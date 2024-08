Top 10 Timesheet Apps für eine effiziente Zeiterfassung

Ganz gleich, ob Sie als Freiberufler mit mehreren Projekten jonglieren, als Teamleiter eine Belegschaft beaufsichtigen oder als Eigentümer eines Geschäfts nach höchster Effizienz streben, eines bleibt immer gleich: der Wert der Zeit.

Glücklicherweise ist die Nachverfolgung und Verwaltung von Zeit im Zeitalter der digitalen Innovation einfacher geworden. Timesheet Apps haben die Nachverfolgung, Verwaltung und Optimierung der Zeit revolutioniert. Sie helfen Ihnen, die Zeit der Mitarbeiter für verschiedene Aufgaben oder Projekte nachzuverfolgen und die Produktivität zu verbessern.

Wenn Sie auf der Suche nach der perfekten Lösung für die Verwaltung und Nachverfolgung Ihrer Zeit sind, sind Sie hier genau richtig. Von intuitiven Benutzeroberflächen bis hin zu robusten Features - wir stellen Ihnen die besten Software-Optionen vor und helfen Ihnen, die ideale Timesheet App zu finden.

Worauf sollten Sie bei Timesheet Apps achten?

Software zur Zeiterfassung: Betrachten Sie den Bereich der von der App angebotenen Features zur Zeiterfassung, einschließlich manuellem Eintrag, Timer-Funktion, automatischer Zeiterfassung und der Möglichkeit, die Zeit nach Projekten, Clients oder Aufgaben zu kategorisieren

Berichtsfunktionen: Bewerten Sie die Berichterstellung der App, z. B. die Möglichkeit, detaillierte Timesheets zu erstellen, Daten in verschiedenen Formaten (PDF, CSV, Excel) zu exportieren, die Zeitzuweisung zu überwachen und auf aufschlussreiche Analysen zuzugreifen, um wertvolle Einblicke in die Produktivität Ihres Teams zu erhalten

Integrationen: Prüfen Sie, ob die App Integrationen mit Tools wie CRM unterstützt, abrechnungssoftware, Projektmanagement und Tools für die Aufgabenverwaltung

Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die Timesheet-Software für Mitarbeiter mit verschiedenen Geräten, Plattformen (Windows, iOS und Android) und Browsern (Chrome, Edge und Firefox) kompatibel ist

Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach einer App mit einer intuitiven Oberfläche, die es Ihnen und Ihrem Team leicht macht, Stunden zu protokollieren, die für Aufgaben aufgewendete Zeit nachzuverfolgen und Berichte zu erstellen, ohne eine steile Lernkurve zu durchlaufen

Preisgestaltung: Suchen Sie nach einer App, die transparente Preisoptionen bietet. Prüfen Sie außerdem sorgfältig, ob die App ihren Preis wert ist. Wenn Sie eine einfache Zeiterfassung benötigen, reichen kostenlose Apps zur Zeiterfassung aus. Wenn Sie jedoch erweiterte Features benötigen, müssen Sie möglicherweise in eine kostenpflichtige Version investieren

Die 10 besten Apps für Timesheets im Jahr 2024

Da Sie nun wissen, auf welche Features Sie achten sollten, werfen wir einen Blick auf unsere Liste der 10 besten Timesheet-Apps für das Jahr 2024:

1. ClickUp

ClickUp ist ein All-in-One-Produktivitäts-Tool mit leistungsstarken Features für die Zeiterfassung, mit denen Sie Ihre Effizienz und Produktivität steigern können.

zeiterfassung von einem Desktop, Handy oder Webbrowser aus

Erfassen Sie die Zeit von einem Desktop-, Handy- oder Web-Browser aus mit ClickUp's Time Management Feature . Sie können die Zeiterfassung mit Ihrer Aufgabe in ClickUp verknüpfen, mit einem globalen Timer zwischen den Aufgaben hin- und herspringen und Ihren Zeiteinträgen Notizen zur Referenz hinzufügen.

Außerdem können Sie die Zeit als fakturierbar markieren, filtern, mit Beschreibungen versehen und mit Hilfe von Integrationen toolübergreifend synchronisieren. Sie können auch Erwartungen einstellen und den Zeitbedarf abschätzen.

