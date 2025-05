INFP vs. INFJ: Schlüsselunterschiede und -ähnlichkeiten

"Introvertiert" ist der Oberbegriff für Persönlichkeiten, die lieber für sich sind als unter Menschen. Dies ist eine allgemeine Vorstellung; wenn Sie sich eingehender mit Persönlichkeitstypen befassen, werden Sie feststellen, dass nicht alle Introvertierten gleich sind.

Nehmen wir zwei Myers-Briggs-Persönlichkeitstypen: INFPs (Introvertiert, Intuitiv, Fühlend, Wahrnehmend) und INFJs (Introvertiert, Intuitiv, Fühlend, Urteilend).

INFPs haben eine künstlerische Ader, lieben es, in die Scheinwelten des fiktiven Schreibens zu entfliehen, und handeln spontan. INFJs hingegen planen akribisch, lösen Probleme mit analytischem Verstand und ziehen es vor, die reale Welt durch das Lesen von Sachbüchern zu verstehen. Aber wenn man sie von außen betrachtet, lassen ihre Abneigung gegen soziale Situationen und ihre Nachdenklichkeit sie identisch erscheinen.

Die Methodik des Myers-Briggs-Typenindikators (MBTI) deckt diese feineren Persönlichkeitsunterschiede auf. Es handelt sich um einen Fragebogen zur Selbstberichterstellung, der Ihnen helfen soll, sich nach dem Test selbst besser zu verstehen. Sie erfahren, welchem Persönlichkeitstyp Sie angehören, welche Stärken und Schwächen Sie haben und warum Sie die Welt so angehen, wie Sie es tun.

Unternehmen nutzen diesen Persönlichkeitstest, um tiefere Einblicke in ihre Mitarbeiter zu erhalten und einen Arbeitsplatz zu schaffen, der das Wohlbefinden, die Produktivität und das Wachstum der Belegschaft fördert.

In diesem Artikel werden wir INFP und INFJ vergleichen und ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten untersuchen und wie sie sich auf die Art und Weise auswirken, wie diese Persönlichkeiten an die Arbeit herangehen und sie ausführen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Introvertierte werden oft in eine Schublade gesteckt, aber Persönlichkeiten wie INFPs (Vermittler) und INFJs (Fürsprecher) zeigen, wie unterschiedlich Introvertiertheit sein kann

Beide sind introspektiv, einfühlsam und legen Wert auf Datenschutz, aber ihre Herangehensweisen an die Welt unterscheiden sich erheblich

Schlüsselunterschiede zwischen INFPs und INFJs: INFPs sind spontan, künstlerisch und von persönlichen Werten geleitet, wobei sie sich oft in kreativen Feldern wie Schreiben oder Design auszeichnen. INFJs sind organisiert, analytisch und darauf fokussiert, Muster zu verstehen, wobei sie in Rollen wie Beratung oder Führung aufblühen. INFPs spiegeln Emotionen wider und inspirieren andere, während INFJs Emotionen absorbieren und aufschlussreiche Lösungen anbieten. INFPs bevorzugen möglicherweise Belletristik für kreative Erkundungen, während INFJs sich oft für Sachbücher interessieren, um praktische Erkenntnisse zu gewinnen

Dynamik am Arbeitsplatz: INFPs gedeihen in unabhängigen, auf Werte ausgerichteten Rollen und fördern Kreativität als Führungskräfte. INFJs zeichnen sich in strukturierten Umgebungen aus und nutzen ihre Vision und ihr Einfühlungsvermögen, um Teams zu vereinen

Das Verständnis dieser Unterschiede hilft Managern, die Zusammenarbeit zu fördern und Kommunikationsstrategien auf beide Persönlichkeitstypen zuzuschneiden

INFP- und INFJ-Persönlichkeitstypen im Überblick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Persönlichkeitstypen INFP und INFJ.

