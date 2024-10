Azure DevOps vs. Jira: Was ist das Beste im Jahr 2024?

Projektmanager und -ingenieure streiten sich oft über die Wahl ihres Tools für das gesamte Management. Azure DevOps und Jira sind in den meisten Fällen Teil dieser Liste.

Natürlich lieben die Entwickler Azure DevOps für seine nahtlose Integration in ihre Arbeitsabläufe, während die Projektmanager den vertrauten agilen Boards von Jira treu sind.

Es ist ein klassischer Fall von Tool-Tauziehen. 🪢

Wenn Sie sich schon einmal in einer ähnlichen Situation befunden haben, wissen Sie, wie schwer es ist, sich zwischen diesen beiden Optionen zu entscheiden. In diesem Blog werden wir Azure DevOps und Jira aufschlüsseln, damit Sie sich sicher für diejenige entscheiden können, die einen Platz in Ihrem Toolkit verdient. 🎯

Was ist Azure DevOps?

Über: Microsoft Azure DevOps ist Microsofts Cloud-basierte Plattform, die mit Tools zum Planen, Codieren, Testen und Bereitstellen von hochwertigen Anwendungen ausgestattet ist.

Die Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform bietet eine End-to-End DevOps-Workflow toolchain, die den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung abdeckt. Azure DevOps ermöglicht eine effiziente Zusammenarbeit mit integrierten Features, die die Kommunikation zwischen Entwicklern, Projektmanagern und Mitwirkenden rationalisieren.

Darüber hinaus können Sie zwischen der kompletten Suite von Tools wählen oder die Services auswählen, die zu Ihrem aktuellen Workflow passen - und das alles über einen Webbrowser oder einen IDE-Client (Integrated Development Environment).

Azure DevOps Features

Azure DevOps vereint eine Reihe von Tools, die die Softwareentwicklung und das Projektmanagement unterstützen. Es deckt alles ab, von der Planung und Zusammenarbeit bis hin zur Automatisierung von Builds und Bereitstellungen, und hilft Teams, effizienter zu arbeiten.

Schauen wir uns einige Features von Azure DevOps an. 👇

Feature #1: End-to-End-Toolkit

Repos in Azure DevOps

Azure DevOps bietet einen Bereich von Diensten, die Sie durch den Entwicklungslebenszyklus begleiten. Jeder bietet eine bestimmte Funktion.

Hier sind einige der angebotenen Dienste:

Azure Boards zur Bereitstellung einer Reihe von Agile-Tools zur Unterstützung der Planung und Nachverfolgung von Arbeit, Code-Fehlern und zur Unterstützung der Verwendung von Kanban- und Scrum-Methoden

zur Bereitstellung einer Reihe von Agile-Tools zur Unterstützung der Planung und Nachverfolgung von Arbeit, Code-Fehlern und zur Unterstützung der Verwendung von Kanban- und Scrum-Methoden Azure Repos zur Bereitstellung von Git Repositorys oder Team Foundation Version Control (TFVC) für die Kontrolle Ihres Codes. Dies bedeutet, dass Ihre Entwicklungsteams Änderungen an einem Code im Laufe der Zeit einfach nachverfolgen können, was die Zusammenarbeit verbessert

zur Bereitstellung von Git Repositorys oder Team Foundation Version Control (TFVC) für die Kontrolle Ihres Codes. Dies bedeutet, dass Ihre Entwicklungsteams Änderungen an einem Code im Laufe der Zeit einfach nachverfolgen können, was die Zusammenarbeit verbessert Azure Pipelines zur Erstellung und Freigabe von Services für die kontinuierliche Integration und Bereitstellung (CI/CD) Ihrer Anwendungen

zur Erstellung und Freigabe von Services für die kontinuierliche Integration und Bereitstellung (CI/CD) Ihrer Anwendungen Azure Test Plans zum Testen Ihrer Anwendungen, die eine umfassende Lösung für Sondierungs- und kontinuierliche Tests bieten

zum Testen Ihrer Anwendungen, die eine umfassende Lösung für Sondierungs- und kontinuierliche Tests bieten Azure Artifacts zum Freigeben von Paketen wie Maven, npm, NuGet und anderen aus öffentlichen und privaten Quellen. Dieses Feature erleichtert die Verteilung und Nutzung der Anwendung

