Wie man DevOps-Metriken zur Messung des Projekterfolgs verwendet

Sie wissen, wie wichtig es ist, hochwertige Software schnell zu liefern.

Doch wie können Sie die Effektivität Ihrer DevOps-Prozesse und die Leistung Ihres Softwareentwicklungsteams messen? Hier kommen DevOps-Metriken ins Spiel.

Es gibt viele DevOps tools und Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) zur Auswahl. Aber eine Reihe von KPIs allein hilft nicht weiter. Sie müssen wissen, wie Sie diejenigen auswählen, die für Ihr Team und Ihr Projekt am besten funktionieren.

Dazu müssen Sie jede wichtige DevOps-Metrik verstehen, bevor Sie sie verwenden. Das kann eine kleine Herausforderung sein. Aber keine Sorge! Wir haben alles für Sie.

Wir haben alle DevOps-Metriken zusammengefasst, die Ihnen helfen können, Ihre Softwareentwicklung zu verbessern und Ihre DevOps-Prozesse zu beschleunigen.

Was sind DevOps Metriken?

DevOps-Metriken sind datengesteuerte Maßnahmen zur Nachverfolgung der technischen und prozessbezogenen Leistung von Teams, die an der Softwareentwicklung beteiligt sind. Diese Datenpunkte messen die Leistung, Effizienz und Effektivität Ihrer DevOps-Praktiken.

Sie bieten DevOps-Experten Einblicke in die Qualität und Geschwindigkeit der Softwarebereitstellung ihrer Teams. Die Überwachung und Analyse von DevOps-Metriken ist unerlässlich, um die Entwicklungspipeline des Teams zu optimieren und zu verbessern und Lieferprobleme zu lösen.

DevOps-Metriken sind nicht isoliert oder unabhängig. Sie sind miteinander verknüpft und werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, z. B. von der Teamkultur, der Zusammenarbeit, der Automatisierung, dem Feedback und dem Lernen.

DevOps-Metriken sind auch nicht pauschal, da verschiedene Teams und Projekte unterschiedliche Prioritäten und Schwerpunkte haben können.

Im Großen und Ganzen lassen sie sich in folgende Kategorien einteilen:

Bereitstellungsmetriken : Sie messen die Geschwindigkeit, die Häufigkeit und den Erfolg von Softwareimplementierungen

: Sie messen die Geschwindigkeit, die Häufigkeit und den Erfolg von Softwareimplementierungen Metriken zur Änderungsverwaltung : Sie dienen der Nachverfolgung der Stabilität und Effektivität der Einführung von Änderungen in Ihrem System

: Sie dienen der Nachverfolgung der Stabilität und Effektivität der Einführung von Änderungen in Ihrem System Überwachungs- und Betriebsmetriken: Sie bewerten den Zustand, die Leistung und die Betriebszeit Ihrer Software und Infrastruktur

Bedeutung von DevOps-Metriken

Bei DevOps geht es um die Automatisierung und Integration der Prozesse zwischen Software- und IT-Betriebsteams.

Software-Teams, die zuverlässigere Builds und Implementierungen schneller bereitstellen können - ohne Kompromisse bei wichtigen Qualitätsparametern -, haben eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit.

Das liegt daran, dass sie flexibler sind und besser auf Kundenfeedback und Feature-Anfragen von internen und externen Stakeholdern reagieren können.

Die Implementierung effektiver DevOps-Metriken zur Gewährleistung der Software-Agilität ist jedoch nicht einfach. Sie müssen die richtigen Metriken für Ihr Team auswählen, genaue und zeitnahe Daten sammeln und die Ergebnisse analysieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Sicherstellung von Datenqualität und -konsistenz ist für jedes Unternehmen eine Herausforderung. Aber keine Sorge, wir haben einige Tipps und Tricks, die Ihnen helfen, diese Hürden zu überwinden und Ihre DevOps-Prozesse zu optimieren.