Unterschiede:

INFP INFJ Spontan und künstlerisch Organisiert und analytisch Spiegeln Sie die Emotionen anderer wider Nehmen Sie die Emotionen anderer auf Überzeugen/führen Sie, indem Sie andere inspirieren Überzeugen/führen Sie durch das Angebot von Erkenntnissen Lesen Sie in Ihrer Freizeit lieber fiktionale Werke Lesen und schreiben Sie gerne Sachbücher

*ähnlichkeiten

Beide sind introspektiv

Beide bevorzugen Datenschutz

Beide sind einfühlsam

Wir werden uns in Kürze eingehender mit der Debatte zwischen INFJ und INFP befassen. Zuvor ist es jedoch wichtig, die beiden Persönlichkeitstypen einzeln zu verstehen.

Lassen Sie uns zunächst ihre Herangehensweise an die Außenwelt, ihre Arbeitsmoral, ihre Stärken, Schwächen und ihren Führungsstil verstehen.

Was ist ein INFP-Persönlichkeitstyp?

INFPs sind als Vermittler oder Idealisten bekannt und kreativ und idealistisch. Sie sind introvertiert, intuitiv, fühlen und nehmen wahr und stellen ihre Werte über alles. Sie wollen die Welt zu einem besseren Ort machen, indem sie anderen helfen, und dabei wollen sie auch sich selbst und ihre Rolle im großen Ganzen verstehen.

Schlüsselmerkmale eines INFP

INFPs sind im Kern introvertiert und fühlen sich in sozialen Situationen schnell ausgelaugt. Sie genießen jedoch den Umgang mit einem engen Freundeskreis

Sie tanken neue Energie, indem sie Zeit alleine verbringen

Sie werden von der Wahrnehmung angetrieben

Sie konzentrieren sich auf die langfristige Vision, anstatt sich mit Kleinigkeiten aufzuhalten

Sie treffen Entscheidungen eher auf der Grundlage ihrer Gefühle als auf der Grundlage von Logik

Sie neigen dazu, Konflikte oder wettbewerbsorientierte Umgebungen zu meiden

Stärken und Schwächen von INFP

Stärken

Sie haben das große Ganze im Blick

Sie können gut selbstständig arbeiten

Sie sind in Beziehungen (sowohl im Privat- als auch im Berufsleben) loyal und hingebungsvoll und anderen gegenüber einfühlsam

Sie bleiben ihren Werten und ihrem Gewissen treu, auch wenn dies bedeutet, dass sie schwierige Entscheidungen treffen müssen

Schwächen

Sie sehen die Welt durch eine rosarote Brille

Ihre Abneigung gegen Geselligkeit führt dazu, dass sie sich einsam fühlen

Sie finden es schwierig, den hohen Ansprüchen, die sie an sich selbst stellen, gerecht zu werden

INFPs bei der Arbeit

INFP-Persönlichkeitstypen arbeiten gut, wenn sie am Arbeitsplatz von Gleichgesinnten umgeben sind. Sie können kreative Lösungen für fast jedes Problem entwickeln, was sie zu einer großen Bereicherung für jedes Team macht.

INFP in Führungspositionen

Als Führungskräfte sind INFPs eng mit der größeren Vision des Unternehmens verbunden. Sie verstehen, welche Maßnahmen zu welchem Ergebnis führen, und erstellen dementsprechend erfolgreiche langfristige Strategien und Pläne für Projekte.

Sie legen großen Wert auf die Entwicklung ihrer Mitglieder und schaffen ein Umfeld des ständigen Lernens und Wachstums. Sie fördern Innovation und Kreativität und ermöglichen es Teams, über den Tellerrand hinauszuschauen, anstatt sich auf bewährte Lösungen zu beschränken.

INFPs als Mitarbeiter

Als Mitarbeiter oder Mitglieder eines Teams sind INFPs loyal und hilfsbereit. Sie arbeiten am liebsten in kleinen Gruppen, in denen sie eine sinnvolle Verbindung zu ihren Kollegen aufbauen können. Sie blühen in Rollen auf, in denen sie unabhängig arbeiten können oder in denen es eine gute Balance zwischen Einzelarbeit und Zusammenarbeit mit anderen gibt.

