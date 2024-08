Die beste Risikoregister-Software des Jahres 2024 (kostenlos und kostenpflichtig)

Wir alle wissen, dass jedes Geschäft ein gewisses Risiko birgt. Aus diesem Grund ist eine robuste Risikoregister-Software für jeden Projektmanager unerlässlich.

Ganz gleich, ob es sich um eine finanzielle Herausforderung oder einen projektbezogenen Engpass handelt - mit einem Tool für das Risikoregister können Sie und Ihr Team datengestützte Entscheidungen treffen und jede Bedrohung im Geschäft nahtlos bewältigen.

Wenn Sie ein Projektrisikomanager sind und Tools für ein Risikomanagementprogramm evaluieren möchten, sind Sie hier genau richtig! Im Laufe der Jahre haben die Mitarbeiter von ClickUp und ich unzählige Risikoregister-Software getestet, um das effizienteste Tool für diesen Zweck zu finden.

In diesem Blog werde ich 10 der besten Risikomanagement-Software auflisten, die wir verwendet und geliebt haben. Fangen wir an!

Worauf sollten Sie bei einer Risikoregister-Software achten?

Ein ideales Risikoregister-Tool erfüllt in erster Linie drei Zwecke risikoidentifizierung , Verwaltung und Minderung. Im Folgenden finden Sie fünf wesentliche Kriterien, auf die Sie bei einem tool achten sollten, um sicherzustellen, dass Sie Risiken effektiv nachverfolgen und verwalten können:

Benutzerfreundlichkeit: Entscheiden Sie sich für ein Tool mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer minimalen Lernkurve. Dies wird Ihnen und anderen Eigentümern von Risiken helfen, es reibungslos zu bedienen und seine Vorteile voll auszuschöpfen

Anpassung: Wählen Sie ein Tool für das Risikomanagement, das sich gut benutzerdefinieren lässt. Auf diese Weise können Sie es an die individuellen Bedürfnisse Ihres Geschäfts anpassen

Automatisierung der Arbeitsabläufe: Wählen Sie ein Tool für das Risikoregister, mit dem sich wiederholende Aufgaben automatisiert werden können. Dies minimiert die manuelle Arbeit bei der Durchführung von Risikobewertungen und macht den Prozess des Risikomanagements reibungsloser

Integrationen: Suchen Sie nach einem Tool, das mit allen wichtigen Tools und Softwareprogrammen, mit denen Sie täglich arbeiten, integriert werden kann. Dies trägt zur Optimierung Ihres Workflows bei

Berichterstellung und Analysen: Wählen Sie ein Tool, das Berichte und Analysen zum Risikomanagement in Echtzeit bereitstellt, um die Risikominderung zu maximieren

Die 10 besten Risikoregistersoftware für das Jahr 2024

Hier sind die 10 der besten kostenpflichtigen und kostenlosen Risikoregister-Software auf meiner Liste:

1. ClickUp (Am besten für das Risikomanagement)

Die umfassenden Features von ClickUp machen es zu meiner bevorzugten Risikomanagement-Software. Die Vielseitigkeit ist jedoch nur eine Eigenschaft, die dieses Tool zu einer so guten Wahl macht. ClickUp ist außerdem in hohem Maße anpassbar, kollaborativ und effizient - das perfekte Rezept für ein optimiertes Risikomanagement.

Um Ihnen einen kurzen Überblick über das Angebot von ClickUp zu geben, stelle ich Ihnen einige der besten Features für das Risikomanagement vor.

