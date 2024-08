Wir haben die beste CRM-Software in Kanada getestet

Wenn Sie in diesem Jahr in Kanada eine höhere Kundenabwanderung als normal im Vergleich zum Vorjahr erleben, sind Sie nicht allein.

In der Tat, die ServiceNow Consumer Voice Report 2024 stellt fest, dass "74 % der Kanadier weniger markentreu sind als noch vor zwei Jahren"

Viele kanadische Unternehmen konzentrieren ihre Bemühungen auf Customer Relationship Management (CRM), um das Kundenverhalten zu verfolgen, Kundeninteraktionen zu personalisieren, Kundenfeedback zu analysieren und den Customer Lifetime Value zu verbessern.

Eine der besten CRM-Strategien zur Verbesserung der Kundenakquisitions- und Kundenbindungsraten ist die Integration eines effektiven CRM-Software .

In diesem Blog werden wir die 10 besten CRM-Programme in Kanada vorstellen. Wir werden auch ihre besten Funktionen und Einschränkungen teilen, um Ihnen zu helfen, die beste Software für Ihre Anforderungen auszuwählen.

Worauf sollten Sie bei CRM-Software in Kanada achten?

Moderne Kunden verlangen außergewöhnliche Qualität. Sie müssen also eine Software finden, die Ihnen hilft, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten und mehr Kunden zu gewinnen. Hier sind die wichtigsten Funktionen, nach denen Sie in einem CRM suchen sollten software in Kanada:

Zusammenarbeit: Ein CRM muss es den Teammitgliedern ermöglichen, auf einfache Weise zu kommunizieren und Kundeninformationen auszutauschen. Dies ermöglicht eine hervorragende Kundenerfahrung und stellt sicher, dass das Team über aktuelle Informationen verfügtinformationen zum Arbeitsablauf *Automatisierung: Wählen Sie eine CRM-Software, die E-Mails an Leads und Kunden auf der Grundlage detaillierter Kundeninformationen automatisiert. Das spart Zeit bei manuellen Prozessen und steigert die Produktivität

Die 10 besten CRM-Software in Kanada im Jahr 2024

1. ClickUp (am besten für die Verwaltung Ihres Verkaufstrichters)

verwalten Sie Ihre Vertriebspipeline und steigern Sie die Kundenbindung mit der CRM-Software von ClickUp

Meine Top-Empfehlung für CRM-Software in Kanada ist ClickUp. Mit der ClickUp CRM-Software mit der ClickUp CRM-Software kann ich alle meine Kundenbeziehungen an einem Ort einsehen und meine Vertriebspipeline visualisieren.

ClickUp CRM vereinfacht auch die Kundenansprache. Sie können Ihre E-Mails mit ClickUp verbinden, um die Kommunikation zu rationalisieren, Geschäfte abzuschließen, Projektaktualisierungen zu senden und Kunden einzubinden.

Eine der vielversprechendsten Funktionen der ClickUp CRM-Software ist die ClickUp Dashboards die alle meine Kundendaten an einem Ort visualisieren. Das intuitive Dashboard (mit mehr als 50 Widgets) bietet detaillierte Einblicke in die Kundendaten. Sie können den Customer Lifetime Value, durchschnittliche Geschäftsgrößen, Verkaufsziele sowie Vertriebs- und Marketingaufgaben überwachen.

Darüber hinaus hilft ClickUp mir, sowohl das CRM als auch das Projektmanagement zu optimieren und meinem Team dabei zu helfen, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Mit den mehr als 15 flexiblen Ansichten, einschließlich Kanban-Board und Tabellenansicht, können Sie Kundenkonten leicht verfolgen und verwalten.

Mit der ClickUp CRM Vorlage mit ClickUp CRM können Sie die Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline und die Kommunikation in Ihrem Team an einem Ort rationalisieren. Es hilft Ihnen, sich auf die wichtigsten Bereiche der Kundenbeziehung zu konzentrieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern und mehr Kunden zu gewinnen.