INFPs sind leidenschaftlich und widmen sich den Aufgaben, die sie übernehmen, aber die Arbeit muss mit ihren Werten übereinstimmen. Andernfalls verlieren sie schnell das Interesse.

INFP-Karrierewege

Die folgenden Karriereoptionen eignen sich am besten für INFPs:

Grafikdesigner

Animator

Editor

Autor

Schulungs- und Entwicklungsmanager

Lehrer/Professor

PR-Manager

Berater für psychische Gesundheit

Weitere Informationen? Erkunden Sie diese kuratierte Liste von INFP-Büchern, um ein tiefgreifendes Verständnis dieses Persönlichkeitstyps zu erlangen.

Was ist ein INFJ-Persönlichkeitstyp?

INFJs werden auch als Fürsprecher bezeichnet – aufgrund ihres starken Wertesystems und ihrer Integrität – und erkennen Muster und Möglichkeiten durch Intuition. Als introvertierte, intuitive, fühlende und urteilende Typen priorisieren sie die Emotionen anderer, fühlen mit ihnen mit und sind in ihrem Privat- und Berufsleben gerne organisiert.

Schlüsselmerkmale eines INFJ

INFPs versuchen, anderen mit praktischen und einzigartigen Lösungen zu helfen

Sie sind ständig auf der Suche nach dem Sinn des Lebens

Sie helfen anderen, ihr wahres Potenzial zu entfalten

Sie besitzen ein tiefes Verständnis für die Emotionen anderer

Sie können die Verbindung zwischen Handlungen und Konsequenzen herstellen – eine Eigenschaft, die sie zu großartigen Visionären macht

Sie fühlen sich energetisiert, wenn sie Zeit mit sich selbst verbringen

Stärken und Schwächen von INFJ

Stärken

Sie sind sowohl tiefgründige Denker als auch praktische Problemlöser

Sie können als Vermittler arbeiten, um Konflikte zu schlichten

Sie stehen mit Überzeugung zu ihren Entscheidungen

Sie erkennen intuitiv, wenn ihre Nächsten leiden

Schwächen

Sie verlieren sich im großen Ganzen und vergessen oft, auf kleine Details zu achten

Sie sind extrem privat, selbst gegenüber engen Freunden und der Familie

Sie können keine abweichenden Meinungen tolerieren

INFJs bei der Arbeit

INFJs halten inne, betrachten sich selbst und denken gründlich nach, bevor sie Entscheidungen treffen, anstatt impulsiv vorzugehen. Diese Eigenschaft macht sie zu einer außergewöhnlichen Ergänzung für moderne Arbeitsplätze, an denen komplexe Projekte und Workflows bearbeitet werden.

INFJs in Führungspositionen

INFJs streben selten nach einer Rolle in der Führungsebene, aber sie bringen viel Wert, wenn sie sich in einer solchen Position befinden. Sie haben ein gutes Gespür für die Talente ihrer Mitglieder im Team und sorgen für eine optimale Nutzung von Fähigkeiten und Ressourcen.

INFJs arbeiten unvoreingenommen, hören sich geduldig alle Ansichten an und führen Teams mit einer einheitlichen Vision.

Auch wenn sie nicht gerne unter Leute gehen oder mit Menschen interagieren, bringt die Umgebung von Menschen mit ähnlichen ethischen Grundsätzen und Werten das Beste in INFJ-Führungskräften zum Vorschein.

INFJs als Mitarbeiter

INJF-Mitarbeiter sind Teamplayer. Sie verstehen die Mitglieder ihres Teams, arbeiten ehrlich und lösen Probleme mit Bedacht.

Sie könnten Schwierigkeiten haben, in Teams mit zu vielen widersprüchlichen Ansichten zu bestehen, aber sie geben ihr Bestes, um Konflikte zu entschärfen und zu bewältigen.

