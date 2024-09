Wie man die Produktivität mit einer dopaminarmen Morgenroutine verbessert

Sie wachen gerade in Ihrem Bett auf, als die Sonne durch die Vorhänge lugt. Nach einer erholsamen Nacht fühlen Sie sich ausgeruht und sind optimistisch für den kommenden Tag.

Zu erledigen ist als Erstes der Griff zum Handy und das Scrollen. Schon bald wird Ihr Gehirn von einer Flut von Benachrichtigungen über soziale Medien, Nachrichten, E-Mails und Mitteilungen überschwemmt. Der Tag hat kaum begonnen, und schon kleben Sie an Ihrem Handy und suchen nach dem nächsten Kick - vielleicht hilft ja Koffein?

Was wirklich passiert ist, ist, dass der plötzliche Wechsel von der Ruhe des Schlafs zur Reizüberflutung Ihnen einen Dopamin-Hit beschert hat. Später am Tag werden Sie noch mehr davon wollen - was zu einer nicht enden wollenden Spirale ungesunder Aktivitäten führt.

Was Sie in den ersten 90 Minuten zu erledigen haben - oder wie es heißt der morgendliche Trend zu wenig Dopamin -beeinflusst, wonach sich Ihr Gehirn für den Rest des Tages sehnt. Indem Sie die sofortige Befriedigung während dieser entscheidenden 90 Minuten minimieren, können Sie Ihren Geist und Körper für eine tiefgehende, konzentrierte Arbeit und anhaltende Produktivität trainieren.

Viele Menschen setzen auf eine ruhige, stimulationsarme Morgenroutine und stellen fest, dass sie ihnen hilft! Haben Sie Interesse daran, Ihre Morgenroutine zu verändern? Lesen Sie weiter. 🌞

Was ist eine Morgenroutine mit wenig Dopamin?

A Low-Dopamin

morgenroutine

**Die Morgenroutine ist ein strukturierter Ansatz, um den Tag zu beginnen, indem Aktivitäten minimiert werden, die einen schnellen Anstieg des Dopaminspiegels verursachen

Dopamin ist ein chemischer Stoff, der vom Gehirn produziert wird. Er spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Stimmung und Motivation. Er wird oft mit Gefühlen von Belohnung und Verstärkung in Verbindung gebracht.

Eine dopaminarme Morgenroutine bedeutet, dass man den Tag ohne sofortige Aktivitäten beginnt, die sofortige Belohnung bieten, wie z. B. das Überprüfen des Telefons oder der Konsum von Inhalten mit hohem Stimulationsgrad. Es ist erwiesen, dass diese Aktivitäten auf lange Sicht Energie kosten.

Die Theorie besagt, dass Sie, wenn Sie sich zu Beginn des Tages solchen Aktivitäten hingeben, später am Tag, wenn Sie am Schreibtisch arbeiten oder an einem Meeting teilnehmen, eher zu denselben Aktivitäten greifen. Dadurch kann es schwieriger werden, sich zu konzentrieren.

Ironischerweise begann die öffentliche Aufmerksamkeit für das Problem der geringen Dopaminausschüttung am Morgen auf TikTok. Als Benutzer auf anderen Social-Media-Plattformen auf die negativen Auswirkungen eines Tagesbeginns mit dopaminsteigernden Aktivitäten hinwiesen, nahm der Trend zum dopaminarmen Morgen Fahrt auf.

Wussten Sie schon:Die Bewegung für einen dopaminarmen Morgen ist eine

virale Social-Media-Sensation mit über 5,6 Millionen Ansichten unter dem Hashtag #lowdopaminemorning.

Der Trend ermutigt Sie zu einfachen, stressarmen Aufgaben und kostenlosen

morgendliche Rituale

wie z. B. das Bett machen, das Frühstück zubereiten, Pflanzen gießen oder einen Spaziergang machen.

Den Dopaminspiegel in Schach zu halten hat mehrere Vorteile. Es kann helfen, Stimmungsschwankungen zu vermeiden und die Produktivität im Laufe des Tages zu steigern.

Menschen mit ADHS können sogar noch mehr davon profitieren

von Aktivitäten mit niedrigem Dopamingehalt profitieren: Eine Verringerung der Dopaminmenge im Gehirn kann ihnen helfen, ihre Impulse besser zu kontrollieren und ihre Ängste zu reduzieren.