Möchten Sie eine umfassende Übersicht? Nutzen Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um zu überprüfen, wie viel Arbeit jedes Mitglied des Teams zu erledigen hat.

clickUp Timesheets zur Zeiterfassung und Nachverfolgung verwenden ClickUp Timesheets ermöglicht Ihnen die einfache Ansicht, Nachverfolgung und Überprüfung von zeitlich erfassten Aufgaben. Sie können die Einstellungen benutzerdefiniert anpassen, um Ihre tägliche Kapazität für die Arbeit festzulegen, den Datumsbereich zu bearbeiten, Ansichten zwischen Aufgaben und allen Einträgen zu ändern und vieles mehr.

Diese Vorlage herunterladen Nutzen Sie die Services Timesheet-Vorlage, um Ihre Arbeit zu erfassen

ClickUp bietet auch vorgefertigte Vorlagen an, wie die Timesheet-Vorlage für Dienstleistungen für eine einfache Zeiterfassung. Sie können Ihre abrechenbaren Stunden organisieren, Ressourcen zuweisen und Ihre Produktivität verfolgen.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp beste Features

Nachverfolgung der Zeit auf jedem Gerät mit einem globalen Timer

Filtern des Timesheets nach Rechnungsstellung, Tag und Nachverfolgung der Zeit

Einstellen der täglichen oder wöchentlichen Kapazität für ein besseres Zeitmanagement

Erstellen und benutzerdefinieren Sie Zeiterfassungsbögen nach Ihren Anforderungen

Integrieren Sie ClickUp mit über 1.000 Apps, darunter Toggl, Everhour usw.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Zeiterfassung Ihrer Mitglieder im Team

Fügen Sie Notizen zu Zeiteinträgen als Referenz hinzu

Filtern Sie die Nachverfolgung nach Datum, Status, Priorität, Tags, etc.

Detaillierte Berichterstellung über die Zeitverwendung Ihrer Mitarbeiter

Automatische Nachverfolgung von abrechenbaren und unproduktiven Stunden

Verwenden Sie Timesheets undvorlagen für Zeitprotokolle um Ihre Arbeit zu strukturieren

ClickUp Beschränkungen

Timesheets sind nur auf dem Business-Plan und höher verfügbar

Alle Ansichten sind auf mobilen Geräten nicht verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI: Zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Jibble

via {\an8}Ich habe keine Ahnung Die Timesheet-App von Jibble ist mit ihrem kostenlosen Unlimited-Plan für unbegrenzte Benutzer perfekt für große Teams und Unternehmen geeignet. Sie bietet umfassende Features, die Ihnen helfen, genaue Timesheets über Ihre Desktop-, Mobile- und Web-Apps zu führen.

Die Timesheet App gibt detaillierte Analysen und Rückmeldungen frei, damit Sie den Zeitaufwand analysieren, lohnabrechnungsfähige Stundenzettel erstellen, einen Überblick über Hunderte von Einträgen erhalten und diese exportieren können. Sie bietet Nachverfolgung von Projekten, Integration von Gehaltsabrechnungen, Genehmigungs-Workflows und timesheet-Vorlagen .

Beste Features von Jibble

Nutzen Sie automatisierte Timesheets, Berichterstellung und Urlaubsverwaltung

Legen Sie feste oder flexible Arbeitszeiten pro Mitglied und Gruppe fest

Verwenden Sie die Zeiterfassung, um Ihre PTOs automatisch zu verwalten

Legen Sie Überstunden und benutzerdefinierte Tarife fest und aktualisieren Sie Ihre Timesheets in Echtzeit

Zugriff auf robuste Features für die virtuelle und Vor-Ort-Zeiterfassung

Verbessern Sie die Genauigkeit der Zeiterfassung durch Gesichtserkennung und GPS-Nachverfolgung

Exportieren Sie detaillierte Berichte auf der Grundlage von Timesheets in verschiedenen Formaten

Lösen Sie Ihre Probleme schnell mit reaktionsschnellem Kundensupport

Beschränkungen für Jibble

Einige Benutzer hatten Probleme beim Abmelden von der mobilen App

Es gab Beschwerden über mehrere Abstürze der App während der Nutzung

Preise von Jibble

Free

Premium: ₹29/Monat pro Benutzer

₹29/Monat pro Benutzer Ultimate: ₹49/Monat pro Benutzer

₹49/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (800+ Bewertungen)

3. Meine Stunden

via Meine Arbeitszeiten My Hours ist eine software zur Zeiterfassung für kleine Businesses und Freiberufler. Sie ermöglicht es Ihnen, die Zeiterfassung zu automatisieren und Ihr Budget mit Echtzeit-Einblicken einzuhalten. Die erzeugten Berichterstellungen sind professionell; Sie können sie in andere Apps integrieren.

