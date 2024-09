Hinzufügen einer Signatur zu Google Docs

Am Arbeitsplatz und in offiziellen Setups ist Ihre Signatur nicht nur eine Formalität, sondern eine Verpflichtung, ein Symbol für Ihre Zustimmung.

Im Zeitalter der digitalen Dokumentation sind elektronische Signaturen für verschiedene Szenarien unverzichtbar, darunter:

Juristische Dokumente: Verträge, Testamente und Vollmachtsurkunden

Business-Korrespondenz: Formelle Briefe, Angebote und Rechnungen

Persönliche Dokumente: Grußkarten, Briefe und Kunstwerke

Egal, ob Sie Verträge unterzeichnen oder Briefe schreiben, es wird immer wieder vorkommen, dass Sie Ihre Signatur in ein Google Docs einfügen müssen. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie das zu erledigen haben.

Wie man eine Signatur in Google Docs hinzufügt

Möglicherweise möchten Sie Ihren Google Docs eine Signatur für eine Vielzahl anderer Dokumente hinzufügen, z. B. für Anschreiben, Danksagungen, vertragsverlängerungen vorschläge oder Berichte.

Für all dies und mehr können Sie Ihre Signatur in wenigen einfachen Schritten direkt in Google Docs einfügen.

Methode 1: Einfügen einer handschriftlichen Signatur in Google Docs

Wenn Sie bereits eine handschriftliche Signatur erstellt und als Bild gespeichert haben (z. B. ein gescanntes Bild oder ein Foto einer handschriftlichen Signatur), können Sie es direkt in Ihr Google Docs einfügen.

Befolgen Sie einfach diese Schritte:

Hochladen Ihrer Signatur in Google Docs: Öffnen Sie Ihr Google Doc. Gehen Sie zu Einfügen > Bild > Hochladen. Sie können Ihr Bild für die Signatur von Ihrem Computer/Google Drive/Google Photos auswählen

Öffnen Sie Ihr Google Doc. Gehen Sie zu Einfügen > Bild > Hochladen. Sie können Ihr Bild für die Signatur von Ihrem Computer/Google Drive/Google Photos auswählen Größe und Position anpassen: Ziehen Sie das Bild an den gewünschten Speicherort und passen Sie die Größe an

Bildeigenschaften anpassen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das eingefügte Bild und wählen Sie "Eigenschaften", um das Erscheinungsbild des Bildes zu optimieren: Text umbrechen: Wählen Sie die entsprechende Option (z. B. In Linie mit dem Text), um zu steuern, wie der Text um die Signatur herum fließt Größe und Position: Passen Sie Breite, Höhe und Position des Bildes an das Layout Ihres Dokuments an Transparenz: Wenn Ihre elektronische Signatur einen transparenten Hintergrund hat, können Sie diesen beibehalten, indem Sie im Fenster Eigenschaften die Option Transparent wählen



Zusätzliche Dinge, die zu beachten sind

Verwenden Sie ein hochauflösendes Bild Ihrer Signatur. Vermeiden Sie unscharfe oder verpixelte Fotos, da diese beim Einfügen in das Dokument verzerrt erscheinen können. Ideal ist ein gescanntes Bild oder ein Foto, das mit einer guten Kamera aufgenommen wurde

Während die meisten Bildformate (z. B. JPEG, PNG) mit Google Docs kompatibel sind, sollten Sie PNG für eine verlustfreie Komprimierung verwenden, insbesondere wenn Sie die Originalqualität Ihrer Signatur beibehalten möchten

Methode 2: Zeichnen Sie Ihre Signatur in Google Docs

Wenn Sie ein digitales und dennoch persönliches Aussehen bevorzugen, können Sie Ihre Signatur direkt in Google Docs entwerfen.

Schritte zum Zeichnen und Hinzufügen einer Signatur in Google Docs

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine personalisierte Signatur zu erstellen und in Ihr Google Docs einzufügen:

Lokalisieren Sie den gewünschten Speicherort: Klicken Sie auf die Stelle, an der die Signatur erscheinen soll

Klicken Sie auf die Stelle, an der die Signatur erscheinen soll Einfügen einer Zeichnung: Gehen Sie zu Einfügen > Zeichnung > Neu

Wählen Sie das Scribble tool: Klicken Sie auf den Pfeil (▼) neben dem Liniensymbol und wählen Sie Scribble

Zeichnen Sie Ihre Signatur: Verwenden Sie Ihre Maus oder Ihr Touchpad, um Ihre Signatur zu zeichnen

Speichern und schließen: Klicken Sie auf Speichern und schließen, um die Signatur auf Ihr Dokument anzuwenden

Ihr Dokument wird nun mit einer professionell aussehenden Signatur versehen

Schritte zum Zeichnen und Bearbeiten einer Signatur in Google Docs

Sobald Sie Ihre Signatur in Google Docs gezeichnet haben, können Sie sie an Ihre Wünsche anpassen. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie dabei unterstützt:

Wählen Sie die Signatur Klicken Sie auf das Symbol Auswählen



Klicken Sie dann auf den Teil der Signatur, den Sie bearbeiten möchten

Wählen Sie eine Aktion: Entfernen: Drücken Sie die Entf-Taste auf Ihrer Tastatur, um den ausgewählten Teil zu entfernen Größe ändern: Halten Sie die Umschalttaste gedrückt (für eine proportionale Größenänderung) und ziehen Sie die blauen Ecken, um die Auswahl zu vergrößern oder zu verkleinern Verschieben: Ziehen Sie die Auswahl an eine neue Position Formatieren: Verwenden Sie Farbe, Linienstärke, Strich, Zeilenanfang und Zeilenende, um das Format nach Ihren Wünschen anzupassen

Änderungen rückgängig machen: Drücken Sie Befehl+Z (Mac) oder Strg+Z (Windows), um Fehler rückgängig zu machen

Drücken Sie Befehl+Z (Mac) oder Strg+Z (Windows), um Fehler rückgängig zu machen Speichern Sie Ihre Signatur: Sobald Sie die gewünschten Bearbeitungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern und Schließen, um die Änderungen zu übernehmen

Dinge, die Sie beachten sollten:

Experimentieren Sie: Scheuen Sie sich nicht, verschiedene Größen, Positionen und Drehungen auszuprobieren, um die perfekte Passform für Ihr Dokument zu finden. Sie können verschiedene Stifttypen, -stärken und -farben verwenden, um einen Signatur-Stil zu finden, der Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Sie können auch Elemente wie ein Monogramm oder ein persönliches Symbol hinzufügen

Scheuen Sie sich nicht, verschiedene Größen, Positionen und Drehungen auszuprobieren, um die perfekte Passform für Ihr Dokument zu finden. Sie können verschiedene Stifttypen, -stärken und -farben verwenden, um einen Signatur-Stil zu finden, der Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Sie können auch Elemente wie ein Monogramm oder ein persönliches Symbol hinzufügen Verwendung von Ebenen: Wenn Sie mehrere Elemente in Ihrer Signatur haben (z. B. Text, Formen), können Sie diese mit Ebenen unabhängig voneinander bearbeiten

Methode 3: Verwenden Sie ein Add-On für die Signatur von Google Docs

Für einen fortgeschrittenen und unkomplizierten Ansatz können Sie ein Add-On für die Signatur verwenden. Software zur Automatisierung von Signaturen kann das Hinzufügen handschriftlicher Signaturen zu Ihren Google Docs vereinfachen.

Sie bieten Features wie automatisches Einfügen, benutzerdefinierte Optionen und sogar die Integration mit anderen Google Workspace tools. Hier erfahren Sie, wie Sie vorgehen können:

Suchen Sie ein Add-On für Signaturen: Gehen Sie zum Google Workspace Marketplace und suchen Sie nach "Add-On für Signaturen"

Gehen Sie zum Google Workspace Marketplace und suchen Sie nach "Add-On für Signaturen" Installieren Sie das Add-On: Folgen Sie den Installationsanweisungen für das ausgewählte Add-On

Folgen Sie den Installationsanweisungen für das ausgewählte Add-On Fügen Sie Ihre Signatur hinzu: Verwenden Sie die Features des Add-Ons, um Ihre Signatur zu erstellen oder hochzuladen und sie in Ihr Dokument einzufügen

über Google Workplace-Marktplatz Über die Grundlagen hinaus finden Sie hier einige zusätzliche Tipps, um Ihr Signatur Add-On optimal zu nutzen:

Einige Add-Ons ermöglichen es Ihnen, dynamische Elemente wie Ihr aktuelles Datum, die Uhrzeit oder sogar den Speicherort einzubinden, um sicherzustellen, dass Ihre Signatur immer aktuell ist

Sie können Regeln einrichten, um automatisch verschiedene Signaturen basierend auf dem Inhalt des Dokuments, dem Empfänger oder anderen Kriterien anzuwenden

Wenn Ihr Google Docs Add-On dies unterstützt, können Sie es mit Ihrem Google Mail-Konto verbinden, um Ihre digitale Signatur automatisch zu ausgehenden E-Mails hinzuzufügen

Verwenden Sie Features für die Massenverarbeitung, um Signaturen zu mehreren Dokumenten gleichzeitig hinzuzufügen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Google Docs Add-On einen sicheren Speicher und eine sichere Übertragung Ihrer Signaturdaten bietet

So fügen Sie Google Docs auf dem Telefon eine Signatur hinzu

Während die Kernfunktion des Hinzufügens einer digitalen Signatur zu Google Docs auf allen Telefonen und Computern gleich ist, können die einzelnen Schritte und die Benutzeroberfläche aufgrund von Hardware- und Softwareunterschieden leicht variieren.

Schritte zum Hinzufügen einer Signatur zu Google Docs mit einem Telefon

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Signieren Ihres Google Docs mit Ihrem Telefon:

Laden Sie die Google Docs App aus dem Playstore/Appstore herunter

Sobald Sie die App haben, öffnen/erstellen Sie das Google Docs, das Sie unterschreiben möchten

Setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der die elektronische Signatur erscheinen soll

Tippen Sie auf die Schaltfläche Einfügen (+) und dann auf Bild

Wählen Sie Ihr Bild für die Signatur aus den Gerätebildern aus und klicken Sie auf Hinzufügen

Speichern Sie das Dokument, und Ihr Signatur-Bild wird hinzugefügt

💡Pro-Tipp: Üben Sie zunächst auf einem Blatt Papier, bevor Sie es auf Ihrem Handy versuchen, um eine natürlichere Signatur zu erhalten.