Wenn Sie neugierig geworden sind, sollten Sie sich zunächst ein paar Fragen stellen:

beginnen Sie Ihren Tag mit Aktivitäten, die Sie mit Dopamin versorgen?

willst du das ändern und deine Stimmung, Produktivität und Kreativität verbessern?

Wenn ja, dann sind Sie hier richtig!

Erstellen einer Morgenroutine mit wenig Dopamin

Wenn Sie Ihren Tag nicht mit einer Dopamin-Achterbahn beginnen wollen, versuchen Sie, einen Gang zurückzuschalten. Gönnen Sie Ihrem Gehirn einen sanften Weckruf, anstatt es mit einem Bildschirm oder Koffein zu überfluten. Fangen Sie mit diesen Schritten klein an:

Praktizieren Sie Achtsamkeit: Bleiben Sie bei Ihren morgendlichen Ritualen geerdet. Wenn Sie präsent sind, bleiben Sie ruhig und gelassen

Bleiben Sie bei Ihren morgendlichen Ritualen geerdet. Wenn Sie präsent sind, bleiben Sie ruhig und gelassen Bewahren Sie Disziplin: Beständigkeit ist der Schlüssel. Bleiben Sie bei Ihrer Routine, um Gewohnheiten aufzubauen, die ein Leben lang halten

Beständigkeit ist der Schlüssel. Bleiben Sie bei Ihrer Routine, um Gewohnheiten aufzubauen, die ein Leben lang halten Nehmen Sie sich Zeit für Bewegung: Morgens zu trainieren hat erwiesenen Nutzen -Es hilft bei der Regulierung des zirkadianen Rhythmus und verbessert die Schlafqualität. Führen Sie hochintensives Intervalltraining (HIIT) in Maßen durch und lassen Sie sich von einem Fitnessexperten beraten, um sicherzustellen, dass es sicher erledigt wird.

Morgens zu trainieren hat erwiesenen Nutzen -Es hilft bei der Regulierung des zirkadianen Rhythmus und verbessert die Schlafqualität. Führen Sie hochintensives Intervalltraining (HIIT) in Maßen durch und lassen Sie sich von einem Fitnessexperten beraten, um sicherzustellen, dass es sicher erledigt wird. Priorisieren Sie Trainingseinheiten mit geringer Intensität: HIIT am Morgen kann manchmal zu Unruhe führen. Machen Sie einen langen Spaziergang oder praktizieren Sie Yoga

HIIT am Morgen kann manchmal zu Unruhe führen. Machen Sie einen langen Spaziergang oder praktizieren Sie Yoga Verzögern Sie die Befriedigung: Trainieren Sie Ihr Gehirn, den Augenblick zu genießen, anstatt sofortigen Belohnungen nachzujagen. Halten Sie sich nach dem Aufwachen mindestens eine Stunde lang von Ihrem Smartphone fern. Betrachten Sie dies als eine digitale Entgiftung für Ihr Gehirn - keine durch soziale Medien ausgelösten Dopaminschübe vor dem Frühstück

Wenn Sie einen gezielteren Ansatz für die Planung einer dopaminarmen Morgenroutine benötigen, die für Sie funktioniert, versuchen Sie es mit

eine gute App zur Planung

um eine zu erstellen. Eine benutzerfreundliche und vielseitige App wie

ClickUp

würde am besten funktionieren.

Als

Kateryna Sipakova, Portfoliomanagerin bei Trinetix, sagt

,

Wir wollten nicht ein neues Tool für eine Funktion und ein anderes Tool für eine andere Funktion einführen. Wir wollten Projekte, interne Abläufe und Ziele alle an einem Ort haben. ClickUp bot alle Funktionen, die unsere Teams benötigten.

Kateryna Sipakova, Portfolio-Managerin bei Trinetix

Wie kann ClickUp also helfen?

