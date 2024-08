die 10 besten CRM-Systeme in Australien für Unternehmen

Customer Relationship Management (CRM)-Systeme helfen Unternehmen, alle Aspekte ihrer Interaktionen mit aktuellen und potenziellen Kunden zu verwalten. Durch die Integration von Daten aus verschiedenen Kommunikationskanälen bieten CRM-Systeme einen umfassenden Überblick über die Reise eines Kunden. Dies hilft den Unternehmen, ihre Kunden besser zu bedienen, und steigert die Rentabilität.

Der Markt für CRM-Software in Australien wächst mit einer jährlichen Rate von 8.4% und wird bis 2030 voraussichtlich 4,4 Mrd. USD erreichen. Da sich australische Unternehmen von veralteten Kundenmanagement-Strategien nutzen sie zunehmend ausgefeilte CRM-Systeme. Doch in diesem überfüllten Markt das richtige CRM-System für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden, kann entmutigend sein.

Auf der Grundlage meiner umfassenden Erfahrung mit CRM-Systemen haben wir verschiedene Plattformen auf dem australischen Markt untersucht, um herauszufinden, was wirklich funktioniert. Lassen Sie uns loslegen.

Worauf sollten Sie bei CRM-Systemen achten?

Bei der Auswahl eines CRM-Systems in Australien sollten Sie vor allem auf Funktionen achten, die Ihren geschäftlichen Anforderungen und der einzigartigen Regulierungs- und Marktdynamik der Region entsprechen. Daher müssen Sie sicherstellen, dass Ihr CRM-System Folgendes bietet CRM-Komponenten

Lead-Management: Suchen Sie nach CRM-Tools, die Leads über verschiedene Kanäle wie Websites, soziale Medien und E-Mails erfassen können. Diese Tools sollten Ihnen dabei helfen, den Fortschritt jedes Leads in der Vertriebskette zu verfolgen und automatisierte Pflege-Strategien anzuwenden, wie z. B. gezielte E-Mails und personalisierte Nachfassaktionen

Automatisierung der Arbeitsabläufe: Wählen Sie ein CRM-Tool, mit dem Sie Ihre Arbeitsabläufe automatisieren könnenCRM-Arbeitsablauf durch benutzerdefinierte Regeln automatisieren können, um die Produktivität zu steigern. Er sollte automatisch Aktionen auf der Grundlage bestimmter Auslöser durchführen, z. B. Nachrichten an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter weiterleiten, voreingestellte Bestätigungen senden, bei nicht reagierenden Leads nachfassen usw.

Kontaktverwaltung : Suchen Sie nach einem Tool, das detaillierte Kundeninformationen zentralisiert - von demografischen Daten bis hin zu sozialen Interaktionen - und eine reibungslose Verwaltung über alle Abteilungen hinweg ermöglicht. So entsteht ein umfassenderes Bild Ihrer Kunden, das den Teams hilft, engere Kundenbeziehungen aufzubauen. Achten Sie außerdem darauf, dass das Tool benutzerfreundlich ist, damit die Teams es schnell übernehmen können

Anpassung: Stellen Sie sicher, dass Ihr CRM-System die Möglichkeit bietet, Kontaktfelder zu ändern und neue zu erstellen, Dashboard-Elemente auszuwählen und benutzerdefinierte Berichte zu erstellen

Integrationen von Drittanbietern: Wählen Sie ein CRM-System, das sich mühelos in Ihre wichtigsten Geschäftsanwendungen integrieren lässt, insbesondere in gängige Software wie MYOB, Xero, Reckon und so weiter. Diese Integrationen ermöglichen es Ihnen, alle Ihre betrieblichen Anforderungen von einer einzigen Plattform aus zu verwalten, so dass Sie nicht zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln müssen. Wenn Sie Online-Zahlungen einziehen, sollten Sie auch nach Integrationen mit Zahlungstools wie PayPal, Verifone, eWay usw. suchen.

Interaktionsverfolgung: Wählen Sie ein CRM-System, das Ihnen hilft, jede Interaktion mit Kunden zu protokollieren, sei es per E-Mail, Telefon oder persönlich, um eine kontextreiche Historie zu erstellen, die den Kundenservice und die Vertriebsbemühungen verbessern kann.

