatisierung zur Steigerung der Produktivität

11. HubSpot CMS (am besten geeignet für die Integration von Content Management mit Marketing und CRM)

Über: HubSpot HubSpot bietet eine CMS-Software (Content Hub), die sich darauf konzentriert, Besucher anzuziehen, Leads zu generieren und den Umsatz zu steigern. Es vereinfacht den Prozess der Erstellung und Verwaltung moderner Business-Websites und verfügt über mehrere nützliche CMS-Tools, die auch von technisch nicht versierten Personen genutzt werden können.

Sein besonderes Feature ist die einfache Integration in die Kundenplattform von HubSpot, was es zum einzigen Tool macht, das Sie benötigen, um eine Website zu erstellen, Marketingkampagnen zu starten, Leads zu erfassen und Leads von einem einzigen Ort aus weiterzuverfolgen.

HubSpot beste Features

Integration mit dem Bereich der Marketing-, Vertriebs-, Service- und CRM-Tools von HubSpot

Erstellen und Verwalten von Inhalten mit vorgefertigten Website-Themen und Seiten-Vorlagen

Zugriff auf eine Bibliothek mit über 3.500 kostenlosen und kostenpflichtigen Vorlagen mit nativen Drag-and-Drop-Modulen

HubSpot-Einschränkungen

Die Migration zu HubSpot kann Herausforderungen mit sich bringen, wie z. B. Datenduplizierung und unvollständige Datensätze

Benutzer haben oft Schwierigkeiten bei der Integration ihrer bestehenden Websites in HubSpot, insbesondere bei der CRM-Integration

HubSpot-Preise

Professional Plan: $300/Monat

$300/Monat Enterprise-Plan: $900/Monat

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,500+ Bewertungen)

4.5/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

Wussten Sie schon? Die Geschichte der Systeme zur Verwaltung von Inhalten begann 1989, als Tim Berners-Lee ein internetbasiertes Hypertextsystem, HTML, vorschlug und Ende 1990 den Browser und die Server-Software schrieb.

12. Contentful (am besten geeignet für die Bereitstellung von Omnichannel-Inhalten mit einer Headless-Architektur)

Über: Inhaltlich Contentful standardisiert und synchronisiert Inhalte an einem Ort und strukturiert Erlebnisse über mehrere Marken, Regionen und Kanäle hinweg. Eines der herausragenden Features ist, dass Sie auf alle Ihre digitalen Inhalte, einschließlich Bilder, Texte, Artikel usw., verweisen können, um ein kohärentes Inhaltsdiagramm zu erstellen.

Die besten Features von Contentful

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in der Live-Vorschau zusammen, um Inhalte besser zu visualisieren und zu optimieren

Optimieren Sie das Browsing-Erlebnis mit vorgefertigten und benutzerdefinierten Filtern

Entwerfen und Erstellen von Inhaltsmodellen durch Erstellen von Inhaltstypen mit dem KI-Content-Typ-Generator

Contentful-Einschränkungen

Benutzer müssen sich mit einem API-first-Ansatz vertraut machen, was für diejenigen, die nicht über einen starken technischen Hintergrund verfügen, entmutigend sein kann

Nicht empfehlenswert für umfangreiche E-Commerce-Anwendungen, die den Support mehrerer Währungen oder eine Bestandsverwaltung in Echtzeit erfordern

Contentful-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Inhaltliche Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (300+ Bewertungen)

4.2/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

13. Webflow (Am besten für die visuelle Gestaltung und den Start von Websites ohne Code)

Über: Webflow Webflow ist eine Cloud-basierte SaaS-Gestaltungsplattform und ein CMS, das sich auf die Erstellung von Websites ohne Programmierkenntnisse spezialisiert hat. Damit lassen sich optisch ansprechende und funktionale Blogs, E-Commerce-Shops, Landing Pages, Websites und vieles mehr erstellen.

Eines der einzigartigen Features von Webflow ist das Live-Prototyping, das die Lücke zwischen den Design-Mockups und der endgültigen Website im Entwurfsprozess schließt.

