Top 10 HR-Software in Malaysia

Der Betrieb eines Unternehmens jeglicher Größe erfordert die Bewältigung einer Fülle von Aufgaben, wie z. B. Mitarbeiterverwaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Leistungsmanagement und Compliance-Management. Es ist nicht einfach, diese Aufgaben manuell zu bewältigen. Der Einsatz von HR-Software zur Verwaltung dieser Aufgaben minimiert jedoch Fehler, spart Zeit und ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihre Geschäftsziele zu konzentrieren.

Ich habe viel Zeit damit verbracht, verschiedene in Malaysia angebotene HR-Service-Softwareoptionen zu untersuchen, um unsere Personalarbeit zu optimieren. Kommen Sie mit, wenn ich meine persönlichen Erfahrungen, Beobachtungen und Bewertungen der besten HR-Software-Anbieter in Malaysia mit Ihnen teile, um Ihnen zu helfen, die beste HR-Software-Option für Ihr Unternehmen zu finden.

Worauf sollten Sie bei HR-Software in Malaysia achten?

Bei der Auswahl von HR-Software in Malaysia sind mehrere Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen Ihres Unternehmens und den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften : Vergewissern Sie sich, dass die Software die Anforderungen des malaysischen Arbeitsrechts in Bezug auf Arbeitsverträge, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuern und andere rechtliche Anforderungen erfüllt. Prüfen Sie beispielsweise, ob die Software Bestimmungen für MTD (Monthly Tax Deduction) sowie für andere gesetzliche Abzüge wie EPF (Employees' Provident Fund), SOCSO (Social Security) und EIS (Employee Insurance System) enthält

: Vergewissern Sie sich, dass die Software die Anforderungen des malaysischen Arbeitsrechts in Bezug auf Arbeitsverträge, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuern und andere rechtliche Anforderungen erfüllt. Prüfen Sie beispielsweise, ob die Software Bestimmungen für MTD (Monthly Tax Deduction) sowie für andere gesetzliche Abzüge wie EPF (Employees' Provident Fund), SOCSO (Social Security) und EIS (Employee Insurance System) enthält Integrationsmöglichkeiten : Wählen Sie eine HR-Software, die sich nahtlos in andere Unternehmensanwendungen, Buchhaltungssoftware, Zeiterfassungstools und andere Systeme integrieren lässt, um Datensilos zu vermeiden und die Produktivität zu steigern

: Wählen Sie eine HR-Software, die sich nahtlos in andere Unternehmensanwendungen, Buchhaltungssoftware, Zeiterfassungstools und andere Systeme integrieren lässt, um Datensilos zu vermeiden und die Produktivität zu steigern Sicherheitsmaßnahmen : Stellen Sie sicher, dass die Software über robuste Datensicherheitsfunktionen verfügt, um vertrauliche Mitarbeiterdaten vor Verstößen oder unerwünschtem Zugriff zu schützen

: Stellen Sie sicher, dass die Software über robuste Datensicherheitsfunktionen verfügt, um vertrauliche Mitarbeiterdaten vor Verstößen oder unerwünschtem Zugriff zu schützen Kosten und Rentabilität : Wählen Sie eine HR-Software aus, die Ihren finanziellen Möglichkeiten entspricht, und berücksichtigen Sie die potenzielle Investitionsrendite der Software. Berücksichtigen Sie Elemente wie Zeitersparnis, Produktivitätssteigerung, geringere Verwaltungskosten und höhere Mitarbeiterbindung, wenn Sie die Investitionsrendite von HR-Software beurteilen

: Wählen Sie eine HR-Software aus, die Ihren finanziellen Möglichkeiten entspricht, und berücksichtigen Sie die potenzielle Investitionsrendite der Software. Berücksichtigen Sie Elemente wie Zeitersparnis, Produktivitätssteigerung, geringere Verwaltungskosten und höhere Mitarbeiterbindung, wenn Sie die Investitionsrendite von HR-Software beurteilen Benutzeroberfläche : Achten Sie auf eine intuitive Benutzeroberfläche sowie auf umfangreiches Schulungs- und Supportmaterial, das die Akzeptanz fördert und den Teams hilft, die Software effizient zu nutzen. Prüfen Sie, ob Support- und Schulungsmaterialien in Bahasa Malaysia angeboten werden