Bevor wir dazu kommen, sollten wir zunächst die vier wichtigsten DevOps-Metriken kennenlernen.

Detaillierte Analyse der wichtigsten DevOps-Metriken

Es gibt viele Leistungsindikatoren, die Sie verfolgen können, aber die wichtigsten DevOps-Metriken sind die vier DORA-Metriken. DORA steht für DevOps Research and Assessment (DORA), ein langjähriges Forschungsprogramm, das diese vier Schlüssel-Metriken als wesentliche Marker für die Leistung der Softwarebereitstellung veröffentlicht hat.

Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf jede dieser Kennzahlen werfen.

1. Vorlaufzeit für Änderungen

Die Vorlaufzeit für Änderungen misst die Dauer von der Initiierung einer Code-Änderung bis zu ihrer erfolgreichen Bereitstellung in der Produktion. Jede Code-Änderungsanfrage durchläuft mehrere Phasen: Entwicklung, Test, Code-Überprüfung, Build und Einsatz. Nach dem Einsatz in der Produktion wird eine Code-Änderung überprüft, um ihre beabsichtigte Funktion zu validieren.

Erfolgreiche Teams messen die Vorlaufzeiten in Stunden, während relativ leistungsschwache Teams die Vorlaufzeiten in Tagen, Wochen oder Monaten berechnen. Je kürzer die Vorlaufzeit für Änderungen ist, desto effizienter ist die Softwarebereitstellung. DevOps-Experten befürworten in der Regel die Automatisierung von Tests, die trunk-basierte Entwicklung und die Erstellung in kleinen Chargen, um die Vorlaufzeit zu verkürzen.

Die Vorlaufzeit für Änderungen ist eine großartige Metrik, um Blockaden zu erkennen und sie umgehend zu beseitigen. Die Optimierung der Vorlaufzeit hilft den Teams nicht nur bei der sofortigen Behebung von Problemen, sondern auch bei der kontinuierlichen Arbeit an der Verbesserung ihres Softwarebereitstellungsprozesses.

2. Bereitstellungshäufigkeit

Die Bereitstellungshäufigkeit misst, wie oft Code-Änderungen, Feature-Anfragen und Aktualisierungen in die Produktion übernommen werden. Sie ist ein Schlüsselindikator für die Fähigkeit eines Unternehmens, Änderungen und Upgrades für seine Software und Systeme bereitzustellen.

Eine hohe Bereitstellungshäufigkeit ist ein Indikator für ein effizientes Team. Der Einsatz von Automatisierungstools zur Gewährleistung konsistenter Releases, die Durchführung eines effektiven Release-Managements, die Implementierung automatisierter Testverfahren und die Sicherstellung einer effizienten Pipeline sind bewährte Methoden zur Aufrechterhaltung einer hohen Bereitstellungsfrequenz.

Leistungsstarke Teams schaffen es, Code-Änderungen bei Bedarf innerhalb eines Tages bereitzustellen. Durchschnittliche oder leistungsschwache Teams reservieren Code-Änderungen für einen längeren wöchentlichen oder monatlichen Rhythmus.

Die einzige Einschränkung besteht darin, bei dem Versuch, die Bereitstellungshäufigkeit zu maximieren, die Qualitätsmetriken nicht aus den Augen zu verlieren. Für eine erfolgreiche Bereitstellung ist Zuverlässigkeit ebenso wichtig wie Schnelligkeit.

3. Ausfallrate ändern

Die Änderungsfehlerquote misst den Prozentsatz der Code-Änderungen, die nach der Bereitstellung in der Produktion sofort behoben werden müssen. Diese treten in der Regel in Form von Kundentickets in Erscheinung. Die Korrekturen oder Revisionen, die Teil der Tests sind, werden bei der Berechnung der Änderungsausfallrate nicht berücksichtigt.

