Erstellen eines Donut Diagramms für eindrucksvolle Visualisierungen

Die Erstellung klarer, ansprechender Grafiken ist entscheidend für die effektive Präsentation von Daten, und eine der besten Möglichkeiten, dies zu erreichen, ist die Verwendung eines Donut-Diagramms.

Es ist ein leistungsstarkes Tool zur Visualisierung von Informationen und bietet eine schlanke und moderne Variante des traditionellen Kreisdiagramms.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein Donut-Diagramm erstellen können, das Ihre Daten vereinfacht und gleichzeitig Ihr Storytelling verbessert.

Was ist ein Donut-Diagramm?

Ein Donut-Diagramm, auch Doughnut-Diagramm genannt, zeigt Daten als proportionale Segmente einer Scheibe mit einer hohlen Mitte an, ähnlich wie ein Donut

Bei einem Kreisdiagramm kann man die Größe der einzelnen Segmente leicht als Darstellung des gesamten Kuchens missverstehen.

Anstatt die Kategorien als Scheiben darzustellen, werden Donut-Diagramme mit Bögen dargestellt, was für mehr Klarheit sorgt. Auch wenn das Loch in der Mitte auf den ersten Blick wie eine Design-Entscheidung erscheint, hilft es den Betrachtern, Verwirrung über die Fläche der einzelnen Abschnitte zu vermeiden.

Außerdem sind sie einfach zu erstellen und haben ein modernes Aussehen, wodurch sie sich von anderen Diagrammen abheben visualisierungstechniken .

Arten von Donut-Diagrammen

Es gibt verschiedene Arten von Donut-Diagrammen, von denen jedes je nach den dargestellten Daten einen bestimmten Zweck erfüllt. Hier sind einige gängige Arten von Donut-Diagrammen:

Ein einfaches Donut-Diagramm

Dieses Feature besteht aus einem Ring, der in Segmente unterteilt ist, die jeweils einen Teil der Daten darstellen. Der Zweck ist es, zu zeigen, wie verschiedene Teile im Vergleich zum Ganzen stehen, während das Design sauber und visuell ansprechend bleibt.

In der Regel ist die Mitte des Rings leer, manchmal werden aber auch Beschreibungen oder zusätzliche Infos hinzugefügt.

Explodiertes Donut Diagramm

Ein explodiertes Donut-Diagramm hingegen geht einen Schritt weiter. Es ist eine erweiterte Version des einfachen Donut-Diagramms, mit dem bestimmte Segmente hervorgehoben werden können.

Bei diesem Diagramm werden ein oder mehrere Segmente aus der Mitte herausgezogen, wodurch diese Teile hervorgehoben werden. Dieser Diagrammtyp ist vorteilhaft, wenn bestimmte Kategorien hervorgehoben oder hierarchische Beziehungen innerhalb der Daten aufgezeigt werden sollen.

Visuell "explodierende" Teile des Diagramms lenken die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die wichtigsten Abschnitte.

Verschachteltes Donut-Diagramm

Das auch als mehrstufiges oder konzentrisches Diagramm bekannte Donut-Diagramm weist mehrere Ringe auf. Jeder Ring steht für eine andere Datenebene und ermöglicht so eine hierarchischere Darstellung der Informationen.

Diese Art von Diagramm ist vorteilhaft, wenn Sie Beziehungen oder Unterteilungen innerhalb von Kategorien darstellen möchten.

Gestapeltes Donut-Diagramm

In diesem Diagramm ist jedes Segment des Donuts weiter in Untersegmente unterteilt, die verschiedene Teile derselben Kategorie darstellen.

Diese Art von Diagramm ist nützlich, um zu zeigen, wie verschiedene Komponenten zu einem Gesamtumsatz beitragen

Beschriftetes Diagramm

Einige Donut-Diagramme enthalten Beschreibungen oder Werte innerhalb oder außerhalb der Segmente, um zusätzlichen Kontext zu liefern und die Lesbarkeit und Interpretation zu verbessern.

Wann wird ein Donut-Diagramm verwendet?