: Achten Sie auf eine intuitive Benutzeroberfläche sowie auf umfangreiches Schulungs- und Supportmaterial, das die Akzeptanz fördert und den Teams hilft, die Software effizient zu nutzen. Prüfen Sie, ob Support- und Schulungsmaterialien in Bahasa Malaysia angeboten werden Skalierbarkeit : Wählen Sie eine HR-Software, die mit den Anforderungen Ihres Unternehmens mitwachsen kann. Unabhängig davon, ob es sich um ein Start-up oder ein etabliertes Unternehmen handelt, muss die Software anpassungsfähig sein, um Ihre sich entwickelnden Anforderungen zu erfüllen

: Wählen Sie eine HR-Software, die mit den Anforderungen Ihres Unternehmens mitwachsen kann. Unabhängig davon, ob es sich um ein Start-up oder ein etabliertes Unternehmen handelt, muss die Software anpassungsfähig sein, um Ihre sich entwickelnden Anforderungen zu erfüllen Wandelbar und anpassungsfähig: Wählen Sie eine anpassbare HR-Software, die sich leicht an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen lässt

10 Top HR-Software in Malaysia für 2024

Hier finden Sie meine umfassende Bewertung und eingehende Analyse der besten HR-Software in Malaysia. Ich führe Sie durch die Vorteile, Einschränkungen, Hauptfunktionen und Preise der einzelnen Tools, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche für die Anforderungen Ihres Unternehmens am besten geeignet ist.

1. ClickUp (Bestes Programm für HR-Projektmanagement)

beschleunigen Sie die Einstellung, das Onboarding und das Mitarbeiterwachstum mit der HR-Management-Plattform von ClickUp

ClickUp ist eine führende HR-Management-Plattform in Malaysia, die umfassende HR-Lösungen anbietet. Sie ist in erster Linie ein Projektmanagement-Tool und bietet eine robuste Personalmanagement-Suite, die die Einstellung, das Onboarding und die Überwachung von Mitarbeitern vereinfacht. Mit mehr als 1.000 Integrationen zu bekannten Geschäftsanwendungen und mehr als 100 anpassbaren HR-Funktionen macht ClickUp die Verwaltung von Abläufen effizienter und ermöglicht eine nahtlose Expansion des Unternehmens. ClickUp für HR-Team vereinfacht die täglichen HR-Aufgaben. Es verbessert den Einstellungsprozess von Mitarbeitern durch in Echtzeit anpassbare Formulare, Leistungsverfolgung und Zeitplanmanagement. Darüber hinaus können HR-Manager mit ClickUp for HR Team den Überblick über die Zeitpläne für Vorstellungsgespräche behalten ClickUp Kalenderansicht .

überwachen Sie Ihre ClickUp-Aufgaben und starten Sie Meetings direkt von Ihrer Kalenderansicht aus mit Hilfe der Zwei-Wege-Synchronisation Erkennung der ClickUp-Zusammenarbeit ermöglicht es Ihnen, den idealen Arbeitsablauf für Sie und Ihr Unternehmen zu gestalten, indem Sie jedes Projekt organisieren, überwachen und gemeinsam daran arbeiten. Sie können Dokumente in Echtzeit mit Teammitgliedern bearbeiten und sofortiges Feedback erhalten.

Darüber hinaus ermöglichen die ausgefeilten Teamwork- und Kommunikationsfunktionen von ClickUp Teams jeder Größe die Zusammenarbeit in Echtzeit, die Zentralisierung aller Kommunikations- und Mitarbeiter leistungsmanagement innerhalb einer einzigen Plattform und fördern die Verantwortlichkeit des Teams. Darüber hinaus bietet ClickUp gebrauchsfertige Vorlagen, so dass Sie nicht von Grund auf neue Frameworks erstellen müssen.

