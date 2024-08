Wir haben die beste CRM-Software in Malaysia getestet

Da ich jahrelang in der Vertriebs- und Marketingbranche tätig war, habe ich eine ganze Reihe von CRM-Systeme . Von der Verwaltung komplexer Pipelines bis zur Pflege von Leads kann ein gutes CRM-System den Unterschied ausmachen.

Aber bei der großen Auswahl auf dem Markt, insbesondere in Malaysia, kann die Wahl des richtigen Systems überwältigend sein. In diesem Blog erfahren Sie alles über die 10 besten CRM-Softwareoptionen in Malaysia, die Sie im Jahr 2024 in Betracht ziehen sollten.

Worauf sollten Sie bei CRM-Software in Malaysia achten?

Bei der Auswahl der richtigen CRM-Software für Ihr Unternehmen in Malaysia zu finden, sollten Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen:

Lokalisierung: Ist die Software für den malaysischen Markt geeignet, einschließlich Unterstützung für Bahasa Malaysia und regionale Preisoptionen?

Je nach PWC's Global Consumer Insights Pulse Survey 2023 sind über 73% der malaysischen Verbraucher über den Schutz persönlicher Daten besorgt. Mehr als die Hälfte der befragten Bevölkerung möchte nicht mehr persönliche Daten als nötig weitergeben. Um dem entgegenzuwirken, benötigen Sie ein CRM-System, das granulare Einstellungen für die Erfassung, Verwendung und Speicherung von Daten ermöglicht.

Die 10 besten CRM-Softwarelösungen für Malaysia im Jahr 2024

Sehen wir uns nun die besten CRM-Anwärter an, die Ihnen helfen, Ihre Vertriebs- und Marketingbemühungen zu rationalisieren:

1. ClickUp

ClickUp ist nicht nur eine Projektmanagementlösung, sondern verfügt auch über robuste CRM-Funktionalität . ClickUp zeichnet sich durch seinen All-in-One-Ansatz aus, der es Unternehmen ermöglicht, Projekte, Aufgaben und kundenbeziehungen innerhalb einer einzigen Plattform.

transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit dem CRM-Projektmanagementsystem von ClickUp

Eines der herausragenden Merkmale von ClickUps CRM ist sein hoher Grad an Anpassungsfähigkeit. Sie können die CRM-Tools so anpassen, dass sie perfekt zu Ihren Geschäftsprozessen passen. Von der Anpassung von Feldern und Status bis hin zur Erstellung einzigartiger Workflows haben Sie die vollständige Kontrolle darüber, wie Ihr CRM funktioniert.

Verwendung von ClickUp-Ansichten mit der ClickUp-Ansicht können Sie auch sehen, wie sich Ihre Leads vom ersten Kontakt bis zum Abschluss des Geschäfts entwickeln. Das CRM von ClickUp hilft Ihnen, den Status jedes Leads zu sehen, wie z. B. "prospektiert" oder "abschlussbereit".

optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und verbessern Sie Ihre Kundenbeziehungen mit ClickUp's All-in-One CRM

Warum ClickUp das beste All-in-One-CRM-Projektmanagementsystem in Malaysia ist

Mit ClickUp, ist die Zusammenarbeit zwischen Vertriebsmitarbeitern ganz einfach . Die Plattform ermöglicht es den Mitgliedern des Vertriebsteams, innerhalb von Aufgaben zu kommunizieren, Dokumente gemeinsam zu nutzen und alle mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden zu halten.

Um tiefere Einblicke in Ihren Prozess zu ermöglichen, bietet ClickUp leistungsstarke Berichts- und Analysetools. Sie können detaillierte Berichte über die Vertriebsleistung erstellen, Schlüsselkennzahlen verfolgen, Vertriebsdaten auswerten und Einblicke in das Kundenverhalten gewinnen.

Die Plattform lässt sich außerdem mit über 1.000 anderen Tools integrieren, darunter Slack, Google Drive und Zoom. Das macht es einfach, alle Daten aus verschiedenen Anwendungen mit der Plattform zu synchronisieren ClickUp CRM und gewährleistet einen nahtlosen Arbeitsablauf.

Und das Beste daran? Sie müssen dieses System nicht von Grund auf neu aufbauen. ClickUp bietet eine kostenlose CRM-Vorlage die alle Felder enthält, die für die Verwaltung Ihrer Vertriebsabläufe erforderlich sind.

