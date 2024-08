The Manager’s Path Buchzusammenfassung: Rezension und Schlüssel zum Erfolg

Sind Sie ein technischer Leiter, der mit der Leitung mehrerer technischer Teams zu kämpfen hat? Möchten Sie die Komplexität Ihrer Karriere erfolgreich bewältigen?

Wenn Sie eine Karriere in der IT, in der Technik, im Ingenieurwesen oder im Management anstreben, haben Sie sicher schon von The Manager's Path von Camille Fournier gehört oder Empfehlungen dazu erhalten.

Dieses Buch beschreibt aufschlussreich die Entwicklung von Führungskräften im technischen Bereich. Es ist ein wirkungsvoller Leitfaden und Motivator für alle, die ihre Managementphilosophie weiterentwickeln wollen.

Fournier, selbst eine erfahrene Tech-Führungskraft, weiß um die besonderen Herausforderungen, denen sich Menschen beim Übergang von technischen Rollen zu Führungspositionen in einer Branche gegenübersehen, in der es nicht genügend Führungsressourcen gibt.

Wenn Sie dieses Buch nicht gelesen haben team-Management noch klassisch, keine Sorge!

In unserer Zusammenfassung The Manager's Path helfen wir Ihnen, die besten Lektionen aus dem Buch zu übernehmen und auf Ihren Führungsstil zuzuschneiden.

The Manager's Path Buchzusammenfassung auf einen Blick

Autor: Camille Fournier

Camille Fournier Anzahl der Seiten: 244

244 Jahr der Veröffentlichung: 2017

2017 Geschätzte Lesezeit: 4 Stunden 30 Minuten

The Manager's Path von Camille Fournier kann Ihr Fahrplan sein, um eine erfolgreiche Führungskraft in der Tech-Branche Erfolg zu haben. Es schließt die Lücke zwischen technischem Fachwissen und den für eine erfolgreiche Führungskraft erforderlichen Soft Skills.

Fournier, ein ehemaliger CTO bei Rent the Runway, veranschaulicht fachkundig die Herausforderungen, mit denen technische Manager konfrontiert sind, und gibt Ratschläge für jede Phase der Karriere.

Ihr Buch entfaltet sich wie ein Mentor an Ihrer Seite, der Weisheiten aus der Praxis freigibt. Es beginnt mit den ersten Schritten des Managements, wie Mentor werden und junge Kollegen anleiten. Sie lernen, Potenzial zu erkennen, Talente zu fördern und ihnen den entscheidenden Anstoß zu geben, der sie zum Strahlen bringt.

Je weiter Sie fortschreiten, desto größer werden die Herausforderungen. Das Buch befähigt Sie dazu, die Dynamik eines Teams zu bewältigen, eine geschlossene Einheit zu bilden und unvermeidliche Konflikte zu bewältigen. Sie lernen, wie Sie die Bedürfnisse und Bestrebungen Ihres Teams verstehen.

Aber bei der Führung geht es nicht nur um Ihr Team. Es geht auch um das Unternehmen. Das Buch bietet Einblicke in komplexe Unternehmensstrukturen, das Verstehen des großen Ganzen und die Beeinflussung von Entscheidungen vom Standpunkt der Führung aus.

Die Reise geht weiter und führt Sie durch die Führungsetagen, von der technischen Leitung bis zu leitenden Rollen. Sie werden sich mit schwierigen Fragen auseinandersetzen:

Wie kann man effektiv delegieren?

Wie misst man Erfolg?

Wie sagt man nein, wenn es nötig ist?

The Manager's Path betont auf allen Seiten die Selbsterkenntnis. Es erinnert Sie daran, dass auch Ihr Manager ein Mensch ist, der seine eigenen Herausforderungen hat. Es ermutigt Sie, die Eigentümerschaft für Ihre Karriere zu übernehmen, Ihre Ziele zu kommunizieren und proaktiv an Ihrer Entwicklung zu arbeiten.

