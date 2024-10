Kostenlose Vorlagen für die Fehlerbaumanalyse

Egal, ob es sich um eine Verletzung der Cybersicherheit oder eine Betriebsstörung handelt, Ausfälle und Systemstörungen können erhebliche finanzielle Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben.

Laut einer Global Server Hardware, Server OS Reliability Survey ist ein typisches Unternehmen mit 15 ungeplanten Ausfällen pro Jahr konfrontiert, und 91 % dieser Ausfälle führen zu Ausfallkosten von mehr als 300.000 US-Dollar pro Stunde.

Systemausfälle können sogar noch teurere Folgen haben, insbesondere wenn Gesundheit und Sicherheit betroffen sind. Im Jahr 2023 implodierte das Titan-Tauchboot im Atlantik, wobei fünf Menschen ums Leben kamen und das Ergebnis eine 50-Millionen-Dollar-Klage gegen OceanGate .

Hier kommen robuste Risikobewertungsprozesse ins Spiel, die Ihnen helfen, potenzielle Risiken zu erkennen, zu bewerten und zu mindern, bevor sie zu schwerwiegenden negativen Folgen führen.

Wir werden uns hier einen solchen Rahmen ansehen, die Fehlerbaumanalyse. Bei einer Fehlerbaumanalyse beginnt man mit der Hauptursache (oberstes Ereignis) und arbeitet sich zurück, um die kleineren Probleme (grundlegende Ereignisse) zu finden, die dazu führen.

Sehen Sie sich die kostenlosen Vorlagen für die Fehlerbaumanalyse an und entdecken Sie, wie sie Ihnen helfen, kritische Risiken zu erkennen und zu bewältigen, unabhängig von der Komplexität Ihrer Branche oder Ihres Systems.

Was sind Vorlagen für die Fehlerbaumanalyse?

Eine Vorlage für eine Fehlerbaumanalyse (FTA) ist ein strukturierter Rahmen, der es Sicherheits- und Zuverlässigkeitsingenieuren ermöglicht, die Fehlermodi eines Systems und die dazugehörigen Ursachen mithilfe einer deduktiven Top-Down-Technik visuell darzustellen.

Während die spezifische Struktur und der Inhalt von Fehlerbaumdiagrammen je nach der Komplexität des zu analysierenden Systems variieren können, sind hier einige Kernelemente aufgeführt:

Definieren des Top-Tier-Fehlers: Dies ist das unerwünschte Ereignis oder der Fehlermodus, den Sie analysieren möchten. Es ist der Startpunkt des Fehlerbaums

Dies ist das unerwünschte Ereignis oder der Fehlermodus, den Sie analysieren möchten. Es ist der Startpunkt des Fehlerbaums Ursachen der ersten Ebene : Dies sind die unmittelbaren Ursachen, die direkt zu dem Fehler der ersten Ebene führen können

: Dies sind die unmittelbaren Ursachen, die direkt zu dem Fehler der ersten Ebene führen können Fehler der zweiten Ebene : Dies sind die beitragenden Faktoren, die die Gründe der ersten Ebene verursachen können

: Dies sind die beitragenden Faktoren, die die Gründe der ersten Ebene verursachen können Fehler der dritten Ebene: Dies sind die Ursachen, die zu den Fehlern der zweiten Ebene führen können

Sie können nach Bedarf weitere Fehlerebenen hinzufügen, um die Komplexität des Systems zu erfassen. Das Ziel ist es, das Systemversagen der ersten Ebene in seine Grundursachen aufzuschlüsseln.

Die Vorlage für die Fehlerbaumanalyse kann Ihnen helfen, potenzielle Fehlermodi und die dazu beitragenden Faktoren in Ihrem System zu verstehen.

Was macht eine gute Vorlage für eine Fehlerbaumanalyse aus?