Donut-Diagramme sind ein großartiges Visualisierungstool, aber sie eignen sich nicht immer für jede Datenvisualisierung. Wenn Sie wissen, wann Sie ein solches Diagramm verwenden sollten, können Sie Ihre Daten klarer und ansprechender gestalten.

Hier sind einige Szenarien, in denen ein Donut-Diagramm die beste Art der Datendarstellung ist:

Vergleich von Teilen mit einem Ganzen

Donut-Diagramme zeigen, wie verschiedene Teile zu einem gesamten Datensatz beitragen.

📌Beispiel

Wenn Sie den Marktanteil mehrerer Unternehmen darstellen, repräsentiert jedes Donut-Segment den Anteil eines Unternehmens. Das Diagramm verdeutlicht, wie viel Space die einzelnen Wettbewerber auf dem Markt einnehmen, ohne den Betrachter mit Zahlen zu erdrücken.

Dieser visuelle Vergleich hilft dem Publikum, die Proportionen schnell zu erfassen.

Hervorhebung von Schlüsselkategorien

Ein explodiertes Donut-Diagramm ist besonders effektiv, um bestimmte Datenpunkte hervorzuheben.

📌Beispiel

Angenommen, Sie stellen die Unternehmensausgaben dar und möchten die Aufmerksamkeit auf die Marketingkosten lenken. Indem Sie das Marketing-Segment leicht aus dem Donut herauslösen, können Sie es visuell hervorheben und sicherstellen, dass die Betrachter es sofort bemerken.

Dies ist besonders nützlich bei Präsentationen, bei denen bestimmte Datenpunkte hervorgehoben werden müssen, ohne verloren zu gehen.

Fokus auf visuelle Attraktivität

Manchmal müssen Daten auf eine informative und ästhetisch ansprechende Weise präsentiert werden. Donut-Diagramme bieten einen eleganten, modernen Look für Infografiken oder digitale Präsentationen

📌Beispiel

Eine gemeinnützige Organisation könnte ein Donut-Diagramm verwenden, um zu zeigen, wie ihre Spenden verteilt werden - ein Abschnitt für Verwaltungskosten, ein anderer für Programme usw. In der ausgehöhlten Mitte kann eine wichtige Nummer oder ein Symbol angezeigt werden, um das Diagramm visuell ansprechender zu gestalten und gleichzeitig den Fokus auf die Daten zu lenken.

Verwirrung vermeiden

Kreisdiagramme können oft zu Fehlinterpretationen führen, da die Betrachter dazu neigen, sich auf die Fläche der einzelnen Segmente zu konzentrieren, anstatt auf den Wert, den sie darstellen. Donut-Diagramme helfen, dieses Problem zu beseitigen, indem sie die Aufmerksamkeit auf die Länge jedes Bogens lenken und so den Vergleich der Werte erleichtern

📌Beispiel

Das Design des Donut-Diagramms hilft dem Betrachter, die Aufschlüsselung der für verschiedene Aktivitäten in einem Projekt aufgewendeten Zeit zu verstehen, ohne von der Gesamtfläche jedes Segments abgelenkt zu werden.

Die hohle Mitte minimiert die Verwirrung und ermöglicht einen präziseren Datenvergleich.

Donut-Diagramme können komplizierte Datensätze vereinfachen. Sie helfen dabei, die Unübersichtlichkeit zu verringern, indem sie sich auf die wesentlichen Kategorien konzentrieren, ohne Ihr Publikum mit übermäßigen Details zu überwältigen

📌Beispiel

Wenn Sie Ergebnisse von Umfragen mit mehreren Antworten präsentieren, kann ein Donut-Diagramm die Ergebnisse zusammenfassen, so dass es für die Betrachter einfacher ist, die Informationen zu verstehen.

Wie man ein Donut Diagramm erstellt

Google Tabellen ist zwar eine gute Option für kreisdiagramme zu erstellen und Donut-Diagrammen hat es einige Limits.

