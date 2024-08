So erstellen Sie ein Kreisdiagramm in Google Sheets (6 einfache Schritte)

Wenn Sie Ihre Daten visuell darstellen wollen, ist ein Kreisdiagramm das erste, was Ihnen in den Sinn kommt. Mit einem Kreisdiagramm können Sie Ihre Daten in einem leicht verständlichen Format darstellen und sich ein klares Bild von jedem Datensatz machen. So können wir die Zahlen leicht analysieren und verstehen, was es zu einer beliebten Wahl macht.

Mit Google Tabellen können Sie ganz einfach ein Kreisdiagramm erstellen, wenn Ihre Daten in einem tabellarischen Format vorliegen.

Zu erledigen und die verschiedenen benutzerdefinierten Anpassungen zu erkunden. Dazu gehören verschiedene Elemente wie Formen, die Anzeige von Prozentsätzen, das Hinzufügen von Beschreibungen oder die Umwandlung des Diagramms in ein 3D-Kreisdiagramm mit anderen Erscheinungsformen.

Was ist ein Kreisdiagramm in Google Tabellen?

Ein Kreisdiagramm ist ein format für die Visualisierung wobei der abgeschlossene Datensatz als Torte dargestellt wird und die Daten, die verschiedene Faktoren repräsentieren, in Scheiben unterteilt werden, um numerische Proportionen zu veranschaulichen.

Jedes Tortenstück stellt einen Prozentsatz des Ganzen dar, so dass sich die Verteilung der Daten auf einen Blick erkennen lässt.

Kreisdiagramme sind ideal, wenn der gesamte Datensatz Teil einer größeren Gruppe ist oder wenn Sie die relativen Größen verschiedener Kategorien innerhalb desselben Datensatzes darstellen möchten.

Nehmen wir als Beispiel einen vierteljährlichen Kostenbericht, der die Gesamtausgaben in diesem Quartal und die Bereiche, in denen diese Ausgaben getätigt wurden, aufzeigt.

über Google Tabellen In diesem Fall ist das Format der Tabelle nicht unbedingt aussagekräftig. Aber mit einer kreisdiagramm ist es einfach zu verstehen, für welche Bereiche wir die meisten Ausgaben tätigen, ohne dass wir uns mit den Einzelheiten befassen müssen.

6 Schritte zum Erstellen eines Kreisdiagramms in Google Tabellen

Wenn Sie Google Tabellen verwenden, müssen Sie den Datensatz bereithalten. Sobald Sie die Daten haben, befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihre Daten in ein visuell überzeugendes Kreisdiagramm zu verwandeln:

Geben Sie zunächst die gewünschten Daten in das Blatt ein. Stellen Sie sicher, dass die Daten geordnet sind und klare Beschreibungen für jede Kategorie mit den entsprechenden Werten enthalten.

Ein Beispiel: Wir erstellen ein Kreisdiagramm für die vierteljährlichen Ausgaben und haben die Ausgabenkategorien in einer Spalte und die entsprechenden Beträge in der daneben liegenden Spalte aufgelistet.

ein Beispiel für einen Datensatz zur Erstellung eines Kreisdiagramms | Quelle:

ClickUp's Beispiel Google Sheet

Wählen Sie die Daten aus, die in das Kreisdiagramm eingefügt werden sollen. Hierfür:

Gehen Sie zu den Google Tabellen, die die Daten enthalten

Wählen Sie die Zellen, für die Sie das Kreisdiagramm erstellen möchten

hervorhebung von Daten zur Erstellung eines Kreisdiagramms_

Notiz: Nur die hervorgehobenen Daten werden für die Erstellung des Kreisdiagramms verwendet. Vergewissern Sie sich also, dass Sie alle gewünschten Felder angegeben haben.

Schritt 3: Navigieren Sie zum Menü 'Einfügen'

Navigieren Sie zur oberen Leiste und klicken Sie auf die Option "Einfügen" im Menü mit den ausgewählten Daten. Daraufhin öffnet sich ein Dropdown-Menü, in dem Sie die Aktion "Diagramm" auswählen müssen.

Wie man ein Kreisdiagramm in Google Tabellen erstellt

Mit dieser Aktion wird ein Diagramm Editor auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

die Ansicht, wenn Sie auf die Option 'Diagramm' klicken

Schritt 4: Einrichten des Kreisdiagramms

Sobald Sie auf die Option "Diagramm" klicken, stellt Google Tabellen die Daten sofort im idealen Format dar. In diesem Fall haben wir unser gewünschtes Kreisdiagramm erhalten.

kreisdiagramm einrichten

Wenn Sie Änderungen wünschen, können Sie das Diagramm anhand der im 'Chart Editor' ausgewählten Daten benutzerdefiniert anpassen.

Auf der rechten Seite des Bildschirms finden Sie die Option "Setup", wo Sie eine Ansicht der vorgeschlagenen Diagramme erhalten und zu "Kreisdiagramm" navigieren können, wenn Sie eine andere Option angezeigt bekommen.

Schritt 5: Kreisdiagramm benutzerdefinieren

Nutzen Sie die benutzerdefinierten Optionen des Diagrammeditors, um Ihr Kreisdiagramm optisch ansprechend und übersichtlich zu gestalten. Bearbeiten Sie das Diagramm und ändern Sie die Farben, fügen Sie einen Titel hinzu, passen Sie die Legende an, und vieles mehr.

Klicken Sie auf die Diagrammelemente, die Sie benutzerdefinieren möchten, und die entsprechenden Optionen werden im 'Chart Editor' angezeigt

anpassungsmöglichkeiten für das Kreisdiagramm in Google Sheets_

Schritt 6: Fertigstellen und einfügen

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Einfügen" im Editor für Diagramme, wenn Sie mit dem Aussehen Ihres Kreisdiagramms zufrieden sind. Dadurch wird das Kreisdiagramm direkt in Ihr Google Tabellen Dokument eingebettet.

die endgültige Ausgabe des Kreisdiagramms mit den genannten Prozentsätzen

Zu erledigen!

Ihr Kreisdiagramm ist bereit für die Verwendung in Ihren Tabellenblättern. Ziehen Sie die Ränder des Diagramms, um die Größe zu ändern oder es in der Google-Tabelle neu zu positionieren.

Zu erledigen Zu erledigen ist ein Kreisdiagramm in Google Tabellen?

Google Tabellen bietet einen Bereich von benutzerdefinierten Optionen, um Ihre Visualisierungen ansprechender zu gestalten und auf Ihr Publikum zuzuschneiden.

Ändern Sie Farben, erstellen Sie 3D-Kreisdiagramme, fügen Sie die Legende hinzu, ändern oder fügen Sie Titel und Beschreibungen hinzu und vieles mehr. Sie finden diese direkt neben Ihrem Diagramm unter der Option "Anpassen".

Unter dieser Option erhalten Sie die unten aufgeführten Optionen.

Typ und Stil des Diagramms ändern

Um die Farben, Ränder oder die Hintergrundfarbe Ihres Diagramms zu ändern, verwenden Sie die Option "Diagrammstil" und öffnen Sie die Kategorie, die Sie ändern möchten.

Kreisdiagramm in 3D erstellen

Um ein 3D Kreisdiagramm zu erstellen, gehen Sie zum Setup.

Hier können Sie den Bereich der Diagramme ändern, Beschreibungen hinzufügen und ein 3D-Kreisdiagramm erstellen. Wählen Sie dazu die Option 3D Kreisdiagramm.

Und schon ist Ihr 3D Kreisdiagramm fertig.

Denken Sie daran, dass das 3D-Diagramm oft nur begrenzte Möglichkeiten bietet und schwer zu lesen sein kann, weshalb es nur in bestimmten Situationen ideal ist.

Diagramm hinzufügen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Doughnut-Loch in der Mitte des Kreisdiagramms einzufügen.

Gehen Sie auf die Registerkarte Anpassen

Kreisdiagramm> Wählen Sie die Option "Doughnut-Loch 75%"

Zu erledigen! Sie können das Diagramm auch so anpassen, dass das Loch stattdessen 25% beträgt

Farben ändern

Google Tabellen bietet eine Vielzahl von Farben für Ihr Kreisdiagramm. Klicken Sie auf einzelne Tortenscheiben, um deren Farben nach Ihren Wünschen zu ändern.

Legend-Optionen

Verschieben Sie die Legende, um die optimale Platzierung für Ihr Diagramm zu finden. Im Diagrammeditor können Sie die Legende am unteren, oberen, linken oder rechten Rand des Diagramms positionieren.

Wir empfehlen Ihnen, die Legende auf "Auto" zu stellen, um sie optimal zu nutzen, es sei denn, Sie möchten sie an eine bestimmte Stelle im Diagramm verschieben.

Wie erstellt man ein Kreisdiagramm in Google Tabellen mit Daten aus mehreren Tabellen?

Die Erstellung eines Kreisdiagramms mit einem einzigen Blatt ist ziemlich einfach. Wenn Sie jedoch Daten aus mehreren Tabellenblättern verwenden, ist der Prozess etwas schwieriger.

Ideal ist es, wenn Sie alle Daten in einem einzigen Blatt haben. Dies ist jedoch nicht immer möglich. In solchen Fällen erfordert die Erstellung eines Kreisdiagramms einen etwas anderen Ansatz, um die Informationen zu konsolidieren und zu visualisieren.

Hierfür sind die folgenden Schritte erforderlich.

Um Kreisdiagramme aus mehreren Blättern zu erstellen, müssen Sie mit einer Vorbereinigung beginnen. Beim Bereinigen der Daten müssen Sie sicherstellen, dass die Beschreibungen, die wir im Kreisdiagramm verwenden, und die Werte eine Gemeinsamkeit haben.

Wenn wir zum Beispiel Ausgabendaten aus einem anderen Quartal hinzufügen müssen, können wir ein separates Blatt erstellen und diese Daten hinzufügen. Die Datenfelder müssen jedoch übereinstimmen, damit sie im Kreisdiagramm verwendet werden können.

beispiel eines doppelten Blattes mit ähnlichen Kopfzeilen zur Erstellung eines Kreisdiagramms

Jedes Blatt sollte klare Beschreibungen für die Kategorien und die entsprechenden Werte haben.

Schritt 2: Erstellen Sie ein neues Blatt für das Diagramm

Fügen Sie zunächst ein neues Blatt hinzu, das als Speicherort für Ihr konsolidiertes Kreisdiagramm dienen soll. Dieses Blatt dient als zentraler Punkt zum Sammeln von Daten aus mehreren Blättern.

Verwenden Sie Formeln, um Daten aus den einzelnen Blättern in das neue Blatt zu ziehen.

Instanz, wenn Sie Daten aus den Zellen A1 bis B11 in Blatt1 kombinieren möchten, können Sie eine Formel wie =Blatt1!A1:B11\ verwenden. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Blatt, das Sie in das Kreisdiagramm aufnehmen möchten.

datenbereich für das Kreisdiagramm hinzufügen

Schritt 4: Berechnen der Gesamtwerte

Wenn Ihr Kreisdiagramm auf Prozentsätzen basiert, möchten Sie vielleicht den Gesamtwert für jede Kategorie berechnen. Verwenden Sie Formeln wie '=SUM', um die Summe der Werte für jede Kategorie über verschiedene Blätter hinweg zu berechnen.

Schritt 5: Markieren und Einfügen des Diagramms

Sobald Ihre Daten auf dem neuen Blatt konsolidiert sind, markieren Sie die entsprechenden Zellen mit den Beschreibungen der Kategorien und den dazugehörigen Werten. Navigieren Sie zum Menü "Einfügen" und wählen Sie "Diagramm"

Befolgen Sie die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Schritte, um ein Kreisdiagramm auszuwählen und es nach Ihren Wünschen zu benutzerdefinieren.

ein Kreisdiagramm mit eindeutigen Beschreibungen und Werten in Prozent_

Zu erledigen!

Passen Sie Ihr Kreisdiagramm nach Bedarf an, indem Sie die zuvor erwähnten Tipps anwenden. Passen Sie Titel, Farben, Beschriftungen und andere Elemente an, um eine klare und visuell ansprechende Darstellung zu gewährleisten.

Diagramm automatisch aktualisieren (optional)

Um sicherzustellen, dass Ihr Kreisdiagramm Änderungen in den Quelldatenblättern in Echtzeit widerspiegelt, sollten Sie dynamische Formeln wie IMPORTRANGE oder die integrierten Funktionen von Google Tabellen verwenden, um die konsolidierten Daten automatisch zu aktualisieren.

Auf diese Weise müssen Sie die neuen Daten nicht manuell zum Diagramm hinzufügen; das Kreisdiagramm wird automatisch aktualisiert, wenn ein neues Blatt mit relevanten Datenpunkten hinzugefügt wird.

3 Limitierungen beim Erstellen von Kreisdiagrammen in Google Tabellen

Erstellen von Kreisdiagrammen in Google Tabellen mag einfach erscheinen, ist aber nicht flexibel und hat Grenzen. Dazu gehören die folgenden.