Nutzen Sie die CRM-Vorlage von ClickUp, um Ihre Leads zu verwalten, Kundenbeziehungen zu pflegen und Ihre Vertriebspipeline zu optimieren.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp beste Eigenschaften

Zentrale Kundendatenbank: Verwalten Sie Ihre Kundendatenbank mitClickUp CRM-Software undCRM-Vorlagen. Sie helfen Ihnen, Leads zu verfolgen und Kontaktinformationen in einer zentralen Datenbank zu organisieren

Verwalten Sie Ihre Kundendatenbank mitClickUp CRM-Software undCRM-Vorlagen. Sie helfen Ihnen, Leads zu verfolgen und Kontaktinformationen in einer zentralen Datenbank zu organisieren Integrierte Kommunikationsfunktion: Kommunizieren Sie in Echtzeit mit Ihrem Team über @mentions undKommentare zuweisen inClickUp-Chat. Dies ermöglicht eine nahtlose funktionsübergreifende Zusammenarbeit und trägt zur Verbesserung der Kundenerfahrung bei

Kommunizieren Sie in Echtzeit mit Ihrem Team über @mentions undKommentare zuweisen inClickUp-Chat. Dies ermöglicht eine nahtlose funktionsübergreifende Zusammenarbeit und trägt zur Verbesserung der Kundenerfahrung bei KI-gesteuerte CRM-Analysen: Gewinnen Sie tiefe Einblicke in das Kundenverhalten, sagen Sie die Kundenabwanderung voraus und prognostizieren Sie den Umsatz mitClickUp Gehirnund verbessern die Entscheidungsfindung. Sie können Pick verwendenKI-Eingabeaufforderungen für CRM aus der Prompt-Bibliothek von ClickUp

erstellen Sie Umfragen und individuelle Formulare mit ClickUp Brain und bewerten Sie die Qualität Ihres Kundenservices

Einfache Anpassung: Verbessern Sie CRM-Aufgaben und die Verwaltung von Kundendaten mit anpassbaren Ansichten, einschließlich Kanban-Boards, Liste, Tabelle und Gantt

Verbessern Sie CRM-Aufgaben und die Verwaltung von Kundendaten mit anpassbaren Ansichten, einschließlich Kanban-Boards, Liste, Tabelle und Gantt Automatisierte Kundenansprache: Optimieren Sie die Kundenansprache durch die Integration von E-Mails mitClickUp E-Mail-Projektmanagement lösung. Sie können automatisch Follow-up-E-Mails oder Updates an Kunden senden

Optimieren Sie die Kundenansprache durch die Integration von E-Mails mitClickUp E-Mail-Projektmanagement lösung. Sie können automatisch Follow-up-E-Mails oder Updates an Kunden senden Verbesserung des Kundendienstes: Verbessern Sie den Kundendienst und gewinnen Sie die Kundenloyalität mitClickUp CRM-Software für den Kundenservice. Rationalisiert die Kundenanmeldung, das Ticketing und das Feedback-Management

clickUp CRM für die Interaktion mit dem Kundenservice verwenden

Bauen Sie eine reibungslose Customer Journey auf: Visualisieren Sie die Customer Journey mitClickUp Whiteboards. So können Sie Engpässe in der Customer Journey identifizieren und Reibungsverluste beseitigen

visualisieren Sie eine reibungslose Customer Journey mit dem ClickUp Whiteboard

Detaillierte Analysen und Berichte: Erhalten Sie detaillierte Berichte über die durchschnittliche Geschäftsgröße und den Customer Lifetime Value mitClickUp Dashboards

verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über den Projektfortschritt Ihres Teams und Ihres Unternehmens, verfolgen Sie Termine, verwalten Sie Aufgaben und sehen Sie in ClickUp Dashboards in Echtzeit, wer gerade woran arbeitet

ClickUp Einschränkungen

Es braucht einige Zeit, um alle Funktionen und Anwendungsfälle von ClickUp CRM zu verstehen

ClickUp Preise

Kostenlos: Für immer

Für immer Unbegrenzt : $7/Benutzer/Monat

: $7/Benutzer/Monat Geschäftskunden: $12/Benutzer/Monat

$12/Benutzer/Monat Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Workspace-Mitglied pro Monat.

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,500+ Bewertungen)

4.7/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,100+ Bewertungen)

via {\an8}Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin Salesforce ist eines der führenden CRM-Systeme, das viele Unternehmen in Kanada nutzen. Seine integrierte CRM-Software, Einstein 1, ist großartig für Automatisierung und Analyse, da seine KI Inhalte für Vertriebs-, Marketing-, Handels- und Kundendienstteams erstellen kann.

