Lark vs. Slack: Welche Chat App ist besser?

Mit der zunehmenden Remote-Arbeit und der Ausweitung verteilter Teams kann die Auswahl der richtigen Plattform die Teamdynamik erheblich beeinflussen.

Slack ist seit langem führend in der Business-Kommunikation und bekannt für seine gut durchdachten Features und seine benutzerfreundliche Oberfläche. Lark gewinnt jedoch schnell an Zugkraft, da es einzigartige Funktionen bietet, die den Status quo in Frage stellen.

Angesichts der Popularität der beiden Unternehmen kann es schwierig sein, eine fundierte Entscheidung zu treffen. In diesem Blog finden Sie daher einen detaillierten Leitfaden zum Thema Lark vs. Slack, der Ihnen helfen soll, herauszufinden, welche Chat App besser zu den sich entwickelnden Anforderungen Ihres Geschäfts passt.

Was ist Lark?

via Lark Lark, einer der beliebtesten neue Apps für die Kommunikation im Team ist eine umfassende Collaboration-Suite zur Optimierung von Geschäftsabläufen und zur Steigerung der Produktivität in Ihrem Unternehmen. Sie ist ein digitaler hub für alles - von Messaging und Videokonferenzen bis hin zur Aufgabenverwaltung und Automatisierung von Workflows.

Schlüssel-Features von Lark

Lark zielt darauf ab, die Kommunikation und die betriebliche Effizienz auf allen Ebenen Ihres Unternehmens zu verbessern. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der wichtigsten Features:

1. Integriertes Nachrichtensystem

Lark bietet ein integriertes Nachrichtensystem, das nahtlose Interaktionen in verschiedenen Formaten - Text, Sprache und Video - unterstützt.

Mit diesem System können Benutzer Gruppenchats, private Nachrichten und sogar öffentliche Foren für breitere Diskussionen erstellen. Die Suchfunktion macht das Freigeben von Dateien einfach. Außerdem lassen sich vergangene Unterhaltungen leicht wiederfinden, so dass keine wichtigen Informationen verloren gehen. Darüber hinaus verfügt es über Übersetzungsfunktionen, wodurch es sich für globale Teams eignet

2. Erweiterte Aufgabenverwaltung

Lark verbessert die Aufgabenverwaltung, indem es den Benutzern die Möglichkeit gibt, Aufgaben zu organisieren, Fristen zu setzen und den Fortschritt innerhalb einer einheitlichen Oberfläche zu verfolgen. Es enthält andere Tools wie den Kalender für die Planung und Erinnerungen, vereinfacht Arbeitsabläufe und reduziert die Notwendigkeit für mehrere Plattformen.

Es unterstützt das Taggen, die Priorisierung und die Aktualisierung des Status von Aufgaben und unterstützt so eine bessere Koordination im Team und ein besseres Projektmanagement.

3. Umfassende Videokonferenzen

Das Video Conferencing Tool von Lark ist ein äußerst intuitives software zur Bildschirmfreigabe sie bietet hochauflösendes Video und Audio und ist damit ideal für detaillierte Präsentationen und gemeinsame Sitzungen.

Sie bietet Tools für die Teilnehmerverwaltung, wie z. B. das Stummschalten oder Entfernen von Teilnehmern, und eignet sich daher sowohl für kleine und große Team Meetings als auch für große Webinare oder Sitzungen im Bildungsbereich.

Preise

Starter: $0 (bis zu 50 Benutzer)

$0 (bis zu 50 Benutzer) Pro: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Slack?

via Schlaff Slack ist eine dynamische Kommunikationsplattform, die die Teamarbeit durch organisierte Kanäle und integrierte Tools verbessert. Ihr Hauptzweck ist es, die traditionelle E-Mail durch eine strukturiertere Echtzeit-Kommunikation zu ersetzen business Messaging App die von kleinen Teams bis hin zu großen Unternehmen skaliert werden kann.