Bei leistungsstarken Teams liegt die Fehlerquote bei Änderungen im Bereich von 0-15 %. Es ist wichtig, regelmäßig über die Fehlerquote zu berichten, um Bugs zu überwachen. Praktiken wie die trunk-basierte Entwicklung und die Entwicklung in kleinen Chargen können dazu beitragen, die Fehlerquote bei Änderungen zu senken. Echtzeit-Überwachungs- und Warnsysteme können ebenfalls dazu beitragen, die Fehlerquote bei Änderungen zu kontrollieren.

4. Mittlere Zeit bis zur Wiederherstellung

Die mittlere Wiederherstellungszeit (MTTR) ist eine wichtige Metrik zur Nachverfolgung der durchschnittlichen Zeit, die ein Softwareentwicklungsteam für die Wiederherstellung nach einem Systemausfall oder Incident benötigt. Eine Minimierung der MTTR ist wichtig, um eine gute Erfahrung für den Benutzer zu gewährleisten. Viele Service Level Agreements (SLAs) mit Clients enthalten Einzelziele für die MTTR.

Leistungsstarke technische Teams brauchen weniger als eine Stunde, um sich von Incidents zu erholen. Die Schnelligkeit liegt in ihrer Fähigkeit, potenzielle Risiken präventiv zu beheben, Incident-Marker automatisch zu identifizieren und automatische Alarmsysteme einzurichten.

Sobald die Lösung abgeschlossen ist, führen effektive Softwareentwicklungsteams eine detaillierte Ursachenanalyse (RCA) durch, um ähnliche Incidents in Zukunft zu vermeiden. Die Überwachung und Optimierung der MTTR ist ein wesentlicher Bestandteil der DevOps-Praktiken.

Zusätzliche DevOps-Metriken: Nachverfolgung für den Erfolg

Neben den vier zentralen DORA-Metriken können Ihnen weitere DevOps-Metriken dabei helfen, die Leistung Ihrer Softwarebereitstellung zu überwachen und zu verbessern. Im Folgenden werden einige dieser zusätzlichen DevOps-Erfolgsmetriken und deren Nachverfolgung vorgestellt.

1. Zykluszeit

Die Zykluszeit bezieht sich auf die Zeit, die das Entwicklungsteam benötigt, um ein Element für den Versand abzuschließen. Sie wird ab dem Zeitpunkt gemessen, an dem die Entwickler die Arbeit an einem Element beginnen. Die Zykluszeit ist eine wichtige Metrik, die bei der projektmanagement und Vorhersagen. Kürzere Zyklus-Elemente sind ein Indikator für produktive und effektive Software-Lieferprozesse.

2. Fehlerausbruchsrate

Keine Softwarebereitstellung ist frei von Fehlern. Als DevOps-Experte versuchen Sie jedoch, Fehler nach der Produktion zu minimieren. An dieser Stelle kommt die "Defect Escape Rate" ins Spiel.

Mit ihr lässt sich messen, wie oft Fehler in der Vorproduktionsphase im Vergleich zur Produktionsphase entdeckt werden. Sie wird als Prozentsatz berichtet. Diese Metrik hilft Ihnen bei der Überwachung der Qualität Ihrer Softwarelieferung.

Wir alle wünschen uns, dass unsere Software bei unserem Einzelziel erfolgreich ist und von vielen Benutzern angenommen wird. Anwendungsnutzung und Datenverkehr messen die Zahl der Benutzer, die in Echtzeit auf unser System zugreifen.

Die Kehrseite einer hohen Belastung durch Benutzer ist das Risiko von Systemausfällen. Um dies zu vermeiden, überwachen DevOps-Experten regelmäßig die Metriken zur Anwendungsnutzung und zum Datenverkehr. Sobald sie eine Überschreitung einer bestimmten Nutzungsschwelle feststellen, halten sie ihre Teams in Bereitschaft, um Probleme zu beheben und schnell zu reagieren, falls sie auftreten.

