Wie sich der Triple Peak Work Day auf die Produktivität auswirkt

Wann haben Sie das letzte Mal Ihren Computer um 18 Uhr heruntergefahren und Ihren Tag genau dann beendet? Die meisten Berufstätigen schalten heute überhaupt nicht mehr ab, sondern arbeiten zu Zeiten, die ihnen am besten passen.

Vor allem seit der Pandemie, bei der jeder remote/hybrid arbeitet, ist der traditionelle 9-5-Tag einem so genannten Triple-Peak-Tag gewichen.

Was ist ein Dreifachspitzentag?

Von einem Triple Peak Day spricht man, wenn ein Berufstätiger innerhalb eines Arbeitstages drei verschiedene Produktivitätsschübe hat - einen am Morgen, einen weiteren nach dem Mittagessen und den dritten am späten Abend.

Ganz gleich, ob es darum geht, abends noch einmal E-Mails zu beantworten oder einen Bericht zu schreiben, nachdem man die Kinder ins Bett gebracht hat - der dritte Höhepunkt ist ein fester Bestandteil der modernen Arbeit.

Meine Arbeit verstehen - der dreifache Arbeitstag

Während der Pandemie beobachteten Microsoft-Forscher eine anstieg bei der Nutzung von Teams am Abend. Dieser Trend setzte sich noch lange danach fort, wobei etwa 30 % der Microsoft-Mitarbeiter abends verstärkt Arbeit, nicht nur interne Nachrichten, erledigten, wie in den unten stehenden Tastaturereignissen gemessen wurde.

Bevor wir uns damit befassen, wie Sie Triple-Peak-Tage zu Ihrem Vorteil nutzen können, wollen wir uns zunächst ansehen, warum dieser Trend überhaupt entstanden ist.

Digitale tools: Tools für die Zusammenarbeit und Kommunikation erleichtern es, jederzeit auf Nachrichten zu reagieren. Mobile Technologien machen es noch einfacher. Wenn also jemand abends einen freien Moment hat, kann er arbeiten.

Globale Teams: Heute arbeiten funktionsübergreifende Teams über Zeitzonen hinweg. Ein Business Team in den USA arbeitet regelmäßig mit Ingenieurteams in Indien zusammen. Zeitliche Überschneidungen treten abends auf, wodurch neue Produktivitätsspitzen entstehen.

Unterschiedliche Bedürfnisse: Teammitglieder sehen heute Arbeit und Leben als gleich wichtig an. Beide Übergeordnete holen die Kinder von der Schule ab, sehen sich ein Fußballspiel an oder schauen sich zu zweit einen Film an. Die dritte Produktivitätsspitze ermöglicht es ihnen, während der Produktivitätstiefs eine Pause einzulegen, ohne Zeit zu verlieren.

Während sich die Welt zu einem neuen Arbeitsmodell entwickelt, wollen wir sehen, was die drei Spitzen der Produktivität sind.

Entschlüsselung der Dreifachspitzen-Tage

Der traditionelle 9-5-Arbeitstag hatte in der Regel zwei Produktivitätsspitzen: Eine am Morgen und eine am Nachmittag. Je nach den Bedürfnissen des Geschäfts und den Vorlieben der Mitarbeiter planten sie ihren Tag so, dass sie ihre Arbeit zu erledigen hatten.

Jetzt, da es eine dritte Spitze gibt, sehen wir uns an, wie sich die drei Spitzen oft zu einem Formular für den Arbeitstag verbinden.

Fokus-Spitze

Dies ist die erste Produktivitätsspitze, die früh am Tag auftritt, wenn Sie tiefgründig und konzentriert arbeiten und dabei von einem hohen Energieniveau und weniger produktivitätstöter . Vor allem, wenn Sie ein Morgenmensch sind, werden Sie die Stille und den Frieden lieben, die es in den frühen Morgenstunden gibt.

