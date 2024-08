Wann CC und wann BCC in einer E-Mail verwendet werden sollte

Sie haben gerade Ihre E-Mail verfasst und stoßen plötzlich auf die Felder CC und BCC.

Dann taucht eine Frage in Ihrem Kopf auf: "An wen soll ich diese E-Mail mit CC versehen?"🤔

Das haben wir alle schon einmal erlebt.

Zu wissen, wann man CC oder BCC verwendet, kann einen großen Einfluss darauf haben, wie Ihre E-Mails ankommen.

Ein falscher Schritt und Sie könnten sensible Informationen an die falschen Personen freigeben oder - schlimmer noch - jemanden ausschließen, der einbezogen werden sollte (z. B. Ihren Chef!).

In diesem Blog werden wir der Verwirrung zwischen CC und BCC auf den Grund gehen und erklären, wann Sie einen der beiden Begriffe verwenden sollten.

Als Bonus erwarten Sie einige praktische Tools und Ressourcen, die Ihnen helfen, Ihre E-Mail-Fähigkeiten zu verbessern.

E-Mail Felder verstehen: Das "An"-Feld

In das Feld "An" einer E-Mail tragen Sie die Hauptempfänger ein.

Das sind die Personen, mit denen Sie direkt kommunizieren möchten. Sie sind die Hauptempfänger Ihrer Nachricht. Wenn Sie eine E-Mail senden, sind diese E-Mail-Adressen für alle Empfänger sichtbar.

Das "An"-Feld ist eine gute Möglichkeit, Ihre E-Mails höflich und professionell zu gestalten. Um einen überfüllten Posteingang zu vermeiden, limitieren Sie Ihre Liste der "An"-Adressen auf die direkt Beteiligten

Was aber, wenn Sie andere einbeziehen wollen, ohne sie in den Mittelpunkt zu stellen?

Hier kommen die Felder CC (carbon copy) und BCC (blind carbon copy) ins Spiel. Mit ihnen können Sie die E-Mail diskret an weitere Empfänger senden. Durch die Verwendung eines bestimmten Feldes können Sie auch Antworten und laufende Threads besser verwalten.

Was ist CC in einer E-Mail?

CC steht für Carbon Copy. Es wird verwendet, um eine Kopie einer E-Mail an andere Empfänger zu senden. Dabei handelt es sich nicht um Ihre Hauptempfänger, sondern um Personen in der Peripherie, die die E-Mail und die E-Mail-Antworten noch sehen müssen

Wenn Sie beispielsweise einem Client antworten, den Sie direkt betreuen, sollten Sie Ihren Manager bei wichtigen Unterhaltungen über die Kosten von Dienstleistungen oder bei Eskalationen in CC setzen.

Wenn Sie "CC" verwenden, sind alle E-Mail-Adressen in diesem Feld für jeden, der die E-Mail erhält, sichtbar. Diese Transparenz ist nützlich, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten.

Wann wird CC verwendet?

Sie verwenden das Feld für CC-E-Mails, wenn sie andere "Zinsen" auf dem Laufenden halten wollen.

CC ist auch sehr hilfreich, wenn Sie eine Nachricht an ein Team senden. Es ermöglicht es Ihnen, mehrere Personen hinzuzufügen, ohne sie in den Mittelpunkt zu stellen

Wenn Sie wissen, wann Sie CC verwenden sollten, können Sie E-Mail Threads besser organisieren und verfolgen.

💡Pro-Tipp: Freigegebene Posteingänge verwenden für eine bessere Kommunikation im Team. Dies ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit und das Freigeben von Wissen, da die Mitglieder des Teams leicht auf laufende Unterhaltungen und Projekte zugreifen und zu ihnen beitragen können.

Was ist BCC in einer E-Mail?

BCC steht für Blind Carbon Copy. Sie verwenden das BCC-Feld in einer E-Mail, um mit mehreren Empfängern zu kommunizieren, ohne dass diese die Adressen der anderen Empfänger sehen.

Dieses Feld hilft dabei, die E-Mail-Adressen privat und sicher zu halten. Wenn Sie eine E-Mail mit "BCC" senden, können die Empfänger die Adressen der anderen Empfänger nicht sehen.

Wann wird BCC verwendet?

Es gibt zwei Möglichkeiten, BCC zu verwenden: Um E-Mail-Adressen privat zu halten (wie Sie es beim Versenden von Massen-E-Mails wünschen) oder um Personen in E-Mails zu markieren, ohne dass die anderen Empfänger davon erfahren.

