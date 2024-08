10 beste Influencer-CRM im Jahr 2024

Influencer Marketing ist unglaublich wirkungsvoll, denn Marken erzielen einen beeindruckenden ROI von $5,78 für jeden ausgegebenen $1 . Vertreten Sie eine Marke, die versucht hat, mit mehreren Influencern zu arbeiten und es schwierig fand?

Glauben Sie mir, ich verstehe das. Jeder Influencer hat seine eigene Art, Dinge zu erledigen, und der Versuch, sie alle in dieselbe Box zu stecken, ist einfach nicht zielführend. Sie müssen Ihren Ansatz personalisieren, aber wer hat schon Zeit dafür, wenn Sie mit einer Million anderer Aufgaben jonglieren?

Hier kommt CRM für Influencer ins Spiel.

Diese Tools verändern das Management von Beziehungen zu Influencern grundlegend. Sie bewahren alle wichtigen Infos an einem Ort auf, rationalisieren die Kommunikation und sorgen dafür, dass die Zusammenarbeit wie am Schnürchen läuft.

Im Laufe des letzten Jahres haben meine Kollegen bei ClickUp und ich verschiedene Optionen bewertet und eine Liste der 10 besten Influencer-CRM-Software des Jahres zusammengestellt.

Ich werde die Aspekte besprechen, auf die Sie bei diesen Tools achten sollten, bevor ich Ihnen einige der besten Tools für das Management von Beziehungen zwischen Influencern auf dem Markt vorstelle. Lassen Sie uns beginnen!

Bei so vielen Tools auf dem Markt kann es schwierig sein zu verstehen, wo man mit der Bewertung beginnen soll. Hier sind einige Schlüsselaspekte, auf die ich bei einer Influencer-CRM-Plattform achten würde:

Influencer-Suche : Suchen Sie nach einem Tool, das Ihnen dabei hilft, Social Media Influencer zu finden, die mit den Werten und dem Einzelziel Ihrer Marke übereinstimmen, um Zeit und Aufwand zu sparen

: Suchen Sie nach einem Tool, das Ihnen dabei hilft, Social Media Influencer zu finden, die mit den Werten und dem Einzelziel Ihrer Marke übereinstimmen, um Zeit und Aufwand zu sparen Trendverfolgung : Bleiben Sie der Zeit voraus, indem Sie die neuesten Trends erkennen und nutzen, z. B. die berüchtigten LinkedIn-Algorithmus-Updates, die Audios der Instagram Reels mit den besten Ergebnissen, TikTok-Hacks und mehr, um Kampagnen frisch und relevant zu halten

: Bleiben Sie der Zeit voraus, indem Sie die neuesten Trends erkennen und nutzen, z. B. die berüchtigten LinkedIn-Algorithmus-Updates, die Audios der Instagram Reels mit den besten Ergebnissen, TikTok-Hacks und mehr, um Kampagnen frisch und relevant zu halten Vorlagen für Influencer : Suchen Sie nach CRM-Tools für Influencer, die über vorgefertigte Vorlagen für die Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit verfügen, um die Kommunikation zu optimieren und die Konsistenz zu wahren

Nachverfolgung des Engagements : Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie überwachen können, wie Influencer mit ihrem Publikum interagieren und wie ihre Inhalte abschneiden, um sicherzustellen, dass sie Ihre Kampagnenziele erreichen

: Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie überwachen können, wie Influencer mit ihrem Publikum interagieren und wie ihre Inhalte abschneiden, um sicherzustellen, dass sie Ihre Kampagnenziele erreichen Kampagnenmanagement : Vergewissern Sie sich, dass die Tools es Ihnen ermöglichen, mehrere Kampagnen von einer einzigen Plattform aus zu verwalten, damit Sie alle Kooperationen mit Influencern organisieren und im Auge behalten können

: Vergewissern Sie sich, dass die Tools es Ihnen ermöglichen, mehrere Kampagnen von einer einzigen Plattform aus zu verwalten, damit Sie alle Kooperationen mit Influencern organisieren und im Auge behalten können Leistungsanalytik : Bevorzugen Sie eine Influencer-Management-Plattform, die Ihnen mit detaillierten Analysen Einblicke in den Erfolg von Kampagnen gewährt und Ihnen hilft, datengestützte Entscheidungen zu treffen

: Bevorzugen Sie eine Influencer-Management-Plattform, die Ihnen mit detaillierten Analysen Einblicke in den Erfolg von Kampagnen gewährt und Ihnen hilft, datengestützte Entscheidungen zu treffen Anpassbare Dashboards : Wählen Sie Tools mit personalisierten Dashboards, um die für Ihre Kampagnen wichtigsten Metriken und Informationen hervorzuheben

: Wählen Sie Tools mit personalisierten Dashboards, um die für Ihre Kampagnen wichtigsten Metriken und Informationen hervorzuheben Integrationsmöglichkeiten: Bevorzugen Sie die Integration mit anderen von Ihnen genutzten Plattformen, um die Funktionen und die Effizienz Ihrer Kampagnen zu verbessernsocial Media Management oderCRM tools Diese CRM-Komponenten sind unerlässlich, um Ihre Influencer-Marketing-Strategie zu optimieren und das Beste aus Ihren Kooperationen herauszuholen. Die Implementierung dieser effektiven CRM-Tipps können Ihre Fähigkeit, Beziehungen zu Influencern zu verwalten und die Kampagnenleistung nahtlos nachzuverfolgen, weiter verbessern.

Ihr Influencer CRM tool ermöglicht es Ihnen, die besten Influencer für eine Zusammenarbeit zu identifizieren, das Engagement zwischen Influencern und ihren Followern zu überwachen und die Kampagnenleistung zu analysieren.

Hier ist unsere Liste der besten Influencer-CRM-Tools, die Sie auswählen sollten!

1. ClickUp-Gut für das Management der Beziehungen zwischen Influencern und Kunden

Verwalten Sie alle Ihre Beziehungen zu Influencern auf einer Plattform mit der CRM-Projektmanagement-Software von ClickUp

Beginnen wir mit ClickUp -eine All-in-One-Plattform, die alle Ihre CRM-Bedürfnisse abdeckt. ClickUp's CRM Software für das Projektmanagement ermöglicht es Ihnen, jeden Aspekt Ihres Aufwands für Influencer-Marketing zu überwachen. Sie bietet ein raffiniertes Feature, einen zentralen Hub, in dem Sie die Interaktionen der Influencer nachverfolgen, den Fortschritt der Kampagne überwachen und eine rechtzeitige Kommunikation sicherstellen können.

So wird der Aufwand für Influencer-Marketing einfacher zu verwalten:

Effizientes Influencer-Management: Erstellen Sie einen eigenen Workspace für Influencer-Marketing. Verwalten Sie Influencer-Profile, verfolgen Sie den Fortschritt von Kampagnen, zentralisieren Sie die Kommunikation und arbeiten Sie nahtlos mit Influencern und Teammitgliedern zusammen, ohne die Plattform zu wechseln

Erstellen Sie einen eigenen Workspace für Influencer-Marketing. Verwalten Sie Influencer-Profile, verfolgen Sie den Fortschritt von Kampagnen, zentralisieren Sie die Kommunikation und arbeiten Sie nahtlos mit Influencern und Teammitgliedern zusammen, ohne die Plattform zu wechseln Nachverfolgung von Marketingaktivitäten: Verwenden SieClickUp Dashboards um die Aktivitäten Ihres Marketing-Teams über aktive Kampagnen hinweg zu überwachen. Zu erledigen ist dies durch die Zuweisung von Zeitleisten für jeden Influencer und die Konfiguration von Benachrichtigungen, um über den Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben

Verwenden SieClickUp Dashboards um die Aktivitäten Ihres Marketing-Teams über aktive Kampagnen hinweg zu überwachen. Zu erledigen ist dies durch die Zuweisung von Zeitleisten für jeden Influencer und die Konfiguration von Benachrichtigungen, um über den Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben Datengestützte Auswahl von Influencern: Identifizieren Sie die effektivsten Influencer für Ihre Kampagnen und richten Sie sie als Einzelziele aus. Nutzen SieBenutzerdefinierte Felder von ClickUp um Influencer-Daten, demografische Daten, Metriken für das Engagement und den Leistungsverlauf zu speichern, um datengestützte Entscheidungen zur Maximierung der Kampagnenleistung zu treffen

Identifizieren Sie die effektivsten Influencer für Ihre Kampagnen und richten Sie sie als Einzelziele aus. Nutzen SieBenutzerdefinierte Felder von ClickUp um Influencer-Daten, demografische Daten, Metriken für das Engagement und den Leistungsverlauf zu speichern, um datengestützte Entscheidungen zur Maximierung der Kampagnenleistung zu treffen Zusammenarbeit und Genehmigung von Inhalten: Erleichtern Sie die nahtlose Zusammenarbeit mit Influencern bei der Erstellung von Inhalten. Geben Sie Kampagnenbriefings, Kalender für Inhalte und Mood Boards frei. Verwenden SieClickUp Dokumente zur gemeinsamen Bearbeitung in Echtzeit und zur Rationalisierung des Genehmigungsprozesses

Erleichtern Sie die nahtlose Zusammenarbeit mit Influencern bei der Erstellung von Inhalten. Geben Sie Kampagnenbriefings, Kalender für Inhalte und Mood Boards frei. Verwenden SieClickUp Dokumente zur gemeinsamen Bearbeitung in Echtzeit und zur Rationalisierung des Genehmigungsprozesses Verfolgen Sie die Kampagnenleistung und den ROI: Überwachen Sie die Metriken für das Engagement von Influencern, verfolgen Sie wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) und messen Sie den Return on Investment (ROI) der Kampagne. Erstellen Sie aufschlussreiche Berichterstellungen, um Verbesserungspotenziale zu erkennen und zukünftige Kampagnen zu optimieren

Überwachen Sie die Metriken für das Engagement von Influencern, verfolgen Sie wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) und messen Sie den Return on Investment (ROI) der Kampagne. Erstellen Sie aufschlussreiche Berichterstellungen, um Verbesserungspotenziale zu erkennen und zukünftige Kampagnen zu optimieren Automatisierung: Rationalisieren Sie sich wiederholende Aufgaben im Marketing, wie z. B. den Empfang von Benachrichtigungen über Zahlungen von Influencern und den Versand von Drip-E-Mails mitClickUp Automatisierungen Sie können auch verschiedene CRM-Vorlagen die ein strukturiertes Layout für die Verwaltung von Influencer-Details, Meilensteinen der Kampagne und Metriken für die Leistung an einem Ort bieten.

Gestalten Sie Ihren nächsten Vertrag ganz einfach mit der Vorlage für Influencer Contract Doc Template von ClickUp

Eine solche Vorlage ist die ClickUp Influencer Vertragsvorlage die sicherstellt, dass alle Vereinbarungen mit Influencern in einem standardisierten, klaren und unkomplizierten Formular abgefasst sind.

Einfach ausgedrückt, hilft es Ihnen bei der Einstellung eines dienstleistungsvereinbarung um Elemente wie den Umfang der Dienstleistung, Zahlungsbedingungen, Influencer-Richtlinien, Markenbotschaften und geistige Eigentumsrechte zu definieren.

Die Vorlage hilft Ihnen bei der Erstellung einer professionellen Vereinbarung und der Nachverfolgung des Fortschritts jedes einzelnen Influencer-Vertrags. Sie können benutzerdefinierte Felder verwenden, um jeden Vertrag mit Details wie dem jeweiligen Budget oder der Marketingphase zu beschreiben.

Sie können auch über 15+ ClickUp Ansichten listen-, Gantt-, Workload- und Kalender-Ansichten zur Nachverfolgung und Organisation von Influencer-Informationen, während Sie relevante Influencer identifizieren.

Verbessern Sie Ihre CRM-Strategien mit ClickUps einfacher CRM-Vorlage

Während Sie die vorherige Vorlage verwenden können, um einen Influencer-Vertrag zu erstellen, ist die ClickUp Einfache CRM-Vorlage hilft Ihnen bei der Verwaltung von Kontakten. Mit dieser Vorlage können Sie den Status Ihrer Kontakte benutzerdefinieren und zusätzliche Felder für weitere Informationen auf einen Blick hinzufügen.

Hier sind einige der Vorteile der Verwendung einer einfachen CRM-Vorlage:

Zentralisieren Sie die Verwaltung von Influencer-Daten , um Konsistenz und Genauigkeit zu gewährleisten

, um Konsistenz und Genauigkeit zu gewährleisten Automatisieren Sie die Dateneingabe , um die Arbeitsabläufe im Vertrieb effektiv zu gestalten

, um die Arbeitsabläufe im Vertrieb effektiv zu gestalten Gewinnen Sie einen ganzheitlichen Überblick über die Interaktionen von Influencern, um fundierte Entscheidungen treffen zu können

über die Interaktionen von Influencern, um fundierte Entscheidungen treffen zu können Bessere Kundeneinblicke zur Verbesserung der Beziehungen zu Influencern ermitteln

Darüber hinaus werden im Listenansicht und Ansicht der Tabelle in ClickUp zeigen die Dropdown-Felder Prioritätsstufen, Phasen, geschätzte Werte, Telefonnummern und andere Details zu Ihren Influencer-Partnern auf einem einzigen Bildschirm an. So können Sie Ihre vielversprechendsten Partnerschaften schnell erfassen und priorisieren und sparen Zeit, die Sie sonst mit der Navigation durch Aufgaben oder dem Öffnen neuer Registerkarten für dieselben Informationen verbringen würden.

Sobald Sie eine Influencer-Marketing-Kampagne gestartet haben, unterstützt Sie die Plattform mit Hunderten von Tools für das Projektmanagement. Zum Beispiel, ClickUp-Ziele ermöglicht Ihnen die Einstellung von Einzelzielen, Meilensteinen oder anderen Metriken zur Bewertung der Leistung von Influencern.

Mit ClickUp Brain lassen sich hochwertige Influencer-Marketingmaterialien schneller entwickeln und erstellen - von Video-Skripten über Social-Media-Beschriftungen bis hin zu Landing Pages

Und habe ich zu erledigen erwähnen ClickUp Gehirn um Texte für die Öffentlichkeitsarbeit zu erstellen? Dieser integrierte KI-Assistent von ClickUp verfügt über rollenspezifische Eingabeaufforderungen für die Erstellung von Ideen für Influencer-Kampagnen, die Ausarbeitung von Inhalten und die Entwicklung von Marketing-Fallstudien und ist damit eine der besten KIs plattformen für die Erstellung von Inhalten die es gibt.

ClickUp beste Features

Unterstützung des Kampagnenmanagements durch das CRM tool von ClickUp

Nutzen Sie Vorlagen zur Verwaltung von Marketingprozessen und Influencern in einem Bruchteil der sonst benötigten Zeit

Speichern Sie alle Marketing-Ressourcen zentral und organisieren Sie sie mit ClickUp Docs

Integration mit mehr als 1.000 Apps, um das Influencer-Marketing zu optimieren

Nutzen Sie messbare Einstellungen und Überwachungssysteme, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Marketingziele erreichen

ClickUp Limits

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um alle Features von ClickUp zu erlernen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäft: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,500+ Bewertungen)

4.7/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

über CreatorIQ CreatorIQ unterstützt sowohl Facebook als auch Instagram und erleichtert die Entdeckung von Influencern, das Kampagnenmanagement und die umfassende Berichterstellung.

Zu erledigen ist dies durch die Zentralisierung wichtiger Influencer-Daten, die einen nahtlosen Zugriff während des gesamten Kampagnenlebenszyklus ermöglichen. Über eine einheitliche Schnittstelle können Sie auf detaillierte soziale Analysen für jeden Influencer zugreifen, einschließlich demografischer Daten zur Zielgruppe und aktuellem Kampagnenengagement

Die API hilft bei der Überwachung der Publikumsreichweite und der Metriken für das Engagement und stellt sicher, dass Ihr Inhalt sein volles Potenzial erreicht.

CreatorIQ ist am besten für Marken mit einer großen Influencer-Datenbank geeignet. Einer der Gründe dafür ist die robuste Suchfunktion, die über 15 Millionen Ersteller von Inhalten abdeckt. Die erweiterte Influencer-Analyse nutzt die Google KI-Bilderkennung, um Zinsen und Markenaffinitäten aufzudecken und so die Auswahl der Influencer und die Effektivität von Kampagnen zu verbessern.

CreatorIQ beste Features

Entdecken Sie Influencer für Ihre Kampagne und filtern Sie diejenigen mit gefälschten Followern mit Hilfe von fortgeschrittenen Einblicken in die Eigenschaften heraus

Automatisieren Sie die Bezahlung von Influencern durch optimierte Zahlungen und Anreize

Verfolgen Sie, wie gut die Inhalte der Influencer durch umfassende Berichterstellung und Einblicke funktionieren

CreatorIQ Beschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass das Dashboard des Tools schwer zu navigieren ist und oft keine genauen Ergebnisse liefert

Benutzer haben bemerkt, dass es sehr lange dauert, von einem Bildschirm zum anderen zu wechseln

CreatorIQ Preise

Benutzerdefinierte Preise

CreatorIQ-Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (540+ Bewertungen)

4.6/5 (540+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Klear-Gut für Outreach Management

über Klear Klear (ehemals Twtrland) ist ein allumfassender Influencer-Marktplatz für die Entdeckung von Influencern, die Überwachung von Kampagnen und die Verwaltung von Zahlungen. Dieses Influencer-Marketing-CRM eignet sich am besten für das Outreach-Management, da es ein Entdeckungsportal mit intelligenten Suchfiltern bietet, die dabei helfen, Influencer mit einzigartigen physischen und fähigkeitsbasierten Attributen zu finden.

Die Verwendung von Klear ist ganz einfach. Sie wählen die Social-Media-Plattform aus, auf die Sie sich konzentrieren möchten, und stellen Ihre Filter ein. Hier sind drei Beispiele für Filter:

Themenfilter : Entdecken Sie Influencer auf der Grundlage ihrer Inhalte, z. B. Heimwerken, Reisen oder Mode

: Entdecken Sie Influencer auf der Grundlage ihrer Inhalte, z. B. Heimwerken, Reisen oder Mode Speicherort-Filter : Verwenden Sie diesen Filter für speicherortbezogene Kampagnen; er grenzt Influencer innerhalb eines bestimmten geografischen Gebiets ein

: Verwenden Sie diesen Filter für speicherortbezogene Kampagnen; er grenzt Influencer innerhalb eines bestimmten geografischen Gebiets ein Demografischer Filter: Finden Sie Influencer anhand von demografischen Merkmalen wie Alter und Geschlecht, um Ihr Publikum besser anzusprechen

Sie können dies auch verwenden, um Wettbewerber zu überprüfen und die Influencer-Marketingstrategien Ihrer Konkurrenten zu analysieren.

Klear beste Features

Verwenden Sie das Feature "Brand Search", um Ersteller zu identifizieren, die mit Ihren Markenwerten übereinstimmen

Zugriff auf Metriken zum Fortschritt der Kampagne direkt auf der Plattform

Gewinnen Sie Einblicke in die Marketingstrategien Ihrer Konkurrenten für die strategische Planung

Klear-Einschränkungen

Klear ist möglicherweise nicht optimal für das Auffinden von Mikro-Influencern mit sehr spezifischen Nischenzielgruppen

Die Einstellung von Zahlungsintegrationen kann kompliziert sein

Preise für Klear

Benutzerdefinierte Preise

Klear Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

4.6/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Grin-Gut für Influencer-Marketing-Berichte

über Grinsen Grin ist eine der benutzerfreundlichsten Influencer-Marketing-Plattformen. **Sie ist speziell für E-Commerce-Influencer-Marketing und die Erstellung von Berichten dafür konzipiert

Grin unterstützt Marketer bei der Entdeckung und Verbindung mit potenziellen Influencern.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, mit welchen Influencern Sie arbeiten sollen, bewertet das Influencer-Scoring-System von Grin die Ersteller von Inhalten anhand ihrer Relevanz für Ihren Einzelzielmarkt. Die fortschrittliche Analyse geht über die grundlegenden demografischen Daten hinaus und bietet tiefere Einblicke in Ihr Zielpublikum, sodass Sie effektive Partnerschaften eingehen und beeindruckende Ergebnisse erzielen können.

Grin beste Features

Verwalten Sie alle Unterhaltungen, Outreach und Product Seeding in einer integrierten CRM-Plattform

Erweiterte Analysefunktionen für tiefere Einblicke in die Demografie und das Verhalten der Zielgruppe

Erleichtern Sie strategische Partnerschaften mit Erstellern von Inhalten, die mit Ihren Markenwerten übereinstimmen

Grinsen Grenzen

Die Influencer-Datenbank von Grin kann je nach Branche oder Nische limitiert sein

Benutzer müssen oft Jahresverträge unterzeichnen

Grin Preise

Benutzerdefinierte Preise

Grin Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (360+ Bewertungen)

4.6/5 (360+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (140+ Bewertungen)

5. Traackr-Gut für benutzerdefiniertes Influencer Management

über Traackr Traackr bietet fünf charakteristische Produkte an:

Grow : Hilft beim reibungslosen Onboarding von Influencern

: Hilft beim reibungslosen Onboarding von Influencern Aktivieren : Erleichtert die inhaltliche Zusammenarbeit und das Management von Beziehungen

: Erleichtert die inhaltliche Zusammenarbeit und das Management von Beziehungen Messen : Nachverfolgung von ROI, Benchmarks und Wettbewerbsleistung

: Nachverfolgung von ROI, Benchmarks und Wettbewerbsleistung Optimieren : Verbessert die Budget- und Prozessoptimierung

: Verbessert die Budget- und Prozessoptimierung Skalieren: Skaliert Influencer-Programme mit globaler Datenkonsolidierung

Wir haben Measure ausprobiert, um, nun ja, den Erfolg einer unserer Influencer-Marketing-Kampagnen zu messen. Wir analysierten das Engagement der Influencer und den ROI und konnten sogar die Leistung von ClickUp im Vergleich zu konkurrierenden Marken nachverfolgen.

Ein Feature, das ich besonders nützlich fand, ist die automatische Nachverfolgung von Markenerwähnungen in einem benutzerdefinierten Echtzeit-Feed. So kann man sehen, ob man die erwartete Aufmerksamkeit erhält. Außerdem konnte ich Einblicke und aktuelle Hashtags innerhalb unserer Community nutzen, um unsere Marketingstrategien zu verfeinern.

Traackr beste Features

Zugriff auf detaillierte ROI- und Benchmark-Analysen

Nutzen Sie die Funktionen zur Budgetoptimierung, um Ihre Ausgaben unter Kontrolle zu halten

Grenzen von Traackr

Gelegentlich kommt es zu Störungen und Verzögerungen

Die Kampagnen-Workflows sind klobig

Traackr Preise

Wachstum : Ab $20,000/Jahr (Minimum 3 Benutzer)

: Ab $20,000/Jahr (Minimum 3 Benutzer) Standard : Ab $32.500/Jahr (mindestens 5 Benutzer)

: Ab $32.500/Jahr (mindestens 5 Benutzer) Plus: Ab 55.000 $/Jahr (Mindestens 10 Benutzer)

Traackr Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.3/5 (290+ Bewertungen)

4.3/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

6. Upfluence-Gut für die Automatisierung von Influencer-Marketing-Kampagnen

über Upfluence Upfluence hilft bei der Identifizierung von Erstellern auf der Grundlage von Publikums-, Inhalts- und Leistungsmetriken auf wichtigen Plattformen wie Instagram, YouTube und Facebook. Neben der Verbindung mit geeigneten Erstellern dient es als zentraler Hub für die Verwaltung von Übermittlungen und die Abwicklung von Zahlungen. Dies hilft bei der Automatisierung von Kampagnen.

Die Upfluence-Datenbank umfasst Millionen von Influencern, Micro-Influencern und Prominenten. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Suche mit über 20 Filtern zu verfeinern, darunter Schlüsselwörter, Größe der Zielgruppe und soziale Plattformen.

Sie können außerdem Influencer ausfindig machen, die Ihre Marke bereits erwähnen, und so das Potenzial für eine Zusammenarbeit erhöhen.

**Upfluence bietet auch Vorlagen für Verträge mit Influencern und E-Mails zur Kontaktaufnahme

Upfluence beste Features

Zugriff auf datenintensive Influencer-Profile auf mehreren Social-Media-Plattformen

Vereinfachen Sie die Kontaktaufnahme mit automatisierten E-Mails, um administrative Aufgaben zu rationalisieren und Zeit zu sparen

Nutzen Sie das Chrome-Plugin für erweiterte Funktionen, wie z. B. die detaillierte Analyse von Influencer-Daten und Leistungsmetriken

Upfluence-Einschränkungen

Fehlen einer Stornierungsrichtlinie

Möglicherweise ist es nicht so intuitiv wie andere Tools für Influencer-Marketing

Upfluence Preise

Benutzerdefinierte Preise

Upfluence Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.5/5 (130+ Bewertungen)

4.5/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

7. AspireIQ-Gut für die Skalierung von Influencer-Kampagnen

über Aspire AspireIQ (früher bekannt als Revfluence) hilft Ihnen dabei, die leistungsstärksten Influencer in Ihrer Nische zu identifizieren und erleichtert die schnelle Kontaktaufnahme und Einführung.

Diese Plattform macht die Kommunikation mit Influencern einfach, dank zeitsparender Features wie voreingestellten Vorlagen für Geschäftsbedingungen und automatisiertem Produkt-Seeding. Diese Features helfen bei der Skalierung bestehender Influencer-Kampagnen.

Der umfangreiche Marktplatz für Ersteller spart Zeit bei der Entdeckung von Kooperationen und ermöglicht es Erstellern, Vorschläge für potenzielle Partnerschaften zu unterbreiten.

Das Feature "Influencer CRM" organisiert und speichert die Kontaktinformationen der Influencer und erleichtert so das Management der Beziehungen.

AspireIQ beste Features

Automatisierung von Prozessen wie dem Entwurf und Versand von Verträgen oder der Verwaltung der Produktabwicklung

Benutzerdefinierte Workflows zur Gewährleistung der Effizienz und Abstimmung von Aufgaben

Integration von E-Mails zur Aufrechterhaltung zentraler Kommunikationskanäle mit Einflussnehmern

AspireIQ Grenzen

Es bietet ein nicht intuitives CRM-System. Ein Beispiel hierfür wäre, dass Sie eine E-Mail Adresse nur einmal hinzufügen können, was die Organisation der Rechnungskontakte erschwert

Preise für AspireIQ

Wesentliche : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

: Benutzerdefinierte Preisgestaltung Pro : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

: Benutzerdefinierte Preisgestaltung Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Aspire Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (1100+ Bewertungen)

4.6/5 (1100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (180+ Bewertungen)

8. Modash-Gut für B2C-Marken

über Modash Modash ist eine der umfassendsten Influencer-Management-Plattformen zur Vereinheitlichung und Optimierung von Influencer-Marketing-Aufwand.

Die intuitive Benutzeroberfläche der Plattform ermöglicht es dem gesamten Team, die Interaktionen mit Influencern mühelos nachzuverfolgen. **Sie können sehen, welche Influencer kontaktiert wurden, wer Angebote abgelehnt hat und wer derzeit über Deals verhandelt, was Ihren Workflow rationalisiert und die Transparenz der Kampagne gewährleistet

Die umfangreiche Datenbank von Modash umfasst jeden Ersteller auf Instagram, TikTok und YouTube, d. h. sie verfügt über mehr als 250 Millionen Profile und bietet ein breites Array an Experten für die Zusammenarbeit. Sie können Ersteller nach verschiedenen Profilkriterien suchen und filtern, z. B. nach Bereichen für Follower, Sprachen, Engagement-Raten, Hashtags und Schlüsselwörtern in ihrer Biografie.

Modash beste Features

Entdecken Sie Influencer, die mit Ihrer idealen Zielgruppe übereinstimmen

Überwachen Sie Kampagnen für einzigartige Einblicke und Nachverfolgung der Leistung

Vereinfachen Sie das Management der Beziehungen zu Influencern, indem Sie sicherstellen, dass jede Interaktion dokumentiert und organisiert wird

Modash Beschränkungen

Bei der Nachverfolgung von Inhalten von Instagram gibt es einige Limits

Modash Preise

Essentials : $120/Monat pro Benutzer

: $120/Monat pro Benutzer Leistung : $299/Monat für 5 Benutzer

: $299/Monat für 5 Benutzer Erweitert : 899 $/Monat für 10 Benutzer

: 899 $/Monat für 10 Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Modash Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

über Storyclash Das Feature zur Entdeckung und Suche von Influencern von Storyclash ermöglicht es Marken, Influencer auf Instagram, TikTok und anderen Social-Media-Plattformen zu identifizieren. Sie können Filter wie Speicherort, Größe der Zielgruppe, Geschlecht und Engagement-Raten anwenden, um die idealen Influencer für ihre Kampagnen zu finden.

Das Influencer-CRM von Storyclash fasst alle wichtigen Influencer-Informationen an einem zentralen Speicherort zusammen. Sie können Influencer-Details mit der Drag-and-Drop Funktion für einfache Updates effizient verwalten. Anpassbare Beschreibungen, Tags und Notizen verbessern die Organisation und das Workflow-Management und sorgen für ein optimiertes Management der Beziehungen zu den Influencern

Storyclash beste Features

Überwachen Sie die Zusammenarbeit mit Influencern und die Kampagnenleistung in Echtzeit

Nachverfolgung von Metriken und demografischen Daten der Zielgruppe mit Hilfe von KI-Analysen

Führen Sie eine umfassende Konkurrenzanalyse für strategische Einblicke durch

Storyclash Beschränkungen

Einige Benutzer finden, dass die Preise zu hoch sind

Die Integration mit anderen Marketing Tools ist begrenzt

Storyclash Preise

Light : Beginnt bei $999/Monat

: Beginnt bei $999/Monat Professionell : Beginnt bei $1999/Monat

: Beginnt bei $1999/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Storyclash Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (25+ Bewertungen)

10. Promoty-Gut für die Entdeckung von Influencern

über Förderung Wenn Sie einfachen Zugriff auf von Benutzern erstellte Inhalte für die Wiederverwendung, Nachverfolgung der Leistung und Aufrechterhaltung der Sichtbarkeit Ihrer Marke wünschen, können Sie Promoty in Betracht ziehen.

Diese Influencer-Marketing-Plattform bietet eine Datenbank mit über 100 Millionen Erstellern und ermöglicht es Benutzern, die Suche nach Zielgruppe, Zinsen und verschiedenen anderen Kriterien zu filtern.

Das Influencer-CRM von Promoty innerhalb der Plattform vereinfacht die Suche nach Influencern auf TikTok, YouTube und Instagram. Sie können Influencer-Details direkt in das System einfügen, um das Kampagnenmanagement und die Nachverfolgung zu verbessern.

Promoty bietet außerdem ein In-App-Chat Feature für die Echtzeit-Kommunikation mit Influencern, um die Effizienz der Zusammenarbeit zu verbessern.

Promoty beste Features

Zugriff auf umfassende Analysen und Berichterstellung zur Kampagnenleistung

Optimierte Genehmigungsprozesse für Inhalte durch integrierte Workflows

Effiziente Verwaltung von Zahlungen an Influencer und Kooperationen innerhalb der Plattform

Promoty Beschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass die Einstellung der Details einer Kampagne einige Zeit in Anspruch nimmt

Preise für Promoty

Basic: $95/Monat pro Benutzer

$95/Monat pro Benutzer Professional: $198/Monat pro Benutzer

$198/Monat pro Benutzer Expert: 297 $/Monat pro Benutzer

297 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $907,50/Monat pro Benutzer

Promoty Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Es ist Zeit für Entscheidungen.

Influencer Marketing spielt eine große Rolle und gibt jährlich einen großen Teil der Budgets für Content Marketing frei. Da viele Unternehmen bereits Influencer Marketing einsetzen, ist es wichtig, den Aufwand mit effektiven Tools für das Influencer Management zu erhöhen.

Hier ist meine Meinung dazu: Auch wenn man viel lernen muss, um es zu benutzen, sticht ClickUp als All-in-One-CRM- und Projektmanagement-Tool hervor. Es kombiniert auf einzigartige Weise Influencer-Management-Funktionen mit umfassenden CRM-Funktionen. Es ermöglicht Geschäften, die Zusammenarbeit mit Influencern zu optimieren, die Kampagnenleistung zu verfolgen und Kundenbeziehungen nahtlos auf einer einzigen Plattform zu verwalten.

Mit Features wie Aufgabenmanagement, Nachverfolgung von Zielen und umfangreichen Integrationsoptionen versetzt ClickUp Teams in die Lage, Influencer-Marketing-Strategien zu verbessern und gleichzeitig effiziente CRM-Praktiken beizubehalten. In Kombination mit einer Plattform zur Entdeckung von Influencern erhalten Sie ein wertvolles Instrument zur effektiven Maximierung von Content-Marketing-Budgets. Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an um den ROI Ihrer Influencer-Marketing-Bemühungen zu maximieren!