Zunächst einmal,

ClickUp's Vorlage für den Tagesplaner

kann Ihnen helfen, eine ansprechende und anregende Routine mit niedrigem Dopaminspiegel zu erstellen. Mit dieser Vorlage können Sie:

Aufgaben in Kategorien wie "Persönlich", "Meine Arbeit" oder "Ziele" einordnen

in Kategorien wie "Persönlich", "Meine Arbeit" oder "Ziele" einordnen Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit priorisieren

nach ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit priorisieren Fortschritte mit visuellen Hilfsmitteln wie Diagrammen und Schaubildern überwachen

Planen Sie Ihre morgendliche Routine mit ClickUp's Daily Planner Vorlage

Sie können diese Vorlage auch an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie Elemente wie benutzerdefinierte Status - Abgeschlossen, In Bearbeitung und Zu erledigen - hinzufügen, um Ihre Aufgaben nachverfolgen zu können. Integrieren Sie benutzerdefinierte Felder wie Abgabetermin und geschätzte Zeitschätzung, um zu veranschaulichen, wie Ihre morgendliche Routine mit wenig Dopamin Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden verbessert.

Werfen wir nun einen Blick auf einige Aktivitäten, die Teil Ihrer neuen Morgenroutine mit wenig Dopamin sein können.

Meditieren und Atemübungen zu erledigen

Meditation und Atemübungen können eine ruhige Einstellung bewirken. Wenn Sie diese Praktiken in Ihre Morgenroutine einbeziehen

täglichen Gewohnheiten

können eine friedliche Routine schaffen und Ihnen helfen, den ganzen Tag über achtsamer und bewusster zu sein.

Meditation ist jedoch nicht für jeden geeignet. Sie können herausfinden, ob Meditation für Sie geeignet ist, indem Sie

ClickUp's Übungsprotokoll-Vorlage

. Es kann Muster visualisieren und die Auswirkungen der täglichen Meditation und anderer Übungen auf Ihr Wohlbefinden und Ihre Stimmung nachverfolgen.

Verfolgen Sie Ihre Stimmung und Ihr Energieniveau nach der täglichen Meditation mit der ClickUp Vorlage für das Übungsprotokoll

Die ClickUp Vorlage für das Übungsprotokoll hilft Ihnen bei der Nachverfolgung Ihrer Übungsaktivitäten. Sie können es verwenden, um:

Jedes Training protokollieren: Detaillierte Notizen erfassen, um Ihre Fortschritte und Verbesserungen im Laufe der Zeit zu verfolgen

Detaillierte Notizen erfassen, um Ihre Fortschritte und Verbesserungen im Laufe der Zeit zu verfolgen Effiziente Suche: Einfaches Auffinden spezifischer Übungen, verwendeter Geräte und anderer Details, um Ihre Routine zu verfeinern

Einfaches Auffinden spezifischer Übungen, verwendeter Geräte und anderer Details, um Ihre Routine zu verfeinern Schlüssel-Metriken nachverfolgen: Überwachen Sie wichtige Statistiken wie Sätze und Wiederholungen, Dauer, gehobenes Gewicht und mehr, um Ihre Fitnessziele im Auge zu behalten

Sie können dieser Vorlage einige benutzerdefinierte Schlüssel hinzufügen, wie z. B. die Status "Abgeschlossen", "Verpasst" und "Zu erledigen", um Ihre Fortschritte auf dem Weg zu Ihrem Fitnessziel zu verfolgen. Benutzerdefinierte Felder wie Flexibilitätsübungen, Trainer, Kraftübungen, Dauer der Sitzungen und Gleichgewichtsübungen eignen sich hervorragend, um wichtige Informationen zu Ihren Trainingseinheiten zu speichern und Ihre Fortschritte zu visualisieren.

Pro-Tipp: Studien legen nahe, dass morgendliche Meditation

die Aufmerksamkeit und die Leistung bei Aufgaben, die auf Genauigkeit beruhen, besonders stark verbessern kann

.

Essen Sie ein eiweißhaltiges Frühstück

Entscheiden Sie sich für ein proteinreiches Frühstück, damit Sie den ganzen Tag über Energie haben.

Eiweißreiche Lebensmittel halten Sie satt und unterstützen die Funktion des Gehirns, damit Sie Ihren Arbeitstag klar und konzentriert angehen können.

