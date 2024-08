Loom vs. Vimeo: Welches Video tool ist das beste im Jahr 2024?

Die Debatte um die beste Videoplattform tobt auf dem Markt, und einer der am härtesten umkämpften Zweikämpfe ist Loom gegen Vimeo.

Mit beiden Tools können Sie mit nur wenigen Klicks hochwertige Videos aufnehmen und freigeben. Und sie sind bei den Erstellern von Videos gleichermaßen beliebt.

Allerdings gibt es bei Videosoftware keine Einheitsgröße. Ob Sie ein Startup-Unternehmen sind, das sein Kundenmarketing verbessern möchte, oder ein Kreativprofi - dieser Beitrag hilft Ihnen dabei, herauszufinden, ob Loom oder Vimeo Ihr idealer Videopartner ist.

Also, nehmen Sie Platz und lassen Sie uns in die Welt der Video Erstellung eintauchen.

Was ist Loom?

Über: Loom Loom ist eine benutzerfreundliche Video-Messaging-Plattform, mit der Sie Bildschirm- und Kamera-Videos aufnehmen, bearbeiten und freigeben können. Es gilt als das führende Video-Kommunikationstool für Fachleute und Teams.

Neben der einfachen Kommunikation ist Loom auch beliebt für:

Remote-Arbeit und -Zusammenarbeit: Loom wird häufig von Remote-Teams genutzt, um Updates freizugeben, Feedback zu geben und Arbeiten durchzuführeneffektive Projekt Meetings *Bildung: LehrerInnen nutzen Loom, umschulungsvideos zu erstellenzu erstellen, Aufgaben zu erklären und das Online-Lernen zu erleichtern

Loom Features

Loom verfügt über die folgenden Schlüssel-Features:

1. Bildschirm- und Kameraaufzeichnung

Loom nimmt Ihren Bildschirm, Ihre Webcam oder beides gleichzeitig auf, um ansprechende und informative Videos zu erstellen. Egal, ob Sie eine bestimmte Software demonstrieren, eine Präsentation halten oder eine Unterhaltung von Angesicht zu Angesicht führen, die flexiblen Video-Aufnahmeoptionen von Loom bieten Ihnen alles.

So können Sie zum Beispiel einen anpassbaren Aufnahmehintergrund, virtuelle Hintergründe, unscharfe Abschnitte, ausgewählte Aufnahmeabmessungen und vieles mehr hinzufügen, um Ihr Aufnahmeerlebnis zu verbessern.

Über: Loom

2. Video-Bearbeitung

Loom ist zwar kein professioneller Editor für Videos, bietet Ihnen aber die nötigen Tools, um unerwünschtes Material zu kürzen, klare Untertitel hinzuzufügen und Schlüsselpunkte zu kommentieren, um ausgefeilte Videos zu erstellen. Sie können auch den Text Editor verwenden, um Videos mit Transkriptionen zu bearbeiten.

Über: Loom

3. Einfaches Freigeben

Loom macht das Freigeben Ihrer Videos ganz einfach. Erzeugen Sie gemeinsam nutzbare Links, betten Sie Videos auf Ihrer Website ein, oder integrieren Sie sie in beliebte Plattformen wie Slack oder Microsoft Teams. Kontrollieren Sie, wer Ihre Videos ansehen kann, um Datenschutz und Sicherheit zu gewährleisten.

Über: Loom

4. Kollaboration

Loom ermöglicht Teamarbeit, indem es Ihnen erlaubt, Video-Feedback zu sammeln und zu verwalten. Sie können Kommentare, Reaktionen und Fragen direkt zu Ihrem Video hinzufügen und so die effiziente Zusammenarbeit und das Freigeben von Wissen fördern.

Über: Loom

Preise von Loom

Starter: $0

$0 Geschäft: $12.50/Benutzer/Monat

$12.50/Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

Was ist Vimeo?

Über: Vimeo Vimeo ist eine Premium-Videoplattform für Ersteller, die Wert auf Qualität und Kontrolle legen. Sie bietet eine Reihe von Features, die Ihnen helfen, beeindruckende Videos zu produzieren, zu hosten und zu verteilen.