Das Tool geht über die guten alten Excel Timesheets und bietet eine schnelle Zeiterfassung, eine optionale Stoppuhr, Vorlagen, Einstellungen für Projekte und das Delegieren von Aufgaben. In der kostenlosen Version können Sie unbegrenzt viele Benutzer hinzufügen, was die Anwendung erschwinglich macht.

Die kostenpflichtige Version des Tools bietet einige fantastische Features, wie die Erstellung von Monats- und Aufgabenbudgets. Sie können auch Ihr Logo zu den Berichten hinzufügen.

Meine besten Features für Stunden

Machen Sie Ihre Zeiterfassung effizient mit einer einfach zu bedienenden Timesheet App

Weisen Sie jedem Mitglied ein Timesheet zu, um eine saubere Aufzeichnung zu erhalten

Einstellung von Budgets in Form von Stunden, fakturierbaren Leistungen oder Kosten und Ansicht des ausgegebenen Budgets während der Zeiterfassung

Analysieren Sie Projektkosten durch Einstellung von Abrechnungs- und Arbeitssätzen

Erhalten Sie tägliche und wöchentliche Erinnerungen für die Zeiterfassung

Nachverfolgung der Zeit über eine Web App, einen Browser oder eine mobile App

Integration mit all Ihren Tools über Zapier

Nutzen Sie Sicherheit auf Enterprise-Niveau

Unterstützung durch den Kundensupport in durchschnittlich 1 Stunde

Bewahren Sie die Würde und den Datenschutz Ihres Teams mit kostenlosen Features wie der Überwachung des Bildschirms

Meine Stunden begrenzen

Einige Benutzer wünschten sich mehr Kontrolle über Projekte und Budgetierung

Der kostenlose Plan ist auf fünf Benutzer limitiert

Meine-Stunden-Preise

Free: Bis zu fünf Benutzer

Bis zu fünf Benutzer Pro: $9/Monat pro Benutzer

My Hours Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (250+ Bewertungen)

4.6/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (900+ Bewertungen)

4. Toggl Nachverfolgung

/via {\an8}Ich weiß nicht, was ich tun soll*[_l Track](https://toggl.com/track/timesheet-app/)* Toggl Track ist eine weitere hervorragende timesheet App für Berater , Freiberufler und kleine Teams. Sie bietet eine detaillierte Zeitdatenanalyse und Zeiterfassung innerhalb eines bestimmten Workflows. Sie können leicht sehen, welche Aufgaben für den maximalen Umsatz verantwortlich sind.

Das Tool ist GDPR-konform und verfügt über einen Kundensupport mit einer Reaktionszeit von 3 Stunden. Sie können es mit über 100 Tools integrieren, wie Chrome, GitHub, Asana, Todoist und mehr.

Während die kostenlose Version die Zeiterfassung für unbegrenzte Clients und Projekte ermöglicht, helfen Ihnen die kostenpflichtigen Pläne bei der Nachverfolgung abrechenbarer Stunden. Das Tool schickt Ihnen auch Erinnerungen, wenn Sie arbeiten, ohne den Timer einzuschalten.

Toggl Track beste Features

Integration mit über 100 Tools zur Steigerung der Produktivität

Sehen Sie Ihre Einträge in einer Kalender-Ansicht

Nachverfolgung der Zeit in Echtzeit oder offline

Filtern und sortieren Sie Ihre Daten für Client-gerechte Berichterstellungen

Weisen Sie abrechenbare Stunden nach Team-Mitglied, Projekt und Workspace zu

Nachverfolgung von Fortschritten und Budgets mit dem Dashboard für Projekte

Nachverfolgung der Zeit von jedem Gerät aus über Desktop, Web oder mobile Apps

Erkennung von Leerlaufzeiten und Auslöser für die automatische Zeiterfassung

Toggl Grenzen der Nachverfolgung

Der kostenlose Plan erlaubt nur fünf Mitglieder

Abrechenbare Tarife sind nur für kostenpflichtige Pläne verfügbar

Toggl Preise nachverfolgen

Free: Bis zu 5 Benutzer

Bis zu 5 Benutzer Starter: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Premium: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Toggl Bewertungen und Rezensionen nachverfolgen

G2: 4.6/5 (1,500+ Bewertungen)

4.6/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,200+ Bewertungen)

5. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor ist eine großartige Online Timesheet App für entfernte und verteilte Teams, da sie Ihnen hilft, Lücken in der Belegschaft mit detaillierten Einblicken in die Belegschaft herauszufinden. Sie bietet automatische Zeiterfassung und manuelle Bearbeitung der Zeiten. Die Plattform ist anpassbar und kompatibel mit Android, Chrome, iOS, Mac und Windows.