Auch gelesen: 10 beste generative KI-Tools für DevOps-Teams

Feature #2: Schnelle Anwendungsbereitstellung und Agilität

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die CI/CD-Pipeline in Azure DevOps

Azure DevOps unterstützt Sie bei der schnelleren Bereitstellung von Anwendungen mit seinen erweiterten CI/CD- und DevOps-Automatisierung features. Sie können direkt aus demselben Code bereitstellen, was den Prozess für IT-Administratoren vereinfacht.

Außerdem verringert sich die Gefahr von Fehlern und die manuelle Arbeit wird reduziert. Das bedeutet, dass sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann - das schnelle und effiziente Meeting von Geschäftsanforderungen.

Feature #3: Verbesserte Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und Projektmanagement

Azure DevOps in Microsoft Teams integrieren

Azure DevOps macht die Teamarbeit einfacher. Mit nur wenigen Klicks können Ihre Teams Dateien freigeben, an demselben Code arbeiten und Änderungen über verschiedene Apps hinweg nachverfolgen. Dies verbessert die Kommunikation und steigert die Produktivität.

Außerdem lassen sich Projekte auf einfache Weise verwalten. Teams können Bugs nachverfolgen, Fristen setzen, Aufgaben zuweisen und Prioritäten im Auge behalten - alles an einem Ort.

Feature #4: Skalierbarkeit und flexible Integration

Microsoft Azure DevOps wächst mit Ihnen. Egal, ob Sie an einem kleinen oder einem großen Projekt arbeiten, es lässt sich mühelos skalieren, indem Sie die Leistung der Azure Cloud nutzen.

Außerdem ist Azure flexibel und plattformunabhängig. Sie können es mit den Open-Source- und Drittanbieter-Tools, die Sie bereits verwenden, integrieren, sodass Sie das Beste aus beiden Welten erhalten - Ihre bevorzugten Tools und das Microsoft-Ökosystem.

Azure DevOps-Preise

Free Forever für immer

Basic Plan: 6 $ pro Benutzer/Monat (kostenlos für die ersten 5 Benutzer)

6 $ pro Benutzer/Monat (kostenlos für die ersten 5 Benutzer) Basis + Test Plan: $52 pro Benutzer/Monat

Was ist Jira?

Über: Atlassian Jira ist die Software von Atlassian für Projektmanagement und Nachverfolgung von Problemen. Sie ist in erster Linie für Software-Entwicklungsteams gedacht. Sie ist jedoch nicht auf den technischen Bereich beschränkt, sondern wird in zahlreichen Branchen für verschiedene Funktionen im Geschäft eingesetzt.

Die flexible und anpassbare Plattform dieses Tools unterstützt agile Methoden wie Scrum und Kanban. Es hilft Teams bei der Planung von Sprints, der Verwaltung von Backlogs und der Visualisierung von Workflows durch Boards, die den Status von Aufgaben darstellen.

