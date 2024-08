Wie man nach der Arbeit produktiver ist: Tipps und Tricks

Das Gefühl, mit einer vollen Zu erledigen-Liste für die Startseite aus dem Büro zu kommen, ist nicht angenehm. Wir haben das alle schon erlebt geistige Müdigkeit .

Aber was wäre, wenn es einen Weg gäbe, diese Liste zu überwinden und nach der Arbeit eine wohlverdiente Entspannungszeit zu genießen?

Bei der Beherrschung der Produktivität nach der Arbeit geht es nicht nur darum, mehr Aufgaben in den Rest des Tages zu packen; es geht darum, diese kostbaren Stunden intelligent in ein Sprungbrett für persönliche Erfüllung zu verwandeln.

Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie die Abendflaute überwinden und zeitangst damit Sie den ganzen Tag über energiegeladen bleiben.

Wie man nach der Arbeit produktiv ist

Der Schlüssel zur Bewältigung der Zeit nach der Arbeit liegt in der Einführung einer strategischen Routine mit den richtigen produktivität tools die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Freizeit nach der Arbeit zu machen. ClickUp , eine Plattform für Projektmanagement und Produktivität aus einer Hand, kann Ihnen dabei helfen, mehr Zeit für Ihr Privatleben und die Freizeitaktivitäten zu haben, die Ihnen Freude bereiten.

Lassen Sie uns einige Schlüsselstrategien erkunden, die Ihnen helfen werden produktivität zu verbessern und nutzen Sie Ihre Zeit nach der Arbeit sinnvoll.

Richten Sie eine Routine für die Zeit nach der Arbeit ein

Jeder Mensch braucht eine mentale Pause, vor allem nach einem anstrengenden Tag der Arbeit. Wir alle müssen einen anderen Gang einlegen und uns Zeit nehmen, um uns zu entspannen, aufzutanken und unserem Körper und unserem Geist die nötige Energie zuzuführen, damit wir alles noch einmal erledigen können.

Auch wenn Sie vielleicht den Drang verspüren, nach Hause zu kommen und direkt fernzusehen oder sich mit den banalen Aufgaben zu beschäftigen, die Sie vor dem Schlafengehen noch erledigen müssen, kann es hilfreich sein, sich stattdessen mit sinnvollen Dingen zu beschäftigen, die Ihnen ein Gefühl der Erfüllung geben und Ihre geistige Gesundheit unterstützen.

Der erste Schritt besteht darin, die Absicht zu haben, eine Routine für die Zeit nach der Arbeit zu entwickeln. Auf welche Dinge in Ihrem Privatleben möchten Sie sich konzentrieren, nachdem Sie sich von einem langen Tag bei der Arbeit erholt haben? Wollen Sie sich gesund ernähren und eine nahrhafte Mahlzeit zubereiten? Möchten Sie die meiste Zeit auf die Verbindung mit Ihrem Partner, Ihrer Familie oder Ihren Freunden verwenden? Oder möchten Sie sich jeden Abend eine Stunde Zeit nehmen, um eine neue Fähigkeit zu erlernen oder Ihre Oboe zu üben?

In jedem Fall ist eine gut durchdachte Routine nach der Arbeit ein wichtiger Puffer, der einen mentalen Wechsel vom Arbeitsmodus zur persönlichen Zeit ermöglicht. So können Sie sich entspannen und am Abend präsenter sein, was letztlich Stress und Ängste reduziert.

Sehen wir uns an, wie Sie diese Routine einführen können.

Schaffen Sie einen Zeitraum für den Übergang

Abschalten vor Netflix ist eine Sache. Das andere Extrem ist aber auch nicht ideal. Anstatt sich sofort in den Hausarbeitsmodus zu stürzen, wenn Sie nach Hause kommen, sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, um sich zu erholen und zu entspannen.

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um eine einfache Checkliste für die Abwicklung zu erstellen. Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente erstellen und gemeinsam daran arbeiten. Es funktioniert wie eine Kombination aus einer Textverarbeitung und einem freigegebenen Workspace.

Sie können ganz einfach Aktivitäten wie einen 15-minütigen Spaziergang notieren [stellen Sie einen Timer in ClickUp Zeit-Blockieren !], Musik über Ihren bevorzugten Streaming-Dienst hören [direkt mit der Wiedergabeliste in einem ClickUp Dokument verknüpfen], oder ein paar Seiten eines Buches lesen, das Ihnen gefallen hat [das Buch einer ClickUp Aufgabe mit Fälligkeitsdatum hinzufügen]. Diese Pufferzone hilft Ihnen, den Übergang zwischen Ihrem Berufs- und Privatleben zu erleichtern.