Webflow beste Features

Erstellen Sie Seiten-Layouts, visuelle Elemente, Stylings und Interaktivität auf Ihrer Website ohne Code

Optimieren Sie Ihre Websites für SEO mit 301-Weiterleitungen und benutzerdefinierten 401-Seiten

Schützen Sie Ihre Seiten mit robusten Sicherheitsmaßnahmen wie kostenlosen SSL-Zertifikaten, Anti-DDoS-Filtern und Unterstützung für passwortgeschützte Seiten

Webflow-Einschränkungen

Das Preismodell kann verwirrend sein, insbesondere im Hinblick auf die Limitierung bestimmter Features in den Plänen

Wenn die Zahl der CMS-Elemente über 100 hinausgeht, berichten Benutzer über langsamere Ladezeiten und Leistungseinbußen

Webflow-Preise

Allgemeine Site Plans

Starter: Free

Free Basic: $18/Monat

$18/Monat CMS: 29$/Monat

29$/Monat Business: 49$/Monat

49$/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

eCommerce Site Pläne

Standard: $42/Monat

$42/Monat Plus: $84/Monat

$84/Monat Erweitert: $235/Monat

Workspace Pläne

Starter: Free

Free Core: $28/Monat pro Platz

$28/Monat pro Platz Growth: $60/Monat pro Platz

$60/Monat pro Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Freelancer: $24/Monat pro Platz

$24/Monat pro Platz Agentur: $42/Monat pro Platz

Webflow-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (580+ Bewertungen)

4.4/5 (580+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (240+ Bewertungen)

14. Craft CMS (Am besten für die Erstellung von Websites mit viel Inhalt und Flexibilität für Entwickler)

Über: CraftCMS Craft ist ein flexibles und benutzerfreundliches CMS, das auf Open-Source-Frameworks und -Tools aufbaut. Es bündelt die Craft Cloud, eine interne skalierbare Hosting-Plattform.

Es verfügt über eine Vielzahl einzigartiger Features, wie Matrix in Matrix und Feld Instanzen. Ersteres ermöglicht es Benutzern, verschachtelte Einträge anstelle von Blöcken neben Karten, Listen von Einträgen und mehr zu verwalten. Es unterstützt auch die Wiederverwendung benutzerdefinierter Felder im gleichen Layout - jedes mit seinem Handle, seiner Anweisung und seinen Bedingungen.

Craft CMS beste Features

Definieren Sie Ihre Inhalte mit benutzerdefinierten Feldern, die zentral in Craft verwaltet werden

Erweitern Sie die Benutzerfreundlichkeit von Craft mit einem Bereich von Plugins wie Google Cloud, PayPal, Azure und mehr

Sehen Sie schon während der Bearbeitung, wie Ihre Inhalte aussehen und wirken werden, mit einer teilbaren Live-Vorschau

Craft CMS-Einschränkungen

CraftCMS hat im Vergleich zu WordPress eine deutlich kleinere Auswahl an Plugins, was die Funktionen für größere oder komplexere Websites limitieren kann

Die Sitemap-Generierung von Craft beim Laden einer Seite kann sich negativ auf die Leistung auswirken, insbesondere bei Websites mit zahlreichen Seiten

Preise für Craft CMS

Solo: Free

Free Team: $279/Projekt

$279/Projekt Pro: $399/Projekt

$399/Projekt Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Craft CMS Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (45+ Bewertungen)

4.2/5 (45+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

15. Concrete5 (Am besten für die inhaltliche Bearbeitung für nicht-technische Benutzer)

Über: concretecms.org Concrete5 ist ein CMS für Designer und Entwickler. Es verfügt über eine leistungsstarke und intuitive Bearbeitungssuite mit Support für WYSIWYG-Bearbeitung.

Die Plattform behauptet, dass ihr umfassendes Feature-Set den Bedarf an Erweiterungen überflüssig macht. Da Concrete5 Rollen und Gruppen für den kontrollierten Zugriff bis hin zum einzelnen Textblock zuweist, ist die Zusammenarbeit supereinfach.

