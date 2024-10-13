Wie hängen Agile und DevOps zusammen?

Wie viele Programmierer braucht man, um eine Glühbirne zu erledigen?

Keine - es ist ein Hardware-Problem. Scrum Master Humor bei AgileMentors Scherz beiseite: Welcher Ansatz eignet sich am besten für den Wechsel von Glühbirnen - Agile oder DevOps? Oder wäre eine Kombination am besten?

DevOps und Agile mögen auf den ersten Blick wie zwei unterschiedliche Ansätze erscheinen, aber sie sind stärker miteinander verwoben, als Sie vielleicht denken. Tatsächlich ergänzen sie sich - beide zielen darauf ab, die Zusammenarbeit und Kommunikation während des Zyklus der Softwareentwicklung zu verbessern, um die Softwareentwicklung und -bereitstellung zu optimieren.

**Bei Agile geht es darum, Silos aufzubrechen und die Teamarbeit zu fördern, indem kontinuierliches Feedback und iterative Entwicklung gefördert werden. DevOps geht noch einen Schritt weiter: Es beschleunigt die Softwarebereitstellung durch kontinuierliche Integration und Bereitstellung von Software-Inkrementen

Um dies in die richtige Perspektive zu rücken, hier einige Marktprognosen:

Die globale Markt für agile Entwicklungs- und Testdienstleistungen soll bis 2026 30 Milliarden Dollar erreichen und mit einer Kapitalisierungsrate von 18 % wachsen.

der Markt für DevOps, der im Jahr 2021 einen Wert von über 7 Mrd. USD hatte, wird bis 2028 voraussichtlich 30 Mrd. USD erreichen, mit einer CAGR von über 20 %.

Warum ist dies also von Bedeutung?

Wenn Sie verstehen, wie sich Agile und DevOps gegenseitig ergänzen, können Sie einen immensen Wert für Ihr Unternehmen freisetzen, indem Sie Prozesse rationalisieren und die Gesamteffizienz steigern. Lassen Sie uns herausfinden, wie diese beiden Methoden zusammenarbeiten und warum die Einführung von DevOps für Ihr agiles Team der entscheidende Schritt sein kann.

Was ist Agile?

Agile ist eine Softwareentwicklungsmethode, die sich durch schnelle Feedbackschleifen und ständige Verbesserungen auszeichnet. Sie verwendet einen teambasierten, iterativen Ansatz für das Projektmanagement und konzentriert sich auf die schnelle Bereitstellung von Software, auch wenn die Anforderungen in den ersten Phasen noch nicht genau definiert sind.

Agile entstand als Reaktion auf die Ineffizienzen der traditionellen Projektmanagements , insbesondere den Waterfall-Ansatz. Im Gegensatz zum linearen, sequenziellen Ansatz der Softwareentwicklung nach dem Waterfall-Prinzip unterteilt Agile Projekte in kleinere, überschaubare Teile und ermöglicht die gleichzeitige Entwicklung dieser Teile ohne eine bestimmte, vorher festgelegte Reihenfolge.

Die Agiler Workflow ermöglicht es den Teams, sich ständig anzupassen und zu verbessern, um sicherzustellen, dass das Endprodukt genau auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt ist.

Ein entscheidendes Merkmal von Agile ist die Betonung der Zusammenarbeit zwischen dem Team und dem Kunden. Durch diesen ständigen Dialog nimmt das Produkt während seiner Entwicklung Form an. Die Teams werden ermutigt, sich selbst zu organisieren, ihren Fortschritt zu überprüfen und ihre Methoden zu verfeinern, um sicherzustellen, dass sie sich stets auf die Vision des Kunden zubewegen.

Agile Projekte werden in der Regel in Sprints unterteilt, die 2-4 Wochen dauern. Während dieser Sprints arbeiten die Teams zusammen, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, wobei sie am Ende jedes Sprints ihre Fortschritte überprüfen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen, bevor sie weitermachen.

Obwohl Agile ursprünglich aus der Softwareentwicklung stammt, wird es heute in vielen Bereichen des Organisationsmanagements eingesetzt, da es auch für die Durchführung von Projekten geeignet ist.

