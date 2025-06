ENTP vs. INFJ: Schlüsselunterschiede und Gemeinsamkeiten bei der Arbeit

Haben Sie sich jemals gefragt, warum alle Ihre Kollegen so unterschiedlich sind? Warum freuen sich manche Kollegen auf ein Team-Meeting, während andere lieber per E-Mail kommunizieren? Der Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI) kann einige Antworten liefern.

Das Myers-Briggs-Persönlichkeitsmodell hilft uns, uns selbst und andere besser zu verstehen, indem es vier Schlüsselpräferenzen unterscheidet:

Extraversion vs. Introversion

Sensorik vs. Intuition

Denken vs. Fühlen

Beurteilen vs. Wahrnehmen

In diesem Blog werden wir uns mit zwei faszinierenden MBTI-Typen befassen: dem INFJ-Persönlichkeitstyp und dem ENTP-Persönlichkeitstyp. Diese beiden Persönlichkeitstypen bringen bei der Arbeit eine einzigartige Perspektive in die Tabelle ein. In diesem Blog erfahren Sie alles, was Sie über sie wissen müssen, und erhalten Einblicke, wie sie bei der Arbeit besser zusammenarbeiten können.

ENTP- und INFJ-Persönlichkeitstypen auf einen Blick

Bevor wir uns eingehend mit der Unterhaltung zwischen INFJ und ENTP befassen, wollen wir uns zunächst einmal ansehen, wie sich die beiden Persönlichkeitstypen im Allgemeinen unterscheiden.

Aspekt INFJ (Der Fürsprecher) ENTP (Der Debattierer) Dominante Eigenschaften Aufschlussreich und prinzipientreu Sachkundig und charismatisch Schlüsselkompetenzen Kreativ, leidenschaftlich und großzügig Originell, schnell denkend und hervorragend im Brainstorming Schlüssel-Schwächen Streben nach Perfektion und Kritikempfindlichkeit Neigen dazu, argumentativ und manchmal unsensibel zu sein und haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren Arbeitsstil Wertieren Sie Sinn und Zweck über alles andere. Glauben Sie fest an Gleichheit und Fairness am Arbeitsplatz Sie genießen Herausforderungen, denken über den Tellerrand hinaus und empfinden Regeln und Vorschriften als einengend. Kommunikationsstil Bevorzugen Sie die persönliche Kommunikation, sind einfühlsam und vermeiden Konflikte Direkt neigt dazu, zu debattieren, um bestehende Normen in Frage zu stellen und Ideen zu entwickeln Berühmte Persönlichkeiten Martin Luther King, Nelson Mandela und Morgan Freeman Thomas Edison, Mark Twain und Tom Hanks

Was ist ein ENTP?

Der Persönlichkeitstyp ENTP (auch bekannt als "Debattierer") steht für extrovertiert, intuitiv, denkend und wahrnehmend. Dies sind Personen, die es lieben, den Status quo in Frage zu stellen. Sie können unhöflich wirken, haben aber einfach unkonventionelle Ansichten und diskutieren gerne darüber.

ENTPs sind sehr analytisch und können Menschen gut einschätzen. Sie sind in der Regel mutig und können spontan einen Wirbelwind an Ideen hervorbringen.

Schlüsselmerkmale eines ENTP

Personen mit dem Persönlichkeitstyp ENTP weisen die folgenden Schlüsselmerkmale auf:

Enorme intellektuelle Neugier: ENPTs haben einen unstillbaren Wissensdurst, der es ihnen ermöglicht, das große Ganze zu sehen und unterschiedliche Perspektiven auf die Welt um sie herum zu entwickeln

Eloquente Redner: ENTP-Persönlichkeitstypen haben eine Begabung für Worte. Sie sind von Natur aus spontan, und ihr umfangreiches Wissen hilft ihnen dabei, ihre Ansichten mühelos zu artikulieren

Natürliche Führungskräfte: ENTPs sind in der Regel natürliche Führungskräfte. Ihre grundlegende Natur, kombiniert mit ihrer Fähigkeit, das große Ganze zu sehen, und ihrer Bereitschaft, von alten Gewohnheiten abzuweichen, beflügelt ihren Wunsch, andere zu inspirieren und den Status quo in Frage zu stellen, wodurch sie ihre Teams zu neuen Möglichkeiten antreiben