Sie können sogar ein Ernährungstagebuch anlegen mit

ClickUp Dokumente

zu:

Kategorisieren Sie Seiten für bestimmte Bedürfnisse, wie z. B. einen Wasserverbrauchs-Tracker und Ihre bevorzugten proteinreichen Frühstücksrezepte

Sie Seiten für bestimmte Bedürfnisse, wie z. B. einen Wasserverbrauchs-Tracker und Ihre bevorzugten proteinreichen Frühstücksrezepte Nachverfolgen , was Sie essen, wann Sie essen und mit wem Sie essen

, was Sie essen, wann Sie essen und mit wem Sie essen Personalisieren Sie Ihr Erlebnis mit Farben, Schriftarten und Bildern, die Sie ansprechen, um es motivierender zu gestalten

Sie können Ihr Ernährungstagebuch für Freunde und andere Fitnessbegeisterte freigeben, um Ihre sozialen Interaktionen anzukurbeln und sich selbst einen weiteren Motivationsschub zu geben!

Verwenden Sie ClickUp Docs, um ein Tagebuch zu führen, das Ihnen hilft, gesunde Gewohnheiten beizubehalten

Gehen Sie bei natürlichem Licht spazieren

Gehen Sie jeden Morgen nach dem Aufwachen nach draußen und suchen Sie natürliches Licht - eine großartige Quelle für Vitamin D. Und wenn Ihr Körper sich erfrischt fühlt, lassen Sie Ihre Gedanken schweifen. Forscher der Stanford University fanden heraus, dass gehen fördert kostenloses, fließendes Denken, auch bekannt als "divergentes Denken" ." Divergentes Denken ermöglicht es Ihnen, auf viele Ideen zu kommen und Ihre Kreativität zu entfesseln. Achten Sie nur darauf, dass Sie Sonnencreme tragen und einen angemessenen Sonnenschutz mitnehmen! ☀️

Sie können diese Zeit auch nutzen, um eine Bestandsaufnahme des kommenden Tages zu machen und ihn zu planen. Erstellen Sie eine Liste mit Aufgaben, die Sie zu erledigen haben

planen Sie Ihren Arbeitstag

lange im Voraus. Das sorgt für eine gezielte Einstellung auf den Tag und gewährleistet, dass Sie Ihre Prioritäten klar und zielgerichtet angehen. Sie finden eine Vielzahl von

vorlagen für den Tagesplaner

online, die Ihnen bei Ihrer Planung helfen können.

Spaßfakt: Henry David Thoreau nannte frühmorgendliche Spaziergänge 'einen Segen für den ganzen Tag '. Als Philosoph, Naturforscher und Schriftsteller glaubte Thoreau an ein einfaches Leben inmitten der Natur.

Verzögern Sie morgendliche Stimulanzien wie Kaffee

Der morgendliche Kaffee ist vielleicht das erste, wonach sich Ihr Körper sehnt, und nachdem Sie diese Sucht jahrelang genährt haben, scheint es unmöglich, sich von ihr zu befreien. Es kann jedoch von Vorteil sein, den morgendlichen Cappuccino aufzuschieben.

Erlauben Sie Ihrem Körper, auf natürliche Weise aufzuwachen, bevor Sie ihm Koffein zuführen. Dies kann dazu führen, dass Sie den ganzen Tag über mehr Energie haben.

Vermeiden Sie morgens stressige Aufgaben und Aktivitäten mit hohem Dopaminspiegel

Vermeiden Sie Aufgaben und Aktivitäten, die Ihren Stresshormonspiegel oder Ihre Dopaminproduktion in die Höhe treiben könnten. Social-Media-Plattformen wie TikTok und Instagram zum Beispiel liefern einen ständigen Strom von Videos und Bildern, die einen "sensorischen Rausch" und damit eine Dopaminausschüttung auslösen.

Konzentrieren Sie sich stattdessen auf eine stressarme Aufgabe, die Sie auf einen produktiven Tag vorbereitet, ohne Ihre Sinne zu überwältigen. Wie wir bereits besprochen haben, können Sie die frühen Morgenstunden nutzen, um sich Ziele für den Tag zu setzen.

Später am Tag sollten Sie

ClickUp Ziele

zur Feinabstimmung dieser Ziele. Stellen Sie Einzelziele ein und messen Sie den Fortschritt automatisch. Sie können verschiedene Ordner erstellen, um verschiedene Kategorien von Zielen, die Sie sich gesetzt haben, nachzuverfolgen. Wenn Sie sich gerne von außen motivieren lassen, sollten Sie diese Ziele für Ihre Freunde und Familienmitglieder freigeben, damit diese Sie nicht aus den Augen verlieren. Sie können auch einige

vorlagen für die Einstellung von Zielen

um dies sofort zu erledigen.