Schriftsteller schreiben oder bearbeiten am Morgen. Künstler machen Kunst. Entwickler lösen Probleme oder erledigen ihre Code-Arbeiten. Projektleiter nutzen diese Zeit, um Daten zu sammeln und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Collaboration peak

Dies ist die zweite Produktivitätsspitze, die in der Regel in der Mittagszeit auftritt. Kurz nach dem Mittagessen sind Sie vielleicht nicht mehr so konzentriert wie am Vormittag, aber Sie sind voller Tatendrang, die Arbeit zu erledigen. Also erledigen Sie die Aufgaben, die Sie zu erledigen haben.

Einige der Aufgaben, die sich für Ihren Produktivitätshöhepunkt eignen, sind:

Beantwortung von E-Mails

Interne Anrufe und Anrufe von Clients

Beantwortung von Kommentaren von Mitgliedern des Teams zu Aufgaben

Überprüfungen und Bewertungen

Erholungsspitzen

Der letzte Höhepunkt tritt am späten Abend ein. In diesem Zeitraum können Sie Ihre Arbeit abschließen, den nächsten Tag planen oder sich mit kreativen Aufgaben beschäftigen, die von einer ruhigen Reflexion profitieren.

Ein Beispiel: Ein Projektleiter könnte die Fortschritte des Tages überprüfen und die Prioritäten für den nächsten Tag einstellen. Ein Teamleiter könnte E-Mails und Nachrichten abarbeiten, die im Laufe des Nachmittags eingegangen sind.

Dieser Höhepunkt dient dazu, den Tag abzuschließen und sich für den Erfolg des nächsten Tages zu rüsten.

Wie Dreifachspitzentage die Work-Life-Balance beeinflussen

Das Konzept des Dreifachspitzentags verändert die Art und Weise, wie Arbeit seit Jahrzehnten erledigt wird, grundlegend. Es stellt den 9-5-Tag in Frage, der natürlich Bedenken wegen Überlastung hervorruft. Vor allem nach der Pandemie neigten die Menschen dazu, sich aus den verschiedensten Gründen zu überarbeiten. Dies hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben.

Zeitmanagement: Der typische achtstündige Arbeitstag hat jetzt drei Spitzenzeiten, so dass der Einzelne seinen Zeitplan entsprechend anpassen muss. Es ist wichtig, dass work-Life-Balance dass die dritte Spitze den Tag nicht um zwei zusätzliche Arbeitsstunden verlängert. Das bedeutet auch, dass Projektmanager sich bei der Planung der Arbeit auf die Vorlieben der einzelnen Mitglieder des Teams einstellen müssen.

Verfügbarkeit: Die dritte Spitze deutet darauf hin, dass die Wissensarbeiter am Ende des Tages für einige Stunden verfügbar sind. Was mit dem schnellen Abrufen von E-Mails oder einem kurzen Anruf in Microsoft Teams beginnt, kann sich manchmal zu langen Stunden ausweiten. Dies kann die persönliche Zeit oder, schlimmer noch, den Schlaf beeinträchtigen.

Mentaler Space: Wenn sich der Tag bis in die Nacht hineinzieht, besteht die Gefahr, dass die Arbeit die ganze Zeit über im Vordergrund steht. Dies kann den mentalen Space übermäßig beanspruchen und die Mitarbeiter daran hindern, sich voll und ganz auf ihre Familie, Freunde und ihr Privatleben zu konzentrieren. Dies kann sich negativ auf die Work-Life-Balance auswirken.

Aufschieberitis: Die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter die schwierigsten Aufgaben auf den letzten Höhepunkt des Tages verschieben, ist hoch. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Tage mit Meetings ausgefüllt sind und die Mitglieder des Teams bis spät in die Nacht hinein die wichtigen Arbeiten zu erledigen haben.