Zum einen kann die Erstellung von Diagrammen unterwegs eine Herausforderung sein. Die Benutzeroberfläche ist eher für die Verwendung auf dem Desktop optimiert, was eine effiziente Arbeit auf dem Handy erschwert, insbesondere bei großen Datensätzen.

Außerdem sind die Diagramme von Google Tabellen in ihrer Ästhetik limitiert. Dies kann ein Nachteil sein, wenn man sie in Präsentationen oder bei Kundengesprächen verwendet, da sie nicht unbedingt ein geschliffenes Aussehen vermitteln. ClickUp ist eine Projektmanagement-Lösung, die gleichzeitig ein leistungsfähiges datenvisualisierungstool . Es beschränkt sich nicht auf die Verwaltung von Aufgaben, sondern glänzt auch bei der benutzerdefinierten Visualisierung von Daten, insbesondere bei der Konvertierung von Kreisdiagrammen in Donut-Diagramme

Es gibt viele Tools zur Nachverfolgung wie Zeiterfassung, Diagramme (Kreis-, Linien-, Balkendiagramme), die bei der effizienten Abwicklung von Projekten mit ClickUp helfen Chandu Prasad T S Senior-Kundenbetreuer bei Smallcase Technologies Pvt Ltd

Hier sehen Sie, wie Sie mit ClickUp ein Donut-Diagramm erstellen können:

Entscheiden Sie, welche Kategorien Sie in Ihrem Diagramm darstellen möchten. Wenn Sie zum Beispiel die Aufgaben eines Projekts nachverfolgen, könnten die Kategorien 'Abgeschlossen', 'In Bearbeitung', 'Ausstehend' usw. lauten.

Erfassen Sie die numerischen Werte für jede Kategorie. Dabei kann es sich um die Nummer der Aufgaben, die aufgewendeten Stunden oder jede andere relevante Metrik handeln.

In ClickUp können Sie Daten aus verschiedenen Speicherorten auswählen, z. B. aus Spaces, Ordnern oder Listen. Dank dieser Flexibilität können Sie das Diagramm an Ihre speziellen Anforderungen anpassen.

Schritt 2. Einfügen eines Kreisdiagramms

Beginnen Sie mit der Erstellung eines Kreisdiagramms, das später in ein Donut-Diagramm umgewandelt werden soll.

Sie können damit beginnen, indem Sie eine ClickUp Dashboard klicken Sie dann auf + Karte hinzufügen und wählen Sie aus den Optionen für benutzerdefinierte Karten die Option "Kreisdiagramm".

Klicken Sie auf 'Kreisdiagramm', um Ihre Daten in ClickUp Dashboards anzuzeigen

ClickUp Dashboards bestehen aus hochgradig anpassbaren Karten, die Sie so anordnen können, dass Sie Ihre Daten so präsentieren, wie Sie es möchten. Das Erstellen eines Donut-Diagramms in ClickUp ist so einfach wie das Verwenden dieser Benutzerdefinierte Karten um Ihre Informationen einzugeben und anzuzeigen.

Gliedern Sie Ziele, Aufgaben, agile Punkte und den Status von Projekten in dem hochgradig anpassbaren ClickUp Dashboard

Ein Beispiel: Sie verwalten den Workload eines Teams und möchten ihn nach Status aufschlüsseln - ob Aufgaben abgeschlossen, in Bearbeitung oder ausstehend sind.

Wenn Sie Ihren Datensatz eingeben, zeigt ClickUp Ihnen ein Kreisdiagramm an, das nicht nur den Status der Aufgaben darstellt, sondern auch zusätzliche Details wie Tags für Aufgaben, die Anzahl der Unteraufgaben und Indikatoren für blockierte oder wartende Aufgaben enthält.

Schritt 3. In ein Donut-Diagramm umwandeln

Sie können das Kreisdiagramm mit nur wenigen Klicks in ein Donut-Diagramm umwandeln. Suchen Sie in den Kreisdiagramm-Einstellungen nach der Option zum Umwandeln in ein Kreisdiagramm.

