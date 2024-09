Wie man ein effektives Produkt-Vision Statement erstellt

Kennen Sie das Gleichnis von den sechs blinden Männern und dem Elefanten? Die Geschichte besagt, dass eine Gruppe sehbehinderter Männer, die noch nie von einem Elefanten gehört hatten, auf einen solchen stießen. Sie berührten verschiedene Teile seines Körpers und beschrieben ihn auf ganz unterschiedliche Weise.

Derjenige, der den Rüssel berührte, sagte, er sei wie eine dicke Schlange. Derjenige am Ohr meinte, er sei wie ein Fächer. Derjenige in der Nähe des Beins verglich es mit einem Baumstamm. Im Grunde genommen verstand niemand das Tier in seiner Gesamtheit, weil er keinen Zugang zum Gesamtbild hatte. Das Ergebnis ist, dass jeder von der absoluten Wahrheit seiner Sichtweise überzeugt ist, während sie völlig falsch ist.

blinde Männer und ein Elefant (Quelle: Wikimedia Commons)_

Dieses Gleichnis dient als wertvolle Metapher für verschiedene Szenarien im Business. In der Softwareentwicklung ist diese Geschichte eine perfekte Analogie für die Tatsache, dass Teams ohne eine klare, artikulierte und ehrgeizige Produktvision im Dunkeln tappen würden.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, was eine Produktvision ist, warum sie wichtig ist und wie Sie Ihre eigene entwickeln können.

Was ist eine Produktvision?

Eine Produktvision ist eine Aussage, die das Gesamtbild eines Produkts auf lange Sicht festhält. Sie umreißt die grundlegenden Elemente des Produkts:

Wer : Die Einzelziele der Benutzer des Produkts, definiert nach demografischen, psychografischen und beruflichen Gesichtspunkten

: Die Einzelziele der Benutzer des Produkts, definiert nach demografischen, psychografischen und beruflichen Gesichtspunkten Was : Die Features und Vorteile des Produkts, die das Problem der einzelnen Benutzer lösen

: Die Features und Vorteile des Produkts, die das Problem der einzelnen Benutzer lösen Wie : Die Differenzierung des Produkts auf dem Markt und was es einzigartig macht

: Die Differenzierung des Produkts auf dem Markt und was es einzigartig macht Warum: Warum es das Produkt gibt

Zu erledigen: Warum brauchen Produkte eine Vision?

Für ein Produktteam besteht der Schlüsselvorteil einer Visionserklärung darin, dass sie als Nordstern dient, als Richtschnur für alle Entscheidungen während des gesamten Lebenszyklus. Darüber hinaus bietet es viele weitere Vorteile.

Ausrichtung: Die Produktvision hilft den UX-, Design-, Entwicklungs- und Qualitätsteams, ihren Aufwand zu konzentrieren. Außerdem bringt sie die Beteiligten aus den Teams für Vertrieb, Marketing, Finanzen und Talente zusammen und ermöglicht ihnen, auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten.

Richtung: Die Produktvision spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Roadmap für das Produkt. Sie formuliert die strategischen Vorzüge des Produkts, die dann in kleine Aufgaben und Meilensteine aufgeteilt werden, die entwickelt werden müssen.

Klarheit: Die Produktvision beschreibt Elemente und minimiert Annahmen. Sie hilft neuen Mitgliedern des Teams, den Zweck des Produkts sofort zu verstehen und sich an seiner Entwicklung zu beteiligen.

Standard: Sollen wir Feature A gegenüber B bevorzugen? Stellen wir mehr Ingenieure für das nächste Quartal ein? Welche Fehler beheben wir in diesem Sprint? Die Erklärung zur Produktvision dient als Maßstab für derartige Entscheidungen. Sie hilft bei der Konsensbildung auf der Grundlage vereinbarter Begriffe und Ideen.

Wer verwendet Produktvisionen?

Jedes Team, das ein Produkt entwickelt und auf den Markt bringt, kann von einem Visionsstatement profitieren.