überprüfen Sie den Status Ihres Projekts, sehen Sie, welche Aufgaben fällig sind, und analysieren Sie den Aufwand Ihres Teams, um Risiken genau zu berechnen - mit ClickUp Dashboards_

Zunächst gibt es ClickUp Dashboards ist für mich mit Sicherheit eines der besten Features der Plattform. Oftmals können wir die Risiken eines Projekts nicht richtig einschätzen, weil wir den Status, die Ressourcen usw. nicht nachverfolgen können. ClickUp Dashboards erleichtern dies. Sie geben mir eine schnelle, leicht verständliche Ansicht all meiner laufenden Projekte, was mir hilft, anstehende Herausforderungen im Voraus zu erkennen und zu lösen.

nutzen Sie die Features der ClickUp Zeiterfassung zur Nachverfolgung und Regulierung der Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter_

Zeit ist die wichtigste Ressource überhaupt - das wissen auch Projektleiter. ClickUp's Zeiterfassung ermöglicht es mir, diese Ressource umsichtig zu nutzen. Mir gefällt die Nachverfolgung des Zeitaufwands für eine bestimmte Aufgabe und die entsprechende Schätzung des Zeitbedarfs für ein Projekt.

automatisierung des Projekt-Risikomanagements mit ClickUp Automations_

Stehen hektische Workflows einem effizienten Risikomanagement im Weg? Ich schwöre auf ClickUp Automatisierungen um mir in dieser Hinsicht zu helfen! Ich kann benutzerdefinierte Automatisierungen erstellen, um sicherzustellen, dass alle meine Projekte pünktlich fertiggestellt werden. Außerdem kann ich aus über 100 anpassbaren Vorlagen wählen und so alle Aufgaben automatisieren, die sonst die wertvolle Zeit und Effizienz meines Teams auffressen würden.

ClickUp Risikomanagement Vorlage für das Risikoregister

Apropos Vorlagen, habe ich Ihnen schon von der ClickUp Risikoregister-Vorlage ? Diese Vorlage wurde speziell für Teams entwickelt, die Risiken abmildern und verwalten wollen, und hilft mir dabei

Potenzielle Risiken zu erkennen, lange bevor sie Realität werden

Nachverfolgung des Status, der Eigentümerschaft und der Auswirkungen von Risiken, um deren Tiefe zu verstehen

Risikobewertungen zu organisieren, um sie auf systematische Weise zu lösen

Alles in allem hat ClickUp das Risikomanagement für mich erheblich vereinfacht und die Zahl der Tools reduziert, die ich früher zu diesem Zweck verwendet habe.

ClickUp beste Features

Zusammenarbeit im Team : Bleiben Sie mit Ihrem Team in Kontakt und arbeiten Sie gemeinsam an Aufgaben zur Risikobeseitigung mitClickUp Dokumente *Workload-Ansicht: Verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Teams mit derClickUp Workload-Ansicht *Fortschrittsverfolgung: HebelwirkungClickUp Ziele zum Einstellen und Nachverfolgen von Fortschritten und Abweichungen von Zielen

: Bleiben Sie mit Ihrem Team in Kontakt und arbeiten Sie gemeinsam an Aufgaben zur Risikobeseitigung mitClickUp Dokumente *Workload-Ansicht: Verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Teams mit derClickUp Workload-Ansicht *Fortschrittsverfolgung: HebelwirkungClickUp Ziele zum Einstellen und Nachverfolgen von Fortschritten und Abweichungen von Zielen Visuelle Karte der Lösung: Prozesse dokumentieren mitClickUp Mindmaps und Risikovermeidung durch Standardisierung *Nahtlose Integrationen: Integrieren Sie die Plattform mit Tools und Software von Drittanbietern wie Slack, GitHub, HubSpot, Dropbox, etcClickUp-Integrationen und rationalisieren Sie Ihre Workflows

ClickUp Beschränkungen

Neue Benutzer könnten eine leichte Lernkurve erleben

ClickUp Preise

Free Forever

Starter: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Erweitert: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,600+ Bewertungen)

(9,600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,100+ Bewertungen)

2. Mitratech (Beste für rechtliches Risikomanagement)

via Mitratech Die umfassenden Government, Risk & Compliance (GRC)-Lösungen von Mitratech gehören zu den begehrtesten Angeboten des Unternehmens. Sie wurden entwickelt, um Sie bei der Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen, unabhängig von der Branche oder den Standards, unter die Ihr Geschäft fällt. Die Software unterstützt Sie bei der Überwachung der Einhaltung von Vorschriften innerhalb des Unternehmens und auch bei Drittanbietern. Dadurch werden rechtliche Risiken, die durch Nachlässigkeit entstehen könnten, erheblich gemindert und Ihre Effizienz gesteigert.