Stärken und Schwächen des ENTP-Typs

Wie jeder Persönlichkeitstyp haben auch ENTPs ihre Stärken und Grenzen. Die Stärken eines ENTP sind:

Ausgezeichnete Problemlöser : Dank ihres umfangreichen Wissens, ihrer Aufgeschlossenheit und ihrer Furchtlosigkeit, auch mal neue Wege zu gehen, ist das Lösen komplexer Probleme für ENTPs eine Selbstverständlichkeit

Großartige Ideengeber : ENTPs verfügen über eine ausgeprägte extrovertierte Intuition, die es ihnen ermöglicht, potenzielle Verbindungen und Möglichkeiten zu erkennen. Ihre neugierige Art und ihre Vorliebe für Brainstorming machen sie zu natürlichen Ideengebern

Kommunikationsfähigkeiten: Sie sind hervorragend darin, komplexe Ideen zu vermitteln und ihre Position zu Themen mit größter Selbstsicherheit zu vertreten

Zu den Schwächen eines ENTP gehören:

Argumentativ : Ihre Liebe zu Debatten und ihre angeborene Neigung, konventionelles Denken frontal anzugehen, bringen sie oft in Konfliktsituationen. Auch wenn dies nicht beabsichtigt ist, können sich Menschen dadurch ohne ersichtlichen Grund angegriffen fühlen

Unsensibel : Für ENTPs haben emotionale Aspekte in Debatten wenig Gewicht, was es ihnen erschweren kann, emotionale Verbindungen aufzubauen, insbesondere im Arbeitsumfeld

Mangelndes Engagement: Neue Ideen sprechen den ENTP-Persönlichkeitstyp am meisten an. In bestimmten Situationen ist dies zwar großartig, aber diese Eigenschaft führt oft dazu, dass sie schnell wechseln oder sich nicht auf die ursprünglichen Ideen festlegen, eine Einschränkung, die in einem beruflichen Umfeld nicht gut ankommt

ENTPs bei der Arbeit

ENTPs sind erfolgreiche Führungskräfte und Mitarbeiter. Hier erfahren Sie, wie sich ihre Persönlichkeit in diesen Rollen auswirkt.

ENTP in Führungspositionen

ENTPs sind in Führungsrollen eher Visionäre. Sie ebnen den Weg für Innovationen und motivieren mit ihrer charismatischen Persönlichkeit die Mitarbeiter, ihre Visionen zu verwirklichen. ENTPs motiviert vor allem das Denken in großen Zusammenhängen, sie mögen keine alltäglichen und sich wiederholenden Aufgaben. Als Ergebnis delegieren sie solche Aufgaben an diejenigen, die sie gut können.

Sie legen keinen großen Wert auf Mikromanagement, stellen aber hohe Anforderungen an ihre Mitarbeiter. Sie glauben an konstruktive Kritik und setzen diese auch um.

ENTPs als Mitarbeiter

ENTPs sind als Mitarbeiter eine Kraft, mit der man rechnen muss. Sie zögern nicht, ihre Ideen freizugeben oder die Position der Führung auf dem Weg nach vorne in Frage zu stellen. Ihr wissensbasierter Entscheidungsansatz bei Problemen untermauert dies.

Kurz gesagt, ENTPs sind eine große Bereicherung für jedes Team, da sie komplexe Probleme mit unkonventionellen Lösungen lösen können.

ENTP-Karrierewege

ENTPs blühen in Rollen auf, die ihren Intellekt herausfordern und innovative Lösungen erfordern. Hier sind einige Karrierewege, die ihren Stärken entsprechen würden:

Marketingmanager : Die Kommunikationsfähigkeiten eines ENTP und seine andere Sichtweise auf die Welt ermöglichen es ihm, einzigartige Marketingkampagnen zu entwickeln

Unternehmer : Ihr Tatendrang, etwas zu bewegen, und ihre visionäre Führungsstärke machen sie für das Unternehmertum prädestiniert

Anwalt : ENTPs sind dank ihrer ausgeprägten analytischen Fähigkeiten und ihrer Debattierkunst hervorragende Anwälte

Softwareentwicklung: Die intellektuelle Neugier, die Leidenschaft für Innovation und die Problemlösungsfähigkeiten von ENTPs machen sie ideal für diese Rolle

Was ist ein INFJ?