Burn out: Diejenigen, die regelmäßig Dreifachspitzentage haben, könnten sich selbst überarbeiten. Dies kann zu Stress und Burnout führen, so dass sie auf Dauer unproduktiv sind. Dreimal am Tag Spitzenproduktivität aufrechtzuerhalten, kann stressig und nahezu unmöglich sein.

Trotz seiner potenziellen Fallstricke ist der dreifache Spitzentag weit verbreitet und muss bewältigt werden. Die Führungskräfte tun gut daran, sich auf das neue Modell einzustellen und entsprechend zu führen.

Die Rolle der Manager bei der Bewältigung von Dreifachspitzentagen

Manager spielen eine grundlegende Rolle, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Teams sowohl produktiv sind als auch eine gute Work-Life-Balance haben. Der neue Trend zu Dreifachspitzentagen kann zwar produktiv sein, aber auch negative Auswirkungen haben, wenn er nicht richtig gesteuert wird.

Um Teams mit Dreifachspitzentagen richtig zu managen, müssen Manager Folgendes beachten.

Empathie: Denken Sie daran, dass nicht jeder Dreifachspitzentage hat. Manche arbeiten immer noch von 9 bis 17 Uhr und planen ihr Leben danach, auch wenn sie flexible Arbeitszeiten haben. Erwarten Sie also nicht, dass jeder in der Nacht verfügbar ist. Versuchen Sie Techniken wie zeitmanagement-Spiele die Tagesstrukturen Ihres Teams zu verstehen und ihre Vorlieben zu respektieren.

Planen: Die dritte Spitze muss keine zusätzliche Belastung für Mitglieder des Teams sein, die bereits einen produktiven Acht-Stunden-Tag haben.

Ermuntern Sie Ihre Mitarbeiter, regelmäßig Pausen einzulegen, um sich zu erholen. Lassen Sie sie wissen, dass es in Ordnung ist, spät anzufangen oder am Nachmittag eine Pause einzulegen und später zur Arbeit zurückzukehren. Unterstützen Sie Initiativen, die das körperliche und geistige Wohlbefinden fördern, wie z. B. Trainingsprogramme, Sitzungen zum Thema Achtsamkeit oder den Zugang zu Ressourcen für psychische Gesundheit.

Umgebungsgestaltung: Schaffen Sie ein Arbeitsumfeld, das die Erwartungen an die dritte Spitze minimiert.

Beseitigen Sie Ablenkungen und Unterbrechungen in der ersten Spitzen- oder Konzentrationsstunde

Führen Sie stille Stunden ein oder richten Sie spezielle ruhige Spaces im Büro ein, um zu verhindern, dass die Mitglieder des Teams die Abenddämmerung zur Konzentration benötigen

Timebox-Meetings und Konzentration auf die Tagesordnung

Nutzen Sie Dokumentationen und asynchrone Arbeitsmodelle, um unnötige Meetings zu vermeiden

Für diejenigen, die aus der Ferne arbeiten, sollten Sie sich einige der besten Methoden zunutze machen tipps für das Heimbüro .

Ressourcenzuweisung: Sicherstellen, dass alle Mitglieder des Teams Zugang zu den Tools, Informationen und Ressourcen haben, um produktiv arbeiten zu können. Dies kann die Bereitstellung von Zugang zu spezieller Software oder die Neuverteilung von Aufgaben zum Ausgleich von Workloads beinhalten.

Anpassungsfähigkeit: Verfolgen Sie den Fortschritt während der Dreifach-Spitzentage und seien Sie offen für Rückmeldungen von Teammitgliedern. Hören Sie darauf, was funktioniert und was nicht, und passen Sie es entsprechend an.

Unabhängig von der Vorbereitung Ihres Managers können Sie Ihre Produktivitätstrends beobachten und die Triple Peak Days zu Ihrem Vorteil nutzen. Lassen Sie uns sehen, wie.

