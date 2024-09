Wie exportiere ich Notizen aus OneNote in andere Apps?

Sie haben unzählige Stunden damit verbracht, Ihre Gedanken, Ideen und Recherchen in OneNote zu organisieren. Es ist Ihr digitaler Zufluchtsort für frei fließende Gedanken und Ideen.

Aber was passiert, wenn Sie diese Notizen jemandem freigeben müssen, der OneNote nicht verwendet? Oder vielleicht möchten Sie sie zur sicheren Aufbewahrung archivieren.

In Wirklichkeit kann sich OneNote wie ein digitales schwarzes Loch anfühlen, wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihre Inhalte extrahieren können.

Genau hier setzt dieser Leitfaden an. Wir führen Sie durch den OneNote-Weg und zeigen Ihnen genau, wie Sie aus OneNote exportieren können.

Lassen Sie sich also gemeinsam auf dieses Exportabenteuer ein und sorgen Sie dafür, dass Ihre harte Arbeit nicht im digitalen Abgrund verschwindet.

Exportieren und Importieren von OneNote-Notizbüchern

Durch das Exportieren und Importieren von Notizbüchern können Sie Ihre Notizen problemlos zwischen verschiedenen Geräten übertragen oder für andere freigeben. Folgen Sie unseren Schritten, um Notizen und ganze Notizbücher zu exportieren, auch aus OneDrive.

Exportieren eines Notizbuchs aus der OneNote App

Um eine OneNote-Notizbuchdatei zu exportieren, müssen Sie bestimmte Schritte befolgen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Daten korrekt übertragen werden. So erledigen Sie es:

Schritt 1: Öffnen Sie die OneNote App auf Ihrem Desktop oder über OneNote Online

über Microsoft

Schritt 2: Wählen Sie den Ordner des Notizbuchs, das Sie exportieren möchten. Dies kann ein persönliches Notebook oder ein freigegebenes Notebook sein

über Microsoft

Schritt 3: Klicken Sie auf die Registerkarte "Datei" in der oberen linken Ecke des Fensters

über Microsoft

Schritt 4: Im Menü Datei finden Sie eine Option Exportieren. Klicken Sie auf Exportieren, um verschiedene Exportformate anzuzeigen

über Microsoft

Schritt 5: Sie können die Notizbuchdatei als OneNote-Paketdatei (.onepkg), als PDF oder als Word-Dokument exportieren. Für eine vollständige Portabilität ist das OneNote-Paket in der Regel die beste Option

über Microsoft

Schritt 6: Wählen Sie nach der Auswahl des Formats den Speicherort auf Ihrem Computer aus, an dem Sie die Datei speichern möchten, und klicken Sie auf Speichern

über Microsoft

Schritt 7: Sobald der Export abgeschlossen ist, navigieren Sie zum Speicherort der Datei, um zu überprüfen, ob alles korrekt exportiert wurde

über Microsoft

Exportieren von Notizen aus der OneNote App als PDF

Das Exportieren von OneNote-Notizen als PDF-Dateien ist eine häufige Anforderung, insbesondere wenn Sie Notizen für andere freigeben möchten, die die OneNote App nicht installiert haben. Zu erledigen ist dies folgendermaßen:

Schritt 1: Öffnen Sie die Notiz oder den Notizbuchabschnitt, den Sie exportieren möchten

über Microsoft

Schritt 2: Navigieren Sie zum Menü Datei und klicken Sie auf Exportieren

über Microsoft

Schritt 3: Wählen Sie die Option PDF aus der Liste der verfügbaren Formate

über Microsoft

Schritt 4: Wählen Sie den Speicherort für die PDF-Datei und klicken Sie auf Speichern

über Microsoft

Exportieren eines OneNote-Notizbuchs aus OneDrive

Wenn Ihr OneNote-Notizbuch auf OneDrive in Ihrem Microsoft Konto gespeichert ist, können Sie es trotzdem einfach exportieren. Folgen Sie diesen Schritten:

Schritt 1: Gehen Sie über Ihren Browser zu OneDrive und melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Office Konto an

über Microsoft

Schritt 2: Suchen Sie das OneNote-Notizbuch, das Sie exportieren möchten

über Microsoft

Schritt 3: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Notizbuch und wählen Sie die Option Herunterladen. Dadurch wird das Notizbuch als .onepkg-Datei auf Ihrem Computer gespeichert

über Microsoft

Schritt 4: Anschließend können Sie die heruntergeladene Datei mit OneNote auf Ihrem Desktop öffnen

Beim Exportieren von in OneNote gespeicherten Notizbüchern können einige Fehler auftreten. Hier erfahren Sie, wie Sie diese beheben können:

"Mein Download enthält nur eine 'errors.txt'-Datei. "

Dieses Problem tritt in der Regel auf, wenn es ein Problem mit der Struktur des OneNote-Notizbuchs gibt. Versuchen Sie, das Notizbuch erneut zu exportieren, und stellen Sie sicher, dass alle Abschnitte ordnungsgemäß synchronisiert sind, um das Problem zu lösen

Ich habe eine Fehlermeldung erhalten, die besagt, dass mein Notizbuch zu groß für den Export ist.