Mit Jira können Sie große Ideen in kleinere, überschaubare Aufgaben umwandeln. Es hilft Ihnen, Ihre Arbeit zu organisieren, Meilensteine einzustellen, Aufgaben mit Zielen abzugleichen, KI-gestützte Vorschläge zu erhalten und mit Remote-Teams in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

Jira Features

Jira verfügt über eine Vielzahl von Features, die Teams helfen, organisiert und effizient zu arbeiten. Ganz gleich, ob Sie Aufgaben verwalten, Fortschritte nachverfolgen oder mit Ihrem Team zusammenarbeiten, Jira verfügt über Tools, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Schauen wir uns die Features von Jira genauer an. 👇

Feature #1: Anpassbare Workflows

Erstellen und aktualisieren Sie Ihren Workflow in Jira

Mit Jira können Sie Arbeitsabläufe erstellen, die den individuellen Anforderungen Ihres Teams entsprechen. Drag-and-Drop-Tools erleichtern die Definition und Anpassung von Workflows und ermöglichen die Einstellung von Regeln, Auslösern und Bedingungen, die zu Ihren Prozessen passen.

Wenn Sie lieber ganz neu anfangen möchten, können Sie eine der vorgefertigten Vorlagen von Jira verwenden, um sofort loszulegen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Workflow mit dem Ansatz Ihres Teams übereinstimmt.

Feature #2: Flexible Nachverfolgung von Problemen

Protokollieren und Aufzeichnen von Problemen mit der Jira-Software

Die Nachverfolgung von Problemen in Jira ist ganz einfach. Sie können Aufgaben erstellen, bearbeiten, zuweisen und nach Prioritäten ordnen, dann Kommentare hinzufügen und bei Bedarf Dateien anhängen.

In Jira können Sie Ihre Arbeit mit verschiedenen Problemtypen kategorisieren, z. B. Fehler, Aufgaben oder Unteraufgaben. Darüber hinaus stehen benutzerdefinierte Felder, Beschreibungen und Filter zur Verfügung, um den Problemen mehr Informationen und Kontext hinzuzufügen, damit sie leicht zu finden sind.

Feature #3: Leistungsstarke Berichterstellung und Analytik

Erstellen von benutzerdefinierten Dashboards in Jira

Überspringen Sie mit Jira die mühsame Aufgabe, lange Berichte über die Leistung Ihres Teams zu schreiben. Die integrierten Dashboards und Berichte erledigen diese Arbeit für Sie und bieten Einblicke durch Burndown-Diagramme, Velocity-Diagramme, Sprint-Berichte und mehr.

Erstellen Sie Berichte zur Nachverfolgung des Fortschritts und der Qualität Ihres Teams mithilfe der Gadgets, Diagramme und Filteroptionen. Jira lässt sich auch mit anderen Tools wie Confluence, Bitbucket und Power BI integrieren, um die Berichterstellung und Analysefunktionen zu verbessern.

Feature #4: Umfangreicher und vielfältiger Marktplatz

Durchsuchen Sie die besten Apps und Plugins für Jira

Jira bietet eine Vielzahl von Apps und Plugins, die seine Funktionen und Benutzerfreundlichkeit verbessern. Sie finden diese Erweiterungen im Atlassian Marketplace, der Kategorien wie Zeiterfassung, Automatisierung, Tests, Berichterstellung und mehr abdeckt.

Außerdem können Sie Apps integrieren, die mit anderen Tools wie Salesforce, Slack und Gmail zusammenarbeiten. So können Sie Jira an die individuellen Anforderungen Ihres Teams anpassen und optimieren.

Jira Preise

Free Forever: Für 10 Benutzer

Für 10 Benutzer Standard: 7,16 $ pro Benutzer/Monat

7,16 $ pro Benutzer/Monat Premium: $12.48 pro Benutzer/Monat

$12.48 pro Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Auch gelesen: die 15 besten Jira-Alternativen und Konkurrenten für agile Teams

Jira vs. Azure DevOps: Features im Vergleich

Azure DevOps und Jira sind beide die erste Wahl für das Management von Projekten in der Software-Anwendungsentwicklung, aber sie erfüllen unterschiedliche Anforderungen.

Azure DevOps bietet eine ganze Reihe von Tools für alles, von der Planung und Codierung bis hin zum Testen und Freigeben von Software. Es eignet sich hervorragend für Teams, die eine All-in-One-Plattform mit integrierten DevOps-Pipelines die die CI/CD-Automatisierung verbessern.