In der agilen Softwareentwicklung dient es als gemeinsame Grundlage für das gesamte Team

Im Marketing hilft es, die Aktivitäten auf dem Markt mit den Absichten des Produktteams in Einklang zu bringen

In schnelllebigen Startups bringt sie unterschiedliche Teams zusammen. Sie hilft, das Chaos auf ein gemeinsames Ziel hin zu organisieren

Was ist der Unterschied zwischen Produktvision und Produktstrategie?

Die Produktvision ist der Traum - es ist das Endprodukt, das Sie in den nächsten Jahren entwickeln wollen. Sie ist erstrebenswert, futuristisch und entwicklungsfähig.

Die Produktstrategie ist der durchdachte Ansatz zur Verwirklichung dieses Traums - sie umfasst die Ressourcen, Schritte und Pläne. Sie ist immer noch hochrangig und umfasst jeden Aspekt des Produkts.

Produktvision Produktstrategie Sehr langfristig (Horizont 5-10 Jahre) Mittel- bis langfristig (Horizont 1-3 Jahre) Zielorientiert Praktisch und realisierbar Bewusst nebulös und anpassungsfähig Bewusst spezifisch und umsetzbar Konzentriert sich darauf, warum es das Produkt gibt Konzentriert sich darauf, wie die Produktvision verfolgt wird In einem kurzen, einfachen, einprägsamen Satz geschrieben In einem langen, detaillierten, lehrreichen Dokument geschrieben

Die Unterschiede zwischen Produktvision und Produktstrategie

Die Rolle verschiedener Einheiten bei der Produktvision

Während die Idee für ein Produkt oft in den Köpfen einer Person entsteht, ist die Vision ein gemeinschaftlicher Aufwand. Sie hat Auswirkungen auf das Leben aller Beteiligten, auf ihre tägliche Arbeit und auf jede Entscheidung, die sie treffen.

In der Realität hat jedoch jeder Beteiligte eine andere Rolle. Schauen wir mal.

Wer ist für die Definition der Produktvision verantwortlich?

Der Eigentümer/Manager des Produkts ist für die Festlegung der Vision in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Beteiligten verantwortlich. Zu den Aufgaben des Eigentümers/Managers des Produkts gehören:

Einholen von Beiträgen von Führungskräften und wichtigen Interessengruppen

Sondierung von Ideen mit Vertrieb, Marketing, Marktforschung, Design usw.

Formulierung der Produktvision in einfachen, einprägsamen Worten

Einholen von Feedback von verschiedenen Interessengruppen und Feinabstimmung der Visionserklärung

Neben der Definition der Vision sind die Produktmanager auch für die Kommunikation und die Verbreitung der Vision verantwortlich. Ihre Rolle ist es, das Projektteam, das Scrum-Team, den Vertrieb, das Marketing und den Erfolg des Kunden dazu zu bringen, die Vision zu verstehen und in ihre Arbeit einzubeziehen.

Der Produktmanager erreicht dies durch den Aufbau einer kollaborativen Umgebung in funktionsübergreifenden Teams. Er kommuniziert die Produktvision auf eine Weise, die jedem Team eine solide Grundlage für Entscheidungen bietet. Instanz, wenn die Vision Ihres Produkts darin besteht, "Menschen zu helfen, Achtsamkeit zu praktizieren":

Das Scrum Team wird meditationsbezogenen Features Vorrang vor Aufgabenmanagement-Features geben

Das Design Team wird eine Benutzeroberfläche erstellen, die frei von Ablenkungen ist und den Benutzern hilft, in der Gegenwart zu bleiben

Das Team für die Gestaltung der Inhalte wird einfache, einfühlsame und auf das Wohlbefinden ausgerichtete Texte verfassen

Das Marketingteam wird die Kommunikation auf Gelassenheit statt auf Produktivität ausrichten

Im Großen und Ganzen hilft die Produktvision jedem Team, die Bedürfnisse des Einzelziels auf differenzierte und einzigartige Weise zu erfüllen. Wenn das nach einer großartigen Lösung für viele Ihrer produktbezogenen Herausforderungen klingt, erfahren Sie hier, wie Sie Ihr eigenes Visionsstatement erstellen können.