Organisieren Sie Ihre Mitarbeiterinformationen und vieles mehr mit der Clickup-Vorlage Mitarbeiterverzeichnis

Zum Beispiel, die ClickUp-Vorlage für das Mitarbeiterverzeichnis die das Onboarding von Mitarbeitern erleichtert, individuelle Tabellen erstellt und automatische Erinnerungen ermöglicht. Diese Vorlage dient als zentraler Knotenpunkt für alle Ihre Mitarbeiterinformationen, sodass Sie schnell auf alle Informationen zugreifen können. Diese Vorlage herunterladen

Einfacher Zugriff auf wichtige HR-Richtlinien mit der HR Knowledge Base Vorlage von ClickUp

Optimieren Sie alle grundlegenden HR-Verfahren, wie z. B ressourcenplanung lohn- und Gehaltsabrechnungen, Beurteilungen, Pflege von Datenbanken und persönliche Gespräche mit den ClickUp HR Knowledge Base Vorlage. Sie bietet eine benutzerfreundliche Plattform zur Verwaltung und Speicherung all Ihrer HR-Informationen. Sie zentralisiert alles, was Ihr Team braucht, und macht Aktualisierungen, die Verwaltung von Mitarbeiterdaten und den Zugriff darauf zu einem Kinderspiel. Diese Vorlage herunterladen Was ClickUp wirklich auszeichnet, ist seine Suite von KI-Tools ClickUp Gehirn das auf Abfragen reagiert und Ihre Projekte, Dokumente, Personen und Ihr Unternehmenswissen miteinander verbindet. Sie können die Zeit, die Sie mit der Suche nach relevanten Daten verbringen, auf ein Minimum reduzieren. Durch die Automatisierung von Projektaktualisierungen und -übersichten setzt der KI-Projektmanager Zeit frei, um sich mehr auf wichtige HR-Projekte als auf banale Benachrichtigungen zu konzentrieren.

KlickUp beste Eigenschaften

Verarbeiten Sie HR-Insights und Daten wie Einstellungspläne, offene Stellen und Teamproduktivität mit Hilfe von über 50 Widgets mitClickUp Dashboards Erfassen Sie Einstellungsanfragen, Mitarbeitereingaben oder Bewertungen mitClickup Formulare Steigern Sie die Effizienz durch die Integration mit einer Vielzahl von Apps und Diensten von Drittanbietern, z. B. Dateispeicherdiensten wie Dropbox und Google Drive und Messaging-Plattformen wie Slack und Microsoft Teams mitClickUp-Integrationen* Entwerfen Sie E-Mail-Vorlagen, SOPs und vieles mehr im Handumdrehen mit dem AI Writer von ClickUp Brain

Erfassen Sie die Zeit, erstellen Sie Hochrechnungen, kommentieren Sie Ihre gemessene Zeit und prüfen Sie Berichte über die von Ihnen aufgewendete Zeit von praktisch jedem Ort aus mitClickUp Projekt-Zeiterfassung

planen Sie Umfragen, Abstimmungen und Bewertungen mit personalisierten Formularen. Überwachen Sie die Antwortdaten Ihrer Mitarbeiter, um fundierte Entscheidungen zu treffen_

KlickUp Einschränkungen

Anfänger können bei der Navigation durch die komplizierten Funktionen auf Schwierigkeiten stoßen

KlickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Tarif für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat hinzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4000+ Bewertungen)

2. PayrollPanda (Beste Gehaltsabrechnungs-Software)

via {\an8}Das ist das Problem PayrollPanda ist eine Online-HR- und Gehaltsabrechnungssoftware, die Führungskräfte und Personalverantwortliche unterstützt. Mit effektiven Funktionen wie der Erstellung von Gehaltsabrechnungen, Lohnverfolgung, eLeave und API-Integrationen wird sie von zahlreichen KMU in Malaysia genutzt.

PayrollPanda ist zu 100% HRDF-fähig, was für malaysische Unternehmen ein wichtiger Anreiz sein dürfte. Das Produkt wird kontinuierlich weiterentwickelt, und alle zwei Wochen werden aktualisierte Versionen veröffentlicht. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und erfordert keine Schulung.