Schlüssel-Features von Slack

Slack ist vollgepackt mit Features, die die Produktivität und Zusammenarbeit verbessern. Hier ein genauerer Blick auf einige der herausragenden Funktionen:

1. kanäle

Mit Slack-Kanälen können Sie die Kommunikation Ihres Teams rationalisieren, indem Sie spezielle Spaces für verschiedene Themen oder Projekte erstellen

Dieses Setup hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, stellt sicher, dass Unterhaltungen leicht zu verfolgen sind, und macht wichtige Informationen leicht zugänglich. Außerdem können Sie Kanäle für eine breitere Sichtbarkeit öffentlich machen oder sie für sensible Diskussionen privat halten.

2. Workflow-Erstellung

Mit dem Workflow-Builder von Slack können Teams Routineprozesse direkt auf der Plattform automatisieren. Sie können damit benutzerdefinierte Workflows für Aktivitäten wie das Onboarding neuer Teammitglieder oder die Bearbeitung von Anfragen ohne Code entwerfen.

Er vereinfacht Ihre Prozesse, reduziert manuelle Aufgaben und stellt sicher, dass Aufgaben konsistent ausgeführt werden, was die Produktivität und Effizienz Ihres Teams steigert. Dieses Feature macht diese App nicht nur zu einem Kommunikationstool, sondern zu einer vielseitigen Plattform, die grundlegende Arbeitsabläufe im Projektmanagement unterstützt.

3. Slack-Verbindung

Mit Slack Connect können Sie Ihre Kommunikation über Ihr Unternehmen hinaus erweitern, indem Sie sicher mit externen Partnern, Clients oder Lieferanten zusammenarbeiten

Mit diesem Feature können Sie freigegebene Kanäle zwischen verschiedenen Slack Workspaces erstellen. Sie hilft Ihnen, Ihre Kommunikation zu rationalisieren und sicherzustellen, dass sie sicher und im Einklang mit den Richtlinien Ihres Unternehmens bleibt.

Free: $0

$0 Pro: $8.75/Monat pro Benutzer

$8.75/Monat pro Benutzer Business+: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Lark vs. Slack: Features im Vergleich

Sowohl Lark als auch Slack erfüllen die sich entwickelnden Bedürfnisse moderner Geschäfte mit effizienten Features für Kommunikation und Zusammenarbeit. Lassen Sie uns jedoch drei Schlüssel-Features vergleichen, um einen detaillierten Vergleich zwischen Lark und Slack zu erhalten.

1. Integriertes Messaging vs. Kanäle

Lark glänzt mit seinem integrierten Messaging-System, das Text, Sprache und Video unterstützt. Dies ist für globale Teams von entscheidender Bedeutung und beinhaltet eine automatische Übersetzung, um Sprachbarrieren zu minimieren.

Im Gegensatz dazu bietet Slack, das für seine strukturierten Kanäle bekannt ist, eine effiziente Organisation von Unterhaltungen, was ideal für größere Teams ist, die klare Kommunikationsströme benötigen. Während beide Plattformen die Kommunikation geschickt verwalten, könnten die Kanäle von Slack für Geschäfte, die Wert auf eine gut organisierte und durchsuchbare Unterhaltung legen, von Vorteil sein.

Beide Plattformen lassen sich nahtlos in beliebte Cloud-Speicherdienste wie Google Drive integrieren. Dies verbessert ihre Dateiverwaltungssysteme und stellt sicher, dass Benutzer innerhalb der Chat App einfach auf Dokumente zugreifen und diese freigeben können.

Gewinner: In der ersten Runde des Vergleichs zwischen Lark und Slack hat Lark die Nase vorn, weil es anpassungsfähiger und umfassender ist. Dies macht es zu einer besseren Wahl für globale, vielfältige Teams.

Im Bereich der Aufgabenverwaltung bietet Lark eine umfassende Lösung innerhalb seiner Plattform, die eine nahtlose Zuweisung und Aktualisierung von Aufgaben ermöglicht. Diese Integration ist besonders nützlich für Teams, die ein All-in-One-Tool zur gemeinsamen Verwaltung von Projekten und Kommunikation suchen.