Sie lässt sich mit mehr als 3.000 Tools integrieren und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für alle, die mehrere verschiedene Lösungen kombinieren müssen.

Sie können Salesforce auch nutzen, um Kundenfeedback-Umfragen durchzuführen. Ich liebe diese Funktion, da sie wertvolle Kundeneinblicke sammelt und Ihren Kunden das Gefühl gibt, gehört zu werden.

Salesforce entspricht außerdem dem kanadischen Gesetz zum Schutz persönlicher Daten und elektronischer Dokumente ( PIPEDA ), die es Ihnen ermöglicht, Kundendaten sicher zu erfassen und zu speichern.

Die besten Funktionen von Salesforce

Automatisierter Zugriff auf soziale Daten von Kunden für ein besseres Verständnis ihres spezifischen Verhaltens und ihrer Vorlieben

Vergleichen Sie wichtige Details aus der Zeitleiste des Kunden mit denen von Wettbewerbern

Nutzen Sie die KI-Analysen von Einstein, um komplexe Einblicke in Vertrieb und Service zu gewinnen

Beschränkungen von Salesforce

Bei der Integration dieses Tools mit Drittanbieter-Integrationen kann es zu Softwareverzögerungen kommen

Einige Desktop-Funktionen sind auf Mobilgeräten möglicherweise nicht vollständig verfügbar, z. B. die maximale Anzahl der in Berichten angezeigten Zeilen

Preise für Salesforce

Kostenlos : 30-Tage-Testversion

: 30-Tage-Testversion Starter Suite : $25/Benutzer/Monat

: $25/Benutzer/Monat Professional : $80/Benutzer/Monat

: $80/Benutzer/Monat Enterprise : $165/Benutzer/Monat

: $165/Benutzer/Monat Unbegrenzt : $330/Benutzer/Monat

: $330/Benutzer/Monat Einstein 1 Verkauf: 500 $/Benutzer/Monat

Salesforce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (19.000+ Bewertungen)

4.3/5 (19.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (18,000+ Bewertungen)

3. HubSpot (am besten für die Automatisierung von Kommunikation und Kundenservice)

via HubSpot HubSpot ist eine der bekanntesten kollaboratives CRM software-Anwendungen in Kanada. Es bietet die richtigen Tools, um das Kundenwachstum zu beschleunigen. Mir gefällt, dass HubSpot angepasste CRM-Lösungen für Vertriebsleiter, Vertriebsprofis, Vermarkter, Kundendienstteams, Betriebsleiter und Geschäftsinhaber bietet.

Damit kann ich schnell auf detaillierte Berichte zugreifen und die Leistung meines Vertriebsteams überwachen. Außerdem bietet es einen kostenlosen Terminplaner, mit dem potenzielle Kunden Entdeckungsgespräche buchen können. Teams können damit Aufgaben erstellen, Fristen setzen und sich automatisch erinnern lassen.

Es bietet eine zentralisierte CRM-Datenbank die es den Vertriebsteams ermöglicht, Interessenten- und Lead-Daten gemeinsam zu nutzen und von überall aus darauf zuzugreifen. Dies ermöglicht eine nahtlose Verfolgung von Kundenbeziehungen und eine mühelose Verwaltung von Vertriebsaktivitäten.

HubSpot erfüllt auch die geltenden Kanadischen Bundes- und Provinzgesetze die sich auf die Verarbeitung von Kundendaten beziehen (wie z. B. die Vorschriften der Provinzen, z. B. Bill 64 in Quebec), damit die vertraulichen Informationen Ihrer Kunden sicher bleiben.