INFJ-Karrierewege

Die folgenden Berufe helfen INFJs, ihr Potenzial voll auszuschöpfen:

Personalleiter

Umweltwissenschaftler

Professor

Sozialarbeiter

Psychiater

Ernährungsberater

Klinischer Psychologe

Autor

Schlüsselunterschiede und -ähnlichkeiten zwischen einem INFP und einem INFJ

Die nachdenkliche und kontemplative Art von INFPs und INFJs lässt sie ähnlich erscheinen, aber beide sind im Kern unterschiedlich gestrickt.

Jede Persönlichkeit wird von einem separaten Satz kognitiver Funktionen gesteuert:

Kognitive Funktionen INFP INFJ Dominante Funktion Introvertiertes Fühlen (Fi) Introvertierte Intuition (Ni) Hilfsfunktion Extravertiert Intuition (Ne) Extravertiertes Gefühl (Fe) Tertiäre Funktion Introvertiert, wahrnehmend (Si) Introvertiertes Denken (Ti) Untergeordnete Funktion Extravertiertes Denken (Te) Extravertiert-sensorisch (Se)

Lassen Sie uns nun die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen INFPs und INFJs genauer untersuchen.

Schlüsselunterschiede

Die beiden Persönlichkeitstypen haben unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt, unterschiedliche Arten, Empathie zu empfinden, andere zu führen und intellektuelle Beschäftigungen zu genießen.

1. Die Welt wahrnehmen

INFPs haben die Funktion "Introverted Feelings (Fi)" als dominante Funktion. Sie verlassen sich auf ihre eigenen Gefühle, Überzeugungen und Werte, um die Welt zu verstehen. Als Ergebnis der Funktion "Perceiving" (Wahrnehmung) haben sie eine flexible und spontane Herangehensweise an Situationen und wirken oft künstlerisch.

Andererseits ist die dominante Funktion von INFJs die introvertierte Intuition (Fi). Sie verstehen die Welt durch Intuition. Da sie von der urteilenden Funktion bestimmt werden, bleiben sie bei ihrer täglichen Arbeit gerne strukturiert und organisiert und gehen Situationen mit einem analytischen Verstand an.

2. Natur der Empathie

INFPs verstehen die Emotionen anderer Menschen wie ihre eigenen. Sie können die Emotionen anderer Menschen außergewöhnlich gut widerspiegeln (oder neu erschaffen, im Gegensatz zum Echtzeit-Aufnehmen der Emotionen anderer). Sei es durch literarische oder künstlerische Arbeiten oder durch Situationen aus dem echten Leben, sie können die Nuancen von Emotionen fühlen und nachahmen, was ihnen als Schauspieler oder Darsteller Erfolg bringt.

INFJs hingegen neigen dazu, die Gefühle anderer Menschen bereitwillig oder widerwillig zu absorbieren. Sie besitzen ein tiefes Verständnis für menschliche Emotionen und die Natur. Obwohl sie verstehen, was andere durchmachen, fällt es ihnen schwer, ihre Emotionen zu verstehen.

3. Überzeugungskraft

Mit einem tiefen Verständnis für ihre eigenen Emotionen können INFPs ihre Energie auf andere übertragen und dafür sorgen, dass diese sich genauso fühlen wie sie selbst. Diese einzigartige Eigenschaft macht sie zu Meisterverführern. INFPs nutzen ihre Überredungskünste, um andere zu inspirieren.

INFJs hingegen überzeugen andere, indem sie alternative Lösungen anbieten – eine völlig neue Perspektive, die ein Problem schnell löst. Große Führungskräfte, die den Mitgliedern ihres Teams dabei helfen, ein komplexes Problem aus verschiedenen Ansichten zu betrachten, und einzigartige Einblicke in die Lösung des Problems bieten, können diese Qualität unter Beweis stellen.

4. Lese- und Schreibstile

INFPs lesen gerne Belletristik, insbesondere solche, die sich mit den Freuden, Sorgen und Kämpfen des menschlichen Daseins befassen, um ein tieferes Verständnis für Menschen zu erlangen. Sie lieben es, sich kreativ auszudrücken, was sie zu großartigen Schriftstellern macht.