Wählen Sie ein CRM-System, das Ihnen hilft, jede Interaktion mit Kunden zu protokollieren, sei es per E-Mail, Telefon oder persönlich, um eine kontextreiche Historie zu erstellen, die den Kundenservice und die Vertriebsbemühungen verbessern kann. Datensicherheit: Stellen Sie sicher, dass das CRM-System Compliance-Standards wie die australischen Datenschutzgrundsätze einhält, die für den Schutz von Kundeninformationen und die Wahrung der Transparenz im Umgang mit Daten entscheidend sind

Die 10 besten CRM-Softwarelösungen für das Jahr 2024

Werfen wir einen detaillierten Blick auf die Top 10 CRM-Software-Beispiele die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnen, Kundenbeziehungen zu verbessern, Vertriebsprozesse zu vereinfachen und die Unternehmenseffizienz zu steigern. Ganz gleich, ob Sie ein Startup betreiben oder ein großes Unternehmen leiten, diese Liste wird Ihnen helfen, das CRM-Softwaretool für den Vertrieb zu finden, das perfekt auf Ihre Geschäftsanforderungen abgestimmt ist:

1. ClickUp (Bestes All-in-One-CRM-Projektmanagementsystem)

verwalten und optimieren Sie alle Ihre Kundenbeziehungen mit ClickUp CRM

ClickUp steht an der Spitze unserer Liste, wenn es um die Optimierung von Kundenbeziehungen geht, zusammen mit den Vorteilen eines fortschrittlichen Projekt- und Kundenbeziehungsmanagementsystems und dessen Funktionen. ClickUp CRM bietet mehr als 15 flexible Ansichten, darunter Listen, Kalender und Kanban-Boards, die mir helfen, Vertriebsketten, Kundenkontakte und Aufträge nahtlos zu verwalten. Die Visualisierungsfunktion gibt mir eine klare Momentaufnahme der Kundenbeziehungen und der laufenden Kundendienstprozesse.

Verstärken Sie die Kundenbindung mit einem speziellen ClickUp CRM Dashboard ClickUp Dashboards bietet über 50 Widgets für australische Unternehmen, um Schlüsselkennzahlen wie den Customer Lifetime Value und die durchschnittliche Geschäftsgröße zu verfolgen. Diese Dashboards sind in hohem Maße anpassbar und auf die spezifischen CRM-Ziele australischer Unternehmen zugeschnitten.

ClickUp macht auch die interne und externe Kommunikation zu einem Kinderspiel. Die ClickUp Chat-Ansicht verbindet Vertriebsmitarbeiter, Kundendienstteams und Manager. Für Unterhaltungen über E-Mail, ClickUp E-Mail-Projektmanagement bietet einen zentralen Ort für die Zusammenarbeit bei Geschäften, Projektaktualisierungen und Kundeneinführungen. Ich kann Aufgaben, Dokumente usw. mithilfe der Beziehungs- und Datenverwaltungsfunktionen miteinander verknüpfen und so alle damit verbundenen Aktivitäten organisieren und zugänglich machen.

Das Highlight ist für mich die KI-Funktion ClickUp Gehirn . Mit fortschrittlicher natürlicher Sprachverarbeitung analysiert ClickUp Brain Ihr CRM, um automatisch wichtige Kundendaten zu extrahieren, einschließlich Präferenzen, Anliegen und Kaufsignale.

Außerdem hilft mir der AI Writer von ClickUp Brain dabei, schnell prägnante Inhalte für E-Mails und Kundenansprache zusammenzustellen.

erstellen Sie genaue Zusammenfassungen Ihrer Kundenaufträge mit ClickUp Brain

Außerdem, ClickUp-Automatisierungen vereinfacht Kunden-Workflows und kritische Vertriebsprozesse, wie z. B. die Weiterleitung von Leads durch die Vertriebs-Pipeline oder die Aktualisierung des Kontaktstatus auf der Grundlage von Interaktionen. Ich kann auch meinen Lead-Akquisitionsprozess rationalisieren mit ClickUp-Formulare zur Erfassung von Lead-Informationen direkt im CRM-System. Diese Daten werden automatisch aktualisiert oder es werden neue Kundenaufgaben zur sofortigen Weiterverfolgung erstellt.

