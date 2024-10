die 10 besten Almanach-Alternativen im Jahr 2024

Wenn Sie ein Almanac-Benutzer sind, haben Sie wahrscheinlich die Nachricht von der baldigen Schließung des Softwareunternehmens gehört. Es ist frustrierend, von einer Plattform, mit der Sie vertraut waren, zu wechseln, Ihre Prozesse neu zu gestalten und Ihre Daten neu zu organisieren.

Der gesamte Prozess des Neuanfangs - die Suche nach neuen Tools, das Testen dieser Tools und ihre Integration in Ihren Workflow - ist entmutigend.

Almanac wird jedoch am 31. Januar 2025 eingestellt, und Sie haben nur ein Limit an Zeit, um auf ein neues Dokumentations- und Collaboration-Tool umzusteigen und alle Ihre Daten zu migrieren.

Lassen Sie mich Ihnen hier helfen. In diesem Blogbeitrag habe ich die 10 besten Almanac-Alternativen aufgelistet, die Ihren Workflow automatisieren können (vielleicht sogar besser als Almanac), damit Ihr Team keine Ausfallzeiten hat.

Worauf sollten Sie bei Almanac-Alternativen achten?

Bevor wir andere Software besprechen, lassen Sie uns einen kurzen Blick auf die Fähigkeiten werfen, nach denen wir in einer Almanac-Alternative suchen sollten:

Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassung

Wie Almanac sollte auch eine gute Wissensmanagement-Alternative es Ihnen ermöglichen, Ihre Inhalte nach Bedarf zu strukturieren, sei es für die Dokumentation oder für Arbeitsabläufe. Suchen Sie nach Tools, die über flexible und leicht anpassbare Vorlagen verfügen, die sich an Ihren Workflow anpassen.

Suche und Zugänglichkeit

Eine Sache, die ich an Almanac immer geschätzt habe, ist die Möglichkeit, Inhalte schnell zu finden. Jede Almanac-Alternative sollte leistungsstarke Suchfunktionen bieten, damit das gesamte Team ohne Verzögerung auf wichtige Informationen zugreifen kann.

Möglichkeiten der Automatisierung

Während Almanac eine optimierte Erstellung von Dokumenten bietet, sollten Sie sich für eine Alternative entscheiden, die mit KI-gestützten Features zur Automatisierung des Workflows und zur Steigerung der Produktivität einen Schritt weiter geht. Suchen Sie nach KI-integrierten Lösungen, die automatisch Informationen organisieren, Verbesserungen vorschlagen und sogar Inhalte generieren können, um Zeit und Aufwand bei der Verwaltung Ihres Workspace zu sparen.

Kollaboration und Versionskontrolle

Die Versionskontrolle von Almanac ist beeindruckend. Daher ist es wichtig, eine Alternative zu finden, die Zusammenarbeit in Echtzeit, detaillierte Versionsverläufe und die Möglichkeit zur einfachen Nachverfolgung von Änderungen bietet. So bleiben alle Mitglieder Ihres Teams auf dem Laufenden und Silos werden vermieden.

Die 10 besten Almanac-Alternativen

Hier sind meine Favoriten für Almanac-Alternativen. Ich habe auch ihre besten Features, Einschränkungen und Preise besprochen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

1. ClickUp (am besten geeignet für die Automatisierung der Erstellung von Inhalten)

nutzen Sie ClickUp, um Dokumente zu erstellen, Ressourcen zu organisieren und mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten

ClickUp ist die eine App, die Almanac im Handumdrehen ersetzen kann. Egal, ob Sie Dokumente erstellen, Ideen sammeln oder mit Ihrem Team zusammenarbeiten müssen, ClickUp bietet Ihnen alles.

Mit ClickUp Dokumente können Sie ganz einfach erstellen und Dokumente strukturieren , was eine reibungslose Navigation und müheloses Freigeben mit Ihrem Team ermöglicht. Im Gegensatz zu Almanac können Sie mit ClickUp Docs ihre Dokumente direkt in das Projekt integrieren workflows, so dass Sie Aufgaben verknüpfen oder Dokumente im Rahmen eines laufenden Projekts aktualisieren können.