Dieses Buch vermittelt Ihnen das nötige Fachwissen für die Gestaltung einer kollaborativen Team-Kultur und die Kommunikationsfähigkeiten, die für die Leitung mehrerer Teams und die Erfüllung Ihrer Aufgaben unerlässlich sind.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus The Manager's Path von Camille Fournier

Der Weg zur Führungskraft ist nicht einfach. Camille Fournier legt die wesentlichen Chronologien des Weges einer Führungskraft dar, insbesondere in einer Branche, in der Führungskräfte weniger Lehrbücher, Tools und Rahmenwerke zur Verfügung haben, die sie leiten.

Wir stellen nun einige Schlüssel aus der Zusammenfassung von The Manager's Path vor.

1. Teams befähigen, ohne sie zu beschützen

Neue Manager haben oft das Bedürfnis, ihre Teams vor dem Druck der Arbeit abzuschirmen. Das Buch argumentiert dagegen.

Es ist zwar in Ordnung, sein Team vor unnötigem Stress zu schützen, aber es komplett von den Herausforderungen der Arbeit abzuschirmen, kann seiner Entwicklung schaden.

Fournier schlägt vor, die Herausforderungen in einen Kontext zu stellen, um den Teams zu helfen, das "Warum" ihrer Arbeit zu verstehen. Dies fördert verantwortlichkeit des Teams wodurch sie für konstruktive Kritik empfänglicher werden.

2. Die Kunst der Mitarbeiterführung beherrschen

Eine gute Führungskraft zu finden, kann schwierig sein. Es kann sein, dass Sie bei jemandem landen, der Sie vernachlässigt oder Ihnen jeden Handgriff vorschreibt.

Was zeichnet also eine gute Führungskraft aus?

Fournier erklärt es klar und deutlich: Gute Manager investieren aktiv in Ihr Wachstum. Sie führen regelmäßige Meetings durch, um Ihnen ein kontinuierliches Feedback (sowohl positiv als auch konstruktiv) zu geben und Ihnen zu helfen, sich zu verbessern. Am wichtigsten ist, dass sie Sie mit Respekt behandeln und ein sicheres Umfeld schaffen.

3. Wirksame Mentorenschaft kultivieren

Mentorenschaft bietet eine einzigartige Gelegenheit, Führungsqualitäten in einem Umfeld zu entwickeln, in dem wenig auf dem Spiel steht. Im Gegensatz zu formellen Führungsrollen sind die Folgen von Fehltritten weniger schwerwiegend, was sie zu einem perfekten Übungsfeld macht.

Ideale Mentor-Mentee-Paare entwickeln sich oft organisch. Ein erfahrener Ingenieur kann einen jüngeren Kollegen auf natürliche Weise zu mehr Produktivität anleiten. Diese für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen beruhen auf einem gemeinsamen Interesse. Zwangspaarungen können sich jedoch als unwirksam erweisen. Nicht jeder braucht einen Mentor, und einigen Paarungen fehlt es an Synergie.

Fournier identifiziert den 'Alpha-Geek' - einen Persönlichkeitstyp, bei dem Intelligenz und technische Fähigkeiten im Vordergrund stehen. Diese Personen stellen sich oft als unfehlbar dar, untergraben die Arbeit ihrer Kollegen und schreiben den Code oft ohne Achtung um.

Obwohl es schwierig ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten, und sie sich schlecht als Manager eignen, können Alpha-Geeks von einer Mentorenschaft profitieren. Das Erlernen von Kommunikations- und Zuhörfähigkeiten kann sie von Personen, die mit ihrem Wissen prahlen, in Führungskräfte verwandeln, die Wert auf Zusammenarbeit legen.

Pro-Tipp: Verwenden Sie diese kostenlosen vorlagen für Kommunikationspläne für Projekte um eine umfassende Strategie zu erstellen, an die sich alle halten!