INFJs hingegen lesen lieber Sachbücher oder analytische Arbeiten, und dasselbe gilt für ihre Schreibpräferenzen. Sie beobachten die Welt und versuchen, bei Bedarf soziale Veränderungen herbeizuführen, was sie zu potenziellen Veränderern, Sozialreformern oder Propheten macht.

Schlüsselähnlichkeiten

Die beiden Persönlichkeitstypen weisen folgende Gemeinsamkeiten auf:

1. Introspektiv

Sowohl der INFJ- als auch der INFP-Persönlichkeitstyp sind introspektiv und nachdenklich und streben danach, den tieferen Sinn des Lebens zu finden.

2. Privat

Beide Persönlichkeiten legen Wert auf Datenschutz und bleiben lieber zurückhaltend. Sie brauchen viel Zeit, um sich mit neuen Menschen vertraut zu machen.

3. Empathisch

INFPs und INFJs werden von der Funktion "Fühlen" geleitet, was sie zu fürsorglichen und mitfühlenden Menschen macht. Sie versuchen, die Emotionen der Menschen in ihrer Umgebung zu verstehen.

Trotz der offensichtlichen Ähnlichkeiten ist die Art und Weise, wie INFPs und INFJs in sich gehen, Datenschutz wahren und Empathie empfinden, nicht identisch, was die beiden Persönlichkeiten von Natur aus unterscheidet.

INFP- und INFJ-Strategien für die Zusammenarbeit

An jedem Arbeitsplatz gibt es mehrere Persönlichkeitstypen, wie im Myers-Briggs-Modell beschrieben, darunter INFPs und INFJs.

Die Zusammenarbeit kann aufgrund ihrer unterschiedlichen persönlichen Werte, Arbeitsstile, Problemlösungsansätze und Weltanschauungen überwältigend sein.

Hier können Personalmanager und Teamleiter einen Unterschied machen. Wenn sie die Funktion jedes Persönlichkeitstyps verstehen, können sie effektive Strategien für die Zusammenarbeit und Kommunikation entwickeln, die die Vorlieben aller berücksichtigen.

1. Gehen Sie mit verschiedenen Kommunikationskanälen auf unterschiedliche Persönlichkeitstypen ein

Einige Persönlichkeiten erledigen Aufgaben gerne im Alleingang, während andere ein angeborenes Bedürfnis haben, sich mit anderen zu verbinden und zusammenzuarbeiten.

Ein Kollaborations-Tool wie ClickUp Teams kann die perfekte Balance zwischen beiden schaffen. Diese anpassbare Plattform für die Arbeit bietet verschiedene Kommunikationskanäle, die auf unterschiedliche Persönlichkeitstypen und ihre Vorlieben zugeschnitten sind.

Lassen Sie uns hier einen genaueren Blick darauf werfen:

Zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf und senden Sie Audio- oder Video-Nachrichten über ClickUp Clips . Vermitteln Sie Ihre Ideen sofort und ohne Missverständnisse an die Mitglieder Ihres Teams. Sie müssen nicht an unnötigen Meetings teilnehmen, was für introvertierte INFPs und INFJs ein Segen ist

Minimieren Sie die Notwendigkeit von Meetings, sparen Sie Zeit und kommunizieren Sie schneller mit ClickUp Clips

Interagieren Sie mit Teammitgliedern in Echtzeit und vereinheitlichen Sie die Kommunikation im Team an einem einzigen Ort, indem Sie mit ClickUp chatten . Verwenden Sie das Feature "@erwähne" in Kommentaren zu Aufgaben, um Teammitglieder direkt anzusprechen, Klarstellungen zu erhalten oder nachzufragen. INFJs schätzen es vielleicht, dass sie fokussierte Diskussionen ohne die Ablenkungen einer geschäftigen Büroumgebung führen können. Sie können es nutzen, um sich mit Teammitgliedern auszutauschen, Ideen zu teilen und Missverständnisse zu klären

Interagieren Sie in Echtzeit mit Kommentaren zu Aufgaben und kommunizieren Sie projektbezogene Informationen mit ClickUp Chat

Setzen Sie Ideen mit ClickUp Whiteboards in die Tat um. Es handelt sich um eine virtuelle kreative Leinwand, auf der Mitarbeiter gemeinsam an Ideen arbeiten, Brainstorming betreiben, Strategien entwerfen und Workflows erstellen können. INFPs mit ihrer kreativen und einfallsreichen Art schätzen Whiteboards vielleicht, um sich künstlerisch auszudrücken. Sie können sie nutzen, um ihre Gedanken festzuhalten und Konzepte auf eine ausdrucksstärkere Weise zu skizzieren als mit Nur-Text-Dokumenten

Brainstormen Sie mit räumlich getrennten Teams mit unterschiedlichen Funktionen in Echtzeit und erstellen Sie eine Karte Ihres Workflows auf ClickUp Whiteboards

Neben diesen tools können Sie auch die vollständig anpassbaren Vorlagen für Pläne zur Kommunikation von ClickUp nutzen. So wird sichergestellt, dass jeder Persönlichkeitstyp seine Rolle innerhalb der Organisation versteht und mit seinem Team zusammenarbeitet, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen.

Hier sind einige Vorlagen, die Sie nicht übersehen sollten:

Die Vorlage für ein Whiteboard von ClickUp für Kommunikationspläne hilft Ihnen, innerhalb von Sekunden einen effektiven Plan zu erstellen.

Diese Vorlage herunterladen Richten Sie ein leicht verständliches Kommunikationssystem ein und übermitteln Sie die richtige Botschaft an die richtigen Personen mit der Vorlage für den Kommunikationsplan von ClickUp

Das Framework ermöglicht es Ihnen, die Botschaft zu formulieren, die Sie den Stakeholdern vermitteln möchten (zum Beispiel die Bereitstellung monatlicher Projekt-Updates für den Client). Sie können Ihre Zielgruppe, die Ziele des Projekts, die Methoden der Bereitstellung und die Häufigkeit angeben und alle Arten der Kommunikation auf strukturierte Weise verwalten.

INFJs, die für ihr strategisches Denken und ihre Detailgenauigkeit bekannt sind, könnten diese Vorlage nutzen, um einen umfassenden Plan zu erstellen, der verschiedene Szenarien und potenzielle Herausforderungen berücksichtigt.

Die Vorlage für den Kommunikationsmatrix-Bericht von ClickUp zeigt auf, welche Mitglieder eines Teams miteinander kommunizieren und wie häufig dies geschieht, und hilft dabei, potenzielle Kommunikationslücken zu identifizieren, die den Fortschritt eines Projekts behindern könnten (zum Beispiel wenn Mitglieder eines Teams jede Woche Berichterstattungen an den Teamleiter senden).

Diese Vorlage herunterladen Erhalten Sie eine umfassende Übersicht darüber, welche Teams zusammenarbeiten, und schließen Sie Kommunikationslücken schnell mit der Vorlage für den Kommunikationsmatrix-Bericht von ClickUp

Sie können die Vorlage benutzerdefiniert an Ihren Workflow anpassen, um redundanten Aufwand bei der Kommunikation zu vermeiden und Nachrichten schnell an alle Teams zu übermitteln.

Sowohl INFJs als auch INFPs legen Wert auf effektive Kommunikation und können diese Vorlage zur Optimierung der Kommunikationsprozesse innerhalb ihrer Teams nutzen. INFJs mit ihren ausgeprägten organisatorischen Fähigkeiten könnten die Vorlage nutzen, um sicherzustellen, dass klare Kommunikationskanäle und Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Interessengruppen definiert werden.

INFPs, die oft nach Harmonie und Verständnis streben, könnten die Vorlage nutzen, um eine offene und authentische Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams zu fördern und sicherzustellen, dass die Stimme jedes Einzelnen gehört und geschätzt wird.

Die ClickUp-Matrix für Teamkommunikation und Meetings hilft dabei, eine klare Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams herzustellen.

Diese Vorlage herunterladen Geben Sie Informationen einfacher an Mitglieder Ihres Teams frei und ermöglichen Sie ihnen, Meetings schnell zu planen – mit der Vorlage für Teamkommunikation und Meetings von ClickUp

Die Vorlage ermöglicht es den Mitgliedern des Teams, Meetings effektiv zu planen und Strategien zur Optimierung des Workflows zu entwerfen. Verwenden Sie die Vorlage, um die Rollen und Verantwortlichkeiten für jedes Projekt zu vermitteln, Richtlinien für regelmäßige Updates von den Mitgliedern des Teams festzulegen und Fristen zu setzen, damit die Teams produktiv und zielorientiert bleiben.

2. Alle auf derselben Seite halten

Missverständnisse und Terminüberschneidungen führen häufig zu Konflikten in funktionsübergreifenden Teams. Deshalb ist es wichtig, allen eine klare Sichtbarkeit darüber zu bieten, wer an was arbeitet, wie der Status des Projekts ist und ob das Team bei den anstehenden Terminen im Zeitplan liegt.

Unterschiedliche Persönlichkeiten bevorzugen unterschiedliche Ansichten, um ihren Workflow zu verstehen. Einige sind mit einer einfachen Übersicht zufrieden, während andere ein detaillierteres Bild des Status ihrer Aufgaben wünschen.

Hier können die Ansichten von ClickUp helfen:

Mit der Listenansicht sehen Sie auf einen Blick, wo Ihre Projekte stehen. INFJs finden die Listenansicht aufgrund der übersichtlichen und organisierten Darstellung von Aufgaben und Informationen möglicherweise hilfreich. Sie können sie verwenden, um detaillierte Checklisten zu erstellen, komplexe Projekte in überschaubare Schritte zu unterteilen und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird

Erhalten Sie eine Ansicht Ihrer Aufgaben aus der Vogelperspektive, sortieren Sie sie, um bestimmte zu finden, und nehmen Sie Änderungen an den Aufgabendetails in großen Mengen mit der Listenansicht von ClickUp vor

Visualisieren Sie Ihren Workflow im Kanban-Stil und erkennen Sie Engpässe frühzeitig mit der Ansicht "Board". Die visuelle Darstellung der Ansicht "Board" kann INFPs dabei helfen, das Gesamtbild zu sehen und zu verstehen, wie verschiedene Aufgaben und Projekte zusammenpassen. Sie können sie verwenden, um Muster und Verbindungen zu erkennen, die in anderen Ansichten möglicherweise nicht sofort ersichtlich sind

Ziehen Sie Aufgaben per Drag-and-Drop in Kanban-Boards und behalten Sie mit der Ansicht "Board" von ClickUp den Überblick über Ihre Aufgaben

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Prioritäten des Teams – überprüfen Sie die fertiggestellten Aufgaben und die Kapazität der Kollegen und organisieren Sie die Kommentare bestimmter Mitglieder des Teams an einem Ort mit der Team-Ansicht

Verwalten Sie den Workload und behalten Sie den Fortschritt des Projekts im Auge, indem Sie die Team-Ansicht von ClickUp verwenden

Erstellen Sie visuelle Umrisse, um Ihren Workflow besser zu verstehen, bearbeiten/löschen Sie unwichtige Aufgaben und verbessern Sie Ihre Prozesse mit Mindmaps

Organisieren Sie Ideen und Projekte, fügen Sie nachverfolgbare Aufgaben hinzu, erstellen Sie logische Pfade und entfernen Sie redundante Aufgaben mit den Mindmaps von ClickUp

Dies ist nur die Spitze des Eisbergs – ClickUp bietet mehr als 15 anpassbare Ansichten, um auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen und sie bei ihren Aufgaben auf dem Laufenden zu halten.

3. Reduzieren Sie unnötige Arbeit durch Automatisierung

Einige Persönlichkeitstypen, insbesondere INFPs und INFJs, werden von einem Ziel angetrieben. Es ist schwierig, den Fokus und das Interesse aufrechtzuerhalten, wenn ihre täglichen Aufgaben nicht mit ihrem größeren Lebenszweck übereinstimmen.