Beste Features von Concrete5

Nachverfolgung von Bearbeitungen mit umfassenden Änderungsprotokollen und Überprüfung und Rückgängigmachung von Bearbeitungen mit einfacher Versionskontrolle

Feinabstimmung der erweiterten Berechtigungen für Sicherheit und Zugriff auf beliebige Features

Erstellung dynamischer Formulare für eingegebene Inhalte mit automatischer Speicherung und Entwürfen

Concrete5 Beschränkungen

Die begrenzten Tutorials und Community-Ressourcen können eine erhebliche Hürde für neue Benutzer darstellen

Benutzer, die einen Wechsel von WordPress zu Concrete CMS erwägen, äußern Bedenken über den Migrationsprozess und darüber, ob sie Funktionen verlieren würden

Preise von Concrete5

Starter Plan: $4.99/Monat

$4.99/Monat Business Plan: $19/Monat

Concrete5 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

📖 Auch gelesen: Wie man KI für Copywriting nutzt (mit Beispielen)

16. Silverstripe (am besten geeignet für die Erstellung skalierbarer Websites mit hoher Sicherheit)

Über: Silverstripe Silverstripe ist ein Open-Source-Content-Management-System (CMS), das bei Entwicklern wegen seiner Flexibilität und benutzerdefinierten Möglichkeiten beliebt ist.

Es basiert auf PHP und lässt sich umfassend modifizieren, um verschiedenen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Seine benutzerfreundliche Oberfläche und die starken Sicherheits-Features machen es sowohl für Entwickler als auch für Ersteller von Inhalten zugänglich.

Silverstripe beste Features

Fügen Sie zusätzliche Funktionen wie die Einstellung einesworkflow zur Genehmigung von Inhalten mit Plugins

Konfigurieren Sie verschiedene Zugriffsebenen für die Bearbeitung verschiedener Teile Ihrer Website

Anzeige der Struktur der Hierarchie der Seiten, Verschieben von Seiten und Hochladen von Dateien per Drag-and-Drop

Silverstripe-Einschränkungen

Es bietet nicht viele Optionen für vorgefertigte Vorlagen oder zusätzliche Funktionen ohne großen Aufwand für die Anpassung

Der fehlende Support der Community kann die Verfügbarkeit von Ressourcen beeinträchtigen

Preise von Silverstripe

Benutzerdefinierte Preise

Silverstripe-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

📖Auch gelesen: Wie man KI im Content Marketing einsetzt

17. DotNetNuke (am besten geeignet für die Erstellung von Anwendungen auf Unternehmensebene mit dem .NET-Framework)

Über: dnnsoftware.com DotNetNuke, allgemein bekannt als DNN, ist ein leistungsfähiges CMS, das auf dem Microsoft ASP.NET Framework aufbaut. Es wurde entwickelt, um eine sichere und flexible Plattform für die Erstellung und Verwaltung dynamischer Websites zu bieten.

DNN eignet sich gut für Geschäfte, die eine robuste Sicherheitsinfrastruktur und die Integration mit anderen Microsoft-Technologien benötigen.

DotNetNuke beste Features

Zuweisung von Berechtigungen bis hin zu einem bestimmten Modul auf einer bestimmten Seite

Verwalten Sie Hunderte oder Tausende von Websites von einer einzigen Instanz von DNN mit Multi-Site-Management

Zugriff auf Hunderte von kostenlosen und kommerziellen Erweiterungen von Drittanbietern für zusätzliche Funktionen

DotNetNuke Beschränkungen

Die Plattform kann für neue Benutzer, die mit dem ASP.NET-Framework nicht vertraut sind, entmutigend sein

Sie erlaubt nicht die Verwaltung benutzerdefinierter Inhalte

DotNetNuke-Preise

Benutzerdefinierte Preise

DotNetNuke Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (25+ Bewertungen)

4.2/5 (25+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

18. Sitecore (Am besten für personalisierte Kundenerlebnisse mit digitalen Marketing-Fähigkeiten)

Über: dot.sitecore.com Sitecore ist ein CMS auf Enterprise-Ebene, das personalisierte digitale Erlebnisse über mehrere Kanäle hinweg liefert.