Jira hingegen ist ein vielseitiges Tool von Atlassian, das sich auf das Projektmanagement konzentriert. Es eignet sich perfekt für agile Teams, die Aufgaben, Bugs und Projekte einfach nachverfolgen möchten. Die Flexibilität von Jira macht es nicht nur für die Softwareentwicklung interessant.

Lassen Sie uns die Features im Detail vergleichen.

Feature Azure DevOps Jira Für wen ist es geeignet? Ideal für Entwicklungsteams, die End-to-End-Lösungen für Softwareprojekte benötigen In erster Linie für Softwareentwicklungsteams konzipiert, aber vielseitig genug für verschiedene Branchen Schlüssel-Funktionen Bietet ein abschließendes /href/https://clickup.com/de/blog/58075/devops-werkzeuge/DevOps Toolkit/%href/ für Planung, Codierung, Test und Bereitstellung Unterstützt agile Methoden wie Scrum und Kanban für effizientes Projektmanagement Anpassung von Workflows Ermöglicht die Definition von Workflows mit Drag-and-Drop-Tools und vorgefertigten Vorlagen Ermöglicht benutzerdefinierte Workflows, die auf die Bedürfnisse des Teams zugeschnitten sind, mit einer Bibliothek von Vorlagen Zusammenarbeit Integriert sich nahtlos in Microsoft Teams für verbesserte Teamarbeit und Kommunikation Bietet Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit, einschließlich Kommentaren und Benachrichtigungen Bereitstellung und CI/CD Bietet fortschrittliche CI/CD-Automatisierung zur Vereinfachung der Anwendungsbereitstellung Nicht primär auf die Bereitstellung ausgerichtet, sondern kann mit CI/CD-Tools zur Nachverfolgung von Problemen integriert werden Berichterstellung und Analyse Bietet Dashboards und Tools zur Berichterstellung, um den Fortschritt während des gesamten Entwicklungszyklus zu überwachen Bietet leistungsstarke Berichterstellung und Analysefunktionen, einschließlich anpassbarer Dashboards Integrationsoptionen Flexible Integration mit Open-Source- und Drittanbieter-Tools Umfangreicher Marktplatz mit Apps für Zeiterfassung, Automatisierung und Integration mit anderen Tools

Feature #1: Quellcode-Verwaltung

Azure DevOps

Azure DevOps bietet integrierte Git Repositorys und Versionskontrolle (sowohl Git als auch TFVC-Team Foundation Version Control) und ist damit perfekt für Software-Entwicklungsteams.

Jira

Jira bietet zwar nicht von Haus aus eine Quellcode-Verwaltung, lässt sich aber in Plattformen wie GitHub und Bitbucket integrieren.

🏆 Gewinner: Azure DevOps für seine integrierten Tools zur Verwaltung von Quellcode.

Feature #2: Nachvollziehbarkeit

Azure DevOps

Mit Azure DevOps können Sie jeden Schritt Ihres Projekts von Anfang bis Ende nachvollziehen. Es ist ideal für Teams, die eine klare Sichtbarkeit des Fortschritts und der Beziehungen bei der Arbeit benötigen.

Jira

Jira hat eine limitierte Nachvollziehbarkeit. Die Nachverfolgung von Versionen oder die Anzeige, welche Aufgaben mit Einsätzen verknüpft sind, erfordert manuellen Aufwand. Um diese zu sehen, müssen Sie eine Anfrage einreichen, was einige Zeit dauern kann.

Gewinner: Azure DevOps für seine hervorragenden Features zur Rückverfolgbarkeit.

Feature #3: Benutzerdefinierte und agile Berichterstellung

Azure DevOps

Bietet grundlegende benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, ist aber in Bezug auf erweiterte Optionen unzureichend. Es verfügt nicht über agile-spezifische Berichterstellungen.