HubSpot beste Eigenschaften

Überwachen Sie Ihre gesamte Vertriebspipeline in Echtzeit auf einem visuellen Dashboard

Verwenden Sie kostenlose Formulare, Landing Pages und Anzeigenverwaltungstools, um Leads in qualifizierte Kunden umzuwandeln

Kontrollieren Sie Ihre Daten, indem Sie Berichte und Dashboards als öffentlich, privat oder eingeschränkt zugänglich einstellen

Aktivieren Sie Ticketing- und Live-Chat-Funktionen, um schnellen Kundensupport zu bieten und die Kundenerfahrung zu verbessern

Verfolgen Sie Website-Aktivitäten und identifizieren Sie neue Leads für Ihr Unternehmen

Speichern Sie unbegrenzt Kundendaten und bis zu 1.000.000 Kontakte ohne Zeitlimit

Verwenden Sie HubSpot Payments zur einfachen Abwicklung von Zahlungen innerhalb der Plattform, ohne dass Sie Drittanbieter wie Stripe oder PayPal benötigen

HubSpot-Einschränkungen

Viele HubSpot CRM-Funktionen sind nicht anpassbar

Es enthält viele kostenpflichtige Add-Ons, die die Kosten erhöhen können

HubSpot-Preise

Kostenlos: Für immer

Für immer Marketing Hub Starter: $20/Benutzer/Monat

$20/Benutzer/Monat Kundenplattform Starter: $20/Benutzer/Monat

$20/Benutzer/Monat Marketing Hub Professional: $890/3 Benutzer/Monat

$890/3 Benutzer/Monat Marketing Hub Enterprise: $3600/5 Benutzer/Monat

Für kanadische Unternehmen verstehen sich die Hubspot-Gebühren exklusive der Goods and Services Tax (GST), Provincial Sales Tax (PST) und Harmonized Sales Tax (HST).

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (11.000+ Bewertungen)

4.4/5 (11.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4000+ Bewertungen)

4. Copper (Am besten für den Aufbau von Kundenbeziehungen)

(@) Kupfer Copper hat den Aufbau von Kundenbeziehungen für mein Team wesentlich erleichtert. Mit Copper kann ich die einzelnen Interaktionspunkte mit jedem Kunden einsehen, so dass ich keine relevanten Details verpasse.

Copper hat sich für mich durch seine einfache Benutzeroberfläche ausgezeichnet. Sie können Copper einfach in Ihren Google-Arbeitsbereich integrieren und alle Kunden-E-Mails und -Dateien verwalten.

Es vereinfacht die Abbildung der Customer Journey, sendet automatisch personalisierte E-Mails an Kunden und verfolgt das Kundenengagement.

Copper beste Eigenschaften

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben und senden Sie wichtige Nachrichten, um regelmäßig mit Ihren wichtigen Kontakten in Kontakt zu bleiben

Greifen Sie auf vordefinierte Berichte zu, um einen umfassenden Überblick über Vertrieb, Marketing und Kundenerfolg zu erhalten und so Ihre Konten optimal zu koordinieren

Synchronisieren Sie Anhänge und Google-Dokumente aus GMail und Google Calendar, um Kundendaten zu zentralisieren

Wählen Sie mehrere Währungen und Sprachen, wenn Sie international tätig sind oder überwiegend französischsprachige Regionen in Kanada bedienen

Einschränkungen für Kupfer

Keine Flexibilität außerhalb von Google Workspace, was es für Unternehmen, die nicht mit den Produkten von Google vertraut sind, weniger attraktiv macht

Preise für Copper

Kostenlos : 14-tägige Testversion

: 14-tägige Testversion Starter: $9/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

$9/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Basic: $23/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

$23/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Professional: 59 $/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

59 $/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Business: 99 $/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

Copper Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

via TheFishTank TheFishTank ist eine Unternehmenslösung für kleine Unternehmen in Kanada. Obwohl es keine native CRM-Lösung hat, kann es nahtlos mit Salesforce CRM und Microsoft 365 Dynamics-Lösungen in Ihren CRM-Betrieb integriert werden.

TheFishTank ist ein offizieller Sitecore-Partner, der eine nahtlose Integration mit Salesforce bietet. Es hilft Ihnen, einen 360-Grad- und Multikanal-Blick auf Ihre Kunden zu erhalten. Sie können detaillierte Customer Journeys auf mehreren Kanälen abbilden, was Ihnen hilft, Leads schneller abzuschließen.

Mit TheFishTank können Sie auch Coveo, eine KI-gestützte SAP-Kundenlösung, in Ihren Tech-Stack integrieren.