Starten Sie die Nachverfolgung und Erreichung Ihrer Ziele mit ClickUp Goals

Nachdem Sie Ihre Ziele eingestellt haben, holen Sie das Beste aus ihnen heraus mit ClickUp's Vorlage für tägliche Ziele .

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Tag mit der ClickUp Vorlage für tägliche Ziele

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

realistische und messbare Ziele zu setzen, die erreichbar und spezifisch sind

zu setzen, die erreichbar und spezifisch sind Regelmäßig Ihre Fortschritte zu überprüfen und Ihre Ziele bei Bedarf anzupassen

zu überprüfen und Ihre Ziele bei Bedarf anzupassen Motivation und Fokus auf Ihre langfristige Vision aufrechtzuerhalten

auf Ihre langfristige Vision aufrechtzuerhalten Bleiben Sie organisiert und führen Sie Buch über Ihre Erfolge

und führen Sie Buch über Ihre Erfolge Gewinnen Sie Klarheit und Orientierung bei Ihren Einstellungen zu Ihren Zielen

Um diese Vorlage weiter an Ihre Bedürfnisse anzupassen, können Sie die Nachverfolgung des Fortschritts mit benutzerdefinierten Status wie Auf dem Weg, In Gefahr und Abgeschlossen in Betracht ziehen. Sie können auch benutzerdefinierte Felder wie Zieltermin, Priorität und Prozentsatz des Fortschritts verwenden, um wichtige Informationen zu speichern und Ihren Fortschritt auf einen Blick zu erkennen.

Tägliche Checkliste Apps

sind eine einfache Möglichkeit, Ihre Routine zu verbessern, indem sie Ihnen helfen, organisiert zu bleiben und Ihre Ziele im Auge zu behalten.

Jetzt wissen Sie, wie Sie den Dopaminspiegel am Morgen niedrig halten können. Aber was ist mit dem Rest des Tages?

How to Maintain Low-Dopamine Energy Throughout the Day

Jetzt wissen Sie, wie Sie den Dopaminspiegel am Morgen niedrig halten können. Aber was ist mit dem Rest des Tages?

Ihren Dopaminspiegel unter Kontrolle zu halten, ist wie der Versuch, ein Hündchen zu beruhigen - eine Herausforderung, aber mit etwas Aufwand machbar. Maßnahmen wie regelmäßige Pausen, Achtsamkeitsübungen und das Vermeiden der Verlockungen des "doomscrolling" können helfen.

Wenn Ihr Tag voll von stressigen Aktivitäten ist und Sie sich aufgeregt oder überfordert fühlen, versuchen Sie es mit tiefen Atemübungen oder einem kurzen Spaziergang im Freien.

Versuchen Sie

stapeln von Gewohnheiten

um ein Gefühl für Disziplin zu entwickeln, indem Sie beispielsweise Ihre neue, wenig opaminfördernde Aktivität, ein Buch zu lesen, mit Ihrer bestehenden Routine, Zeit im Freien zu verbringen, verknüpfen. Beenden Sie Ihren Morgenspaziergang, indem Sie sich auf eine Parkbank setzen und 15 Minuten lang in Ihrem Buch lesen - das sind zwei großartige Morgenrituale in einem!

Möchten Sie sicherstellen, dass Sie auf dem richtigen Weg bleiben? Verwenden Sie

vorlagen für Gewohnheitstracker

kann Ihnen helfen, Ihre Fortschritte zu überwachen und motiviert zu bleiben, während Sie diese positiven Gewohnheiten aufbauen und beibehalten.

Planen Sie einen dopaminarmen Morgen mit ClickUp

Der dopaminarme Morgen mag als TikTok-Modeerscheinung begonnen haben, aber die Vorteile eines achtsamen Starts in den Tag sind durch Expertenmeinungen, Studien und reale Erfahrungen bestätigt worden.

Durch die Integration praktischer Strategien und das Verständnis der wissenschaftlichen Hintergründe eines niedrigen Dopaminspiegels können Sie eine effektive Morgenroutine einrichten, die für Sie funktioniert.

Sind Sie bereit, Ihre Morgenroutine zu rationalisieren? Testen Sie ClickUp noch heute, um Ihre Aufgaben zu organisieren und Ihren Fortschritt zu verfolgen, damit Ihr Morgen so produktiv und ruhig wie möglich verläuft.