4. Definition einer technischen Führungskraft und ihrer Verantwortlichkeiten

Der Titel "Tech Lead" kann auf eine einzelne Phase einer technischen Karriere oder Leiter verweisen, die als Höhepunkt der technischen Kompetenz erscheint, aber Fournier räumt mit diesem Missverständnis auf. Sie argumentiert, dass ein Tech Lead kein Ziel ist, sondern eine einzigartige "Reihe von Verantwortlichkeiten"

Technische Führungskräfte, die sich im Wachstum befinden, tragen mehrere Hüte. Sie schreiben weiterhin Code und halten sich über technische Upgrades auf dem Laufenden. Aber sie sind auch eine Brücke zwischen ihrem Team und dem Management, übersetzen technische Feinheiten und setzen sich für die Bedürfnisse ihres Teams ein.

Die technische Entscheidungsfindung bleibt zwar eine Kernfunktion, aber die Rolle umfasst auch die Befähigung der Mitglieder des Teams und das Beseitigen von Hindernissen, die ihren Fortschritt behindern. Es ist ein komplexer Balanceakt.

Fournier gibt ein warnendes Beispiel: Manche technische Leiter fühlen sich gezwungen, jedes Hindernis selbst zu beseitigen und bis spät in die Nacht zu arbeiten. Sie betont, dass dies kein Abzeichen der Ehre ist.

Starke technische Führungskräfte sollten die Talente ihres Teams nutzen und ein kollaboratives Umfeld schaffen, in dem alle erfolgreich sind.

Pro-Tipp: Schaffen Sie das richtige team-Struktur für Ihr Unternehmen, indem Sie aus diesen acht Typen wählen.

5. Verwaltung neuer Beziehungen in der Berichterstattung

Fournier verwendet den Begriff "Engineering Lead" zur Beschreibung management bei der Arbeit . Einer ihrer wichtigsten Grundsätze ist, dass die technischen Leiter in erster Linie technisch relevant bleiben müssen. Das ist absolut sinnvoll, denn Sie können Ihr Team nicht effektiv führen, wenn Sie mit den Feinheiten ihrer Arbeit nicht vertraut sind.

Diese Herausforderung wird noch größer, wenn Sie neue Mitarbeiter einstellen. Der Aufbau von Vertrauen und Beziehungen ist von größter Bedeutung. Sie schlägt offene Kommunikationstechniken vor, wie z. B. das Stellen von Fragen mit Einzelzielen.

Bevorzugen sie zum Beispiel persönliches Feedback oder Feedback per E-Mail? Mögen sie bestimmte Verhaltensweisen des Managements nicht, wie z. B. das Auslassen von Meetings unter vier Augen? Das Verständnis dieser Vorlieben ebnet den Weg für eine kooperative Dynamik.

Die reibungslose Einarbeitung neuer Mitarbeiter ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Teamführung. Fournier plädiert für die Schaffung eines klaren 30-60-90-Tage Plan mit erreichbaren Zielen, die idealerweise mit den Erfahrungen früherer Mitarbeiter abgeglichen werden. Dieser strukturierte Ansatz stellt klare Erwartungen auf und identifiziert potenzielle Unstimmigkeiten frühzeitig.

6. Der Schritt in die erste Liga

Im Gegensatz zu allgemeinen Führungsrollen erfordert eine technische Führungsposition einen besonderen Fokus. Das Buch geht auf die spezifischen Aufgaben ein, die unter diesen Begriff fallen.

Da ist zunächst das Top-Management in Forschung und Entwicklung. Diese Führungskräfte setzen sich für Experimente ein und geben innovativen Lösungen den Vorzug, um das Unternehmen voranzubringen.

Auf der anderen Seite sagen technische Visionäre voraus, wie Technologie das Geschäft revolutionieren kann und identifizieren strategische Wachstumschancen.

Starke technische Führungskräfte sind organisatorisch versiert. Sie sorgen dafür, dass Projekte angemessen besetzt sind und die richtigen Talente an der richtigen Stelle eingesetzt werden, um den Erfolg zu sichern.

Die Umsetzung großer Visionen in die Realität erfordert eine einwandfreie Ausführung.