Die Software zur automatischen Zeiterfassung läuft im Hintergrund, und die Produktivität der Mitarbeiter wird anhand von Screenshots auf dem Desktop überwacht. Dies hilft Ihnen, Ineffizienzen zu beseitigen und die Produktivität zu verbessern. Das Feature ist völlig optional, sodass Sie es einfach abschalten können.

Time Doctor beste Features

Aktivitätszusammenfassungen, ethische Video-Bildschirmaufnahmen und optionale Screenshots

Senden Sie Inaktivitätswarnungen, damit sich Ihre Mitarbeiter konzentrieren können

Bessere Sichtbarkeit mit Dashboards in Echtzeit

Gewinnen Sie Sichtbarkeit für Remote-, Hybrid- und Innendienstmitarbeiter

Integration mit über 60 Apps wie Asana, Evernote, ClickUp, GSuite und anderen

Erhöhen Sie die Genauigkeit der Client-Abrechnung mit automatisierter Zeiterfassung und Offline-Verfolgung

Detaillierte Berichterstellung, einschließlich Berichten über produktive und unproduktive Zeit

Erstellen Sie benutzerdefinierte Arbeitspläne

Time Doctor Beschränkungen

Einige Benutzer beschwerten sich über eine ungenaue Synchronisierung der Zeit zwischen mobilen und Desktop Clients

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar

Benutzer haben berichtet, dass die Benutzeroberfläche kompliziert ist

Time Doctor Preise

Basic: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Standard: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Premium: $20/Monat pro Benutzer

Time Doctor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (350+ Bewertungen)

4.4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

6. Everhour

via {\an8}Die ganze Stunde Everhour ist eine der besten Timesheet Apps für bearbeitbare und interaktive Timesheets. Sie können die Timesheets mit Anmerkungen versehen, ausfüllen und bearbeiten, neue Aufgaben mit Kommentaren hinzufügen und sogar Anträge auf Freizeitausgleich einfügen. Sie können sie auch einfach in verschiedenen Formaten herunterladen.

Weitere Features sind ein anständiger Hub für die Aufgabenverwaltung, Nachverfolgung der Arbeit, Budgetüberwachung und einfache Erstellung von Rechnungen. Außerdem bietet es detaillierte Analysen und benutzerdefinierte Berichterstellungen entsprechend Ihren Anforderungen.

Das Tool lässt sich zwar mit Apps wie Basecamp, Jira, Trello usw. integrieren, bietet aber nicht genügend Features für große Teams. Wenn Sie also umfassendere Features benötigen, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen Everhour-Alternativen .

Everhour beste Features

Integrierbar mit über 40 Apps

Erstellen und organisieren Sie Aufgaben, und fügen Sie Zeitschätzungen zu jeder Aufgabe hinzu

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Zeit der einzelnen Mitglieder Ihres Teams

Überwachen Sie Ihr Budget-Projekt

Anpassbare und interaktive Timesheets

Erfassen Sie Stunden manuell oder verwenden Sie einen Timer

Erhalten Sie Erinnerungen zur Nachverfolgung der Zeit

Nachverfolgung von Fehlzeiten, einschließlich Krankheits- und Urlaubszeiten

Überprüfen Sie die Leistung Ihres Teams mit zusammenfassenden Diagrammen

Nachverfolgung arbeitsbezogener Ausgaben

Everhour Limits

Viele wesentliche Features, wie unbegrenzte Plätze, Integrationen, Zeitgenehmigung, Freizeit, Rechnungsstellung und Abrechnung, sind nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar

Wenn Sie versuchen, mehr Stunden zu erfassen als das eingestellte Limit, zeigt Everhour eine Fehlermeldung an

Everhour Preise

Free

Teams: $10/Monat/Sitzplatz bei einem Minimum von 5 Plätzen

Everhour Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

4.7/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

7. DeskTime

via DeskTime DeskTime bietet eine präzise Zeiterfassung mit automatischen und manuellen Nachverfolgungsoptionen. Es bietet automatische Screenshots, Offline-Zeiterfassung und einen integrierten Web-Tracker. Die Nachverfolgung beginnt also in dem Moment, in dem Ihre Mitarbeiter ihre Geräte einschalten.