Erstellen Sie einen CRM-Workflow mit der ClickUp CRM-Vorlage

Darüber hinaus kann ich mit den gebrauchsfertigen Vorlagen von ClickUp mehrere Aktionspläne in Angriff nehmen.

Nehmen Sie zum Beispiel die ClickUp CRM-Vorlage bietet eine leistungsstarke Möglichkeit, Projekte und Arbeitsabläufe mit vorgefertigten Strukturen einzurichten, die den geschäftlichen Anforderungen gerecht werden. Sie können diese Folder-Vorlage nach Ihren Wünschen anpassen. Sie enthält eine Listenansicht zur Erfassung und Anzeige von Kundendetails und eine Kalenderansicht zur Anzeige geplanter Aktivitäten nach Datum. Sie können auch benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um Informationen wie Unternehmensumsatz, Branche, Mitarbeiterzahl usw. zu erfassen. Diese Vorlage herunterladen Speziell für Anfänger entwickelt, sind diese CRM-Vorlagen sind sofort einsatzbereit und vollständig anpassbar, sodass sie sich ideal für die Verwaltung von Leads, Kundenbeziehungen und Vertriebsketten an einem Ort eignen.

Das Lizenzierungsmodell von ClickUp wird für seine Fairness geschätzt, da es Ihnen ermöglicht, externe Mitarbeiter in bestimmte Projekte einzubeziehen, ohne dass erhebliche Zusatzkosten entstehen. Diese Funktion ist entscheidend für australische Unternehmen, die mit Freiberuflern oder externen Agenturen zusammenarbeiten.

Einfach ausgedrückt: Mit ClickUp wird Kundenbeziehungsmanagement einfacher und macht mehr Spaß!

Beste Eigenschaften von ClickUp

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team durch die visuelle Darstellung von Customer Journeys und Verkaufsstrategien mit ClickUp-Whiteboards

erstellen Sie Ihre CRM-Strategien kollaborativ mit ClickUp Whiteboards

Reduzieren Sie die manuelle Arbeit, indem Sie sich wiederholende Aufgaben wie Lead-Follow-up, Status-Updates und die Synchronisierung von Kontaktdaten automatisieren

erstellen Sie eine benutzerdefinierte Automatisierung für Ihre CRM-bezogenen Aufgaben

Sammeln und organisieren Sie Kundeninformationen durch maßgeschneiderte Formulare, die direkt in Ihr CRM-System einfließen

formulare mit Bedingungen erstellen, wenn nötig, um umfassende Kundendaten zu sammeln

Anzeigen und Verfolgen wichtiger Kundendaten wie Rechnungsstatus, Zahlungsbetrag, GST-Betrag, etc. mit demClickUp Tabellenansicht* Schnelle Erstellung von Texten für Kunden-E-Mails mit dem AI Writer von ClickUp Brain

Setzen und verfolgen Sie Geschäftsziele mitClickUp-Ziele und markieren Sie wichtige Erfolge mitClickup Meilensteine um Teams dabei zu helfen, Fortschritte auf dem Weg zu wichtigen Geschäftszielen zu erkennen

verfolgen Sie die Ziele und Fortschritte Ihres Teams in einer konsolidierten Ansicht

Organisieren Sie CRM-Strategien, wie z. B. Segmentierungstaktiken oder Upselling-Ansätze, und entwickeln Sie ein Brainstorming mitClickUp Mind Maps um Ideen zu verbinden und komplexe Kundeninteraktionsabläufe visuell zu planen

erstellen Sie Mind Maps mit ClickUp, um Ihre CRM-Strategien zu planen und zu visualisieren

ClickUp Einschränkungen

Es gibt eine Lernkurve für einige der erweiterten Funktionen

KlickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem bezahlten Plan für $7 pro Workspace-Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Rezensionen)

2. Salesforce CRM (Enterprise CRM-Plattform)

via {\an8}Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin Mit Salesforce CRM können Sie alle Kundendaten an einem Ort speichern, um alles im Blick zu behalten - vom Kunden- und Vertriebsengagement bis hin zu Analysen. Die integrierte KI, Einstein 1, bietet prädiktive Einblicke, die Teams helfen, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.

