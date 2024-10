Wie man ein Kanban Board in Jira erstellt

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass die Arbeitsabläufe in Ihrem Team etwas mehr Klarheit vertragen könnten? Fallen Aufgaben trotz endloser Listen zu erledigender Aufgaben und Check-Ins durch die Maschen?

Dann ist es an der Zeit, ein Kanban Board in Jira auszuprobieren.

Ganz gleich, ob Sie dieses Tool bereits verwenden oder dies planen - keine Sorge.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie ein Kanban Board in Jira erstellen und sicherstellen, dass Sie das volle Potenzial dieses Tools ausschöpfen.

Außerdem stellen wir Ihnen ein weiteres Tool für die Projektorganisation vor, das zu 100 % anpassbar, skalierbar und einfach zu verwenden ist.

How To Create a Kanban Board in Jira

Das Kanban Board ist im Grunde genommen eine digitale Befehlszentrale für Ihre Projekte.

Die Spalten stellen Phasen der Arbeit dar (z. B. Backlog, Erledigt und Erledigt), und die Aufgaben (oder Probleme) werden in Echtzeit verschoben, damit Sie genau wissen, wo alles steht.

über Wikipedia Und Jira?

Nun, es ist eine der beliebtesten Kanban-Projektmanagement software auf dem Markt und hat sich wiederholt als effizientes Mittel zur Visualisierung von Projektabläufen, zum Ausgleich von Prioritäten und zur Vermeidung von Engpässen bewährt

Kanban-Boards sind Bestandteil von Jira-Projekten. Um also ein Board zu erstellen, müssen Sie zunächst ein Projekt anlegen.

Lassen Sie uns damit beginnen.

Schritt 1: Melden Sie sich in Ihrem Browser bei Ihrem Jira Konto an. Andernfalls müssen Sie sich registrieren und ein Konto anlegen. Klicken Sie auf Ihrer Startseite in der oberen Leiste auf "Projekte" und wählen Sie "Projekt erstellen" aus dem Dropdown-Menü.

Schritt 2: Wählen Sie aus den zahlreichen 'Projektvorlagen', die Sie auf Ihrem Bildschirm sehen, 'Softwareentwicklung' und dann 'Kanban' aus

Schritt 3: Das nächste Fenster gibt Ihnen einen kleinen Überblick über Kanban. Es soll Ihnen helfen zu entscheiden, ob dieser Ansatz der richtige für Sie ist. Wenn dies der Fall ist, klicken Sie auf 'Vorlage verwenden'

Schritt 4: Entscheiden Sie, ob Sie ein "vom Team verwaltetes Projekt" oder ein "vom Unternehmen verwaltetes" Projekt erstellen möchten.

ein "teamverwaltetes" Projekt ist ideal für kleinere, autonome Teams, während ein "unternehmensverwaltetes" Projekt eine besser strukturierte Verwaltung bietet.

In diesem Beispiel entscheiden wir uns für die erste Option. wählen Sie ein von einem Team verwaltetes Projekt

Schritt 5: Fügen Sie nun die Projektdetails hinzu, wie Name, Zugriff und Schlüssel.

Wählen Sie aus, ob das Projekt privat bleiben soll, ob es für ein ausgewähltes Mitglied des Teams freigegeben werden soll oder ob es zur Ansicht, Bearbeitung und Zusammenarbeit geöffnet werden soll. Für dieses Beispiel wählen wir "Privat"

Der Schlüssel bezieht sich auf das beschreibende Präfix, mit dem Sie Ihr Projekt definieren. Obwohl Jira automatisch einen "Schlüssel" erstellt, sobald Sie den Projektnamen definieren, können Sie ihn manuell ändern. Sie können die Projektdetails auch jederzeit in den Projekteinstellungen bearbeiten.

Schritt 6: Klicken Sie auf "Weiter", und voilà, Sie haben erfolgreich ein Kanban-Projekt einschließlich eines Kanban-Boards in Jira erstellt.

Schritt 7: Um das Board zu benutzerdefinieren, benennen Sie zunächst die Titel der Spalten um. Instanz, drücken Sie auf den Titel 'Zu erledigen' und aktualisieren Sie den Text nach Bedarf. Zu erledigen, klicken Sie auf das 'Häkchen', um Ihre Änderungen zu speichern.

Führen Sie die Schritte auch für andere Spalten aus.

Schritt 8: Verwenden Sie das (+) Symbol auf der rechten Seite, um weitere Spalten hinzuzufügen. Sie können die Spalten ganz einfach durch Ziehen und Ablegen in die gewünschte Reihenfolge bringen.

Um eine Spalte zu löschen, klicken Sie einfach auf das Ellipsen-Symbol (...) und drücken Sie auf "Löschen"

Schritt 9: Als nächstes füllen Sie Ihr Kanban Board mit Aufgaben (oder Problemen), die für Ihr Projekt relevant sind, in Spalten. Für dieses Beispiel haben wir dies erledigt.

Schritt 10: Klicken Sie anschließend auf das Ellipsen-Symbol (...) neben einer beliebigen Spalte und wählen Sie 'Setze Limit für Spalte'

Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie die Nummer der Aufgaben in Bearbeitung auf einmal festlegen können. Legen Sie das Limit für In Bearbeitung befindliche Arbeiten (IB) fest.

IB Limits verhindern, dass Mitglieder eines Teams zu viele Aufgaben auf einmal übernehmen.

Führen Sie die gleichen Schritte für die übrigen Spalten durch.

Schritt 11: Fügen Sie für jede Aufgabe, die Sie erstellt haben, detaillierte Informationen hinzu. Wenn Sie auf eine Aufgabe klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie verschiedene Felder abschließen können, z. B. 'Mitarbeiter', 'Beschreibungen' und 'Team'

Schritt 12: Als nächstes navigieren Sie zum Ellipsen-Symbol (...) und wählen 'Board konfigurieren', um die Einstellungen des Boards zu verwalten.

Schritt 13: Wählen Sie im Seitenmenü unter 'Board' die Option 'Benutzerdefinierte Filter', um wiederverwendbare Filter zum Auffinden von Problemen in Ihrem Board, Backlog und Ihrer Zeitleiste zu erstellen.

Im Beispiel fügen wir einen Filter nach allen Problemen vom Typ 'Aufgabe' hinzu, indem wir JQL "Typ = Aufgabe" verwenden und auf 'Weiter' klicken

Die Grundkonfiguration ist erledigt.

Schritt 14: Wenn Sie sich jedoch für ein "unternehmensverwaltetes" Projekt entscheiden, können Sie Ihre Aufgaben weiter organisieren, indem Sie Swimlanes einstellen, die Aufgaben nach bestimmten Kriterien gruppieren, z. B. nach Mitarbeiter, Priorität oder Art der Aufgabe.

Um eine Swimlane hinzuzufügen, gehen Sie zu "Board-Einstellungen", navigieren Sie zum Abschnitt "Swimlanes" und legen Sie die Kriterien fest, nach denen die Aufgaben gruppiert werden sollen.

Limits beim Erstellen eines Kanban Boards in Jira

Jira ist zwar in vielerlei Hinsicht brillant, wurde aber mit Blick auf Software-Entwicklungsteams entwickelt.

Verglichen mit Jira Alternativen die auch Abteilungen wie die Personalabteilung, die Buchhaltung und das Marketing einbeziehen, können sich die Kanban-Boards von Jira für Teams, die nicht aus dem technischen Bereich kommen, als Limit erweisen.

Hier erfahren Sie, warum Jira möglicherweise nicht die beste Option für die Erstellung von Kanban-Boards ist.

1. Keine harte Durchsetzung von IB Limits

IB Limits sind für die Aufrechterhaltung des Flows auf einem Kanban Board von zentraler Bedeutung, doch Jira setzt sie nicht durch.

Selbst wenn Sie Limits einstellen, wird man nur gewarnt, wenn das Limit überschritten wird, und Teammitglieder können Aufgaben in überlastete Spalten verschieben. Dieser Mangel an strikter Kontrolle bedeutet, dass Sie sicherstellen müssen, dass jeder die IB Limits manuell einhält.

2. Die benutzerdefinierte Anpassung des Workflows ist mühsam

Wenn der Workflow Ihres Teams benutzerdefinierte Phasen umfasst, die über die voreingestellten Optionen von Jira hinausgehen, werden Sie wahrscheinlich viel Zeit mit der Konfiguration von Übergängen verbringen. Dies kann den Setup-Prozess verlangsamen und Ihre Flexibilität limitieren, wenn Sie sich schnell anpassen müssen.

3. Berechtigungs-Overhead für große Teams

Die Berechtigungsstruktur von Jira kann recht komplex sein.

Wenn Sie ein großes Team leiten, ist die Einstellung, wer Aufgaben ansehen, bearbeiten oder übertragen darf, nicht immer intuitiv. Sie werden feststellen, dass die Pflege der genauen Berechtigungsrollen zu einer ständigen administrativen Aufgabe wird, was in vielen anderen Projekten kein Problem ist kostenlose Kanban Board Software optionen.

4. Kanban-Metriken sind nicht detailliert genug

Jira bietet zwar grundlegende Kanban-Berichte, aber diese reichen oft nicht aus, wenn Sie detailliertere Daten benötigen - sagen wir, Sie möchten die Zykluszeit für eine bestimmte Untergruppe von Aufgaben analysieren. Jira ist nicht in der Lage, Ihnen diese Detailgenauigkeit zu bieten Kanban-Metriken .