Wie man Dreifachspitzentage verwaltet

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie tatsächlich Dreifachspitzentage haben. Wenn Sie einfach nachts zusätzliche Zeit aufwenden, um die verlorene Zeit zu erledigen, ist das kein Dreifachspitzenwert. Um dreifache Spitzenproduktivität zu erreichen, müssen Sie drei bestimmte Zeitabschnitte haben, in denen Sie gute Arbeit erledigen.

Hier sind einige Tipps, wie Sie das mit einem projektmanagement tool wie ClickUp .

Vorausplanen

Wenn Ihre Tage dreifache Spitzenzeiten aufweisen, planen Sie entsprechend. Teilen Sie Ihre Tage in drei Produktivitätsschübe ein, jeweils einen für konzentrierte Arbeit, kollaborative Arbeit und andere Erholungsarbeiten. ClickUp's Kalender-Ansicht hilft Ihnen dabei, Ihren Zeitplan zu organisieren, so dass Sie die Dreifachspitzen leichter bewältigen können. Sie können auch bestimmte Zeitabschnitte für bestimmte Aufgaben blockieren. ClickUp's tägliche Vorlage zum Blockieren von Zeit dient diesem Zweck, indem sie die wichtigen Aufgaben während der Spitzenzeiten der Produktivität visualisiert.

visualisieren Sie Ihre täglichen Aufgaben mit ClickUp's Vorlage für den täglichen Zeitblock

Mit ihren fünf verschiedenen Ansichten und drei verschiedenen Status ist diese Vorlage für Einsteiger eine großartige Möglichkeit, Ihren täglichen Block zu maximieren, was letztendlich zu einer höheren Produktivität führt.

Priorisieren

Priorisieren Sie Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. So können Sie entscheiden, was Sie in Zeiten höchster Produktivität zu erledigen haben und was Sie delegieren oder auf später verschieben können.

Legen Sie die Priorität für jede Aufgabe mit ClickUp Aufgaben-Prioritäten ansicht. So wissen Sie und Ihr Team, was in welcher Reihenfolge zu erledigen ist, und vermeiden Verzögerungen bei der Erledigung dringender Aufgaben.

Machen Sie regelmäßig Pausen

Planen Sie kurze Pausen zwischen den Spitzenzeiträumen ein, um einem Burnout vorzubeugen und den ganzen Tag über hohe Energie für konzentriertes Arbeiten zu haben. Eine Pause könnte ein Besuch im Fitnessstudio, ein Spaziergang, ein Hobby oder ein Nickerchen sein. Erledigen Sie, was für Sie richtig ist.

Und stellen Sie sicher, dass Ihre Pausenzeit auch Ihre Pausenzeit ist. Lassen Sie nicht zu, dass jemand Meetings einplant, die Ihre Produktivität völlig ausbremsen können. Verwenden Sie eines der ClickUp vorlagen für das Zeitmanagement um Ihren Tagen eine Struktur zu geben.

Nutzen Sie ClickUp's Workload-Ansicht und aktivitätsansicht um zu verstehen, wie viel Arbeit Sie haben. Planen Sie Ihre Pausen entsprechend. Nutzen Sie die Ansicht, um zu sehen, wie andere in Ihrem Team beschäftigt sind, falls Sie Meetings oder Zeit für gemeinsame Arbeit einrichten müssen.

ClickUp Workload-Ansicht

Klar kommunizieren

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team offen darüber, wie Sie Ihre flexiblen Arbeitszeiten gestalten. Wenn Sie beispielsweise am späten Abend am kreativsten sind, lassen Sie Ihre Teamkollegen wissen, dass Sie nicht für Meetings zur Verfügung stehen.

