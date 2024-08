RescueTime Review zur Erstellung von Stundenzetteln im Jahr 2024

Zeit ist die einzige Ressource, von der man nicht mehr machen kann. Die Straffung Ihrer Aufgabenliste kann sicherlich helfen, aber wenn Sie ein SOS für Ihr Zeitmanagement aussenden, brauchen Sie ein Tool wie RescueTime, das Ihnen einen Rettungsring zuwirft.

Eine Software zur Zeiterfassung ist ein Muss für echte Produktivität, und genau hier kommt RescueTime ins Spiel. RescueTime ist ein Tool zur Zeiterfassung und Zeiterfassung mit einer Dosis Struktur, Einblick und hilfreichen, aber lästigen Erinnerungen, die Sie auf Kurs halten. 🏃

Wie jedes produktivitätswerkzeug hat RescueTime seine Vor- und Nachteile. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es Ihre Zeit wert ist (sehen Sie, was wir da getan haben?), lesen Sie diese Bewertung der RescueTime-App. Wir erklären Ihnen, wie RescueTime funktioniert, seine Vor- und Nachteile und den Preis. Außerdem stellen wir Ihnen eine großartige Alternative zu RescueTime vor, falls Sie sich entscheiden, dass RescueTime nicht das Richtige für Sie ist. Los geht's!

Was ist RescueTime? RescueTime ist ein Tool zur Zeiterfassung, mit dem Sie Ihr Zeitmanagement in den Griff bekommen. Sicher, es erfasst Ihre Zeit, aber dieses All-in-One-Produktivitätswerkzeug kann noch mehr als das. Es bietet umfassende Einblicke in wie Sie Ihre Zeit verbringen.

Egal, ob Sie als Freiberufler genaue Zeiterfassungsbögen erstellen oder als Teamleiter Ihre Produktivität steigern möchten, RescueTime bietet Ihnen die nötigen Einblicke, um Ziele zu setzen und zu erreichen. 🏅

Über RescueTime Das Tool läuft unauffällig im Hintergrund auf Ihrem Computer oder Mobilgerät, egal ob Windows, Mac, iOS oder Android, und sammelt Daten über Ihre Aktivitäten. Anschließend stellt es diese Daten in detaillierten Berichten und Diagrammen zusammen, die Ihre produktivsten Zeiten, ablenkende Websites und die Verteilung der Arbeitsstunden auf die einzelnen Aufgaben zeigen.

RescueTime ist anders als andere Produktivitäts- und tools zur Zeiterfassung weil es Ihnen einen Produktivitätswert gibt (den so genannten Produktivitätspuls). Dieser Wert misst, wie effizient Sie Ihre Zeit nutzen. Sie können sich auch Ziele für Ihre fokuszeit und blockieren Sie Ablenkungen, um in der Zone zu bleiben.

Schlüssel RescueTime Features

An RescueTime gibt es eine Menge zu lieben. Im Vergleich zu Konkurrenten wie Toggl und Clockify bietet es eine solidere Methode zur Zeiterfassung und Verbesserung der Arbeitszeiten zeitmanagement . Optimieren Sie Ihre Arbeitszeit und verabschieden Sie sich von Ablenkungen mit den zeitsparenden Funktionen von RescueTime.

1. Fokus-Sitzungen

Die wichtigste Funktion von RescueTime ist Focus Session, ein Pomodoro ähnlicher Arbeitsmodus, bei dem Sie einen Zeitblock reservieren für konzentriertes Arbeiten. Ziel ist es, durch Mono-Tasking in einen geistigen Fluss zu kommen, was der Schlüssel zu echter Produktivität ist. 🧠

Fokus-Sitzung in RescueTime

Uns gefällt, dass RescueTime Sie nicht einfach in eine Focus Session wirft. Der Einrichtungsassistent führt Sie durch eine hilfreiche Vorbereitungssitzung, die einen Körpercheck beinhaltet und Sie daran erinnert, auf die Toilette zu gehen oder Wasser zu holen. RescueTime bittet Sie auch darum, einen kurzen mentalen Reset durchzuführen, tief durchzuatmen und sich auf Ihre Focus Session einzulassen, bevor Sie auf die Schaltfläche "Start" klicken.

Die Benutzer sagen, dass sie die Vorbereitungs-Checkliste und die Fokus-Sitzungen selbst gut finden. Es steht Ihnen frei, die Sitzung nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. RescueTime lässt sich zum Beispiel mit Spotify integrieren, um das Erlebnis zu personalisieren, ohne eine andere App öffnen zu müssen.

Außerdem wird Ihnen in jeder Focus Session in Echtzeit angezeigt, wie viele andere Arbeitnehmer weltweit an Focus Sessions teilnehmen. Die Körperverdopplung oder das Gefühl, motivierter zu sein, wenn jemand mit Ihnen zusammenarbeitet (persönlich oder virtuell), hilft Ihnen, noch mehr aus diesen Focus Sessions herauszuholen.

2. RescueTime Assistent und KI (beta)

Alle RescueTime-Konten werden mit einem Assistenten geliefert, der Ihnen morgens eine individuelle Vorschau auf die Termine und Aufgaben des Tages gibt. Darüber hinaus berücksichtigt der RescueTime-Assistent auch Ihren Terminkalender und sagt Ihnen, wann Sie zwischen den Meetings und Veranstaltungen am besten konzentriert arbeiten können. 🔎

RescueTime-Assistent

Diese Funktion befindet sich noch in der Beta-Phase, aber RescueTime führt auch einen KI-gesteuerten Assistenten ein. Derzeit nur verfügbar für zeiterfassungsbögen teilt die KI die Zeit automatisch zwischen Projekten und Kunden auf und verbessert so die Genauigkeit Ihrer Zeiterfassung. Allerdings benötigt die KI dafür eine Menge Daten, weshalb Sie viel Zeit für das Training des Modells einplanen sollten.

3. Ablenkungswarnungen und -blockierung

Wie oft haben Sie sich hingesetzt, um zu arbeiten, und sich dann dabei ertappt, wie Sie durch Instagram scrollen? Das passiert auch den Besten von uns. 🙈

Manchmal muss man sich um seine Arbeit kümmern, und in einer Welt, in der Ablenkungen nur einen Fingertipp entfernt sind, muss man zu extremeren Maßnahmen greifen.

Was RescueTime von anderen Zeiterfassungs-Apps unterscheidet, ist die Möglichkeit, Ablenkungen zu blockieren. Teilen Sie RescueTime mit, welche Apps oder Websites Ihr Kryptonit sind, und RescueTime blockiert diese während jeder Focus Session.

Wenn Sie es "vergessen" und trotzdem versuchen, auf ablenkende Websites zuzugreifen, zeigt Ihnen RescueTime in einem Popup-Fenster Ihren Timer an, zeitmanagement-Ziele und ein gesundes Schuldgefühl, um Sie daran zu erinnern, zur Arbeit zurückzukehren. 👀

4. RescueTime Gemeinschaftssitzungen

RescueTime ist ein Genie bei der Umsetzung der Körperverdopplung. Für zusätzliche Motivation können Sie an einer der Community Focus Sessions teilnehmen. Das sind ein- oder zweistündige Focus Sessions im Pomodoro-Stil, die weltweit live stattfinden.

Wenn Sie nicht an den RescueTime-Sitzungen teilnehmen möchten, können Sie jederzeit einen gemeinsamen Raum mit Kollegen, Mitarbeitern oder Fremden einrichten, während Sie arbeiten. Dies gaukelt Ihrem Gehirn vor, dass andere Menschen Sie zur Rechenschaft ziehen und mit Ihnen zusammenarbeiten, was sich positiv auf Ihre Produktivität auswirkt.

5. Zeitmetrik

Achtsamkeit ist eine großartige zeitmanagement-Technik . Am Ende jeder Focus Session sendet Ihnen RescueTime detaillierte Berichte und Diagramme, die Ihren Produktivitätspuls veranschaulichen.

In diesen Berichten werden Ihre Aktivitäten in Kategorien wie "sehr produktiv", "produktiv" und "ablenkend" unterteilt, so dass Sie auf einen Blick sehen können, wo Ihre Zeit hingeht. RescueTime erstellt sogar eine Rangliste Ihrer Ablenkungen, damit Sie die Schuldigen schneller ausfindig machen können. 📌

RescueTime Preise

Gratisversion

Monatlich: $12/Monat

$12/Monat Jährlich: $6.50/Monat, jährlich abgerechnet für $78

Vorteile der Nutzung RescueTime

Die Wahl von RescueTime als Zeiterfassungstool bringt viele Vorteile mit sich. Auch wenn RescueTime nicht für jeden das Richtige ist, lieben treue Fans die App aus mehreren Gründen.

Verbesserte Selbstwahrnehmung

Die Messwerte, Benachrichtigungen und Ablenkungserinnerungen von RescueTime schärfen Ihr Bewusstsein für Ihren Tagesablauf. Die detaillierten Berichte verdeutlichen, wie Sie Ihre Zeit verbringen, und machen es einfacher, schlechte Gewohnheiten zu erkennen und Verbesserungsmöglichkeiten zu entdecken. Es mag ein wenig wehtun, wenn Sie einen Klaps auf die Hand bekommen, weil Sie sich danebenbenommen haben, während Sie eigentlich arbeiten sollten, aber es ist alles zum Wohle der Steigerung Ihrer Produktivität.

Weniger Ablenkungen

Andere Zeitmanagement-Tools sagen vielleicht: "Hey, du bist abgelenkt!" RescueTime geht jedoch noch einen Schritt weiter, indem es Ablenkungen buchstäblich blockiert. 🛑

Es blockiert ablenkende Websites und Apps während der von Ihnen festgelegten Konzentrationszeit, damit Sie Ihre Konzentration bewahren können. Diese Funktion ist ein Geschenk des Himmels für alle, die sich leicht von sozialen Medien und anderen Online-Ablenkungen ablenken lassen, denn sie stellt sicher, dass Sie Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit den wichtigsten Aufgaben widmen.

Automatisierung

RescueTime verfügt auch über eine automatische Zeiterfassungsfunktion, die manuelle Zeiteingaben überflüssig macht und die Genauigkeit Ihrer Stundenzettel erhöht. Dies ist besonders hilfreich für Freiberufler, die ihren Kunden genaue Zeitberichte vorlegen müssen, oder für Teams, die den Fortschritt des Projektmanagements verfolgen müssen.

Zielsetzung

RescueTime unterscheidet sich von anderen Lösungen dadurch, dass Sie sich Ziele setzen und diese in Rekordzeit erreichen können. Setzen Sie sich Ziele für Ihre produktive Zeit und lassen Sie sich benachrichtigen, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Außerdem ist die Plattform vollständig anpassbar, sodass Sie sie nach Ihren Wünschen gestalten können.

Smart Integrationen

Mit RescueTime müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Lösungen, Tools und Plattformen hin- und herspringen. Integrieren Sie es mit Slack, Ihrem Kalender oder anderen projektmanagementsoftware um Ihren Arbeitsablauf zu rationalisieren.

Häufige Schmerzpunkte Rettungszeit Anwendergesicht

So beliebt RescueTime auch sein mag, es hat auch ein paar Nachteile. Diese Probleme werden von den Benutzern am häufigsten genannt.

RescueTime kann anfangs überwältigend erscheinen. Es generiert beeindruckende Daten über Ihre Gewohnheiten, aber es braucht Zeit, um die detaillierten Berichte zu verstehen. Wie bei jeder Plattform beklagen sich neue Benutzer häufig über die Lernkurve von RescueTime. Nehmen Sie sich Zeit, um sich mit dem Dashboard und den Berichten vertraut zu machen und zu lernen, wie Sie Ihre Messwerte richtig interpretieren. 📈

RescueTime verfolgt alles, was Sie tun, über alle von Ihnen verfolgten Geräte hinweg. Einige Benutzer machen sich zu Recht Sorgen um den Datenschutz, insbesondere in Bezug auf Tracking-Funktionen wie Screenshots oder detaillierte Protokolle der besuchten Websites. RescueTime verfügt über solide Datenschutzrichtlinien für die Datenverwaltung, aber Sie müssen etwas Privatsphäre aufgeben, um den vollen Nutzen der Plattform zu erhalten.

Eingeschränkte kostenlose Funktionen

Die kostenlose Version von RescueTime verfügt nicht über die fortschrittlichen Funktionen, die Sie mit RescueTime Premium erhalten. Sie haben nicht so viele Möglichkeiten, Ziele anzupassen, Ablenkungen zu blockieren oder ausführliche Berichte zu erstellen, was ein Nachteil für Personen mit kleinem Budget sein kann. 💸

Synchronisierungsprobleme

Bei der Verwendung von RescueTime über mehrere Geräte hinweg, z. B. Desktop und Telefon, werden Sie wahrscheinlich Probleme mit der Synchronisierung haben. Gelegentlich kommt es zu Verzögerungen oder Inkonsistenzen zwischen der Desktop- und der mobilen App, wodurch Sie ein ungenaues Bild Ihrer Produktivität erhalten könnten.

RescueTime Bewertungen auf Reddit

Was denken die Menschen im Internet wirklich über RescueTime? Wir haben uns auf Reddit umgehört, um das Gute, das Schlechte und das Hässliche dieses Produktivitätstools zu bewerten. Einige Benutzer sagen, dass RescueTime gute Arbeit leistet, aber einige hatten Probleme mit dem Preis von RescueTime Premium ($78 pro Jahr). Sie erwähnten auch, dass die Premium-Version ihrer Meinung nach nicht viel besser ist als die kostenlose Version. Andere Benutzer bemerkten, dass RescueTime einige ziemlich große Diskrepanzen bei der Zeiterfassung aufwies. "ActivityWatch hat 17 Minuten aufgezeichnet, Rescuetime sagt, dass ich nur 8 Minuten gebraucht habe, was bei weitem falsch ist. Beachten Sie auch, dass sie seit 2020/05/19\ keine wesentlichen Änderungen an der Windows-App vorgenommen haben. Wie WAS?", sagte ein Nutzer.

Einige sagten, die kostenlose Version funktioniere gut, während andere die Premium-Funktionen mochten, aber nicht den Premium-Preis. Viele Nutzer erwähnten, dass sie aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Nachverfolgung und veralteten Apps zu RescueTime-Alternativen wechselten.

Alternative Zeitmanagement Tools, die man anstelle von RescueTime verwenden kann

RescueTime hat viel zu bieten, aber es ist nicht das A und O. Diesem Zeiterfassungstool fehlen viele Funktionen, so dass Sie wahrscheinlich immer noch zwischen verschiedenen Tools hin und her wechseln werden, um Ihre Arbeit zu erledigen.

Geben Sie ein Hochklicken eine alternative Plattform für Produktivität und Arbeitsmanagement, die Zeiterfassung, Projektmanagement und vieles mehr bietet. 🎯

Smart project Zeiterfassung

Wie viel Zeit verbringen Sie mit jedem Projekt, jeder Aufgabe oder jedem Kunden? Sie werden es nie genau wissen, ohne ClickUp Projekt-Zeiterfassung .

Organisieren und Hinzufügen von Notizen zum Start einer Aufgabe mit ClickUp Project Time Tracking

Diese Projektzeiterfassung ermöglicht es Ihnen, die Zeit zu erfassen, Schätzungen zu erstellen, Notizen hinzuzufügen und vieles mehr. Ob mit der kostenlosen Chrome-Erweiterung, der mobilen App oder der Desktop-Site, Sie erhalten einen genauen Überblick über Ihre Arbeit in einem einzigen Bericht. 📝

Verwenden Sie ClickUp, um Verzögerungen und Abhängigkeiten mit einer einzigen Karte im Auge zu behalten

Apropos Berichte, ClickUpTime Tracking-Karten sind ideal für die Überwachung von Stundenzetteln, Kostenvoranschlägen, Rechnungen und mehr. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard mit Zeiterfassungskarten Ihrer Wahl, um einen Überblick über Ihre wichtigsten Daten zu erhalten produktivitätsmetriken an einem Ort.

Solide Zeitmanagement

Zeiterfassung ist eine Sache zeitmanagement ist ein ganz anderes Kaliber. Aus diesem Grund enthält ClickUp auch Werkzeuge für das Zeitmanagement und die Zielsetzung. Fügen Sie zu jeder Aufgabe Zeitschätzungen hinzu oder teilen Sie die Zeit zwischen den Teammitgliedern auf, um die Erwartungen zu verwalten und Ihr Team bei der Stange zu halten.

Optimieren Sie Ihre täglichen Aufgaben und steigern Sie Ihre Produktivität mit dem ClickUp-Zeitmanagement-Tool

Wenn Sie gerne visuell arbeiten, hat ClickUp auch dafür etwas zu bieten. Schalten Sie zwischen der Kalenderansicht, der Gantt-Ansicht, der Timeline-Ansicht oder der Workload-Ansicht hin und her, um zu sehen, was auf Ihrem Teller liegt. 🤩

Zeitsparende Vorlagen

Hey, wissen Sie, was RescueTime nicht hat? Schablonen.

Raten Sie mal, was ClickUp hat? Schablonen pro Pfund!

Geben Sie Ihren Teams Zugang zu einer Bibliothek von über 1000 Vorlagen auf ClickUp

Mit ClickUp haben Sie das Sagen: Nehmen Sie eine Vorlage und passen Sie sie an die Zeiterfassungsanforderungen Ihres Teams an. Zum Beispiel kann die ClickUp Services Stundenzettel-Vorlage ermöglicht es Teammitgliedern, ihre Arbeitsstunden wöchentlich zu erfassen. ⏳

Außerdem ist die ClickUp Zeitmanagement Zeitplan Vorlage ist hilfreich, um Ihren Zeitplan zu organisieren und zu überprüfen, wie Sie Ihre Zeit verbringen.

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

Vereinfachen Aktivitätsverfolgung Mit ClickUp

Wir alle könnten etwas mehr Zeit gebrauchen. Aber mehr Zeit kann man nicht schaffen, und deshalb ist es so wichtig, dass Sie Ihre Zeit bei der Arbeit optimal nutzen. Die RescueTime-App ist eine beliebte Lösung für Berufstätige, die unter Zeitdruck stehen, aber es ist immer noch erforderlich, von Plattform zu Plattform zu springen, um Ihre eigentliche Arbeit zu erledigen.

ClickUp ist eine echte All-in-One-Lösung für die Erfassung von Online- und Offline-Zeit. Egal, ob Sie Freiberufler sind oder ein Manager, der Dutzende von Mitarbeitern beaufsichtigt, ClickUp stattet Ihr Team mit den Werkzeugen aus, um schneller bessere Arbeit zu leisten. ✨

Überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied: Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Arbeitsbereich.