Jira

Jira bietet erweiterte Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich Workflows und Felder. Es glänzt auch mit seinem Bereich der agilen Berichte, die Teams detaillierte Einblicke in den Fortschritt geben.

Gewinner: Jira bietet bessere benutzerdefinierte und agile Berichterstellungsfunktionen.

Feature #4: Integrationsmöglichkeiten und mobile Zugänglichkeit

Azure DevOps

Es lässt sich nahtlos in Microsoft-Dienste integrieren und bietet ein Limit für die Integration von Drittanbietern. Außerdem bietet es mobilen Zugriff auf die Arbeit von unterwegs.

Jira

Jira unterstützt eine Vielzahl von Integrationen über den Atlassian Marketplace, so dass Teams verschiedene Tools einfach miteinander verbinden können. Außerdem bietet es robuste mobile Anwendungen für iOS- und Android-Benutzer.

🏆 Sieger: Jira für einen breiteren Bereich an Integrationen und eine bessere mobile Erfahrung.

Jira vs. Azure DevOps auf Reddit

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir uns auf Reddit umgesehen, um den allgemeinen Konsens in dieser Debatte zu verstehen. Wenn Sie nach Azure DevOps vs. Jira auf Reddit finden Sie die Meinungen der Benutzer zu beiden für verschiedene Anwendungsfälle.

Viele Benutzer bevorzugen Azure DevOps wegen seiner Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Sie empfehlen die Implementierung des Tools, wenn Ihr Entwicklungsteam bereits Azure für die Infrastrukturverwaltung nutzt.

_Ich bevorzuge Azure. Ich habe das Gefühl, dass die Benutzeroberfläche und die Benutzerfreundlichkeit insgesamt besser sind, auch wenn es weniger "flexibel" ist als Jira Azure DevOps ist meiner Meinung nach im Vergleich zu Jira viel flexibler und einfacher zu bedienen. Man kann so viel mehr zu erledigen und muss nicht ständig herumklicken, um etwas zu finden._

Benutzer

Azure DevOps war für mich viel einfacher zu bedienen - ich habe es sogar geliebt. Die benutzerdefinierten Ansichten, die Berichterstellung, das Dashboarding, die Workflows, die Benutzeroberfläche usw. sind Jira haushoch überlegen

Benutzer sagen

_Jira ist Atlassian, hat also eine gute Verbindung zu Confluence, Trello usw., aber ADO ist nativ kompatibel mit Tools wie Visual Studio (nicht so wichtig, wenn man in Java programmiert, aber wenn man in C# programmiert - kann das ziemlich praktisch sein!) sowie mit Azure-Tools

Einige Benutzer

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Azure DevOps vs. Jira

Jira ist eine gute Wahl für anpassbares und flexibles Projektmanagement, während Azure über hervorragende integrierte Softwareentwicklungstools verfügt. Was aber, wenn Ihr Team beide Funktionen benötigt?

Wir stellen vor ClickUp -ein Projektmanagement tool, das das Beste aus beiden Welten bietet. Diese solide Alternative für Azure DevOps und Jira ist eine flexible All-in-One-Plattform, die alles abdeckt, von Entwicklungs-Workflows bis zu Geschäftsabläufen.

Während Jira und Azure DevOps eine benutzerfreundliche Oberfläche haben, erleichtert das intuitive Design von ClickUp den Teams die Einführung. Seine anpassbaren Features vereinfachen Prozesse, fördern die Zusammenarbeit und passen sich an jede DevOps-Projektmanagement stil ohne viel Aufwand.