Organisieren, freigeben und bearbeiten Sie Ihre Aufgaben mit ClickUp Docs

Einheitliche Zeiten festlegen

Trainieren Sie Ihr Gehirn, bestimmte Zeiten mit bestimmten Aktivitäten zu assoziieren. Planen Sie in Ihrem Kalender feste Zeiten für die Erledigung wichtiger Aufgaben ein. Verbringen Sie mehr Zeit mit Dingen, die Ihnen am Ende des Tages ein Gefühl der Erfüllung geben.

Sie können Ihre Ausfallzeiten auch synchronisieren mit apps, die die Zeit blockieren um die Stunden einzustellen, auf die Sie sich in der Woche konzentrieren wollen. So stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig und engagiert bleiben. Denken Sie daran, dass Beständigkeit die Dynamik fördert und es leichter macht, auch während einer Pause in einen produktiven Zustand zu verfallen dreifachen Spitzenarbeitstages .

Prioritäten setzen und den Abend planen

Nach einem langen Arbeitstag kann eine lange Liste von Aufgaben im Haushalt dazu führen, dass Sie sich völlig überfordert fühlen, was zu Prokrastination und geistiger Erschöpfung führt. Nehmen Sie sich stattdessen ein paar Minuten Zeit, um Ihre Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen und Ihren Abend zu planen. Auf diese Weise bleiben Sie produktiv, haben das Gefühl, etwas erreicht zu haben, und bekommen die Ruhe, die Sie brauchen.

Versuchen Sie nicht, viel zu erledigen, sondern konzentrieren Sie sich auf das Wichtigste und verbringen Sie den Rest Ihrer Freizeit mit Dingen, die Ihnen wirklich Spaß machen, und gönnen Sie sich die wohlverdiente Ruhe (die meisten Experten empfehlen mindestens 7-8 Stunden Schlaf für Erwachsene). Auf diese Weise können Sie neue Energie tanken und sich in dem Wissen sonnen, dass Sie bei Ihren persönlichen Zielen Fortschritte machen.

Erstellen Sie eine Liste der zu erledigenden Aufgaben

Verwenden Sie ClickUp's Aufgabenverwaltung features zur Erstellung einer umfassenden abendlichen Zu erledigen-Liste. Zerlegen Sie größere Ziele in überschaubare Unteraufgaben [ClickUp ermöglicht Unteraufgaben innerhalb von Unteraufgaben für komplexe Projekte].

Zuweisen von Prioritäten mit ClickUp Prioritäten , ein praktisches Flaggensystem [graue Flagge für niedrige Priorität, blaue Flagge für normale Priorität, gelbe Flagge für hohe Priorität und rote Flagge für dringende Aufgaben], um Dinge zu erledigen.

Stellen Sie Ihre Aufgaben mit ClickUp Aufgabenmanagement nach Priorität ein

Starten Sie mit angenehmen Aufgaben

Wer sagt, dass das Zu erledigen von produktiven Aufgaben eine lästige Pflicht ist? Beginnen Sie Ihren Abend mit einem schnellen Erfolg, indem Sie eine Aufgabe in Angriff nehmen, die Ihnen Spaß macht. Verwenden Sie ClickUp's Listenansicht um benutzerdefinierte Listen zu erstellen und Ihre Aufgaben zu filtern, damit Sie alle Ihre angenehmen Aufgaben an einem Ort sehen.

Mit der Listenansicht von ClickUp sehen Sie Ihre Elemente in chronologischer Reihenfolge

Um die Dinge zu vereinfachen, können Sie versuchen ClickUp Automatisierungen kategorisiert automatisch angenehme Aufgaben in Ihrer Liste "Abendliche Gewinne" und sorgt so für einen befriedigenden Start in Ihre Feierabendroutine.

Eliminieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Ihre Produktivität mit ClickUp Automatisierungen zu verbessern

Verwalten Sie Ihr Energieniveau

Unser Energielevel schwankt im Laufe des Tages auf natürliche Weise. Planen Sie energiereiche Aktivitäten wie Sport oder ein anspruchsvolles Projekt für die Zeit, in der Sie am konzentriertesten sind, damit Sie produktiver arbeiten können. Wenn Sie Aufgaben, die weniger Energie verbrauchen, für den Abend vorsehen, können Sie sich effektiv entspannen, erholsamen Schlaf finden und Burnout vermeiden.