Hier zeichnen sich Führungskräfte durch Planung, Priorisierung von Aufgaben und Koordinierung des Aufwands in mehreren Teams aus. Sie sind die Tech-Evangelisten des Unternehmens, die das Produkt in den Meetings mit den Clients vertreten und Begeisterung wecken.

Fournier räumt ein, dass die Ausarbeitung einer erfolgreichen Strategie der Eckpfeiler der Führungsarbeit ist.

7. Navigieren durch die Bootstrapping-Kultur

Um gesunde Teams zu kultivieren, müssen Sie die zentralen Werte Ihres Unternehmens verstehen und eine Kultur schaffen, die diese Werte widerspiegelt. Für Fournier ist Kultur der unsichtbare Klebstoff, der ein Team zusammenhält - die unausgesprochenen Regeln, die das professionelle Verhalten bestimmen.

Eine gute Karriereleiter ist ein kulturelles tool. Sie zeigt den Weg für die berufliche Entwicklung in Ihrem Unternehmen auf und beeinflusst die Personalverantwortlichen bei Aspekten wie Einstellung, Leistungsbeurteilung und Beförderung.

Wie also können Sie eine Karriereleiter erstellen, die Ihr Team stärkt?

Zusammenarbeit ist der Schlüssel. Holen Sie das Feedback von leitenden Managern und Ingenieuren ein und lassen Sie deren Erkenntnisse in den Rahmen einfließen.

Recherchieren Sie andere Unternehmen und nutzen Sie deren Beispiele, um Best Practices zu entwickeln. Überlegen Sie, wie die Karrierewege in Ihrem Unternehmen mit der allgemeinen Vergütungsstruktur übereinstimmen, in der Regel mit Gehaltsstufen, die den einzelnen Ebenen zugeordnet sind.

Wenn Ihr Unternehmen eine flache Hierarchie hat, müssen Sie berücksichtigen, dass die Leistungsbeurteilung innerhalb einer Ebene unterschiedlich ausfallen kann. Ihr Plan für die berufliche Entwicklung sollte flexibel genug sein, um dies zu berücksichtigen.

Ein Beispiel: Das technische Management ist zwar eine Herausforderung, aber ein natürlicher Fortschritt für diejenigen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen.

Ihr Führungsstil ändert sich, wenn Sie verschiedene Teams leiten. The Manager's Path ermutigt Sie, seine Prinzipien an Ihr Management anzupassen arbeitsstil am besten.

Beliebte The Manager's Path Zitate

Hier sehen Sie die beliebtesten Zitate aus diesem Buch, die Sie motivieren werden, es für Ihre nächste Sitzung in die Hand zu nehmen:

Es gibt nichts Schlimmeres als das Gefühl, keine einzige Entscheidung allein treffen zu können, oder das Gefühl, dass jede einzelne Arbeit, die Sie erledigen, von Ihrem Vorgesetzten doppelt und dreifach überprüft werden muss.

Dieses Zitat verdeutlicht, wie Mikromanagement Kreativität und Initiative unterdrücken kann. Es vermittelt die falsche Botschaft, dass Sie kein Vertrauen in die Fähigkeiten Ihres Teams haben, was zu Frustration und mangelndem Engagement in Ihrem technischen Team führt.

Die beste Art, Menschen zu führen, ist, sich selbst zu führen.

Führungspersönlichkeiten gehen mit gutem Beispiel voran. Indem Sie Ihre Zeit, Ihre Emotionen und Ihre Prioritäten effektiv managen, sind Sie ein Vorbild für Ihr Team und fördern eine Kultur des Selbstbewusstseins und der Verantwortlichkeit.

Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Konsens oder Abstimmungen. Dies kann zu verwässerten Entscheidungen führen, mit denen niemand wirklich zufrieden ist.

Zusammenarbeit ist zwar wichtig, aber Manager nutzen effektive führungsstrategien um entscheidende Entscheidungen zu treffen. Konsensbasierte Entscheidungsfindung kann Projekte oft in die Mittelmäßigkeit führen und den Fortschritt behindern.

Die Vorstellung, dass die Rolle des technischen Leiters automatisch an den erfahrensten Ingenieur vergeben werden sollte, der die komplexesten Features beherrscht oder den besten Code schreibt, ist ein weit verbreiteter Irrglaube, auf den selbst erfahrene Manager hereinfallen.

Dieses Zitat räumt mit dem Mythos auf, dass technisches Fachwissen allein jemanden für eine technische Führungsrolle qualifiziert. Effektive technische Leiter müssen neben technischem Wissen auch über starke Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten verfügen.

Brillante Idioten sind Leistungsträger, die auch Idioten sind. Sie sind in der Regel sehr intelligent und können beeindruckende Ergebnisse erzielen, aber sie hinterlassen eine Spur des Jammers in ihrem Kielwasser. Befördern Sie keine brillanten Idioten.

Dieses Zitat ist eine mahnende Notiz über die Priorisierung emotionaler Intelligenz und die Schaffung einer positiven Team-Dynamik. Starke technische Fähigkeiten sind zwar wertvoll, aber eine Führungskraft, die ein toxisches Umfeld schafft, behindert letztlich den Gesamterfolg.

Diese Zitate können Ihnen dabei helfen, sich an die im Buch hervorgehobenen Kerngrundsätze der Unternehmensführung zu erinnern und darüber nachzudenken, aber Sie brauchen die richtigen tools, um sie als Führungskraft im technischen Bereich umzusetzen.

The Manager's Path Learnings mit ClickUp anwenden ClickUp's Projektmanagement Software bietet viele Features, die Ihnen helfen, die Prinzipien von The Manager's Path in die Tat umzusetzen.

Die Plattform kann Ihnen helfen, eine Kultur der Transparenz aufzubauen, Teammitglieder zu stärken und eine unterstützende Arbeitsumgebung zu schaffen.

1. Vertrauen schaffen durch Transparenz

Als fortschrittliche Projektmanagement-Plattform basiert ClickUp auf dem Ethos fairer Arbeitspraktiken und bietet Sichtbarkeit und Klarheit für alle Ebenen Ihrer Belegschaft.

Mit 15+ flexiblen ClickUp Ansichten können Sie benutzerdefinierte Workflows für Ihr Team erstellen. Dadurch erhalten Sie einen detaillierten Zugriff auf die Arbeitspläne und Projekte aller Mitarbeiter und können die Ergebnisse in Echtzeit nachverfolgen und überwachen.

Ansicht, Planen, Überwachen, Nachverfolgen und Analysieren von Arbeit effizienter mit ClickUp Views

Hier finden Sie eine Übersicht, wie Sie flexible Ansichten zu Ihrem Vorteil nutzen können:

Organisieren Sie Projekte, planen Sie Zeitleisten , und visualisieren Sie die Arbeit Ihres Teams in einem flexiblen Kalender, mit dem alle auf derselben Seite sindClickUp's Kalender Ansicht *Erstellen Sie den perfekten Kanban Workflow, um Aufgaben und Fortschritte in Projekten zu visualisieren. Gruppieren Sie Boards nach Status, Mitarbeiter und Priorität, um Engpässe zu erkennen und Ihre Projekte mit der Board-Ansicht voranzutreiben

, und visualisieren Sie die Arbeit Ihres Teams in einem flexiblen Kalender, mit dem alle auf derselben Seite sindClickUp's Kalender Ansicht *Erstellen Sie den perfekten Kanban Workflow, um Aufgaben und Fortschritte in Projekten zu visualisieren. Gruppieren Sie Boards nach Status, Mitarbeiter und Priorität, um Engpässe zu erkennen und Ihre Projekte mit der Board-Ansicht voranzutreiben Erstellen Sie eine visuelle Gliederung, um Ideen, Projekte und Workflows zu organisieren. Konvertieren Sie mühelosClickUp Mindmaps in verfolgbare Aufgaben um, an denen Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten können

Stellen Sie die Workload-Kapazitäten für Ihr Team ein und verfolgen Sie sie nach, damit Sie leicht erkennen können, wer unter- oder überlastet ist. Fügen Sie Zeitschätzungen und Prioritäten zu den Aufgaben Ihres Teams hinzu, damit jeder weiß, woran er arbeiten muss. Bestimmen Sie, für welche Arbeiten zusätzliche Team-Ressourcen erforderlich sind, und fügen Sie in der Workload-Ansicht ganz einfach Mitarbeiter hinzu

ein und verfolgen Sie sie nach, damit Sie leicht erkennen können, wer unter- oder überlastet ist. Fügen Sie Zeitschätzungen und Prioritäten zu den Aufgaben Ihres Teams hinzu, damit jeder weiß, woran er arbeiten muss. Bestimmen Sie, für welche Arbeiten zusätzliche Team-Ressourcen erforderlich sind, und fügen Sie in der Workload-Ansicht ganz einfach Mitarbeiter hinzu Behalten Sie im Auge, wer was in einer bestimmten Liste, einem Ordner, Space oder Workspace erledigt hat. Zeigen Sie schnell Kommentare, Bearbeitungen und Aktualisierungen an, und filtern Sie nach Teammitgliedern, um zu sehen, an welchen Projektaufgaben sie gerade arbeiten. Wählen Sie die Arten von Arbeiten aus, die Sie anzeigen möchten, um Projektdetails in der Aktivitätsansicht zu sehen

2. Zusammenarbeit mit Ihrem Team

The Manager's Path unterstreicht, wie wichtig es ist, dass ein Teamleiter Silos aufbricht und die Zusammenarbeit verbessert.

Es ist nicht einfach, ein sicheres Umfeld für die Nicht-Kommunikatoren zu schaffen und die Arbeitskultur vor respektlosen Mitarbeitern zu schützen.

Hier, ClickUp Dokumente und ClickUp Chat Ansicht kann Ihnen helfen, Kommunikationslücken zu überbrücken und taktvoll mit Störern im Team umzugehen.

Verfeinern und bearbeiten Sie Ihre Inhalte gemeinsam mit Kollegen durch die Live-Collaboration-Erkennung in ClickUp Docs

Die Kollaborationserkennung hilft Ihnen bei der Zusammenarbeit mit Ihren Teammitgliedern in Docs, indem sie Ihnen das Schreiben, Bearbeiten oder Brainstorming von Ideen ermöglicht.

Sie können schön gestaltete Seiten oder Wikis erstellen und sie für Ihre direkten Berichterstellungen freigeben. Um Ihre Mitarbeiter zu motivieren, können Sie Personen in Kommentaren erwähnen, um sofortiges positives Feedback zu geben.

Sie können auch Dokumente und Aufgaben verknüpfen, um auf freigegebene oder erstellte Informationen zu einem Projekt zuzugreifen.

Geben Sie sofortiges Feedback oder arbeiten Sie gemeinsam an Aktualisierungen mit ClickUp Chat View

Nutzen Sie Echtzeit-Chat-Kanäle in ClickUp, um die Kommunikation im Team zu verbessern. Sie können jeden mit @Mentions zu Unterhaltungen über Arbeiten hinzufügen und Kommentare zuweisen, um Ihr Team bei der Bearbeitung von Elementen auf Trab zu halten.

Sie können auch schnelle Fragen stellen, Aktualisierungen und korrigierendes Feedback freigeben und schnell für Klarheit sorgen, um den Schwung aufrechtzuerhalten. Dies steht im Einklang mit Fourniers Botschaft einer offenen und zeitnahen Kommunikation.

Informelle Kommunikation kann das Verhältnis und die Kameradschaft innerhalb Ihres Teams stärken. Das Freigeben von schnellen Erfolgen, das Anbieten von Ermutigungen oder einfach nur eine zwanglose Unterhaltung können Ihrem Arbeitsumfeld positive Impulse verleihen.

der Weg des Managers" unterstreicht die Bedeutung des Managements eines Teams und seiner Kultur, und die Ansicht des Chats dient als tool, um diese Kultur der menschlichen Verbindung zu kultivieren.

3. Menschen effektiv führen

Mit den zahlreichen Tools für die Zusammenarbeit in ClickUp können Sie nicht nur kommunizieren und Transparenz schaffen, sondern auch Ihre Mitarbeiter mühelos durch die technische Hierarchie Ihres Unternehmens führen.

Die Bibliothek mit gebrauchsfertigen, hochgradig anpassbaren Vorlagen auf ClickUp kann Ihnen helfen, Zeit zu sparen und sofort mit den Grundlagen des Managements zu beginnen.

Halten Sie Ihr Team organisiert und auf seine Ziele fokussiert mit der ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan

Den Grundstein für den Erfolg zu legen, ist einfacher mit der ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan .

Diese Vorlage verkörpert perfekt die Philosophie von The Manager's Path. Sie leitet Sie an, klare Ziele für Ihr Team festzulegen, was ein entscheidender erster Schritt ist.

Sie können Rollen und Zuständigkeiten leicht umreißen und sicherstellen, dass jeder seine Rolle versteht und weiß, wie sie zum Gesamtbild beiträgt. Die Mitglieder des Teams übernehmen die Verantwortung für ihre Arbeit und werden befähigt, Initiative zu ergreifen und Höchstleistungen zu erbringen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Benutzerdefinierte Status wie "Abgebrochen", "Abgeschlossen", "Aufgeschoben", "Zu erledigen" und "In Bearbeitung" erstellen, um den Fortschritt des Teams zu überwachen

Benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um Attribute zur Verwaltung von Aufgaben wie Abteilung und Kategorie hinzuzufügen

Benutzerdefinierte Ansichten hinzufügen, wie z. B. Agenda, Agenda nach Abteilung, Status nach Abteilung und Leitfaden für die ersten Schritte, um einfach auf Informationen zu Aufgaben zuzugreifen

Schließlich erleichtert die Vorlage die Erstellung von klaren Kommunikationsprotokollen.

So wie The Manager's Path für eine offene Kommunikation plädiert, legt diese Vorlage die Erwartungen für das Freigeben von Informationen fest, fördert die Transparenz und verringert die Verwirrung innerhalb des Teams.

In The Manager's Path erfahren Sie, wie wichtig eine anpassungsfähige Führung in einem schnelllebigen Umfeld ist - wir haben eine Vorlage, die Ihnen auch dabei hilft, dies zu berücksichtigen.

Setzen Sie schnell Ziele, verfolgen Sie den Fortschritt und bleiben Sie organisiert - alles mit der ClickUp-Vorlage für die Roadmap agiler Teams

Visualisieren Sie Ihre Produkt-Roadmap und haben Sie eine klare Ansicht über die langfristige Vision mit ClickUp's Agile Team Roadmap Vorlage .

Indem Sie Features in überschaubare Aufgaben aufteilen, können Sie sicherstellen, dass jeder die unmittelbaren Schritte zur Erreichung der größeren Ziele im Auge behält.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie "Erledigt", "Geparkt", "In Bearbeitung" und "Zu erledigen" erstellen, um den Fortschritt der einzelnen Schritte zu überwachen

Benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um Ihre Aufgaben zu kategorisieren und Attribute hinzuzufügen, um Projektschritte wie Auswirkungen, strategisches Ziel, strategische Bedeutung, Dauer Tage und geschätzter Aufwand einfach zu visualisieren

Hinzufügen benutzerdefinierter Ansichten wie Einführungsleitfaden, Strategische Ziele, Agile Produkt-Roadmap, Status und Produktplan

Diese Transparenz schafft Vertrauen und sorgt dafür, dass alle an einem Strang ziehen, auch wenn sich die Prioritäten ändern. Der iterative Charakter der agilen Entwicklung, ein Kernaspekt dieser Vorlage, ermöglicht Anpassungen nach Bedarf und entspricht damit der in The Manager's Path hervorgehobenen Notwendigkeit der Anpassungsfähigkeit

Ein weiterer zentraler Grundsatz von The Manager's Path ist die offene Kommunikation, durch die erfolgreiche Teams gebildet werden. ClickUp's Vorlage für Team Kommunikation und Meeting Matrix kann Ihnen dabei helfen, das zu erreichen!

Verfolgen Sie die Zuständigkeiten für Aufgaben, legen Sie klare Kommunikationslinien fest und erstellen Sie Meeting-Zeitpläne mit der ClickUp Vorlage für Team-Kommunikation und Meeting-Matrix

Nie mehr kryptische E-Mails entschlüsseln oder sich fragen, wo man wichtige Updates findet. Diese Vorlage schafft klare "Kommunikationskanäle" - denken Sie an bestimmte Walkie-Talkies für verschiedene Arten von Informationen.

Mit diesem Echtzeit-Tool bleiben Sie über alle dringenden Angelegenheiten auf dem Laufenden, während ausführliche Diskussionen für spezielle Meetings aufbewahrt werden können. So wird sichergestellt, dass alle Beteiligten die benötigten Informationen auf möglichst effiziente Weise erhalten.

Fournier betont, wie wichtig persönliche Meetings sind, um sicherzustellen, dass sich jedes Mitglied des Teams wertgeschätzt fühlt. Diese Vorlage erinnert Sie daran, diese wichtigen Chats zu planen und Ihre Gesprächspunkte zu verfolgen.

Mit dieser Vorlage,

Benutzerdefinierte Status wie z. B. "Abgesagt", "Erledigt", "In Bearbeitung" und "Zu erledigen" erstellen, um den Fortschritt von Meetings und Kommunikation zu verfolgen

wie z. B. "Abgesagt", "Erledigt", "In Bearbeitung" und "Zu erledigen" erstellen, um den Fortschritt von Meetings und Kommunikation zu verfolgen Zufügen Sie benutzerdefinierte Felder zur Verwaltung Ihrer Aufgaben und zur einfachen Visualisierung des Fortschritts der Kommunikation im Team

und zur einfachen Visualisierung des Fortschritts der Kommunikation im Team Benutzerdefinierte Ansichten wie den Meeting-Zeitplan, den Leitfaden für den Einstieg, den Meeting-Status und die Matrix für Kommunikationsmeetings hinzufügen, um den Überblick zu behalten

Stellen Sie sich ein Mitglied Ihres Teams vor, das vor Ideen nur so strotzt, aber zögert, in einer größeren Gruppe das Wort zu ergreifen. Ein geplantes Einzelgespräch - das mit der Vorlage erstellt wird - bietet einen sicheren Space für offene Diskussionen und den Austausch von wertvollem Feedback.

Fournier fasst es gut zusammen: "Die Aufgabe einer Führungskraft besteht darin, es ihren Mitarbeitern leicht zu machen, Dinge zu erledigen, indem sie ein fruchtbares Umfeld schafft, in dem Arbeit stattfinden kann."

ClickUp hilft Ihnen, das und mehr zu erledigen!

Stärken Sie Ihr Team auf dem Weg des Managers

Die Weisheit von Fournier geht über die Theorie hinaus: Das Buch bietet einen praktischen Rahmen und umsetzbare Ratschläge. The Manager's Path zielt darauf ab, Ihre berufliche Entwicklung zu verbessern, indem Sie den technischen Fokus beibehalten und Ihre Mitglieder im Team engagiert und motiviert halten.

Dieses Buch ist ein wertvoller Leitfaden, aber es ist nur ein Startpunkt. Sie brauchen moderne Projektmanagement-Plattformen, die verschiedene Funktionen bieten, um Manager zu befähigen und die Arbeitsabläufe im Team zu optimieren.

Indem Sie die Leistungsfähigkeit von ClickUp nutzen, können Sie Ihr technisches Team von einer fleißigen Gruppe zu einer leistungsstarken Einheit machen, die effizient zusammenarbeitet und außergewöhnliche Ergebnisse erzielt. Anmeldung bei ClickUp und übernehmen Sie die Schlüsselprinzipien von The Manager's Path, indem Sie sie in die Tat umsetzen!