Der INFJ-Persönlichkeitstyp (auch bekannt als "der Fürsprecher") besitzt die Eigenschaften Introvertiertheit, Intuition, Gefühl und Urteilsvermögen. Menschen dieses Persönlichkeitstyps sind im Wesentlichen Idealisten, die sich von ihren inneren Emotionen und persönlichen Werten (Integrität, Bewusstsein und Ethik) leiten lassen und danach streben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. INFJs legen mehr Wert auf Qualität als auf Quantität und investieren ihre Zeit und ihren Aufwand lieber in Beziehungen, die ein Leben lang halten.

Schlüsselmerkmale eines INFJ

Menschen mit dem INFJ-Persönlichkeitstyp weisen die folgenden Schlüsselmerkmale auf:

Hohe Wahrnehmungsfähigkeit : Die introvertierte Denkweise von INFJs verleiht ihnen eine außergewöhnliche Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen. Emotionale Intimität ist für sie selbstverständlich, was sie zu großartigen Partnern macht und ihnen hilft, stärkere Beziehungen am Arbeitsplatz aufzubauen

Kreativ und leidenschaftlich: Im Gegensatz zu ENTPs, die sich ausschließlich auf Fakten und Logik verlassen, verfügen INFJs über zusätzliche Wahrnehmungsfähigkeiten und den Eifer, Gutes auf die richtige Weise zu tun. Dies verleiht ihnen die einzigartige Fähigkeit, kreative Lösungen für Probleme zu finden

Stärken und Schwächen des INFJ-Typs

Im Folgenden sind die wichtigsten Stärken der INFJ-Persönlichkeit aufgeführt:

Beziehungen aufbauen : Dank ihrer Empathie und ihrer aufrichtigen Art sind INFJs hervorragende Beziehungsbauer. Ihre Neigung zu sinnvollen Unterhaltungen trägt wesentlich dazu bei, ein unterstützendes und integratives Umfeld bei der Arbeit und im Privatleben zu schaffen

Integrität und Vertrauenswürdigkeit : Ihr starkes Bestreben, die Welt um sich herum zu perfektionieren, und ihre hohen ethischen Standards machen sie zu äußerst zuverlässigen Menschen, egal wie schwierig eine Situation ist. Wenn es darum geht, Verpflichtungen einzuhalten, lassen INFJs nichts unversucht

Kreative Problemlöser: INFJs können sich bei der Bewältigung von Herausforderungen besser auf den menschlichen Faktor einstellen. In Verbindung mit ihrer Einsichtsfähigkeit können INJS kreative Lösungen entwickeln, die sowohl die praktischen als auch die menschlichen Aspekte der anstehenden Hürde berücksichtigen

Newtons drittes Gesetz besagt: "Jede Aktion hat eine gleich starke Gegenreaktion." Ebenso können die Stärken eines INFJ in bestimmten Situationen gegen ihn arbeiten:

Anfällig für Burnout : Ihre tiefe Empathie in Verbindung mit ihrer angeborenen Hilfsbereitschaft führt oft dazu, dass sie körperlich und emotional ausgebrannt sind

Sensibilität für Ungleichgewichte: INFJs legen größten Wert auf Frieden und Perfektionismus. Wenn ihre idealistische Wahrnehmung der Welt auf die harte Realität ihrer Unvollkommenheiten trifft, neigen INFJs zu Stress. Da INFJs hohe Ansprüche an sich selbst stellen, verstärkt sich ihre Selbstkritik, wenn sie diese nicht erfüllen können

INFJs bei der Arbeit

INFJs blühen in Arbeitsumgebungen als Führungskräfte und Mitarbeiter auf, vorausgesetzt, sie können ihre einzigartigen Stärken frei entfalten. Hier ist eine Aufschlüsselung, wie ihre Persönlichkeit in diesen beiden Rollen zum Vorschein kommt:

INFJs als Führungskräfte

INFJs führen, indem sie ihre Teams inspirieren und motivieren. Ihre ausgeprägte Empathie hilft ihnen, die individuellen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter besser zu verstehen, was wiederum zu einem integrativen und produktiven Arbeitsumfeld beiträgt.

INFJs können jedoch Schwierigkeiten mit den administrativen Aspekten der Führung haben, die strenge Zeitpläne und Routineaufgaben mit sich bringen. INFJs sind motivierter, wenn sie ihre Stärken ausspielen können.

