Agile Kanban-Metriken zur Verfolgung von & Messung der Effizienz in Projekten

Kanban gehört zu den beliebtesten der verschiedenen schlanken Softwareentwicklungsmethoden wie Agile, Scrum, Extreme Programming, DevOps usw. Kanban - was auf Japanisch "Schild" bedeutet - ist eine visuelle Methode zur Verwaltung der Arbeit von Anfang bis Ende über verschiedene Phasen hinweg, die auf einem interaktiven Board angezeigt werden.

Wenn Sie sich eine Kanban Board woher wissen Sie, ob Sie Ihre Arbeit gut erledigen?

Werden genügend Aufgaben abgeschlossen?

Werden sie schnell genug fertiggestellt?

Ist das Team produktiv?

Gibt es Schritte im Prozess, die zu Verzögerungen führen?

Um diese und weitere Fragen zu beantworten, verwenden Software-Entwicklungsteams Kanban-Metriken.

Kanban-Metriken sind Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs), die von agilen Software-Entwicklungsteams zur Leistungsmessung verwendet werden. Es sind Zahlen, die Entwicklern, Testern, DevOps-Fachleuten und Projektmanagern dabei helfen, ihre Ergebnisse zu verbessern.

In diesem Blogbeitrag besprechen wir die am häufigsten verwendeten Kanban-Metriken und wie Sie sie in Ihre Projekte einbauen können, um die Leistung des Teams zu messen.

Die wichtigsten Kanban Metriken zur Nachverfolgung in agilen Projekten

Je nach den Zielen, Aufgaben, der Dauer und der Struktur Ihres Projekts können Sie beliebige Metriken verwenden, um Ihre Arbeit zu bewerten. In all diesen Dimensionen gelten die folgenden fünf als zentrale Kanban-Metriken.

Durchsatz

Durchsatz ist die Menge an Arbeit, die Sie in einem bestimmten Zeitraum, z. B. einem Tag, einer Woche oder einem Sprint, abgeschlossen haben. In der Regel wird "Arbeit" als die fertiggestellten Aufgaben gemessen, die von der ersten zur letzten Phase auf dem Kanban Board wandern.

Der Durchsatz eines Software-Entwicklungsteams könnte als die Nummer der in jedem Sprint entwickelten Benutzer-Stories gemessen werden. Diese Metrik wird verwendet, um:

Die Produktivität des Einzelnen zu messen

Die Produktivität des Teams zu messen

Zukünftige Projekte genau zu planen

Vorlaufzeit

Im Kanban-System von agilem Projektmanagement die Vorlaufzeit misst die Dauer von der Aufnahme einer Aufgabe in das Board bis zu ihrer Fertigstellung. Sie ist die Dauer des Workflows.

Wenn es zum Beispiel sechs Wochen dauert, vom Hinzufügen einer Benutzer-Story zum Backlog bis zu ihrer Entwicklung und Bereitstellung, beträgt die Vorlaufzeit sechs Wochen. Diese Metrik wird verwendet, um:

Aufgaben zu planen

Zuweisung von Ressourcen

Optimieren des Workflows

Zykluszeit

Die Zykluszeit ist ein Teil der Vorlaufzeit und bezieht sich nur auf die Zeit, in der das Team aktiv an einer Aufgabe arbeitet. Auf dem Kanban Board könnte dies beginnen, wenn jemand eine Aufgabe als begonnen/arbeitend markiert, und enden, wenn sie als abgeschlossen markiert wird.

Im obigen Beispiel beträgt die Zykluszeit einen Tag, wenn die User Story an einem Tag entwickelt wird, nachdem sie über fünf Wochen lang im Backlog stand. Diese Metrik wird verwendet, um:

Die Effizienz zu messen

Den Prozess zu optimieren, um die aktive Arbeit zu beschleunigen

In Bearbeitung befindliche Arbeit (IB)

Der Fortschritt bezieht sich auf die Nummer der Aufgaben in den aktiven Phasen auf dem Kanban Board. Diese Aufgaben sind weder im Rückstand noch fertiggestellt, d.h. es wird davon ausgegangen, dass sie aktiv bearbeitet werden.

Dabei kann es sich um Aufgaben in Phasen wie In Bearbeitung, Entwicklung, Testen, Code-Review usw. handeln. Projektleiter verwenden diese Metrik, um:

Nachverfolgung des Workloads des Teams

Den Auftragsbestand besser zu verwalten und Überlastung zu vermeiden

Engpässe zu identifizieren

Damit kommen wir zur nächsten und letzten der Kanban-Metriken: Prozess-Engpässe.