OneNote kann den Export von großen Notizbüchern einschränken. Versuchen Sie in diesem Fall, das Notizbuch in kleinere Abschnitte zu unterteilen und diese einzeln zu exportieren. Alternativ können Sie auch ein Tool eines Drittanbieters verwenden, um den Export zu erleichtern

Wichtige Tipps zur Lösung von Exportproblemen

Synchronisieren Sie, bevor Sie Notizen exportieren: Stellen Sie sicher, dass das OneNote-Notizbuch vollständig synchronisiert ist, um unvollständige Exporte zu vermeiden

Stellen Sie sicher, dass das OneNote-Notizbuch vollständig synchronisiert ist, um unvollständige Exporte zu vermeiden Prüfen Sie die Kompatibilität des Dateiformats: Stellen Sie sicher, dass das exportierte Format von der Anwendung unterstützt wird, in die Sie importieren möchten

Stellen Sie sicher, dass das exportierte Format von der Anwendung unterstützt wird, in die Sie importieren möchten Überprüfen Sie den Speicherplatz: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über genügend Speicher für die exportierten Dateien verfügt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über genügend Speicher für die exportierten Dateien verfügt Aktualisieren Sie Ihre Software: Halten Sie Ihre OneNote-Anwendung auf dem neuesten Stand, um Fehler beim Export oder Import zu vermeiden

Auch gelesen:* Kostenlose OneNote Vorlagen für das Projektmanagement

Warum sollten Sie Notizen aus OneNote exportieren?

OneNote ist zwar ein leistungsstarkes Tool, aber es gibt mehrere Gründe, warum Sie Ihre Notizen herunterladen und in eine andere Anwendung exportieren sollten:

Plattformbeschränkungen: OneNote ist innerhalb des Microsoft-Ökosystems hervorragend geeignet, kann aber einschränkend wirken, wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten müssen, die andere Plattformen verwenden. Wenn Sie Ihre Notizen exportieren, sind sie für ein breiteres Publikum zugänglich

OneNote ist innerhalb des Microsoft-Ökosystems hervorragend geeignet, kann aber einschränkend wirken, wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten müssen, die andere Plattformen verwenden. Wenn Sie Ihre Notizen exportieren, sind sie für ein breiteres Publikum zugänglich Datenportabilität: Wenn Sie Ihre Notizen in einem universellen Format wie einer PDF-Datei oder einem Word-Dokument speichern, können Sie auch dann darauf zugreifen, wenn Sie keinen Zugang zu OneNote haben

Wenn Sie Ihre Notizen in einem universellen Format wie einer PDF-Datei oder einem Word-Dokument speichern, können Sie auch dann darauf zugreifen, wenn Sie keinen Zugang zu OneNote haben Backup: Das Exportieren von Notizen ist eine effektive Möglichkeit, Backups von wichtigen Informationen zu erstellen. Dies ist wichtig, um Datenverluste durch versehentliches Löschen oder Software-Probleme zu vermeiden

Das Exportieren von Notizen ist eine effektive Möglichkeit, Backups von wichtigen Informationen zu erstellen. Dies ist wichtig, um Datenverluste durch versehentliches Löschen oder Software-Probleme zu vermeiden Funktionalität: Andere Apps bieten möglicherweise Funktionen, die OneNote nicht hat, z. B. eine erweiterte Aufgabenverwaltung, KI-Funktionen oder eine bessere Integration mit anderen Tools. Durch den Export Ihrer Notizen können Sie die Vorteile dieser Features nutzen

Andere Apps bieten möglicherweise Funktionen, die OneNote nicht hat, z. B. eine erweiterte Aufgabenverwaltung, KI-Funktionen oder eine bessere Integration mit anderen Tools. Durch den Export Ihrer Notizen können Sie die Vorteile dieser Features nutzen Compliance und Sicherheit: In manchen Fällen müssen Sie Ihre Notizen in einem bestimmten Format speichern, um Unternehmensrichtlinien oder Sicherheitsvorschriften zu erfüllen. Durch den Export von Notizen können Sie diese Anforderungen erfüllen

**Alternativen zu OneNote

Auswählen einer alternative zur OneNote App erfordert eine Bewertung Ihrer spezifischen Bedürfnisse, der Anforderungen an den Arbeitsablauf und der Features, die andere Tools für die Erstellung von Notizen und die Organisation bieten. ClickUp revolutioniert die Aufnahme von Notizen, indem es sie direkt in Ihren Produktivität-Workflow integriert.