Machen Sie Pausen

Planen Sie Pausen in Ihren produktivität Plan . Stellen Sie die Dauer auf eine für Sie sinnvolle Zeit ein und vergeben Sie eine Beschreibung wie "Spazieren gehen" oder "Meditieren" Aufzustehen, sich zu bewegen oder an die frische Luft zu gehen, wird Ihnen mehr Energie geben.

Rausgehen

Blockieren Sie die "Sonnenscheinzeit" in Ihrem ClickUp-Zeitplan als Erinnerung an Ihre tägliche Dosis Vitamin D. Sie können sie auch mit anderen Funktionen kombinieren vorlagen für Zeitsperren um für jeden Wochentag eine wiederkehrende Sonnenscheinzeit einzustellen.

Wenn Sie normalerweise nicht vor Sonnenuntergang zu Hause sind, versuchen Sie, vor der Arbeit Zeit im Freien einzuplanen. Selbst ein kurzer Spaziergang im Freien kann Wunder für Ihre geistige Gesundheit, Klarheit und Konzentration bewirken.

Limitieren Sie Ablenkungen

Manchmal kann das gedankenlose Scrollen durch die sozialen Medien die mentale Pause sein, die wir alle brauchen. Wenn Sie jedoch Stunden damit verbringen und das Gefühl haben, wertvolle Zeit verschwendet zu haben, haben Sie möglicherweise ein Problem. Unsere digitale Welt ist voller ständiger Benachrichtigungen und Reize, und wenn Sie sich davon in Ihrem Leben nach der Arbeit einnehmen lassen, kann es schwierig werden, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren.

Indem Sie die Ablenkungen während Ihrer Routine nach der Arbeit limitieren, schaffen Sie eine konzentrierte Umgebung. So können Sie sich voll und ganz auf die Tätigkeit konzentrieren, mit der Sie Ihre Zeit verbringen möchten, sei es das Kochen einer Mahlzeit, das Lesen eines Buches oder die Zeit mit Ihren Lieben. Das Ergebnis? Höhere Produktivität und ein größeres Gefühl der Zufriedenheit mit Ihren Abenden!

Reduzieren Sie die Bildschirmzeit

Manchmal muss man den Lärm einfach ganz ausschalten. Schalten Sie Ihre Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum stumm. Dadurch werden Ablenkungen minimiert, und Sie können sich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Verwenden Sie ClickUp's Zeiterfassung feature für ein produktives Zeitmanagement, mit Notizen und Beschreibungen, um Ihre Arbeit effektiv zu organisieren.

Behalten Sie den Überblick über Ihren Tagesablauf mit der ClickUp Zeiterfassung

Erstellen Sie einen eigenen Workspace

Bestimmen Sie einen bestimmten Bereich in Ihrer Wohnung als Ihre "Produktivitätszone". Diese räumliche Trennung hilft Ihrem Gehirn, den Space mit konzentrierter Arbeit zu assoziieren. Nutzen Sie diese Produktivitätszone, um einen Kurs zu besuchen, zu trainieren oder sich in Achtsamkeit zu üben.

Verwenden Sie ClickUp's Projektmanagement feature können Sie überall auf Ihre Aufgaben und Zu erledigen-Listen zugreifen. Dank dieser Flexibilität können Sie Ihre ideale Produktivitätszone einrichten, egal ob es sich dabei um einen Schreibtisch in Ihrem Heimbüro oder einen bequemen Stuhl in einer ruhigen Ecke handelt.

Verwalten Sie Ihre Aktivitäten mit ClickUp Project Management jederzeit und überall

Investieren Sie in Ihre persönliche Entwicklung

Die Stunden nach der Arbeit sind eine wertvolle Gelegenheit, in sich selbst zu investieren.

Das kann bedeuten, dass Sie eine neue Fähigkeit erlernen, einem Hobby nachgehen oder sich einfach Zeit für Selbstfürsorgepraktiken wie Meditation oder Yoga nehmen. Indem Sie in Ihre persönliche Entwicklung investieren, fördern Sie Ihr Wohlbefinden, erweitern Ihr Wissen und werden die beste Version Ihrer selbst.