Mit ClickUp's CRM-Vorlage können Sie:

Ihre Kontakte und Leads in separaten Listen organisieren

Ihren gesamten Verkaufszyklus anpassen. Wenn Ihr Vertriebsprozess Phasen wie "Discovery Call" und "Quote Sent" enthält, können Sie diese einfach mit Hilfe von Custom Fields hinzufügen

Aufgaben an Teammitglieder zuweisen und relevante Dokumente an Geschäfte und Kontakte anhängen

Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit der CRM-Vorlage von ClickUp mühelos

Diese Vorlage herunterladen Das Schöne an ClickUps CRM ist, dass es flexibel ist. Sie können der Vorlage Funktionen hinzufügen oder entfernen, um sie an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Brauchen Sie eine Stufe für "Warten auf Kundenfeedback"? Kein Problem! Möchten Sie eine separate Liste mit früheren Kunden? Kein Problem!

ClickUp beste Eigenschaften

Zentralisieren Sie Ihre Kundendaten: Konsolidieren Sie alle Ihre Kontaktinformationen, einschließlich Namen, E-Mails, Telefonnummern und sogar benutzerdefinierte Felder, an einem einzigen, organisierten Ort. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Suche nach wichtigen Details in verstreuten Tabellenkalkulationen

Konsolidieren Sie alle Ihre Kontaktinformationen, einschließlich Namen, E-Mails, Telefonnummern und sogar benutzerdefinierte Felder, an einem einzigen, organisierten Ort. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Suche nach wichtigen Details in verstreuten Tabellenkalkulationen Visuelle Verwaltung Ihrer Vertriebskette: Verschaffen Sie sich durch ClickUp Views mit anpassbaren Phasen einen klaren Überblick über die Reise Ihrer Leads durch die Vertriebskette. Ziehen Sie Leads mühelos zwischen Phasen wie "Prospecting", "Qualification" und "Closing" hin und her, damit Ihr gesamtes Team auf dem gleichen Stand ist

Verschaffen Sie sich durch ClickUp Views mit anpassbaren Phasen einen klaren Überblick über die Reise Ihrer Leads durch die Vertriebskette. Ziehen Sie Leads mühelos zwischen Phasen wie "Prospecting", "Qualification" und "Closing" hin und her, damit Ihr gesamtes Team auf dem gleichen Stand ist Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben: Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mitClickUp's Automatisierungfunktionen. Legen Sie automatisierte Aufgaben fest, die auf der Grundlage bestimmter Aktionen ausgelöst werden, z. B. das Versenden einer Follow-up-E-Mail, wenn ein Lead ein bestimmtes Stadium erreicht, wodurch Ihr Team wertvolle Zeit spart und den manuellen Aufwand minimiert

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mitClickUp's Automatisierungfunktionen. Legen Sie automatisierte Aufgaben fest, die auf der Grundlage bestimmter Aktionen ausgelöst werden, z. B. das Versenden einer Follow-up-E-Mail, wenn ein Lead ein bestimmtes Stadium erreicht, wodurch Ihr Team wertvolle Zeit spart und den manuellen Aufwand minimiert Nahtlose Zusammenarbeit mit Kunden: Fördern Sie eine bessere Kommunikation und Kundenbeziehungen mit integrierten Chat- und E-Mail-Funktionen. Diskutieren Sie Angebote, klären Sie Fragen, und halten Sie die gesamte Kommunikation innerhalb des CRM zentral mitChat-Ansicht und Threads für Kommentare, wodurch die Notwendigkeit verstreuter E-Mail-Threads entfällt

Fördern Sie eine bessere Kommunikation und Kundenbeziehungen mit integrierten Chat- und E-Mail-Funktionen. Diskutieren Sie Angebote, klären Sie Fragen, und halten Sie die gesamte Kommunikation innerhalb des CRM zentral mitChat-Ansicht und Threads für Kommentare, wodurch die Notwendigkeit verstreuter E-Mail-Threads entfällt Einhaltung von Datenschutzrichtlinien: ClickUp hat die SOC 2-Konformität erreicht und verfügt über die Zertifizierungen ISO 27001, ISO 27017 und ISO 27018, die die Einhaltung hoher internationaler Standards für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität gewährleisten

ClickUp Einschränkungen

Kann für neue Benutzer aufgrund der umfangreichen Funktionen überwältigend sein

Begrenzte Berichtsfunktionen für komplexe Anforderungen

ClickUp-Preise

ClickUp bietet vier Preispläne an, die für jedes Team geeignet sind:

Kostenlos: Für immer

Für immer Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $5 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

Clickup hilft mir und meinem Team, jede einzelne Bestellung von Kunden bis hin zu großen Geschäften mit allen Stamm- und Neukunden zu verwalten. Wir können jedes Feld anpassen, das für jedes Geschäftsmodell geeignet ist, und wir können auch mit externen Anwendungen innerhalb der webbasierten Software von Drittanbietern integrieren, indem wir einen Webhook verwenden. Ich benutze es wirklich gerne."