🎯 Beispiel: Ein Unternehmen für Marketingsoftware hat gerade ein neues Feature auf den Markt gebracht, um das Engagement der Benutzer zu verbessern. Das Entwicklungsteam wendet Agile an, indem es die Arbeit in zweiwöchigen Sprints organisiert.

Am Ende eines jeden Sprints wird das Feedback der Benutzer durch Umfragen und Nutzungsanalysen gesammelt. Nach der Analyse der Daten stellen sie fest, dass die Benutzer mit einer bestimmten Funktion Schwierigkeiten haben. Auf der Grundlage des Feedbacks wird das Feature rasch überarbeitet, was zeigt, wie schnell Agile auf Veränderungen reagiert.

Schlüsselprinzipien von Agile Agiles Projektmanagement basiert auf den zwölf Prinzipien des Agilen Manifests. Diese Prinzipien legen den Schwerpunkt auf Zusammenarbeit, Anpassungsfähigkeit und die Bereitstellung hochwertiger Softwarelösungen. Praktiken wie Scrum, Kanban und Extreme Programming (XP) konzentrieren sich auf iterative Entwicklung, regelmäßiges Feedback und befähigte, selbstorganisierende Teams.

Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der zwölf Agile-Prinzipien:

Steigerung der Agilität durch kontinuierliche Verbesserung und gutes Design Konzentration auf die Kundenzufriedenheit durch kontinuierliche Softwarebereitstellung Berücksichtigung von Änderungen während des gesamten Zyklus (auch in den späten Phasen) Häufige Bereitstellung funktionierender Software Tägliche Kommunikation und Zusammenarbeit mit allen Beteiligten während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts Unterstützen und motivieren Sie Ihr Team während des gesamten Prozesses Führen Sie regelmäßig persönliche Meetings für eine klare und effektive Kommunikation durch Messen Sie den Fortschritt daran, wie gut die Software funktioniert, und nicht nur an den Fertigstellungsraten Entwickeln Sie nachhaltige, iterative Prozesse, die sich leicht wiederholen und verfeinern lassen Die Dinge einfach halten Ermutigung der Teams, selbst die besten Lösungen zu finden Führen Sie regelmäßige Meetings (Retrospektiven genannt) durch, um Fortschritte zu überprüfen und Pläne anzupassen

Die Flexibilität von Agile und die Konzentration auf kontinuierliches Feedback machen es zu einer überzeugenden Wahl für Teams, die reaktionsfähig bleiben und qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern wollen.

Ziele von Agile

In erster Linie zielt die agile Methodik darauf ab, die Effizienz und Qualität der Softwarebereitstellung zu verbessern, insbesondere in Zeiten der Unsicherheit. Einige der Hauptziele sind:

Kundenzufriedenheit: Sicherstellen, dass sich das Produkt auf der Grundlage des Kundenfeedbacks weiterentwickelt, um die Benutzererfahrung und die Kundenbindung zu verbessern

Sicherstellen, dass sich das Produkt auf der Grundlage des Kundenfeedbacks weiterentwickelt, um die Benutzererfahrung und die Kundenbindung zu verbessern Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Flexibilität verkörpern, die es den Teams ermöglicht, sich auf der Grundlage der sich entwickelnden Kundenbedürfnisse und Bedingungen des Marktes anzupassen

Flexibilität verkörpern, die es den Teams ermöglicht, sich auf der Grundlage der sich entwickelnden Kundenbedürfnisse und Bedingungen des Marktes anzupassen Häufige Bereitstellung funktionierender Software: Priorisieren Sie die Bereitstellung funktionaler Software in kurzen, iterativen Zyklen (Sprints), was den Teams hilft, den Fortschritt regelmäßig zu bewerten und notwendige Anpassungen vorzunehmen

Priorisieren Sie die Bereitstellung funktionaler Software in kurzen, iterativen Zyklen (Sprints), was den Teams hilft, den Fortschritt regelmäßig zu bewerten und notwendige Anpassungen vorzunehmen Befähigung von Teams: Ermutigung von Teams zur Selbstorganisation und Erteilung von Entscheidungsbefugnissen an Teammitglieder sowie Übernahme von Eigentümerschaft für ihre Arbeit, was die Arbeitsmoral und Produktivität fördert

Ermutigung von Teams zur Selbstorganisation und Erteilung von Entscheidungsbefugnissen an Teammitglieder sowie Übernahme von Eigentümerschaft für ihre Arbeit, was die Arbeitsmoral und Produktivität fördert Kontinuierliche Verbesserung: Regelmäßige Überprüfung von Prozessen und Ergebnissen, um verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln und sicherzustellen, dass die Teams aus jeder Iteration lernen

Was ist DevOps?