Es kombiniert Content Management mit fortschrittlichen Marketing-Tools, was es ideal für große Organisationen macht, die die Kundenbindung verbessern wollen. Sitecores Skalierbarkeit und Integrationsoptionen ermöglichen es Geschäften, umfassende digitale Ökosysteme zu schaffen.

Sitecore beste Features

Bauen und starten Sie personalisierte Erlebnisse, die darauf ausgerichtet sind, das Engagement zu fördern

Arbeiten Sie mit den neuesten Frontend-Frameworks und integrierten DevOps für eine schnellere Entwicklung

Zugriff auf robuste benutzerdefinierte Optionen, die sich leicht mit anderen Systemen auf Unternehmensebene integrieren lassen

Sitecore Beschränkungen

Die Plattform erfordert spezielle Fähigkeiten, um effektiv verwaltet zu werden

Sitecore-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Sitecore Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (380+ Bewertungen)

3.9/5 (380+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

19. Kentico (am besten geeignet für die Verwaltung von Inhalten und digitalem Marketing auf einer einzigen Plattform)

Über: Kentico Kentico ist ein All-in-One-CMS, das eine umfassende Reihe von Features für die Erstellung ansprechender digitaler Erlebnisse bietet. Kentico ist für seine Benutzerfreundlichkeit und Funktionen bekannt und unterstützt eCommerce, Online-Marketing und die Verwaltung mehrsprachiger Inhalte.

Dies macht es zu einer attraktiven Option für Geschäfte, die schnell robuste digitale Lösungen bereitstellen möchten, ohne Abstriche bei der Qualität oder Leistung zu machen.

Kentico beste Features

Verwaltung von Inhalten aus mehreren Kanälen über mehrere Websites, Microsites, Apps, E-Mails und soziale Netzwerke

Erstellen Sie Webseiten mit einem visuellen Page Builder und speichern Sie Ihre Inhalte in einem zentralen Content Hub

Erstellen Sie Inhalte für alle Ihre Websites mithilfe der integrierten KI und stellen Sie sie über mehrere Kanäle bereit

Kentico Beschränkungen

Benutzer haben notiert, dass die angebotenen Analysen einfach sind und keine tiefen Einblicke bieten

Preise von Kentico

SaaS

Standard Stufe: $2.050/Monat

$2.050/Monat Erweiterte Stufe: $2.610/Monat

Selbstverwaltet

Standard Stufe: $1.050/Monat

$1.050/Monat Erweiterte Stufe: $2.110/Monat

Kentico-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (310+ Bewertungen)

4.4/5 (310+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (45+ Bewertungen)

📖 Auch gelesen: 10 beste SaaS-Wissensdatenbank-Software

20. Strapi (am besten geeignet für die schnelle Erstellung von APIs ohne Kopfhörer)

Über: Strapi Strapi ist ein quelloffenes Headless CMS, mit dem Entwickler mühelos APIs erstellen können. Strapi wurde mit JavaScript entwickelt und kann durch Plugins vollständig angepasst werden. Es bietet Entwicklern die Flexibilität, skalierbare Anwendungen für spezifische Geschäftsanforderungen zu erstellen.

Seine Headless-Architektur ermöglicht eine nahtlose Integration mit verschiedenen Front-End-Technologien, was es zu einer beliebten Wahl für Entwickler macht, die bei ihren Projekten Wert auf Geschwindigkeit und Flexibilität legen.

