Wie man in Excel in wenigen Minuten ein Kreisdiagramm erstellt!

Komplexe Daten lassen sich leichter erfassen, wenn sie in Diagrammen dargestellt werden. Kreisdiagramme gehören zu den am häufigsten verwendeten Formaten der Darstellung im Laufe der Jahre.

Sie werden Ihnen wahrscheinlich in Blogs, Zeitungen, im Fernsehen und bei Präsentationen in der Arbeit begegnen. Microsoft Excel ist eine der ältesten und am weitesten verbreiteten datenvisualisierungstools zur Erstellung von Kreisdiagrammen.

Was ist ein Kreisdiagramm?

Ein Kreisdiagramm stellt Daten oder Statistiken in visueller Form dar. Die Segmente oder Scheiben des Kuchens stellen einen Teil des Ganzen dar. Die Größe jedes Tortenstücks entspricht der relativen Menge oder dem Prozentsatz einer bestimmten Kategorie innerhalb eines Datensatzes.

Auf diese Weise lassen sich die Verteilung und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Komponenten eines Datensatzes klar und übersichtlich darstellen.

Um ein Kreisdiagramm zu erstellen, benötigen Sie mindestens zwei unterschiedliche Werte, die sich zu 100 % der Daten addieren.

Kreisdiagramme sind jedoch weniger effektiv als ein datenvisualisierung format, wenn der Datensatz zu komplex ist oder zu viele Variablen enthält.

Diese Diagramme sind beliebte Beispiele für Kreisdiagramme, weil sie umfangreiche Daten in einem einfachen visuellen Formular zusammenfassen und wenig Erklärung erfordern.

Sie werden zum Beispiel häufig verwendet, um die verschiedenen Kategorien eines Datensatzes darzustellen - zum Beispiel die Verteilung der Population, die durch eine Volkszählung erfasst wurde, oder die Nummer der Personen, die an einer Umfrage teilgenommen haben.

Nehmen wir das erste Beispiel.

Angenommen, Sie haben Informationen über die Sprachkenntnisse einer Population oder die Verteilung der Altersgruppen dieser Population in einem bestimmten Gebiet gesammelt. Kreisdiagramme wären in diesem Fall die effektivste Methode, um die Daten visuell darzustellen.

Kreisdiagramm der Sprachkenntnisse einer Population

Kreisdiagramm für die Verteilung der Altersgruppen einer Population

Im zweiten Beispiel befragen Sie Ihre Kunden nach ihren Erfahrungen auf einer Likert-Skala. Verwenden Sie ein Kreisdiagramm mit unterschiedlichen Farben, um die Bewertungen zu berechnen und verschiedene Kategorien darzustellen.

Kreisdiagramm für eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit

Kreisdiagramme im Projektmanagement

Kreisdiagramme sind praktisch für die Erstellung von diagramme für das Projektmanagement zeigen wichtige Informationen über das Projekt. Diagramme zeigen an, wer welche Aufgabe in einem Team erledigt und wie lange es dauert, jede Phase in einem Projektzyklus abzuschließen. Projektleiter teilen und interpretieren Informationen mit Kreisdiagrammen und anderen visuellen Diagrammen. Dies hilft Projektmanagern, während des Projekts fundierte Entscheidungen zu treffen.

Sie erhalten viele projektmanagement-Software optionen und Excel-Alternativen im Internet, und alle sind gleichermaßen geeignet, um Daten in eindrucksvolle Grafiken zu verwandeln. Wir werden uns jedoch mit der Erstellung eines einfachen Kreisdiagramms in Excel befassen.

3 einfache Schritte zur Erstellung eines Kreisdiagramms in Excel

In den meisten Tabellenkalkulationsprogrammen benötigen Sie zwei Eingaben, um ein einfaches Kreisdiagramm zu erstellen - zwei oder mehr Kategorien eines Datensatzes und die mit jeder Kategorie verbundene Nummer.

Folgen Sie den drei Schritten, um ein Kreisdiagramm zu erstellen.

Öffnen Sie ein leeres Arbeitsblatt in Excel und geben Sie die Datenkategorien und die Zahlen oder Prozentsätze für jede Kategorie ein. Jede Kategorie wird schließlich zu einem Stück des Kuchens.

Nehmen Sie dieses einfache projektmanagement-Szenario : ein Datensatz, der den Prozentsatz der fertiggestellten Aufgaben im gesamten Projekt darstellt.

Der Datensatz könnte wie folgt aussehen:

Denken Sie daran, dass es keine sich überschneidenden Prozentsätze oder Nummern geben darf; wenn Sie Prozentsätze darstellen müssen, müssen sie sich idealerweise auf hundert addieren. Außerdem sollten Sie immer nur eine Tabelle mit Daten darstellen.

Markieren Sie die Tabelle, die Sie in das Kreisdiagramm aufnehmen möchten. Da Excel nur eine einzige Datenreihe verwendet, sollten sich alle Werte, die Sie als Scheiben darstellen möchten, in einer Spalte oder Zeile in Ihrem Arbeitsblatt befinden.

Jeder Wert in dieser Reihe entspricht einer Scheibe im Kreisdiagramm.