INFJs als Mitarbeiter

INFJs sind engagierte und loyale Mitarbeiter, die jede Menge Einblicke und Kreativität in jedes Team einbringen. Sie zeichnen sich durch Aufgaben aus, die tiefes Denken, Analyse und eine menschliche Note erfordern. Sie geben ihr Bestes, um ihre Ziele zu erreichen, haben jedoch Schwierigkeiten, wenn sie in einem offenen Forum interagieren.

INFJs können auch Schwierigkeiten haben, sich in der Büropolitik zurechtzufinden, und sich zurückziehen, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Werte oder Gefühle nicht respektiert werden oder wenn es zu Konflikten kommt. Sie ziehen es vor, Differenzen beizulegen und ein unterstützendes und kooperatives Arbeitsumfeld zu fördern.

INFJ-Karrierewege

INFJs sehnen sich danach, ihre Umgebung positiv zu verändern. Hier sind einige Karrierewege, auf denen sie ihre einzigartigen Stärken einsetzen können:

Personalwesen: Ihr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn und ihre unerschütterliche Arbeitsmoral machen sie zu idealen Kandidaten für diese Rolle

Therapeuten : Die Fähigkeit eines INFJ, mit Menschen in Verbindung zu treten, sowie sein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen machen ihn von Natur aus für diese Rolle geeignet

Autoren : Die Kreativität, Leidenschaft und der Wunsch, etwas zu bewegen, ermöglichen es INFJs, beeindruckende Geschichten zu schreiben, die bei den Lesern Anklang finden

Lehre: Ihre natürliche Neigung zu Fürsorge und ihre Fähigkeit, Verbindungen herzustellen, bilden eine natürliche Grundlage für ihre Tätigkeit als Pädagogen, die das Leben ihrer Schüler wirklich beeinflussen können

ENTP vs. INFJ: Schlüsselunterschiede

ENTPs und INFJs sind gegensätzliche Pole in ihrer Ansicht und ihrem Umgang mit den Höhen und Tiefen des Lebens. Hier sind die wichtigsten Unterschiede, die diese beiden Persönlichkeitstypen voneinander unterscheiden.

Umgang mit Konflikten

ENTPs betrachten Konflikte als Gelegenheit zur Diskussion und zum Lernen. Sie tun dies mit einer Prise Humor, Witz oder sogar Provokation, um die Unterhaltung anzuregen und eine neue Perspektive auf die Situation zu gewinnen.

INFJs hingegen legen größten Wert auf Harmonie und bevorzugen es, Situationen so ruhig und diplomatisch wie möglich zu entschärfen .

Herangehensweise an Entscheidungen

ENTPs treffen ihre Entscheidungen in erster Linie auf der Grundlage von Logik und Vernunft. Sie sind hervorragend darin, Probleme zu analysieren, Schwachstellen zu identifizieren und unkonventionelle Lösungen vorzuschlagen.

INFJs sind zwar ebenso analytisch, beziehen aber auch Empathie und ihre starke Intuition in ihren Entscheidungs-Workflow mit ein. Für INFJs hat die emotionale Wirkung ihrer Entscheidung das gleiche Gewicht wie die Notwendigkeit einer Lösung.

Umgang mit Menschen

ENTPs sind extrovertiert und blühen im Umgang mit Menschen auf. Sie lieben lebhafte Diskussionen und tanken Energie durch zwischenmenschliche Interaktion. INFJs sind von Natur aus introvertiert, verbringen lieber Zeit alleine und sind am entspanntesten, wenn sie ihren Gedanken nachgehen können.

ENTP vs. INFJ: Schlüsselähnlichkeiten

INFJs und ENTPs ähneln sich auch in mehreren Aspekten.

Intellektuelle Neugier

INFJs und ENTPs teilen einen tiefen Wissensdurst. Auch wenn sie unterschiedliche Ansätze verfolgen, um diesen zu stillen, lieben beide Persönlichkeitstypen kontinuierliches Lernen und sind stets auf der Suche nach neuen Perspektiven.

Aufgeschlossenheit

Sowohl ENTP- als auch INFJ-Persönlichkeitstypen sind aufgrund ihrer intellektuellen Neugier aufgeschlossene Menschen. ENTPs genießen es, alternative Ansichten zu erkunden, auch wenn sie diese hinterfragen oder ihnen nicht zustimmen. INFJs hingegen sind ebenfalls offen für unterschiedliche Ideologien, aber ihre treibende Kraft ist der Drang, die verschiedenen Prozesse dahinter zu verstehen.