Strapi beste Features

Passen Sie das Administrator-Panel und die API an und erweitern Sie Ihre Inhalte mit benutzerdefinierten Plugins

Nutzen Sie die API von jedem Client (React, Vue, Angular), mobilen Apps oder sogar IoT-Geräten über REST oder GraphQL

Binden Sie Datenbanken, Frontend-Frameworks oder statische Website-Generatoren Ihrer Wahl an, ohne an einen bestimmten Anbieter gebunden zu sein

Strapi-Einschränkungen

Entwicklungskenntnisse für Setup und Konfiguration erforderlich

Limitierte integrierte E-Commerce-Funktionen, so dass Benutzer auf Plug-ins von Drittanbietern oder benutzerdefinierte Entwicklungen angewiesen sind, um solche Features hinzuzufügen

Strapi-Preise

Plan für Entwickler: $29/Monat pro Projekt

$29/Monat pro Projekt Pro Plan: 99 $/Monat pro Projekt

99 $/Monat pro Projekt Team Plan: $499/Monat pro Projekt

Strapi-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (180+ Bewertungen)

4.6/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

Best Practices für die Implementierung eines CMS

CMS-Implementierungen haben den Ruf, eine lästige Angelegenheit zu sein, besonders für Content Marketing Manager. Aber das muss nicht sein. Mit diesen Best Practices können Sie eine reibungslose Integration sicherstellen und das Potenzial jedes CMS maximieren:

Klare Ziele definieren: Noch vor Beginn der Implementierungsphase sollten Sie Ihre Gesamtstrategie für den Inhalt festlegen. Legen Sie messbare Ziele fest, z. B. einen Meilenstein bei den Zuschauerzahlen oder die Präsenz auf der Plattform. Dies hilft Ihnen bei der Auswahl und Anpassung eines CMS, das Ihre umfassenderen Ziele unterstützt

Noch vor Beginn der Implementierungsphase sollten Sie Ihre Gesamtstrategie für den Inhalt festlegen. Legen Sie messbare Ziele fest, z. B. einen Meilenstein bei den Zuschauerzahlen oder die Präsenz auf der Plattform. Dies hilft Ihnen bei der Auswahl und Anpassung eines CMS, das Ihre umfassenderen Ziele unterstützt Organisieren Sie die Rollen für die Inhalte: Definieren Sie klar Ihre internen Rollen, wie Ersteller, Editoren und Herausgeber von Inhalten. Planen Sie im Voraus eineworkflow für die Erstellung von Inhalten der auf die Struktur Ihres Teams abgestimmt ist, und setzen Sie ihn mit Hilfe des CMS um

Definieren Sie klar Ihre internen Rollen, wie Ersteller, Editoren und Herausgeber von Inhalten. Planen Sie im Voraus eineworkflow für die Erstellung von Inhalten der auf die Struktur Ihres Teams abgestimmt ist, und setzen Sie ihn mit Hilfe des CMS um Schulungen anbieten: Einige CMS-Plattformen haben eine steile Lernkurve. Stellen Sie sicher, dass Ihr Team genau weiß, wie man sie benutzt, um das Beste aus Ihrer Investition herauszuholen

Einige CMS-Plattformen haben eine steile Lernkurve. Stellen Sie sicher, dass Ihr Team genau weiß, wie man sie benutzt, um das Beste aus Ihrer Investition herauszuholen Führen Sie eine Bedarfsanalyse durch: Beurteilen Sie Ihre aktuellen und künftigen Anforderungen, wie Skalierbarkeit und Integration mit anderen Systemen. So verhindern Sie, dass Sie die Dinge zu sehr verkomplizieren, und bleiben auf dem Boden der Tatsachen

Heben Sie Ihr Content Management mit ClickUp auf die nächste Stufe

Ein CMS ist nicht länger eine Option, um Ihre Inhalte optimal an Ihre Einzelziele zu liefern. Die Implementierung eines CMS rationalisiert Ihre Content-Strategie effektiv, aber nur, wenn Sie das richtige auswählen.

Genau hier kommt ClickUp ins Spiel.

Mit seinem intuitiven Aufgabenmanagement, der Automatisierung und den reibungslosen Integrationen ist es darauf ausgelegt, Ihre Inhalte mit Leichtigkeit zu verwalten. Nutzen Sie ClickUp Dokumente, Aufgaben, Kalender-Ansichten und Vorlagen und heben Sie Ihre Inhaltserstellung auf die nächste Stufe.

Worauf warten Sie also noch? Anmelden für ClickUp um Ihren Content Workflow zu vereinfachen!