Mit ClickUp können Sie nicht nur Gedanken festhalten, sondern auch Ihre Notizen organisieren und mit Aufgaben, Projekten und Diskussionen im Team synchronisieren. So behalten Sie alles im Zusammenhang und stellen sicher, dass Ihre Notizen immer zugänglich und umsetzbar sind.

Hier sind einige ClickUp Features, die Ihnen einen Vorteil verschaffen.

ClickUp Dokumente ClickUp Dokumente ist eine All-in-One-Lösung für Notizen, die Erstellung von Dokumenten und Projektmanagement. Sie ist über das Internet, Desktop-Computer und mobile Plattformen zugänglich und somit vielseitig für Teams und Einzelpersonen einsetzbar.

Erstellen von Notizen mit verschiedenen Formaten in ClickUp Docs

ClickUp Docs ermöglicht die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer in Echtzeit und ist damit ideal für Projekte im Team. Es lässt sich nahtlos in andere ClickUp Features wie Aufgaben und Ziele integrieren und bietet so eine zentrale Plattform für das Projektmanagement.

Sie können auch benutzerdefinierte vorlagen für Notizen und Workflows, um ClickUp Docs auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.

Lesezeichen, Tabellen und mehr einbetten, um Notizen mit ClickUp Docs zu formatieren

Und noch mehr:

ClickUp Docs ist Teil eines umfassenderen Projektmanagement-Ökosystems, anders als die OneNote App. Sie können Notizen einfach mit Aufgaben, Projekten und Zielen verknüpfen und so sicherstellen, dass Ihre Dokumentation direkt mit Ihrem Workflow verknüpft ist

ClickUp Docs ermöglicht eine größere benutzerdefinierte Anpassung. Sie können Vorlagen erstellen und ändern, um sie an Ihre speziellen Anforderungen anzupassen, Informationen mit hierarchischen Ordnern organisieren und das Aussehen Ihrer Notizen mit umfangreichen Formatierungsoptionen anpassen

ClickUp Docs unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit und ermöglicht es mehreren Benutzern, Dokumente gleichzeitig zu bearbeiten, zu kommentieren und zu überprüfen. Dieses Feature ist praktisch für Teams, die an gemeinsamen Projekten oder Dokumenten arbeiten

ClickUp unterstützt Automatisierung und ermöglicht es Ihnen, Workflows zu erstellen, die Dokumente automatisch aktualisieren, Aufgaben zuweisen oder Teammitglieder über Änderungen in Ihren Dokumenten benachrichtigen. Dieses Feature fehlt in OneNote, das eine dynamischere und effizientere Möglichkeit bietet, Projekte zu verwalten

Nahtlose Zusammenarbeit an Ideen mit freigegebenen ClickUp Docs

Schnelle Tipps

Verwenden Sie Ordner, um Dokumente nach Projekt, Abteilung oder Zweck zu kategorisieren. Zusätzlich können Sie Tags verwenden, um eine weitere Organisationsebene hinzuzufügen, die es einfacher macht, verwandte Dokumente zu filtern und zu finden

Verfolgen Sie die an Ihren Dokumenten vorgenommenen Änderungen mit dem Feature Versionshistorie von ClickUp. So können Sie bei Bedarf frühere Versionen Ihrer Dokumente überprüfen, vergleichen und wiederherstellen

Machen Sie sich mit den erweiterten Such-Features von ClickUp vertraut. Verwenden Sie Filter, Schlüsselwörter und Tags, um bestimmte Dokumente oder Abschnitte innerhalb Ihrer Notizen schnell zu finden

ClickUp Notepad

Wenn Sie bei Ihrer App für Notizen Einfachheit bevorzugen, ClickUp Notepad ist eine großartige Option. Es ist auf praktisch jedem Gerät zugänglich und lässt sich zum einfachen Freigeben mit anderen Anwendungen integrieren. Notizen lassen sich leicht speichern und zwischen Geräten übertragen.