Darüber hinaus helfen die Analysetools von Salesforce den Teams, die Prognosegenauigkeit und das Pipeline-Wachstum zu verbessern. Auf der Management-Seite automatisieren die Tools für das Management des Umsatzlebenszyklus und der Vertriebsleistung kritische Prozesse und erleichtern so die effiziente Skalierung der Abläufe. Die Plattform unterstützt außerdem die Koordination von Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams, damit ihre Bemühungen aufeinander abgestimmt und effektiv sind.

Die besten Funktionen von Salesforce

Vereinheitlichung von Vertrieb, Service und Marketing mit einer einzigen Plattform zur Verbesserung der Kundenbindung.

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung mit KI-gesteuerten Einblicken von Einstein

Automatisieren und zentralisieren Sie Kundendatenaktualisierungen und Vertriebsprozesse

Steigern Sie die Produktivität und das Leistungsmanagement Ihres Vertriebsteams durch Automatisierung und Datenzusammenarbeit in Echtzeit

Einschränkungen von Salesforce

Benutzer berichten von häufigen Systemausfällen, die die Genauigkeit der Scorecard beeinträchtigen

Prädiktive KI und Konversationsintelligenz sind nur in den teureren Tarifen verfügbar

Wissensdatenbank-Updates sind langsam, was dazu führt, dass man für neue Arbeitsabläufe auf Slack angewiesen ist

Preise von Salesforce

Starter-Suite: AU $35/Monat pro Benutzer

AU $35/Monat pro Benutzer Professiona l: AU $112/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

l: AU $112/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise : AU $231/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: AU $231/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Unlimited: AU $462/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

AU $462/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Einstein 1 Sales: AU $700/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen von Salesforce

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (18.000+ Bewertungen)

3. Zoho CRM (CRM-Plattform für wachsende Unternehmen)

via Zoho CRM Mit den Automatisierungsfunktionen von Zoho können Sie weniger Zeit für manuelle Aufgaben aufwenden. Sein KI-gestützter Assistent Zia bietet vorausschauende Vertriebseinblicke und intelligente Geschäftsempfehlungen. Diese KI-Erweiterung hilft Teams dabei, Chancen zu erkennen und Strategien spontan zu optimieren.

Die angepassten Dashboards von Zoho helfen Ihnen bei der visuellen Verfolgung der Vertriebsleistung und der Metriken zur Kundenbindung. In der Sandbox-Umgebung von Zoho können Teams CRM-Konfigurationen ohne Risiko testen und ausprobieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Sie nur Änderungen implementieren, die sich garantiert positiv auf Ihre Arbeitsabläufe auswirken.

Insgesamt ist Zoho ein gutes Einsteiger-CRM, wenn Sie grundlegende Funktionen zu einem relativ niedrigen Preis wünschen.

Beste Eigenschaften von Zoho CRM

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team durch robuste Automatisierung und umfassende Analysefunktionen

Automatisieren Sie Arbeitsabläufe und Prozesse,CRM-Kampagnenund Customer Journeys zur Maximierung der Produktivität mit Zia, dem KI-Assistenten

Gewinnen Sie tiefe Einblicke mit fortschrittlichen Analysetools und benutzerdefinierten Berichten und Dashboards in Echtzeit

Bieten Sie personalisierte Kundenerlebnisse mit Omnichannel-Präsenz und prädiktiver Intelligenz

Einschränkungen von Zoho CRM

Zia verfügt im Vergleich zu anderen KI-Assistenten über begrenzte Fähigkeiten und ist nicht für Basis-Tarife verfügbar

Benutzer beschweren sich oft über die klobige Schnittstelle

Preise für Zoho CRM

Standard: AU $31/Monat pro Benutzer

AU $31/Monat pro Benutzer Professional: AU $54.25/Monat pro Benutzer

AU $54.25/Monat pro Benutzer Enterprise: AU $77.55/Monat pro Benutzer

AU $77.55/Monat pro Benutzer Ultimate: AU $100.75/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (2,600+ Bewertungen)

4.1/5 (2,600+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,700+ Bewertungen)

4. Freshsales CRM (KI-gestütztes Vertriebs-CRM)

via Freshsales Freshsales CRM hat es vor allem wegen seiner robusten und intuitiven Plattform auf die Liste geschafft. Freshsales fasst alle Vertriebsdaten an einem Ort zusammen, so dass Sie leicht erkennen können, welche Teile der Pipeline funktionieren und welche verbessert werden müssen. Mir gefällt auch die Bequemlichkeit der Mobil-App - Teams können Geschäfte schneller abschließen und einen außergewöhnlichen Kundenservice bieten.