Idealismus

Sowohl ENTPs als auch INFJs teilen den Wunsch, einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen. ENTPs lieben Innovation und kreative Lösungen, während INFJs sich auf den Aufbau einer gerechteren und mitfühlenderen Gesellschaft konzentrieren.

Zusammenarbeitsstrategien für ENTP und INFJ

ENTPs und INFJs weisen zwar einige Gemeinsamkeiten auf, haben jedoch gegensätzliche Arbeitsstile. Das wirft die Millionenfrage auf: Wie bringt man diese scheinbar gegensätzlichen Persönlichkeiten dazu, zusammenzuarbeiten und effektiv zu arbeiten?

Dank des digitalen Zeitalters, in dem wir heute leben, ist die Lösung verblüffend einfach: die Lücke mit den richtigen Tools schließen. ClickUp ist ein solch großartiges Projektmanagement-Tool. ClickUp für Teams verfügt über eine Vielzahl von Funktionen für die Zusammenarbeit, die INFJs und ENTPs oder sogar den 14 übrigen Persönlichkeitstypen helfen, nahtlos bei der Arbeit zusammenzuarbeiten.

Sehen wir uns einige Strategien für die Zusammenarbeit an, die ENTP- und INFJ-Persönlichkeiten dabei helfen, nahtlos zusammenzuarbeiten.

Ein gemeinsames Ziel festlegen

Der Erfolg eines Projekts hängt von zwei Schlüsselelementen ab: einer gemeinsamen Vision und klaren Kommunikationswegen zwischen allen Beteiligten. Zu erledigen Dazu benötigen Sie einen soliden Kommunikationsplan.

ClickUp Communication Plan Whiteboard und ClickUp Communication Matrix Report sind zwei Vorlagen für Kommunikationspläne, die INFJs und ENTPS dabei helfen können, sich auf eine Seite zu bringen.

Diese Vorlage herunterladen Optimieren und verfolgen Sie wichtige Elemente der Stakeholder-Kommunikation mit dem Kommunikationsmatrix-Bericht von ClickUp

Ersteres ist ein visuelles Tool, mit dem Sie die Schlüsselelemente für die Entwicklung eines robusten Plans für die Teamkommunikation auf einer Karte festhalten können. Letzteres ist ein unschätzbares Tool, mit dem Sie die feineren Elemente des Kommunikationsplans im Auge behalten können, z. B.:

Wer sind die wichtigsten Stakeholder?

Wie oft muss mit ihnen kommuniziert werden?

Durch welche Kommunikationsmethoden

Mit einer Vorlage für einen Kommunikationsplan können Sie auch benutzerdefinierte Status, Felder und Berichte erstellen, um das Kommunikationsmanagement weiter zu optimieren.

Zusammen erfüllen diese beiden Tools das Bedürfnis der ENTPs nach einer Gesamtansicht der Situation und ermöglichen es gleichzeitig den INFJs, Möglichkeiten für tiefere Unterhaltungen innerhalb des größeren Rahmens zu identifizieren.

Ein starkes Team entwickeln

Ein Gefühl der Kameradschaft ist für das reibungslose Funktionieren eines Projekts unerlässlich. Die Vorlage "Meet the Team" von ClickUp ist das einzige Tool, mit dem Sie die oben genannten Anforderungen erfüllen können.

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der Vorlage "Meet the Team" von ClickUp detaillierte und visuell ansprechende Teamprofile

Mit dieser Vorlage können ENTPs ihre Fachkenntnisse hervorheben und ihre unkonventionellen Ideen zum Ausdruck bringen, während INFJ-Typen gleichzeitig jeden einzelnen ihrer Teamkollegen näher kennenlernen können.

Mit derselben Vorlage kann die Führungsebene ihren Teams auch die externen Stakeholder vorstellen, die mit dem jeweiligen Projekt in Verbindung stehen.

Nachdem die Teammitglieder nun miteinander vertraut sind, kann die ClickUp-Matrix für Teamkommunikation und Meetings genutzt werden, um eine offene und transparente Teamkommunikation zu etablieren, die sowohl für ENTP- als auch für INFJ-Persönlichkeitstypen gleichermaßen gut funktioniert.