Eine effektive Produktvision entwerfen

Eine Produktvision ist der Leitstern eines Softwareentwicklungsteams. Nachdem die Aussage definiert und freigegeben wurde, werden sich die Mitarbeiter an die Aussage erinnern und sie für ihre Entscheidungen nutzen. Sie müssen also eine Produktvision entwerfen, die effektiv und umsetzbar ist, um den Erfolg Ihres Produkts zu sichern.

Zu erledigen ist das mit einem Tool für virtuelle Zusammenarbeit und Projektmanagement wie ClickUp .

1. Erforschen Sie die Gegenwart

Verstehen Sie den Kontext, in dem Ihr Produkt unter verschiedenen internen und externen Aspekten funktioniert, z. B:

Einzelziele der Benutzer: Definieren Sie, für wen Sie das Produkt entwickeln. Skizzieren Sie deren Bedürfnisse, Probleme, aktuelle Lösungen und Frustrationen.

Wettbewerb: Machen Sie sich mit der Konkurrenz vertraut, einschließlich der vorhandenen Produkte, ihres Preises, ihrer Features, ihrer Vorteile, der Loyalität der Benutzer usw. Denken Sie daran, dass es sich bei der Konkurrenz nicht unbedingt um ein ähnliches Produkt handeln muss. Es kann sich um jedes beliebige Produkt handeln, das das Problem des Kunden löst.

Wenn Sie zum Beispiel eine App zur Erinnerung entwickeln, ist eine einfache Kombination aus Stift und Papier die wichtigste Alternative, die Sie untersuchen müssen.

Chance: Zeigen Sie klar auf, wo die Marktlücke besteht. Untersuchen Sie, wie groß diese Lücke sein könnte, was diese Lücke füllen wird und was die Kunden dafür bezahlen würden.

Business-Vorrechte: Denken Sie dabei auch an Ihre Unternehmensvision - die Ziele, Bedürfnisse, Ressourcen und Bestrebungen Ihres Geschäfts. Berücksichtigen Sie auch einige beispiele für zentrale Werte um zu definieren, wer Sie sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre Ergebnisse an einem Ort der Zusammenarbeit dokumentieren, z. B ClickUp Whiteboards . Fügen Sie Informationen in Form von Text, Bildern, Verbindungen, Haftnotizen und mehr hinzu. Sobald Sie einen Entwurf haben, lassen Sie ihn von allen Beteiligten überprüfen und kommentieren.

dokumentieren Sie Ihre Produktforschung auf ClickUp Whiteboards

2. Stellen Sie sich die Zukunft vor

Sobald Sie die aktuelle Situation verstanden haben, ist es an der Zeit zu träumen, d. h. sich eine Zukunft vorzustellen, in der Ihr Produkt existiert. Berücksichtigen Sie dabei Folgendes.

Zweck: Definieren Sie vor allem den übergeordneten Zweck, dem Ihr Produkt dienen soll. Fragen Sie sich, "warum" das Produkt existieren muss.

Vorgehensweise: Überlegen Sie, wie Sie Ihren Zweck erreichen können.

Wenn Ihr Ziel zum Beispiel darin besteht, Menschen beim Üben von Achtsamkeit zu helfen, können Sie eine App für Meditation, Tagebuchführung, Online-Therapie oder Gewohnheitsbildung entwickeln. Wählen Sie Ihren Weg.

Wert: Untersuchen Sie, welchen Wert die App für Ihre Kunden haben wird. Wird Ihre Achtsamkeits-App die Kunden glücklicher, ruhiger, produktiver, gesünder machen? Denken Sie hier auch darüber nach, wie sich die Kunden bei der Nutzung des Produkts fühlen werden.

Differenzierung: Listen Sie klar und deutlich auf, wodurch sich Ihr Produkt von anderen unterscheidet. Diese Differenzierung kann in Features, Einzelzielen, Benutzererfahrung, Kundensupport oder allem anderen bestehen, was Sie sich vorstellen können.

Eine gute Vision-Boarding-Übung wird bei diesem Schritt sehr hilfreich sein. Verwenden Sie ClickUp's Vision Board Vorlage um die Funktion und Differenzierung Ihres Produkts zu beschreiben. Diese Vorlage ist für Präsentationen geeignet, so dass Sie sie direkt an Sponsoren, Kunden, Mitglieder des Teams und andere Interessengruppen weitergeben können.