Beste Eigenschaften von PayrollPanda

Automatisieren Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuerberechnungen und gesetzliche Beiträge mit einem LHDN-Reklamationstool

Aktualisierung der persönlichen Daten, Beantragung von Urlaub und Einsicht in die Lohn- und Gehaltsabrechnungsdetails mit einfachem Zugang über die Selbstbedienungswerkzeuge

Senkung der Arbeitskosten durch Vereinfachung der Lohn- und Gehaltsabrechnung, der Steuerabrechnung und der Bezahlung der Arbeitskräfte

Rationalisierung der Finanzvorgänge durch Integration mit Buchhaltungssoftware und Kostenerfassung

Regelmäßige Updates zur proaktiven Verbesserung der Funktionalität und zur Erfüllung der Kundenanforderungen

Bereitstellung eines plattformübergreifenden Zugriffs für Mitarbeiter über Laptop, Tablet oder Mobiltelefon

Einschränkungen von PayrollPanda

Schwierige Verarbeitung komplexer Vergütungsströme

Fehlende Integration mit einigen Buchhaltungssoftwares

PersonalabrechnungPanda Preise

32,50 MYR/Monat plus 6,80 MYR/Monat pro Benutzer (jährlich abgerechnet)

PayrollPanda Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

3. AgileHRMS (Bestes HRMS für Unternehmen)

via AgileHRMS AgileHRMS ist ein umfassendes System für verschiedene Aspekte der Verwaltung von Humanressourcen. Es dient der Optimierung der HR-Verfahren für Unternehmen. Es umfasst mehrere Module, wie z. B. Lohn- und Gehaltsabrechnung, Urlaubsüberwachung, Anwesenheitsverwaltung, Verwaltung von Mitarbeiterinformationen und Leistungsbewertung.

Die Software zielt darauf ab, die Produktivität und betriebliche Effizienz zu steigern, die Erfahrung der Mitarbeiter zu verbessern und sich wiederholende, manuelle HR-Aufgaben zu automatisieren. Mit Funktionen wie anpassbaren Workflows, Self-Service-Portalen und Reporting-Tools verbessert AgileHRMS effektiv die Qualität der Arbeit leben eines HR-Managers .

AgileHRMS beste Eigenschaften

Pflegen Sie eine umfangreichemitarbeiterhandbuchund zusätzliche Informationen erfassen und benutzerdefinierte Felder im HRMS-System konfigurieren

Verwalten Sie die Anwesenheit mit Stechuhrdaten von einem biometrischen/RFID-Gerät

Einrichten verschiedener Schichten für die Mitarbeiter und Erfassen der Anwesenheit, einschließlich früher Abgänge und später Zählungen

Überwachen Sie Gesprächspläne, Vorstellungsgespräche, Stellenangebote und den Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter über eine integrierte Plattform

AgileHRMS-Einschränkungen

Mangel an fortgeschrittenen Funktionen wie prädiktive Modellierung

Komplexität bei der Implementierung

AgileHRMS-Preise

Individuelle Preisgestaltung

AgileHRMS Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

4. Swingvy (Beste Online-HR- & Management-Software)

via {\an8}Ich weiß, dass es nicht so einfach ist Swingvy ist eine Cloud-basierte HR-Softwareplattform mit einer aktiven Präsenz in ganz Südostasien und bietet Unternehmen eine umfassende Lösung für ein effektives Arbeitskräftemanagement.

Die Funktionen von Swingvy, wie z. B. Lohn- und Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung und Anwesenheitsüberwachung, Spesenmanagement und Personalverwaltung, rationalisieren den Arbeitsablauf und minimieren die Verwaltungsaufgaben.

Darüber hinaus ermöglicht das Selbstbedienungsportal von Swingvy Ihren Mitarbeitern, die Kontrolle über ihre personalbezogenen Aufgaben direkt zu übernehmen. Sie können auf ihre persönlichen Daten zugreifen, Gehaltsabrechnungen einsehen, Urlaub beantragen und ihre Daten ändern.

Swingvy ist für Unternehmen jeder Größe geeignet und bietet eine zuverlässige und intuitive HR-Plattform zur effizienten Verwaltung ihrer HR-Funktionen und -Verfahren.