Slack erleichtert zwar die Integration mit Anwendungen von Drittanbietern, erfordert jedoch zusätzliche Setups, die den Workflow für einige Teams erschweren können. Die Tools von Lark für das Aufgabenmanagement bieten eine bessere Lösung für Geschäfte, die Einfachheit und Effizienz suchen.

Gewinner: Lark gewinnt diese Runde des Vergleichs zwischen Lark und Slack aufgrund seiner nahtlosen, integrierten Features für die Aufgabenverwaltung, die das Projektmanagement vereinfachen. Dies macht es ideal für Teams, die alles an einem Ort haben möchten.

3. Videokonferenzen und externe Zusammenarbeit

Beide Plattformen bieten leistungsstarke Features für Videokonferenzen, aber **Lark integriert diese tiefer in andere Tools für die Produktivität und bietet so ein einheitliches Erlebnis.

Auf der anderen Seite hat Slack mit Slack Connect erhebliche Fortschritte gemacht und die Möglichkeiten der externen Zusammenarbeit verbessert. Slacks Connect Feature kann einen leichten Vorteil bieten, wenn Ihr Geschäft stark mit externen Stakeholdern in Verbindung steht. Seine Fähigkeit, eine sichere, organisierte Kommunikation über verschiedene Organisationen hinweg aufrechtzuerhalten, verschafft Ihnen einen Vorteil.

Sieger: Die letzte Runde des Vergleichs zwischen Lark und Slack geht an Slack. Die App zeichnet sich bei der externen Zusammenarbeit durch ihr Slack Connect Feature aus, das für mehr Sicherheit und Organisation sorgt. Aus diesem Grund ist sie eine bevorzugte Wahl für Geschäfte, die regelmäßig extern zusammenarbeiten.

Lark vs. Slack auf Reddit: Benutzer-Perspektiven

Beim Vergleich von Lark und Slack wird deutlich, dass beide Plattformen ähnliche Features haben, die die Kommunikation und die Verwaltung von Aufgaben unterstützen. Dennoch bringt jede der beiden Plattformen einzigartige Tools auf die Tabelle, die für unterschiedliche Bedürfnisse im Geschäft geeignet sind.

Um besser zu verstehen, wie Lack vs. Slack in der Praxis abschneidet, haben wir die Diskussionen von Benutzern auf Reddit untersucht. Hier ist, was wir von Benutzern gefunden haben, die umfangreiche Erfahrungen mit beiden Plattformen haben:

Ein Reddit-Benutzer lobt Lark als überlegene Alternative für den persönlichen Gebrauch und hebt seine Produktivitätsverbesserungen aufgrund "der Menge der verfügbaren Einbettungen und Integrationen" hervor

Ein anderer Benutzer gibt eine positive Erfahrung frei:

Ich habe es kürzlich entdeckt und bin ziemlich beeindruckt. Ich habe mit einem ihrer Mitarbeiter telefoniert und viele meiner Fragen beantwortet bekommen. Ich habe vor, von Google Workspace zu wechseln. Ich zahle den gleichen Preis für ein viel besseres tool.

Redditor

Darüber hinaus zeigen Diskussionen über den Aufbau eines CRM innerhalb von Lark dessen Flexibilität und das Potenzial, mehrere separate Tools zu ersetzen. Die Benutzer schätzen die Fähigkeit von Lark, die interne kommunikation im Team und umfassendes Aufgabenmanagement ohne zusätzliche Integrationen.

Trotz einiger Frustrationen bei den letzten Updates wird Slack immer noch für seine Kernfunktionen gelobt. Viele Benutzer finden die Plattform unverzichtbar für Remote-Arbeit und effiziente Kommunikation innerhalb von Tech-Unternehmen.

Instanz, erwähne ein Benutzer:

Ich persönlich habe kein anderes Produkt verwendet, das so effektiv und einfach zu bedienen ist, wenn man in einer Tech-Organisation aus der Ferne arbeitet. Es ist allen anderen weit überlegen.

Redditor

Dies unterstreicht den guten Ruf von Slack, eine reibungslose Kommunikation zu ermöglichen.

Außerdem äußerte sich ein anderer Benutzer zufrieden mit der Leistung und der Benutzerfreundlichkeit von Slack:

Ich liebe es wirklich, mir fallen keine anderen Alternativen ein, und es läuft schnell.

Redditor

Dieses Feedback unterstreicht die Fähigkeit von Slack, eine zuverlässige und benutzerfreundliche Umgebung zu schaffen, die dynamische Interaktionen im Team unterstützt.

Dies zeigt, dass viele Benutzer trotz der anfänglichen Störungen durch das Update Wege finden, sich anzupassen und die leistungsstarken Features von Slack für eine optimierte Kommunikation und ein effizientes Workspace-Management weiterhin zu schätzen wissen.

Sowohl Lark als auch Slack werden für verschiedene Aspekte ihrer Plattformen gelobt.

Lark wird für seine All-in-One-Funktion gelobt, die den Bedarf an mehreren Tools reduziert, was es ideal für Benutzer macht, die integrierte Lösungen bevorzugen.

wird für seine gelobt, die den Bedarf an mehreren Tools reduziert, was es ideal für Benutzer macht, die integrierte Lösungen bevorzugen. Andererseits wird Slack nach wie vor für seine robusten Kommunikationstools und seine Anpassungsfähigkeit an Benutzer geschätzt, die ihre Einstellungen an ihre Arbeitsabläufe anpassen möchten.

Diese Erkenntnisse zeigen, dass beide Plattformen ihre Stärken haben und unterschiedliche Vorlieben und Bedürfnisse im Bereich der Collaboration Tools bedienen. Wenn Sie nicht sicher sind, wo Sie in der Frage Lark vs. Slack stehen, überlegen Sie, was für Sie am wichtigsten ist: Integration, Einfachheit, benutzerdefinierte Einstellungen oder effiziente Kommunikationstools. Ihre Prioritäten in diesen Bereichen werden Ihnen bei der Wahl zwischen den beiden Plattformen helfen.

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Lark und Slack

ClickUp zeichnet sich als umfassende Alternative zu Lark und Slack-Alternative die verspricht, die Art und Weise, wie Ihr Team zusammenarbeitet, plant und Projekte durchführt, zu optimieren. Es bietet eine Reihe von Features, die mit den Fähigkeiten von Lark und Slack konkurrieren und diese in vielerlei Hinsicht übertreffen.

ClickUp fasst mehrere Funktionen in einer App zusammen, sodass Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen und die Prozesse rationalisiert werden.

Von der Aufgabenverwaltung bis hin zu zusammenarbeit in Echtzeit ClickUp integriert Ihre gesamte Arbeit in einer einzigen Plattform und sorgt dafür, dass nichts mehr verloren geht.

Darüber hinaus bietet ClickUp anpassbare vorlagen für Kommunikationspläne ermöglichen es Teams, ihre Kommunikationsstrategien zu standardisieren und auf allen Interaktionsebenen für Konsistenz zu sorgen.

1. ClickUp's One Up #1: Ansicht des Chats

nahtlose Integration von Echtzeit-Diskussionen mit der Verwaltung von Aufgaben in ClickUp's Chat View_ ClickUp's Chat-Ansicht definiert die interne Kommunikation im Team neu, indem es Diskussionen direkt dort zusammenführt, wo die Arbeit stattfindet. Im Gegensatz zu Lark und Slack, wo Chats isoliert oder von den eigentlichen Aufgaben abgekoppelt werden können, ist die ClickUp Chat-Ansicht direkt in Ihre Aufgaben integriert und ermöglicht Echtzeit-Unterhaltungen im Kontext der tatsächlichen Arbeit

Mit diesem Setup bleiben alle relevanten Diskussionen an einem Ort, so dass Teams nahtlos vom Chatten zum Zu erledigen übergehen können. Die Trennung zwischen Unterhaltung und Aufgabenverwaltung, wie sie bei anderen Apps häufig der Fall ist, entfällt, was eine effiziente und konzentrierte Teamarbeit gewährleistet.

ClickUp's Chat-Ansicht ermöglicht Ihnen:

Initiieren von Diskussionen, die mit bestimmten Aufgaben verknüpft sind

Chat-Nachrichten in Aufgaben oder Erinnerungen umwandeln

Nachverfolgung der gesamten Kommunikation im Zusammenhang mit einem Projekt in einer Ansicht

2. ClickUp's One Up #2: Clips

verdeutlichen Sie komplexe Ideen mit schnellen Videobotschaften direkt innerhalb von Aufgaben mit ClickUp's Clips_ ClickUp's Clips bietet eine dynamische Art der Kommunikation durch schnelle Videobotschaften, die es Mitgliedern des Teams ermöglichen, komplexe Ideen klar und prägnant zu erklären.

Im Gegensatz zu den textlastigen Kanälen von Slack oder den separaten Video-Tools von Lark bietet dies einen stärker integrierten und interaktiven Ansatz. Clips können innerhalb einer Aufgabe, eines Chats oder eines Dokuments erstellt und freigegeben werden und bieten eine nahtlose Erfahrung, die die Zusammenarbeit verbessert, ohne die Plattform zu verlassen.

Clips verbessern synchrone Interaktionen und dienen als hervorragende tool für asynchrone Kommunikation und ermöglicht flexible, zeitversetzte Video-Updates.

*Weiter lesen: Asynchrone Video-Kommunikation zur Verbesserung der Remote-Arbeit ClickUp's Clips ermöglicht es Benutzern,:

Erstellen und Freigeben von schnellen Videonachrichten, die Updates effektiver als Text verdeutlichen

Freigeben von Dateien und Video-Updates in Projekt-Threads

Verbessern Sie die Fernkommunikation mit persönlichen Video-Nachrichten

3. ClickUp's One Up #3: Kommentare zuweisen

verwandeln Sie Kommentare in umsetzbare Aufgaben und sorgen Sie für Verantwortlichkeit mit ClickUp's Assign Comments_ ClickUp's Kommentare zuweisen feature ermöglicht es Ihnen, Kommentare zuzuweisen und so beiläufige Erwähnungen in verfolgbare Aufgaben zu verwandeln. Dieses Feature ist besonders vorteilhaft gegenüber Lark und Slack, wo Kommentare leicht in einem Meer von Nachrichten verloren gehen können.

Indem es Benutzern erlaubt, Kommentare zuzuweisen, stellt ClickUp sicher, dass jedes Feedback oder jeder Vorschlag nachverfolgt und verantwortet wird. Dieses Feature überbrückt die Lücke im Aufgabenmanagement und steigert die Produktivität und das Durchhaltevermögen erheblich. ClickUp's Assign Comments Feature ermöglicht Ihnen:

Verwandeln Sie Kommentare in verfolgbare Aufgaben

Die Verantwortung für Folgemaßnahmen direkt in der Unterhaltung zuweisen

Verantwortlichkeit und Sichtbarkeit für jeden Beitrag des Teams sicherstellen

Weitere herausragende Features von ClickUp

1. ClickUp Sofort- und Live-Zusammenarbeit

mit ClickUp Docs können Sie in Echtzeit an Dokumenten zusammenarbeiten und Bearbeitungen sofort sichtbar machen ClickUp's Erkennung der Zusammenarbeit ermöglicht sofortige und direkte Interaktionen innerhalb einer Aufgabe oder eines Dokuments. Im Gegensatz zu Slack und Lark, die Aufgabenmanagement und Echtzeit-Zusammenarbeit trennen, integriert ClickUp diese Funktionen nahtlos.

Dieses Feature stellt sicher, dass alle im Team auf der gleichen Seite sind, ohne zwischen Apps zu wechseln oder den Kontext zu verlieren. ClickUp unterstützt eine dynamische und synchronisierte Arbeitsumgebung, in der Änderungen und Aktualisierungen sofort plattformübergreifend kommuniziert werden

Darüber hinaus verbessert ClickUp das mobile Erlebnis mit einer voll integrierten App, die alle Funktionen des Desktops unterstützt. Mit diesem Tool können Sie:

Die Aktivitäten der Teammitglieder in Echtzeit verfolgen, während sie ein freigegebenes Dokument oder Whiteboard tippen oder bearbeiten

Ohne Verzögerung an Dokumenten zusammenarbeiten und Bearbeitungen in Echtzeit verfolgen, mitClickUp Docs* Erhalten Sie sofortige Aktualisierungen zu allen Änderungen an Aufgaben, so dass jeder sofort informiert ist

2. ClickUp Whiteboards

mit dem ClickUp Whiteboard können Sie Ihre Projekte an einem Ort visualisieren, zusammenarbeiten und ausführen ClickUp's Whiteboards feature revolutioniert die Zusammenarbeit im Team, indem es eine visuelle Plattform bietet, auf der Kreativität und Ausführung aufeinander treffen. Sie ist ideal für Brainstorming, strategische Planung und agile Workflows und ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Ideen sofort umgesetzt werden können.

Mit Tools zum Zeichnen, Notizen machen und zur direkten Erstellung von Aufgaben zentralisiert ClickUp die Kommunikation und das Projektmanagement in einer einzigen, intuitiven Oberfläche. Es ermöglicht Ihnen:

Brainstorming und Strategieentwicklung in Echtzeit

Ideen direkt vom Whiteboard in Aufgaben umwandeln

Diskussionen mit Zeichnungen, Formen und Notizen anreichern

Ideen nahtlos mit laufenden Projekten verknüpfen

3. ClickUp Slack-Integration

Die ClickUp Slack-Integration verändert die Art und Weise, wie Teams interagieren und Projekte innerhalb ihrer Kommunikationsplattform verwalten.

Wandeln Sie jeden Slack-Kommentar in eine Aufgabe innerhalb Ihres ClickUp-Workspace um, indem Sie ihn einfach hinzufügen

Wo die individuelle Nutzung von Slack oder Lark dazu führen kann, dass sich Aufgabenmanagement und Kommunikation unzusammenhängend anfühlen, überbrückt diese Integration diese Lücke, indem sie detailliertes Aufgabenmanagement direkt in Slack ermöglicht.

Dies verbessert die Übersichtlichkeit, gewährleistet die Kontinuität des Workflows und steigert die Produktivität erheblich, da Teams Aufgaben verwalten, den Fortschritt nachverfolgen und kommunizieren können, ohne Slack zu verlassen. Mit der Slack-Integration können Sie:

Aufgaben in ClickUp direkt aus Slack-Kanälen heraus erstellen und benutzerdefinieren

Verknüpfen Sie detaillierte Dokumente zu Aufgaben direkt aus Slack heraus und greifen Sie darauf zu

Slack-Benachrichtigungen über Aktualisierungen oder Kommentare zu Aufgaben in ClickUp erhalten

Warum ClickUp die beste Wahl ist

Wie wir gesehen haben, erweist sich ClickUp im Vergleich zwischen Lark und Slack als Spitzenreiter, da es eine stärker integrierte und mit mehr Features ausgestattete Plattform bietet als Lark oder Slack. Mit seinem erstklassigen System zur Verwaltung von Aufgaben, den Features zur Zusammenarbeit in Echtzeit und der nahtlosen Slack-Integration clickUp bietet eine umfassende Lösung, die den vielfältigen Anforderungen moderner Teams gerecht wird.

Ob bei der Verwaltung von Projekten, der Kommunikation innerhalb von Teams oder der Integration mit anderen Tools - ClickUp vereinfacht und verbessert jeden Aspekt der Produktivität am Arbeitsplatz.

Für Teams, die intelligent arbeiten und produktiv sein wollen, ist ClickUp die eindeutige Wahl.

Sind Sie bereit, die Produktivität Ihres Teams zu steigern und Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und erleben Sie eine neue Stufe der organisierten Effizienz.