Die Verwendung dieser kollaboratives CRM mit den KI-gestützten Tools von Collaborative CRM können Sie intelligente Vertriebskampagnen durchführen, Ihre Vertriebsprozesse organisieren und effektiver mit Ihren Kunden in Kontakt treten. Freddy AI hilft Teams, die besten Leads zu identifizieren und Geschäfte schneller abzuschließen.

Freshsales CRM beste Eigenschaften

Führen Sie intelligente Vertriebskampagnen durch, um qualitativ hochwertige Leads zu generieren und zu verfolgen

Organisieren Sie Vertriebsprozesse mit Kanban-Ansichten und Drag-and-Drop-Karten

Binden Sie Kunden mit einer 360°-Ansicht und kontextbezogenen Interaktionen ein

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern

Einschränkungen von Freshsales CRM

Die Arbeit mit der App ist umständlich; Benutzer bevorzugen die Webversion

Benutzer haben bemerkt, dass der technische Support nicht hilfreich ist

Preise für Freshsales CRM

Growth: AU $16/Monat pro Benutzer

AU $16/Monat pro Benutzer Pro: AU $70/Monat pro Benutzer

AU $70/Monat pro Benutzer Enterprise: AU $106/Monat pro Benutzer

Freshsales CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,100+ Bewertungen)

4.5/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

5. Monday.com (Vielseitige Arbeitsmanagement-Plattform)

via monday.com Monday.com CRM ermöglicht es Teams, Leads effizient zu verwalten, die Kommunikation zu zentralisieren und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Die KI-Funktionen der Plattform automatisieren die Aufgabenerstellung und das E-Mail-Management, indem sie Besprechungsergebnisse direkt in umsetzbare Elemente umwandeln.

Diese Automatisierung erstreckt sich auf die Erstellung und Verfeinerung von E-Mails, die Generierung von Inhalten und die Erstellung von Formeln. Sie können das CRM ohne Programmieraufwand anpassen, es auf Ihren spezifischen Vertriebszyklus zuschneiden und es nahtlos in wichtige Tools integrieren.

Was mich besonders beeindruckt hat, ist das Erscheinungsbild und die Benutzerfreundlichkeit der Plattform. Sie ist frei von den klobigen Schnittstellen herkömmlicher CRMs und bietet ein boardbasiertes Layout, das es einfach macht, die gesamte Vertriebs-Pipeline auf einen Blick zu sehen, den Fortschritt zu verfolgen und mit Teams zusammenzuarbeiten.

Monday.com CRM - die besten Eigenschaften

Sofortige Umwandlung von Besprechungsergebnissen in umsetzbare Aufgaben mit KI-gestützter automatischer Aufgabenerstellung

Verwalten Sie mehrere Pipelines und ändern Sie Geschäftsphasen mit Leichtigkeit und passen Sie sich an dynamische Vertriebsstrategien an

Zentralisieren Sie die gesamte Kundenkommunikation durch die Integration Ihrer E-Mails, so dass keine Interaktion verpasst wird

Zugriff und Verwaltung Ihrer Vertriebs-Pipeline von unterwegs mit einer speziellen mobilen App

Visualisieren Sie Ihre Vertriebs-Pipeline effektiv mit einem Board-basierten Layout

Monday.com Einschränkungen

Die Ersteinrichtung und Anpassung kann für neue Benutzer zeitaufwändig sein

Der kostenlose Plan hat Beschränkungen für Boards, Artikel und Benutzer

Künstliche Intelligenz ist nur in den Tarifen Pro und Enterprise verfügbar

Monday.com Preise

Kostenlos

Basic: AU $18/Monat pro Benutzer

AU $18/Monat pro Benutzer Standard: AU $21/Monat pro Benutzer

AU $21/Monat pro Benutzer Pro: AU $36/Monat pro Benutzer

AU $36/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kundenspezifische Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (10.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (10.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,700+ Bewertungen)