Die Wirksamkeit Ihrer Risikobewertung ist direkt mit der Qualität Ihrer Vorlage für die Fehlerbaumanalyse verbunden. Deshalb ist es wichtig, eine Vorlage zu wählen, die eine reibungslose deduktive Analyse ermöglicht. Fehlerbaum-Analysediagramme sollten klare Verbindungen zwischen potenziellen Fehlern ermöglichen und Ihnen helfen, deren Ursachen zu ermitteln.

Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Auswahl einer Vorlage berücksichtigen sollten:

Logischer Aufbau: Die Fehlermodi und ihre Ursachen sollten in einem Fehlerbaumdiagramm in einer logischen Reihenfolge angeordnet sein, damit Sie die kausalen Beziehungen zwischen den Komponenten leicht erkennen können

Die Fehlermodi und ihre Ursachen sollten in einem Fehlerbaumdiagramm in einer logischen Reihenfolge angeordnet sein, damit Sie die kausalen Beziehungen zwischen den Komponenten leicht erkennen können Flexibilität: Die Fehlerbaumvorlage sollte an verschiedene Systeme und Detail- und Komplexitätsebenen anpassbar sein

Die Fehlerbaumvorlage sollte an verschiedene Systeme und Detail- und Komplexitätsebenen anpassbar sein Rückverfolgbarkeit : Sie sollte einen klaren Top-Down-Baum für die Nachverfolgung von Fehlermodi bis zur ursprünglichen Grundursache bieten

: Sie sollte einen klaren Top-Down-Baum für die Nachverfolgung von Fehlermodi bis zur ursprünglichen Grundursache bieten Risikopriorisierung: Suchen Sie nach Fehlerbaumvorlagen, die über integrierte Optionen zur Priorisierung von Risiken auf der Grundlage ihrer Wahrscheinlichkeit und ihrer Folgen verfügen

Suchen Sie nach Fehlerbaumvorlagen, die über integrierte Optionen zur Priorisierung von Risiken auf der Grundlage ihrer Wahrscheinlichkeit und ihrer Folgen verfügen Benutzbarkeit: Prüfen Sie, ob Ihre Vorlage selbsterklärend ist, damit auch Personen mit begrenzter Erfahrung in der FTA die Analyse nachvollziehen können

Prüfen Sie, ob Ihre Vorlage selbsterklärend ist, damit auch Personen mit begrenzter Erfahrung in der FTA die Analyse nachvollziehen können Visuell ansprechend: Suchen Sie nach einer Vorlage mit Grafik- und Beschriftungsoptionen, damit Sie Ihre Botschaft leicht vermitteln können

Und schließlich sollten Sie Ihre FTA-Vorlage in regelmäßigen Abständen überprüfen, um sicherzustellen, dass sie aktualisiert wird, um Änderungen im System oder in den Prozessen zu berücksichtigen.

7 Kostenlose Vorlagen für die Fehlerbaumanalyse

Jetzt kommt der unterhaltsame Teil. Wir haben eine Liste mit sieben kostenlosen FTA-Vorlagen zusammengestellt, die Sie bei der Risikodiagnose in Ihren Systemen und Prozessen unterstützen. Nutzen Sie sie, um Ihre Anlagen zu schützen und die Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen Ihrer Branche zu erfüllen.

1. ClickUp Vorlage für die Fehleranalyse ClickUp's Vorlage für die Fehlerbaumanalyse lehnt sich eng an den offiziellen Rahmen der Fehlerbaumanalyse an. Das macht sie perfekt für Sicherheitsingenieure, Zuverlässigkeitsexperten und Designer, die mit komplexen Maschinen und Systemen arbeiten.

Visualisieren Sie Ihren Fehlerbaum und verknüpfen Sie Ursache und Wirkung mit der ClickUp-Fehlerbaumanalyse-Vorlage

Gebaut auf ClickUp's Whiteboard erhalten Sie eine unendliche Leinwand, auf der Sie Ihrer Analyse so viele Ebenen wie nötig hinzufügen können. Außerdem machen es die Diagramm- und Illustrationsoptionen des Whiteboards jedem leicht, visuell ansprechende und leicht zu entschlüsselnde Fehlerbaumanalysen zu erstellen.