Mit ClickUp Notepad können Sie schnell Notizen machen, mit umfangreichen Bearbeitungen formatieren und Einträge in verfolgbare Aufgaben umwandeln

OneNote ist zwar vielseitig, aber die Verwaltung von Aufgaben, Projekten und Kommunikation erfordert den Wechsel zwischen verschiedenen Apps (OneNote, Outlook, Teams).

ClickUp Notepad hingegen verwaltet alles an einem Ort - Notizen, Aufgaben, Ziele, Dokumente und vieles mehr - und sorgt so für mehr Produktivität und weniger Ordnerfragmentierung. Es ist besonders vorteilhaft, wenn Sie ClickUp bereits für das Projektmanagement verwenden.

Außerdem ist das Notepad-Feature im kostenlosen Free-Plan von ClickUp enthalten und bietet umfangreiche Features ohne zusätzliche Kosten.

Halten Sie Ihre Notizen und Elemente mit Checklisten auf ClickUp Notepad organisiert

ClickUp Notepad verfügt über eine integrierte Funktion für Checklisten mit Drag-and-Drop-Optionen, so dass Sie Ihre gespeicherten Elemente verschieben können und online organisiert bleiben.

Hier sind einige kurze Tipps, wie Sie Notepad optimal nutzen können:

Verknüpfen Sie Ideen oder Meeting-Notizen mit relevanten Aufgaben oder erstellen Sie aus den Notizen gleich neue Aufgaben. So bleibt alles umsetzbar und nachvollziehbar

Legen Sie direkt im Notepad eine Erinnerung oder ein Fälligkeitsdatum fest, wenn eine Notiz ein Zu erledigen-Element enthält. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie keine wichtigen Folgeaktivitäten vergessen

Betten Sie Ihre Notizen in ClickUp Dokumente ein oder hängen Sie sie an bestimmte Aufgaben an, um einen nahtlosen Workflow zu schaffen

Nutzen Sie die ClickUp App, um unterwegs Notizen zu machen und stellen Sie so sicher, dass Ihre Ideen und wichtigen Informationen erfasst werden, egal wo Sie sind

Gestalten Sie Ihre Notizen mit Hilfe von Textformatierungen, Aufzählungspunkten, Checklisten und Kopfzeilen lesbarer und übersichtlicher.

Bonustipp: Organisieren Sie Ihre Notizen mit Tags, um sie leichter wiederzufinden. Erwähnen Sie Mitglieder Ihres Teams direkt in Ihren Notizen, um eine Zusammenarbeit in Echtzeit und schnelles Feedback zu ermöglichen

ClickUp Meeting Notes Vorlage

Die vorgefertigte, anpassbare ClickUp Meeting Notizen Vorlage ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Meeting-Protokolle zu verwalten. Sie hilft, die Dokumentation von Meetings im Rahmen eines umfassenderen Projektmanagements zu verwalten.

Erfassen Sie die Tagesordnung, Notizen und Elemente von Meetings mit der ClickUp Vorlage für Meeting-Notizen

Die Vorlage bietet eine gut organisierte Struktur für die Erfassung aller wichtigen Details eines Meetings, wie z. B. Tagesordnungen, Elemente, Diskussionspunkte und Aufgaben zur Nachbereitung. Diese Struktur trägt zur Übersichtlichkeit bei und stellt sicher, dass während oder nach dem Meeting nichts Wichtiges vergessen wird.

Eines der herausragenden Features dieser Vorlage vorlage für Meeting-Notizen ist die Möglichkeit, Aufgaben direkt aus den Notizen des Meetings zuzuweisen. Wenn während des Meetings Elemente identifiziert werden, können Sie unmittelbar Aufgaben erstellen und den Mitgliedern des Teams zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und sie mit verwandten Projekten verknüpfen.

Dies vereinfacht die Nachbereitung des Meetings und stellt sicher, dass die Elemente effizient nachverfolgt und abgeschlossen werden.

Plattformübergreifende Zugänglichkeit von Meeting-Notizen mit der ClickUp Vorlage für Meeting-Notizen

Genau wie andere ClickUp-Features ist die Vorlage für Meeting-Notizen von jedem Gerät aus zugänglich - egal, ob es sich um das Web, den Desktop oder das Handy handelt. Diese plattformübergreifende Zugänglichkeit stellt sicher, dass Sie Ihre Meeting-Notizen von jedem beliebigen Bildschirm aus überprüfen oder aktualisieren können, was für Teams, die von unterwegs oder aus der Ferne arbeiten, praktisch ist.