Aktivieren Sie die Option "Donut-Diagramm". Dadurch wird in der Mitte des Kreisdiagramms ein Loch eingefügt, das die Gesamtzahl in der Mitte anzeigt

Ermöglicht eine einfache Visualisierung von Daten mit einem Donut-Diagramm in ClickUp Dashboards

Diese Nummer stellt die Gesamtsumme Ihrer Kategorien dar und gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Daten.

Sie können Ihr Donut-Diagramm so detailliert oder einfach wie möglich gestalten. Dieses Maß an benutzerdefinierter Gestaltung bedeutet, dass Ihr Diagramm nicht nur Daten vermittelt, sondern sich auch nahtlos in das Gesamtbild Ihres Dashboards oder Berichts einfügt.

Schritt 4. Drill-Down-Ansicht verwenden

Ein weiteres Feature, das die Donut Diagramme so nützlich macht, ist die ClickUp Drill-down Ansicht . Sie können auf ein beliebiges Segment oder die Gesamtsumme in der Mitte klicken, um die spezifischen Daten hinter diesem Segment tiefer zu erkunden

Einfaches Ändern oder Aktualisieren von Aufgaben direkt im Diagramm für eine reibungslose Bearbeitung mithilfe des Drilldown-Features in ClickUp Dashboards

Wenn Sie zum Beispiel die Aufgaben eines Teams nachverfolgen, können Sie aufschlüsseln, wer für welche Aufgabe verantwortlich ist, deren Fälligkeitsdaten und welche Fortschritte erzielt wurden.

Ordnen Sie Daten aus Datumsfeldern einfach in einen bestimmten Bereich ein, um Trends mit der ClickUp Drill-down Ansicht zu visualisieren

Die Plattform ermöglicht es Ihnen auch, Ihre Daten nach Datum zu organisieren, indem Sie ClickUp Datumsfelder in Dashboard-Karten . Dies ist besonders hilfreich für die Visualisierung von Trends im Laufe der Zeit, da Sie Donut-Diagramme erstellen können, die zeigen, wie sich bestimmte Aktivitäten oder Aufgaben innerhalb eines bestimmten Bereichs entwickeln.

Schritt 5. Speichern und freigeben

Sobald Ihr Diagramm fertig ist, speichern Sie es und geben es für Ihr Team oder Ihre Stakeholder frei, damit alle auf die neuesten Datenvisualisierungen zugreifen können.

Beispiele für Donut Diagramm Anwendungsfälle

Brauchen Sie Ideen für die Verwendung von Donut-Diagrammen? Schauen wir uns einige Beispiele an, um uns zu inspirieren.

Technische Donut Diagramme

Donut-Diagramme sind eine Neuinterpretation des klassischen Kreisdiagramms und eignen sich hervorragend für die Visualisierung von Daten aus dem technischen Bereich.

Im Folgenden finden Sie zum Beispiel eine Infografik über beliebte Social-Media-Plattformen, in der Donut-Diagramme die Publikumsdemografie nach Altersgruppen aufschlüsseln können

über Venngage In ähnlicher Weise kann eine Reihe von Donut-Diagrammen die Größe und die Trends der gesamten Branche veranschaulichen, wenn es um den Vergleich von Laptop-Marken geht.

Diagramme zu den Verkaufsdonuts

Vertriebsteams haben mit einer überwältigenden Menge an Daten zu tun. Ein Donut-Diagramm kann eine Menge wertvoller Informationen auf kleinem Raum verpacken, was sich perfekt für ein Vertriebs-Dashboard eignet.

In einem Diagramm können zum Beispiel geschlossene Geschäfte angezeigt werden, wobei jede Art von Geschäft proportional zur Gesamtzahl dargestellt wird. Auf diese Weise können Teams ihre Leistung schnell erkennen, Lücken aufdecken und datengestützte Entscheidungen treffen, um die Umsätze zu steigern.

Diagramme zur Herstellung von Donuts

In der Fertigung können Donut-Diagramme ein leistungsfähiges tool für das Verständnis von Produktionsineffizienzen sein. Mit Hilfe dieser Diagramme kann ein Manager die Ursachen für verlorene Produktionszeit visualisieren, z. B. Ausfälle von Anlagen, Wartungsbedarf oder Materialmangel.