DevOps betont die Zusammenarbeit zwischen den Teams für Softwareentwicklung (Dev) und IT-Betrieb (Ops), um einen nahtlosen Softwarebereitstellungsprozess zu schaffen. DevOps-Teams arbeiten eng zusammen, um hochwertige Software schnell bereitzustellen, indem sie sich auf Zusammenarbeit, Automatisierung und Feedback konzentrieren.

Die Schlüsselvorteile von DevOps sind:

Minimierte menschliche Fehler: DevOps-Automatisierung beschleunigt die Lieferung und erhöht die Gesamteffizienz.

DevOps-Automatisierung beschleunigt die Lieferung und erhöht die Gesamteffizienz. Kontinuierliche Feedbackschleifen: Teams lernen aus jedem Zyklus und verbessern ihre Prozesse.

Schlüsselprinzipien von DevOps

DevOps baut im Kern auf den agilen Prinzipien auf und verbessert die Partnerschaft zwischen Entwicklern und Teams für den Betrieb. Es ist mehr als nur eine Reihe von Praktiken; dieser kulturelle Wandel legt den Schwerpunkt auf:

Gemeinsame Verantwortung

Kontinuierliches Lernen

Transparenz

Zu den DevOps-Praktiken gehören kontinuierliche Integration, kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD), Automatisierung der Infrastruktur und Leistungsüberwachung. Diese Komponenten optimieren die Bereitstellungspipeline, straffen die Prozesse und verringern Engpässe, sodass ein reibungsloser Weg von der Entwicklung bis zur Bereitstellung gewährleistet ist.

Durch die Priorisierung dieser Prinzipien hilft DevOps den Teams, ihre Ziele zu erreichen ziele und Vorgaben der schnelleren und zuverlässigeren Bereitstellung von Software.

🎯 Beispiel: Eine E-Commerce-Plattform erlebt während des Weihnachtsgeschäfts einen starken Anstieg des Datenverkehrs. Das Entwicklungsteam setzt DevOps-Praktiken ein, indem es kontinuierliche Integration (CI) implementiert. Jedes Mal, wenn ein Entwickler Code committet, werden automatisierte Tests durchgeführt, um die Stabilität zu gewährleisten.

Wenn ein Fehler im Checkout-Prozess entdeckt wird, identifiziert das Team das Problem schnell anhand von Protokollen, behebt es und stellt es innerhalb weniger Stunden erneut bereit - ein Beispiel dafür, wie DevOps die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit erhöht.

Ziele von DevOps

Mit DevOps werden die agilen Prinzipien auf den Betrieb ausgedehnt, um die Softwarebereitstellungspipeline zu optimieren und schnellere und zuverlässigere Releases zu gewährleisten. Die Ziele sind also folgende:

Schnellere Lieferung und Bereitstellung: Der Schwerpunkt liegt auf kontinuierlicher Integration und kontinuierlicher Bereitstellung (CI/CD), was schnelle Reaktionen auf Marktanforderungen mit häufigen Updates ermöglicht

Der Schwerpunkt liegt auf kontinuierlicher Integration und kontinuierlicher Bereitstellung (CI/CD), was schnelle Reaktionen auf Marktanforderungen mit häufigen Updates ermöglicht Automatisierung: Verringerung manueller Fehler und Steigerung der Effizienz durch Automatisierung von Tests, Bereitstellung und Überwachung, denn Automatisierung ist das Herzstück von DevOps

Verringerung manueller Fehler und Steigerung der Effizienz durch Automatisierung von Tests, Bereitstellung und Überwachung, denn Automatisierung ist das Herzstück von DevOps Risikoreduzierung: Minimiert die mit Softwareänderungen verbundenen Risiken und hilft Unternehmen, potenzielle Probleme zu bewältigen, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken

Minimiert die mit Softwareänderungen verbundenen Risiken und hilft Unternehmen, potenzielle Probleme zu bewältigen, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken Verbesserte Qualität und Zuverlässigkeit: Fördert rigorose Tests und Überwachung während des gesamten Entwicklungsprozesses, wodurch Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden können

Missverständnisse über Agile und DevOps

Es ist erstaunlich, wie viele Mythen es über Agile, DevOps und die Zusammenarbeit von Agile und DevOps gibt. Lassen Sie uns die Dinge richtig stellen:

Mythos Nr. 1: Agile ist nur etwas für kleine Teams

Einer der größten Mythen ist, dass Agile nur für kleine Teams funktioniert. Aber das ist bei weitem nicht die Wahrheit!

Agile kann auf jede Teamgröße angepasst werden, egal ob es sich um ein Startup oder ein großes Unternehmen handelt. Es geht vielmehr darum, sich auf einen iterativen Ansatz zu verpflichten, bei dem Teams - ob groß oder klein - Agile nutzen können, um ihre Projekte zu verfeinern Scrum Board zu verbessern, Arbeitsabläufe zu verbessern und die Produktlieferung zu beschleunigen.

Mythos Nr. 2: Bei DevOps geht es nur um Automatisierung

Viele glauben, dass es bei DevOps nur um Automatisierung geht, aber es ist viel umfassender.

Sicherlich ist die Automatisierung eine wichtige Komponente, aber in Wirklichkeit geht es bei DevOps um den Aufbau einer besseren Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Entwicklung, Betrieb und anderen Teams. Es geht darum, einen zusammenhängenden Workflow zu schaffen, der den gesamten Produktlebenszyklus beschleunigt und schnelle und effektive Änderungen ermöglicht.

Mythos Nr. 3: Agile und DevOps sind dasselbe

Angesichts ihrer ähnlichen Ziele könnte man meinen, dass Agile und DevOps zwei Seiten derselben Medaille sind, aber in Wirklichkeit handelt es sich um komplementäre Methoden mit eigenem Fokus, Umfang und Praktiken.

Agile ist in erster Linie für Softwareentwicklungsteams gedacht. DevOps hingegen umfasst sowohl die Softwareentwicklung (Dev) als auch den IT-Betrieb (Ops).

Zweitens konzentriert sich die Zusammenarbeit bei Agile auf das Entwicklungsteam und die Kunden, während bei DevOps die Zusammenarbeit zwischen dem Entwicklungs- und dem Betriebsteam im Vordergrund steht.

Drittens sind agile Teams in der Regel kleiner, während DevOps-Teams tendenziell größer und spezialisierter sind.

Wie Sie also sehen, sind Agile und DevOps nicht das Gleiche.

Mythos Nr. 4: Agile und DevOps sind nur für neue Projekte geeignet

Ein weiterer Irrglaube ist, dass Agile und DevOps nur für neue Projekte geeignet sind. Das ist überhaupt nicht wahr!

Ganz gleich, ob Sie an einem bestehenden System oder an einem Projekt in der Mitte der Projektphase arbeiten, Agile und DevOps können Ihnen viel bringen. Sie können dazu beitragen, Ihre Softwareentwicklungsprozesse und -abläufe zu optimieren, unabhängig davon, in welchem Stadium sich das Projekt befindet.

Mythos Nr. 5: Agile und DevOps erfordern hohe Investitionen

Vielleicht haben Sie gehört, dass die Einführung von Agile und DevOps Ihr Budget belastet, aber auch das ist ein Irrglaube.

Beide Methoden können durch kleine, iterative Änderungen eingeführt werden, die keinen großen finanziellen Aufwand erfordern. Es geht darum, intelligente, überschaubare Anpassungen vorzunehmen, die im Laufe der Zeit große Verbesserungen bringen.

Schließlich gibt es noch das Missverständnis, dass Agile und DevOps unvereinbar sind. Dies entspricht bei weitem nicht der Wahrheit. Wie bereits erwähnt, sind sie nicht unvereinbar, sondern ergänzen sich sogar gegenseitig.