Es gibt eine raffinierte Lösung, um Diagrammtitel in Excel zu erstellen. Wenn Sie die Beschriftungen der Spalten in Ihre Auswahl aufnehmen, wird die Beschreibung automatisch als Titel des Diagramms angezeigt. Denken Sie daran, dass Sie den Titel des Diagramms nicht mehr bearbeiten können, sobald Sie das Diagramm erstellt haben.

Schritt 3: Kreisdiagramm einfügen

Wenn Sie die Tabelle ausgewählt haben, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Registerkarte "Einfügen" und dann auf das Symbol Kreisdiagramm.

Wählen Sie ein geeignetes 2D- oder 3D-Kreisdiagramm. Doughnuts funktionieren auf die gleiche Weise.

Hier ein Profi-Tipp: Wir interpretieren Proportionen genauer, wenn sie flach sind, als in drei Dimensionen. Wenn Sie jedoch ein bestimmtes Stück hervorheben wollen, vielleicht eines, das viel bedeutender ist als ein anderes, verwenden Sie den 3-D-Kuchen.

Für dieses Beispiel wählen wir die Option 3-D-Kuchen.

Ihr Kreisdiagramm sollte nun wie folgt aussehen:

Bearbeitung oder Änderung eines Kreisdiagramms in Excel

Nachdem wir gelernt haben, wie man ein grundlegendes Kreisdiagramm in Excel erstellt, wollen wir nun lernen, wie man die Diagrammelemente benutzerdefiniert anpasst.

Grafiken und Diagramme in Excel sind in hohem Maße anpassbar. Wählen Sie verschiedene Farben und Farbverläufe für die Scheiben, ändern Sie die Abmessungen, erstellen Sie eine Legende und vieles mehr.

Ändern von Stil und Farbe des Kreises

Klicken Sie auf das Pinselsymbol neben Ihrem Kreisdiagramm, um sein Aussehen zu benutzerdefinieren. Wählen Sie aus einem Array von Stil- und Farboptionen, um ein Kreisdiagramm zu erstellen, das Ihnen gefällt.

Ändern des Titels des Diagramms

Um den Titel des Diagramms zu benutzerdefinieren, wählen Sie beim Einfügen des Kreisdiagramms nicht die Beschriftungen der Spalten aus. Wählen Sie wie im Screenshot unten die Zeilen mit den Werten ohne Beschriftung aus.

Das Diagramm wird in diesem Fall mit einem standardmäßig bearbeitbaren Titel angezeigt.

Klicken Sie nun oben im Kreisdiagramm auf "Titel des Diagramms", um ihn zu bearbeiten.

Hinzufügen von Beschriftungen zum Kreisdiagramm

Nachdem Sie den Titel des Diagramms bearbeitet haben, lernen Sie, wie Sie Datenbeschreibungen für jedes Kreisdiagramm hinzufügen und formatieren. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Kreisdiagramm und klicken Sie mit der rechten Maustaste. Wählen Sie aus dem erscheinenden Menü die Option "Datenbeschriftungen hinzufügen".

Wählen Sie nun "Datenbeschriftungen hinzufügen" aus der Dropdown-Liste.

Nach der Auswahl werden die Beschreibungen für die einzelnen Segmente des Kreisdiagramms angezeigt. In diesem Beispiel wären dies die Prozentsätze der abgeschlossenen Arbeiten.

Fügen Sie dem Kreisdiagramm Datenbeschriftungen hinzu. Die Schritte sind dem Hinzufügen von Datenbeschreibungen relativ ähnlich.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Kreisdiagramm und wählen Sie dann "Datenbeschreibungen hinzufügen" Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Datenbeschriftungen hinzufügen".

Die Beschriftungen werden dann wie folgt angezeigt:

Größenänderung eines Kreisdiagramms

Die Größe eines Kreisdiagramms lässt sich ganz einfach ändern. Um die Dimensionen des Diagramms anzupassen, klicken Sie auf eine der Ecken und ziehen Sie sie, um die Größe zu ändern; machen Sie es groß oder klein, je nach Ihren Anforderungen.

Drehen des Kreisdiagramms

Um Ihr Kreisdiagramm in Excel zu drehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Kreisdiagramm und wählen Sie die Option 'Datenreihe formatieren'

Gehen Sie nach der Auswahl zu den 'Reihenoptionen' und bearbeiten Sie den Winkel der ersten Scheibe. Spielen Sie damit herum, bis Sie den besten Winkel gefunden haben.

Eine Legende hilft den Lesern, die Bedeutung der einzelnen Kreisdiagramme zu erkennen. Sie wird standardmäßig angezeigt, wenn Sie ein Kreisdiagramm in Excel erstellen.

Um die Legende zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf sie und wählen Sie die Option "Löschen". Um das Aussehen der Legende zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Legende formatieren" So können Sie die Legende neu positionieren und die Schriftart nach Ihren Wünschen formatieren.