ClickUp's One-Up #1: Agile Features

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Produktlebenszyklus und bringen Sie Ihre Teams mit ClickUp's Agile Solution zusammen

Die ClickUp Agile Lösung stattet Ihr Team mit allem aus, was Sie brauchen, um Ihren Workflow zu optimieren. Sie vereint die Nachverfolgung von Projekten, die Dokumentation und die Zusammenarbeit an einem Ort und macht es so einfach wie nie zuvor, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Sprint

Agile Workflows effektiv managen mit ClickUp Sprint ClickUp Sprint hilft Ihnen, Ihre Sprint-Planung zu rationalisieren, indem Sie klare Zeitleisten festlegen, Story-Points für den Aufwand von Aufgaben zuweisen und die Arbeit priorisieren, damit Ihr Team genau weiß, worauf es sich konzentrieren muss.

Es wurde entwickelt, um den Sprint-Prozess von Anfang bis Ende zu organisieren und einfach zu verwalten.

Sie können Ihr Setup für den Sprint auch an die Arbeit Ihres Teams anpassen. Dank dieser Flexibilität können Sie die Aufgaben so organisieren, dass sie zu Ihrem Workflow passen und alle Beteiligten während jedes Sprints an den Zielen des Projekts ausgerichtet bleiben.

Board-Ansicht

Sicherstellen, dass Sprints mit der ClickUp Board-Ansicht reibungslos ablaufen

Die ClickUp Board Ansicht ist ideal für agile Teams, die ihre Projekte übersichtlich und visuell verwalten wollen. Es verwendet ein einfaches, kartenbasiertes Layout, in dem die Aufgaben verschiedene Phasen durchlaufen, so dass man leicht erkennen kann, was im Fortschritt ist und was noch zu erledigen ist.

Sie können das Board mit verschiedenen Status der Aufgaben benutzerdefinieren, Teammitglieder zuweisen, Fristen festlegen und Dateien anhängen - alles an einem Ort. Mit einfachen Drag-and-Drop-Features hält die Ansicht des Boards Ihr Team auf dem Laufenden, damit es reibungslos durch jeden Sprint arbeiten kann.

Zeiterfassung

Fügen Sie Zeitschätzungen zu Ihren Aufgaben in einem Projekt mit ClickUp Project Time Tracking hinzu ClickUp Projekt Zeiterfassung eignet sich gut für agile Teams. Sie können die Zeit direkt innerhalb Ihrer Aufgaben protokollieren und erhalten so ein klares Bild davon, wohin der Aufwand geht. Egal, ob Sie am Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind, die Nachverfolgung der Zeit von jedem Gerät aus stellt sicher, dass jeder zur Rechenschaft gezogen wird, was für die Sprint-Planung und Retrospektiven entscheidend ist.

Sie können Ihre Zeiteinträge auch benutzerdefinieren, indem Sie Notizen hinzufügen und sie kategorisieren, so dass Sie leichter erkennen können, wie die Zeit mit Ihren Vorgaben übereinstimmt DevOps-Ziele und Zielsetzungen .

Dashboards

Erstellen Sie eine Karte zur Sprint-Velocity in ClickUp Dashboards, um die Leistung Ihres Teams über mehrere Sprints hinweg zu visualisieren ClickUp Dashboards sind ein leistungsstarkes Tool für agile Teams, die ihre Projekte und Sprints effektiv verwalten wollen.

Mit Features wie Sprint-Berichterstellung und Metriken können Sie verschiedene Diagramme - wie Burndown, Burnup, kumulativer Flow und Velocity - verwenden, um den Fortschritt und die Leistung des Teams zu verfolgen.

ClickUp lässt sich außerdem nativ mit GitHub, Gitlab und Bitbucket integrieren und verknüpft Commits, Bereiche und Pull Requests direkt mit Aufgaben. Diese Integration sorgt dafür, dass alles miteinander verbunden bleibt und fördert die gemeinsame Eigentümerschaft, da die Daten des Teams zugänglich und leicht verständlich sind.

KI-Funktionen

Fordern Sie ClickUp Brain auf, die Notizen eines Meetings zusammenzufassen, um Zeit zu sparen und zu gewährleisten, dass sich alle an den behandelten Themen orientieren ClickUp Brain ist ein KI-gesteuerter Assistent zur Vereinfachung des Projektmanagements für agile Teams.