Wie hängen Agile und DevOps zusammen?

Wenn sie effektiv kombiniert werden, verbessern DevOps und Agile den Softwareentwicklungs- und -bereitstellungsprozess und verstärken die Scrum-Säulen Transparenz, Anpassung und Überprüfung.

Im Folgenden erfahren Sie, wie sich beide Methoden gegenseitig ergänzen:

Schwerpunktbereiche: Während sich Agile auf die Softwareentwicklung konzentriert, konzentriert sich DevOps auf die Bereitstellung von Code und die Verbesserung von Prozessen. Obwohl sie unterschiedliche Ziele verfolgen, überschneiden sie sich als wichtige Teile des Lebenszyklus der Softwareentwicklung. **Agile legt die Grundlagen für die Entwicklung, während DevOps für eine reibungslose Implementierung des Codes und kontinuierliche Verbesserungen sorgt

Während sich Agile auf die Softwareentwicklung konzentriert, konzentriert sich DevOps auf die Bereitstellung von Code und die Verbesserung von Prozessen. Obwohl sie unterschiedliche Ziele verfolgen, überschneiden sie sich als wichtige Teile des Lebenszyklus der Softwareentwicklung. **Agile legt die Grundlagen für die Entwicklung, während DevOps für eine reibungslose Implementierung des Codes und kontinuierliche Verbesserungen sorgt Automatisierungs tools: DevOps tools - wie Jenkins, Docker und Kubernetes - sind für agile Teams von entscheidender Bedeutung. Durch die Automatisierung von Aufgaben, die normalerweise manuellen Aufwand erfordern würden, ermöglichen diese Tools eine schnellere Bereitstellung von Features und helfen den Teams, die sich entwickelnden Kundenanforderungen schnell zu erfüllen

DevOps tools von entscheidender Bedeutung. Durch die Automatisierung von Aufgaben, die normalerweise manuellen Aufwand erfordern würden, ermöglichen diese Tools eine schnellere Bereitstellung von Features und helfen den Teams, die sich entwickelnden Kundenanforderungen schnell zu erfüllen Rückkopplungsschleifen: DevOps unterstützt Agile durch seine Feedback-Schleifen , die den Erfolg der agilen Sprints bewerten. Die kontinuierliche Bewertung hilft dabei, Bereiche zu identifizieren, die Aufmerksamkeit und Verbesserung benötigen, und ermöglicht es den Teams, sich anzupassen und mit den Kundenbedürfnissen und Markttrends Schritt zu halten

, die den Erfolg der agilen Sprints bewerten. Die kontinuierliche Bewertung hilft dabei, Bereiche zu identifizieren, die Aufmerksamkeit und Verbesserung benötigen, und ermöglicht es den Teams, sich anzupassen und mit den Kundenbedürfnissen und Markttrends Schritt zu halten Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit ist das Herzstück beider Methoden und bricht Silos auf, die die Kommunikation oft stören. Durch die Förderung eines kontinuierlichen Feedbacks zwischen den Beteiligten stellt DevOps sicher, dass erforderliche Anpassungen schnell vorgenommen werden und die Projekte auf die Ziele des Geschäfts abgestimmt werden

und bricht Silos auf, die die Kommunikation oft stören. Durch die Förderung eines kontinuierlichen Feedbacks zwischen den Beteiligten stellt DevOps sicher, dass erforderliche Anpassungen schnell vorgenommen werden und die Projekte auf die Ziele des Geschäfts abgestimmt werden Nahtloser Freigabepfad: Dank seiner automatisierten Freigabemechanismen bietet DevOps einen nahtlosen Pfad für agile Teams zur Freigabe von Features, sobald diese fertig sind. Und wenn etwas schief geht, können Änderungen schnell und einfach zurückgesetzt werden, was den Zeitaufwand für die Fehlersuche minimiert und es dem Team ermöglicht, sich auf die Qualität der Lieferung zu konzentrieren

Es liegt auf der Hand, dass die Kombination von Agile und DevOps einen erheblichen Wert für Unternehmen darstellen kann.

Vorteile der Verknüpfung von Agile und DevOps

Die Integration von Agile-Methoden mit DevOps-Praktiken kann Ihren Softwareentwicklungs-Lebenszyklus durch die Schaffung eines kohärenteren und effizienteren Workflows erheblich verbessern.