Diese Vorlage herunterladen

Helfen Sie Ihrem gesamten Team, Ihren Einzelzielmarkt besser zu verstehen - mit dieser Vorlage für ein Vision Board

⚡️Template Archiv: Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Produktideen zum Fließen zu bringen, oder nach etwas, das speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, sehen Sie sich diese Vorlagen an vorlagen für Vision Boards .

3. Die Vision entwerfen

Jetzt ist es an der Zeit, den Stift zu Papier zu bringen oder Worte in ein Dokument zu tippen. Gehen Sie die Dokumente zum aktuellen und zukünftigen Zustand noch einmal durch, um sich auf die Formulierung der Vision vorzubereiten.

Eine Produktvision ist oft eine prägnante, kraftvolle Aussage. " Wir von Netflix wollen die Welt unterhalten sagt das Unternehmen für Streaming-Dienste. Dabei geht es nicht um Filme, Dokumentarfilme oder Fernsehen, sondern um Unterhaltung in ihrer Gesamtheit. Als Netflix 2023 den Schritt ins Spielegeschäft wagte, schien dies eine natürliche Erweiterung des Angebots zu sein.

Bevor Sie sich für das Richtige entscheiden, sollten Sie einige Optionen prüfen. Schreiben Sie verschiedene Ideen auf, um sie zu testen. Schreiben Sie eine wirksame Vision, indem Sie sie formulieren:

Ausgreifend: Stellen Sie sicher, dass sie Ihr Ziel für die nächsten Jahre abdeckt und leitet. Beschränken Sie sie nicht auf etwas Bestimmtes, was Ihr Produkt zu erledigen hat. "Menschen dabei helfen, Achtsamkeit zu praktizieren" ist weitreichender und entgegenkommender als "eine App für Tagebuchführung entwickeln" oder "geführte Meditation per Knopfdruck anbieten"

Ambitioniert: Die ideale Produktvision muss etwas sein, das noch niemand - oder zumindest nur sehr wenige - zuvor erreicht haben. Machen Sie sie zu einer Herausforderung und zu einem Ziel, damit das Team innovative Ideen zur Verwirklichung dieser Vision entwickeln kann.

Kundenzentriert: Eine intern ausgerichtete Produktvision dient letztlich nur dem eigenen Vorteil. Stellen Sie die Vision also kundenorientiert dar. Formulieren Sie sie im Hinblick darauf, was Sie für Ihre Kunden, den Markt und die Welt im Allgemeinen zu erledigen haben.

Kurz: Niemand kann sich eine komplizierte und lange Visionserklärung merken. Das bedeutet, dass man sie auch nicht in der Praxis anwenden wird. Fassen Sie sich also kurz und einfach. Am besten ist es, sich auf einen Satz oder eine Formulierung zu beschränken.

Ein besser organisierter Ansatz für das Verfassen von Visionserklärungen ist die ClickUp Vision Whiteboard-Vorlage . Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre Vision klar und fokussiert zu formulieren, Feedback einzuholen und dieses in Elemente für Aktionen umzusetzen.

Diese Vorlage herunterladen

Finden Sie den idealen Zustand für Ihr nächstes Projekt mit dieser Whiteboard-Vorlage für Visionen

4. Testen Sie Ihre Visionserklärungen

Sobald Sie einige Optionen haben, lassen Sie sie von den wichtigsten Interessengruppen testen, um zu sehen, wie sie ankommen. Befragen Sie ein Beispiel aus Kunden, Produktentwicklungsteam, Vertrieb, Marketing und Geschäftsleitung. Testen Sie sie auf:

Übereinstimmung mit der Unternehmensvision

Klarheit unter verschiedenen Personengruppen

Verwendbarkeit für verschiedene Teams und deren Nutzung

Meinungsverschiedenheiten aus jeder Ecke

Wenn Ihre Produktvision beispielsweise darin besteht, Menschen dabei zu helfen, Achtsamkeit zu praktizieren, Ihr Unternehmen aber im Geschäft mit CRM-Software tätig ist, liegt eine offensichtliche Fehlanpassung vor. 👀

Verwendung KlickUp-Formulare um mühelos Umfragen zu erstellen und durchzuführen

5. Verfeinern Sie die Produktvision

Verfeinern Sie die Produktvision auf der Grundlage des Feedbacks, das Sie von den verschiedenen Interessengruppen erhalten. Denken Sie daran, dass Sie manchmal nicht in der Lage sein werden, einige Unstimmigkeiten durch Wortklauberei zu beheben. In solchen Fällen müssen Sie Ihre Idee möglicherweise völlig neu überdenken.