Die besten Funktionen von TheFishTank

Integrieren Sie CRM-Lösungen, wie z.B. Salesforce, in Ihre Unternehmenslösung

Holen Sie sich fortgeschrittene CRM-Analysen mit Sitecore für eine bessere Entscheidungsfindung

Erstellen Sie personalisierte CRM-Daten mit Sitecore

TheFishTank Einschränkungen

Es fehlen viele CRM-Funktionen wie Kunden-Feedback-Management, Lead-Generierung und Vertriebsautomatisierung

TheFishTank Preise

Individuelle Preisgestaltung je nach Unternehmensgröße und Branche

TheFishTank Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

6. CentrixOne (am besten geeignet für Kundenkontakte)

via CentrixOne CentrixOne ist eine native CRM-Software für kleine und mittlere Unternehmen in Kanada. Alle Dienste sind auf Englisch und Französisch verfügbar.

CentrixOne ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um einen Gesamtüberblick über die Vertriebspipeline zu erhalten. Es ermöglicht eine einfache Verfolgung und Aktualisierung von Vertriebsaktivitäten mit einfacher Drag-and-Drop-Funktionalität.

Mir gefällt, wie es mehrere Konten, Leads, E-Mails und Kontakte an einem Ort anordnet. So können Vertriebs- und Marketingteams bei der Verwaltung von Leads Zeit sparen.

Die Lead-Segmentierungsfunktion hat mich besonders beeindruckt. Sie klassifiziert und filtert Leads, damit ich weiß, welche ich priorisieren muss. Die Software sendet auch personalisierte Mitteilungen an potenzielle Kunden, was mir die Arbeit erleichtert.

Außerdem kann man damit schnell Aktionen planen, um auf die Leads sofort nach dem Kontakt zu reagieren und sie sofort einem Vertreter zuzuweisen.

CentrixOne beste Eigenschaften

Automatisieren Sie personalisiertes Marketing undCRM-Kampagnen.

Echtzeit-Prognose der Vertriebspipeline

Erstellen Sie wirkungsvolle E-Mails mit einfacher Drag-and-Drop-Bearbeitung und filtern Sie E-Mail-Listen, um bestimmte Zielgruppen anzusprechen

Erfassen und verfolgen Sie automatisch die Daten von Website-Besuchern und identifizieren Sie Leads

CentrixOne Einschränkungen

Sie können nur automatisierte E-Mails an bis zu 1500 Kontakte auf einmal senden, um zu vermeiden, dass sie als Spam gekennzeichnet werden

CentrixOne Preise

Kostenlos : 14-Tage-Testversion

: 14-Tage-Testversion Essential: $26.50/Benutzer/Monat

$26.50/Benutzer/Monat Pro: 47,50 $/Benutzer/Monat

47,50 $/Benutzer/Monat Growth: $79,50/Benutzer/Monat

$79,50/Benutzer/Monat Enterprise: $105,50/Benutzer/Monat

CentrixOne Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

7. Pipedrive (Am besten für Lead Management)

via Pipedrive Pipedrive ist eine großartige Plattform für das komplette Vertriebsmanagement. Sie automatisiert den Vertriebsprozess und erleichtert die Verfolgung von Vertriebs-Pipelines und die Verwaltung von Leads.

Außerdem bietet es detaillierte Berichte für die Lead-Performance und die Geschäftsverfolgung. Was mir an Pipedrive gefällt, ist die erweiterte Verfolgung von Vertriebskennzahlen. Mit Pipedrive kann ich Vertriebsziele festlegen, Umsatzprognosen erstellen und die Teamleistung verwalten.

Sie können auch Ihre E-Mails mit Pipedrive synchronisieren und Ihren Posteingang direkt in der Software verwalten.