Mit der Timesheet App können Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter umfassender bewerten, da Sie genau wissen, was sie zu erledigen hatten und wie lange. Sie verfolgt die verwendeten URLs und Apps, die Titel der Dokumente und die Projekte.

Die Plattform ist mit SaaS, Linux, Mac, iOS, Android und Windows kompatibel.

DeskTime beste Features

Detaillierte Berichterstellung und Vergleich der Mitarbeiterleistung

Nutzen Sie Features wie automatische Screenshots, URL- und App-Nachverfolgung, Dokumententitel-Nachverfolgung und einen integrierten Web-Tracker

Organisieren Sie Ihre Arbeitszeiten mit der Schichtplanung

Erhalten Sie über das Dashboard des Benutzers detaillierte Informationen über den Arbeitstag der einzelnen Mitglieder

Integration mit Tools wie Zapier, Google Kalender, Trello und Jira

DeskTime Beschränkungen

Einige Benutzer haben sich über die veraltete Benutzeroberfläche beschwert

Limitierte Integrationsmöglichkeiten

DeskTime Preise

Pro: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Premium: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Enterprise: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer DeskTime Lite: $0 für nur einen Benutzer

DeskTime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (250+ Bewertungen)

4.6/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

8. Stechuhr

über Google Play Time Clock ist eine effiziente Zeiterfassung, die Ihren Aufwand für die Nachverfolgung von Arbeitszeiten rationalisiert und gleichzeitig unordentlichen Papierkram überflüssig macht. Es ist perfekt für Einzelpersonen und Freiberufler, da Sie Ihre Arbeitszeiten für alle Ihre Aufträge erfassen können.

Sie können die Timesheets im XLSX-Format erstellen und freigeben. Mit der App erhalten Sie außerdem Echtzeit-Schätzungen und Klarheit über Ihren Verdienst. Außerdem erhalten Sie wöchentliche und monatliche Berichterstellungen über Ihre Zeit.

Für kleine Geschäfte können Sie mit der App auf die Zeiten Ihrer Mitarbeiter zugreifen, die Abrechnung vereinfachen, die Nachverfolgung des GPS-Speicherorts aktivieren, die Arbeitskosten verfolgen und unbegrenzt Benutzer hinzufügen.

Die besten Features von Time Clock

Zugänglich für iOS- und Android-Benutzer

Hinzufügen unbegrenzter Benutzer

Ansicht der Kosten nach Zeitraum

Mühelose und sichere Zeiterfassung, einschließlich Backup in der Cloud

Erstellen Sie Berichte für bestimmte Zeiträume und geben Sie diese per E-Mail oder Text frei

Planen Sie mit Zeitkarten, indem Sie Pausen, Erstattungen, Steuern, Abzüge, Notizen sowie Anfangs- und Endzeiten eingeben

Einrichten von Benachrichtigungen zur Erinnerung

Widgets für die schnelle Zeiterfassung verwenden

Aktivieren Sie die Aufzeichnung von GPS-Speicherorten

Einschränkungen der Arbeitszeit

Limitierte Features für umfassende Zeiterfassung

Einige Benutzer waren mit verwirrenden Schnittstellen und ungenauen Berechnungen für die zweiwöchentliche Vergütung nach Aktualisierungen konfrontiert

Preise für Time Clock

Free

Bezahlt: NA

Time Clock Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: NA

9. RescueTime

via RescueTime RescueTime ist ein vollständig automatisiertes Tool zur Zeiterfassung und eine Timesheet App, die detaillierte Berichterstellung über Ihre Zeitverwendung bietet. Das Tool verfolgt Ihre Zeit in Apps, Websites und bestimmten Dokumenten, auch offline.

Diese detaillierten Berichte helfen Ihnen, Ihre Arbeitszeiten und Gewohnheiten zu verstehen und Ziele zur Verbesserung der Produktivität zu setzen. Der RescueTime-Assistent behält Ihr Verhalten auf der Registerkarte und ermöglicht es Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen.

Darüber hinaus sendet das Tool Ablenkungswarnungen, ermöglicht das Blockieren von Websites und Apps und erstellt mit Timesheets AI genaue Timesheets.

Möchten Sie weitere Informationen über RescueTime erhalten? Lesen Sie unseren umfassenden Bericht !

RescueTime beste Features

Erstellen Sie gründliche und genaue Timesheets

Erhalten Sie eine umfassende Ansicht darüber, wie Sie Ihre Zeit verbringen

Nachverfolgung von Websites, Apps und Dokumententiteln

Integration mit Tools wie Google Kalender, Slack und Outlook

Nutzen Sie innovatives Coaching, um bei der Arbeit auf Kurs zu bleiben

Nutzen Sie das Feature "Focus Sessions", um Ablenkungen zu beseitigen

Nutzen Sie den Assistenten für eine benutzerdefinierte Morgenprognose und tägliche Zu erledigende Aufgaben

Erhalten Sie Ablenkungswarnungen

Nehmen Sie an den Fokus-Sitzungen der Community teil, um Ihre Motivation und Produktivität zu steigern

RescueTime Limits

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar

Die schiere Menge an Daten, die von der kostenlosen Timesheet App generiert wird, kann überwältigend erscheinen

Einige Benutzer haben Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes geäußert

RescueTime Preise

RescueTime Lite: Free Forever

Free Forever RescueTime Premium: $12/Monat

RescueTime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (90+ Bewertungen)

4.1/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

10. TimesheetsPro

via Montag TimesheetsPro ist eine hervorragende App zur Online-Zeiterfassung, die Ihnen hilft, Ihre Zeit auf der Monday-Plattform zu planen und nachzuverfolgen. Sie können Timesheets erstellen, aussagekräftige Einblicke erhalten und Ihre Timesheets einfach einreichen und veröffentlichen.

Das Tool bietet wertvolle Berichterstellung mit dem benutzerdefinierten Pivot-Modus, mit dem Sie Ihre Daten auf die bestmögliche Weise visualisieren können.

Die besten Features von TimesheetsPro

Einblicke in Kapazität und Auslastung

Visualisieren Sie die Timesheet-Daten ganz nach Ihren Wünschen

Schnelles Ziehen und Ablegen von Elementen in der Ansicht des Kalenders

Korrigieren Sie Fehler mit einem zweistufigen Verfahren

Filtern Sie Ihre Arbeit nach einem beliebigen Feld in der Ansicht des Kalenders

Einschränkungen von TimesheetsPro

Limitierte Features für die Zeiterfassung

Möglicherweise mangelnde Benutzerfreundlichkeit nach Aktualisierungen und keine Handhabung komplexer Zeiträume

TimesheetsPro Preise

Free: $0/Monat pro Benutzer mit 200 Einträgen

$0/Monat pro Benutzer mit 200 Einträgen Bronze: $25/Monat pro Benutzer mit 2.500 Einträgen

$25/Monat pro Benutzer mit 2.500 Einträgen Silber: $75/Monat pro Benutzer mit 7.500 Einträgen

$75/Monat pro Benutzer mit 7.500 Einträgen Gold: $150/Monat pro Benutzer mit 15.000 Einträgen

$150/Monat pro Benutzer mit 15.000 Einträgen Platin (Unlimited): $300/Monat pro Benutzer mit 200 Einträgen

Timesheet Pro Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

Zeitmanagement optimieren mit ClickUp

Die richtige Timesheet App kann Ihre Produktivität und Ihr Zeitmanagement entscheidend verbessern, ganz gleich, ob Sie Freiberufler, ein kleines Geschäft oder ein großes Unternehmen sind. Sie kann Ihnen helfen, Ihre Zeit nachzuverfolgen, verwertbare Erkenntnisse zur Verbesserung der Produktivität zu gewinnen und sogar Ablenkungen zu blockieren.

Die hier aufgelisteten Apps richten sich an unterschiedliche Personen und Zielgruppen. Es gibt jedoch eine, die sich an alle Organisationen richtet, ob klein oder groß.

Mit ClickUp können Sie nicht nur Ihre Zeit erfassen und nachverfolgen, sondern sie auch sparen! ClickUp bietet hervorragende zeitsparende Features wie Hunderte von Vorlagen, anpassbare Ansichten, nahtlose Integrationen und detaillierte Berichterstellungen. Kostenlos anmelden !