Zaim A, Inhaber eines Kleinunternehmens, Malaysia

2. Salesforce

via Vertriebsorganisation Salesforce ist ein CRM-Riese, der für seine robusten Funktionen und seine Skalierbarkeit bekannt ist. Es eignet sich besonders gut für große Unternehmen mit komplexen Vertriebsprozessen und einem hohen Volumen an Kundeninformationen und -interaktionen.

Eine der besten Funktionen sind die erweiterten Berichts- und Analysetools, die tiefe Einblicke in die Vertriebsleistung, den Zustand der Pipeline und die Beiträge der einzelnen Teammitglieder bieten.

Mir gefallen auch die Automatisierungsfunktionen, die sich wiederholende Aufgaben wie Follow-up-E-Mails und Aktualisierungen rationalisieren und mir mehr Zeit für den Aufbau von Beziehungen lassen.

Beste Salesforce-Funktionen

Verwenden Sie hochgradig anpassbare Dashboards, um interaktive Berichte einzurichten und wichtige Vertriebsmetriken zu visualisieren

Nutzen Sie Einstein Analytics, um Umsatzprognosen zu erhalten, Risikofaktoren für Geschäftsabschlüsse zu identifizieren und die nächsten Schritte zu bestimmen, um intelligenter zu arbeiten und Geschäfte schneller abzuschließen

Automatisieren Sie mühsame Vertriebsaufgaben mit den leistungsstarken Workflows und dem Automatisierungsmodul von Salesforce

Nutzen Sie "Sandbox"-Umgebungen, um Anpassungen und Integrationen zu testen, ohne Ihre Live-Daten zu beeinträchtigen

Salesforce-Einschränkungen

Der umfangreiche Funktionsumfang von Salesforce kann für neue Benutzer überwältigend sein

Die Anpassungsmöglichkeiten von Salesforce erfordern möglicherweise internes technisches Fachwissen oder die Einbeziehung von Salesforce-Beratern

Salesforce kann teurer sein als einige Mitbewerber, insbesondere für kleinere Unternehmen

Preise für Salesforce

Salesforce bietet Preise in verschiedenen Kategorien an, z. B. für kleine Unternehmen, Vertrieb, Marketing, Sales Cloud Service usw. Die Preise für den Vertrieb sind:

Starter Suite: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Professional : $80/Monat pro Benutzer

: $80/Monat pro Benutzer Enterprise : $165/Monat pro Benutzer

: $165/Monat pro Benutzer Unlimited: $330/Monat pro Benutzer

$330/Monat pro Benutzer Einstein 1 Sales: $500/Monat pro Benutzer

Salesforce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15.000+ Bewertungen)

4.3/5 (15.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (15,000+ Bewertungen)

Als wir uns vor vier Jahren auf diese Reise begaben, hatten wir viele manuelle Prozesse und es dauerte länger, Dinge zu erledigen. Außerdem fehlte uns das Verständnis und die Transparenz für die Herausforderungen und Prioritäten unserer Kunden. Wir haben uns erheblich weiterentwickelt, und Salesforce ist für die Erhöhung der Kundennähe und die Verbesserung der Erfahrungen, die Kunden mit uns als Lösungsanbieter machen, von zentraler Bedeutung. Mit Salesforce können wir Prozesse automatisieren, die zuvor manuell durchgeführt wurden, und uns auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist: unsere geschätzten Kunden", so Wan.

Wan Ahmad Kamal, EVP, Kundenbetreuung und strategische Engagements, TM ONE Malaysia

3.HubSpot

via HubSpot HubSpot hat sich eine Nische als benutzerfreundliche CRM-Plattform geschaffen, die sich nahtlos in die Marketing-Automatisierungstools integrieren lässt. Es ist eine großartige Option für Unternehmen, die Leads pflegen, Marketingmaßnahmen automatisieren und Kundenbeziehungen über eine einzige Plattform verwalten möchten.