Lernen Sie etwas Neues

Verwenden Sie ClickUp Mindmaps zum Brainstorming und zur Strukturierung von Ideen für das Erlernen einer neuen Fähigkeit [Fügen Sie Ihren ClickUp Aufgaben Online-Kurse hinzu, die Sie interessant finden]. ClickUp Mindmaps sind visuelle Darstellungen von Ideen, die sich perfekt für das Brainstorming und die Skizzierung von Lernwegen eignen.

Skizzieren Sie Ihre neue Routine mit ClickUp Mindmaps

Beschäftigen Sie sich mit Ihren Hobbys

Planen Sie Zeit ein, um Ihren Leidenschaften nachzugehen, sei es Malen [fügen Sie eine Aufgabe zum Kauf von Material hinzu!], Schreiben [erstellen Sie ein ClickUp Dokument mit Konzepten für Ihr nächstes Projekt!] oder Musizieren [verknüpfen Sie in Ihren Aufgaben Sitzungen zum Üben oder Online-Tutorials].

Listen Sie Ihre Elemente auf und organisieren Sie sie mit der ClickUp Vorlage für persönliche Produktivität

Erstellen Sie separate Listen für persönliche Projekte und Hobbys mit der ClickUp Vorlage für persönliche Produktivität . Die Vorlage bietet 15 benutzerdefinierte Status, die Ihnen helfen, den Fortschritt Ihrer Aufgaben effektiv zu verfolgen. Durch die Visualisierung des Status jeder Aufgabe können Sie leicht erkennen, was Aufmerksamkeit erfordert und was bereits erledigt ist, wodurch die Nachverfolgung des Fortschritts weniger unübersichtlich wird.

Mit den benutzerdefinierten Feldern können Sie Ihre Aufgaben an Ihre individuelle Routine anpassen. So gewinnen Sie einen klaren Überblick über Ihre Aufgaben und können fundierte Entscheidungen darüber treffen, worauf Sie Ihren Aufwand konzentrieren sollten.

Maintainer Rechenschaft ablegen

Es kann schwierig sein, sich an eine Routine zu halten, besonders wenn man nach einem langen Arbeitstag müde ist. Wenn Sie sich selbst zur Verantwortung ziehen, bleiben Sie auf dem richtigen Weg und motiviert. Wenn Sie sich selbst eine Verpflichtung auferlegen, sollten Sie sich selbst genug respektieren, um sie einzuhalten.

Eine App für Produktivität kann Ihre Fortschritte nachverfolgen und Ihnen Erinnerungen geben, damit Sie sich konzentrieren können. Wenn Sie jemanden oder etwas haben, das Sie zur Verantwortung zieht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre Ziele erreichen, erheblich.

Ziele einstellen

Setzen Sie sich klare, messbare Ziele für Ihre Abende mit ClickUp Ziele . Definieren Sie, wie der Erfolg für Sie aussieht. Seien Sie konkret!

Quantifizieren Sie Ihre Ziele, wann immer es möglich ist [z. B. 'diese Woche 10 spanische Verben lernen' oder 'zwei Yoga-Sitzungen abschließen']. Zerlegen Sie Ihre Ziele in kleinere, erreichbare Meilensteine, indem Sie die Unteraufgaben von ClickUp verwenden. Die Zuweisung von Fälligkeitsdaten und Abhängigkeiten zur Erledigung dieser Unteraufgaben innerhalb Ihrer Ziele hält Sie auf Kurs und motiviert Sie.

Bleiben Sie mit ClickUp Goals auf Ihrer Liste der zu erledigenden Aufgaben auf dem Laufenden

Mit anderen teilen

Manchmal kann ein wenig freundlicher Druck einen großen Unterschied machen. ClickUp unterstützt die Zusammenarbeit im Team, also nutzen Sie dieses Feature! Geben Sie Ihre Ziele frei, produktivität Hacks und Zu erledigen-Listen mit einem vertrauenswürdigen Freund, einem Familienmitglied oder einer Vertrauensperson.

Die Berichterstellung über Ihre Fortschritte kann ein starker Motivator sein. Wenn Sie wissen, dass jemand an Ihrem Erfolg interessiert ist und Ihnen die Daumen drückt, kann das Ihren Elan anspornen und dafür sorgen, dass Sie Ihre Ziele auch nach Feierabend weiter verfolgen.

Reflektieren und anpassen

Das Leben verändert sich ständig, und das sollte auch für Ihre Routine nach der Arbeit gelten. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was funktioniert und was nicht, können Sie Anpassungen vornehmen, die Ihre Abende optimieren.