6. HubSpot CRM (Optimiertes CRM für ganzheitliches Kundenengagement)

via HubSpot HubSpot CRM unterstützt Teams dabei, Leads und Kunden in jeder Phase ihrer Reise zu verfolgen. Mit dieser umfassenden CRM-Lösung können Sie jeden Kunden im Detail betrachten und seine Interaktionen mit Ihrem Unternehmen, Kollegen, Aktivitäten, Kommunikation und mehr verfolgen. Mit HubSpot-Formularen können Sie Daten von einer Website, sozialen Medien oder Landing Pages erfassen. Sie können verschiedene Informationen über Interessenten und Kunden erfassen, von deren Website-Verhalten bis hin zu persönlichen Details und früheren Interaktionen mit der Marke.

HubSpot CRM unterstützt die Einhaltung lokaler Datenschutzgesetze wie die Australian Privacy Principles (APPs) und das Consumer Data Right (CDR) und gewährleistet so einen sicheren und transparenten Umgang mit Kundendaten.

HubSpot CRM - die besten Eigenschaften

Abwicklung aller Phasen der Kundeninteraktion auf einer einzigen Plattform, vom ersten Kontakt bis hin zum Post-Sales-Support

Personalisieren Sie Kontakt- und Unternehmensdatensätze, Deal-Pipelines und Reporting-Dashboards, um unterschiedliche Geschäftsanforderungen zu erfüllen

Verbinden Sie Ihr CRM mit einer Vielzahl von Business-Tools und -Anwendungen über den robusten HubSpot-Marktplatz für Integrationen

Automatisieren Sie Routineaufgaben in Marketing und Vertrieb, damit sich Ihre Teams auf Folgendes konzentrieren könnenCRM-Strategie und Kundenbindung

HubSpot CRM Einschränkungen

Erfordert den Wechsel zu kostenpflichtigen Plänen für erweiterte Funktionen und höhere Nutzungsgrenzen, was für kleine Unternehmen mit zunehmender Größe kostspielig werden kann

HubSpot CRM Preise

Professionelle Kundenplattform: AU $800/Monat (für 3 Sitze)

AU $800/Monat (für 3 Sitze) Enterprise-Kundenplattform: AU $3.600/Monat (für 5 Sitze)

HubSpot CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (11.000+ Bewertungen)

4.4/5 (11.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

7. Tall Emu CRM (Australisches CRM für umfassende Unternehmensführung)

via Tall Emu CRM Tall Emu CRM, das im Februar 2022 von MYOB übernommen wurde, rationalisiert das Geschäft, indem es Vertrieb, Lagerbestand, Bestellungen und Auftragsabwicklung an einem Ort verbindet. Tall Emu CRM wurde für kleine und mittelgroße australische und kiwische Unternehmen entwickelt. Es geht über MYOB und Xero hinaus und lässt sich problemlos mit lokalen Buchhaltungstools wie Reckon und QuickBooks Australia integrieren. Dies bietet eine wirklich lokalisierte Erfahrung für die Verwaltung von Finanzen und Buchhaltung. Sie können alles in Echtzeit sehen, so dass Sie genau wissen, wo Ihr Unternehmen steht. Tall Emu CRM macht die Verfolgung von Leads, Angeboten und Aufträgen bequem und einfach.

Die besten Funktionen von Tall Emu CRM

Verwalten Sie Kundeninteraktionen und optimieren Sie Ihre Abläufe mit einer einheitlichen Plattform

Automatisieren Sie administrative Aufgaben, um die Produktivität und Effizienz zu steigern

Synchronisierung und Verknüpfung von Vertrieb, Betrieb, Fertigung und Versand für Bestandsmanagement in Echtzeit

Vereinfachen Sie den Vertriebsprozess durch integrierte Angebote, Auftragsverwaltung und Kundenportale

Lösen Sie Probleme schnell mit dem Telefonsupport in Sydney

Einschränkungen von Tall Emu CRM

Einige Benutzer empfinden die mehrschichtige Organisation und Navigation als etwas komplex

Die verfügbaren Einstellungen zur Workflow-Automatisierung könnten umfangreicher sein

Tall Emu CRM Preise

AU $85/Monat pro Benutzer

Tall Emu CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Pipedrive (Vertriebsbeschleunigungs-CRM-Plattform)

via Pipedrive Mit Pipedrive CRM können Sie Ihre Vertriebsprozesse durch Personalisierung beschleunigen. Die benutzerfreundliche Plattform ermöglicht es Teams, die Phasen des Pipeline-Managements so anzupassen, dass sie ihren individuellen Vertriebsprozess widerspiegeln, wobei der Schwerpunkt auf umsetzbaren Schritten und nicht nur auf dem Endziel liegt. Pipedrive ist ein virtueller Coach, der Echtzeitberichte und Analysen zur Verfeinerung von Strategien bereitstellt.