Was HubSpot wirklich auszeichnet, ist sein Pipeline-Management. Damit kann ich den Fortschritt jedes Geschäfts mit anpassbaren Phasen leicht visualisieren, und die Echtzeitdaten geben mir ein klares Bild davon, wo die Dinge stehen. So kann ich Chancen genau prognostizieren und meine Leads effektiver priorisieren.

Beste Funktionen von HubSpot

Speichern von Kontakten, Verfolgen von Geschäften und Verwalten von Aufgaben - und das alles zum Nulltarif. Das macht es zu einer attraktiven Option für Startups und kleine Unternehmen

Erstellen Sie automatisierte E-Mail-Sequenzen, pflegen Sie Leads mit gezielten Inhalten und bewerten Sie Leads auf der Grundlage ihres Engagements, um sie für den Vertrieb zu qualifizieren

Entwerfen von Landing Pages mit hoher Konversionsrate und Erstellen effektiver Formulare zur Lead-Erfassung direkt in HubSpot

Planen und veröffentlichen Sie Beiträge für soziale Medien direkt von HubSpot aus und verfolgen Sie deren Leistung, um wertvolle Einblicke in Ihr Engagement in den sozialen Medien zu erhalten

HubSpot-Einschränkungen

Die kostenlose CRM-Stufe bietet grundlegende Berichte, aber für detaillierte Vertriebsanalysen und benutzerdefinierte Berichte ist ein Upgrade auf einen kostenpflichtigen Plan erforderlich

Für die vollständigen Marketingautomatisierungs- und Vertriebsfunktionen von HubSpot sind höherwertige Abonnements erforderlich, die für Unternehmen mit komplexen Anforderungen teuer werden können

HubSpot-Preise

Sales Hub Professional: $90/Monat pro Benutzer

$90/Monat pro Benutzer Sales Hub Enterprise: $150/Monat pro Benutzer

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (9.000+ Bewertungen)

4.4/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4,000+ Bewertungen)

Wir mussten ein CRM-System einführen und Marketing, Vertrieb und Service systematischer verwalten. Mit HubSpot können unsere Teams ihre Arbeit mit höherer Produktivität erledigen. Administrative Aufgaben sind schneller und sie können viel mehr selbst erledigen, ohne von der IT-Abteilung abhängig zu sein."

Jancis Yap, Marketingleiter, CardUp Malaysia

4. Sage

via Seite Sage CRM bietet potenziellen Kunden eine leistungsstarke CRM-Lösung, die sich nahtlos in die Sage Buchhaltungssoftware integrieren lässt. Das macht es zu einer überzeugenden Wahl für malaysische Unternehmen, die bereits in das Sage-Ökosystem investiert haben.

Für mich glänzt Sage als Tool mit seinen anpassbaren, interaktiven Dashboards. Ich kann sie so anpassen, dass sie die für mich wichtigsten Kennzahlen anzeigen, z. B. den Geschäftsverlauf oder anstehende Aufgaben. Außerdem lässt sich Sage nahtlos in meinen Kalender integrieren, so dass ich direkt von der Plattform aus Besprechungen planen und Einladungen versenden kann.

Die besten Funktionen von Sage

Sage ist für seine Benutzerfreundlichkeit bekannt und damit eine gute Wahl für Teams mit begrenzter CRM-Erfahrung

Planen, verfolgen und analysieren Sie Marketingkampagnen direkt in Sage CRM. Messen Siekampagnenleistungmarketingbudgets verwalten und Verbesserungspotenziale identifizieren, um Ihre Marketingaktivitäten zu optimieren

Greifen Sie auf wichtige CRM-Daten zu und verwalten Sie Kundeninteraktionen mit der mobilen App von Sage CRM.