BCC ist auch in der beruflichen Kommunikation nützlich. Nehmen wir an, Sie schicken mehreren Bewerbern eine E-Mail, in der Sie sie zur ersten Runde der Vorstellungsgespräche einladen. Sie können "BCC" verwenden Das sorgt für Ordnung und ermöglicht es Ihnen, die E-Mail gleichzeitig professionell und persönlich zu halten.

Lesen Sie auch: Wie erstellt man e-Mail Vorlagen in Google Mail .

CC vs. BCC: Woher wissen Sie, was Sie zu erledigen haben?

CC und BCC haben beide unterschiedliche Zwecke.

Bei der Entscheidung, welches Feld Sie verwenden, sollten Sie Folgendes beachten.

1. Bedeutung der Präferenz des Empfängers

Es ist ratsam, sich immer Gedanken darüber zu machen, wie die Empfänger E-Mails am liebsten empfangen. **Einige wünschen Transparenz, während andere Wert auf Datenschutz legen

Verwenden Sie CC für diejenigen, die sichtbar einbezogen werden sollen. Sie sind wichtig für die Unterhaltung. Nicht zuletzt sollten Sie überprüfen, ob die Personen, die Sie in die CC-Liste aufnehmen, für die Unterhaltung relevant sind, um unnötige E-Mails zu vermeiden.

Als Faustregel gilt jedoch: Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Person Sie bevorzugen, sollten Sie zu BCC tendieren, um Missverständnisse zu vermeiden.

profi-Tipp: Die Verwendung von BCC hilft auch, das Risiko unerwarteter "Reply All"-Antworten zu verringern, die oft zu E-Mail-Spam und Verwirrung führen.

Der Datenschutz ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn Sie an mehrere Empfänger senden, die sich nicht kennen.

CC zeigt alle Adressen an, so dass klar ist, wer eingeschlossen ist. Bei BCC bleiben die Adressen verborgen, so dass der Datenschutz gewährleistet ist.

**Wenn es um sensible Informationen geht, sollte BCC die erste Wahl sein. Es schützt die Identität und die Kontaktdaten aller Empfänger.

3. Nummer des Empfängers

BCC eignet sich gut für E-Mails an eine kleine, bekannte Gruppe, da es eine offene Kommunikation fördert. Das Gegenteil gilt für BCC, wo es sehr nützlich ist, wenn man E-Mails an eine Liste von Personen schickt.

Wir empfehlen die Verwendung des BCC-Feldes, wenn Sie einen E-Mail-Newsletter versenden oder eine Massen-E-Mail-Marketingkampagne durchführen. Damit wollen Sie vermeiden, dass eine lange Liste von E-Mail-Adressen an andere Empfänger weitergegeben wird.

💈Bonus: Werfen Sie einen Blick auf die beste E-Mail-Verwaltungssoftware von 2024 um Ihren unordentlichen Posteingang in einen produktiven Workspace zu verwandeln.

Rationalisieren Sie Ihr E-Mail-Management mit ClickUp

Wir alle haben schon verschiedene E-Mail-Anbieter genutzt, und die meisten von ihnen sind sich in Bezug auf ihre Funktionen ziemlich ähnlich. Das Problem bei den meisten dieser Tools ist, dass sie nicht für eine optimale Kommunikation und Zusammenarbeit ausgelegt sind.

So verwenden Teams in der Regel eine E-Mail App, um E-Mails zu lesen und zu versenden, bevor sie für die Sofortkommunikation zu einem völlig anderen Tool wechseln. Das ist oft unnötig und führt zu fragmentierten Unterhaltungen in verschiedenen Workspaces.

Wie wäre es, wenn Sie E-Mails versenden, Ihr Projekt verwalten, Ihre Aufgaben überprüfen und mit Ihrem Team zusammenarbeiten könnten - alles an einem Ort? Mit ClickUp können Sie das.

E-Mail Management Features in ClickUp

Zusätzlich zu den Funktionen für das Projektmanagement können Sie mit ClickUp E-Mails direkt auf der Plattform senden, empfangen und verwalten, was es zu einem leistungsstarken Tool für das E-Mail-Management macht.

Sie können auch die CC- und BCC-Optionen verwenden, um die Sichtbarkeit und den Datenschutz zu kontrollieren, zusammen mit vielen anderen Features, die bereits besprochen wurden.