Die besten Funktionen von Pipedrive

Verwenden Sie die KI-Integration von Pipedrive, um Geschäfte mit hohem Potenzial zu identifizieren

Automatisieren Sie Umsatzberechnungen mit intelligenten Formeln

Berechnen Sie die durchschnittliche Konversionsrate, um die Anzahl der neuen Leads zu bestimmen, die Sie zum Erreichen Ihrer Ziele benötigen

Verwenden Sie das Add-on für Webbesucher, um Leads zu verfolgen

Aktivieren Sie elektronische Unterschriften, damit Ihre Kunden wichtige Dokumente unterschreiben können, ohne sie herunterzuladen. Dies kann dazu beitragen, Geschäfte schneller abzuschließen

Unterstützt mehrsprachige und mehrwährungsfähige Operationen, um die Bedürfnisse kanadischer Kunden besser zu erfüllen

Pipedrive-Einschränkungen

Viele erweiterte Funktionen sind als kostenpflichtige Add-ons erhältlich

Pipedrive Preise

Kostenlos : 14-Tage-Testversion

: 14-Tage-Testversion Grundlegend: $14/Benutzer/Monat

$14/Benutzer/Monat Erweitert: $29/Benutzer/Monat

$29/Benutzer/Monat Professional: $59/Benutzer/Monat

$59/Benutzer/Monat Power: $69/Benutzer/Monat

$69/Benutzer/Monat Enterprise: $99/Benutzer/Monat

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (1,800+ Bewertungen)

4.3/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,900+ Bewertungen)

8. Freshsales (Am besten für Interessentenmanagement)

via Freshsales Wenn Sie Probleme mit der Verwaltung Ihrer Interessenten haben, sollten Sie Freshsales ausprobieren. Es ist ein KI-gestütztes Vertriebs-CRM, das Ihnen hilft, intelligente Vertriebskampagnen zu automatisieren und den Umsatz zu steigern.

Sie können auch Ihre gesamte Vertriebspipeline auf einem Kanban-Board anzeigen.

FreddyAI, die KI-Integration von Freshsales, liefert den Intent Score für jeden Lead und ermöglicht es Ihnen, sich auf wertvolle Leads zu konzentrieren. Dies kann die Lead-Konversion erheblich steigern.

Sie können damit sogar E-Mail-Marketingkampagnen vereinfachen, indem Sie Kontaktinformationen aus CSV/Excel, Google Contact oder Outlook Contact importieren.

Freshsales beste Eigenschaften

Nutzen Sie den KI-gestützten Assistenten, um über laufende Geschäfte informiert zu bleiben und diejenigen hervorzuheben, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern

Erhalten Sie Geschäftsempfehlungen und Kundeneinblicke, um wirkungsvollere und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen

Bessere Analyse des Kundenverhaltens mit einer 360°-Ansicht der Kundendaten und Bereitstellung einer personalisierten Kundenerfahrung

Automatisieren Sie CRM-Workflows mit anpassbaren Vorlagen

Bietet mehrsprachige Unterstützung für die französischsprachigen Regionen in Kanada.

Freshsales Einschränkungen

Das System zur Bewertung von Geschäften kann manchmal einige Unstimmigkeiten aufweisen

Die Möglichkeiten zur Berichterstellung sind begrenzt

Freshsales Preise

Kostenlos : Für immer

: Für immer Wachstum: $9/Benutzer/Monat

$9/Benutzer/Monat Pro: 39 $/Benutzer/Monat

39 $/Benutzer/Monat Enterprise: $59/Benutzer/Monat

Freshsales Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1,100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

9. 1CRM (Am besten für CRM und Auftragsverwaltung)

via 1crm 1CRM ist eine Mehrzweck-CRM-Software, die Sie bei der Verwaltung von täglichen Aufgaben, Verkäufen und Verkaufschancen, Kundenservice und Projektmanagement unterstützt. Es rationalisiert die gesamte Teamzusammenarbeit an einem Ort und reduziert den Bedarf an verschiedenen Anwendungen.

1CRMs Auftragsmanagement-Funktion unterscheidet es von anderen CRM-Softwarelösungen in Kanada. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Angebote, Rechnungen, Kataloge und Bestellungen verwalten.

1CRM beste Eigenschaften

Verfolgen Sie Bestandsbewegungen an mehreren Lagerstandorten

Erhalten Sie Echtzeit-Updates zu überfälligen Rechnungen und dem aktuell zu zahlenden Saldo

Nutzen Sie gebuchte Stunden, um Informationen über die für verschiedene Projekte und Kundenfälle aufgewendete Zeit zu erhalten

Automatisierte Lead-Erfassung, personalisierte Follow-up-E-Mails und Erstellung von Newslettern mit dem Drag-and-Drop-Editor

Verwalten Sie Ihr Partnernetzwerk und automatisieren Sie Verkaufsprovisionen

Verbinden Sie die Social-Media-Profile Ihrer Kunden, um deren neueste Nachrichten zu erhalten und personalisierte Kampagnen zu versenden

1CRM Einschränkungen

Die Projekt-Management-Lösung ist nicht benutzerfreundlich

Es gibt keine Live-Chat-Integration, was die Kommunikation im Team erschweren kann

1CRM Preise

Kostenlos : 30-Tage-Testversion

: 30-Tage-Testversion Startup: $15/Benutzer/Monat, monatliche Abrechnung

$15/Benutzer/Monat, monatliche Abrechnung Startup +: $23/Benutzer/Monat, monatliche Abrechnung

$23/Benutzer/Monat, monatliche Abrechnung Professional: 33 $/Benutzer/Monat, monatliche Abrechnung

33 $/Benutzer/Monat, monatliche Abrechnung Enterprise: 39 $/Benutzer/Monat, monatliche Abrechnung

1CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

4.3/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

10. Act! (Am besten für Marketing-Automatisierung)

via Act! Act! ist eine vollständig anpassbare CRM- und Marketing-Workflow-Automatisierungsplattform, die eine 360-Grad-Sicht auf alle Ihre Kundenaktivitäten, Interaktionen und Verkäufe bietet. Es ist ideal für aufbau von Kundenmanagement-Strategien und die Verwaltung von Pipelines.

Sie können Ihre Vertriebspipeline nach Produkt, Gebiet, Vertriebsstufe, Vertreter und Region auswerten, was bei der Arbeit in den kanadischen Provinzen sehr praktisch ist. Zusammen mit CRM können Sie Act! nutzen, um Marketingkampagnen mit anpassbaren Vorlagen zu automatisieren und Arbeitsabläufe durch die Definition von Outreach-Strategien zu automatisieren.

Besonders gut gefällt mir die integrierte Textnachrichtenfunktion, SMS4Act!, mit der Sie schnell und einfach Textnachrichten direkt aus Act! versenden können Außerdem werden die Antworten automatisch zur Nachverfolgung und als Referenz aufgezeichnet, was meine Arbeit erleichtert und beschleunigt.

Act! beste Eigenschaften

Sofortiger Zugriff auf Kundendaten und CRM-Aktivitäten mit der Suchfunktion

Echtzeittransparenz der Unternehmensleistung mit einer umfassenden Ansicht des Vertriebszyklus

Konsolidieren Sie Daten aus Tabellenkalkulationen und gewinnen Sie neue Erkenntnisse durch Analysen mit der Funktion für benutzerdefinierte Tabellen

Automatisieren Sie die Lead-Erfassung mit hochgradig konvertierenden Landing Pages und Webformularen

Einschränkungen von Act!

Begrenzte Anzahl von E-Mail-Vorlagen für Marketingkampagnen

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten, daher ungeeignet für Unternehmen, die ein schnelles Wachstum verzeichnen oder große Mengen an Kundendaten verarbeiten

Act! Preise

Kostenlos : 30-Tage-Testversion

: 30-Tage-Testversion Cloud-basiert: $30/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

$30/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Vor Ort: $37,50/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

Act! Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (400+ Bewertungen)

3.9/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (700+ Bewertungen)

Erhöhen Sie die Kundenerfahrung mit ClickUp's CRM

Da die Kundenorientierung für Unternehmen in allen kanadischen Branchen zur obersten Priorität geworden ist, müssen Sie eine effektive CRM-Software mit verschiedenen Funktionalitäten implementieren.

Mit der ClickUp CRM plattform können Sie anpassbare Ansichten wie Tabelle, Tafel, Kalender, Liste und Formular verwenden, um Ihren CRM-Arbeitsbereich an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

Von leistungsstarken Dashboards bis hin zu den KI-gestützten Outreach-Funktionen von ClickUp Brain kann ClickUp CRM jede Account-Management-Aufgabe bewältigen. Und vergessen Sie nicht die robusten Vorlagen, die Aktivitäten von der Lead-Generierung bis zum Influencer-Management unterstützen. Anmeldung bei ClickUp noch heute kostenlos!