Sage bietet branchenspezifische Versionen seines CRM an, die auf die Bedürfnisse bestimmter Sektoren wie Bau, Fertigung und Vertrieb zugeschnitten sind

Mehrsprachige Unterstützung, um Ihre Geschäfte in Malaysia besser zu unterstützen

Einschränkungen von Sage

Skalierbarkeit für sehr große Unternehmen mit komplexen Anforderungen kann ein Problem darstellen

Sage CRM arbeitet nur mit der Buchhaltungssoftware von Sage zusammen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu offeneren CRM-Plattformen

Sage Preise

Sage On Cloud: $45/Monat pro Benutzer

$45/Monat pro Benutzer Sage On-Premise: Kontakt für Preisgestaltung

Sage Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (100+ Bewertungen)

3.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 3.5/5 (50+ Bewertungen)

Pro-Tipp: Für Unternehmen, die im Einzelhandel tätig sind, ist Phygital ein Konzept, das man bei malaysischen Verbrauchern im Auge behalten sollte. Während 43 % der befragten Bevölkerung einen Trend zum Online-Einkauf erkennen lassen, möchten viele immer noch das Beste aus dem physischen und dem Online-Einkauf miteinander kombinieren, indem sie zum Beispiel "Click and Collect"-Dienste nutzen.

5. Zweites CRM

via Second CRM Second CRM, eine in Malaysia entwickelte Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, ist auf die Bedürfnisse von mittleren und großen Unternehmen ausgerichtet. Sie konzentriert sich auf die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Zentralisierung von Geschäftsvorgängen zur Steigerung der Effizienz.

Das Tool zeichnet sich durch seine umfangreichen E-Mail- und SMS-Marketingfunktionen aus, einschließlich anpassbarer Vorlagen und Massenmarketingoptionen. Diese Funktionen helfen mir, meine Leads auf ansprechendere Weise zu kontaktieren und nachzuverfolgen und effektive Konversionen zu erzielen.

Die besten Funktionen von Second CRM

Ermöglicht eine schrittweise Automatisierung von Aufgaben, um Störungen zu minimieren und die Benutzerakzeptanz zu maximieren

Einrichtung automatischer Auslöser, Benachrichtigungen und Aktionen, um Zeit zu sparen und eine konsistente Ausführung wichtiger Prozesse zu gewährleisten

Verwalten Sie Kundeninteraktionen und greifen Sie auf wichtige CRM-Daten zu, auch wenn Sie offline sind - mit der mobilen App von Second CRM

Automatisierung von Aufgaben in allen Abteilungen, einschließlich Marketing, Finanzen und Personalwesen, zur Förderung eines ganzheitlichen Ansatzes für die Geschäftsautomatisierung

Einschränkungen von Second CRM

Begrenzte Markenbekanntheit außerhalb von Malaysia

Weniger Integrationen im Vergleich zu größeren Anbietern

Steile Lernkurve für komplexe Automatisierungen

Zweite CRM-Preise

Second CRM Foundation: $4,25/Monat pro Benutzer

Optionale Zweit-CRM-Erweiterungen

Vertrieb (für das Vertriebsteam) : $25,50/Monat pro Benutzer

: $25,50/Monat pro Benutzer Service (für das Serviceteam): $25,50/Monat pro Benutzer

Zweite CRM-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (Begrenzte Bewertungen, da es sich um einen regionalen Anbieter handelt)

3.5/5 (Begrenzte Bewertungen, da es sich um einen regionalen Anbieter handelt) Capterra: Keine Bewertungen

Second CRM war in der Lage, eine ganzheitliche Lösung zu bieten, die auf alle unsere Bedürfnisse zugeschnitten war. Schneller Support und ein zuverlässiger Technologiepartner."

Hudhaifa Ahmad, Fullrich Malaysia

6. Montag CRM

via Monday CRM Monday CRM ist bekannt für seine einzigartige visuelle Oberfläche und den Fokus auf Teamzusammenarbeit. Es ist eine hervorragende Option für Unternehmen, die eine benutzerfreundliche CRM-Software suchen, die eine klare Kommunikation ermöglicht und komplexe Vertriebsabläufe vereinfacht.

Der visuelle Ansatz von Monday macht den Fortschritt kristallklar und ermöglicht es mir, Engpässe auf einen Blick zu erkennen und Aufgaben effizient zu priorisieren. Aber Monday beschränkt sich nicht nur auf die Organisation Ihrer Informationen. Mit seinen einzigartigen Funktionen wie "Item Card" kann man auf einen umfassenden Überblick über jedes Geschäft zugreifen, einschließlich Kommunikationsverlauf, Notizen und sogar angehängte Dateien in der Kartenansicht. Dadurch entfällt das unnötige Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten und alle wichtigen Informationen sind jederzeit verfügbar.