Finden Sie es zum Beispiel anstrengend, jeden Abend nach der Arbeit das Abendessen zu erledigen? Vielleicht sollten Sie Ihre Routine dahingehend ändern, dass Sie am Wochenende ein paar Stunden damit verbringen, Mahlzeiten vorzubereiten und Lebensmittel für die Woche einzufrieren.

Haben Sie die Liebe Ihrer Kindheit zum Klavierspielen wiederentdeckt? Vielleicht können Sie Ihren Zeitplan so anpassen, dass Sie sich mehr Zeit dafür nehmen. Indem Sie Ihre Routine nach der Arbeit regelmäßig reflektieren und anpassen, stellen Sie sicher, dass sie ein dynamisches Tool bleibt, das Ihren sich entwickelnden Bedürfnissen dient und Ihnen hilft, auch außerhalb der Arbeit erfolgreich zu sein.

Überprüfen Sie Ihre Fortschritte

Planen Sie am Ende jeder Woche Zeit ein, um über Ihre Leistungen zu reflektieren.

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte mit der ClickUp Vorlage für Produktivität

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit aufschlussreichen Daten, die in ClickUp's Vorlage für den persönlichen Produktivitätsbericht .

Sehen Sie, was gut funktioniert hat und wo Sie sich verbessern können. Haben Sie Ihre Konzentrationszeit effektiv verwaltet? Wenn nicht, müssen Sie vielleicht das Format Ihrer Liste anpassen, Ihre Produktivitätszone neu konfigurieren oder andere Ziele festlegen. Mit dieser Vorlage zur Produktivität können Sie all dies und noch viel mehr erreichen.

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen außerdem, Aufgaben mit 15 verschiedenen benutzerdefinierten Status zu erstellen, z. B. "Mahlzeiten geplant", "Auf dem Fleischmarkt kaufen" und "Abgeschlossen". Diese Klarheit reduziert das geistige Durcheinander, das oft mit der Verwaltung mehrerer Aufgaben verbunden ist, und ermöglicht einen reibungsloseren Übergang von der Arbeit zu privaten Aktivitäten.

Unterschiedliche Ansichten in der Vorlage sind auf verschiedene Arbeitsstile abgestimmt. In der visuellen Board-Ansicht können Sie beispielsweise den Status von Aufgaben auf einen Blick erkennen, während die Listenansicht bei der detaillierten Planung hilft. Diese Anpassungsfähigkeit verbessert die Konzentration und Organisation und erleichtert die Verwaltung von Aufgaben nach der Arbeit. Mit dem integrierten Timer können Sie sogar die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit nachverfolgen, um die Produktivität genauer zu messen.

Flexibel bleiben

Seien Sie darauf vorbereitet, Ihre Routine nach der Arbeit je nach Bedarf anzupassen. Unerwartete Ereignisse tauchen auf? Kein Problem! Passen Sie Ihren Zeitplan und Ihre Zu erledigen-Listen ganz einfach mit ClickUp Gehirn ein KI-Tool, sogar während der Fahrt. Es ist Ihr intelligenter Partner, der Ihnen hilft zeit zu sparen , steigern die Produktivität und verbessern die Genauigkeit durch:

Automatisierung von Aufgaben und sofortige Bereitstellung von Informationen

Konzentration auf hochwertige Arbeit durch Reduzierung des Zeitaufwands für sich wiederholende Arbeiten

Beseitigung von Fehlern und Gewährleistung von Konsistenz

Verwalten Sie Ihre Zeit und Aufgaben auf intelligente Weise mit ClickUp Brain

Machen Sie Ihre Stunden nach der Arbeit mit ClickUp nutzbar

Da haben Sie es also! Mit diesen Tipps können Sie Ihre Zeit nach der Arbeit optimal nutzen und ein Gefühl der Ruhe und Erfüllung finden, ohne sich überfordert zu fühlen. Genießen Sie die Zufriedenheit von produktivität zu messen zu erledigen, die Liste der zu erledigenden Aufgaben zu verkleinern und Ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Und denken Sie daran, dass es völlig in Ordnung ist, sich bei Bedarf Episoden Ihrer bevorzugten TV-Sitcom anzusehen.

Wenn Sie bereit sind, produktiv zu sein, hilft Ihnen ClickUp, Unterbrechungen zu minimieren, regelmäßige Pausen einzulegen und Limits für die Arbeit durchzusetzen. Anmelden für ClickUp noch heute!