Schnelle Tipps

Verwenden Sie die Vorlage, um vor dem Meeting eine detaillierte Tagesordnung zu erstellen. So können Sie die Diskussion steuern und sicherstellen, dass alle wichtigen Themen behandelt werden. Geben Sie die Tagesordnung im Voraus für die Teilnehmer frei, damit diese vorbereitet sind

Weisen Sie Aufgaben und Elemente sofort den zuständigen Mitgliedern des Teams zu, indem Sie das Feature zur Aufgabenzuweisung von ClickUp verwenden. Dies stellt sicher, dass die Verantwortlichkeiten klar sind und die Nachbereitung einfach ist

Synchronisieren Sie Ihre ClickUp Meeting-Notizen mit Ihrem Kalender, um die Termine der Meetings zu verfolgen und sicherzustellen, dass Ihre Notizen bei Bedarf sofort verfügbar sind. Diese Integration hilft auch bei der Einstellung von Erinnerungen für anstehende Meetings und Nachfassaktionen

KI-Tools für die Aufnahme von Notizen wie ClickUp Gehirn verbessert Ihre Notizen und Ihr Dokumentenmanagement weiter. Es hilft Ihnen, Inhalte zu organisieren, Erkenntnisse zu gewinnen und Routineaufgaben zu automatisieren, indem es:

Vorschläge für relevante Informationen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu rationalisieren

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, damit Sie mehr Zeit für wichtige Arbeiten haben

Einblicke bieten, die Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Informationen in Ihren Notizen zu treffen

*Auch gelesen: 10 beste KI Meeting Notiz-Tools im Jahr 2024

OneNote und ClickUp: Die Vorteile der Integration

Wenn Sie das Beste aus beiden Welten nutzen möchten, können Sie ClickUp in OneNote integrieren. Dies ist besonders hilfreich für die Verwaltung komplexer Projekte und die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, die innerhalb des Microsoft-Ökosystems arbeiten. Und so funktioniert's:

Verknüpfen Sie OneNote-Notizbücher mit bestimmten Aufgaben in ClickUp, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen leicht zugänglich sind

Erstellen Sie eine Übersicht über Ihre Projekte, indem Sie Notizen, Aufgaben und Termine mit den Dashboards von ClickUp an einem Ort zusammenfassen

Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie die manuelle Arbeit mit den Automatisierungs-Features von ClickUp, die auf der Grundlage Ihrer OneNote-Einträge Aktionen auslösen können

Alternativ können Sie auch eine Version Ihrer Notizen von OneNote zu ClickUp migrieren, um Ihren Workflow zu verbessern:

Folgen Sie den bereits erwähnten Schritten, um OneNote-Notizbücher und -Notizen zu exportieren

Verwenden Sie das Import Feature von ClickUp, um Ihre Notizen in die Plattform zu bringen. Sie können sie als Aufgaben oder Dokumente importieren und sie sogar an bestimmte Projekte anhängen

Organisieren Sie Ihre Notizen innerhalb der ClickUp-Struktur, indem Sie Ordner, Tags und Listen verwenden, um nach dem Import alles in der richtigen Reihenfolge zu halten

Erweitern Sie Ihrestrategie zur Aufnahme von Notizen indem Sie die Features von ClickUp nutzen, wie z. B. Aufgabenzuweisungen, Fristen und Nachverfolgung des Fortschritts

All diese Features können Ihnen die Arbeit erleichtern. Und unsere Kunden stimmen zu:

Ich bin produktiver geworden, weil ich alle meine Notizen an einem Ort aufbewahren kann.

Nora Kaminski, Produktmarketing-Managerin, Heartland School Solutions

Mehr Flexibilität für digitale Notizen

Exportieren von Notizen aus OneNote in andere apps zur Aufnahme von Notizen ist eine wertvolle Fähigkeit, die Ihnen helfen kann, flexibel zu bleiben, die Zusammenarbeit zu verbessern und sicherzustellen, dass Ihre Informationen immer zugänglich sind. Egal, ob Sie zu Backup-Zwecken exportieren, um Plattform-Limits zu überwinden oder um erweiterte Features in anderen Tools zu nutzen, der Prozess ist relativ einfach.

Alternativen wie ClickUp Docs, ClickUp AI und Notepad bieten robuste Features, die OneNote ergänzen oder sogar ersetzen können, je nach Ihren Bedürfnissen. Insbesondere die Integration von OneNote mit ClickUp kann Ihren Projektmanagement-Prozess rationalisieren und das Beste aus beiden Welten kombinieren. Testen Sie ClickUp und entdecken Sie, wie es Ihre Notizen und Ihr Projektmanagement auf die nächste Stufe heben kann!