Wenn man diese Probleme in Donut-Diagramme unterteilt, kann man leichter erkennen, wo sich die Probleme konzentrieren und die Ressourcen effektiver zuweisen, was die Produktivität verbessern kann.

Finanz-Donut-Diagramme

Finanzdaten können überwältigend sein, aber Donut-Diagramme vereinfachen sie, indem sie Kategorien wie bezahlte, ausstehende, überfällige und Standard-Konten anzeigen. So erhalten Finanzteams einen schnellen Überblick über den finanziellen Zustand des Unternehmens

Donut-Diagramme der Regierung

Dashboards von Behörden können ebenfalls von Donut-Diagrammen profitieren, insbesondere bei der Nachverfolgung von Prozessen wie Förderanträgen.

Indem sie schnell erkennen, wo sich der Prozess verlangsamt, können sie die Ressourcen neu zuordnen und die Gesamtleistung verbessern.

Vorteile der Verwendung von Donut-Diagrammen

Von benutzerdefinierten Optionen bis hin zur Einfachheit - hier ist eine Aufschlüsselung, warum Donut-Diagramme eine gute Wahl für Ihr Projekt sind diagramm für das Projektmanagement .

1. Anpassungsfähigkeit

Einer der größten Vorteile von Donut-Diagrammen ist die Benutzerdefinierbarkeit. Egal, ob Sie Eigentümer eines Geschäfts, Lehrer oder Schüler sind, Sie können diese Diagramme an Ihre Zielgruppe und Ihre Ziele anpassen.

Die Flexibilität bei der Anpassung von Farben, Beschreibungen und Design macht es einfacher, komplexe Daten auf verständliche Weise zu präsentieren. Zum Beispiel können Sie das Farbschema des Diagramms an Ihre Marke anpassen oder die Farbpsychologie nutzen, um die Interpretation der Daten durch den Betrachter zu beeinflussen.

Ein weiteres nützliches Feature ist die Möglichkeit, Abschnitte des Diagramms aufzulösen, um die Aufmerksamkeit des Betrachters auf wichtige Datenpunkte zu lenken. Dieses Maß an benutzerdefinierten Anpassungen kann einen möglicherweise langweiligen Datensatz in eine visuell ansprechende Darstellung verwandeln.

2. Benutzerfreundlichkeit

Sie müssen kein Datenexperte sein, um ein Donut-Diagramm zu erstellen oder zu verstehen. Das kreisförmige Design eignet sich hervorragend zur Darstellung von Proportionen, wodurch selbst komplexe Daten leichter zu verstehen sind. Donut-Diagramme überwinden kulturelle und sprachliche Barrieren, was sie zu einem hervorragenden Tool für die globale Zusammenarbeit macht.

Und weil sie so intuitiv sind, können sie Diskussionen erleichtern, selbst unter Personen, die mit Datenanalyse nicht vertraut sind.

3. Einfachheit

Der größte Vorteil von Donut-Diagrammen ist ihre einfache Verständlichkeit. Ihr minimalistisches Design ermöglicht es dem Betrachter, die Daten sofort zu verstehen, auch wenn er wenig oder gar keine Erfahrung mit dem Lesen von Diagrammen hat.

Die Tatsache, dass Donut-Diagramme nur wenige kritische Komponenten haben - äußere und innere Ringe, Segmente, Kacheln und Legenden - bedeutet auch, dass die kognitive Belastung des Betrachters geringer ist, was es einfacher macht, die Informationen auf einen Blick zu erfassen.

4. Visuelle Attraktivität

Im Gegensatz zu herkömmlichen Diagrammen bieten Donut-Diagramme mehr Space für Ihre Arbeit und ermöglichen so eine kreative Gestaltung von Layout und Farben. In der leeren Mitte können Schlüssel-Nummern oder Summen angezeigt werden, was das Design und die Funktion aufwertet.

Zu erledigte Diagramme können ein Statement in einer Präsentation sein und einen bleibenden Eindruck bei Ihrem Publikum hinterlassen.