Sie müssten die Daten entweder manuell exportieren oder für Plug-ins bezahlen, was frustrierend sein kann, wenn Ihr Ziel die Aufrechterhaltung eines schlanken Prozesses ist.

5. Abhängigkeit von Plugins für erweiterte Features

Wenn Sie Ihr Kanban Board über die grundlegenden Funktionen hinaus optimieren möchten - denken Sie an erweiterte Filterfunktionen Ressourcen-Planung , oder Swimlanes nach benutzerdefinierten Kriterien - die nativen Möglichkeiten von Jira sind limitiert. Um das Beste daraus zu machen, benötigen Sie Plugins von Drittanbietern wie Jira Align, Structure for Jira oder Atlassian Analytics, die oft mit zusätzlichen Kosten verbunden sind.

Lesen Sie auch: Scrum vs. Kanban - Enthüllung der überlegenen agilen Strategie

Kanban Boards mit ClickUp erstellen

Sie fragen sich vielleicht: Wenn Sie die Wahl hätten zwischen Jira vs. ClickUp was sollten Sie wählen?

Sie kennen die Bereiche, in denen Jira Schwächen hat, aber wie hebt sich ClickUp ab?

Features Jira (Paid) ClickUp (Free) Teamübergreifende Roadmaps & Gantt Diagramme Nein Ja Aufgaben & Unteraufgaben in mehreren Listen Nein Ja Kollaborative Dokumente, Whiteboards und Aufgaben Nein Ja Verwaltung von Kapazitäten und Workloads Nein Ja Benutzerdefinierte Tags und Felder zur Organisation von Sprint- und Backlog-Ansichten Nein Ja Fähigkeit, Ansichten jederzeit zu wechseln und zu benutzerdefinieren Nein Ja Native Apps, die kostspielige Plugins ersetzen Nein Ja Flexible Workflow-, Status- und Übergangsstrukturen Nein Ja Ziele & OKRs Nein Ja Sichtbarkeit in Echtzeit Nein Ja Angenehme UX Nein Ja

Also, sollten Sie von Jira zu ClickUp wechseln ?

Nun, wie Sie oben sehen, mit ClickUp's Projektmanagement Lösungen erhalten Sie die Möglichkeit, selbst die komplexesten Projekte mühelos zu verwalten. Sie können Aufgaben in klare, überschaubare Schritte unterteilen und effektiv zusammenarbeiten, während alle Beteiligten von Anfang bis Ende an einem Strang ziehen.

Planen, verfolgen und verwalten Sie Ihre Projekte vom Anfang bis zum Abschluss mit den besten Features von ClickUp für das Projektmanagement

Sie können ClickUp verwenden, um intuitive Kanban Boards die es Ihnen ermöglichen, jeden Aspekt Ihrer Aufgaben zu benutzerdefinieren und zu verfolgen

Zum Beispiel können Sie Spalten für Phasen wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung", "Überprüfen" und "Abgeschlossen" erstellen und diese mit einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche mischen oder neu anordnen

Passen Sie diese Phasen an die spezifischen Prozesse Ihres Teams an - ganz gleich, ob Sie Sprints durchführen oder ein neues Produkt auf den Markt bringen.

Verbessern Sie die Sichtbarkeit des Status eines Projekts mit ClickUp Kanban Boards

Für ein vereinfachtes Aufgabenmanagement können Sie benutzerdefinierte Felder verwenden, um Aufgaben nach wichtigen Metriken wie Status, Mitarbeiter, Priorität oder Fälligkeitsdatum zu filtern und zu sortieren. Sie können sogar Aufgabenkarten hinzufügen, ausblenden oder neu anordnen, um flexibel zu bleiben, wenn sich Prioritäten verschieben.

Mit dem ClickUp Massenaktion-Symbolleiste , können Sie mehrere Aktualisierungen mit nur wenigen Klicks vornehmen. Müssen Sie mehrere Aufgaben als "blockiert" oder "auf andere wartend" markieren? Oder müssen Sie vielleicht eine Reihe von Aufgaben kopieren und sie verschiedenen Mitgliedern Ihres Teams zuweisen?

Mit Massenaktionen können Sie all dies und mehr erledigen und so wertvolle Zeit und Aufwand sparen.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Gehirn um Pläne für Projekte zu erstellen, Unteraufgaben zu erstellen und Projektaktualisierungen in Echtzeit zu erhalten. Es kann auch die Zusammenarbeit im Team unterstützen, indem es automatisch StandUps erstellt und Kommentare zusammenfasst.

Mit ClickUp Views können Sie Aufgaben organisieren und Daten in großen Mengen mit 15+ interaktiven Ansichten bearbeiten, einschließlich der ClickUp Tabelle View

Um zu verhindern, dass sich die Arbeit stapelt, setzen Sie IB Limits für jede Phase Ihres Kanban Boards. Dieses Feature stellt sicher, dass niemand in Ihrem Team mit zu vielen Aufgaben auf einmal überfordert ist, so dass Projekte reibungslos vorangehen können.