Die besten Eigenschaften von Swingvy

Nahtlose Integration mit bekannten Unternehmensanwendungen wie Apple Calendar und Google Calendar sowie anderen wichtigen Unternehmenstools

Garantieren Sie zeitnahe und genaue Gehaltsabrechnungen, die den gesetzlichen Vorschriften in Malaysia entsprechen

Ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern, ihre Online-Identitäten eigenständig zu verwalten - eine entscheidende Komponente für kleine Unternehmen, die nach Effizienz streben

Rationalisierung der Erstattungsprozesse, um ein effizientes Finanzmanagement zu gewährleisten

Erleichterung des Papierkrams der Mitarbeiter und rechtzeitige Leistungsbeurteilung, um die angestrebten Ziele zu erreichenHR-Ziele Schwingungsbegrenzungen

Kein Live-Chat oder telefonische Unterstützung

Benutzer haben Mängel bei der Implementierung genannt

Lange Wartezeiten bei der Umstellung der Gehaltsabrechnung

Die Zuweisung von Gehaltsabrechnungen ist nicht automatisiert

Schwankende Preise

Premium: 14,70 MYR/Monat pro Benutzer

14,70 MYR/Monat pro Benutzer Gehaltsabrechnung: 14,70 MYR/Monat pro Nutzer

14,70 MYR/Monat pro Nutzer Zeit: 8,8 MYR/Monat pro Nutzer

Swingvy Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. HREasily (Bestes einfach zu bedienendes cloudbasiertes HRMS)

via HREasily HREasily ist ein cloudbasiertes Personalverwaltungssystem (HRMS) für die automatisierte Verwaltung von Mitarbeitern, Gehaltsabrechnungen und HR-Verfahren. Diese Plattform hilft südostasiatischen Unternehmen, sich auf ihre Haupttätigkeit zu konzentrieren, während sie gleichzeitig verschiedene HR-Daten und Gehaltsabrechnungsinformationen verwalten.

Es ist die perfekte Lösung für Unternehmen aller Größen und Branchen, da es einfach zu bedienen und preisgünstig ist. Außerdem ist sie LHDN-geprüft, so dass Sie sie bedenkenlos einsetzen können.

Das Self-Service-Portal für Mitarbeiter ist eine wichtige Komponente, die es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Gehaltsabrechnungen einzusehen und zu ändern, Urlaub zu beantragen und von jedem Ort aus auf ihre persönlichen Daten zuzugreifen. Dies fördert die Transparenz und gibt den Mitarbeitern die Befugnis, ihre eigenen spezifischen personalbezogenen Anforderungen zu erfüllen.

Einfach die besten Funktionen

Automatisieren Sie die Bewerberverfolgung, die Urlaubsverwaltung und die Gehaltsabrechnung, um Zeit zu sparen und Fehler zu minimieren

Verringern Sie das Risiko von Geldstrafen bei Nichteinhaltung von Vorschriften mit erstklassigen Compliance-Tools

Verwalten Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung für mehrere Länder und passen Sie sie an die unterschiedlichen rechtlichen Anforderungen in verschiedenen Ländern an - alles von einer Plattform aus

Integration mit anderer Unternehmenssoftware wie Quickbooks und Verbesserung der Konnektivität zwischen verschiedenen Abteilungen

Förderung der Zugänglichkeit mit der mobilen App-Schnittstelle

Einfache Einschränkungen

Bietet keine erweiterten Funktionen für Bereiche wie Leistungsmanagement, Talentakquise oder Mitarbeiterengagement

Kurzfristige Preisgestaltung

Vollständige Suite: MYR 112/Monat (7 Benutzer)

Einfache Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht verfügbar

6. EasyWork (Beste HR-System-Mobil-App)

{vom} EasyWork Die EasyWork-App ist ein flexibles HR-Produktivitätswerkzeug zur Verbesserung der Teamarbeit und Beschleunigung des Aufgabenmanagements. Es hilft den Nutzern, ihre Arbeitsabläufe mit Tools für Leistungsmanagement, Aufgabenerstellung, -zuweisung und -verfolgung effektiv zu verwalten.

Das Tool für die Lohn- und Gehaltsabrechnung ist LHDN-konform und ermöglicht Ihnen die Verwaltung aller gesetzlichen Abzüge auf einer Plattform.