Außerdem bleiben alle Ihre Dateien an einem Ort, sodass Sie Ihre Wissensdatenbank bequem verwalten und Ihr Team auf dem Laufenden halten können.

erstellen Sie Unternehmensleitfäden und -handbücher mit ClickUp Docs

Eines meiner Favoriten-Features ist ClickUp Gehirn , der leistungsstarke KI-Assistent. Er hilft bei der Automatisierung der Erstellung von Inhalten, der Organisation von Ideen und der Zusammenfassung von Informationen und spart mir dabei viel Zeit. Im Vergleich zu Almanac ist es besonders nützlich, weil es nicht nur bei der schnellen Erstellung von Inhalten hilft, sondern auch verwertbare Erkenntnisse und intelligente Vorschläge liefert.

Dank dieses KI-Supports können Sie sich mehr auf die Strategie konzentrieren, da sich wiederholende Prozesse automatisiert werden. Das macht es zu einer äußerst effizienten Alternative für Teams, die ihren Workflow beschleunigen möchten.

nutzen Sie ClickUp Brain, um Aufgaben zu vereinfachen, Vorschläge zu erhalten und komplexe Ideen zu lösen_ ClickUp Chatten hält die Unterhaltung im Flow, ohne dass die Plattform verlassen werden muss, so dass die Kommunikation im Team nahtlos verläuft. Im Gegensatz zu Almanac, wo Sie möglicherweise externe Tools für das Messaging benötigen, ist ClickUp Chat direkt in Ihren Workflow integriert. Sie können Projekte besprechen, Aktualisierungen freigeben oder Ideen an einem Ort brainstormen, so dass alles zentralisiert bleibt und die Produktivität gesteigert wird.

sorgen Sie mit ClickUp Chat für eine reibungslose und schnelle Diskussion mit Ihrem Team ClickUp Kanban Board Ansicht hilft bei der Visualisierung von Arbeitsabläufen, indem es Aufgaben in übersichtliche Spalten aufteilt, so dass Sie den Fortschritt nachverfolgen und Projekte effizient verwalten können. Im Gegensatz zu Almanac, das sich mehr auf das Dokumentenmanagement konzentriert, können Sie in der Kanban-Ansicht von ClickUp genau sehen, wo jede Aufgabe im Workflow steht, vom Anfang bis zum Ende.

aufgaben visuell ansprechend gestalten mit ClickUp Kanban Board View_

Wenn Sie eine strukturiertere Herangehensweise an Ideen bevorzugen, ClickUp Mindmaps sind hervorragend geeignet, um komplexe Konzepte in überschaubare Schritte zu unterteilen. Mit diesem Feature können Sie Ihre Gedanken visuell organisieren, detaillierte Pläne entwerfen oder Ideen brainstormen

Mindmaps sind eine großartige Möglichkeit, selbst die kompliziertesten Projekte in umsetzbare, leicht verdauliche Aufgaben zu unterteilen. Sie helfen Ihnen und Ihrem Team, während des gesamten Prozesses den Überblick zu bewahren und zu organisieren.

vereinfachen Sie komplexe Ideen mit ClickUp MindMaps

ClickUp Schlüssel-Features

ClickUp Spaces : Organisieren Sie Ihre Dokumente und Ressourcen auf zentrale und strukturierte Weise

mit ClickUp Spaces können Sie alle Dokumente und Ressourcen an einem Ort ablegen und schnell darauf zugreifen ClickUp Ziele Notion ist eine leistungsstarke App für die Verwaltung von Projekten, das Anfertigen von Notizen und die Nachverfolgung von Aufgaben, wobei Sie stets den Überblick behalten. Sie können benutzerdefinierte Datenbanken erstellen, die zu Ihrem Workflow passen, Dokumente einbetten und mit anderen in Echtzeit zusammenarbeiten.

Es ist nicht nur für die Arbeit gedacht - Sie können damit auch Ihre persönlichen Ziele und Reisen planen oder sogar Gewohnheiten nachverfolgen. Egal, ob Sie alleine oder im Team arbeiten, Notion hilft Ihnen, Ihre Projekte und Workflows mit Features wie synchronisierten Blöcken, benutzerdefinierten Vorlagen und mehr zu rationalisieren.