Wenn Ihr Workflow viele sich wiederholende Aufgaben umfasst, können Sie diese durch Automatisierung beschleunigen, damit Ihre Mitarbeiter mehr Zeit für sinnvolle Arbeit haben.

Erhalten Sie schnelle, genaue und automatisierte Updates zu Ihrer Arbeit und der Ihres Teams mit ClickUp Brain

Hier kann ClickUp Brain helfen:

Stellen Sie Fragen zu Aufgaben, Dokumenten und Personen in Ihrem Workspace und erhalten Sie präzise Antworten. Sie müssen nur dann mit einem Teamkollegen sprechen, wenn es notwendig ist

Verfassen Sie Nachrichten und E-Mails im richtigen Tonfall mit einfachen Eingabeaufforderungen

Fassen Sie die Notizen aus Meetings ohne manuellen Aufwand zusammen

Erstellen Sie automatisierte Standups und erhalten Sie tägliche Updates zu den Prioritäten, dem Workload und den Leistungen Ihres Teams

📮 ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten nutzen in Produktivitätssuites eingebettete Features der künstlichen Intelligenz. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass es den aktuellen Implementierungen möglicherweise an einer nahtlosen, kontextbezogenen Integration mangelt, die die Benutzer dazu veranlassen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Plattformen für Unterhaltungen zu wechseln. Kann die KI beispielsweise einen Workflow zur Automatisierung auf der Grundlage einer Klartext-Eingabeaufforderung des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in jeden Aspekt von ClickUp integriert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Zusammenfassen von Chat-Threads, das Entwerfen oder Bearbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Workspace, das Generieren von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die mehr als 3 Apps durch unsere Alles-in-einem-App für die Arbeit ersetzt haben!

4. Lernen Sie Ihr Team besser kennen

Erhalten Sie wertvolle Informationen über Ihre Belegschaft mit der Vorlage "Meet the Team" von ClickUp. Verwenden Sie den anpassbaren Rahmen, um Profile der Mitglieder Ihres Teams zu erstellen, ihre Fähigkeiten und Leistungen hervorzuheben und neue Geschäfte und Talente anzuziehen.

Diese Vorlage herunterladen Entdecken Sie neue Informationen über Ihre Mitarbeiter – ihre Fähigkeiten, Leistungen, interessanten Fakten, Hobbys und ihren MBTI-Typ mit der Vorlage "Meet the Team" von ClickUp

Die Nennung Ihrer Mitarbeiter auf der Unternehmenswebsite steigert ihre Moral und sie fühlen sich ermutigt, sich mehr anzustrengen und nach größeren Erfolgen zu streben. Außerdem können Mitarbeiter so ihren Myers-Briggs-Persönlichkeitstyp präsentieren, ihre Mitglieder des Teams besser verstehen, die Kommunikation im Team verbessern und die Zusammenarbeit im Team fördern.

Testen Sie ClickUp – eine Plattform, die unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenbringt

Sobald Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen INFJs und INFPs und die Funktionen der einzelnen Typen verstanden haben, wird es einfacher, Konflikte am Arbeitsplatz zu lösen. Sie können klare Kommunikationswege festlegen, Aufgaben zuweisen und das Team zum Erfolg führen.

Mit einer All-in-one-App für Zusammenarbeit und Kommunikation wie ClickUp können Sie auf die unterschiedlichen Eigenschaften von INFPs, INFJs und den anderen MBTI-Typen eingehen und sicherstellen, dass sich jeder gesehen und geschätzt fühlt.

Wenn Sie sich die Mühe machen, sich eingehend mit den Bedürfnissen und Vorlieben der Mitarbeiter zu befassen, schaffen Sie eine positive Arbeitskultur, in der alle Persönlichkeiten die gleichen Chancen erhalten, zu glänzen und ihr Bestes zu geben.

Starten Sie noch heute mit ClickUp und sagen Sie Ja zu einer glücklicheren Belegschaft!