Wenn Sie Ihre Nachmittage für Kommentare und E-Mails nutzen, verwenden Sie ClickUp's Ansicht des Chats können Sie alle Ihre Nachrichten an einem Ort zusammenfassen, damit Sie entsprechend reagieren können. Markieren Sie Ihre Teammitglieder und fügen Sie Ihre Kommentare unter einer bestimmten Aufgabe hinzu, um sie zu benachrichtigen. Wenn sie online sind, führen Sie schnelle Unterhaltungen im Chat, um Blockaden zu beseitigen.

asynchrone Arbeit mit ClickUp's Chat-Ansicht_

Anpassen

Überprüfen Sie regelmäßig die Effektivität Ihrer Triple Peak Days mit apps für die Arbeit . Messen Sie Ihr Energieniveau. Seien Sie offen für Rückmeldungen von Kollegen, wie sich dies auf die Zusammenarbeit auswirkt. Passen Sie Ihre produktiven Zeiten an Ihre eigenen sich ändernden Bedürfnisse und die Ihres Teams an.

ClickUp Dashboards können Ihnen helfen, Ihre persönlichen Aktivitäten über Aufgaben und Projekte hinweg zu sehen, um die Produktivität zu verbessern ebenen.

Der Dreifachspitzentag stellt eine wichtige Veränderung in unserer Arbeit dar. Wie alles, was neu ist, bietet er sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Hier erfahren Sie, wie Sie erstere nutzen und letztere meistern können.

Jedes Argument hat zwei Seiten, so auch der Triple Peak Day. Einige der größten Chancen und damit verbundenen Herausforderungen sind:

Er schafft neue Möglichkeiten für die Produktivität. Wenn er jedoch nicht gut gehandhabt wird, kann er zu Burnout führen

Einige Mitglieder des Teams könnten dazu gedrängt werden, die dritte Spitze zu nutzen, um die ungleiche Verteilung der Arbeit auszugleichen

Die durch die Dreifachspitze ermöglichte zusätzliche Zeit kann dazu führen, dassworkload-Lähmung* Das Schlimmste daran ist, dass die Dreifachspitze mehr persönliche Zeit eines Mitarbeiters in Anspruch nehmen kann, was den eigentlichen Zweck zunichte macht

Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp auf ein Maximum

Der Triple-Peak-Tag mag zwar produktiv sein, aber er hat seinen Preis. Wenn man ihn nur als zusätzliche Produktivität betrachtet, kann es passieren, dass man überarbeitet und dabei ausbrennt.

Vor allem bei Fernarbeitern könnten die Arbeitstage in die Nächte zusammenführen und zu einem endlosen Zyklus werden. Um dies zu vermeiden, brauchen Sie die richtigen Tools und Prozesse.

Die Projektmanagement-Software von ClickUp, die Sichtbarkeit der Workload und die flexiblen Vorlagen bieten Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihre Triple-Peak-Tage zu nutzen. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos !

Allgemeine FAQs

1. Was ist ein Dreifachspitzen-Arbeitstag?

Ein Triple-Peak-Arbeitstag ist ein Produktivitätstrend, bei dem der Arbeitstag um drei verschiedene Zeiträume mit hoher Energie oder Spitzenproduktivität herum strukturiert ist. Diese sind:

Fokus-Spitze oder Morgen-Spitze Collaboration Peak oder Nachmittagsspitze Erholungsspitze oder späte Abendspitze

2. Was ist die dritte Spitze des Dreifachspitzen-Tages?

Die dritte Spitze des Dreifachspitzentages wird als Erholungsspitze oder späte Abendspitze bezeichnet.

Er zeichnet sich durch ein Wiederaufleben von Energie und Konzentration aus und ist ein günstiger Zeitpunkt, um die Aufgaben des Tages abzuschließen, sich auf leichtere administrative Arbeiten zu konzentrieren, für den nächsten Tag zu planen oder sich mit kreativen Aufgaben zu beschäftigen, die von einem entspannten Geisteszustand profitieren.

3. Was sind die produktivsten Zeiten?

Als Spitzenproduktivitätszeiten werden bestimmte Zeiten während des Tages bezeichnet, in denen Energie, Konzentration und allgemeine Produktivität am höchsten sind. Diese Zeiträume können von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. Die häufigsten Zeiten für Spitzenproduktivität sind: