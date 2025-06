Wie man Anforderungen in Agile für die Softwareentwicklung sammelt

Agile priorisiert User Stories, die Features aus der Perspektive des Benutzers darstellen. So wird sichergestellt, dass das Team das entwickelt, was die Benutzer wirklich wertschätzen, wodurch das Risiko der Entwicklung unnötiger Features und der damit verbundenen kostspieligen Nacharbeiten reduziert wird. Ein frühzeitiges und klares Verständnis der Benutzeranforderungen vermeidet Nacharbeiten, die durch Änderungen in späten Phasen oder durch Features verursacht werden, die bei den Benutzern keinen Anklang finden