Die Vorlage enthält ein Fehlerbaumanalysediagramm mit sechs Komponenten:

Der Fehler auf Systemebene (oder die Grundursache) wird als blaues Quadrat dargestellt

Fehler der ersten Ebene sind orangefarbene Quadrate im Diagramm

Fehler der zweiten Ebene sind gelbe Quadrate

Quadrate der dritten Ebene sind graue Quadrate

Diese Vorlage enthält auch zwei Arten von Konnektoren - ein grünes Dreieck zur Kennzeichnung von ODER und einen grünen Kreis zur Kennzeichnung von UND. Diese farbcodierten Formen können Ursache und Wirkung verknüpfen und einen hierarchischen Fehlerbaum-Analysebericht erstellen.

💡Pro-Tipp: Fügen Sie Ihre Risikominderungsmaßnahmen als Aufgaben zu ClickUp Projekte direkt von der Vorlage aus - so können Sie sicherstellen, dass sie effektiv implementiert werden.

2. ClickUp Vorlage für das Risikomanagement

Wenn Sie nach einer eher handlungsorientierten Vorlage für die Risikobewertung suchen, dann ist die ClickUp Vorlage für das Risikomanagement ist für Sie. Hier gehen Sie wie in jedem Projekt Schritt für Schritt und systematisch an das Risikomanagement und die Fehlerbaumanalyse heran

Verfolgen Sie Risiken und verfolgen Sie Ihren Aufwand zur Risikominderung mit der ClickUp Vorlage für das Risikomanagement

Die Vorlage besteht aus zwei Teilen:

Einem Risikomanagement Plan , der beschreibt, wie Ihre Organisation Risiken bewertet und abmildert, und wer daran beteiligt ist

, der beschreibt, wie Ihre Organisation Risiken bewertet und abmildert, und wer daran beteiligt ist Ein Risikomanagementprojekt , in dem Sie jedes Risiko als Aufgabe zusammen mit anderen Details hinzufügen können, wie z. B:

Risikostufe und Auswirkung Die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt Bereiche der Auswirkungen Wie man es abschwächt Der DRI (Katastrophenrisiko-Index) zur Bewältigung des Risikos

, in dem Sie jedes Risiko als Aufgabe zusammen mit anderen Details hinzufügen können, wie z. B:

Diese unkomplizierte Art der Vorlage - in Verbindung mit den Komponenten für das Risikomanagement von Anfang bis Ende - macht sie zur perfekten Lösung für Start-ups und kleine Teams, die eine einfache, rationalisierte Vorlage zur Risikobewertung und -minderung benötigen.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie bei dieser Vorlage die Ansicht des Boards und gruppieren Sie die Risiken nach Priorität, um ihren Schweregrad zu visualisieren und sich zuerst auf die Risiken mit den größten Auswirkungen zu konzentrieren.

3. ClickUp Whiteboard-Vorlage zur Risikobewertung

Suchen Sie nach einer einfachen, visuell ansprechenden Vorlage für risikobewertung ? Dann schauen Sie sich die ClickUp Risikobewertung Whiteboard-Vorlage .

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Auswirkungen Ihrer Risiken mit der ClickUp Whiteboard-Vorlage zur Risikobewertung

Im Gegensatz zur vorherigen Vorlage handelt es sich hier nicht um ein Flussdiagramm. Stattdessen handelt es sich um eine Kombination aus einem Raster und einem Diagramm, mit der Sie Ihre Risiken auflisten und nach Intensität und Eintrittswahrscheinlichkeit kategorisieren können.