Kürzlich wurde ein neues Modul zur Verwaltung von Mitarbeiterbelohnungen und -anerkennungen auf derselben Plattform hinzugefügt. Die Zusammenarbeit von Teammitgliedern wird durch den Zugang zu Echtzeit-Kommunikation und Dateifreigabefunktionen erleichtert. Die App stellt sicher, dass Aufgaben und Projekte pünktlich abgeschlossen werden, indem sie Funktionen zur Zeitüberwachung und Fristenverfolgung enthält.

EasyWork bietet Analyse- und Berichtstools, die einen Einblick in die Produktivität des Teams und den Projektfortschritt geben.

EasyWork beste Eigenschaften

Beaufsichtigen und überwachen Sie umfangreiche Beschaffungsprozesse mit der EasyWork Procurement Pro-Funktion

Verwalten Sie Zahlungen in RM, da die Software die malaysische Währung unterstützt

Automatisieren Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung gemäß den malaysischen Gesetzen

Optimieren Sie die Zusammenarbeit, indem Sie eine reibungslose Kommunikation durch integrierte Dateifreigabe- und Chatfunktionen ermöglichen

Verbessern Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter mit einem Modul für Belohnungen und Anerkennung

Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter mit Anwesenheitsberichten, Arbeitszeiterfassung und Gesichtserkennungstechnologie

EasyWork Einschränkungen

Unzureichende Integration mit anderen Anwendungen, was zu Datensilos führt

Benutzer haben die Gesichtserkennungsfunktion als fehlerhaft empfunden

EasyWork-Preise

EasyReward Plan: 292,50 MYR/Monat pro Nutzer

292,50 MYR/Monat pro Nutzer EnterpriseReward Plan: 702 MYR/Monat pro Benutzer

EasyWork Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. Apploye (Beste Zeiterfassungs-Software)

via {anwendung_ Apploye ist eine HR-Software in Malaysia, die für ihre Zeiterfassungs- und Mitarbeiterüberwachungsfunktionen für Remote-Teams und Freiberufler beliebt ist. Sie ist bekannt für ihre Genauigkeit und einfache Bedienung und bietet kleinen Unternehmen und großen Organisationen eine starke Plattform zur effizienten Verwaltung und Maximierung ihrer Personalressourcen.

Es ist die perfekte Option für Unternehmen, die einen integrierten Ansatz für die Mitarbeiterüberwachung suchen, da es zahlreiche Funktionen wie Online-Zeiterfassungsbögen, Rechnungsstellung und regelmäßige Screenshots bietet.

Die besten Funktionen von Apploye

Zugriff auf übersichtliche Schichten und Anwesenheitsdaten der Mitarbeiter, tägliche Leistungen und farblich gekennzeichnete Jahresübersichten an einem Ort

Kumulierte Informationen zu monatlichen Aufzeichnungen über Beteiligung, übersprungene Schichten und geleistete Schichten an einem Ort anzeigen

Exportieren Sie tägliche, monatliche und jährliche Anwesenheitsberichte im PDF- und CSV-Format für eine lückenlose Aufzeichnung

Durchsetzung von Vorschriften und Ermöglichung einer adaptiven Zeiterfassung und Anwesenheitskontrolle am Arbeitsplatz durch GPS-Standortüberwachung und Geofencing

Anzeige von Budgets, genutzten Stunden, verbleibenden Mitteln und Gesamtausgaben an einem Ort für effektives Projektmanagement

Ermöglicht klare und organisierte Projektinformationen durch die Verwendung verschiedener Registerkarten für "aktive", "archivierte" und "budgetierte" Projekte

Einsatzbeschränkungen

Die Lernkurve ist steiler, was es für neue Benutzer schwierig macht

Fehlende Integration mit einigen wichtigen Anwendungen

Berichte und Dashboards werden von den Nutzern als wenig beeindruckend empfunden

Preise der Anwendung

Standard: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Elite: $7/Monat pro Benutzer

Apploye Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

8. PeopleHum (Erschwingliche cloudbasierte HR-Lösungen)

via Crozdesk PeopleHum ist eine Cloud-basierte Personalverwaltungssoftware, die für ihre intuitiven und kostengünstigen Funktionen gelobt wurde.

PeopleHum hilft der Personalabteilung eines Unternehmens, auf dem Laufenden zu bleiben, indem es Daten zentralisiert und Routinevorgänge bei der Rekrutierung, dem Onboarding und der Personalverwaltung automatisiert talentmanagement operationen.