Mitratech beste Features

Wählen Sie aus einem Bereich von maßgeschneiderten GRC-Lösungen die für Ihr Geschäft am besten geeignete aus

Messen und überwachen Sie das Compliance-Niveau Ihres Unternehmens

Erstellen, Ausführen und Verwalten von Zero-Code-Risikomanagement-Workflows in Ihrem Unternehmen

Nutzen Sie die Features zur Zusammenarbeit in der App, um die Kommunikationseffizienz in Ihrem Team zu maximieren

Mitratech-Einschränkungen

Limitierte Flexibilität in Bezug auf benutzerdefinierte Anpassungen

Erfordert eine steile Lernkurve

Mitratech-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Mitratech-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Hyperproof (am besten für Nachverfolgung und Management von Compliance-Risiken)

via {\an8}Hyperproof_ IHyperproof ist spezialisiert auf traditionelles Risikomanagement, Lieferantenmanagement und Auditmanagement. Es bietet über 90 Vorlagen für Compliance-Rahmenwerke, um die verschiedenen Compliance-Anforderungen unterschiedlicher Geschäfte zu erfüllen.

Die Plattform ist sehr fortschrittlich. Die meisten Features zur Nachverfolgung und Abschwächung von Risiken sind automatisiert, was den Spielraum für menschliches Eingreifen und damit für Fehler minimiert. Dies ist ein weiterer wichtiger Grund, warum diese risikomanagement-Software steht auf unserer Liste.

Hyperproof beste Features

Gewährleisten Sie die Einhaltung von über 100 Rahmenwerken wie SOC 2, HIPPA, GDPR und FedRAMP

Nutzen Sie integrierte, exportierbare Dashboards, um Ihre Risikolage im Blick zu behalten

Automatisieren Sie das Lieferantenrisikomanagement, um das Risiko von Verlusten zu verringern

Optimieren Sie die Vorbereitung auf interne Audits, indem Sie Ihre Arbeit an einem einzigen Ort zentralisieren

Integration mit Tools wie Azure, GitHub, Google Drive und anderen

Höchstmögliche Limits

Komplexer Setup- und Konfigurationsprozess

Die benutzerdefinierten Features sind sehr limitiert

Hyperproof-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Hyperproof-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (127 Bewertungen)

4.6/5 (127 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (48 Bewertungen)

4. Diligent One Platform (Beste für IT-Risikomanagement)

via Diligent One Diligent One Platform (ehemals HighBond) ist eine Risikomanagement- und Risikominderungsplattform. Wenn Sie ein IT Geschäft betreiben, kann ich diese Software nur empfehlen. Ihre Angebote - vom Lieferantenrisikomanagement bis zum ERM - sind genau auf die Bedürfnisse der IT-Branche zugeschnitten.

Diligent One fungiert als konsolidierte Plattform, auf der Sie das gesamte Risikoprofil Ihres Unternehmens überprüfen können - und das ist für mich ein Pluspunkt. Darüber hinaus sorgt die kontinuierliche Überwachung dafür, dass Sie an allen Business-Fronten konform und risikofrei sind.

Diligent One Plattform beste Features

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der KI zur Nachverfolgung und Minderung von Risiken

Verbinden Sie die Plattform mit einer beliebigen Datenquelle Ihrer Wahl, um die Effizienz des Workflows zu maximieren

Erhalten Sie genaue Daten und Erkenntnisse, um Risiken abzuwenden und fundierte Entscheidungen zu treffen

Integrieren Sie führende Software wie Salesforce, Microsoft, Oracle und so weiter

Einschränkungen der Diligent One Platform

Komplizierter Setup-Prozess

Limitierte Features der mobilen App

Preise der Diligent One Plattform

Benutzerdefinierte Preise

Diligent One Platform Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (124 Bewertungen)

4.3/5 (124 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (83 Bewertungen)

5. ServiceNow (Am besten für umfassendes Risikomanagement)

via ServiceNow Dies ist eine weitere KI-basierte Plattform, die das Risikomanagement vereinfacht.