Im Folgenden erfahren Sie, wie diese Integration erhebliche Vorteile bringen kann:

Schnellere Bereitstellungshäufigkeit

Unternehmen können ihre Produkte schneller bereitstellen, indem sie die iterative Entwicklung von Agile mit den DevOps-Praktiken der kontinuierlichen Integration und des kontinuierlichen Deployments (CI/CD) in Einklang bringen.

Agile Sprints unterteilen die Entwicklung in überschaubare Abschnitte, während DevOps-Tools zur Automatisierung den Bereitstellungsprozess rationalisieren. Durch automatisierte Build- und Deployment-Pipelines können Teams Updates häufiger und mit minimalen manuellen Eingriffen veröffentlichen.

Auch Echtzeit DevOps-Metriken helfen bei der Nachverfolgung der Erfolgsraten bei der Bereitstellung und der Häufigkeit von Rollbacks und liefern Daten, die zur Feinabstimmung der Bereitstellungsprozesse analysiert werden können.

Verbesserte Zusammenarbeit und Kommunikation

Agile Methoden fördern die funktionsübergreifende Teamarbeit; DevOps erweitert diese Zusammenarbeit auf den Betrieb durch Praktiken wie Infrastructure as Code (IaC) und automatisierte Überwachung. Dieser integrierte Ansatz, der eine einheitliche Entwicklungs- und Betriebsumgebung fördert, verbessert die Kommunikation.

Erhöhte Zuverlässigkeit und Stabilität

Der iterative Ansatz von Agile sorgt für regelmäßige Code-Reviews und Tests, während die automatisierten Qualitätsprüfungen und die Echtzeitüberwachung von DevOps die Systemstabilität gewährleisten.

Die Kombination beider Ansätze hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, Produktionsunterbrechungen zu minimieren und hohe Standards zu gewährleisten.

Verbesserte Feedback-Schleifen

Die Echtzeitüberwachung und -protokollierung von DevOps ergänzt die Sprint-Retrospektiven und Feedback-Sitzungen von Agile.

Diese robuste Feedbackschleife hilft den Teams, fundierte Anpassungen vorzunehmen und ihre Entwicklungspraktiken und Betriebsstrategien schnell zu verfeinern. Dies kommt letztendlich der Anwendungsleistung und der Erfahrung der Benutzer zugute.

Verwenden Sie zunächst die ClickUp Vorlage für agiles Projektmanagement um Ihren Workspace einzustellen.

ClickUps Vorlage für agiles Projektmanagement ist reich an Features und leicht anpassbar

Diese Vorlage ist einfach zu verwenden und eignet sich auch für Teams, die keine Software entwickeln und agile Methoden wie Kanban oder Scrum einführen möchten. Mit dieser Vorlage können Sie:

Anfragen direkt und mühelos in Ihr Backlog einordnen

Aufgaben mühelos priorisieren

Boards oder Sprint verwenden, um die Ausführung voranzutreiben

Retrospektiven einplanen und Feedback sammeln

Verwenden Sie diese Vorlage, um den Workflow zwischen Agile- und DevOps-Tools zu rationalisieren, einschließlich:

Vereinheitlichter Workspace

Mit der obigen Vorlage für agiles Projektmanagement haben Sie einen einheitlichen, anpassbaren Workspace eingerichtet, um Aufgaben, Projekte und Dokumentation auf einer einzigen Plattform zu zentralisieren. Folgen Sie nun diesen Schritten:

Importieren Sie Ihre bestehenden agilen Projekte in ClickUp

Pflegen Sie einen agilen Workflow durch die Einstellung von Automatisierungsregeln, um die Erstellung von Aufgaben und die Nachverfolgung von Problemen zu rationalisieren

Erstellen Sie ClickUp Aufgaben zur Nachverfolgung von Softwareverteilungen in Ihrem DevOps-Tool, um die Sichtbarkeit Ihrer Verteilungsprozesse zu gewährleisten

Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Tools hin und her jonglieren - alles, was Sie brauchen, haben Sie sofort zur Hand! Außerdem steht Ihnen jetzt die gesamte Palette der ClickUp Features zur Verfügung, mit denen Sie die kombinierte Kraft von Agile und DevOps nutzen können.