Es nutzt KI und Automatisierung, um verschiedene Personalverwaltungsprozesse zu optimieren und datenreiche Einblicke für Manager zu generieren, um Trends und Stimmungen der Mitarbeiter zu verstehen. Das Tool kann sogar Umfragen zum Mitarbeiterengagement durchführen. Es vereinfacht auch die Anwesenheitsverwaltung mit Biometrie und Self-Check-in.

PeopleHum beste Eigenschaften

Automatisieren Sie das Onboarding, den Papierkram und die Orientierung neuer Mitarbeiter durch ein robustes Rekrutierungsmanagementsystem

Vereinfachen Sie die Einstellung mit einem System zur Nachverfolgung von Bewerbungen, das die Verwaltung von Bewerbungen, die Überprüfung von Kandidaten anhand von Vorlagen für Stellenbeschreibungen und die Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen unterstützt

Bereitstellung von Schulungsprogrammen, Kompetenzbewertungen und individualisierten Lernpfaden zur Unterstützung der Mitarbeiterentwicklung

Bieten Sie eine neue Perspektive auf die Mitarbeitereffizienz mit automatisierten Beurteilungssitzungen, 360-Grad-Input und anpassbaren, sofort verfügbaren Beurteilungsvorlagen

Entdecken Sie Personalmuster und treffen Sie datengestützte Entscheidungen mit KI-gesteuerten HR-Analysen

Synchronisieren Sie Daten und automatisieren Sie Arbeitsabläufe mit anderen Geschäftssystemen, einschließlich ERP und Lohnbuchhaltung

PeopleHum Einschränkungen

Fehlende Anpassungsmöglichkeiten an die Bedürfnisse des Unternehmens

Es gibt keine Flexibilität; vordefinierte Vorlagen passen möglicherweise nicht zu bestimmten kulturellen Nuancen innerhalb des Unternehmens

PeopleHum Preise

Individuelle Preisgestaltung je nach ausgewählten Modulen

PeopleHum Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (23+ Bewertungen)

4.6/5 (23+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (23+ Bewertungen)

9. GreatDay HR (Umfassende HRIS-Software für jede Personalabteilung)

via Google Play Store GreatDay HR ist eine vollständig integrierte, Cloud-basierte Software für das Personalwesen in Malaysia, mit der Mitarbeiter mühelos jede Facette des Lebenszyklus handhaben können, einschließlich Gehaltsabrechnungen und Steuerberechnungen, Anwesenheitsverfolgung, Anträge auf Freistellung und Auszahlungen. Die HRIS-System bietet Funktionen zur Einhaltung von Steuergesetzen in mehreren Ländern, um die Lohn- und Gehaltsberechnungen zu beschleunigen und Ihnen Zeit zu sparen.

Die App-basierte Benutzeroberfläche und die einfache Integration machen GreatDay HR zu einer beliebten Wahl unter Personalverantwortlichen für ein Gehaltsabrechnungs- und Lernmanagementsystem.

GreatDay beste Eigenschaften

Bietet umfassende Anwesenheitsdaten, die vollständig in ein einziges System integriert sind und direkt mit dem Gehaltsabrechnungsmodul verknüpft sind. Dazu gehören Zeitstempel und GPS-Kartenpositionen mit der Geotags-Funktion

Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter mit einer prompten Antragsgenehmigung

Behalten Sie den Überblick über steuerrelevante Aktivitäten, Steuererklärungen und Steuerüberweisungen für verschiedene Mitarbeiter- und Lieferantengruppen

Erleichtern Sie das Ein- und Auschecken am Arbeitsplatz mit der Gesichtserkennungstechnologie

Automatisieren Sie die Integration des Anwesenheitsrahmens und die Verteilung von Gehaltsabrechnungen für eine schnelle und genaue Lohnberechnung

Verfolgen Sie die Arbeitsstunden, Aktivitäten und die für bestimmte Aufgaben aufgewendete Zeit der Mitarbeiter mit einer Zeiterfassungsfunktion

GreatDay Einschränkungen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Herausforderungen bei der Skalierbarkeit, z. B. bei der Aufnahme von mehr Daten