Effiziente Verwaltung der Teamzusammenarbeit mit der Teamkommunikations- und Meeting-Matrix von ClickUp

Projektmanager können diese Vorlage verwenden, um Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren und Zeitleisten für die Verbindung der Teams festzulegen, damit alle Projektmitglieder auf dem gleichen Stand sind.

Die ClickUp-Chat-Ansicht, die die Kommunikation in Echtzeit erleichtert, ist das ideale Feature für einen ENTJ, um mit den Mitgliedern seines Teams sofort alternative Strategien zu brainstormen. INFJs hingegen bevorzugen es, alleine zu brainstormen und können ClickUp-Ansichten wie das ClickUp-Gantt-Diagramm und die ClickUp-Kalender-Ansicht nutzen .

Nutzen Sie diese, um Aufgaben zu visualisieren, Leistungslücken zu identifizieren und entsprechend anzupassen. Für ENTPs, deren Ziel es ist, Multitasking zu vermeiden und sich besser zu konzentrieren, eignet sich ClickUp Kanban Boards am besten.

Mit dem ClickUp Kanban Board können Sie Aufgaben, die verschiedenen Abteilungen zugewiesen sind, an einem Ort anzeigen

Darüber hinaus können ENTPs ClickUp Clips nutzen, um kurze Bildschirmaufnahmen freizugeben und so ihre Ideen oder alternative Strategien visuell zu veranschaulichen. INFJs können hingegen das Feature "Zugewiesene Kommentare" von ClickUp verwenden, um bestimmte Abschnitte eines Dokuments oder Bildes für Feedback zu markieren.

Teilen Sie Ihre Ideen ganz einfach und bequem mit ClickUp Clips

Limits überwinden und die Stärken der anderen nutzen

Wir haben bereits festgestellt, dass ENTPs und INFJs ihre ganz eigenen Einschränkungen haben. INFJs neigen zu Stress, wenn sie mit strengen Zeitplänen und einer überwältigenden Workload konfrontiert sind, ENTPs haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, und beide verabscheuen alltägliche und repetitive Aufgaben.

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der KI – mit ClickUp Brain können Sie alle oben genannten Herausforderungen mit wenigen Klicks bewältigen. Der KI-Projektmanager hilft Ihnen dabei, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, schnelle Zusammenfassungen zu erstellen und sogar Daten automatisch auszufüllen. Der KI-Wissensmanager und der KI-Writer für die Arbeit helfen Ihnen dabei, nicht wesentliche Aufgaben zu beschleunigen. Zusammen tragen sie dazu bei, die mentale Belastung Ihrer Mitarbeiter zu reduzieren, sodass sie sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können.

Zurück zu ihren gemeinsamen Stärken: INFJ-Führungskräfte können aufgrund ihrer Tendenz, sich auf das allgemeine Wohlbefinden des Teams zu konzentrieren, unglaublich effektiv dazu beitragen, eine produktive Denkweise unter den Mitgliedern des Teams zu fördern. ENTP-Führungskräfte können Teams mit ihrer ansteckenden Energie und ihrer innovativen Vision hervorragend motivieren.

Auch wenn ihre Führungsstile gegensätzlicher nicht sein könnten, können sie ihre Differenzen beiseite legen, wenn es um die gemeinsame Arbeit geht.

ClickUp bietet über 15 vorgefertigte Vorlagen für das Projektmanagement, die besonders für INFJs und ENTPs hilfreich sein können, da sie auf ihre individuellen Stärken zugeschnitten sind. In Verbindung mit den oben genannten Features helfen diese Vorlagen dabei, das jeweilige Projekt zu strukturieren und eine gemeinsame Vision zu definieren, sodass alle von Anfang an auf dem gleichen Stand sind.

Finden Sie Gemeinsamkeiten mit ClickUp

Auf dem Papier passen INFJs und ENTJs in keiner Situation perfekt zusammen. Dennoch können sie einen Weg finden, die Persönlichkeit des anderen zu schätzen und zu respektieren; ihre wichtigsten Unterschiede können ihre größte Stärke sein.

Die Nutzung der Möglichkeiten von Online-Tools für die Zusammenarbeit wie ClickUp ist eine Möglichkeit, diesen beiden Persönlichkeitstypen zu helfen, Gemeinsamkeiten zu finden und sich am Arbeitsplatz zu profilieren.

Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto an!