Diese Vorlage eignet sich hervorragend, um Ihre Risiken zu identifizieren und nach Prioritäten zu ordnen. So funktioniert die Vorlage:

Erstellen Sie zunächst ein Diagramm, bei dem die vertikale Achse die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos und die horizontale Achse die Intensität angibt

Ordnen Sie dann mit farbigen Notizen die Risiken innerhalb des Diagramms nach ihrer Intensität und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit

Das war's schon. Jetzt haben Sie ein einfaches System zur Priorisierung von Risiken - von sehr wahrscheinlichen und schweren Risiken bis hin zu sehr unwahrscheinlichen und geringfügigen Risiken.

*Auch gelesen: Risikoidentifikation im Projektmanagement: Nützliche Strategien und Beispiele

4. ClickUp Risikoanalyse Whiteboard-Vorlage

Die ClickUp Risikoanalyse Whiteboard-Vorlage ist eine weitere hervorragende Option für kleine Teams, die eine whiteboard-Vorlage für visuelle Klarheit.

Bestimmen Sie die Priorität eines Risikos, indem Sie den Quotienten aus Wahrscheinlichkeit und Schweregrad mit Hilfe der ClickUp Vorlage für die Risikoanalyse analysieren

Wie bei der vorherigen Vorlage können Sie die Risiken in einem Diagramm anordnen, wobei die vertikale Achse die Wahrscheinlichkeit des Risikos und die horizontale Achse den Schweregrad des Risikos angibt. In diesem Fall ist das Diagramm jedoch bereits mit einem farbigen Hintergrund versehen, um den Grad der Priorität anzuzeigen.

Zu erledigen ist lediglich, dass Sie Ihre Risiken als Haftnotizen platzieren, indem Sie deren Schwere und Wahrscheinlichkeit einschätzen.

💡Pro-Tipp: Für beste Ergebnisse verwenden Sie diese Vorlage in Kombination mit der ClickUp-Fehlerbaumanalyse-Vorlagee. In ersterer können Sie Ursache und Wirkung nachverfolgen, eine deduktive Analyse durchführen und dann das Gelernte nutzen, um die Auswirkungen des Risikos bei der Einstellung dieser Vorlage zu analysieren.

5. ClickUp Ursache und Wirkung Whiteboard Vorlage

Eine moderne Abwandlung der traditionellen Fehlerbaumanalyse, die ClickUp Whiteboard-Vorlage für Ursache und Wirkung bietet einen hierarchischen Rahmen für die Rückverfolgung von Wirkungen auf ihre Ursachen

Visualisieren Sie Risikobeziehungen mit der ClickUp Cause and Effect Whiteboard Template

Diese Vorlage besteht aus zwei Elementen -Formen und Verbindungslinien. Sie fügen den Formen Risikodetails hinzu und verwenden Verbindungslinien, um Ursache und Wirkung zu verknüpfen.

Im Gegensatz zur traditionellen Fehlerbaumanalyse vermeidet diese Vorlage die Komplexität von UND/ODER-Bedingungen und konzentriert sich stattdessen auf eine Verzweigungsstruktur, um die verschiedenen Komponenten eines bestimmten Risikos zu untersuchen. Dadurch eignet sie sich ideal für abstrakte Risiken, bei denen mehrere potenzielle Ursachen und Auswirkungen bestehen, die zugrunde liegenden Bedingungen jedoch weniger konkret sind.

💡Pro-Tipp: Um eine umfassendere Ansicht jedes Risikos zu erhalten, betten Sie eine ClickUp Dokument . Dies ermöglicht Ihrem Team den Zugang zu detaillierten Informationen über risikoauswirkungen und Strategien zur Risikominderung auch wenn das Diagramm ein Limit an Space hat.

6. ClickUp Vorlage für die Ursachenanalyse

Bei der Fehlersuche oder beim Aufwand für das Risikomanagement spielen Sie oft "whack-a-mole", weil die eigentliche Ursache nicht angegangen wird.

Hier ist die ClickUp Vorlage für die Ursachenanalyse kann helfen.

Ermitteln Sie das Kernproblem eines Risikos mit der ClickUp Vorlage für die Ursachenanalyse

Die Vorlage bietet zwei Perspektiven: eine nach Prioritäten geordnete Liste, in der die Risiken nach ihrem Schweregrad gruppiert sind, und eine abschließende Liste mit allen entdeckten Risiken.