In den meisten Fällen können Sie Feedback einholen und die Vision verfeinern. Zum Beispiel könnte das Marketing Team vorschlagen, dass es besser ist, die Vision als "Menschen zu helfen, achtsam zu sein" zu formulieren, anstatt indirekt "Achtsamkeit zu praktizieren"

Als Produktmanager ist es Ihre Rolle, Entscheidungen darüber zu treffen, welches Feedback funktioniert und welches nicht.

6. Dokumentieren und freigeben Sie die Produktvision

Eine Produktvision ist nur so effektiv wie die Zahl der Menschen, die sie verstehen und annehmen. Sie müssen also in der Lage sein, sie zu dokumentieren und sie so weit wie möglich freizugeben.

clickUp Docs für kühne, aussagekräftige, kollaborativ erstellte Visionserklärungen ClickUp Dokumente ist eine gute Möglichkeit, dies zu erledigen. Schreiben Sie Ihre Produktvision - groß und fett, damit jeder sie sehen und schnell begreifen kann. Fügen Sie Banner, Schaltflächen, Trennlinien und andere Formate hinzu, um die Vision auf attraktive und einprägsame Weise zu präsentieren.

Geben Sie sie öffentlich, privat und mit erweiterten Bearbeitungsfunktionen sicher frei. Verknüpfen Sie die Dokumente mit verschiedenen Aufgaben, um sicherzustellen, dass jede Arbeit im Einklang mit der Produktvision erledigt wird.

7. Implementieren Sie Ihre Produktvision

Ihre Produktvision zu schreiben und freizugeben ist ein guter Anfang, aber das reicht nicht aus. Ein guter Produktmanager setzt diese Vision mit Leichtigkeit in die Praxis um.

clickUp Tasks, um Ihre Visionen in die Realität umzusetzen

Der erste Schritt dazu ist die Umsetzung der Vision in messbare und erreichbare Ziele. Jedes gute OKR-Software hilft bei der Einstellung kPIs für das Projektmanagement die auf die Vision ausgerichtet sind und diese konsequent umsetzen.

Mit ClickUp Goals können Sie Einzelziele einstellen, sie mit der Produktstrategie verbinden und sie für alle Mitglieder des Teams freigeben. Nutzen Sie die verschiedenen Ansichten des Projekts in ClickUp, um den Fortschritt nachzuverfolgen und den Erfolg zu messen.

📖 Bonus Read: Berufliche Ziele für die Arbeit Der nächste Schritt besteht darin, die Schritte zur Erreichung dieser Ziele festzulegen. Erstellen ClickUp Aufgaben direkt aus Ihrer Visionserklärung auf ClickUp Docs, weisen Sie Benutzer zu, setzen Sie Fristen, verknüpfen Sie mit anderen Dokumenten und verwalten Sie Ihr gesamtes produktentwicklungsprozess an einem Ort.

ansicht des Gantt-Diagramms zur Nachverfolgung von Abhängigkeiten in der Produktentwicklung

Bewerten Sie regelmäßig Ihren Fortschritt, um ihn mit der Produktvision abzugleichen. Verwenden Sie Daten aus Ihrem produktmanagement Dashboard zu überprüfen. Überlegen Sie auch, ob Ihre Visionserklärung selbst eine Aktualisierung benötigt.

Wenn Sie zum Beispiel ein Eventmanagement-Unternehmen sind, dessen Vision sich ausschließlich auf physische, persönliche oder bodengebundene Ereignisse konzentriert, sollten Sie sie vielleicht überdenken, insbesondere angesichts der großen Beliebtheit von hybriden und virtuellen Ereignissen.