Mit Features wie automatisierter Planung und Dokumentation kann ClickUp Brain Produkt-Roadmaps generieren, Testpläne erstellen und technische Spezifikationen entwerfen und so wertvolle Zeit sparen.

Außerdem rationalisiert es die Abläufe von Meetings, indem es bei der Erstellung von Tagesordnungen hilft, Notizen zusammenfasst und sicherstellt, dass alle Schlüsselpunkte abgedeckt sind, was bei der Planung von Sprints und Retrospektiven nützlich ist.

Auch gelesen: Wie man KI in DevOps einsetzt (Anwendungsfälle & tools)

ClickUp's One-Up #2: Vorlage für Softwareentwicklung

Diese Vorlage herunterladen

Mit der ClickUp Vorlage für Softwareentwicklung behalten Sie problemlos den Überblick über Initiativen und den Status von Releases

Die ClickUp Software-Entwicklungsvorlage stellt Ihrem Entwicklungsteam alle Tools zur Verfügung, die es für eine effektive Zusammenarbeit benötigt, und bringt Produkt-, Design- und Engineering-Teams in einem Space zusammen.

Es führt Sie durch die gesamte Produkt-Roadmap, von der Idee bis zum Abschluss, und ermöglicht es Ihnen, mit agilen Scrum- oder Kanban-Methoden Produktfeatures zu liefern und Fehler zu beheben.

Bei der Verwendung der Vorlage sehen Sie spezielle Abschnitte für die Verwaltung von Produktfeatures und Fehlerbehebungen. Diese Bereiche erleichtern die Nachverfolgung von Softwareentwicklungsprojekten, die Zuweisung von Verantwortlichkeiten und die Festlegung von Fristen.

Sie können auch Benutzer-Storys und Akzeptanzkriterien erstellen, um die Anforderungen zu klären und sicherzustellen, dass das, was Sie liefern, die Erwartungen aller Beteiligten erfüllt.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's One up #3: Kanban-Vorlage für die Softwareentwicklung

Diese Vorlage herunterladen

Rationalisieren Sie den Eingang von Anfragen und verwenden Sie anpassbare Kanban Boards mit der ClickUp Kanban für Softwareentwicklung Vorlage

Die ClickUp Kanban für Software-Entwicklung Vorlage ist ein hervorragendes tool für Software Teams, die ihre Effizienz, Produktivität und Zusammenarbeit verbessern wollen.

Es bietet ein visuelles Workflow-Management-System, bei dem Aufgaben als Karten dargestellt werden, die sich durch verschiedene Phasen des Entwicklungsprozesses bewegen. Verfolgen Sie einfach eine Karte, um zu sehen, wie Ihre Aufgabe vorankommt.

Diese Vorlage bietet außerdem Work-in-Progress (IB)-Limits und eine Zykluszeit-Nachverfolgung, die Ihrem Team helfen, den Workload zu verwalten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Diese Vorlage herunterladen

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre agilen Workflows mit ClickUp

Die Wahl des richtigen Tools für das Projektmanagement (Azure DevOps vs. Jira) ist entscheidend für den Erfolg Ihres Teams. Azure DevOps ist perfekt, wenn Sie integrierte CI/CD-Features benötigen, während Jira im agilen Projektmanagement mit seinen robusten Anpassungsoptionen glänzt.

ClickUp hält Ihnen den Rücken frei, wenn Sie eine All-in-One-Plattform wünschen.

Es kombiniert das Beste aus beiden und bietet Ihnen eine flexible Komplettlösung für die Verwaltung von Entwicklungs-Workflows, die Nachverfolgung von Sprints und vieles mehr. Anmeldung für ClickUp und verändern Sie Ihren Aufwand im Projektmanagement!