Notion beste Features

Erstellen Sie anpassbare Datenbanken für die Nachverfolgung von Projekten und Personen

Integration mit Tools von Drittanbietern wie Google Drive und Slack, um alle Informationen an einem Ort zu verwalten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Integrationen und Automatisierungen mit dem API-Zugang

Flexible Ansichten für Aufgaben, wie Kanban-Boards, Kalender und Listen

Grenzen von Notion

Limitierte Offline-Funktionalität, daher weniger zuverlässig, wenn kein Internetzugang verfügbar ist

Notion Preise

Free: $0

$0 Plus: $12/Benutzer/Monat

$12/Benutzer/Monat Business: $18/Benutzer/Monat

$18/Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5000+ Bewertungen)

4.7/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

3. Nuclino (Am besten für visuelles Brainstorming)

{vom *[{Nuclino}]( https://www.nuclino.com)* Nuclino ist Notion sehr ähnlich. Es kann für das Freigeben von Wissen, die Zusammenarbeit an Dokumenten und das Projektmanagement verwendet werden.

Sie können Projekte strukturieren, indem Sie Board-Ansichten für das Projektmanagement im Kanban-Stil, Listenansichten für eine organisierte Dokumentation und grafische Ansichten verwenden, um die Verbindungen zwischen verschiedenen Projektelementen visuell darzustellen.

Jede Aufgabe oder jedes Dokument in Nuclino ist in hohem Maße kollaborativ, so dass Teammitglieder gemeinsam bearbeiten, Kommentare hinterlassen und Aufgaben zuweisen können - alles in Echtzeit.

Eines meiner bevorzugten Highlights ist die Sofortsuche, mit der ich jedes Dokument und jede Aufgabe in Sekundenschnelle finden kann, selbst bei einem großen Projekt. Außerdem eignet sich die unendliche Leinwand hervorragend für visuelles Brainstorming, mit der mein Team Diagramme und Flussdiagramme erstellen kann, die komplexe Ideen leichter verständlich machen.

Nuclino beste Features

Visuelle Erkundung von Wissen und Verbindungen im Team in der Ansicht Graph

Nutzen Sie die unendliche Leinwand für nahtlose Zusammenarbeit, die Whiteboards und Diagramme ermöglicht

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit mit Sofortsuche und tastaturfreundlichen Verknüpfungen

Integration mit Tools wie Slack, Google Workspace und Microsoft-Diensten für mehr Effizienz

Nuclino Beschränkungen

Schwierigkeiten bei der Verarbeitung sehr großer und komplexer Dokumente oder Datenbanken, was die Leistung verlangsamen oder zu Schwierigkeiten bei der Skalierung führen kann

Preise für Nuclino

Free

Starter: $8/Benutzer/Monat

$8/Benutzer/Monat Geschäft: $12/Benutzer/Monat

Nuclino Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen vorhanden

Nicht genug Bewertungen vorhanden Capterra: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

4. Google Docs (am besten für die Erstellung von Inhalten und die Nachverfolgung der Version)

via Google Docs Wenn es darum geht, eine gute Almanach-Alternative zu finden, ist Google Docs für mich ein unbedingtes Muss. Es ist einfach, sauber und funktioniert ohne viel Aufhebens. Eine Sache, die ich sehr schätze, ist das Echtzeit AutoSpeichern - man muss keine Angst haben, seine Arbeit zu verlieren.

Ein weiteres praktisches Feature? Die Möglichkeit der Nachverfolgung von Änderungen am Dokument im Laufe der Zeit. Das ist wie eine eingebaute Revisionshistorie aller Änderungen, die ich vorgenommen habe, und macht es mir leichter, zu einem früheren Entwurf zurückzukehren. Wenn Sie also auf der Suche nach einer zuverlässigen, benutzerfreundlichen Lösung sind, Google Docs kann eine gute Option sein.

Google Docs beste Features

Exportieren Sie wichtige Dokumente in verschiedenen Formaten, einschließlich PDF und Word, zum Freigeben und Veröffentlichen

Probieren Sie die Spracheingabe aus, die eine enorme Zeitersparnis bedeutet, wenn Sie Inhalte diktieren müssen, anstatt sie manuell zu tippen

Greifen Sie mit jedem Gerät mit Internetzugang auf Google Docs zu und arbeiten Sie von überall aus an Ihren Dokumenten

Setzen Sie die Bearbeitung mit dem Offline-Modus fort, auch wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind

Google Docs Limits

Google Docs verfügt nicht über fortschrittliche Design- und Formatierungstools und ist daher weniger für komplexe Dokumente oder designlastige Projekte geeignet