Ein plötzlicher Rückgang der Nutzung und des Datenverkehrs ist ebenfalls ein Anzeichen für Probleme. Die Überwachung und Benachrichtigung der Teams über den Datenverkehr, vorzugsweise in Echtzeit, hilft ihnen, Probleme schneller zu lösen und die Unzufriedenheit der Benutzer zu vermeiden.

4. Fehlerquoten

Die Fehlerquote misst die Zahl der in einem System innerhalb eines bestimmten Zeitraums aufgetretenen Fehler. Diese Metrik ist entscheidend für die Qualitätstests, die Einführung und die Betriebsphase. Eine hohe Fehlerquote kann sich auf die Zufriedenheit Ihrer Kunden auswirken.

Die Minimierung der Fehlerquote ist der Schlüssel zur Förderung einer Qualitätskultur. Achten Sie nach der Bereitstellung auf Fehler. Ein paar Fehler hier und da sind zwar normal, aber achten Sie auf ungewöhnliche Spitzenwerte und leiten Sie mit Hilfe Ihrer Teams sofort die notwendigen Maßnahmen ein.

Herausforderungen bei der Nachverfolgung von DevOps-Metriken überwinden

Die Nachverfolgung von DevOps-Metriken kann aus vielen Gründen eine Herausforderung sein.

Metriken sind nur so gut wie die Daten, auf denen sie beruhen. DevOps Teams müssen einen nahtlosen Flow der Daten sicherstellen, nachdem sie die richtigen Datenquellen identifiziert und Prozesse implementiert haben, die die Datengenauigkeit gewährleisten. Nur so können Metriken den Erfolg von DevOps messen.

Eine weitere Herausforderung bei der Nachverfolgung von DevOps-Metriken ist die transparente Kommunikation. Dies ist eher ein kultureller als ein technischer Mangel. DevOps-Teams übersehen oft, wie wichtig es ist, den Teams vor Ort den Wert der wichtigsten Metriken zu vermitteln und zu verdeutlichen.

Die Teams müssen gut darüber informiert sein, wie jede Metrik ihre Entwicklungsleistung bewertet. Außerdem sollten sie befähigt werden, die Geschwindigkeit zu erhöhen oder sich an veränderte KPIs anzupassen.

Diese Herausforderungen erschweren zwar eine hervorragende Softwareentwicklung, sind aber nicht unüberwindbar. Zum Glück gibt es Hilfe in Form von Tools für moderne DevOps Teams.

ClickUp ist eine All-in-One-Softwareplattform, die es Ihren Teams ermöglicht, Software zuverlässiger, effizienter und häufiger auszuliefern und dabei die Qualitätsstandards einzuhalten.

Lassen Sie uns sehen, wie ClickUp Ihre DevOps-Praktiken verbessern kann:

1. Bilden Sie mühelos Software Teams

Mit ClickUp's Software Team Projektmanagement tool können Sie Ihr Team dabei unterstützen, Software-Projekte effizienter und effektiver zu planen, zu erstellen und auszuliefern.

Vereinfachen Sie den DevOps-Entwicklungsprozess mit einem All-in-One-Arbeits-Hub durch ClickUp's Software Team Project Management tool

Dieses Tool ist als All-in-One-Lösung konzipiert, die mehrere Tools und Apps ersetzt, die Software Teams normalerweise verwenden. Sie können es benutzerdefiniert an Ihre spezifischen Anforderungen und Präferenzen anpassen und mit anderen Plattformen integrieren.

Verwenden Sie es zur Nachverfolgung von Fehlern und Problemen mit Formularen und wandeln Sie diese in Aufgaben um, um die Verwaltung und Sichtbarkeit zu erleichtern. Außerdem können Sie damit agile Workflows für Ihre Sprint Backlogs erstellen. Wenn zu viele Incidents auftreten, kann es Ihrem Team helfen, kritische Probleme zu priorisieren und viel weniger Zeit für die Wiederherstellung des Dienstes zu benötigen, wobei alle über den Fortschritt informiert werden.

2. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt

Mit ClickUp verschwenden Sie keine Zeit und keinen Aufwand mit dem Sammeln von Daten aus verschiedenen Quellen und Systemen. Sie können Ihre benutzerdefinierten Einstellungen vornehmen ClickUp Dashboard das alle Daten aus Ihren Projektdokumenten, Aufgaben und Berichten in einem Rutsch abruft und dann alle Ihre DevOps-Metriken täglich in Echtzeit überwacht.

Nutzen Sie ClickUp als einzige Quelle der Wahrheit zur Nachverfolgung all Ihrer DevOps-Metriken

Dies löst Ihre Datenqualitätsprobleme, da ClickUp zu Ihrer einzigen Wahrheitsquelle für den Status Ihres laufenden Projekts wird. Sie können dasselbe Feature auch für die Berichterstellung nutzen, um Ihre Business-Stakeholder über die Leistung Ihres Unternehmens auf dem Laufenden zu halten.

3. Schneller zusammenarbeiten und wachsen ClickUp's Projektmanagement hilft Ihnen, Ihre Projektziele zu verfolgen und Ihre Fortschritte in Echtzeit für Ihre Teams freizugeben.

Planen und priorisieren Sie Ihre Projekte besser mit ClickUp's Projektmanagement-Funktionen DevOps-Projektmanagement kann überwältigend werden, wenn es um hochrangige und komplexe Projekte geht. ClickUp nimmt Ihnen den Stress der Nachverfolgung und Zusammenarbeit ab, sodass Sie sich ausschließlich auf das Meeting der von Ihnen festgelegten DevOps-Metriken zu Geschwindigkeit und Qualität konzentrieren können.

ClickUp bietet viele Features, die bei der Implementierung helfen können bahnbrechende DevOps-Praktiken und fördern das Verantwortungsgefühl Ihrer Mitglieder im Team. Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) ) und Ziele und Schlüssel Ergebnisse (OKRs) sind bloße Nummern, solange das Team sie nicht vollständig verinnerlicht und sich zu eigen gemacht hat.

4. Förderung einer Kultur der Exzellenz ClickUp Ziele helfen Ihnen, Ihre identifizierten DevOps Metriken und KPIs mit ihren Eigentümern und Zeitleisten den Aufgaben zuzuordnen. Auf diese Weise kann das Team vollständig erkennen, wie seine Arbeit die Metriken für den Erfolg beeinflusst.

ClickUp Goals sorgt für Transparenz und Sichtbarkeit von Projektzielen in Echtzeit

Mit ClickUp können Sie auch einzelne Mitglieder Ihres Teams taggen und benachrichtigen, damit sie sich um Kundentickets, Incidents und Probleme auf automatisierter Basis kümmern. Auf diese Weise können Sie das Problem der teamweiten Einführung von DevOps-Metriken lösen und eine schnellere Zusammenarbeit ermöglichen.

Mit ClickUp können Sie den Geist des Erledigens und des richtigen Erledigens fördern. Wenn Sie auf der Suche nach Inspiration für die Ziele Ihres Teams für das kommende Quartal sind, bietet ClickUp auch einige vorlagen für die Einstellung von Zielen .

Ace your Software Delivery Performance mit ClickUp

Kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) sind der Kern von DevOps. Die Überwachung effektiver DevOps-Metriken hilft Ihnen, Ihre Softwareentwicklungspraktiken kontinuierlich zu verbessern.

Sie ist auch für die Umsetzung größerer Ziele und Strategien im Geschäft unerlässlich. Gelöschte KPIs und Metriken erleichtern die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und setzen Standards für Qualität und Wettbewerbsfähigkeit.

DevOps ist ein sich ständig weiterentwickelnder Bereich, dessen Zukunft durch verbesserte Automatisierung und aufschlussreiche Berichterstellung geformt wird.

Als DevOps oder agil können Sie eine robuste Software-Projektmanagement-Plattform wie ClickUp nutzen, um die Produktivität Ihrer Teams zu steigern.

Verbesserte Automatisierung und aufschlussreiche Berichterstellung im Softwarebereitstellungsprozess werden die Zukunft von DevOps formen. Und ClickUp hilft Ihnen dabei.

Mit der Fähigkeit von ClickUp, KPIs zuzuweisen, zu verfolgen und zu messen, können Ihre Teams Software zuverlässiger, effizienter und häufiger bereitstellen und dabei die Qualitätsstandards einhalten.

Nehmen Sie nicht nur unser Wort dafür. Anmeldung für ClickUp kostenlos an und erleben Sie es selbst!

Allgemeine FAQs

1. Was sind die wichtigsten DevOps-Metriken?

Die vier wichtigsten DevOps-Metriken, die auch als DORA-Metriken bekannt sind, sind die Bereitstellungshäufigkeit, die Fehlerrate bei Änderungen, die Vorlaufzeit bis zur Änderung und die mittlere Zeit bis zur Wiederherstellung der Dienste. Diese Metriken bewerten die Effizienz und Leistung von Softwareentwicklung und IT-Betrieb.

Weitere wichtige Metriken sind Defect Escape Rate, Zykluszeit, Betriebszeit, Code Churn, Verzögerungskosten, Incident Response Time usw. Die genaue Auswahl der Metriken hängt vom organisatorischen Kontext und vom Hauptziel des Projekts selbst ab.

2. Welches sind die 4 wichtigsten Metriken bei DevOps?

Die vier wichtigsten DevOps-Metriken, die Teams zur Messung der Leistung ihrer Softwareprojekte verwenden, sind:

Einführungshäufigkeit: Die Häufigkeit, mit der Code-Änderungen in der Produktion freigegeben werden

Die Häufigkeit, mit der Code-Änderungen in der Produktion freigegeben werden Vorlaufzeit für Änderungen: Die Zeit, die von der Phase des Beginns einer Entwicklungsaufgabe bis zur Phase ihres Abschlusses und ihrer Freigabe für die Produktionsumgebung vergeht

Die Zeit, die von der Phase des Beginns einer Entwicklungsaufgabe bis zur Phase ihres Abschlusses und ihrer Freigabe für die Produktionsumgebung vergeht Fehlerquote bei Änderungen : Der Anteil der Einsätze, die zu Fehlern führen, die einen Neuaufbau oder Korrekturen erfordern

: Der Anteil der Einsätze, die zu Fehlern führen, die einen Neuaufbau oder Korrekturen erfordern Mittlere Wiederherstellungszeit (MTTR): Die durchschnittliche Zeit, die benötigt wird, um von einem Incident oder einem Problem in der Produktionsumgebung zurück zu kommen

3. Was sind die KPIs bei DevOps?

Key Performance Indicators oder KPIs in DevOps beziehen sich auf die Metriken, die dabei helfen, den Status und den Fortschritt kritischer Softwareprojekte im Auge zu behalten. KPIs sind eine großartige Möglichkeit, sich einen schnellen Überblick über den Fortschritt des Teams bei der Erstellung von Softwareprodukten zu verschaffen und umgehend Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

Einige der KPIs in DevOps, die die Schlüsselelemente bei der Definition des Erfolgs des gesamten DevOps-Teams sind, sind Vorlaufzeit, Zykluszeit, mittlere Wiederherstellungszeit (MTTR), Bereitstellungshäufigkeit, Änderungsfehlerrate, Betriebszeit, Arbeit in Bearbeitung (IB), Feedback-Zeit usw.

Die Auswahl der richtigen KPIs hilft Unternehmen, qualitativ hochwertige Software zeitnah und effizient zu liefern.