Fehlender Spielraum für Erweiterungen zur Unterstützung sich ändernder Anforderungen

GreatDay-Preise

Exklusive Pakete: 5,62 MYR/Monat pro Benutzer

GreatDay Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. BrioHR (Beste durchgängige HRMS-Software)

via BrioHR BrioHR ist ein Anbieter von HR-Technologie mit Schwerpunkt auf HRMS-Systemen. Es handelt sich um ein benutzerfreundliches, kosteneffizientes und flexibles Personalverwaltungssystem, das umfassende Funktionen zur Digitalisierung und Rationalisierung all Ihrer Personalsysteme und -verfahren bietet. Teams können damit Gehaltsabrechnungen und Mitarbeiterdaten verwalten, die Leistung verfolgen, das Onboarding, die Urlaubsverwaltung und die Personalbeschaffung vereinfachen und vieles mehr.

Das Expertenteam von BrioHR unterstützt HR-Teams in Echtzeit bei der Anpassung und Einrichtung der Anwendung, damit sie ihre spezifischen Anforderungen problemlos erfüllen kann.

BrioHR beste Eigenschaften

Verwalten Sie Personalakten, beruflichen Hintergrund, Projekte, Schulungsmaterialien, Geräte und Papierkram mit dem Berichtsmodul von BrioHR

Bieten Sie anpassbare Berichte, Arbeitsstunden-Einstellungen, angepasste Genehmigungsverfahren,tools für Mitarbeiter-Feedbackund gründliche Überprüfungen der laufenden Aufgaben

Bieten Sie personalisierte Onboarding-Tracks an und erteilen Sie neuen Mitarbeitern spezifische Berechtigungen zur Eingabe vertraulicher Informationen, zum Hochladen von Dateien und zur Nutzung von Unternehmensressourcen mit dem New Joiner Onboarding Tool von BrioHR

von BrioHR Erleichtern Sie die Bewertung von Kandidaten und das Feedback zu Vorstellungsgesprächen und beschleunigen Sie den Einstellungsprozess

Behalten Sie den Überblick und bewerten Sie den Zeitaufwand für Aufgaben und Aktivitäten mit der Zeiterfassungsfunktion

Bieten Sie anpassbare Berichte, Arbeitsstundeneinstellungen, individuelle Genehmigungsverfahren, Projektmanagement-Tools und gründliche Überprüfungen laufender Aufgaben

Verwalten Sie alle gesetzlichen Abzüge für die Gehaltsabrechnung in Malaysia auf der Plattform

‍BrioHR Einschränkungen

Integrationsprobleme mit einigen Anwendungen

Die mobile App-Version ist langsamer als die Desktop-Version

Die Funktion zur Gehaltsabrechnung ist nur in einigen Ländern verfügbar

BrioHR Preise

Essentials-Paket : Beginnt bei $3,50/Monat/Nutzer

: Beginnt bei $3,50/Monat/Nutzer Premium-Paket: Beginnt bei $5/Monat/Benutzer

BrioHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (26+ Bewertungen)

4.8/5 (26+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (57+ Bewertungen)

Erweitern Sie Ihre HR-Lösungen mit ClickUp!

Wenn Sie auf der Suche nach den besten Möglichkeiten sind, die HR-Prozesse in Ihrem Unternehmen zu überwachen, wird Ihnen unsere umfangreiche Liste der zehn besten HR-Softwareoptionen in Malaysia sicherlich helfen. Der Einsatz einer All-in-One-Personalsoftware wie ClickUp bietet Ihnen jedoch einen Wettbewerbsvorteil bei der Personalarbeit mit erschwinglichen Preisplänen!

ClickUp ist eine einzige Lösung zur Vereinfachung Ihrer Personalprozesse mit Hunderten von kostenlosen HR-Vorlagen . Sie können diese vorstrukturierten und anpassbaren Rahmenwerke verwenden, um Ihre ersten Arbeitsabläufe zu erstellen. ClickUp bietet Ihnen alles, von Zielvereinbarungen, Einstellungs- und Bindungsprozessen, Mitarbeiterbefragungen, Leistungsmanagement und vielem mehr. Hier erfahren Sie, wie die Plattform Ihr HR-Team effizient unterstützt, registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp und zwar sofort!