Die Automatisierungsfunktionen reduzieren die administrativen Aufgaben erheblich, und mit über 350 Integrationen können Sie die Funktionalität erweitern, um die spezifischen Anforderungen kleiner Unternehmen zu erfüllen. Das Pipedrive-Supportteam ist besonders hilfsbereit und kenntnisreich und verbessert die Benutzererfahrung durch zeitnahe Unterstützung.

Australische Benutzer sollten jedoch beachten, dass das Pipedrive-Supportteam hauptsächlich in Europa ansässig ist und die Inanspruchnahme von Echtzeit-Hilfe per Video oder Audio aufgrund der Zeitzonenunterschiede eine gewisse Planung erfordert. Das bedeutet, dass Hilfe, die am Nachmittag benötigt wird, möglicherweise erst am nächsten Tag verfügbar ist.

Beste Eigenschaften von Pipedrive CRM

Passen Sie Phasen und Felder an Ihren Vertriebsprozess an, um einen personalisierten Ansatz zur Verfolgung von Geschäften und Aktivitäten zu gewährleisten

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und richten Sie benutzerdefinierte Auslöser ein, um Zeit zu sparen und die Effizienz innerhalb Ihres Vertriebszyklus zu steigern

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Ihre Vertriebsleistung mit anpassbaren Berichten und Dashboards

Integrieren Sie eine Vielzahl von Drittanbieteranwendungen, um die Funktionalität und Anpassungsfähigkeit an Ihre Geschäftsanforderungen zu verbessern

Einschränkungen von Pipedrive CRM

Die Funktion für Aktivitäten und Leads erfordert, dass sich die Benutzer innerhalb eines Leads oder Geschäfts befinden, um sicherzustellen, dass Aktualisierungen fortlaufend berücksichtigt werden

Benutzer haben festgestellt, dass es schwierig ist, Geschäfte mit der Drag-and-Drop-Funktion zu verwalten

Berichte und Analysen sind begrenzt

Preise für Pipedrive CRM

Essential Plan: AU $21.70/Monat pro Benutzer

AU $21.70/Monat pro Benutzer Erweiterter Plan: AU $44,95/Monat pro Benutzer

AU $44,95/Monat pro Benutzer Professioneller Plan: AU $91,45/Monat pro Benutzer

AU $91,45/Monat pro Benutzer Power Plan: AU $106.95/Monat pro Benutzer

AU $106.95/Monat pro Benutzer Plan Enterprise: AU $153.45/Monat pro Benutzer

Pipedrive CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1.800+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1.800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,900+ Bewertungen)

9. Creatio CRM (No-code CRM Plattform)

via Creatio CRM Mit Creatio CRM können Sie die gesamte Customer Journey mit no-code marketing automation Tools automatisieren. Das bedeutet maximale Freiheit und Flexibilität. Die Plattform bringt Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams zusammen und sorgt dafür, dass alle an einem Strang ziehen. Diese Einheit verwandelt Leads effizienter in loyale Stammkunden. Und da alle Kundeninteraktionen an einem Ort zusammengefasst sind, wird die Produktivität gesteigert und die Zusammenarbeit zwischen den Teams verbessert.