Senden und Empfangen von E-Mails: Sie können Folgendes aktivieren e-Mail-Fähigkeit in ClickUp von ClickApps aus E-Mails versenden, ohne die Registerkarte zu wechseln. Mit diesem Feature können Sie Ihre Nachrichten und Antworten direkt von ClickUp aus versenden. Sie können auch E-Mails empfangen und sie mit relevanten Aufgaben verknüpfen, wodurch Ihre Kommunikation organisiert und umsetzbar bleibt

nutzen Sie ClickUp's Email Management tools für eine rationelle und effiziente Handhabung von E-Mails_

E-Mail Projekt-Management : ClickUp bietet seinee-Mail Projekt-Management lösung mit automatisierterposteingang-Management. So behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben im E-Mail-Verkehr, ohne dass Sie sie kopieren und einfügen müssen. Es stellt sicher, dass alle relevanten Informationen in Ihren Aufgaben erfasst werden

: ClickUp bietet seinee-Mail Projekt-Management lösung mit automatisierterposteingang-Management. So behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben im E-Mail-Verkehr, ohne dass Sie sie kopieren und einfügen müssen. Es stellt sicher, dass alle relevanten Informationen in Ihren Aufgaben erfasst werden Automatisierung von Prozessen: Verwenden Sie ClickUp Automatisierung um sich wiederholende E-Mail-Aufgaben zu automatisieren, wie z. B. das Versenden von Erinnerungen, Benachrichtigungen oder Nachfassaktionen, wodurch Sie mehr Zeit für strategische Arbeiten haben. Diese Automatisierung kann helfen, Workflows zu rationalisieren und den manuellen Aufwand zu reduzieren

automatisieren Sie Ihre sich wiederholenden Aufgaben und sparen Sie Zeit mit ClickUp Automations_

E-Mails an Aufgaben anhängen : Bringen Sie ganze E-Mail Unterhaltungen in eine Aufgabe ein. Durch optimalee-Mail Aufgabenverwaltungkönnen Sie problemlos Details mit Ihrem Team besprechen und alle zugehörigen Informationen an einem Ort aufbewahren

: Bringen Sie ganze E-Mail Unterhaltungen in eine Aufgabe ein. Durch optimalee-Mail Aufgabenverwaltungkönnen Sie problemlos Details mit Ihrem Team besprechen und alle zugehörigen Informationen an einem Ort aufbewahren Zentralisierte Verwaltung: Indem Sie Ihre E-Mails in ClickUp verwalten, können Sie Ihre Unterhaltungen neben der zugehörigen Arbeit aufbewahren. Die Integration spart Zeit und hilft Ihrem Team, koordiniert zu bleiben

Nutzen Sie außerdem Ressourcen wie ClickUp's Vorlage für die Automatisierung von E-Mails zur Automatisierung von E-Mails und Aufgaben auf der Grundlage von benutzerdefinierten Feldern, Formular-Übermittlungen oder Ereignissen für Aufgaben.

Automatisierung von E-Mails

Mit dieser Vorlage können Sie:

Prozesse zur Automatisierung von E-Mails definieren : Identifizieren Sie die E-Mails, die automatisiert werden sollen, und legen Sie die spezifischen Aktionen fest, die für jede E-Mail erforderlich sind

: Identifizieren Sie die E-Mails, die automatisiert werden sollen, und legen Sie die spezifischen Aktionen fest, die für jede E-Mail erforderlich sind Auslöser für die Automatisierung einrichten : Regeln oder Bedingungen einrichten, die den Versand von automatisierten E-Mails auf der Grundlage bestimmter Ereignisse oder Kriterien auslösen

: Regeln oder Bedingungen einrichten, die den Versand von automatisierten E-Mails auf der Grundlage bestimmter Ereignisse oder Kriterien auslösen Optimieren Sie die Automatisierung von E-Mails: Überprüfen Sie Ihre Automatisierungsprozesse regelmäßig und passen Sie sie an, um sicherzustellen, dass sie effizient und effektiv sind und mit Ihren Zielen übereinstimmen

💈Bonus: Schauen Sie sich einige hilfreiche Gmail-Hacks um Ihre E-Mail-Verwaltung zu optimieren.