Montag CRM beste Eigenschaften

Verwendet ein Kanban-Board-Layout, das Ihnen hilft, Geschäfte in Ihrer Vertriebs-Pipeline durch einfaches Drag-and-Drop zu verwalten

Passen Sie Tafeln an, fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu und automatisieren Sie Arbeitsabläufe, um das CRM an Ihren Vertriebsprozess anzupassen

Verbinden Sie Monday CRM mit gängigen Business-Tools wie E-Mail-Marketing-Plattformen, Buchhaltungssoftware und Projektmanagement-Apps

Arbeiten Sie direkt an Geschäften mit, indem Sie Dokumente anhängen und Notizen austauschen. Fördern Sie eine bessere Teamkommunikation, indem Sie verstreute E-Mail-Threads eliminieren

Einschränkungen von Monday CRM

Steilere Lernkurve für komplexe Automatisierungen

Begrenzte Berichtsfunktionen im Vergleich zu anderer CRM-Software

Hervorragend in der visuellen Organisation, aber einige Benutzer wünschen sich vielleicht detailliertere Informationsansichten

Preise für Monday CRM

Basic: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Standard : $14/Monat pro Benutzer

: $14/Monat pro Benutzer Pro : $28/Monat pro Benutzer

: $28/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Monday CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (10000+ Bewertungen)

4.7/5 (10000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5(4000+ Bewertungen)

Die Fähigkeit, sich mit vielen anderen Anwendungen zu integrieren, Daten aus ihnen zu ziehen und danach eine Automatisierungslogik zu erstellen, um diese Daten zu verarbeiten. Ich könnte zum Beispiel Kundentickets aus Zendesk abrufen, sobald sie eingehen, einen Timer starten, voreingestellte Aufgaben und Fristen je nach Ticketart an die entsprechenden Abteilungen senden und das Ticket schließen, sobald es erledigt ist.

Daniel C., Inhaber eines Kleinunternehmens, Malaysia

7. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive ist ein vertriebsorientiertes CRM, das für seine intuitive visuelle Pipeline und seinen aktivitätsbasierten Ansatz für das Lead-Management bekannt ist. Es richtet sich an Unternehmen, die Wert auf eine klare Sicht auf ihre Vertriebsprozesse legen und sich darauf konzentrieren, Geschäfte voranzutreiben.

Die umfassende Suite von Aktivitätsmanagement-Funktionen hilft mir, den Überblick über den Arbeitsablauf zu behalten, indem ich benutzerdefinierte Aktivitäten wie Anrufe, E-Mails oder Meetings zu einem bestimmten Lead hinzufüge, Folgeaufgaben auf der Grundlage des Verlaufs vorschlage und vieles mehr.

Die besten Funktionen von Pipedrive

Ziehen und Ablegen von Geschäften zwischen den einzelnen Phasen, Anzeigen des Fortschritts auf einen Blick und Erkennen von Engpässen zur Optimierung Ihres Vertriebsprozesses

Verfolgen Sie alle Ihre Vertriebsaktivitäten, legen Sie tägliche Aktivitätsziele fest und gewinnen Sie Erkenntnisse darüber, welche Aktivitäten mit dem Abschluss von Geschäften korrelieren

Protokollieren Sie automatisch E-Mails zu relevanten Geschäften, planen Sie E-Mails direkt aus dem CRM und pflegen Sie eine zentrale Kommunikationsdrehscheibe für alle Kundeninteraktionen.

Erstellen und teilen Sie Best Practices innerhalb Ihres Teams, indem Sie anpassbare Sales Playbooks erstellen

Erstellen Sie Prognosen auf der Grundlage Ihrer Pipeline, Aktivitätsdaten und historischen Trends, um wertvolle Einblicke zu gewinnen, die Ihnen helfen, Ihre Vertriebsleistung vorherzusagen

Pipedrive-Einschränkungen

Die Marketingautomatisierungsfunktionen sind im Vergleich zu umfassenderen CRM-Plattformen einfach gehalten

Detaillierte Datenansichten oder erweiterte Berichtsfunktionen sind nicht verfügbar.

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Pipedrive Preise

Essential: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Erweitert : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Professionell : $59/Monat pro Benutzer

: $59/Monat pro Benutzer Power: $69/Monat pro Benutzer

$69/Monat pro Benutzer Enterprise: $99/Monat pro Benutzer

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (1500+ Bewertungen)

4.3/5 (1500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5(2500+ Bewertungen)

"Ein solides CRM für KMUs. Sehr einfach zu benutzen und zu verfolgen. Als Manager leicht zu verwalten und zu strukturieren, als Vertriebsmitarbeiter leicht zugänglich und nutzbar."

Paul V., Leiter der Abteilung Wachstum und Business Intelligence, Malaysia

8. Freshsales

über Freshsales Freshsales ist ein CRM, das künstliche Intelligenz (AI) nutzt, um die Vertriebseffizienz zu steigern, Kundeninteraktionen zu personalisieren und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Es ist eine großartige Option für Unternehmen, die ein CRM suchen, das einen dialogorientierten Ansatz für den Vertrieb und die Kundenbindung fördert.

Eines der Dinge, mit denen ich am meisten zu kämpfen habe, ist das Verfassen einprägsamer E-Mails. Mit Freddy, dem KI-Assistenten von Freshsales, ist dieser Prozess einfacher denn je. Er kann Ihnen helfen, persönliche und fesselnde E-Mails schnell zu erstellen. Geben Sie einfach ein Hauptthema oder den gewünschten Tonfall an, und Freddy generiert auf der Grundlage Ihrer Präferenzen E-Mail-Betreffzeilen und -Text.

Freshsales beste Eigenschaften

Nutzt KI zur automatischen Bewertung von Leads auf der Grundlage ihres Engagements und Online-Verhaltens

Konsolidierung all Ihrer Kundenkommunikationskanäle, einschließlich E-Mail, Telefonanrufe und Nachrichten in sozialen Medien, in einem einzigen Posteingang

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und erhalten Sie mit Freddy, dem KI-Assistenten von Freshsales, Vertriebseinblicke in Echtzeit. Freddy kann die nächsten Schritte für Geschäfte vorschlagen, potenzielle Hindernisse identifizieren und sogar Verkaufsergebnisse vorhersagen

Freshsales bietet ein integriertes Telefonsystem, das separate VoIP-Integrationen überflüssig macht

Einbetten eines Übersetzungs-Widgets in Freshsales mit der Freshworks Localize Integration für eine bessere Sprachunterstützung

Einschränkungen von Freshsales

Begrenzte Skalierbarkeit für sehr große Unternehmen mit komplexen Anforderungen

Die Stärke von Freshsales liegt in seinen KI-gestützten Funktionen und Automatisierungsmöglichkeiten. Unternehmen, die ein traditionelleres CRM mit umfangreichem Reporting oder tiefgreifenden Integrationen suchen, könnten eine alternative Lösung bevorzugen

Freshsales Preise

Kostenlose Version (bis zu 3 Benutzer)

(bis zu 3 Benutzer) Erweiterung: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Pro: $47/Monat pro Benutzer

$47/Monat pro Benutzer Enterprise: $71/Monat pro Benutzer

Freshsales Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1000+ Bewertungen)

4.5/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5(60+ Bewertungen)

9. Bitrix24

{vom_ Bitrix24 Bitrix24 positioniert sich als All-in-One-Lösung und bietet eine umfassende Suite von Tools für Kommunikation, verschiedene **CRM-Systeme, Projektmanagement und sogar HR-Funktionalitäten. Es richtet sich an Unternehmen, die eine einzige Plattform für die Verwaltung verschiedener Aspekte ihres Geschäftsbetriebs suchen. Die Plattform ist außerdem so konzipiert, dass sie Ihnen bei der Skalierung Ihres Lead-Generierungsprozesses hilft.

Wenn Sie zum Beispiel die Lead-Generierung international ausweiten möchten, kann Bitrix24 Ihnen helfen, gebührenfreie, lokale und internationale Telefonnummern in 43 Ländern innerhalb Ihres Bitrix24-Kontos zu mieten. Dies ist besonders hilfreich für malaysische Unternehmen, die versuchen, ihr Geschäft in den USA oder anderen globalen Märkten zu etablieren.

Bitrix24 beste Eigenschaften

Bitrix24 rühmt sich mit einem kostenlosen Plan mit überraschend robusten Funktionen. Dazu gehören CRM-Funktionen, Aufgabenmanagement-Tools, interne Kommunikationskanäle und sogar begrenzter Online-Speicher

Geht über traditionelles CRM hinaus, indem es soziale Intranet-Funktionen integriert. Ermöglichen Sie das Engagement der Mitarbeiter mit einem unternehmensweiten Social Feed, erstellen Sie Diskussionsgruppen und fördern Sie eine kollaborative Arbeitsumgebung

Bietet integrierte Funktionen für Telefonie und Videokonferenzen

Verwalten Sie Kundeninteraktionen und greifen Sie auf wichtige CRM-Daten mit der mobilen App von Bitrix24 zu

Einschränkungen von Bitrix24

Die große Anzahl von Funktionen in Bitrix24 könnte für bestimmte Geschäftsanwender eine steilere Lernkurve bedeuten

Für kleinere Teams oder Unternehmen mit einfacheren Anforderungen könnte die schiere Anzahl der von Bitrix24 angebotenen Funktionen überwältigend sein und zu wenig genutzt werden

Bitrix24 Preise

Kostenloser Plan

Basic : $49/Monat

: $49/Monat Standard : $99/Monat

: $99/Monat Professional: $199/Monat

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (500+ Bewertungen)

4.1/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5(800+ Bewertungen)

10. Oracle NetSuite CRM

via Oracle NetSuite CRM Oracle NetSuite CRM richtet sich an große Unternehmen, die die breitere NetSuite-Suite von Cloud-Geschäftsanwendungen (ERP, Buchhaltung, Lagerverwaltung) nutzen. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es integrierte CRM-Software für Unternehmen anbietet, die speziell für die nahtlose Integration in das NetSuite-Ökosystem entwickelt wurde.

Was mir an diesem Tool am besten gefällt, ist die Funktion Umsatzerkennung. NetSuite kann mir helfen, meinen gesamten Prozess der Umsatzrealisierung zu automatisieren. Indem ich meine Vertragsbedingungen, einschließlich Meilensteinen und Lieferplänen, als Eingabe bereitstelle, kann ich die Engine den angemessenen Betrag des zu erfassenden Umsatzes für jeden Abrechnungszeitraum berechnen lassen.

Dies macht manuelle Berechnungen überflüssig und gewährleistet die Einhaltung von Umsatzrealisierungsstandards wie dem Malaysian Financial Reporting Standard (MFRS) 15.

Beste Eigenschaften von Oracle NetSuite CRM

Nahtlose Integration in das NetSuite-Ökosystem

Bietet fortschrittliche Funktionen für das Management der Umsatzrealisierung. Es ermöglicht Unternehmen, den komplexen Prozess der Umsatzrealisierung gemäß den Buchhaltungsstandards zu automatisieren und zu rationalisieren

Verwalten Sie Kundenaufträge direkt in NetSuite CRM. Erstellen Sie Angebote für Produkte, generieren Sie Bestellungen und verfolgen Sie den Erfüllungsprozess nahtlos, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Systemen wechseln müssen

Bewältigen Sie die Anforderungen großer Unternehmen mit hohem Umsatzvolumen und komplexen Vertriebsprozessen

Einschränkungen von Oracle NetSuite CRM

NetSuite CRM ist für seine Premium-Preise bekannt, was es zu einer weniger geeigneten Option für kleinere Unternehmen oder solche mit begrenzten Budgets macht

Die umfangreichen Funktionen und Anpassungsoptionen können für Benutzer mit begrenzten technischen Kenntnissen überwältigend sein

Der wahre Wert von NetSuite CRM liegt in seiner Integration mit anderen NetSuite-Anwendungen. Wenn Sie nicht die umfassendere NetSuite-Anwendungssuite verwenden, wird dieser Integrationsvorteil irrelevant

Preise für Oracle NetSuite CRM

Kontaktieren Sie Oracle für Preisinformationen

Oracle NetSuite CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: 4.1/5(1500+ Bewertungen)

Nail Your CRM Like a Pro With ClickUp

Das beste CRM ist dasjenige, das bei Ihrem Team ankommt und Ihnen hilft, mehr Geschäfte abzuschließen, schlicht und einfach.

ClickUp ist ein starker Konkurrent für Unternehmen, die eine benutzerfreundliche und anpassungsfähige CRM-Lösung suchen. Es geht über die traditionellen CRM-Funktionen hinaus und ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Aufgaben, Projekten, Kommunikation und natürlich Kundenbeziehungen - alles auf einer einzigen Plattform.

Außerdem machen die intuitive Benutzeroberfläche und die günstigen Preise ClickUp zu einer attraktiven Option für Unternehmen jeder Größe in Malaysia. Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp um die beste CRM-Software in Malaysia zu erleben und mehr Geschäfte abzuschließen!