ServiceNow ist eine integrierte Plattform, mit der Sie Risiken gleichzeitig nachverfolgen, überwachen und kontrollieren können. Vom Richtlinien- und Compliance-Risikomanagement bis hin zum operativen Risikomanagement - diese Software erleichtert alles. Mit Hilfe von KI automatisiert und zentralisiert ServiceNow die meisten dieser Risikomanagement-Aktivitäten. Es ist ein robustes Tool, mit dem Sie bessere, datengestützte Risikomanagemententscheidungen treffen können.

ServiceNow beste Features

Analyse der Auswirkungen auf das Geschäft, um Risiken zu priorisieren und mit maximaler Effizienz darauf zu reagieren

Vorhersage und Vermeidung von Risiken mit KI-gestützten Tools und Features

Nutzen Sie Risikodaten, um Audit-Pläne mit Bedacht zu planen und zu priorisieren

Genaue Leistungsanalysen zur Vorwegnahme von Trends und um der Zeit voraus zu sein

Integration mit Tools wie Microsoft, Salesforce, Oracle, etc

Einschränkungen von ServiceNow

Erfordert umfangreiche Konfiguration

Kann für bestimmte Teams übermäßig komplex sein

Preise von ServiceNow

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ServiceNow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,988 Bewertungen)

4.4/5 (1,988 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (246 Bewertungen)

6. TimeCamp (Am besten für die Nachverfolgung projektbezogener Risiken)

via TimeCamp TimeCamp ist ein zusätzliches Tool in meinem Risikomanagement-Toolkit. Als Tool für die Zeiterfassung, hilft es Ihnen projekt zu kontrollieren zeitleisten und damit verbundene Risiken zu vermeiden.

Was TimeCamp von allen anderen Zeiterfassungen auf dem Markt unterscheidet, ist sein umfassender Ansatz für das Risikomanagement von Projekten. Erstens ist es ein vollständig automatisiertes Tool, d. h. Sie müssen die Zeiterfassung nicht manuell erledigen. Außerdem dient es mehreren Zwecken - Nachverfolgung von Rechnungsstunden, Produktivität, Rentabilität, Anwesenheit usw.

Die besten Features von TimeCamp

Nachverfolgung von Arbeitsstunden zum besseren Verständnis der Zeitanforderungen eines Projekts

Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt der Arbeit und den Status des Projekts, um Überschreitungen zu vermeiden

Nutzen Sie das Feature der GPS-Nachverfolgung, um Speicherort und Produktivität der Mitarbeiter im Feld zu verfolgen

Erfassen Sie die Zeit des Arbeitseintritts und -austritts für die Berichterstattung über die Produktivität

Integrieren Sie andere Tools in Ihren Workflow wie Quickbooks, Github, Airtable, Jira usw.

TimeCamp-Einschränkungen

Hauptsächlich auf die Zeiterfassung ausgerichtet, weniger robust für das Risikomanagement

Fehlende Integration mit wichtigen Risikomanagement-Tools

Begrenzte Offline-Fähigkeiten

TimeCamp-Preise

Free Forever

Starter: $1.99/Monat pro Benutzer

$1.99/Monat pro Benutzer Premium: $3.99/Monat pro Benutzer

$3.99/Monat pro Benutzer Ultimate: $5.99/Monat pro Benutzer

$5.99/Monat pro Benutzer Enterprise: $14.99/Monat pro Benutzer

TimeCamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (304 Bewertungen)

4.7/5 (304 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (597 Bewertungen)

7. GOAT (Beste für die Nachverfolgung und Bewertung von Risiken)

via GOAT Wenn Sie noch keine Erfahrung im Umgang mit einem vollwertigen Risikoregister-Tool haben, ist GOAT das ideale Tool für Sie. Neben den robusten Features zeichnet es sich durch ein einfaches Design und eine Schnittstelle aus, die die Arbeit mit ihm erleichtert.