Vorteile der Verwendung von ClickUp für E-Mail-Management

versenden und verwalten Sie E-Mails innerhalb einer umfassenden Plattform mit ClickUp's Email Management Features

Bessere Produktivität : MitClickUp E-Mail-Integrationkönnen Sie Gmail mit ClickUp integrieren, um Ihre E-Mails und Aufgaben effizient an einem Ort zu verwalten. Es reduziert den Zeitaufwand für das Wechseln zwischen Apps und konzentriert sich darauf, die Arbeit zu erledigen

: MitClickUp E-Mail-Integrationkönnen Sie Gmail mit ClickUp integrieren, um Ihre E-Mails und Aufgaben effizient an einem Ort zu verwalten. Es reduziert den Zeitaufwand für das Wechseln zwischen Apps und konzentriert sich darauf, die Arbeit zu erledigen Einfache Organisation auf Knopfdruck : Verknüpfen Sie E-Mails mit Aufgaben, benachrichtigen Sie Ihr Team und weisen Sie Aufgaben basierend auf empfangenen E-Mails zu. So behalten Sie den Überblick und stellen sicher, dass alles reibungslos abläuft

: Verknüpfen Sie E-Mails mit Aufgaben, benachrichtigen Sie Ihr Team und weisen Sie Aufgaben basierend auf empfangenen E-Mails zu. So behalten Sie den Überblick und stellen sicher, dass alles reibungslos abläuft Verbesserte Zusammenarbeit : Markieren Sie Ihr Team in E-Mails,kommentare zuweisendieses Feature verbessert die Teamarbeit und sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen

: Markieren Sie Ihr Team in E-Mails,kommentare zuweisendieses Feature verbessert die Teamarbeit und sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen Nahtlose Kommunikation mit Vorlagen : Verwenden Sie relevante Vorlagen und Signaturen, um die Kommunikation zu optimieren. Dies ist besonders nützlich für den Kundensupport und die Nachverfolgung von Bewerbern

: Verwenden Sie relevante Vorlagen und Signaturen, um die Kommunikation zu optimieren. Dies ist besonders nützlich für den Kundensupport und die Nachverfolgung von Bewerbern Sicher und rechtskonform : ClickUp bietet robuste Sicherheits-Features, um zu gewährleisten, dass Ihre E-Mail-Kommunikation sicher und konform mit den Branchenstandards ist

: ClickUp bietet robuste Sicherheits-Features, um zu gewährleisten, dass Ihre E-Mail-Kommunikation sicher und konform mit den Branchenstandards ist E-Mail-Planung: Planen Sie die gesamte zukünftige Kommunikation und stellen Sie sicher, dass jede persönliche E-Mail

Wann Sie CC und BCC in ClickUp verwenden sollten

CC für Transparenz : Nutzen Sie das CC-Feld, um andere Zinsen auf dem Laufenden zu halten. Solche Strategien zur Verwaltung von E-Mails sind ideal für die Kommunikation mit mehr als einem Empfänger

: Nutzen Sie das CC-Feld, um andere Zinsen auf dem Laufenden zu halten. Solche Strategien zur Verwaltung von E-Mails sind ideal für die Kommunikation mit mehr als einem Empfänger BCC für den Datenschutz: Das BCC-Feld schützt den Datenschutz des Empfängers. Verwenden Sie es, wenn Sie E-Mails an Personen senden, die sich nicht kennen, oder wenn Sie eine Massen-E-Mail-Kampagne durchführen (wenn Sie die Kontaktdaten in Ihrer E-Mail-Liste schützen möchten)

Weiter lesen: Erkunden alternativen zu Google Workspace für Ihre E-Mail- und Projekt-Management-Anforderungen.

Besser denken, intelligenter E-Mails schreiben in ClickUp

Drei von fünf Berufstätigen bevorzugen E-Mails zur Kommunikation.

Aber die Sache ist die: Die meisten Leute vermasseln ihre CC- und BCC-Felder, weil sie sich über die Rollen der Empfänger nicht im Klaren sind. Wenn wir doch nur unsere Projekte nachverfolgen, Aufgaben verwalten und E-Mails an Personen auf einer einzigen Plattform senden könnten.

Die gute Nachricht ist, dass ClickUp genau das und mehr erledigt!

Wenn Sie zum Beispiel einen überquellenden Posteingang hassen, können Sie mit ClickUp für Ordnung sorgen: Das Tool hilft Ihnen, wichtige E-Mails zu priorisieren und die Antwortzeit zu verkürzen, was zu einer posteingang-Null-Ansatz .

ClickUp unterstützt auch die Gmail-Integration, so dass Sie immer Benachrichtigungen über ausstehende Aufgaben und Wiedervorlagen erhalten. Darüber hinaus verfügt ClickUp über eine eigene KI, die bei der Erstellung von E-Mails hilft, diese E-Mails in umsetzbare Aufgaben umwandelt und Sie mit Informationen versorgt, wenn Sie nach einem Stichwort suchen. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und testen Sie Ihr neu erworbenes CC/BCC-Wissen, um tolle E-Mails zu versenden.