Vimeo richtet sich an einen breiten Bereich von Benutzern, darunter:

Unabhängige Filmemacher: Das hochwertige Video-Hosting und die professionellen Tools von Vimeo sprechen Filmemacher an, die ihre Arbeit präsentieren möchten

Das hochwertige Video-Hosting und die professionellen Tools von Vimeo sprechen Filmemacher an, die ihre Arbeit präsentieren möchten Geschäfte und Vermarkter: Vimeo wird für die Erstellung von ansprechenden Video-Inhalten verwendet, wie z. B. Produktdemonstrationen, Markengeschichten und Werbekampagnen

Vimeo wird für die Erstellung von ansprechenden Video-Inhalten verwendet, wie z. B. Produktdemonstrationen, Markengeschichten und Werbekampagnen Video-Enthusiasten: Diejenigen, die sich für die Produktion von Videos begeistern, schätzen Vimeo wegen seiner Community, die die Möglichkeit bietet, mit anderen Erstellern in Verbindung zu treten

Vimeo Features

Vimeo-Videos erfüllen die Bedürfnisse von professionellen Videofilmern und Geschäften gleichermaßen. Hier sind einige der wichtigsten Features:

1. Hochwertiges Video-Hosting

Mit Vimeo können Sie Videos erstellen und auf der Plattform hosten. Mit dem Schwerpunkt auf werbefreier Ansicht bietet Vimeo ein erstklassiges Erlebnis für Ersteller und Betrachter. Die konstante Bitrate von 320 kbps unterstützt ein außergewöhnliches Klangerlebnis, das auf anderen Video-Hosting-Seiten nicht üblich ist.

Über: Vimeo

Vimeo bietet Ihnen die Möglichkeit, auf seiner Plattform professionelle Videos zu erstellen. Sie können auf eine Bibliothek mit hochwertigem Archivmaterial, Musikstücken und Designelementen zugreifen, um Ihre Projekte zu verbessern. Nutzen Sie die intuitiven Bearbeitungstools, um Ihre Videos zu trimmen, zu schneiden und zu perfektionieren.

Über: Vimeo

3. Eingehende Video-Analyse

Die fortschrittlichen Analysen von Vimeo verfolgen wichtige Metriken wie Ansichten, Likes, Freigaben und demografische Daten des Publikums, um die Leistung Ihres Videos zu verstehen und Ihre Gesamtstrategie für Videoinhalte zu optimieren.

Über: Vimeo

4. Anpassbarer und gebrandeter Video-Player

Vimeo bietet umfangreiche benutzerdefinierte Optionen für Ihren Video-Player. Damit können Sie eine Ansicht erstellen, die mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt. Fügen Sie Ihr Logo, Ihre Farben und benutzerdefinierte Endbildschirme hinzu, um ein professionelles und ausgefeiltes Erscheinungsbild zu schaffen.

Über: Vimeo

Vimeo-Preise

Free: $0

$0 Starter: $20/Monat

$20/Monat Standard: $33/Monat

$33/Monat Erweitert: 108/Monat

Loom vs. Vimeo: Ein Feature-by-Feature-Vergleich

In der Schlacht zwischen Loom und Vimeo haben beide Tools unterschiedliche Ansätze für die Erstellung und das Freigeben von Videos. Schauen wir uns die wichtigsten Features an, damit Sie entscheiden können, welche Plattform Ihren Anforderungen am besten entspricht.

1. Bildschirm- und Kameraaufzeichnung

Loom

Loom gehört zu den Besten bildschirmaufzeichnungssoftware für Windows . Sie gibt Ihnen die Flexibilität, Ihren gesamten Bildschirm, ein bestimmtes Anwendungsfenster oder Ihre Webcam aufzunehmen - alles gleichzeitig.

Diese Flexibilität ist ideal für die Erstellung von schnellen Tutorials, asynchroner Kommunikation und Screencasts von Feedback-Sitzungen.

Vimeo

Vimeo bietet zwar die Möglichkeit der Bildschirmaufzeichnung, aber das ist nicht das Hauptaugenmerk. Die Plattform ist eher auf die Bearbeitung von vorab aufgezeichneten Inhalten ausgerichtet, und die Aufzeichnungsschnittstelle ist möglicherweise nicht so benutzerfreundlich wie die von Loom.

Gewinner: Im Wettstreit zwischen Vimeo und Loom bietet Loom robustere und konfigurierbare Funktionen für die Bildschirmaufnahme.

2. Video-Bearbeitung

Loom

Loom bietet grundlegende Bearbeitungstools für schnelle Anpassungen an Ihren Aufnahmen. Außerdem bietet Loom KI als kostenpflichtiges Add-On Hilfe bei der Bearbeitung von Videos. Die Bearbeitungsfunktionen sind jedoch nicht für die professionelle Videoproduktion ausgelegt.

Vimeo

Vimeo hat die Nase vorn, wenn es um professionelle Tools für die Videobearbeitung geht. Mit dem Online-Video-Editor können Sie Ihre Videos schneiden, zerlegen und würfeln. Sie können sogar Overlays hinzufügen, um Videos interaktiv zu gestalten.

Instanz können Sie Text, Musik und andere Effekte hinzufügen, um ausgefeilte Videos mit mehr Kontrolle über das Endprodukt zu erstellen.

Gewinner: Im Vergleich zwischen Loom und Vimeo ist Vimeo eine ausgezeichnete Wahl für fortgeschrittene Video-Bearbeitungsmöglichkeiten.

3. Freigeben und Verteilung

Loom

Loom legt großen Wert auf eine schnelle Verteilung. Mit wenigen Klicks können Sie verknüpfte Links erstellen und Videos auf Ihrer Website einbetten. Das kommt Benutzern entgegen, die schnelle Kommunikation und Feedback wünschen.

Vimeo

Vimeo bietet zwar verschiedene Freigabeoptionen wie anpassbare Einbettungscodes und Einstellungen für den Datenschutz, ist aber im Vergleich zu Loom etwas länger zu konfigurieren. Diese Flexibilität ermöglicht jedoch mehr Kontrolle darüber, wie Ihr Video präsentiert wird.

Gewinner: Ein Unentschieden! Sie können Loom zum schnellen Freigeben und Vimeo zum benutzerdefinierten Anpassen verwenden.

4. Kollaboration

Loom

Loom bietet einfache Features für die Zusammenarbeit, wie z. B. das Kommentieren und Reagieren direkt auf Ihre Videos. Es ermöglicht den Empfängern, an bestimmten Punkten während des Videos Feedback zu geben, was es zu einer guten Wahl für asynchrone Kommunikation und schnelle Feedbackschleifen macht.

Vimeo

Vimeo bietet begrenzte, aber wichtige Kommunikationstools wie @Mentions und Videonachrichten. Vimeo bietet außerdem robuste Tools für die Teamverwaltung, die für größere Organisationen nützlich sind, um die Berechtigungen der Benutzer und den Zugriff des Teams auf Videos zu verwalten.

Gewinner: Weiteres Unentschieden! Bei Loom vs. Vimeo zeichnen sich beide Tools durch die Zusammenarbeit im Team aus.

5. Videoqualität und Hosting

Loom

Loom stellt Geschwindigkeit und Komfort über die Videoqualität. Es ist für schnelle, zwanglose Videos konzipiert, z. B. für die interne Kommunikation im Team oder kurze Demonstrationen. Während es für die meisten Anwendungsfälle eine angemessene Qualität bietet, erfüllt es möglicherweise nicht die Standards für professionelle Inhalte, die eine hohe Auflösung und Klarheit erfordern.

Vimeo

Vimeo ist für seine qualitativ hochwertige Videowiedergabe bekannt und ist die bevorzugte Wahl für die Präsentation professioneller Arbeit. Die Plattform ist für die Bereitstellung von atemberaubendem Bildmaterial optimiert und damit ideal für Filmemacher, Vermarkter und Geschäfte, die einen starken visuellen Eindruck hinterlassen wollen.

Vimeo bietet auch Hosting-Dienste an, die ein nettes Add-On für Videomacher sind, die ihre Arbeit einem größeren Publikum präsentieren möchten.

Gewinner: Im Vergleich zwischen Vimeo und Loom hat Vimeo die bessere Videoqualität und das bessere Hosting.

6. Analytik

Loom

Bietet grundlegende Analysen zur Nachverfolgung von Ansichten und Freigaben von Videos und gibt einen allgemeinen Überblick über die Leistung Ihres Videos. Damit ist Loom ausreichend, um die grundlegenden Metriken für das Engagement zu verstehen.

Vimeo

Bietet umfassende Analysen, einschließlich demografischer Daten zum Publikum, Metriken zur Beteiligung und zur Leistung im Zeitverlauf. Dank der detaillierten Daten können Sie intelligentere Entscheidungen treffen, um Ihre Video-Inhalte und Marketingstrategien zu optimieren.

Gewinner: Vimeo für seine fortschrittlichen Video-Analysen.

Loom vs Vimeo auf Reddit

Schauen wir uns an, was Benutzer auf Reddit sagen, um eine reale Perspektive auf Loom und Vimeo zu erhalten.

Es gibt zwar keinen Beitrag, der Loom direkt mit Vimeo vergleicht, aber wir haben auf Reddit einige Erfahrungen von Benutzern mit diesen Tools gefunden. Ein Benutzer sagte dies über Vimeo:

Als Ort, um Ihre Kurzfilme zu hosten? Ja. Als Ort zum Hosten von Reels/Portfolios und Unternehmensvideos zum Einbetten auf Websites mit Inhalten Dritter? Nein. Als Speicherort für passwortgeschützte Zusammenstellungen, Rohschnitte und andere nicht gesperrte Versionen? Nein. RedditEin anderer Benutzer sagte dies über Loom:

Ich benutze es ständig. Es funktioniert großartig, und das Feedback meiner Clients ist ebenfalls hervorragend. Wenn sie ein Meeting wünschen, können sie eines einberufen, aber es ist viel einfacher, die Rendite zu erklären, das Vorjahr zu vergleichen usw. per Video im Vergleich zu E-Mails. Reddit Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Loom vs. Vimeo

Loom und Vimeo sind zwar fantastische Tools für die Videokommunikation und das Hosting, aber Ihre Anforderungen an das Projektmanagement gehen vielleicht über das Erstellen und Freigeben von Videos hinaus. ClickUp ist eine umfassende Projektmanagement-Plattform zur Rationalisierung Ihres Video-Produktions-Workflows.

Sehen wir uns alle Features von ClickUp an, die Video-Erstellern helfen können:

ClickUp Clips

Erstellen Sie ansprechende Video-Inhalte und geben Sie Ihre Ideen visuell frei - mit den Clips von ClickUp ClickUp Clips ist ein Screen Recording tool für Teams. Es zielt darauf ab, die Kommunikation und Zusammenarbeit im Geschäft zu verbessern.

Mit ClickUp Clips können Sie Videos aufnehmen, transkribieren und mit anderen freigeben. Sie können auch Videos kommentieren, Videos in Aufgaben umwandeln und Videos nach bestimmten Informationen durchsuchen. Jeder Clip befindet sich in seinem Speicherort im Projektkontext, so dass er leicht auffindbar und verwertbar ist.

Darüber hinaus verfügt ClickUp Clips über einen "Clips Hub", in dem alle Ihre aufgezeichneten Clips an einem Ort gespeichert werden

Einige andere coole Clips Features sind:

ClickUp's Clips hat seinekostenloser Bildschirmrekorder ohne Wasserzeichen* Er transkribiert Videos automatisch mit KI, einschließlich Zeitstempel und Ausschnitte

Sie können Videos in ClickUp einbetten, einen öffentlichen Link freigeben oder die Videodatei herunterladen

Hinterlassen Sie ganz einfach Kommentare zu Videos, um eine Unterhaltung über den Inhalt des Videos zu beginnen

Videos in Aufgaben umwandeln und Eigentümern zuweisen, um die freigegebenen Ideen umzusetzen

Durchsuchen Sie Videotranskripte, um schnell bestimmte Informationen zu finden

Organisieren und Verwalten aller Videos im Clips Hub

ClickUp Whiteboards

Verbessern Sie die Zusammenarbeit in Ihrem Team mit den interaktiven Whiteboards von ClickUp ClickUp Whiteboards bieten einen kollaborativen und visuellen Workspace innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform. Mit ClickUp Whiteboards können Sie:

Erstellen Sie Mindmaps und Flussdiagramme: Organisieren Sie Ihre Ideen visuell mit Mindmaps und Flussdiagrammen. Whiteboards eignen sich perfekt für Brainstorming-Sitzungen und die Darstellung von Workflows

Organisieren Sie Ihre Ideen visuell mit Mindmaps und Flussdiagrammen. Whiteboards eignen sich perfekt für Brainstorming-Sitzungen und die Darstellung von Workflows Hinzufügen von Aufgaben und Dokumenten: Fügen Sie Aufgaben und Dokumente direkt in Ihr Whiteboard ein, um alles, was mit einem Projekt zu tun hat, an einem zentralen Speicherort zu halten

Fügen Sie Aufgaben und Dokumente direkt in Ihr Whiteboard ein, um alles, was mit einem Projekt zu tun hat, an einem zentralen Speicherort zu halten Zusammenarbeit in Echtzeit: Arbeiten Sie mit Ihrem Team gleichzeitig an Whiteboards und ermöglichen Sie so dynamisches Brainstorming und Planung

Arbeiten Sie mit Ihrem Team gleichzeitig an Whiteboards und ermöglichen Sie so dynamisches Brainstorming und Planung Drag-and-Drop-Funktionalität: Einfaches Verschieben und Organisieren von Elementen auf dem Whiteboard mit intuitiver Drag-and-Drop-Funktion

Einfaches Verschieben und Organisieren von Elementen auf dem Whiteboard mit intuitiver Drag-and-Drop-Funktion Verbinden Sie Whiteboard-Elemente: Verwenden Sie Konnektoren, um Aufgaben, Dokumente und andere Elemente visuell zu verknüpfen und so ein klares Bild der Beziehungen im Projekt zu schaffen

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp's Ansicht des Chats um die gesamte Kommunikation im Team unter einem Dach zu vereinen und mit den Mitgliedern des Teams so zusammenzuarbeiten, als säßen Sie sich direkt gegenüber.

ClickUp Brain

Verwenden Sie ClickUp Brain, um mehr Bearbeitungen mit weniger Aufwand zu erledigen ClickUp Gehirn nutzt KI, um bestehende Workflows zu optimieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern, und geht damit über die Möglichkeiten anderer videobasierter Tools hinaus. Es bietet:

Intelligente Suche: Schnelles Auffinden relevanter Informationen in Ihren Projekten und Aufgaben

Schnelles Auffinden relevanter Informationen in Ihren Projekten und Aufgaben Automatisierte Aufgabenerstellung: Umwandlung von Videoideen in umsetzbare Aufgaben ohne manuellen Aufwand

Umwandlung von Videoideen in umsetzbare Aufgaben ohne manuellen Aufwand KI-gestützte Schreibhilfe:Erstellen von Meeting-Agenden, E-Mails,meeting-Notizenoder Projektaktualisierungen auf der Grundlage von Video-Inhalten

ClickUp bietet ein umfassendes Paket von Tools, die die Funktionen dedizierter Videoplattformen wie Loom und Vimeo übertreffen. Es kombiniert Videofunktionen mit Projektmanagement, Zusammenarbeit und KI.

ClickUp und Zoom Integration

ClickUp's Integration mit Zoom kombiniert die Vorteile von Projektmanagement und Videokonferenzen ClickUp's Zoom-Integration ermöglicht Ihnen die nahtlose Verbindung zwischen Ihrer Videokonferenzplattform und Ihrem Projektmanagement-System.

Zoom ist eine hervorragende software zur Bildschirmfreigabe . Hier ein Überblick über die wichtigsten Funktionen:

Starten Sie Zoom Meetings von ClickUp aus: Sie müssen nicht mehr zwischen den Plattformen wechseln. Klicken Sie auf eine Schaltfläche innerhalb einer ClickUp Aufgabe, um sofort ein Zoom Meeting zu starten

Sie müssen nicht mehr zwischen den Plattformen wechseln. Klicken Sie auf eine Schaltfläche innerhalb einer ClickUp Aufgabe, um sofort ein Zoom Meeting zu starten An laufenden Zoom Meetings teilnehmen: ClickUp Benachrichtigungen ermöglichen es Ihnen, schnell an laufenden Zoom Meetings teilzunehmen, die mit bestimmten Aufgaben verbunden sind

ClickUp Benachrichtigungen ermöglichen es Ihnen, schnell an laufenden Zoom Meetings teilzunehmen, die mit bestimmten Aufgaben verbunden sind Meeting-Details und Aufzeichnungen: ClickUp erfasst automatisch Meeting-Details und fügt Links zu Aufzeichnungen innerhalb der jeweiligen Aufgabe hinzu (optional), so dass alles zentralisiert bleibt

ClickUp erfasst automatisch Meeting-Details und fügt Links zu Aufzeichnungen innerhalb der jeweiligen Aufgabe hinzu (optional), so dass alles zentralisiert bleibt Verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit: Durch die Integration von Zoom Meetings in Ihren Projekt Workflow ermöglicht ClickUp eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams

Durch die Integration von Zoom Meetings in Ihren Projekt Workflow ermöglicht ClickUp eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams Interaktive Whiteboards: Sie können freigebeninteraktive Whiteboard-Vorlagen auf Zoom teilen und die Interaktivität und den Spaßfaktor Ihrer Meetings erhöhen

Insgesamt vereinfacht die Integration von ClickUp und Zoom die Kommunikation und das Management von Meetings, so dass Sie innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform alles organisiert und zugänglich halten können.

Verbessern Sie Ihren Video Workflow mit ClickUp

Die richtigen Tools für die Videobearbeitung können sich erheblich auf Ihre Produktivität und das Ergebnis Ihres Projekts auswirken.

Während Loom und Vimeo wertvolle Videolösungen anbieten, präsentiert ClickUp einen umfassenderen Ansatz für das Projekt- und Aufgabenmanagement, der über das Freigeben von Videos hinausgeht.

Durch die Kombination von robusten Projektmanagement-Features, intuitiven Video-Tools und KI-gestützten Funktionen ermöglicht ClickUp Teams eine effektivere Zusammenarbeit, straffere Workflows und bessere Ergebnisse.

Sind Sie bereit, Ihr Projektmanagement mit Video zu revolutionieren? Registrieren Sie sich für ClickUp und erleben Sie den Unterschied einer echten All-in-One-Plattform.