Zusammenarbeit in Echtzeit

Die Zusammenarbeit ist das Herzstück des Erfolgs von Agile und DevOps, und ClickUp erweckt sie zum Leben mit ClickUp Whiteboards für Planung und Brainstorming.

Zusammenarbeit in Echtzeit mit ClickUp's Whiteboards

Koordinieren Sie aufgaben in ClickUp und chatten Sie in Echtzeit, kommentieren Sie und geben Sie Dokumente frei, damit die Kommunikation zwischen Ihren Teammitgliedern mühelos funktioniert. Sobald Sie Ihre ClickUp Aufgaben eingestellt haben, verwenden Sie Gantt Diagramme um regelmäßige Aktualisierungen zu erhalten und den Fortschritt Ihres Projekts zu überwachen.

Gruppieren, Filtern oder Ausblenden von Aufgaben in Gantt-Diagrammen zur Nachverfolgung und Verbindung von Arbeitsabläufen in Ihrer gesamten Arbeit

Kontinuierliche Feedbackschleife

Effektives Feedback ist entscheidend für kontinuierliche Verbesserungen. Verwenden Sie ClickUp Aufgaben, um eine kontinuierliche Feedbackschleife zu ermöglichen, indem Sie Teams die Möglichkeit geben, Erkenntnisse freizugeben, Aktualisierungen bereitzustellen und Probleme sofort anzugehen. Sammeln Sie dann all dieses Feedback über ClickUp Formulare .

Sie können die Listenansicht verwenden, um Elemente zu erstellen, die auf Formularantworten und ClickUp Dokumente um Feedback projektübergreifend zu zentralisieren und zu überprüfen.

Sie können bedingte Logik in ClickUp Formularen für Produktfeedback verwenden

Hier ist, was einer unserer Kunden über ClickUp Formulare zu sagen hatte:

_Ich finde es toll, wie anpassungsfähig es mit Status ist. Ich liebe die Automatisierungen. Ich liebe die Formulare. Ich kann mich nicht entscheiden. Wenn ich nur Cover/Bilder für Elemente in der Ansicht des Kalenders einstellen könnte, wäre mein Organisationsleben abgeschlossen (aber im Moment habe ich mich selbst darum gekümmert)

Annette McDonald

Integrationen

Bauen Sie Ihre Workflows mit den umfangreichen Integrationen von ClickUp auf. Ob Sie Jira für die Nachverfolgung von Problemen oder GitHub für die Code-Verwaltung nutzen, ClickUp verbindet sich mit all Ihren bevorzugten Tools.

Diese Integration sorgt für einen reibungslosen Daten Flow und automatisiert Routineaufgaben, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können - die Bereitstellung hochwertiger Software.

profi-Tipp: Nutzen Sie die Zwei-Wege-Synchronisierung zwischen ClickUp und anderen Tools, um sicherzustellen, dass Aktualisierungen in einer Plattform auch in der anderen berücksichtigt werden. Viele Agile- und DevOps-Tools unterstützen dieses Feature - prüfen Sie, ob dies für Ihr Setup eine Option ist.

Sichtbarkeit und Echtzeit-Überwachung

Bleiben Sie mit den leistungsstarken Sichtbarkeits- und Überwachungs-Features von ClickUp stets auf dem Laufenden über Ihre Projekte.

Nutzen Sie das Beste aus benutzerdefinierten ClickUp Dashboards und detaillierte Berichte, um Einblicke in den Fortschritt des Projekts, die Leistung des Teams und mögliche Hindernisse zu erhalten.

Erstellen Sie detaillierte Dashboards und fügen Sie einfach Karten hinzu, um den Fortschritt der Sprint-Punkte, Aufgaben pro Status und Bugs pro Ansicht zu sehen

Sie können Dashboards benutzerdefiniert anpassen, indem Sie Widgets Ihrer Wahl hinzufügen, darunter diagramme für die agile Berichterstellung wie Burnup und Burndown, kumulativer Flow, Geschwindigkeit sowie Vorlauf- und Zykluszeit.