Wenn ein Entwickler zum Beispiel auf die Bereitstellung eines Features warten muss, bevor er mit der nächsten Aufgabe beginnen kann, können IB Limits dazu beitragen, Ausfallzeiten zu reduzieren.

Verwalten von Aufgaben mit IB-Limits in ClickUp

Die farbliche Kennzeichnung von Spalten nach Priorität oder Projekttyp kann Ihr Board sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend gestalten. Sie können auch cover-Bilder anheften an Ihre Aufgaben-Karten.

Wenn Sie mehrere Boards verwalten, verwenden Sie die Ansicht "Alles um einen zentralen Überblick über alle Aufgaben in den verschiedenen Boards zu erhalten, ohne sich durch lange E-Mail-Threads oder Listen mit Aufgaben wühlen zu müssen.

Sehen Sie sich unser Video an Best Practices für die Board-Ansicht in ClickUp um zu erfahren, wie Sie das perfekte Kanban Board für Ihr Team erstellen können.

Und noch etwas: Mit Jira-Integration auf ClickUp wird die Nachverfolgung von Problemen, die Erstellung von Aufgaben und die Erstellung von Agile Roadmaps zum Kinderspiel.

Verwendung von Machen Sie können Sie eine Zwei-Wege-Synchronisierung zwischen den Plattformen einrichten. Wenn zum Beispiel ein neues Problem in Jira mit einem bestimmten Tag erstellt wird, generiert ClickUp automatisch eine entsprechende Aufgabe. Dies stellt sicher, dass Ihre Teams aufeinander abgestimmt bleiben und in Echtzeit über beide Plattformen zusammenarbeiten können.

Weitere Informationen zu den beiden Softwarelösungen finden Sie in unserem Artikel über ClickUp vs. Jira .

Wenn Sie Boards nicht von Grund auf neu erstellen möchten, können Sie viele der Vorlagen für Kanban-Boards bietet die Plattform.

Eine solche Option ist die einfache Kanban-Vorlage von ClickUp .

Ganz gleich, ob Sie Marketingkampagnen, Zyklen der Produktentwicklung, die Bearbeitung von Blogs oder die Gestaltung von Grafiken verwalten, mit benutzerdefinierten Status und benutzerdefinierten Ansichten können Sie jede Phase Ihres Projekts nachverfolgen.

Möchten Sie Ihre Arbeit effektiver priorisieren? **Verwenden Sie Tags und Beschreibungen wie "Zur Überprüfung bereit", "Kunden-Feedback" oder "Endgültige Freigabe", um die wichtigsten Aufgaben hervorzuheben.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Elemente mit hoher Priorität die nötige Aufmerksamkeit erhalten, und die Echtzeit-Updates von ClickUp sorgen dafür, dass Ihr Team immer auf dem Laufenden ist, ohne dass es ständig nachfragen muss.

ClickUp's Kanban-Vorlage

Mit dieser Vorlage können Sie:

Aufgaben automatisch nach vorne verschieben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind (z. B. wenn eine Aufgabe als "Überprüft" markiert ist) überClickUp Automatisierungen* Sehen Sie sofort, woran gearbeitet wird, was als Nächstes ansteht und wo es Engpässe geben könnte

Stellen Sie Alarme und Benachrichtigungen ein, um über Fortschritte bei wichtigen Aufgaben informiert zu sein

Die Vorlage enthält außerdem zusätzliche Ressourcen und Beispiele für Kanban Boards um Sie bei der Erstellung von Checklisten für kleinere Aufgaben zu unterstützen und empfohlene Integrationen zu erkunden, die einen nahtlosen Übergang zur Ansicht des Boards in ClickUp gewährleisten.

Projekte mit optimaler Effizienz mit ClickUp nachverfolgen

Ein Kanban Board in Jira könnte genau das sein, was Sie brauchen, um die Kontrolle zurückzugewinnen und intelligenter zu arbeiten.

Da Ihre Projekte jedoch an Größe und Komplexität zunehmen und die Zahl der Mitglieder im Team steigt, benötigen Sie eine anpassbare Lösung mit mehreren Ansichten, die Abhängigkeiten von Aufgaben zulässt und sich nahtlos in den Tech-Stack integriert, auf den Sie sich bereits verlassen.

Genau hier kommt ClickUp ins Spiel.

Sie brauchen keine zusätzlichen Plugins oder Workarounds - es verfügt über die integrierten Funktionen, die Ihren Prozessen entsprechen. Und mit einem Bereich fertiger Vorlagen können Sie sofort loslegen. Also kostenlos bei ClickUp anmelden und profitieren Sie noch heute von den Vorteilen.