Limits von Donut Diagrammen

Auch wenn Donut-Diagramme optisch ansprechend und praktisch für die Darstellung bestimmter Datentypen sind, weisen sie einige Limitierungen auf, die sie nicht für jede Situation geeignet machen.

Da das Design statisch ist, ist es schwierig, es in Echtzeit zu aktualisieren, ohne ein visuelles Durcheinander zu erzeugen. Wenn Sie versuchen, die Daten zu aktualisieren, können die festen Abschnitte durcheinander geraten, wodurch das Diagramm schwer zu lesen ist. Das kreisförmige Format eignet sich auch nicht für die Darstellung von Daten, die sich häufig ändern.

Andere Formate, wie z. B. Liniendiagramme, sind oft effektiver, wenn Informationen schnell aktualisiert werden müssen.

2. Begrenzte Fähigkeit, viele Kategorien darzustellen

Wenn Sie versuchen, mehr Datenpunkte unterzubringen, wird das Diagramm schnell unübersichtlich und schwer zu interpretieren. Je mehr Abschnitte Sie hinzufügen, desto schwieriger wird es, die Übersichtlichkeit zu wahren, und die Betrachter haben möglicherweise Schwierigkeiten, die sich überschneidenden Linien und Beschreibungen zu verstehen.

Bei komplexen Datensätzen mit zahlreichen Variablen sind einfachere, weniger unübersichtliche Alternativen möglicherweise effektiver.

Donut-Diagramme sind visuell auffällig, aber sind nicht die beste Option für präzise Datenvergleiche.

Da sie sich eher auf allgemeine Proportionen als auf spezifische Werte konzentrieren, kann es schwierig sein, die Größenunterschiede zwischen Abschnitten genau zu messen. Das abgerundete Design macht es außerdem schwierig, exakte Prozentsätze zu messen, vor allem wenn es sich um kleinere Datenabschnitte handelt.

Dieser Mangel an Präzision kann zu Fehlinterpretationen führen, vor allem wenn das Ziel darin besteht, subtile Unterschiede zwischen den Kategorien zu vergleichen.

4. Spaces-Zwänge

Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass Donut-Diagramme bei beengten Platzverhältnissen Schwierigkeiten haben können. Ihr kreisförmiges Layout erfordert viel Platz, um die Daten übersichtlich darzustellen, insbesondere wenn Beschreibungen oder zusätzliche Informationen eingefügt werden müssen.

Bei der Darstellung in kleinen Spaces, z. B. auf mobilen Bildschirmen oder in dichten Berichterstellungen, können der Text und die Segmente komprimiert werden, was die Lesbarkeit des Diagramms erschwert. Dadurch ist ein Donut-Diagramm weniger flexibel als ein Balkendiagramm oder ein Liniendiagramm, die sich schnell an begrenzte Spaces anpassen können, ohne an Klarheit zu verlieren.

🎊Bonus: Sehen Sie sich diese Kurzanleitung an Wie man in Excel in wenigen Minuten ein Kreisdiagramm erstellt und vereinfachen Sie Ihre Berichterstellung.

Erstellen Sie atemberaubende Donut-Diagramme mit ClickUp

Donut-Diagramme sind die moderne, elegante Version des klassischen Kreisdiagramms, und es ist klar, warum sie so beliebt sind. Ihr schlankes, minimalistisches Design fügt sich nahtlos in jeden visuellen Stil ein. Ihre Anpassungsfähigkeit macht sie sogar noch besser, und Sie können sie zur Darstellung von Daten in verschiedenen Branchen verwenden.

Wenn Sie über die Erstellung von Donut-Diagrammen nachdenken, ist ClickUp der richtige Ansprechpartner für Sie.

Sie können nicht nur beeindruckende Diagramme entwerfen, sondern auch Ihre Daten verwalten, Projekte rationalisieren und Workflows automatisieren - alles an einem Ort.

Und das Beste daran? Es ist kostenlos! Anmelden für ClickUp und optimieren Sie Ihren gesamten Prozess!