Was das Angebot betrifft, so gibt es viele Dinge an GOAT Risk, die ich als nützlich empfunden habe. Erstens beherbergt es mehrere anpassbare vorlagen für Risikoregister die Sie einsetzen können, um mit Ihren Risikomanagementinitiativen zu beginnen. Mit seiner Drag-and-Drop risikobewertung scoring Feature können Sie Risiken für eine effektive Lösung priorisieren. Darüber hinaus ist GOAT auch sehr kollaborativ. Wenn Sie ein Team von Mitarbeitern haben, die ein bestimmtes Projekt bearbeiten, können Sie diese einladen, mit dem Tool zusammenzuarbeiten und jedes Risiko zu behandeln, sobald es auftritt.

GOAT beste Features

Erstellen und Überprüfen von Risikoprofilen für jede Business-Abteilung, jedes Projekt, etc

Formulieren und implementieren Sie SMART-Aktionspläne mit dem Feature zur Selbsteinschätzung von Kontrollrisiken

Automatisieren Sie Ihren Workflow, um jede Projektaktivität nachzuverfolgen und zu verwalten und zukünftige Risiken zu minimieren

Weisen Sie Ihren Risiken Metriken zu, um sie mit einem leistungsorientierten Ansatz zu überwachen und zu behandeln

Detaillierte, datengesteuerte Berichte und Analysen zur Risikobewertung

GOAT-Beschränkungen

Es ist keine kostenlose Testversion/kein kostenloser Plan verfügbar

Limitierte benutzerdefinierte Funktionen

Fehlende Integrationsmöglichkeiten

GOAT Risikopreise

Starter: $400/Jahr

$400/Jahr Standard: $1.200/Jahr

$1.200/Jahr Enterprise: $4.800/Jahr

$4.800/Jahr Enterprise PRO: $7200/Jahr

GOAT Risk Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (51 Bewertungen)

8. Resolver (Best for Enterprise risk management)

via Resolver Resolver ist ein weiterer bekannter Name in der Liga der Risikoregister-Tools. Obwohl seine Features Audit, Compliance und verschiedene andere Formulare des Risikomanagements abdecken, finde ich es am besten für die Bewältigung von Unternehmensrisiken geeignet

Die ERM-Funktionen von Resolver sind umfassend konzipiert. Seine vereinheitlichten Risikoregister fördern die interne Zusammenarbeit, indem sie allen betroffenen Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens Zugang zu Risikodaten gewähren. Das Tool ist außerdem ausreichend anpassbar. Sie können jede ERM-Lösung entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen personalisieren. Darüber hinaus erleichtert Resolver die Automatisierung von Prozessen und Workflows, um Abläufe zu rationalisieren.

Resolver beste Features

Zugriff auf das Dashboard zur Ansicht und Freigabe von Risikodaten in einem visualisierten Formular

Detaillierte, genaue Berichterstellung und Analysen, um datengestützte Risikomanagemententscheidungen zu treffen

Nutzen Sie robuste Softwareintegrationen, um Risikodaten von einem System in ein anderes zu importieren

Integration mit Tools wie Slack, Jira und Microsoft Azure

Einschränkungen des Resolvers

Limitierte Features der mobilen App

Kann für bestimmte Teams übermäßig komplex sein

Preise von Resolver

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Resolver Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (107 Bewertungen)

4.4/5 (107 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (46 Bewertungen)

9. MasterControl (Bester für Qualitätsrisikomanagement)

via MasterControl MasterControl Quality Excellence vereinfacht das Qualitäts- Risikomanagement für Unternehmen. Seine umfassenden Funktionen helfen Ihnen, alle Qualitäts- und Compliance-Standards problemlos zu erfüllen.