Und so funktioniert es: Jedes Mal, wenn ein Risiko bei Ihrer Bewertung auftaucht, bleiben Sie nicht bei diesem Risiko stehen, sondern analysieren anhand der "Warum"-Frage, was dieses Risiko verursacht hat. Dann wiederholen Sie den Prozess, um das zweite "Warum", das dritte "Warum" und so weiter herauszufinden, bis Sie die grundursache des Risikos .

ClickUp hat es unserem Team ermöglicht, klare und transparente Prioritäten zu setzen, Möglichkeiten zur gegenseitigen Unterstützung zu identifizieren und hilft uns, potenzielle Risiken auf dem Weg dorthin zu erkennen und zu bewältigen. Seitdem wir ClickUp verwenden, hat sich die Produktivität unseres Teams drastisch erhöht, da die Zahl der Meetings und unnötigen Hin- und Her-E-Mails reduziert werden konnte.

Katie Cameron, Senior. Produktmarketing-Managerin bei STANLEY Security

Auch gelesen: 10 beste Datenvisualisierungstools für Projekte für 2024

7. Microsoft Powerpoint Vorlage für Fehlerbaumanalyse von Powerslides

Viele Meetings drehen sich um Foliendateien. Wenn Sie also auf der Suche nach einer professionellen Vorlage sind, um eine Präsentation für Ihr Fehlerbaumdiagramm zu erstellen, ist die Microsoft PowerPoint Vorlage für Fehlerbaumanalyse von Powerslides ist eine ausgezeichnete Wahl.

über Powerslides Die Vorlage bietet einen Bereich von anpassbaren Folien, die Ihnen helfen, Ihre Fehlerbaumanalyse zu präsentieren. Sie bietet ein elegantes und professionelles Design mit einem zweifarbigen Schema. Sie können die Folien benutzerdefiniert anpassen und die Elemente problemlos in andere Präsentationen übernehmen.

Diese Vorlage ist ideal für Teamleiter, die wöchentliche Sprints mit Entwicklungsteams durchführen. Sie bietet einen strukturierten Rahmen für die Analyse potenzieller Fehler und die Identifizierung der Grundursachen.

Ziehen Sie jedoch in Erwägung, eine detailliertere Fehlerbaumvorlage für die tiefgreifende Analyse zu verwenden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Sie sowohl einen gründlichen Bericht als auch ein leicht verständliches Format für die Präsentation erhalten.

Auch gelesen: die 10 besten Vorlagen & Beispiele für Lessons Learned in Excel & ClickUp

Potenzielle Risiken schneller erkennen und angehen mit ClickUp

Die Risikobewertung und -minderung ist ein ernsthaftes Unterfangen, und ein ausfallsicheres System kann helfen, wenn es mehrere Beteiligte oder Änderungen in Ihrem Risikobewertungsausschuss gibt.

Deshalb ist es wichtig, eine Vorlage für eine Fehlerbaumanalyse oder einen Risikomanagementprozess einzurichten, Ihre Strategie und Ergebnisse zu dokumentieren und optimierte Kanäle für die Zusammenarbeit einzurichten, um alle Beteiligten einzubeziehen.

Ein flexibles Arbeitsmanagement-Tool wie ClickUp ist hier von unschätzbarem Wert. Es bietet integrierte Tools für alles, von der internen Kommunikation und der Nachverfolgung von Projekten bis hin zum Whiteboarding und der Dokumentationsverwaltung.

Es bietet auch verschiedene kostenlose Vorlagen für das Risikomanagement, um die Arbeit zu beschleunigen und die Benutzer zu ermutigen, die Risikobewertung anders anzugehen. Anmeldung bei ClickUp kostenlos an und richten Sie ein ausfallsicheres, unternehmensweites Risikomanagementsystem ein.