Ressourcenmanagement

Optimieren Sie die Produktivität Ihres Teams mit dem ClickUp Feature für die Zeiterfassung . Workload-Management und Kapazitätsplanung helfen Ihnen, Ressourcen effizient zuzuweisen und Workloads auszugleichen.

Mit den umfassenden Ressourcenmanagement-Lösungen von ClickUp vermeiden Sie die Überlastung von Teammitgliedern und stellen sicher, dass Ihre Projekte auf Kurs bleiben.

ClickUp für agiles und DevOps-Projektmanagement einsetzen

ClickUp bietet eine vielseitige lösung für das Management des Lebenszyklus der Softwareentwicklung mit umfassenden Features und außergewöhnlicher Flexibilität. Es ist ein unschätzbares Tool für Software Teams, die ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und qualitativ hochwertige Produkte liefern wollen. Und als Bonus verfügt es über eine umfangreiche Bibliothek mit kostenlosen Agile Vorlagen .

Zum Beispiel kann die ClickUp SMART Goals Vorlage wurde entwickelt, um Ihre agilen Prozesse zu rationalisieren und Ihre Ziele mit Ihren Entwicklungszielen in Einklang zu bringen.

Bewerten Sie alle Ihre Ziele mit Hilfe der ClickUp SMART Goals-Vorlage

Diese Vorlage erleichtert die Umsetzung agiler Methoden und die Nachverfolgung Ihrer Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele. Sie können aus 13 benutzerdefinierten Feldern wählen und sie zu dieser Vorlage hinzufügen, um Ihr gesamtes Framework zu überprüfen.

Sprint Management

Das Sprint-Management ist ein zentraler Bestandteil des agilen Softwareentwicklungsprozesses. Es ist besonders leistungsfähig in ClickUp. Zuerst, ClickUp Sprint ist ein speziell entwickeltes Feature zur Erstellung und Verwaltung von agilen Sprints.

Sie können Sprint-Termine einstellen und Prioritäten markieren, damit jeder seine Aufgaben kennt. Sie können auch die Verschiebung von unerledigten Aufgaben in nachfolgende Sprints automatisieren, um Kontinuität und Konzentration auf die Ergebnisse zu gewährleisten.

Übernehmen Sie die Kontrolle über den gesamten Produktlebenszyklus, von der Idee bis zum Release, mit ClickUp's Agile Workflows

Mit ClickUp Sprint:

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, um während der Planung eines Sprints und der Fehlerbehebung synchron zu bleiben

Identifizieren und priorisieren Sie Abhängigkeiten, um die Ausführung von Aufgaben zu optimieren

Verfolgen Sie Ihre Sprints und Meilensteine für ein effektives Projektmanagement

Synchronisieren Sie die Entwicklung Ihres Teams mit GitHub, Gitlab oder Bitbucket

Zusammengefasst, ClickUp's Agiles Projektmanagement lösung von ClickUp bietet Flexibilität, einfache Zusammenarbeit und verbesserte Sichtbarkeit - und das alles bei einfacher Bedienung. Sie könnten sich keinen besseren Partner für Ihre agilen und DevOps-Entwicklungspraktiken wünschen.

Mit ClickUp können Sie DevOps und Agile einfach in Ihren Workflow einbinden

Die Integration von Agile und DevOps stellt einen ganzheitlichen Ansatz für den Softwareentwicklungsprozess dar, der sich von der Planung und dem Design bis hin zur Bereitstellung erstreckt. Diese leistungsstarke Kombination ermöglicht es Unternehmen, qualitativ hochwertige Software schnell zu liefern, sich an Marktveränderungen anzupassen und das Kundenerlebnis kontinuierlich zu verbessern.

ClickUp hebt dies auf die nächste Stufe. Stellen Sie sich eine einzige Plattform vor, auf der die Flexibilität von Agile und die Automatisierung von DevOps mühelos zusammengeführt werden. Mit ClickUp integrieren Sie Agile Sprints und DevOps-Pipelines nahtlos und verwandeln Ihren Workflow in ein hocheffizientes Kraftwerk. Anmeldung für ClickUp und sehen Sie, wie es Ihren Entwicklungsprozess revolutionieren kann!