Die besten Funktionen von Creatio CRM

Einheitliche Arbeitsabläufe und eine gemeinsame Datenbank für Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams

Personalisierte Kundenerlebnisse mit einer 360-Grad-Ansicht und KI/ML-generierten Erkenntnissen

Automatisieren Sie Lead-Management, Opportunity-Management und Kampagnen-Workflows

Verfolgen Sie wichtige KPIs in Echtzeit mit leistungsstarken Dashboards ohne Code

Verwalten Sie Angebote, Aufträge, Verträge, Marketingunterlagen und andere Dokumente an einem Ort

Einschränkungen von Creatio CRM

Fehlender Upload einzelner Kontakte aus Telefon oder Outlook, was eine vollständige Synchronisierung erfordert

Teammitglieder finden es schwierig, Kontakte sowohl auf ihren Handys als auch in Creatio separat einzugeben

Preise für Creatio CRM

Growth: AU $38.75/Monat pro Benutzer

AU $38.75/Monat pro Benutzer Enterprise: AU $85.25/Monat pro Benutzer

AU $85.25/Monat pro Benutzer Unbegrenzt: AU $131.75/Monat pro Benutzer

Creatio CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (260+ Bewertungen)

4.7/5 (260+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (120+ Bewertungen)

10. NetSuite ( Umfassendes CRM für integriertes Kundenmanagement)

via Netsuite NetSuite CRM von Oracle kombiniert traditionelle CRM-Funktionen mit moderner Analytik, um Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Vertriebs-, Marketing- und Kundensupportprozesse auf einer Plattform zu unterstützen.

Indem NetSuite allen Ihren Teams eine einheitliche Sicht auf einen Kunden bietet, trägt es dazu bei, Interessenten und Kunden über alle Kanäle hinweg ein konsistentes Erlebnis zu bieten. Vertriebsteams erhalten relevante Einblicke und Aktualisierungen, um effektiv zu verkaufen und Upselling zu betreiben, während Marketingteams Kampagnen mit Vertriebsprozessen abstimmen und den gesamten Marketing-Workflow automatisieren können.

Die Echtzeit-Analysen und rollenbasierten Dashboards helfen den Vertriebsteams bei der Verfolgung von Pipelines und Zielen, den Support-Teams bei der Messung der Kundenzufriedenheit und den Marketing-Teams bei der Analyse des ROI von Kampagnen.

Beste Eigenschaften von NetSuite CRM

Verwalten Sie die Interaktionen mit Kunden, Partnern und Lieferanten auf einer einzigen, einheitlichen Plattform

Verbessern Sie die Vertriebsleistung durch Echtzeit-Zugriff auf Interessenten-, Kunden- und Auftragsdatensätze

Planen, Verwalten und Verfolgen von Marketingkampagnen über alle Kanäle hinweg von einem Ort aus

Bereitstellung eines konsistenten Kundendienstes mit einer 360-Grad-Ansicht der Kundenpräferenzen und -interaktionen

Automatisieren Sie Vertriebsprozesse vom Opportunity-Management bis hin zur Auftragsabwicklung und Provisionen

Unterstützung von Teams bei der Leistungsverfolgung mit Echtzeitdaten in benutzerdefinierten Dashboards

NetSuite CRM Einschränkungen

Banktransaktionen werden oft nicht wie erforderlich synchronisiert, was zu Verzögerungen beim Abgleich führt und manuelle Importe erforderlich macht

Nicht für kleinere Unternehmen geeignet, da die Lizenzkosten hoch sind und Sie die Software ohne einen dedizierten, Netsuite-zertifizierten Fachmann nicht vollständig nutzen können

NetSuite CRM Preise

Benutzerdefinierte Preise

NetSuite CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (3,156 Bewertungen)

4.0/5 (3,156 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,500+ Bewertungen)

Alle Ihre CRM-Bedürfnisse an einem Ort mit ClickUp

Die Wahl der richtigen Software für das Kundenbeziehungsmanagement kann Ihr Unternehmen verändern, indem es die Kundenbeziehungen verbessert, die Verkaufsprozesse rationalisiert und die allgemeine Effizienz steigert. Dieser Leitfaden über die beste CRM-Software in Australien stellt verschiedene Plattformen vor, um Ihnen zu helfen, die perfekte Lösung für Ihre geschäftlichen Anforderungen zu finden.

Nach der Bewertung dieser Optionen empfehle ich Ihnen eine kostenlose Testversion oder Demo, um herauszufinden, welches System am besten zu Ihrem Betrieb passt.

Als All-in-One-Lösung für mobiles CRM und Projektmanagement zeichnet sich ClickUp durch seine robusten Funktionen und seine Flexibilität aus. Sind Sie bereit, Ihre Kundenbeziehungen zu optimieren und Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren? Beginnen Sie Ihre Reise mit ClickUp noch heute!