Wenn Sie neu in der Entwicklung einer Produktvision sind, bietet der oben beschriebene Rahmen wesentliche Unterstützung. Wenn Sie aber immer noch Schwierigkeiten haben, sie zu konzipieren, finden Sie hier einige Anregungen.

Beispiele für Produktvisionen

Einige der erfolgreichsten Technologiegeschäfte auf der ganzen Welt verwenden inspirierende Produktvisionserklärungen. Schauen wir uns ein paar davon an.

Glitch

"Wir machen Glitch, damit Sie das Web einfacher gestalten können."

Das Technologie-Startup Glitch hat ein einfache, aber ehrgeizige Vision . Das entscheidende Wort hier ist einfach. Deshalb entwickeln sie "schnelle" und "unterhaltsame" Tools für die Erstellung von Websites. Ihre tools tragen dazu bei, das Web offen, vielfältig und für jeden zugänglich zu machen.

Und was noch? Ihr Marketing-Aufwand konzentriert sich stark auf ihre Community, die Tools, Jams, Projekt-Show-Offs und vieles mehr anbietet, was auch die gegenseitige Hilfe erleichtert.

LinkedIn

"Wirtschaftliche Chancen für jedes Mitglied der globalen Arbeitnehmerschaft schaffen."

In den 20 Jahren seit seiner Gründung hat LinkedIn Menschen dabei geholfen, Jobs zu finden, sich zu vernetzen, andere Menschen zu empfehlen, ihre persönliche Marke aufzubauen und schließlich (mehr) Geld zu verdienen. Die Vision von LinkedIn um wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen, leitet die Entscheidungen des Unternehmens in den verschiedenen Einnahmekanälen, wie Mitgliedschaften, Anzeigen, Newsletter und Rekrutierungslösungen. Das Wort "every" definiert ihre Expansionen über Märkte, Sprachen und mehr.

Tesla

"Beschleunigung des Übergangs der Welt zu nachhaltiger Energie"

Obwohl Tesla oft wegen seiner autonomen Fahrzeuge in den Schlagzeilen ist, liegt sein Hauptaugenmerk auf Solarenergie und batteriebetriebenen Fahrzeugen. Die Vision von Tesla leitet das Unternehmen dazu an, nachhaltige Energielösungen zu entwickeln, die über die Fahrzeuge hinausgehen. In der Tat ist Tesla auch auf dem Vormarsch in den Bereichen Solarzellen, Solardächer, Energiewände und mehr.

Wenn Sie eine ebenso wirkungsvolle Produktvision erstellen möchten, können Sie eine der folgenden Vorlagen verwenden.

Vorlagen für Produktvisionen und ihre Verwendung

Vorlage für eine positionierungsbasierte Produktvision

Eine der am häufigsten verwendeten Vorlagen für Produktvisionen ist die von Geoffrey Moores Struktur für eine Positionierungserklärung abgeleitete Vorlage. In der Praxis würde die Vorlage wie folgt aussehen.

für [Kunde], der [Kundenbedarf] benötigt, ist dieses [Produkt] eine [Kategoriebezeichnung], die [Lösungsdefinition]. Im Gegensatz zum Wettbewerb ist [Produkt] ein [Alleinstellungsmerkmal]

Für das vorherige Beispiel einer Achtsamkeits-App würde die Positionierungsaussage lauten:

für [urbane Berufstätige], die [Unterstützung bei der Stressbewältigung] benötigen, ist dieses [Produkt] eine [mobile App], die [sie durch Achtsamkeitspraktiken wie Meditation, Tagebuchführung und Übungen anleitet]. Im Gegensatz zu bestehenden Apps ist das Produkt so konzipiert, dass es sofortige Stressbewältigung durch Übungen bietet, die weniger als 120 Sekunden dauern

Dies ist zwar eine großartige Struktur, um die Forschung zusammenzufassen und die Fakten zu nennen, aber es ist eine Beschreibung der Gegenwart. Sie bietet nicht die ehrgeizige, aufstrebende Zukunft, die Visionen bieten müssen.