3 Limitierungen beim Erstellen von Kreisdiagrammen in Excel

Die meisten Tabellenkalkulationsprogramme ermöglichen die Erstellung von kreisdiagramme und Doughnuts aus Tabellen. Auch wenn die Erstellung und Bearbeitung von Kreisdiagrammen in Excel eine hervorragende Fähigkeit ist, sollten Sie sich einiger Herausforderungen bewusst sein, die dieses Tool mit sich bringt.

Drei Einschränkungen begrenzen die Arbeit mit Kreisdiagrammen in Excel.

Die Kreisdiagramme von Excel enthalten in den meisten Instanzen nur eine einzige Datenreihe. Das limitiert ihre Eignung für die Darstellung komplexer Datensätze, die mehrere Datenreihen beinhalten.

In Fällen, in denen Sie eine visuelle Darstellung verschiedener Datensätze benötigen, bieten alternative Diagrammtypen wie Balkendiagramme mehr Vielseitigkeit.

Mit Excel können Sie Balkendiagramme erstellen, aber der Prozess ist komplizierter.

Herausforderungen bei der benutzerdefinierten Gestaltung

Die benutzerdefinierten Optionen für Kreisdiagramme in Excel sind im Vergleich zu anderen Diagrammtypen etwas limitiert. Die Feinabstimmung von Elementen wie den Farben einzelner Scheiben oder der genauen Platzierung von Beschreibungen erweist sich oft als kompliziert oder sogar unmöglich.

Excel bietet nicht viel Flexibilität für die benutzerdefinierte Anpassung. Die gute Nachricht ist jedoch, dass Sie Kreisdiagramm-Tools in mehreren anderen Apps und Softwareprogrammen finden.

Die Verwaltung von Datenbeschreibungen in Kreisdiagrammen in Excel ist eine Herausforderung, insbesondere wenn es sich um umfangreiche Visualisierungen handelt.

Die automatische Platzierung der Beschriftungen in Excel führt zu Überschneidungen oder Problemen mit der Lesbarkeit, so dass manchmal zusätzliche manuelle Anpassungen erforderlich sind, um die Beschriftungen übersichtlich darzustellen.

Mühelos Kreisdiagramme erstellen mit ClickUp

Es steht außer Frage, dass Excel eine hervorragende Tabellenkalkulationsanwendung ist, jedoch hat sie einige einzigartige Limits.

ClickUp ist ein fähiges Tool zur Erstellung von Kreisdiagrammen (und anderen Formaten zur Datenvisualisierung). Die Anpassungsfähigkeit und die benutzerdefinierten Optionen von ClickUp machen es zu einer vielseitigen Alternative.

Wie man Kreisdiagramme in ClickUp erstellt ClickUp Dashboards geben Ihnen einen Überblick über alle Aktivitäten in Ihrem Workspace auf höchster Ebene.

Diese Dashboards bestehen aus hochgradig anpassbaren Karten, die als Bausteine für Ihr Dashboard dienen. Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Karten, um schnell ein Kreisdiagramm für Ihre Daten zu erstellen.

Drill-Down in ClickUp Dashboards zum Ändern oder Aktualisieren von Aufgaben innerhalb des Diagramms für nahtlose Bearbeitungen verwenden

Mit dem Drill-Down Feature können Sie die Karten auf Ihrem Dashboard benutzerdefiniert anpassen, um mehr Details zu sehen. Nehmen Sie mit dem Drilldown-Feature für Kreisdiagramme Änderungen an jeder Spalte, jedem Abschnitt, Segment oder Datenpunkt in Ihrem Diagramm innerhalb des ClickUp Dashboards vor.

Nehmen wir das Beispiel eines Datensatzes, der den Workload nach Status aufschlüsselt.

Ein Beispiel für ein Kreisdiagramm in ClickUp

Neben jeder Aufgabe finden Sie Tags, die Anzahl der Unteraufgaben, Checklisten und Indikatoren zum Blockieren oder Warten.

Die Ansicht der Mitarbeiter, des Fälligkeitsdatums und des Status der Aufgabe finden Sie in den Spalten rechts daneben. Mit ClickUp können Sie die einzelnen Elemente aufschlüsseln und spezifische Informationen finden.

Ein weiteres großartiges Feature von ClickUp ist die Möglichkeit, die von den benutzerdefinierten Feldern erfassten Daten in einem bestimmten zeitlichen Bereich zu organisieren, um Trends in einem Kreisdiagramm zu visualisieren.

Go Beyond Excel with a More Capable Tool

Im Gegensatz zu Excel können Sie mit ClickUp nicht nur Diagramme und Grafiken für Präsentationen in Ihrem Projektmanagement erstellen.

Projektmanagement geht über Berichterstellung und Datenvisualisierung hinaus. Der Umgang mit Excel und anderen Tabellenkalkulationen ist zwar eine hervorragende Fähigkeit, aber die Verwaltung des Lebenszyklus eines Projekts hängt von der Wahl der richtigen Tools ab.

Mit Dashboards, Automatisierung, Tools für die Zusammenarbeit und vielem mehr ist ClickUp ein leistungsstarkes projektmanagement tool in Ihrem Arsenal.

Weitere Informationen darüber, was mit ClickUp möglich ist, erhalten Sie, wenn Sie noch heute eine Demo vereinbaren.