Es ist nicht einfach, on-to-go zu erstellen!

Google Tabellen sind ein Kinderspiel, wenn Sie ein Kreisdiagramm auf einem PC oder Laptop erstellen. Aber stellen Sie sich vor, dies auf einem Handy zu erledigen, mit großen Datenmengen. Nicht gerade einfach, oder?

Das liegt vor allem daran, dass die Benutzeroberfläche eher für die Arbeit am Schreibtisch optimiert ist als für die mobile Nutzung. Es mag einfach sein, in der App Änderungen vorzunehmen oder Dokumente zu überprüfen, aber sie von Grund auf zu erstellen und zu bearbeiten ist definitiv nicht einfach!

Zeitaufwendig

Der skizzierte Prozess ist einfach, und es ist leicht, Ihr Diagramm in sechs Schritten zu erstellen und zu benutzerdefinieren. Aber was ist, wenn Sie dies schnell, mit großen Datenmengen und für mehrere Blätter erledigen wollen? Google Tabellen ist unter Umständen nicht die ideale Option für die Erstellung von Kreisdiagrammen in diesen Situationen.

Eingeschränkte Ästhetik

Die Ästhetik von Google Tabellen ist limitiert, und man kann ein in Google Tabellen erstelltes Kreisdiagramm leicht erkennen, wenn man über die nötige Erfahrung und das nötige Fachwissen verfügt. Leider bedeutet dies, dass diese rohen Diagramme nicht ideal für Präsentationen oder für Gespräche mit Clients sind.

Angesichts dieser Einschränkungen müssen Sie das Diagramm entweder separat entwerfen oder sich für Tools entscheiden, die mehrere Visualisierungselemente für eine hervorragende Ausgabe bieten. Während Google Tabellen ist eine fantastische Online-Tabellenkalkulation, aber es kann sein, dass Sie sich aufgrund von Einschränkungen bei der Datenvisualisierung oder den Möglichkeiten des Projektmanagements eingeengt fühlen.

Mühelos Kreisdiagramme erstellen mit ClickUp

Drill-Down in ClickUp Dashboards zum Ändern oder Aktualisieren von Aufgaben innerhalb des Diagramms für nahtlose Bearbeitungen verwenden Diagramme für das Projektmanagement gehen oft über ein einfaches Kreisdiagramm hinaus und erfordern starke Fähigkeiten, um das Diagramm je nach Anforderung von einem Format in ein anderes zu konvertieren. ClickUp wurde entwickelt, um diesen Prozess zu vereinfachen. Das Tool bietet umfangreiche Anpassungsoptionen und Features, mit denen Sie Kreisdiagramme einfach erstellen können.

Sie können Daten direkt aus Ihren Aufgaben, Dokumenten oder benutzerdefinierten Feldern abrufen und in nur wenigen Schritten optisch ansprechende Kreisdiagramme erstellen. Außerdem wird jede Datenaktualisierung in Echtzeit in das Diagramm übernommen, so dass sichergestellt ist, dass das Diagramm genaue und aktuelle Informationen enthält.

Um ein Kreisdiagramm mit ClickUp zu erstellen, fügen Sie Folgendes hinzu Benutzerdefinierte Widgets zu Ihrem ClickUp Dashboard und erstellen Sie Ihr Kreisdiagramm auf der Grundlage beliebiger Daten.

Kreisdiagramme eignen sich hervorragend zur Darstellung der Proportionen, aus denen sich ein Ganzes zusammensetzt. Aber obwohl es uns hilft, komplexe Daten leicht zu verstehen, gibt es Zeiten, in denen ein Kreisdiagramm nicht die ideale Option für Ihre Bedürfnisse ist.

Sie müssen sich nicht durch die Limits von Google Tabellen einschränken lassen, sondern können Alternativen wie ClickUp verwenden.

Verteilen Sie Ziele, Aufgaben, agile Punkte und Projekt-Status im hochgradig anpassbaren ClickUp 3.0 Dashboard

ClickUp ist ein vielseitiges Projektmanagement- und Collaboration-Tool, das eine funktionsreiche Umgebung für datenvisualisierung durch seine Dashboards . Das tool bietet außerdem kostenlose Vorlagen für Diagramme die Ihnen helfen, Ihre Daten in verschiedenen Formaten zu visualisieren.

Mit ClickUp haben Sie die Kapazität, Folgendes und mehr zu erledigen.