Engpässe im Prozess

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei Engpässen um Teile des Prozesses, die weniger Kapazität haben als der Rest, was zu einer Überlastung des Arbeitsablaufs führt.

Wenn zum Beispiel zehn Entwickler jede Woche 20 Features entwickeln und nur ein Senior-Entwickler für zwei davon die Code-Prüfung durchführen kann, haben Sie einen Engpass geschaffen.

Agile/Kanban Teams verwenden Engpässe als Metrik:

Die Prozesseffizienz zu messen

Lücken und Engpässe zu beseitigen

Wenn Sie sich über Agile, DevOps, Scrum, Kanban usw. informiert haben, wissen Sie, dass diese Metriken in allen Methoden verwendet werden. Schauen wir uns ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede an.

Scrum vs. Kanban: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Scrum ist eine Projektmanagement-Methode, bei der die Arbeit in kleine Teile aufgeteilt wird, um ein Ziel zu erreichen, das in einer bestimmten Zeit, einem so genannten Sprint, erreicht werden soll. Die Kanban-Methode ist eine visuelle Methode, bei der die Aufgaben über eine Reihe von Schritten verteilt werden, die einen Workflow bilden.

Scrum und Kanban konzentrieren sich darauf, große Projekte in kleine, überschaubare Aufgaben zu unterteilen, um Engpässe zu beseitigen, kontinuierliche Verbesserungen zu ermöglichen und Arbeitsabläufe zu optimieren. Es gibt jedoch auch subtile Unterschiede.

Unterschiede zwischen Scrum und Kanban

Sowohl Scrum- als auch Kanban-Methoden verwenden ähnliche Schlüssel-Metriken zur Leistungsbeurteilung. Die Metriken für Kanban, die wir oben besprochen haben, können auch im Projektmanagement von Scrum eine wichtige Rolle spielen. Und so geht's.

Durchsatz: Diese Kanban-Metrik gibt Aufschluss über die Entwicklungsgeschwindigkeit von Scrum Teams. In Retrospektiven und Meetings zur Sprint-Planung können Scrum Teams die Daten dieser Metrik nutzen, um Prognosen und Planungen zu verbessern.

In Bearbeitung befindliche Arbeit: In Kanbans kontinuierlichem Flow von Aufgaben bezieht sich IB auf aktive Aufgaben. Dies ist eine große Parallele zu den Aufgaben, die in Scrum für einen Sprint committen. Mit IB können Scrum Teams die Entwicklungsgeschwindigkeit, Produktivität und Effizienz berechnen.

Zykluszeit und Vorlaufzeit: In Scrum ist die Zykluszeit in der Regel der Sprint (von 1-4 Wochen). Die Vorlaufzeit kann jedoch an dem Tag beginnen, an dem das Business Team ein Feature anfordert, und bis zu dem Tag andauern, an dem es fertiggestellt wird. Durch die Messung der Vorlaufzeit können Scrum Teams die Geschwindigkeit überwachen, mit der sie auf Marktveränderungen und Bedürfnisse des Geschäfts reagieren.

Engpässe: Ein Kanban Board zeigt deutlich, wie viele Aufgaben in der Phase kurz vor dem Engpass feststecken. Scrum Teams können diese Daten nutzen, um ihre Prozesse in Echtzeit während des Sprints zu optimieren.

Wenn Sie daran interessiert sind, Kanban-Metriken für Ihre Projekte in Betracht zu ziehen, erfahren Sie hier, wie Sie sie messen können.

Wie man Kanban-Metriken misst

Die Philosophie hinter allen Lean-Management-Methoden ist Einfachheit. In diesem Sinne sind auch die Kanban-Metriken einfach zu handhaben. Hier ist der Schritt-für-Schritt-Prozess für die Messung

agile Metriken

1. Bestimmen Sie die Metriken, die Sie messen wollen

Die wichtigsten Kanban-Metriken sind Durchsatz, Vorlaufzeit, Zykluszeit, IB und Engpässe. Dies sind jedoch nicht die einzigen. Teams verwenden häufig Metriken wie die Verteilung des Workloads, den Fortschritt bei der Erreichung von Zielen usw.

Bevor Sie Ihre Einstellungen vornehmen

KPI-Metriken

identifizieren Sie diejenigen, die für Sie wichtig sind. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl gute und schlechte Metriken. Gute Metriken sind:

Verständlich: Komplexe Metriken sind schwer zu verstehen und werden daher eher nicht angenommen. Gute Metriken sind leicht zu verstehen und einfach zu messen.