Zweckbezogene Vorlage

Ein zweckorientiertes Produkt vorlage für eine Visionserklärung ermöglicht es Organisationen, ihre Software in den Kontext ihrer Rolle in der Welt zu stellen.

das Produkt hilft dem Kunden bei seinem Wert

In Erweiterung desselben Beispiels würde die Produktvision lauten:

[Produkt] hilft [gestresste urbane Fachkräfte] [im Moment zu leben und ein erfülltes Leben zu führen]

Transformationsbasierte Vorlage

Bei diesem Format liegt der Schwerpunkt auf der Veränderung oder Störung, die das Produkt in der Welt oder auf dem Markt bewirkt.

das Produkt ermöglicht Veränderungen im Kontext

Eine transformationsbasierte Produktvision für die App wäre das:

[Produkt] beendet [Dopamin-Sucht] für eine [nachhaltig kreative Welt]

Auch wenn diese Vorlagen eine gewisse Orientierung bieten, ist es am besten, sich beim Schreiben Ihrer Produktvision an die ersten Grundsätze zu erinnern. Versuchen Sie, Antworten auf die folgenden Fragen einzubeziehen.

Für wen ist es gedacht?

Wie wird deren Problem gelöst?

Was erledigt es besser oder anders?

Warum gibt es sie?

Take Your Product Vision from Dream to Reality with ClickUp

Eine gute Produktvision gibt Aufschluss darüber, wohin das Produkt in der nahen und fernen Zukunft tendiert. Sie ermöglicht es jedem, den Elefanten auf die gleiche Weise zu sehen, mit all seinen Teilen. Wenn Sie wissen, was Sie bauen, können Sie die perfekte Strategie und den perfekten Plan für die Markteinführung entwickeln.

Für das technische Team wird das Produktmanagement dadurch zum Kinderspiel. Darüber hinaus hilft ein gutes Visionsstatement dem gesamten Unternehmen. Marketing, Vertrieb, Finanzen, Personalwesen, Administrator und alle anderen Teams richten sich an der Vision aus und bilden eine kohärente, zusammenhängende Einheit. Eine gute Produktvision liefert Informationen für Entscheidungen und hilft bei der Lösung von Konflikten.

Das Erstellen einer Vision ist nur ein Teil des Prozesses. Das Dokumentieren, Freigeben und Wiederholen des Leitbilds ist der wichtigere Teil. Der Einsatz eines umfassenden Projektmanagement-Tools wie ClickUp versetzt Teams in die Lage, die Vision gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen.

Brainstorming-Tools wie Whiteboards, Denkhilfen wie Mindmaps, Notizen mit Docs, Projektmanagement mit Aufgaben und Übersichten mit Dashboards - ClickUp bietet eine umfassende Arbeitsplatzmanagement-Plattform für Produktteams.

Probieren Sie es aus. Testen Sie ClickUp heute kostenlos .

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was beschreibt die Produktvision am besten?

Die Produktvision lässt sich am besten mit einem angestrebten zukünftigen Zustand beschreiben. Sie umreißt, was das Produkt langfristig erreichen soll und fungiert als Nordstern, der die Entwicklung leitet.

2. Wer definiert die Produktvision in Scrum?

In Scrum definiert der Eigentümer des Produkts die Produktvision in Zusammenarbeit mit den Interessengruppen aus dem Business und der Technik.

3. Wer ist für die Kommunikation der Produktvision an das Scrum Team verantwortlich?

Der Eigentümer des Produkts oder das Management ist für die Kommunikation der Vision an das Scrum Team verantwortlich.

4. Was ist die Vision einer Produktmethode?

Die Vision einer Produktmethode ist ein Ansatz zur Softwareentwicklung, der sich an einer einzigen, zusammenhängenden Vision orientiert. Teams, die nach dieser Methode vorgehen, beginnen in der Regel an der Spitze mit einer Produktvision und arbeiten dann von dort aus Pläne für die Ausführung aus.

5. Wer ist für die Mission und die Vision verantwortlich?

Bei der Softwareentwicklung ist der Eigentümer/Manager des Produkts für die Erstellung und Verteilung der Vision und der Mission verantwortlich.