Für mich ist das Beste an diesem tool sein 360-Grad-Ansatz. Die Angebote von MasterControl zum Qualitätsrisikomanagement beginnen mit der Risikoanalyse und enden mit dem Risikobewusstsein. Dank dieses tiefgreifenden Ansatzes eignet es sich für die Verwaltung und Überwachung aller Risiken an jedem Punkt der Produktion. Es stellt außerdem sicher, dass Sie alle Compliance-Anforderungen erfüllen und stets für Audits gerüstet sind.

MasterControl beste Features

Starten Sie Qualitätsrisikobewertungen von jedem beliebigen Punkt des Systems aus, um Produktrisiken in einer frühen Phase zu erkennen und zu mindern

Nachverfolgung und Verwaltung von Mitarbeiterschulungen zur Gewährleistung der Einhaltung von Qualitätsvorschriften und -standards

Automatisierung der Terminierung, Planung und Durchführung von internen und externen Audits

Beschleunigung von Risikoaktivitäten durch sofortige Überprüfung und Genehmigung von Dokumenten mit elektronischen Workflows und Signaturen

MasterControl-Einschränkungen

Benutzer finden die Benutzeroberfläche schwierig zu navigieren

Bietet nur begrenzte benutzerdefinierte Features

MasterControl Preise

Benutzerdefinierte Preise

MasterControl-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (323 Bewertungen)

4.3/5 (323 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (422 Bewertungen)

10. Archer IT (Bester für integriertes Risikomanagement)

via Archer Community Ich schließe diese Liste mit einem integrierten Tool für das Risikomanagement - Archer IT. Archer ist auf alle Arten von Risiko-Compliance und -Management spezialisiert. Dazu gehören Audit-Management, Document Governance, Sicherheits-Risikomanagement, ERM und so weiter.

Obwohl es eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert, können Sie mit Archer IT viel zu erledigen, wenn Sie sich erst einmal daran gewöhnt haben. Es handelt sich um eine äußerst anpassungsfähige Plattform, die auf die individuellen Compliance-Anforderungen jeder Organisation abgestimmt ist. Was mich an Archer besonders beeindruckt, ist sein kollaboratives Design. Sie können auch die Interessengruppen zur Teilnahme an einem effizienten Risikomanagement einladen, was die meisten Plattformen nicht bieten.

Archer IT beste Features

Erstellen Sie zentralisierte Risikoregister zur Dokumentation, Überwachung und Verwaltung verschiedener Geschäftsrisiken

Zusammenarbeit mit den Mitgliedern Ihres Teams innerhalb der Organisation für ein besseres Risikomanagement

Identifizieren und kategorisieren Sie die Prozesse und Systeme in Ihrem Unternehmen, um Risiken frühzeitig zu erkennen

Erhalten Sie umfassende Einblicke für eine verbesserte Risikopriorisierung

Archer IT-Einschränkungen

Erfordert eine steile Lernkurve

Die Benutzer haben den Implementierungsprozess als komplex und langwierig empfunden

Preise von Archer IT

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Archer IT

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Auch gelesen:

_Alles über Checklisten zur Risikobewertung

Projektrisiken effizient verwalten mit ClickUp

Unabhängig von der Branche, in der Sie tätig sind, führen das Management von Risiken und die Automatisierung von Compliance-Aktivitäten zu einem erfolgreichen Projektbetrieb.

Doch der Haken an der Sache ist, dass der Markt mit einer Vielzahl von Tools und Software für das Enterprise-Risikoregister überschwemmt wird und es schwieriger denn je ist, das ideale Tool für Ihr Unternehmen zu finden.

Mit ClickUp können Sie sich die Mühe sparen.

ClickUp ist eine umfassende und allumfassende Software mit Features und Funktionen, die über eine einfache Risikoregistrierung hinausgehen und das gesamte Risikomanagement erleichtern.

Wählen Sie es als Ihre ultimative Komplettlösung für Produktivität, Rentabilität und Wachstum. Fordern Sie noch heute ein kostenloses Konto an. Registrieren Sie sich hier !