Google Docs Preise

Business Starter: $6/Benutzer/Monat

$6/Benutzer/Monat Business Standard: 12 $/Benutzer/Monat

12 $/Benutzer/Monat Business Plus: $18/Nutzer/Monat

$18/Nutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Google Docs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100 Bewertungen)

4.6/5 (100 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (25,000+ Bewertungen)

5. Obsidian (am besten für konzentriertes Schreiben)

via Obsidian Obsidian fungiert als Wissenskarte, in der jede Notiz mit anderen verbunden werden kann. Seine hierarchische Struktur und die Möglichkeit, Notizen zu verknüpfen, machen es ideal für die Organisation und Verbindung von Informationen.

Teams können eine zentrale Wissensdatenbank in Obsidian einrichten, um Seiten zu verschiedenen Themen zu erstellen und zu verknüpfen und so einen einfachen Zugriff und eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten. Wenn Sie und Ihr Team Wert auf eine tiefe, strukturierte Dokumentation legen, bietet Obsidian eine erfrischende, ablenkungsfreie Umgebung.

Ein weiteres Feature, das ich liebe, ist der Markdown Editor - er ist so sauber und einfach. Es gibt keine Ablenkungen, man kann sich einfach nur auf das Schreiben konzentrieren. Außerdem kann ich meine Dokumente ganz einfach formatieren, ohne das ganze Durcheinander, das man in anderen Apps findet.

Obsidian beste Features

Einfaches Formatieren, während Sie sich mit dem Markdown-basierten Feature für Notizen auf den Inhalt konzentrieren können

Visuelle Karte für Ihre Notizen und Ideen in einem unendlichen Space zum Brainstorming und Organisieren von Ideen mit dem Canvas Feature

Speichern Sie Ihre Notizen direkt auf Ihrem Gerät, um Datenschutz und Offline-Zugriff zu gewährleisten, mit der Option für lokalen Speicher

Erstellen Sie ein visuelles Netz aus verknüpften Notizen in der Ansicht "Graph", um Verbindungen zwischen Ideen leichter zu erkennen

Obsidian Beschränkungen

Obsidian hat eine steile Lernkurve, vor allem für Benutzer, die mit Markdown oder seinen fortgeschrittenen Features nicht vertraut sind

Preise für Obsidian

Persönliche Nutzung : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Kommerzielle Nutzung: $50/Benutzer/Monat

Obsidian Bewertungen und Rezensionen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen vorhanden

Nicht genügend Bewertungen vorhanden G2: Nicht genug Bewertungen verfügbar

via Document360 Document360 ist eine Wissensdatenbank-Plattform, die eine umfassende Lösung für die Erstellung, Verwaltung und das Freigeben von Informationen in Unternehmen bietet. Sie können sie an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens benutzerdefiniert anpassen. Sie möchten einen speziellen Bereich für FAQs? Das ist kein Problem. Sie müssen gemeinsam an einem Dokument arbeiten? Mit Document360 sind Sie auf der sicheren Seite.

Ein Feature, das ich besonders beeindruckend finde, ist der erweiterte What You See Is What You Get (WYSIWYG) Editor. Damit können Sie Text, Bilder und Videos nahtlos formatieren und Ihre Dokumentation visuell ansprechend und leicht verständlich gestalten.

Eine weitere Besonderheit sind die umfangreichen Analysefunktionen. Dieses Feature bietet Einblicke in die Leistung Ihrer Inhalte und hilft Ihnen, datengestützte Entscheidungen zur Verbesserung Ihrer Dokumentation zu treffen. Ob Sie technischer Redakteur oder Eigentümer eines Produkts sind, Document360 stellt sicher, dass Ihre interne Wissensdatenbank ist sowohl umfassend als auch benutzerfreundlich.

Document360 beste Features

Nachverfolgung aller Änderungen an Artikeln und bei Bedarf einfaches Zurückkehren zu früheren Versionen

Schnelles Auffinden bestimmter Wissensartikel oder Dokumente mit der erweiterten Suchfunktion

Personalisieren Sie Ihre Wissensdatenbank mit anpassbaren Branding-Optionen vollständig im Look & Feel Ihres Unternehmens

Erstellen und verwalten Sie Inhalte in verschiedenen Sprachen mit Unterstützung für mehrere Sprachen

Document360 Beschränkungen

Die Preise für Document360 können für kleinere Teams oder Startups teuer werden, wenn sie ihre Wissensdatenbank erweitern

Document360-Preise

Free: $0

$0 Professionell: $249/Projekt/Monat

$249/Projekt/Monat Business: 399 $/Projekt/Monat

399 $/Projekt/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Document360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 200 Bewertungen)

via Slite Slite ist ein Wissensmanagement-Tool, das für große Teams entwickelt wurde. Es ist wie ein zentraler Hub, in dem Sie alle Informationen Ihres Teams speichern, gemeinsam an Dokumenten arbeiten und sogar kleinere Projekte verwalten können.

Was ich an Slite wirklich toll finde, ist, dass es über das bloße Abtippen von Notizen hinausgeht - es gibt so viele Möglichkeiten, seine Ideen auszudrücken. Ich kann Konzepte skizzieren und Videos einbetten, um Ideen zu vermitteln

Eines meiner bevorzugten zeitsparenden Features ist der KI-Assistent von Slite. Ob ich nun Grammatik korrigieren, meine Sprache vereinfachen oder sogar Inhalte in eine andere Sprache übersetzen muss, er erledigt die Aufgabe mühelos.

Und wenn Sie jede Woche dieselben Notizen für Meetings schreiben müssen, erstellt Slite automatisch wiederkehrende Dokumente und erinnert Sie daran, die Agenda zu aktualisieren, anstatt jedes Mal von vorne anzufangen.

Slite beste Features

Vereinfachen Sie das Schreiben mit integrierten Formatierungs- und Stiloptionen

Dokumente sortieren und filtern für eine einfache Navigation

Automatisch wiederkehrende Dokumente wie Notizen und Tagesordnungen für Meetings erstellen

Nachverfolgung, wer bestimmte Dokumente liest und sucht, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen die richtigen Personen erreichen

Slite-Beschränkungen

Bietet weniger benutzerdefinierte Optionen für Dokumentenvorlagen, die möglicherweise nicht den Anforderungen von Teams entsprechen, die sehr individuelle Workflows benötigen

Slite-Preise

Standard: $10/Benutzer/Monat

$10/Benutzer/Monat Premium: $15/Benutzer/Monat

$15/Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Slite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: Nicht genügend Bewertungen vorhanden

8. Evernote (am besten für die Organisation von Aufgaben und Ideen)

via Evernote Evernote ist eine beliebte App zur Dokumentation, mit der Sie Ideen und Informationen an einem Ort organisieren können. Seine KI-Features helfen bei der Automatisierung von Aufgaben, wie z. B. der Organisation von Notizen und dem Vorschlagen von Inhalten basierend auf dem, woran ich gerade arbeite.

Eines meiner bevorzugten Features ist das Dokumentenscannen, mit dem ich physische Papiere schnell digitalisieren und in durchsuchbare Notizen umwandeln kann, was ein Lebensretter ist, um papierlos zu bleiben.

Evernote eignet sich auch hervorragend für die Zusammenarbeit - ob ich nun Notizen mit einem Kollegen freigebe oder in Echtzeit an einem Projekt arbeite, Evernote sorgt dafür, dass alle auf derselben Seite stehen.

Beste Features von Evernote

KI-unterstützte Vorschläge für Notizen und die Organisation von Inhalten für einen optimierten Workflow

Verwandeln Sie physische Papiere in durchsuchbare digitale Notizen durch einfaches Scannen von Dokumenten

Clippen Sie Webseiten und Artikel, um wertvolle Daten mit dem Web Clipper von Evernote zu speichern

Finden Sie Notizen anhand von Schlüsselwörtern, Tags oder sogar Text in Bildern mit der erweiterten Suchfunktion

Evernote-Einschränkungen

Für die Features, die Evernote bietet, ist es ein bisschen teuer

Evernote Preise

Evernote Basic: $0/Monat

$0/Monat Evernote Personal: $14,99/Monat

$14,99/Monat Evernote Teams: $24.99/Monat

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2000+ Bewertungen)

4.4/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8000+ Bewertungen)

via {\an8}Ich habe keine Ahnung Coda ist ein einzigartiges Tool, das sich wie eine leistungsstarke Mischung aus einem Dokument und einer Tabellenkalkulation anfühlt, aber weit darüber hinaus geht. Was mir an Coda wirklich gefällt, ist seine Flexibilität -Sie können interaktive Dokumente erstellen, die wie Mini-Apps funktionieren

Ich habe damit zum Beispiel einen dynamischen Projekt-Tracker mit eingebetteten Listen von Aufgaben, Fristen und sogar Schaltflächen zum Auslösen bestimmter Aktionen erstellt.

Ein weiteres herausragendes Feature ist die Fähigkeit von Coda, Datenbanken innerhalb eines Dokuments zu erstellen, was den Umgang mit komplexen Daten erleichtert und gleichzeitig dafür sorgt, dass alles an einem Ort organisiert ist.

Coda beste Features

Erstellen Sie Dokumente, Datenbanken und Tabellen in einem einzigen Workspace mit flexiblen Blöcken

Automatisieren Sie Aufgaben oder lösen Sie Aktionen mit interaktiven Elementen wie Schaltflächen und Schiebereglern aus

Rationalisierung von Workflows, vom Projektmanagement bis zur Zusammenarbeit im Team mit anpassbaren Vorlagen

Generieren Sie Inhalte, fassen Sie Informationen zusammen, und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit CodaAI

Coda Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche von Coda ist zwar benutzerfreundlich, aber einige Features erfordern ein wenig Erkundung, um sie vollständig zu verstehen und zu nutzen

Coda Preise

Free

Pro: $12/Doc Maker/Monat, Editoren sind kostenlos

$12/Doc Maker/Monat, Editoren sind kostenlos Teams: $36/Doc Maker/Monat, Editoren sind kostenlos

$36/Doc Maker/Monat, Editoren sind kostenlos Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Coda Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: Nicht genügend Bewertungen vorhanden

10. Slab (am besten für die einheitliche Suche)

via Slab Slab ist ein großartiges Tool für den Aufbau einer Wissensdatenbank, bei dem Klarheit und Struktur im Vordergrund stehen. Was ich wirklich hilfreich finde, ist die Betonung auf saubere Formatierung, die sicherstellt, dass alles leicht zu lesen und zu navigieren ist. Dies ist besonders nützlich für Teams, die viele interne Dokumente verwalten.

Das herausragende Feature von Slab ist die Möglichkeit, Inhalte mit "Themen" für einen schnellen Zugriff zu organisieren, so dass ich die richtigen Informationen schnell finden kann.

Slab beste Features

Erstellen Sie eine detaillierte Wissensdatenbank für interne Teams und Kunden

Filtern der Ergebnisse nach bestimmten Themen oder Kategorien, um präzisere und relevantere Suchergebnisse zu erzielen

Organisieren Sie Inhalte in Gruppen mit benutzerdefinierten Berechtigungen und Unterthemen

Hinzufügen von Verweisen auf Benutzer, Beiträge und Tools direkt im Inhalt für zusätzlichen Kontext

Slab-Beschränkungen

Die Features sind möglicherweise zu sehr auf die Dokumentation ausgerichtet, so dass Teams zusätzliche Tools für ein erweitertes Projekt- oder Aufgabenmanagement benötigen

Slab Preise

Free

Startup: $8/Benutzer/Monat

$8/Benutzer/Monat Geschäft: $15/Benutzer/Monat

$15/Benutzer/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Slab Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (280 Bewertungen)

4.6/5 (280 Bewertungen) Capterra: Nicht genügend Bewertungen vorhanden

ClickUp: Die beste Almanach-Alternative

Bei der Suche nach der perfekten Almanac-Alternative sollten Sie sich nicht von den Kernfunktionen interner Dokumentation und Wikis ablenken lassen. Suchen Sie stattdessen nach einem Tool, mit dem Sie kollaborative, lebendige Dokumente erstellen können, die in Ihre Workflows eingebettet sind.

ClickUp ist eine Alternative zu Almanac und bietet Ihnen mehr Flexibilität und Kontrolle über Ihre Wissensmanagementprozesse. Es ermöglicht Ihrem Team, Aufgaben effizient zu verwalten und nachzuverfolgen und dabei die übergeordneten Ziele im Auge zu behalten.

Ganz gleich, ob Sie Arbeitsabläufe rationalisieren oder die Zusammenarbeit verbessern möchten, ClickUp bietet eine umfassende Komplettlösung. Anmeldung für ClickUp noch heute!