Aussagekräftig: Eine gute Metrik muss für das Team aussagekräftig sein, um von Bedeutung zu sein. So sind beispielsweise entwickelte Features für den Entwickler, identifizierte Bugs für Qualitätsanalysten und die Bereitstellungshäufigkeit für DevOps-Teams von Bedeutung.

Umsetzbar: Eine gute Metrik bietet Einblicke und ermöglicht Maßnahmen. Wenn zum Beispiel Ihre Metriken für Vorlaufzeit und Zykluszeit stark voneinander abweichen, können Sie die Grundursache ermitteln und Verbesserungen vornehmen.

Relevant: Eine gute Metrik ist für die Ziele des Geschäfts relevant. Zum Beispiel,

kPIs für die Beschaffung

tragen zu den Kosten der verkauften Waren bei, und der Durchsatz misst, wie schnell ein Geschäft auf Marktveränderungen reagieren kann.

Kontextuell: Wenn Sie die Produktivität an der Zahl der entwickelten Features messen und ein bestimmtes Einzelziel einstellen, könnten Sie im Streben nach Schnelligkeit auf Kosten der Qualität gehen. Um effektiv zu sein, muss Ihre Metrik kontextbezogen sein.

Um die Leistung einer beliebigen Metrik genau zu messen, benötigen Sie Daten. Um beispielsweise den Durchsatz zu berechnen, müssen Sie die Nummer der in einem bestimmten Zeitraum bearbeiteten/abgeschlossenen Aufgaben, geordnet nach den zuständigen Mitgliedern des Teams, nachverfolgen.

Zur Berechnung der Vorlaufzeit oder Zykluszeit müssen Sie das Start- und Enddatum jeder Aufgabe kennen.

3. Benchmark und Ziel-Einstellung

Metriken um der Metriken willen sind sinnlos. Ermitteln Sie daher Benchmarks. Zu erledigen ist dies, indem Sie sich über die Standards in Ihrer Branche oder in Geschäften ähnlicher Größe informieren.

Im Laufe der Zeit können Sie Ihre Leistung als Benchmark verwenden und eine kontinuierliche Verbesserung anstreben.

4. Visualisieren Sie Ihre Metriken für das Projekt

Kanban ist im Grunde eine visuelle Methode. Sie hilft bei der Einstellung von

metriken für das Projekt

visuell auf einem Kanban Board.

Wenn Sie alle Aufgaben auf ein Kanban Board legen, können Sie sofort sehen, wie viele Aufgaben in Bearbeitung, erledigt oder noch zu erledigen sind

Diagramme der Zeitleiste helfen, Engpässe zu erkennen

Workload-Diagramme zeigen die Produktivität der einzelnen Mitglieder des Teams

5. Tiefer gehende Leistungsmessung erforschen

Die wichtigsten Metriken bilden die Grundlage für die Leistungsmessung. Um jedoch eine hohe Effizienz und Produktivität zu erreichen, sollten Sie tiefer gehen.

So können Sie beispielsweise Metriken für die iterative und inkrementelle Entwicklung verfolgen, indem Sie Features miteinander verbinden und konsolidierte Zykluszeiten berechnen. Bei einer Online-Einkaufsplattform könnten Sie die Checkout-Funktionen in Features unterteilen, z. B. "In den Warenkorb legen", "Wunschliste", "Sofortiger Checkout", "Jetzt kaufen, später bezahlen" usw.

Sobald alle diese Funktionen entwickelt sind, verfolgen Sie die Metriken für die Funktionen, um die Leistung Ihrer iterativen Entwicklungspraxis zu messen.

Jetzt, wo Sie wissen, wie Sie messen können, erfahren Sie, welchen Wert dies haben kann.

Die Rolle von Kanban-Metriken im Softwareentwicklungsprozess

Kanban-Metriken können eine großartige Möglichkeit sein, Ihre Leistung in jeder schlanken Softwareentwicklungspraxis zu messen, zu verbessern und zu steigern. Und so geht's.

Geschwindigkeit und Schnelligkeit

Kanban-Metriken wie Durchsatz, Vorlaufzeit und Zykluszeit messen die Geschwindigkeit, mit der Sie Aufgaben abschließen. Durch die Erweiterung zeigt es auch, wie viel Arbeit Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigen können.

Flow-Effizienz

Arbeitsfortschritt und Durchsatz zeigen, wie effizient Sie Ihre committene Arbeit abschließen können. Durch die Identifizierung von Engpässen können Sie die Effizienz kontinuierlich verbessern.

Klarheit

Durch ihre Einfachheit und Relevanz ermöglichen es Kanban-Metriken jedem im Team, seine Rollen und Ziele klar zu verstehen. Wenn die Mitglieder des Teams wissen, wie ihre Leistung aussieht, sind sie motiviert, mehr zu erledigen.

Eigentümerschaft

Agile-, Scrum- und DevOps-Methoden setzen voraus, dass selbstorganisierte Teams Aufgaben aus dem Backlog ziehen" und effektiv zusammenarbeiten, um die Arbeit zu erledigen. Kanban-Metriken ermöglichen die Selbstbewertung und fördern die Eigentümerschaft.

Fokus

Bei jedem Projekt können Sie Dutzende von Faktoren messen: die Zahl der hinzugekommenen Mitglieder des Teams, die Arbeitsstunden, die verwendeten Programmiersprachen, unproduktive Tage, Aktionen usw. Diese eitlen Metriken bieten jedoch wenig oder gar keinen Wert für die Leistung.

Gute Metriken für Kanban helfen dem Team, den Überblick zu behalten. So trägt beispielsweise die Zykluszeit zur Anpassungsfähigkeit bei, was wiederum zu einer Steigerung der Agilität des Geschäfts führt, was wiederum den Umsatz erhöht. Diese Sichtlinie vom Code bis zu den Geschäftsergebnissen hilft jedem Mitglied des Teams, konzentriert zu bleiben.

Überzeugt? Dann sehen wir uns mal an, wie Sie sie in Ihrem Softwareentwicklungsprozess einsetzen können.

Entfesseln Sie die Macht der Kanban-Metriken

Kanban-Metriken können Ihnen Sichtbarkeit verschaffen, Lücken aufzeigen, Ideen inspirieren und Prozesse optimieren - und das alles auf einen Schlag. Hier erfahren Sie, wie Sie mit Kanban-Metriken Ihre Produktivität und Effizienz steigern können.

Messen Sie, was wichtig ist: Konzentrieren Sie sich auf die Kanban Metriken, die für Ihr Team geeignet sind. Wenn Sie ein Startup in einer frühen Phase sind, sind Durchsatz und Zykluszeit vielleicht wichtig für Sie. Wenn Sie ein großes Enterprise Team sind, könnte IB natürlich wichtiger sein.

Seien Sie strategisch: Verbinden Sie Ihre Metriken mit Ihren Business-Zielen. Der Durchsatz ist eine gute Metrik, wenn Ihr Geschäft auf ein Produkt mit vielen Features abzielt. Als Solopreneur, der ein differenziertes Produkt entwickelt, sind Ihre Prozessengpässe entscheidend.

Machen Sie sie sichtbar: Erstellen Sie Dashboards, auf die alle Mitglieder des Teams zugreifen können. Auch wenn Sie Leistungsverbesserungen nicht täglich sehen, kann die Nachverfolgung von Frühindikatoren hilfreich sein. Zum Beispiel kann die Nachverfolgung der Zeit für jede Aufgabe helfen, die Zykluszeit vorherzusagen.

Diskutieren Sie sie regelmäßig: Nutzen Sie Sprint-Planung, Retrospektiven und andere Agile/Scrum-Ereignisse, um die Leistung in Bezug auf Kanban-Metriken zu diskutieren. Diskutieren Sie die Ursachen und entwickeln Sie mögliche Lösungen.

Kontinuierliche Verbesserung: Die kontinuierliche Verbesserung in Agile bezieht sich nicht nur auf das, was Sie entwickeln, sondern auch darauf, wie Sie die Leistung nachverfolgen. Bewerten Sie kontinuierlich Ihre Metriken. Sobald Ihre Zykluszeit optimiert ist, gehen Sie zur Vorlaufzeit über. Wenn Ihr Team größer wird, passen Sie Ihre Kanban-Metriken entsprechend an.

Dabei könnten Sie auf Herausforderungen stoßen. Hier sind die Herausforderungen, mit denen Sie wahrscheinlich konfrontiert werden, und wie Sie sie meistern können.

Kanban-Metriken: Herausforderungen und Lösungen

Die heutigen Softwareentwicklungsprojekte sind komplex, mit Dutzenden von beweglichen Teilen zu jeder Zeit. Sie sind eine Matrix aus Menschen, Prozessen und Technologie, die effektiv verwaltet werden muss.

Dieser Prozess birgt eine Vielzahl von Herausforderungen in sich. Eine robuste Projektmanagement-Software kann helfen, viele davon zu meistern.

Um Leistung zu messen, braucht man Daten. Die meisten agilen Entwicklungsteams sammeln Daten mit Hilfe von Bauchgefühlen oder Post-Facto-Bewertungen. Instanz sagen die Entwickler vielleicht: "Ich habe zwei Tage für die Entwicklung dieses Features gebraucht", was eine grobe Schätzung ist.

Um dieses Problem zu lösen, sollten Sie genaue Daten mit Hilfe von agilen Schätzverfahren sammeln. ClickUp verfügt über Tools, mit denen Sie alle erforderlichen Daten sammeln können.

Zeiterfassung zur Erfassung jeder Minute, die für die Arbeit aufgewendet wird

Startdatum und Enddatum für jede Aufgabe und Unteraufgabe zur Berechnung der Zyklus-/Vorlaufzeiten

Abhängigkeiten zur Ermittlung von Engpässen

Zuweisung von Benutzern zu Aufgaben, um die individuelle Produktivität zu messen

Effektive Datenerfassung mit ClickUp's Zeiterfassung für Projekte

2. Fehlende Einblicke

Selbst wenn Sie Daten haben, ist es manchmal schwierig, Erkenntnisse zu gewinnen. Projektmanager verbringen oft Stunden damit, Daten in Tabellenkalkulationen zusammenzustellen und Berechnungen anzustellen.

ClickUp Dashboards

wurden entwickelt, um genau diese Herausforderungen zu meistern. Verfolgen Sie Aufgaben, Produktivität, Effizienz und Auslastung mit anpassbaren Dashboards in Echtzeit. Einige der am häufigsten verwendeten Berichterstellungen, die in verschiedenen

Vorlagen für Kanban-Boards

sind:

Kumulatives Flow-Diagramm

Burnup- und Burndown-Diagramm

Status des Projekts/der Aufgabe

Zielerreichung und Fortschritte bei der Erreichung der Einzelziele

Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in Ihr Projekt mit ClickUp Dashboards

3. Mangel an verwertbaren Informationen

Nehmen wir an, Ihre durchschnittliche Zykluszeit beträgt drei Wochen. Was können Sie zu erledigen, wenn Sie diese Zeit verkürzen wollen? Die Berichte von ClickUp sind so konzipiert, dass sie Ihnen helfen, Entscheidungen zu treffen.

In der Workload-Ansicht können Sie zum Beispiel sehen, wer woran arbeitet, welche Fähigkeiten zur Verfügung stehen usw., um die Ressourcen effektiv zu verteilen. Wenn Sie einen Python-Entwickler benötigen, um Ihre Zykluszeiten um eine Woche zu verkürzen, können Sie die Workload-Ansicht nutzen, um einen verfügbaren Entwickler zu finden.

clickUp Workload-Ansicht zur effektiven Ressourcenzuweisung_

4. Überlastung des Administrators für das Projektmanagement

Die Verwaltung eines agilen Softwareentwicklungsprojekts umfasst viele administrative Aufgaben, wie die Zuweisung von Aufgaben, die Änderung von Status, das Versenden von Benachrichtigungen, die Anwendung von Checklisten usw. Die Durchführung all dieser Aufgaben führt zu unnötigen Verzögerungen und Engpässen und beeinträchtigt

kPIs im Projektmanagement

.

ClickUp Automatisierungen

bietet über 100 Workflows, die Sie sofort auf Autopilot schalten können.

clickUp Vorlagen zur Automatisierung

Nutzen Sie Kanban Metriken für den Erfolg im Projektmanagement mit ClickUp

Agiles Engineering basiert auf der Grundlage von kontinuierlichem Feedback und iterativer Entwicklung. Produktteams entwickeln, starten, überwachen und verbessern ihre Ergebnisse in kurzen Zyklen.

Die Nachverfolgung von Kanban-Metriken ist dabei von grundlegender Bedeutung. Um Kanban-Metriken optimal nutzen zu können, benötigen Software-Engineering-Teams eine robuste, flexible und mit vielen Features ausgestattete Projektmanagement-Software wie ClickUp.

Mit ClickUp können Sie Daten sammeln, Trends verfolgen, Erkenntnisse visualisieren und Optimierungsstrategien entwickeln, indem Sie Ihre Aufgaben nachverfolgen. Es bietet Projektmanagern eine 360-Grad-Ansicht, während jedes Mitglied des Teams granulare Berichte über seine Leistung einsehen kann.

Sehen Sie, wie ClickUp Ihr Projektmanagement verändern kann.

FAQs über Kanban Metriken

1. Welche Metriken werden in Kanban verwendet?

Kanban Teams verwenden verschiedene Metriken während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts. Die wichtigsten Kanban-Metriken sind Durchsatz, Vorlaufzeit, Zykluszeit, Arbeit im Fortschritt und Engpässe im Prozess.

2. Was sind die 5 Elemente von Kanban?

Laut David Anderson, Verfasser und Kanban-Coach, sind die 5 Elemente eines Kanban Boards: